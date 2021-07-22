Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Россия
ПФО
Нижегородская область
Городец
Городецкий район
Публикаций - 47, упоминаний - 73
Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Мишустин Михаил 303 3
|Лящ Михаил 35 3
|Бобиков Дмитрий 14 3
|Семенов Александр 73 3
|Хилов Павел 15 2
|Василенко Александр 64 2
|Колесников Виталий 6 2
|Захаренко Максим 46 2
|Медведев Дмитрий 1469 2
|Ахмеров Тимур 73 2
|Путин Владимир 1961 2
|Никифоров Николай 1127 2
|Щеголев Игорь 676 2
|Тюрин Алексей 13 1
|Булыгин Александр 4 1
|Ведехин Игорь 23 1
|Лепс Григорий 3 1
|Богатырев Олег 6 1
|Серебряков Виктор 43 1
|Фатеев Олег 6 1
|Кохан Владимир 9 1
|Буренков Андрей 6 1
|Бурин Андрей 12 1
|Таран Сергей 38 1
|Черногоров Андрей 63 1
|Миронов Сергей 49 1
|Петров Сергей 53 1
|Проскура Дмитрий 26 1
|Ляпунов Игорь 52 1
|Баланова Светлана 29 1
|Силуанов Антон 52 1
|Яцеленко Николай 12 1
|Брауде-Золотарев Михаил 21 1
|Сохань Максим 13 1
|Мацоцкий Сергей 156 1
|Бегтин Иван 48 1
|Смирнов Алексей 152 1
|Черненко Андрей 37 1
|Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 679 2
|D-Russia - Экспертный центр электронного государства 56 2
|ТАСС - Российское государственное информационное агентство 540 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 528 1
|CNews Analytics 2304 2
|CNews Tenders 11 2
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 513 1
|CNews Analytics Крупнейшие поставщики решений для госсектора - CNews Топ-поставщики госсектора - Топ100 крупнейших ИКТ-закупок в госсекторе 32 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2006 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 858310, в очереди разбора - 761489.
Создано именных указателей - 46783.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 858310, в очереди разбора - 761489.
Создано именных указателей - 46783.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru