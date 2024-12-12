Россия ПФО Нижегородская область Заволжье
Россия и организации, системы, технологии, персоны:
|РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 219 1
|РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 256 1
|Бобиков Дмитрий 34 3
|Бондаренко Александр 39 1
|Морозов Сергей 59 1
|Опенышева Светлана 64 1
|Абрамов Андрей 36 1
|Добрынин Владимир 34 1
|Сун-чи-ми Вадим 26 1
|Теверовский Александр 12 1
|Булыгин Александр 5 1
|Алтухов Дмитрий 45 1
|Колесников Евгений 17 1
|Сударкин Евгений 25 1
|Ревков Андрей 11 1
|Киселев Игорь 2 1
|Кетков Александр 5 1
|Тишкина Галина 1 1
|Блакитный Сергей 5 1
|Авериных Арина 1 1
|Холоднов Александр 1 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11241 1
|Минздрав РФ - Первый МГМУ - Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова 161 2
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