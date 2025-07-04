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Россия ПФО Нижегородская область Городец Городецкий район
СОБЫТИЯ
|04.07.2025
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МТС запустила для кировчан бесплатный аудиогид по Нижнему Новгороду и Городцу
тал себе репутацию туристической жемчужины Нижегородской области: приехать в Нижний и не побывать в Городце — значит, не познать историю и красоту нижегородской земли. Только за прошлый год Гор
|30.05.2025
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К началу туристического сезона МТС оцифровала волжские истории по маршруту Нижний Новгород - Городец
тал себе репутацию туристической жемчужины Нижегородской области: приехать в Нижний и не побывать в Городце - значит, не познать историю и красоту нижегородской земли. Только за прошлый год Гор
|14.05.2025
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МТС накрыла 4G три села Городецкого района Нижегородской области
селенные пункты. Теперь высокоскоростной мобильный интернет стал доступен жителям еще трех деревень Городецкого района Нижегородской области. Об этом CNews сообщили представители МТС. Более 350
|01.12.2023
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«Мегафон» улучшил связь в самом древнем городе Нижегородской области
Инженеры «Мегафона» установили новое телеком-оборудование с поддержкой сети четвертого поколения в Городце. В результате проведенных мероприятий увеличилась площадь покрытия и скорость мобильн
|24.08.2023
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МТС улучшила покрытие LTE в городе-музее Городце
го туристы могут познакомиться с народными художественными промыслами Нижегородской области. Так, в Городце гости могут узнать про городецкую роспись и золотную вышивку, а также попробовать сво
|13.04.2022
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Рукописные книги выдающегося книгописца и изографа оцифруют на «ЭларСкан»
В Мемориальном комплексе национального достояния имени Александра Невского в Городце Нижегородской области установлен отечественный комплекс планетарного сканирования «Эл
|30.05.2019
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Spirit внедрила VideoMost в органах местного самоуправления Нижегородской области
Spirit объявила о том, что администрации Городецкого района, всех сельских поселений и города Заволжья теперь использует видеоконферен
|05.08.2013
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ФНС России потратит почти 5 млрд руб. на создание ИТ-инфраструктуры дата-центров в Дубне и Городце
проекта по созданию программно-аппаратных комплексов ИТ-инфраструктуры двух дата-центров — федерального центра обработки данных в Дубне (Московская область) и резервного центра обработки данных №1 в Городце (Нижегородская область). Согласно документации аукциона, целями выполнения работ по контракту являются: создание на технологических площадках федерального центра обработки данных (ФЦОД)
|18.12.2008
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Formoza открыла магазин в Городце Нижегородской области
В начале декабря группа компаний «Формоза» открыла новый магазин в Городце (Нижегородская область, Приволжский федеральный округ). В магазине представлено более 20 различных моделей ПК Formoza, и потребитель может выбрать наиболее подходящий для выполнения опр
Россия и организации, системы, технологии, персоны:
|Бобиков Дмитрий 35 6
|Михайлов Алексей 115 6
|Белов Андрей 135 5
|Мишустин Михаил 787 4
|Куликов Роман 31 3
|Лящ Михаил 49 3
|Семенов Александр 166 3
|Колесников Виталий 6 2
|Медведев Дмитрий 1665 2
|Федорец Андрей 19 2
|Елагин Вячеслав 14 2
|Синяченко Андрей 10 2
|Оноприенко Евгений 5 2
|Штырь Владимир 2 2
|Мудров Александр 2 2
|Путин Владимир 3454 2
|Щеголев Игорь 699 2
|Никифоров Николай 1138 2
|Ахмеров Тимур 91 2
|Захаренко Максим 57 2
|Карачинский Анатолий 96 2
|Мацоцкий Сергей 180 2
|Хилов Павел 16 2
|Василенко Александр 99 2
|Марголин Михаил 17 2
|Лепс Григорий 13 1
|Зимин Игорь 25 1
|Ведехин Игорь 41 1
|Тюрин Алексей 17 1
|Кальченко Игорь 8 1
|Богатырев Олег 6 1
|Серебряков Виктор 56 1
|Чернышов Михаил 45 1
|Быков Алексей 91 1
|Булыгин Александр 5 1
|Славин Борис 37 1
|Кругляков Роман 44 1
|Невский Александр 21 1
|Ревков Андрей 11 1
|Дудко Дмитрий 11 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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