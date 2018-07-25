Базальт СПО - BaseALT - ALT Linux - Альт Линукс

Разделы

Базальт СПОроссийская компания, ранее известная как «Альт Линукс» до 2015 года, специализирующаяся на разработке семейства операционных систем на базе Linux под общим названием «Альт». Эти ОС предназначены для использования на рабочих станциях, серверах, а также для построения виртуальной инфраструктуры. Разработка платформы ведётся более 20 лет, и все версии включены в Единый реестр российского ПО. Компания поддерживает собственную независимую инфраструктуру разработки, что позволяет ей создавать не производные (деривативы) зарубежных систем, а самостоятельные решения. Также Базальт СПО сотрудничает с международной командой разработчиков свободного программного обеспеченияALT Linux Team.

Операционные системы «Альт»  используются в государственных и коммерческих проектах, где требуется импортонезависимость. Например, они поддерживаются в геоинформационной системе «Панорама» (версии 15.3.6, 15.3.7, 15.3.9), где задействованы для обработки пространственных данных, работы с геопорталами, а также для подготовки аэронавигационной информации. Также «Альт Линукс» входит в число поддерживаемых ОС для СУБД, закупаемых Ведомством по контролю за алкогольной и табачной продукцией, и для серверов, используемых в проекте цифрового рубля Казначейства. Кроме того, ОС рассматривается как возможная платформа для российской игровой консоли на процессоре «Эльбрус», благодаря поддержке WINE, позволяющей запускать приложения, созданные для Windows.

Компания участвует в инфраструктурных проектах миграции с Windows: её ОС интегрированы в платформу «РОСА Центр управления» 1.2, которая позволяет автоматизировать переход пользовательских рабочих мест на российские Linux-системы. Также «Альт Линукс» поддерживается в DLP-системе «Кибер Протего» для централизованного управления безопасностью, а серверы на базе Intel Xeon поддерживают её наряду с другими отечественными ОС.

Среди продуктов компании — специализированная ОС «Альт Виртуализация» 10.2, ориентированная на управление виртуальной инфраструктурой с улучшенным веб-интерфейсом, тёмной темой и автоматизацией функций.

Сергей Трандин, генеральный директор «Базальт СПО», выступает за сокращение числа ОС в Реестре отечественного ПО, считая избыточное разнообразие неэффективным. Компания заключала соглашения о сотрудничестве с Минцифры Республики Адыгея и Уральским техническим институтом связи и информатики, что подтверждает её вовлечённость в образовательные и региональные ИТ-проекты.

 

Конкурирующие компании на рынке:

  1. Астра Линукс (Astra Linux)
  2. Ред Софт (Ред ОС)
  3. РОСА (НТЦ ИТ РОСА)
  4. Открытая мобильная платформа (Аврора)
  5. РТ Лабс (для встраиваемых и специализированных решений)
  6. Huawei (EulerOS — в части серверных решений)
  7. Ростелеком (через дочерние структуры и ОС «Аврора»)
  8. ФСТЭК России (в части сертифицированных решений)
  9. Positive Technologies (в части инфраструктурных и защищённых ОС-решений)

СУДЕБНЫЕ ДЕЛА

Всего 6 дел, на cумму 20 509 276 ₽*

Судебные дела (6) на сумму 20 509 276 ₽*
в качестве ответчика (6) на сумму 20 509 276 ₽*
* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.

СОБЫТИЯ

Опубликовать описание организации — book@cnews.ru


25.07.2018 Разработчики процессоров «Байкал» отказались от Debian в пользу российского «Альт Линукс»

ийский «Линукс» Компания-разработчик линейки отечественных процессоров «Байкал» — «Байкал электроникс» — переводит так называемые программные средства разработки под них на российский дистрибутив ОС «Альт линукс», развиваемый компанией «Базальт СПО». В «Байкале» объяснили CNews, что ранее базовым дистрибутивом для разработчиков ориентированного на процессор ПО был международно развиваемый D
01.02.2018 ДИТ закупает российское ПО. За бортом остались Dr.Web, «Альт Линукс», Postgres, InfoWatch и «Байкал»

торов в виртуальной среде Microsoft Windows, а также сертификат ФСТЭК, касающийся недокументированных возможностей. У всех продуктов этого же класса из упомянутого реестра, включая различные решения «Альт Линукс», «Касперского», InfoWatch и Dr.Web, таких свойств, по мнению чиновников, нет. Уникальными свойствами Microsoft SQL Server в документации заявлены возможность создания реляционной б
07.04.2017 ОС «Альт Линукс СПТ 7.0» сертифицирована ФСТЭК России

Компания «Базальт СПО» объявила о получении сертификата Федеральной службы по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК) России на операционную систему «Альт Линукс СПТ 7.0», унифицированный дистрибутив для серверов, рабочих станций и тонких клиентов со встроенными программными средствами защиты информации. Как рассказали CNews в «Базальт СПО»,
02.12.2016 Бывшая команда «Альт линукс» получила на новый Linux-проект 100 миллионов

