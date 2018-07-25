Базальт СПО - BaseALT - ALT Linux - Альт Линукс

Разработчики процессоров «Байкал» отказались от Debian в пользу российского «Альт Линукс» ийский «Линукс» Компания-разработчик линейки отечественных процессоров «Байкал» — «Байкал электроникс» — переводит так называемые программные средства разработки под них на российский дистрибутив ОС «Альт линукс», развиваемый компанией «Базальт СПО». В «Байкале» объяснили CNews, что ранее базовым дистрибутивом для разработчиков ориентированного на процессор ПО был международно развиваемый D

ДИТ закупает российское ПО. За бортом остались Dr.Web, «Альт Линукс», Postgres, InfoWatch и «Байкал» торов в виртуальной среде Microsoft Windows, а также сертификат ФСТЭК, касающийся недокументированных возможностей. У всех продуктов этого же класса из упомянутого реестра, включая различные решения «Альт Линукс», «Касперского», InfoWatch и Dr.Web, таких свойств, по мнению чиновников, нет. Уникальными свойствами Microsoft SQL Server в документации заявлены возможность создания реляционной б

ОС «Альт Линукс СПТ 7.0» сертифицирована ФСТЭК России Компания «Базальт СПО» объявила о получении сертификата Федеральной службы по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК) России на операционную систему «Альт Линукс СПТ 7.0», унифицированный дистрибутив для серверов, рабочих станций и тонких клиентов со встроенными программными средствами защиты информации. Как рассказали CNews в «Базальт СПО»,

Бывшая команда «Альт линукс» получила на новый Linux-проект 100 миллионов Новый проект команды из «Альт линукса» Основная команда разработчиков компании «Альт линукс» во главе с ее бывшим заместителем гендиректора Алексеем Новодворским организовал

«МультиКарта» с помощью «Альт Линукс» запустила систему управления терминальной сетью Процессинговая компания «МультиКарта» и компания-разработчик СПО «Альт Линукс» (англ. ALT Linux) внедрили программный комплекс для автоматизации бизнес-процессов управления сетями терминальных устройств клиентов «МультиКарты» на базе технологии BPM (Business

«Рикор.ИТ» и «Альт Линукс» представили российское комплексное решение для виртуальных рабочих мест Российский производитель серверного оборудования «Рикор.ИТ» и компания «Альт Линукс» объявили о расширении сотрудничества в сфере разработки импортонезависимой высокотехнологичной инфраструктуры виртуальных рабочих столов. Как сообщили CNews в «Рикор.ИТ», представл

«Рикор» и «Альт Линукс» представили блейд-сервер на базе ARM и ALT Linux Компании «Рикор» и «Альт Линукс» представили отечественный аппаратно-программный комплекс. Решение включает блейд-сервер от «Рикор» и операционную систему ALT Linux. Как говорится в заявлении «Альт Линукс»,

«Альт Линукс СПТ 6.0» и СУБД «Линтер Бастион» протестированы на совместимость Группа компаний «Релэкс» и компания «Альт Линукс» объявили о расширении сотрудничества и подписании соглашения о технологическом партнерстве в сфере разработки программного обеспечения. В рамках сотрудничества было проведено тести

Вышло обновление сертифицированного ФСТЭК дистрибутива «Альт Линукс СПТ 6.0» Компания «Альт Линукс» объявила о выходе очередной обновленной версии сертифицированного «Альт Линукс СПТ 6.0» — дистрибутива для серверов и рабочих станций со встроенными программными средствами

Вышел технический релиз ПАК «Соболь» 3.0.4 с поддержкой «Альт Линукс СПТ» 6.0 и Astra Linux Special Edition «Смоленск» » 3.0.4, предназначенного для защиты от несанкционированного доступа автономного компьютера, рабочей станции или сервера, входящих в состав ЛВС организации, реализована поддержка операционных систем «Альт Линукс СПТ» 6.0 и Astra Linux Special Edition «Смоленск». Помимо указанных ОС, ПАК «Соболь» также поддерживает работу 32- и 64-разрядных операционных систем Windows 2000/XP/Vista/7 и Windo

СЗИ «Кода Безопасности» адаптируют для работы с ОС «Альт Линукс СПТ 6.0» Компания «Код Безопасности», входящая в ГК «Информзащита», и компания «Альт Линукс» заключили соглашение о технологическом партнерстве и объявили о начале сотрудничества в области адаптации продуктов «Кода Безопасности» для работы с ОС «Альт Линукс СПТ 6.0»

«Альт Линукс» анонсировала бета-версии дистрибутивных решений на базе «Шестой платформы» Компания «Альт Линукс» представила бета-версии дистрибутивных решений для серверов, рабочих станций и домашних компьютеров на «Шестой платформе», разрабатываемые ALT Linux Team, а именно: Centaurus, Serv

Дистрибутив «Альт Линукс СПТ 6.0» получил сертификат ФСТЭК Компания «Альт Линукс» совместно с компанией «Свободные программы и технологии» объявила об успешном завершении сертификации продукта «Альт Линукс СПТ 6.0». Сертификат ФСТЭК №2317, который действи

