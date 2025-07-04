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Россия ПФО Нижегородская область Городец Городецкий район

Россия - ПФО - Нижегородская область - Городец - Городецкий район

СОБЫТИЯ


04.07.2025 МТС запустила для кировчан бесплатный аудиогид по Нижнему Новгороду и Городцу

тал себе репутацию туристической жемчужины Нижегородской области: приехать в Нижний и не побывать в Городце — значит, не познать историю и красоту нижегородской земли. Только за прошлый год Гор
30.05.2025 К началу туристического сезона МТС оцифровала волжские истории по маршруту Нижний Новгород - Городец

тал себе репутацию туристической жемчужины Нижегородской области: приехать в Нижний и не побывать в Городце - значит, не познать историю и красоту нижегородской земли. Только за прошлый год Гор
14.05.2025 МТС накрыла 4G три села Городецкого района Нижегородской области

селенные пункты. Теперь высокоскоростной мобильный интернет стал доступен жителям еще трех деревень Городецкого района Нижегородской области. Об этом CNews сообщили представители МТС. Более 350
01.12.2023 «Мегафон» улучшил связь в самом древнем городе Нижегородской области

Инженеры «Мегафона» установили новое телеком-оборудование с поддержкой сети четвертого поколения в Городце. В результате проведенных мероприятий увеличилась площадь покрытия и скорость мобильн
24.08.2023 МТС улучшила покрытие LTE в городе-музее Городце

го туристы могут познакомиться с народными художественными промыслами Нижегородской области. Так, в Городце гости могут узнать про городецкую роспись и золотную вышивку, а также попробовать сво
13.04.2022 Рукописные книги выдающегося книгописца и изографа оцифруют на «ЭларСкан»

В Мемориальном комплексе национального достояния имени Александра Невского в Городце Нижегородской области установлен отечественный комплекс планетарного сканирования «Эл
30.05.2019 Spirit внедрила VideoMost в органах местного самоуправления Нижегородской области

Spirit объявила о том, что администрации Городецкого района, всех сельских поселений и города Заволжья теперь использует видеоконферен
05.08.2013 ФНС России потратит почти 5 млрд руб. на создание ИТ-инфраструктуры дата-центров в Дубне и Городце

проекта по созданию программно-аппаратных комплексов ИТ-инфраструктуры двух дата-центров — федерального центра обработки данных в Дубне (Московская область) и резервного центра обработки данных №1 в Городце (Нижегородская область). Согласно документации аукциона, целями выполнения работ по контракту являются: создание на технологических площадках федерального центра обработки данных (ФЦОД)
18.12.2008 Formoza открыла магазин в Городце Нижегородской области

В начале декабря группа компаний «Формоза» открыла новый магазин в Городце (Нижегородская область, Приволжский федеральный округ). В магазине представлено более 20 различных моделей ПК Formoza, и потребитель может выбрать наиболее подходящий для выполнения опр

Публикаций - 94, упоминаний - 114

Россия и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 18
МегаФон 10742 14
Компьюлинк ГК - Compulink 456 14
Oracle Corporation 7074 10
АМДтехнологии 33 9
Ростелеком 10948 8
IBS - ИБС экспертиза - IBS Expertise 166 8
ФНС РФ - ГНИВЦ - Главный научный инновационный внедренческий центр ФНС России - Главный научно-исследовательский вычислительный центр 135 7
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1761 6
Teradata - Терадата 225 6
Microsoft Corporation 25775 5
Крок - Croc 1964 5
Базальт СПО - BaseALT - ALT Linux - Альт Линукс 280 5
Postgres Professional - ППГ - Постгрес профессиональный разработка 599 4
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 4
Базальт СПО - BaseALT - Базальт Свободное Программное Обеспечение 950 4
Т1 Сервионика - Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1139 4
ГПБ - ГС-инвест - Rubytech - Рубитех - ранее ИБС Консалтинг 199 3
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1623 3
Broadcom - VMware 2610 3
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 3
Корус Консалтинг ГК - Корус консалтинг ДМ 1476 3
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata - Аренадата Софтвер 418 3
NVision Group - Энвижн Груп 699 3
Inline Technologies - Инлайн технолоджис 231 3
Компьюлинк ГК - Инфралинк - Компьюлинк УСП - Компьюлинк Управление системных проектов - КомпьюЛинк Сервис 166 2
БПЦ - Банковский производственный центр - БПЦ Девелопмент - БПЦ Банковские технологии - БПС Программные Продукты - БПС Инновационные программные решения - БПС Процессинг 146 2
BSS Engineering - БСС Инжиниринг 69 2
МТС Поволжье макрорегион - МТС Поволжье СЗ - МТС Поволжье Северо-Запад - МТС Поволжье ЮВ - МТС Поволжье Юго-Восток 70 2
iCAM Group - iDSystems - АйДиСистемс - Инновейтив Диджитал Системс 25 2
ОТР ГК - ОТР-БИТ - ОТР-Безопасность информационных технологий 6 2
Cisco Systems 5372 2
Huawei 4676 2
IBM - International Business Machines Corp 9699 2
9594 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 2
Скала^р - ранее InterLab IBS 290 2
SAS Institute 1082 2
БАРС Груп 579 2
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 1100 2
АСК 49 2
РАО ЕЭС России ПАО - ВоГЭК УК - Волжский гидроэнергетический каскад - Жигулевская ГЭС - Волжская ГЭС - Волжский каскад гидроэлектростанций - Воткинская ГЭС - Саратовская ГЭС - Рыбинская ГЭС - Угличская ГЭС - Камская ГЭС - Нижегородская ГЭС 26 2
МТС Трэвел - Броневик - Bronevik 191 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 2
Почта России ПАО 2370 2
Островок.ру - Ostrovok.ru 138 1
Жемчужина - Санаторий 67 1
Россети МРСК Юга - Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга - Астраханьэнерго - Волгоградэнерго - Калмэнерго - Калмэнергосбыт - МЭС Юга 48 1
РЖД строй 10 1
Государственный Владимиро-Суздальский историко-архитектурный и художественный музей-заповедник 9 1
Нидан - Нидан Соки - Нидан-Фудс - Нидан-Гросс - торговые марки Моя семья, Чемпион, Caprice, Да! 7 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 1
Нижегородского областного союза потребительских обществ - Нижегородский облпотребсоюз 1 1
Холдинг Аква 11 1
РЖД - Российские железные дороги 2096 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 1
Мултон - Российская компания, производитель соков, нектаров, морсов, пюре и сокосодержащих напитков 3 1
НСПК - Национальная система платежных карт 948 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 1
UPS 216 1
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 267 1
РусГидро ПАО - ГидроОГК 376 1
Газпром нефть 725 1
Арнест ГК - ОПХ - Объединенные пивоварни–холдинг - Heineken - Объединенные Пивоварни Хейнекен 51 1
Deutsche Bank - Дойче Банк 422 1
ЦСКА ПФК - российский футбольный клуб 43 1
Совкомбанк Совесть 279 1
Информационная культура АНО - Инфокультура - Автономная некоммерческая организация 37 1
Familia - Фамилия - Торговая сеть 285 1
UFG Private Equity 39 1
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 684 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 40
Федеральное казначейство России 1949 21
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 14
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 14
ФНС РФ - ФКУ Налог-Сервис 25 9
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 9
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 9
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 7
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 6
Минстрой РФ - Единый заказчик в сфере строительства ГУП - ФНС РФ ФКУ ОДЕЗ - Объединенная дирекция единого заказчика федеральной налоговой службы 17 5
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 5
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 4
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 4
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 3
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 3
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 3
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 3
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 978 3
Федеральная служба по оборонному заказу - Гособоронзаказ - Рособоронзаказ 274 2
Федеральное казначейство России - ЦОКР ФКУ - Центр по обеспечению деятельности Казначейства России 29 2
Судебная власть - Judicial power 2500 2
Минфин РФ - Росалкогольтабакконтроль - Росалкогольрегулирование - Федеральная служба по контролю за алкогольным и табачным рынками - ФСРАР - Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка 99 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 2
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 2
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1929 2
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1193 2
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 2
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 2
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1303 2
Районный суд РФ - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 870 2
Правительство Нижегородской области - Губернатор Нижегородской области - органы государственной власти 132 2
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 405 1
Минэкономразвития РФ - РосОЭЗ - ФАУОЭЗ - Федеральное агентство по управлению особыми экономическими зонами 62 1
ФНС РФ - УФНС России - Управления Федеральной налоговой службы - ИФНС России - Инспекции Федеральной налоговой службы - МИФНС - Межрегиональные инспекции Федеральной налоговой службы 410 1
Правительство Нижегородской области - ГАУ Нижегородской области Центр координации проектов цифровой экономики - ГАУ НО 9 1
МВД РФ ГУВД - Главное управление внутренних дел 104 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 1
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1085 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 1
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1168 1
ГосИнформСистемы 160 3
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 2
Единая Россия - Политическая партия 321 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 290 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53875 44
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 43
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33490 24
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 20
ЦОД - Резервный дата-центр 213 19
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9493 17
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 17
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 16
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 16
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10151 16
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 14
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 14
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 13
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 12
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 12
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 12
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2769 10
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 10
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 4431 9
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7210 9
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 8
Сетевое оборудование - Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 3713 8
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9459 8
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 4394 8
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 8
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 7
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ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4329 6
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10357 6
Телевидение спутниковое - Спутниковое вещание - Satellite television 1407 6
СКИМ - системы контроля и мониторинга 2511 5
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 5
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 971 5
Ситуационный центр (СЦ) - Диспетчерский центр (ДЦ) - Situation, Dispatch Center - Информационно-аналитическая система ситуационного центра (АС СЦ) - Системы ситуационного управления - Situational management systems 1165 5
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 5
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8649 5
Сеть передачи данных - Data transmission network 4038 4
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 28
ФНС РФ ЦОД 30 17
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 13
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 1044 12
ФНС РФ АИС Налог-3 - Автоматизированная информационная система Федеральной налоговой службы 109 11
Сбер - Сбербанк ЦОД - Сбербанк МегаЦОД 110 9
Федеральное казначейство России - ЭБ ГИИС ЕПБС - Единый портал бюджетной системы РФ - Электронный бюджет Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами 265 8
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1768 7
Oracle Database - Oracle DB СУБД - объектно-реляционная система управления базами данных 1316 7
