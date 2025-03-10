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IEK Group Legrand Россия Легран Контактор ЭБС Легран Волга Легран Ульяновский
ООО «ЛЕГРАН» проработало на рынке электротехнического оборудования в составе французской компании Legrand в России более 30 лет . В 2023 году бывшие активы Legrand — 4 производственные площадки, офисы в 8 крупнейших городах России, торговые представительства в 37 российских городах и представительство в Республике Беларусь — приобрела IEK GROUP. Новый собственник планирует вложить в предприятия порядка 1 млрд рублей в ближайшие 3 года. Бывшие активы Legrand остаются самостоятельной структурой и являются стратегическим партнером IEK GROUP. Группа компаний продолжит свою деятельность под двумя самостоятельными брендами: Daccord и «Контактор». Электроустановочные изделия, кабеленесущие системы и оборудование для организации рабочих мест, удлинители, сетевые фильтры и разветвители, оборудование для отопления, модульное будут выпускаться под брендом Daccord. Силовое и низковольтное оборудование — под брендом «Контактор».
IEK Group и организации, системы, технологии, персоны:
|Legrand 78 15
|Eaton 68 2
|IEK Group - ИЭК Холдинг 22 2
|МегаФон 9009 1
|Yandex - Яндекс 7475 1
|Apple Inc 12170 1
|1С 8295 1
|3data - 3дата 84 1
|Прайм Бизнес Групп - Мастертел - МТ Телеком 74 1
|Bubendorf 1 1
|Питерская группа связистов 435 1
|Информтехнология 3 1
|ОКО НП - Организация контроля охраны авторских и смежных прав 27 1
|Московская ассоциация предпринимателей 7 1
|Объединение Предпринимателей Санкт-Петербурга - ассоциация 1 1
|Крохмальный Иван 8 8
|Ермаков Игорь 19 2
|Осеевский Михаил 317 1
|Левин Леонид 130 1
|Матвиенко Валентина 112 1
|Финкельштейн Евгений 10 1
|Хала Илья 43 1
|Иванов Михаил 100 1
|Владимиров Владимир 15 1
|Никитин Александр 18 1
|Наумов Виктор 126 1
|Кравченко Олег 11 1
|Васильев Игорь 23 1
|Conan Alexis - Конан Алексис 1 1
|Decons Pascal - Деконс Паскаль 1 1
|Беспалов Александр 12 1
|Устинов Александр 5 1
|Нещерет Ярослав 1 1
|Родионов Сергей 7 1
|Васюков Григорий 14 1
|Федоров Олег 14 1
|Альтов Павел 9 1
|Кондрикова Алена 6 1
|Михальченко Дмитрий 3 1
|Кириллов Сергей 9 1
|Климов Игорь 2 1
|Зинченко Валерий 4 1
|Востриков Владимир 1 1
|Соломинский Григорий 2 1
|Никишаев Виталий 1 1
|Братчиков Константин 1 1
|Левин Максим 2 1
|Войцеховский Владимир 1 1
|Альтов Семен 3 1
|Нариманов Рубен 1 1
|Бурочкин Алексей 2 1
|Переверзев Борис 1 1
|Безпалько Константин 1 1
|Нещерет Елена 1 1
|Дрюма Дмитрий 1 1
|N+1 - Издание 165 1
|CNews Северо-Запад 24 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2025 годы.
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