ALT Linux представила новую версию комплекта ПО и образовательных материалов для школ ALT Linux представила новую версию комплекта программного обеспечения, документации и методических материалов для общеобразовательного учебного заведения “Альт Линукс Школьный 5.0.2”. В состав комплекта входит 6 различных дистрибутивов ОС Linux для компьютеров разных конфигураций, а также свободные программы для ОС Windows, видеоуроки, документац

Губернаторам предложили не тратить деньги на ПО для школ В письме губернаторам, подписанном генеральным директором «Армады» Игорем Горбатовым и генеральным директором «Альт Линукс» Алексеем Смирновым, сказано, что 31 декабря 2010 г. истекает срок действия лицензий на программное обеспечение, поставленное во все школы России в рамках программы «Первая помощь».

В 2011 году Алтай установит “Альт Линукс Школьный” на половине школьных компьютеров а планируется провести обучение 400 учителей информатики. В случае возникновения трудно разрешимых сложностей, исполнители проекта допускают возможность нерегулярных выездов непосредственно в школы. “Альт Линукс” обеспечит поддержку третьего уровня, постоянное обновление программного обеспечения, документации и книг, а также решение текущих вопросов с руководством образования края, партнера

Чемезов – Медведеву: национальная программная платформа создается на базе «Альт Линукс» вошло новое предприятие, которое является создателем как раз свободного программного обеспечения – «Альт Линукс» ("Сириус" приобрел блокирующий пакет"Альт Линукс" и получил опцион на дов

Открытое письмо «Альт Линукс»: исследование IDC о стоимости СПО для школ содержит ряд грубых ошибок Компания «Альт Линукс», в связи с публикацией в газете «Ведомости» 3 сентября 2010 г. статьи «IDC села

«Альт Линукс» продемонстрировала решение для автоматизации зданий Компания «Альт Линукс» представила на 22-й Международной выставке телекоммуникационного оборудования, систем управления, информационных технологий и услуг связи «Связь-Экспокомм-2010» информацию о готово

«Альт Линукс» выпустил коробочную версию пакета «Альт Линукс 5.0 Школьный Компания «Альт Линукс» выпустила коробочную версию пакета свободного программного обеспечения для образовательных учреждений «Альт Линукс 5.0 Школьный». В состав коробочного комплекта входят 3 вар

Вышла коробочная версия «Альт Линукс 5.0 Ковчег» Компания ALT Linux и фирма «1С» объявили о выходе коробочной версии «Альт Линукс 5.0 Ковчег», включающей купон технической поддержки на 1 год. Продукт, созданный на базе пятой платформы, издается под маркой «1С Дистрибьюция». «Альт Линукс 5.0 Ковчег» позв

ALT Linux выпустил новую версию комплекта СПО для школ Компания ALT Linux объявила о выпуске комплекта «Альт Линукс 5.0 Школьный» - новой расширенной версии пакета свободного программного обеспечения (ПСПО), созданного в рамках проекта внедрения свободного программного обеспечения в школах РФ в 2

«Альт Линукс» ответил Microsoft: полный пакет ПО для школ бесплатно Как стало известно CNews, компания «Альт Линукс» начала рассылку писем в региональные департаменты образования с предложением по использованию, обновлению и поддержке свободного программного обеспечения в образовательных учрежден

CNews TV. Данные не горят: резервное копирование в Альт Линукс 5.0 Ковчег йное удаление важных документов или системных файлов, физическая порча оборудования – большая неприятность. Но их можно избежать благодаря резервному копированию – функции, которая заложена в продукт Альт Линукс 5.0 Ковчег. В основе процесса лежит свободная система резервного копирования Bacula, чрезвычайно гибкий, интеллектуальный инструмент. смотреть на CNews.TV

Российская программная платформа: РАСПО принял стратегию «Альт Линукс» сформулированы», принят РАСПО в мае текущего года в качестве стратегии и является, таким образом, официальным документом ассоциации. Как отметили в РАСПО, документ был принят по инициативе компании «Альт Линукс». При его доработке были учтены также предложения других членов РАСПО. В настоящее время данный документ размещён на сайте ассоциации. Однако, как уточнили в РАСПО, во время публика

«Армада» и «Альт Линукс» выпустили расширенный «Школьный Сервер» Компании «Армада» и «Альт Линукс» объявили об выпуске расширенной редакции серверного дистрибутива для образовательных учреждений «Школьный Сервер», созданного в рамках работ по государственному контракту НП-21 с Ф

CNews TV. Легкий перевод офиса на Linux: Альт Линукс 5.0 Ковчег Альт Линукс Ковчег — это не только удобное комплексное решение для ИТ инфраструктуры предприятия, но и функциональный набор инструментов для офисной работы. Операционную систему Альт Линукс 5.0 Ковчег Рабочая станция можно свободно скачать с сайта Альт Линукс и использовать на неограниченном количестве компьютеров.смотреть на CNews.TV