Федеральное казначейство России - ГИС ГМП ФК - Государственная информационная система о государственных и муниципальных платежах 279 6
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1684 6
ГЕОП РФ - Гособлако - Государственная единая облачная платформа - Управление государственной единой облачной платформой (УГЕОП) 204 6
ЗАГС РФ ЕГР - Единый государственный реестр записи актов гражданского состояния 78 6
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1102 5
Oracle Exadata Database Machine - Линейка машин баз данных 239 5
Microsoft SQL Server - MS SQL - MSSQL 1793 4
МТС LTE-сеть - МТС 4G-сеть 340 3
БПЦ - SmartVista - СмартВиста 107 3
Oracle Financial Services Software - OFSS - Oracle Financial Services Governance & Compliance Management - Oracle Financial Analytics - Oracle Financial Statement Planning - Oracle Financial Consolidation and Close Cloud Service 84 3
Apache Tomcat - Jakarta Tomcat - веб-сервер и контейнер сервлетов 120 3
Microsoft Windows 7 2007 3
Microsoft Windows 16882 3
IBM AIX - Advanced Interactive eXecutive - Разновидность операционной системы UNIX 290 3
Microsoft Windows XP 2431 3
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux SE - Astra Linux Special Edition 731 3
Apache Hadoop 470 3
Ред Софт - Ред База Данных - СУБД с открытым кодом 141 3
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2554 3
Ред Софт - GosLinux - ГосЛинукс 53 3
РЕЛЭКС - Линтер - Linter - СУБД 90 3
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 2
ФГИС ФАП - НФАП - Национальный фонд алгоритмов и программ - Федеральная государственная информационная система по сбору, обработке и хранению алгоритмов и программ для электронных вычислительных машин 54 2
Ростелеком - НОП - Национальная облачная платформа - o7.com 80 2
Правительство Москвы - Наш город 110 2
Teradata Data Warehouse Appliance - Teradata Active EDW - Teradata Active Enterprise Data Warehouse - Teradata Integrated Data Warehouse - Teradata Warehouse Miner - Teradata Data Warehousing 18 2
Microsoft Office 2003 158 2
Oracle - Sun Solaris OS - Solaris Operating Environment - SunOS 200 2
Росатом - КИС НПО - Kraftway Terminal Linux 6 2
Федеральное казначейство России - ЕОИ - Единая облачная инфраструктура 5 2
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 1045 2
Бобиков Дмитрий 35 6
Михайлов Алексей 115 6
Белов Андрей 135 5
Мишустин Михаил 787 4
Куликов Роман 31 3
Лящ Михаил 49 3
Семенов Александр 166 3
Колесников Виталий 6 2
Медведев Дмитрий 1665 2
Федорец Андрей 19 2
Елагин Вячеслав 14 2
Синяченко Андрей 10 2
Оноприенко Евгений 5 2
Штырь Владимир 2 2
Мудров Александр 2 2
Путин Владимир 3454 2
Щеголев Игорь 699 2
Никифоров Николай 1138 2
Ахмеров Тимур 91 2
Захаренко Максим 57 2
Карачинский Анатолий 96 2
Мацоцкий Сергей 180 2
Хилов Павел 16 2
Василенко Александр 99 2
Марголин Михаил 17 2
Лепс Григорий 13 1
Зимин Игорь 25 1
Ведехин Игорь 41 1
Тюрин Алексей 17 1
Кальченко Игорь 8 1
Богатырев Олег 6 1
Серебряков Виктор 56 1
Чернышов Михаил 45 1
Быков Алексей 91 1
Булыгин Александр 5 1
Славин Борис 37 1
Кругляков Роман 44 1
Невский Александр 21 1
Ревков Андрей 11 1
Дудко Дмитрий 11 1
Россия - ПФО - Нижегородская область 2296 85
Россия - РФ - Российская федерация 166167 47
Россия - ЦФО - Московская область - Дубна 463 39
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3582 26
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 25
Россия - ПФО - Нижегородская область - Дзержинск 105 15
Россия - ПФО - Нижегородская область - Балахнинский район - Балахна 39 13
Россия - ПФО - Нижегородская область - Арзамасский район - Арзамас 147 12
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 10
Россия - ПФО - Нижегородская область - Кстовский район - Кстово 55 9
Россия - ПФО - Нижегородская область - Заволжье 34 8
Россия - ПФО - Нижегородская область - Выксунский район - Выкса 67 8
Россия - ПФО - Нижегородская область - Богородский район - Богородск 62 7
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54747 7
Россия - ПФО - Нижегородская область - Саров 176 7
Россия - ПФО - Нижегородская область - Сергач 8 5
Россия - ПФО - Нижегородская область - Лысковский район - Лысково 11 5
Россия - ПФО - Нижегородская область - Павловский район - Павлово 18 5
Россия - ПФО - Нижегородская область - Кулебаки (городской округ) 11 4
Россия - ПФО - Мордовия - Ардатов 16 4
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 4
Россия - ЦФО - Московская область - Воскресенск 58 3
Россия - Володарский район 31 3
Россия - ПФО - Нижегородская область - Чкаловск 14 3
Армения - Республика 2449 3
Беларусь - Белоруссия 6289 3
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье - Поволжский федеральный округ 1519 3
Россия - ЮФО - Волгоградская область 908 3
Россия - ПФО - Чувашия - Чувашская Республика 790 3
Россия - ПФО - Поволжье - Поволжский район 793 2
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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