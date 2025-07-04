Россия - ПФО - Нижегородская область - Городец - Городецкий район

Долгое время квантовые вычисления оставались красивой теорией. Но прямо сейчас мы наблюдаем тектонический сдвиг: технологии вышли на коммерческий рынок. Сегодня гибридные квантовые процессоры и нейросети уже гоняют реальные деньги по «невзламываемым» сетям, проектируют лекарства от рака и спасают мегаполисы от пробок. Классические суперкомпьютеры стремительно проигрывают эту битву за скорость. Разбираем 10 главных сфер, где квантовая революция уже изменила нашу жизнь.

Технология месяца

Как выбрать сервер для ЦОД и не прогадать в перспективе

Российский серверный рынок развивается вместе с мировыми технологиями, несмотря на внешние ограничения. Официальные поставки зарубежных брендов остановлены, и российские производители не просто заменяют ушедших вендоров, а предлагают технику на самом современном «железе». Компания «Аквариус» представила новый сервер на процессорах Intel Xeon 6 — на той же технологической базе, что и мировые лидеры, но с поддержкой внутри страны. CNews разобрался, готова ли такая система стать основой для ЦОД на годы вперед.