Новый проект команды из «Альт линукса» Основная команда разработчиков компании «Альт линукс» во главе с ее бывшим заместителем гендиректора Алексеем Новодворским организовал
05.08.2015 «МультиКарта» с помощью «Альт Линукс» запустила систему управления терминальной сетью

Процессинговая компания «МультиКарта» и компания-разработчик СПО «Альт Линукс» (англ. ALT Linux) внедрили программный комплекс для автоматизации бизнес-процессов управления сетями терминальных устройств клиентов «МультиКарты» на базе технологии BPM (Business

23.06.2015 «Рикор.ИТ» и «Альт Линукс» представили российское комплексное решение для виртуальных рабочих мест

Российский производитель серверного оборудования «Рикор.ИТ» и компания «Альт Линукс» объявили о расширении сотрудничества в сфере разработки импортонезависимой высокотехнологичной инфраструктуры виртуальных рабочих столов. Как сообщили CNews в «Рикор.ИТ», представл
25.03.2015 «Рикор» и «Альт Линукс» представили блейд-сервер на базе ARM и ALT Linux

Компании «Рикор» и «Альт Линукс» представили отечественный аппаратно-программный комплекс. Решение включает блейд-сервер от «Рикор» и операционную систему ALT Linux. Как говорится в заявлении «Альт Линукс»,
10.11.2014 «Альт Линукс СПТ 6.0» и СУБД «Линтер Бастион» протестированы на совместимость

Группа компаний «Релэкс» и компания «Альт Линукс» объявили о расширении сотрудничества и подписании соглашения о технологическом партнерстве в сфере разработки программного обеспечения. В рамках сотрудничества было проведено тести
29.08.2013 Вышло обновление сертифицированного ФСТЭК дистрибутива «Альт Линукс СПТ 6.0»

Компания «Альт Линукс» объявила о выходе очередной обновленной версии сертифицированного «Альт Линукс СПТ 6.0» — дистрибутива для серверов и рабочих станций со встроенными программными средствами

17.10.2011 Вышел технический релиз ПАК «Соболь» 3.0.4 с поддержкой «Альт Линукс СПТ» 6.0 и Astra Linux Special Edition «Смоленск»

» 3.0.4, предназначенного для защиты от несанкционированного доступа автономного компьютера, рабочей станции или сервера, входящих в состав ЛВС организации, реализована поддержка операционных систем «Альт Линукс СПТ» 6.0 и Astra Linux Special Edition «Смоленск». Помимо указанных ОС, ПАК «Соболь» также поддерживает работу 32- и 64-разрядных операционных систем Windows 2000/XP/Vista/7 и Windo
24.08.2011 СЗИ «Кода Безопасности» адаптируют для работы с ОС «Альт Линукс СПТ 6.0»

Компания «Код Безопасности», входящая в ГК «Информзащита», и компания «Альт Линукс» заключили соглашение о технологическом партнерстве и объявили о начале сотрудничества в области адаптации продуктов «Кода Безопасности» для работы с ОС «Альт Линукс СПТ 6.0»
03.06.2011 «Альт Линукс» анонсировала бета-версии дистрибутивных решений на базе «Шестой платформы»

Компания «Альт Линукс» представила бета-версии дистрибутивных решений для серверов, рабочих станций и домашних компьютеров на «Шестой платформе», разрабатываемые ALT Linux Team, а именно: Centaurus, Serv
22.04.2011 Дистрибутив «Альт Линукс СПТ 6.0» получил сертификат ФСТЭК

Компания «Альт Линукс» совместно с компанией «Свободные программы и технологии» объявила об успешном завершении сертификации продукта «Альт Линукс СПТ 6.0». Сертификат ФСТЭК №2317, который действи
21.01.2011 ALT Linux представила новую версию комплекта ПО и образовательных материалов для школ

ALT Linux представила новую версию комплекта программного обеспечения, документации и методических материалов для общеобразовательного учебного заведения “Альт Линукс Школьный 5.0.2”. В состав комплекта входит 6 различных дистрибутивов ОС Linux для компьютеров разных конфигураций, а также свободные программы для ОС Windows, видеоуроки, документац
10.12.2010 Губернаторам предложили не тратить деньги на ПО для школ

В письме губернаторам, подписанном генеральным директором «Армады» Игорем Горбатовым и генеральным директором «Альт Линукс» Алексеем Смирновым, сказано, что 31 декабря 2010 г. истекает срок действия лицензий на программное обеспечение, поставленное во все школы России в рамках программы «Первая помощь».
03.12.2010 В 2011 году Алтай установит “Альт Линукс Школьный” на половине школьных компьютеров

а планируется провести обучение 400 учителей информатики. В случае возникновения трудно разрешимых сложностей, исполнители проекта допускают возможность нерегулярных выездов непосредственно в школы. “Альт Линукс” обеспечит поддержку третьего уровня, постоянное обновление программного обеспечения, документации и книг, а также решение текущих вопросов с руководством образования края, партнера
13.09.2010 Чемезов – Медведеву: национальная программная платформа создается на базе «Альт Линукс»

вошло новое предприятие, которое является создателем как раз свободного программного обеспечения – «Альт Линукс» ("Сириус" приобрел блокирующий пакет"Альт Линукс" и получил опцион на дов
10.09.2010 Открытое письмо «Альт Линукс»: исследование IDC о стоимости СПО для школ содержит ряд грубых ошибок

Компания «Альт Линукс», в связи с публикацией в газете «Ведомости» 3 сентября 2010 г. статьи «IDC села

25.05.2010 «Альт Линукс» продемонстрировала решение для автоматизации зданий

Компания «Альт Линукс» представила на 22-й Международной выставке телекоммуникационного оборудования, систем управления, информационных технологий и услуг связи «Связь-Экспокомм-2010» информацию о готово
27.04.2010 «Альт Линукс» выпустил коробочную версию пакета «Альт Линукс 5.0 Школьный

Компания «Альт Линукс» выпустила коробочную версию пакета свободного программного обеспечения для образовательных учреждений «Альт Линукс 5.0 Школьный». В состав коробочного комплекта входят 3 вар
19.04.2010 Вышла коробочная версия «Альт Линукс 5.0 Ковчег»

Компания ALT Linux и фирма «1С» объявили о выходе коробочной версии «Альт Линукс 5.0 Ковчег», включающей купон технической поддержки на 1 год. Продукт, созданный на базе пятой платформы, издается под маркой «1С Дистрибьюция». «Альт Линукс 5.0 Ковчег» позв
16.03.2010 ALT Linux выпустил новую версию комплекта СПО для школ

Компания ALT Linux объявила о выпуске комплекта «Альт Линукс 5.0 Школьный» - новой расширенной версии пакета свободного программного обеспечения (ПСПО), созданного в рамках проекта внедрения свободного программного обеспечения в школах РФ в 2
18.02.2010 «Альт Линукс» ответил Microsoft: полный пакет ПО для школ бесплатно

Как стало известно CNews, компания «Альт Линукс» начала рассылку писем в региональные департаменты образования с предложением по использованию, обновлению и поддержке свободного программного обеспечения в образовательных учрежден
14.12.2009 CNews TV. Данные не горят: резервное копирование в Альт Линукс 5.0 Ковчег

йное удаление важных документов или системных файлов, физическая порча оборудования – большая неприятность. Но их можно избежать благодаря резервному копированию – функции, которая заложена в продукт Альт Линукс 5.0 Ковчег. В основе процесса лежит свободная система резервного копирования Bacula, чрезвычайно гибкий, интеллектуальный инструмент. смотреть на CNews.TV
19.10.2009 Российская программная платформа: РАСПО принял стратегию «Альт Линукс»

сформулированы», принят РАСПО в мае текущего года в качестве стратегии и является, таким образом, официальным документом ассоциации. Как отметили в РАСПО, документ был принят по инициативе компании «Альт Линукс». При его доработке были учтены также предложения других членов РАСПО. В настоящее время данный документ размещён на сайте ассоциации. Однако, как уточнили в РАСПО, во время публика
24.02.2009 «Армада» и «Альт Линукс» выпустили расширенный «Школьный Сервер»

Компании «Армада» и «Альт Линукс» объявили об выпуске расширенной редакции серверного дистрибутива для образовательных учреждений «Школьный Сервер», созданного в рамках работ по государственному контракту НП-21 с Ф
25.12.2007 CNews TV. Легкий перевод офиса на Linux: Альт Линукс 5.0 Ковчег

Альт Линукс Ковчег — это не только удобное комплексное решение для ИТ инфраструктуры предприятия, но и функциональный набор инструментов для офисной работы. Операционную систему Альт Линукс 5.0 Ковчег Рабочая станция можно свободно скачать с сайта Альт Линукс и использовать на неограниченном количестве компьютеров.смотреть на CNews.TV
25.12.2007 CNews TV. Легкий перевод офиса на Linux: Альт Линукс 5.0 Ковчег

Альт Линукс Ковчег — это не только удобное комплексное решение для ИТ инфраструктуры предприятия, но и функциональный набор инструментов для офисной работы. Операционную систему Альт Линукс 5.0 Ковчег Рабочая станция можно свободно скачать с сайта Альт Линукс и использовать на неограниченном количестве компьютеров.смотреть на CNews.TV

Публикаций - 256, упоминаний - 282

