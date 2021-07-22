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Россия - ПФО - Нижегородская область - Городец - Городецкий район


22.07.2021 Техподдержка российской СУБД обойдется Минфину в 37,6 миллиона за 5 месяцев 1
25.12.2020 «АМДтехнологии» завершила строительство второй очереди ЦОДов ФНС 5
01.12.2020 Олег Богатырев, ГНИВЦ: Сервисами АИС «Налог-3» ежегодно пользуются более 50 млн пользователей 1
13.10.2020 Компания, которую Мацоцкий увел из IBS, набрала госзаказа на 1 миллиард 1
18.09.2020 ИС госзакупок переехала из ЦОДа «Гознака» в ЦОД ФНС и с IBM на x86 2
28.07.2020 Власти написали правила ведения электронного досье на всех граждан России 1
05.06.2020 Власти выделят 633 миллиона на оцифровку книг ЗАГСов 1
13.05.2020 «Компьюлинк» вернулся в пул ИТ-поставщиков ФНС после изгнания 1
22.04.2020 ФНС потратит 9,5 миллиарда, чтобы усилить системы на «железе» и ПО Oracle. Российское просят не предлагать 2
20.04.2020 ФНС создает особый регистр, чтобы контролировать доходы российских семей 1
08.04.2020 ФНС откажется от ПО Oracle, IBM и Microsoft через 10 лет 1
10.03.2020 ИТ-бизнес нового суперподрядчика ФНС вырос в 4,5 раза 2
16.01.2020 Михаил Мишустин — первый ИТ-шник во главе Правительства России. Биография, проекты, заслуги 1
26.07.2019 «Компьюлинк» отлучили от строительства многомиллиардных ЦОДов ФНС. Кто пришел ему на смену 4
30.05.2019 Spirit внедрила VideoMost в органах местного самоуправления Нижегородской области 4
26.10.2018 ФНС и Казначейство захватили 40% списка крупнейших ИТ-гостендеров 1
12.10.2018 Топ-100 федеральных ИКТ-тендеров в 2017 г.: 41% закупок без конкуренции, 40% контрактов поделили ФНС и Казначейство 1
21.08.2018 «Компьюлинк» без боя забрал подряды на расширение мегаЦОДов ФНС 4
20.06.2018 ФНС раскошеливается на четыре миллиарда на расширение своих мегаЦОДов 4
27.04.2018 В чем причины провалов Минкомсвязи в информатизации госсектора. Мнение ИТ-отрасли по итогам 6 лет 1
15.11.2017 «Ростелеком» без боя получил полтора миллиарда на сеть для ЗАГСов 1
30.10.2017 ФНС затеяла расширение своих мегаЦОДов за 4 миллиарда 4
31.07.2017 Модернизация информсистемы ФНС «подорожала» до 1,8 миллиарда 1
14.06.2017 Федеральной налоговой службе поставят «русский Hadoop» для работы с большими данными 1
19.05.2017 ФНС отказалась от российского ПО для больших данных. 900 млн будут потрачены на зарубежный софт 1
03.05.2017 Новый виток модернизации информсистемы ФНС стартовал с 835-миллионого тендера 1
13.12.2016 МТС увеличил покрытие сети LTE в Нижегородской области 1
02.11.2016 ФНС завершает строительство многомиллиардных мега-ЦОДов 3
11.10.2016 Система «Бюджетное планирование» Минфина России мигрировала в федеральный ЦОД без остановок в работе 2
16.08.2016 МТС обеспечила сетью 4G более половины жителей Нижегородской области 1
21.07.2016 Cognitive Technologies адаптировала «Е1 Евфрат» к работе с электронными фискальными документами 1
22.06.2016 МТС расширяет географию продаж спутникового ТВ в Нижегородской области 1
19.05.2016 «Компьюлинк» выиграл еще один многомиллиардный контракт на создание ЦОДов ФНС 2
10.03.2016 Российский реестр малого и среднего бизнеса построит за полмиллиарда «Компьютел» 1
08.02.2016 «МегаФон» обеспечил связью «Нижегородскую ГЭС» 1
07.10.2015 «Ростелеком» организовал защищенную корпоративную сеть для ГУ МВД России по Нижегородской области 1
02.09.2014 «1С-Рарус» автоматизировал деятельность городецкого завода «Молоко» 1
13.10.2013 Госинформатизация: время ускорения 1
02.10.2013 В госсекторе уже «облачно» 1
25.09.2013 Строительство СМЭВ: сроки и последствия 1

Публикаций - 47, упоминаний - 73

Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Компьюлинк ГК - Compulink 237 13
АМДтехнологии 26 7
ИБС экспертиза 43 5
Teradata 177 5
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 7048 5
IBS - ИБС ИТ Услуги 1066 5
Oracle Corporation 3780 5
Базальт СПО 206 4
Крок 1299 4
Ростех - Ростехнологии 2239 4
МТС - Мобильные ТелеСистемы 7025 4
ALT Linux - Альт Линукс 144 3
Корус Консалтинг ГК 828 3
iTeco - Ай-Теко 763 3
NVision Group - Энвижн Груп 571 3
Microsoft Corporation 13274 3
VMware 1871 3
АйТи 825 2
Крипто-ПРО 213 2
РусБИТех - ГК Astra Linux 427 2
Барс груп 402 2
НТЦ ИТ Роса - Российские операционные системы 199 2
Cisco Systems 2436 2
Inline Technologies - Инлайн технолоджис 118 2
Облакотека - Виртуальные инфраструктуры 73 2
Компьюлинк УСП 93 2
Rubytech - Рубитех - ранее ИБС Консалтинг 17 2
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1042 2
BSS Engineering - БСС Инжиниринг 69 2
IBM 4206 2
Huawei 2828 2
Ланит ГК 1242 2
Arenadata - Аренадата Софтвер 39 2
Polycom - Поликом Раша 314 1
Онланта 75 1
Парус 229 1
Digital Security - Диджитал Секьюрити 136 1
Элвис-Плюс 72 1
АйДи - Технологии управления 41 1
Электронная Москва - Удостоверяющий центр 117 1
Синтез 6 2
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 118 1
Deutsche Bank 147 1
ПФК ЦСКА - российский футбольный клуб 18 1
Информационная культура АНО - Инфокультура - Автономная некоммерческая организация 23 1
UFG Private Equity 25 1
РЖД - Российские железные дороги 1148 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4409 1
Мултон - Российская компания, производитель соков, нектаров, морсов, пюре и сокосодержащих напитков 2 1
РусГидро ПАО 129 1
Heineken 26 1
РЖД строй 7 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1788 34
Федеральное казначейство России 793 15
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 926 13
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 6143 12
Правительство РФ 2279 8
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1521 6
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1786 6
ГНИВЦ ФНС России - Главный научный инновационный внедренческий центр 51 5
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 1056 5
ФНС РФ ФКУ ОДЕЗ - Объединенная дирекция единого заказчика федеральной налоговой службы 3 3
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 560 3
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1288 3
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 971 3
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 575 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1598 2
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 490 2
Президент Российской Федерации 1489 2
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 776 2
Тверской районный суд города Москвы 15 2
Росалкогольрегулирование - Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка 35 2
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 795 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1759 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 383 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 450 1
Росархив - Федеральное архивное агентство 97 1
Россвязь - Федеральное агентство связи 622 1
Рособрнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки 109 1
ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации 416 1
Роспечать - Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям 73 1
Государственная Дума Федерального Собрания РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 26 1
РосОЭЗ - Федеральное агентство по управлению особыми экономическими зонами 28 1
СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 290 1
МИД РФ - Министерство иностранных дел 224 1
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 785 1
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1460 1
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1739 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 984 1
Счётная палата РФ 484 1
Администрация Президента РФ 278 1
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты 183 1
Единая Россия - Политическая партия 192 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2271 24
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10862 16
DHCP - Dynamic Host Configuration Protocol - Протокол динамической настройки узла 120 4
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 598 4
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 481 4
Спутниковое телевидение - Satellite television 37 3
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1275 3
XML - Extensible Markup Language - Расширяемый язык разметки - RSS - Rich Site Summary - RDF site summary - Really Simple Syndication - протокол передачи данных 560 2
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3996 2
InfiniBand - IB - Высокоскоростная коммутируемая компьютерная сеть 164 2
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 5324 2
