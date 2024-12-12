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Россия ПФО Нижегородская область Заволжье

Россия - ПФО - Нижегородская область - Заволжье


12.12.2024 «МегаФон» ускорил интернет в 10 поселках Ярославской области 1
21.11.2024 «МегаФон» построил дополнительную телеком-инфраструктуру на одной из самых оживленных автомагистралей Ярославля 1
20.05.2024 Simetra разработала план транспортного развития для Чебоксарской агломерации 1
17.04.2024 МТС в Нижегородской области открыла свои магазины для домашних животных 1
12.04.2024 «МегаФон» ускорил интернет в 10 районах Ярославской области 1
29.03.2024 «МегаФон» обеспечил связь под водой для сотрудников Нижегородской ГЭС 1
14.12.2023 МТС увеличила скорость мобильного интернета в самом молодом городе Нижегородской области 2
30.08.2023 Simetra провела анализ развития транспортной системы Чебоксарской агломерации 1
30.05.2019 Spirit внедрила VideoMost в органах местного самоуправления Нижегородской области 2
26.05.2017 «Мегафон» продолжает развитие LTE в Нижегородском регионе 1
13.12.2016 МТС увеличил покрытие сети LTE в Нижегородской области 1
22.06.2016 МТС расширяет географию продаж спутникового ТВ в Нижегородской области 1
10.06.2016 ИТ-директор Ульяновской области: Встречают по погонам, провожают по компетенциям 1
28.03.2016 МТС улучшила качество связи в Нижегородской области 1
08.02.2016 «МегаФон» обеспечил связью «Нижегородскую ГЭС» 1
23.07.2015 Yota начинает оказывать услуги мобильной связи и безлимитного 4G-интернета в Нижегородской области 1
17.04.2015 «Треллеборг» оптимизировала управление своим российским филиалом с помощью системы 1С 1
25.04.2014 «Билайн» запустил сеть 4G в Чувашии 1
21.05.2013 ИТ-компания из группы «Соллерс» выходит на внешний рынок 1
06.10.2011 МТС инвестирует более 2 млрд руб. в телеком-инфраструктуру Нижегородской области 1
28.09.2011 Объем интернет-трафика в сети МТС в Нижегородской области за год увеличился в 6 раз 1
05.09.2011 МТС в два раза увеличила покрытие сети 3G в Нижегородской области 1
18.12.2008 Formoza открыла магазин в Городце Нижегородской области 1
10.05.2007 Дмитрий Алтухов: ИТ-аутсорсинг скоро станет нормой 1
13.03.2007 «КомпьюЛинк» обеспечивает услуги ИТ-аутсорсинга для «Северсталь-авто» 1
19.02.2007 «ВолгаТелеком» введет на базе оборудования NGN не менее 111 тыс. номеров 1
15.04.2003 "МегаФон" увеличил зону обслуживания в Москве, ввел новые номера в Нижнем Новгороде 1

Публикаций - 28, упоминаний - 30

Россия и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12553 8
МегаФон 8805 7
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1480 3
Microsoft Corporation 24625 3
Ростелеком 9701 2
МегаФон Центральный филиал 91 2
8213 2
Компьюлинк ГК - Compulink 439 2
Simetra - А+С Транспроект - Симетра групп 99 2
Cisco Systems 5114 1
Huawei 3933 1
VideoMost - ВидеоМост 274 1
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 1052 1
Spirit DSP - Спирит Корп 470 1
Polycom - Поликом Россия - Поликом Раша 402 1
РТРС ФГУП - Российская телевизионная и радиовещательная сеть - Радиотелевизионные передающие центры, РТПЦ 375 1
1С-Рарус 887 1
SimbirSoft - СимбирСофт 75 1
Катарсис НПК - Научно-производственная компания 18 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8744 1
Dell EMC 5027 1
IBM - International Business Machines Corp 9441 1
HP Inc. 5685 1
Максима ГК - GMCS 359 1
Quorum - Кворум - 126 1
Schneider Electric - APC - American Power Conversion - APC by Schneider Electric 440 1
Ростелеком - ВолгаТелеком - ON - Телесет Нетворкс, Teleset Networks - Нижегородсвязьинформ - Нижегородтелесервис - Нижегородский Телесервис - Пенза-Мобайл - Саратов Мобайл - Татинком-Т - Элайн GSM - Оренбург GSM - РТКОМ - Чувашия Мобайл 614 1
Компьюлинк ГК - Инфралинк - Компьюлинк УСП - Компьюлинк Управление системных проектов - КомпьюЛинк Сервис 164 1
Формоза - Formoza 176 1
ВымпелКом - Билайн Приволжский регион 59 1
Ростелеком Юг - Южный макрорегиональный филиал Ростелекома 253 1
Prof-IT Group - Проф-ИТ Групп 55 1
Nokia Networks - Nokia Mobile Networks - Nokia Mobile Entry Solutions - Nokia Fixed Networks - Nokia Solutions and Networks Oy, NSN - Nokia Siemens Networks 319 1
МТС Поволжье макрорегион 56 1
Компьюлинк ГК - Компьюлинк Восточная Европа 4 1
Компьюлинк ГК - Компьюлинк Центральная Азия 5 1
Sollers - Соллерс Групп - Соллерс Авто - Эрфикс - Ford Sollers - Форд Соллерс СП - Северсталь-авто 73 3
РусГидро ПАО - ГидроОГК 308 2
Северсталь ПАО - Severstal 478 2
РусГидро - Нижегородская ГЭС - Горьковская ГЭС 6 2
Почта России ПАО 2112 1
Связной ГК 1369 1
Евросеть 1404 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 1
Sollers - УАЗ - Ульяновский автомобильный завод 136 1
РЖД Москва - Курский вокзал 15 1
ВсеИнструменты.ру - ВИ.ру - VI.Tech 286 1
РЖД Медицина ЦКБ - ЧУЗ Центральная клиническая больница - Дорожная клиническая больница им. Н.А.Семашко 21 1
РусГидро - Волжская ГЭС - Волжский каскад гидроэлектростанций 1 1
Sollers ЗМЗ - Заволжский моторный завод 14 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1629 1
Международный аэропорт Нижний Новгород имени В. П. Чкалова - Стригино 10 1
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 489 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4957 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11626 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 340 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2715 1
Государственные органы власти - ОМСУ - Органы местного самоуправления 141 1
Царицыно - Государственный историко-архитектурный художественный и ландшафтный музей заповедник 66 1
Правительство Ульяновской области - органы государственной власти 54 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 904 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5435 1
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 219 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 256 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65968 13
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 7621 9
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8124 8
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50409 7
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20601 7
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9368 6
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27846 5
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4665 4
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6444 4
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13932 4
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Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29677 3
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11125 3
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АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11615 3
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Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 2910 3
Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 2646 3
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ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 7985 2
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 15856 2
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) - интернетизация 1455 2
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 4751 2
Service Desk - Help Desk - Trouble Ticketing - Единая система учета обращений - Сервис деск - Система обслуживания обращений от клиентов и сотрудников 889 2
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3312 2
ИТ-аутсорсинг - IT outsourcing 1289 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19286 2
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24454 2
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6399 2
EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 1737 2
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9329 2
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16132 2
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6219 2
Телевидение кабельное - Кабельное ТВ - CATV - Cable Television 1564 2
Человеческие ресурсы - Подбор персонала (кадров) - Набор персонала - Поиск работы - Recruitment - Рекрутинг - Рекрутмент - Applicant Tracking System, ATS - Система управления кандидатами - Система автоматизации рекрутинга 1055 2
Кибербезопасность - NGFW - Next-Generation Firewall - Межсетевые экраны нового поколения - МФМЭ - многофункциональный межсетевой экран 559 2
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 3389 2
Сеть передачи данных - Data transmission network 3722 2
SIP - Session Initiation Protocol - Session Initiated Protocol - Протокол установления сеанса 993 1
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers 1323 3
Microsoft Exchange 1714 3
МТС 3G-сеть 116 3
МТС LTE-сеть - МТС 4G-сеть 305 2
Linux OS 9937 1
Microsoft Skype 2067 1
Microsoft Outlook 1390 1
Google WebRTC - Web Real Time Communications - Стандарт передачи потоковых аудио, видеоданных и контента от браузера и к браузеру в режиме реального времени 167 1
Google Android 13994 1
Apple iOS 7809 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1419 1
ЭОС АИС МФЦ Дело 73 1
ГИС Контингент - региональный сегмент единой федеральной межведомственной системы учета контингента обучающихся по основным образовательным программам и дополнительным общеобразовательным программам 111 1
МегаФон Наши люди 46 1
Росатом - Росэнергоатом - Атомдата ЦОД Калининский 45 1
МТС Медиа - МТС KION - МТС ТВ IPTV - МТС СТВ - МТС Спутниковое ТВ - МТС ТВ Домашнее цифровое интерактивное 108 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5170 1
Microsoft Windows 2000 8661 1
1С:УПП - 1С:Управление производственным предприятием 451 1
Бобиков Дмитрий 34 3
Бондаренко Александр 39 1
Морозов Сергей 59 1
Опенышева Светлана 64 1
Абрамов Андрей 36 1
Добрынин Владимир 34 1
Сун-чи-ми Вадим 26 1
Теверовский Александр 12 1
Булыгин Александр 5 1
Алтухов Дмитрий 45 1
Колесников Евгений 17 1
Сударкин Евгений 25 1
Ревков Андрей 11 1
Киселев Игорь 2 1
Кетков Александр 5 1
Тишкина Галина 1 1
Блакитный Сергей 5 1
Авериных Арина 1 1
Холоднов Александр 1 1
Россия - ПФО - Нижегородская область 1872 17
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3097 12
Россия - РФ - Российская федерация 144219 10
Россия - ПФО - Нижегородская область - Выксунский район - Выкса 63 8
Россия - ПФО - Нижегородская область - Кстовский район - Кстово 47 7
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43163 7
Россия - ПФО - Нижегородская область - Городец - Городецкий район 70 6
Россия - ПФО - Нижегородская область - Арзамасский район - Арзамас 107 6
Россия - ПФО - Нижегородская область - Дзержинск 87 6
Россия - ПФО - Нижегородская область - Саров 170 5
Россия - ПФО - Нижегородская область - Лысковский район - Лысково 9 5
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье 1368 4
Россия - ПФО - Ульяновская область - Ульяновск 487 4
Россия - ПФО - Нижегородская область - Богородский район - Богородск 50 4
Россия - ПФО - Нижегородская область - Кулебаки (городской округ) 9 4
Россия - ПФО - Чувашия - Чебоксары - Чебоксарская агломерация 289 3
Россия - ПФО - Чувашия - Новочебоксарск 53 3
Россия - ЦФО - Ярославская область 849 3
Россия - ПФО - Нижегородская область - Лукояновский район - Лукоянов 6 3
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Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6153 2
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5855 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8372 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5073 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5760 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 10956 1
ФЦП Информационное общество - Федеральная целевая программа 1309 1
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения - Изобретательство - Новаторство 1549 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9787 1
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PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Confidential information 6049 1
Английский язык 6634 1
Технопарки - инновационные центры и наукограды - Technoparks, innovation centers and science cities - ИТ-кампус - Индустриальный парк 903 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3556 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4475 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 5973 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14320 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 6961 1
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ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2127 1
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ЗАГС - Органы записи актов гражданского состояния - Государственная регистрация заключения брака - бракосочетание - брачный союз, супружество - расторжение брака - Marriage - dissolution of marriage 373 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5654 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11241 1
Минздрав РФ - Первый МГМУ - Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова 161 2
РИФ - Российский Интернет Форум 69 1
Час кода - международное движение 11 1
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