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1744 2
ARM64 - Архитектура процессора 1033 2
LTE-смартфон 138 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2276 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3367 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита персональных данных - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 255 1
SOC - Security Operation Center - Центр управления инцидентами информационной безопасности - SIEM - Security Information and Event Management - Управление информацией и событиями в системе безопасности - АСОИ - Автоматизированной системы обработки инциден 600 1
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 983 1
GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolitan-area Ethernet - Ether 825 1
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1178 1
Webserver - Вебсервер 23 1
Honeypot - приманка для злоумышленников - CyberTrap 12 1
МЭДО - межведомственный электронный документооборот 107 1
Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе 147 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1312 1
QSFP - Quad Small Form-factor Pluggable - SFF-8635 - промышленный стандарт модульных компактных сетевых трансиверов, применяющихся в высокоскоростных сетях передачи данных 6 1
НСИ - Управление нормативно-справочной информацией 138 1
WebRTC - Web Real Time Communications - Стандарт передачи потоковых аудио, видеоданных и контента от браузера и к браузеру в режиме реального времени 118 1
BFCP - Binary Floor Control Protocol - H.239 - Базовый протокол управления передачи данных на двоичном уровне 20 1
H.264, MPEG-4 Part 10, AVC (Advanced Video Coding) - лицензируемый стандарт сжатия видео 678 1
XMPP - Extensible Messaging and Presence Protocol 50 1
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 471 1
SCM - Supply Chain Management - Системы управления цепочками поставок 115 1
NVMe - NVM Express - NVMHCI - Non-Volatile Memory Host Controller Interface Specification - Спецификация на протоколы доступа к твердотельным накопителям SSD 326 1
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании 1406 1
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - POS-терминалы - Онлайн-кассы - Единый кассовый чек - Смарт-терминалы 650 1
DDR - Double data rate 1230 1
НСУД РФ - Национальная система управления данными 28 1
RAW - Формат цифровых файлов изображения 374 1
ФНС РФ ЦОД 22 11
ФНС РФ АИС Налог-3 - Автоматизированная информационная система Федеральной налоговой службы 20 6
Microsoft Active Directory - Microsoft AD 846 5
PostgreSQL - PostgresPro - Постгрес профессиональный - ППГ - Postgres Professional 606 5
ГИИС ЭБ - Электронный бюджет ГИИС Федерального казначейства РФ - Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами 135 5
ГЕОП РФ - Государственная единая облачная платформа - Гособлако - УГЕОП - Управление государственной единой облачной платформой 80 5
Microsoft SQL Server 860 4
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 686 4
ЕГР ЗАГС - Единый государственный реестр записи актов гражданского состояния 33 3
IBM AIX - Advanced Interactive eXecutive - Разновидность операционной системы UNIX 106 3
РЕЛЭКС Линтер - Linter - СУБД 43 3
Ред База Данных - СУБД с открытым кодом 47 3
Apache Tomcat - Веб-сервер и контейнер сервлетов 71 3
Microsoft Office 2215 2
Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional 35 2
HCL - IBM Lotus Domino - IBM Notes/Domino 415 2
СНИЛС - Страховой номер индивидуального лицевого счёта 263 2
Microsoft Windows 10 7519 2
Microsoft Windows 7 1666 2
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 492 2
Teradata Data Warehouse Appliance 6 2
Microsoft Windows XP 1157 2
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации 317 2
Prognoz Platform 74 2
КриптоПро СКЗИ JCP 10 2
МТС LTE-сеть - МТС 4G-сеть 160 2
Apache Hadoop 339 2
Intel x86 - Архитектура процессора 1047 2
АСК НДС - Автоматизированная система контроля за возмещением НДС из бюджета 6 2
РусБИТех - Astra Linux Special Edition 189 2
Скала-Р - Гиперконвергентная инфраструктура 55 1
Linux OS 4745 1
Linux CentOS - Community ENTerprise Operating System 188 1
ГИС ГМП - Государственная информационная система о государственных и муниципальных платежах 152 1
Новые облачные технологии - МойОфис 311 1
НКТ - Р7-Офис 77 1
Nuvia Phoenix 26 1
RSNet - Russian State Network - Единая сеть передачи данных (ЕСПД) для госорганов 34 1
Arenadata DH - ADH - Arenadata Hadoop 7 1
Microsoft Exchange 737 1
Мишустин Михаил 303 3
Лящ Михаил 35 3
Бобиков Дмитрий 14 3
Семенов Александр 73 3
Хилов Павел 15 2
Василенко Александр 64 2
Колесников Виталий 6 2
Захаренко Максим 46 2
Медведев Дмитрий 1469 2
Ахмеров Тимур 73 2
Путин Владимир 1961 2
Никифоров Николай 1127 2
Щеголев Игорь 676 2
Тюрин Алексей 13 1
Булыгин Александр 4 1
Ведехин Игорь 23 1
Лепс Григорий 3 1
Богатырев Олег 6 1
Серебряков Виктор 43 1
Фатеев Олег 6 1
Кохан Владимир 9 1
Буренков Андрей 6 1
Бурин Андрей 12 1
Таран Сергей 38 1
Черногоров Андрей 63 1
Миронов Сергей 49 1
Петров Сергей 53 1
Проскура Дмитрий 26 1
Ляпунов Игорь 52 1
Баланова Светлана 29 1
Силуанов Антон 52 1
Яцеленко Николай 12 1
Брауде-Золотарев Михаил 21 1
Сохань Максим 13 1
Мацоцкий Сергей 156 1
Бегтин Иван 48 1
Смирнов Алексей 152 1
Черненко Андрей 37 1
Россия - ПФО - Нижегородская область 818 43
Россия - ЦФО - Московская область - Дубна 163 27
Россия - Российская федерация - РФ 63740 19
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 19763 11
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1644 6
Россия - ПФО - Нижегородская область - Дзержинск 68 5
Россия - ПФО - Нижегородская область - Арзамас 57 5
Россия - Заволжье 19 5
Россия - ПФО - Нижегородская область - Саров 101 4
Россия - Кстово 27 4
Россия - ЮФО - Волгоградская область 422 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 6606 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 8979 2
Россия - ЮФО - Волгоградская область - Волжский 66 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 1492 1
Россия - Феодосия 12 1
США - Флорида 197 1
США - Вашингтон 431 1
ЮАР - Южно-Африканская Республика 257 1
Россия - УФО - Тюменская область - Тюмень 548 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1742 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2735 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 960 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 17042 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1221 5
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3520 4
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 876 4
ЗАГС РФ - Органы записи актов гражданского состояния 160 4
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 871 3
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 1033 2
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 680 2
НДС - Налог на добавленную стоимость 610 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 588 2
ИНН - Идентификационный номер налогоплательщика 187 1
ЕНВД - Единый налог на вмененный доход 66 1
РНП - Реестр недобросовестных поставщиков 21 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2363 1
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 146 1
Тендер - Торги - Конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 98 1
Федеральный закон 161-ФЗ - О национальной платежной системе 84 1
Послание Президента России Федеральному Собранию Российской Федерации 45 1
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1063 1
МРОТ - Минимальный размер оплаты труда в Российской Федерации 8 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 679 2
D-Russia - Экспертный центр электронного государства 56 2
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 540 1
Коммерсантъ - Издательский дом 528 1
CNews Analytics 2304 2
CNews Tenders 11 2
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 513 1
CNews Analytics Крупнейшие поставщики решений для госсектора - CNews Топ-поставщики госсектора - Топ100 крупнейших ИКТ-закупок в госсекторе 32 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 89 1
МГТУ Станкин - Московский государственный технологический университет Станкин - Московский станкоинструментальный институт 18 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 336 2
FIFA Confederations Cup - Кубок конфедераций - соревнование по футболу среди национальных сборных 63 2
CNews AWARDS 303 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2006 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 858310, в очереди разбора - 761489.
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