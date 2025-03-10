Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 170358
ИКТ 13264
Организации 10410
Ведомства 1449
Ассоциации 974
Технологии 3403
Системы 25221
Персоны 72927
География 2764
Статьи 1511
Пресса 1196
ИАА 683
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2588
Мероприятия 843

IEK Group Legrand Россия Легран Контактор ЭБС Легран Волга Легран Ульяновский

ООО «ЛЕГРАН» проработало на рынке электротехнического оборудования в составе французской компании Legrand в России более 30 лет . В 2023 году бывшие активы Legrand — 4 производственные площадки, офисы в 8 крупнейших городах России, торговые представительства в 37 российских городах и представительство в Республике Беларусь — приобрела IEK GROUP. Новый собственник планирует вложить в предприятия порядка 1 млрд рублей в ближайшие 3 года. Бывшие активы Legrand остаются самостоятельной структурой и являются стратегическим партнером IEK GROUP. Группа компаний продолжит свою деятельность под двумя самостоятельными брендами: Daccord и «Контактор». Электроустановочные изделия, кабеленесущие системы и оборудование для организации рабочих мест, удлинители, сетевые фильтры и разветвители, оборудование для отопления, модульное будут выпускаться под брендом Daccord. Силовое и низковольтное оборудование — под брендом «Контактор».


10.03.2025 IEK Group интегрирует в свою структуру активы Legrand 3
22.07.2024 IEK GROUP провела успешные комплексные испытания системы НКУ – FORMAT PRO 2
27.06.2024 Группа компаний, объединяющая бывшие активы Legrand в России и Белоруссии, запускает новый бренд 8
02.02.2021 Legrand анонсировала умные устройства для контроля климата и профилактики вирусных заболеваний 1
12.03.2020 Legrand запускает новую систему домашнего комфорта 1
10.02.2020 Legrand представила новые батарейные шкафы для ИБП 1
01.11.2019 Legrand запускает новую серию беспроводных звонков 1
30.09.2019 Паскаль Деконс назначен генеральным директором Legrand в России и СНГ 1
06.05.2019 Legrand представила систему энергетического менеджмента CX3 EMS 1
19.03.2019 Legrand приняла участие в модернизации городской инфраструктуры Красноярска 1
12.02.2019 Legrand представила новую серию трехфазных ИБП Keor T EVO 1
11.02.2019 Legrand представила новые распределительные шкафы 1
28.09.2018 Legrand запускает новую структурированную кабельную систему LCS3 1
13.09.2018 Legrand представила обновленную серию воздушных выключателей DMX3 1
05.07.2018 Legrand представила ИБП Keor Multiplug для дома и малого бизнеса 1
05.04.2018 Группа Legrand и 3data объявили об открытии ЦОД в историческом центре Москвы 1
22.12.2006 Рейдеры в хайтеке России: правда жизни 3

Публикаций - 20, упоминаний - 32

IEK Group и организации, системы, технологии, персоны:

Legrand 78 15
Eaton 68 2
IEK Group - ИЭК Холдинг 22 2
МегаФон 9009 1
Yandex - Яндекс 7475 1
Apple Inc 12170 1
8295 1
3data - 3дата 84 1
Прайм Бизнес Групп - Мастертел - МТ Телеком 74 1
Bubendorf 1 1
Питерская группа связистов 435 1
Информтехнология 3 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2411 1
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - ОКБ Сухого - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 669 1
Inventive Retail Group - re:Store - Рестор 173 1
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 430 1
Концерн ВКО Алмаз-Антей - Концерн воздушно-космической обороны 120 1
РПЦ - Русская православная церковь - Московский патриархат 205 1
Московский Зоопарк - Московский государственный зоологический парк 26 1
BASF AG - BASF Magnetics GmbH - EMTEC Magnetics GmbH - European Multimedia Technologies - EМТЕК Магнетикс - BASF AG - БАСФ 54 1
Россети Ленэнерго 1701 1
Бронка групп - Измерон НПО - ПНК имени С.М. Кирова - Бронка Девелопмент 3 1
РОФП ФСБ И СВР РФ - Региональный общественный фонд поддержки Федеральной Службы Безопасности и Службы Внешней Разведки Российской Федерации 2 1
Проммашинструмент 2 1
Beiten Burkhardt - Байтен Буркхардт 72 1
Алекскомбанк 1 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5495 4
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3156 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3300 1
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 319 1
Госкорпорация по ОрВД ФГУП - Государственная корпорация по организации воздушного движения в Российской Федерации - Аэронавигация 61 1
ВАС РС - Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области 79 1
ФСБ РФ - УФСБ - Управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации 152 1
СВР РФ - Служба внешней разведки Российской Федерации 91 1
МВД РФ УБЭП - Управление экономической безопасности и противодействия коррупции - МВД РФ Управление Р 213 1
МВД РФ - Территориальные органы на региональном уровне - ГОВД, Городской отдел внутренних дел - РУВД, Районное управление внутренних дел - РОВД - Районные отделы внутренних дел - ОМВД, Отделы МВД России 207 1
Судебная власть - Judicial power 2322 1
Росгвардия - СОБР - Специальный отряд быстрого реагирования 16 1
ОКО НП - Организация контроля охраны авторских и смежных прав 27 1
Московская ассоциация предпринимателей 7 1
Объединение Предпринимателей Санкт-Петербурга - ассоциация 1 1
ИБП - Источники бесперебойного питания - UPS - Uninterruptible Power Supply - Uninterruptible Power Source - обеспечение бесперебойного энергоснабжения - защита электронного оборудования 1454 5
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11155 4
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13359 4
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30003 3
Электроэнергетика - Smart Grid - Smart Metering - Умные (интеллектуальные) сети электроснабжения - умная энергетика - зеленая энергетика - Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности 2199 3
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 9690 3
HVAC - Климатическое оборудование, техника - Кондиционеры - Системы вентиляции, кондиционирования и охлаждения воздуха - Гаджеты климатические - Climate equipment, technology - Climate gadgets - Air conditioners - Air conditioning systems 2597 3
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи 10183 3
Аккумулятор электрический - Время автономной работы - Battery life - Ёмкость батареи 1855 3
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12604 2
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии 8648 2
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5819 2
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 5778 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67095 2
Умные платформы 1713 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51294 2
Умный дом - Smart home - Цифровой дом - Домашняя автоматизация - Home automation - системы автоматизации личного жилья 1776 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24358 2
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 3024 2
НКУ - низковольтные комплектные устройства 18 2
ModBus - Открытый коммуникационный протокол на архитектуре ведущий-ведомый (master-slave) 124 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 28017 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20807 1
Сетевое оборудование - Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3656 1
SCM - Supply Chain Management - Системы управления цепочками поставок - SCP - Supply Chain Planning - DDMRP - Demand Driven Material Requirements Planning - SCE - Supply Chain Execution - DRP - Distribution Resources Planning - Система исполнения цепочек 1118 1
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4438 1
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10034 1
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Биоиндентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем - биоСКУД 2487 1
MP3 - формат файла для хранения аудиоинформации 3937 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16225 1
Сетевое оборудование - Gateway - Интернет-шлюз - Сетевой шлюз - Аппаратный маршрутизатор 2728 1
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4075 1
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 12763 1
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12272 1
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 3764 1
LAN - Local Area Network - ЛВС - Локальная вычислительная сеть 3216 1
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных - Глубинная аналитика 2167 1
Электроника - TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 6405 1
VSaaS - Video Surveillance as a Service - Удаленное облачное видеонаблюдение - Системы интеллектуального видеонаблюдения - Умное видеонаблюдение 1805 1
BMS - Building Management System - АСУЗ - Автоматическая система управления зданием - Автоматизация зданий - Умные здания - Интеллектуальные здания - Эксплуатация зданий и помещений различного назначения 538 1
Legrand Keor ИБП 8 4
Legrand DMX3 - серия воздушных выключателей 3 2
Legrand XL3 S - распределительные щиты и шкафы 2 2
Amazon Alexa virtual assistant - Amazon Lex 208 2
IEK Group - Legrand Россия - Легран - Daccord - Даккор 3 2
Google Android 14100 1
Apple iOS 7863 1
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1135 1
Apple Siri - Голосовой помощник 400 1
Яндекс.Алиса - Yandex Alisa - голосовой помощник - voice assistant 644 1
Яндекс.Станция - умная колонка с голосовым помощником Алисой 166 1
Legrand LCS - структурированная кабельная система 2 1
Intel Evo 103 1
Apple HomeKit 41 1
Legrand CX3 EMS 1 1
Siemens - Simatic Profibus - открытая промышленная сеть 21 1
Legrand Archimod HE 1 1
Крохмальный Иван 8 8
Ермаков Игорь 19 2
Осеевский Михаил 317 1
Левин Леонид 130 1
Матвиенко Валентина 112 1
Финкельштейн Евгений 10 1
Хала Илья 43 1
Иванов Михаил 100 1
Владимиров Владимир 15 1
Никитин Александр 18 1
Наумов Виктор 126 1
Кравченко Олег 11 1
Васильев Игорь 23 1
Conan Alexis - Конан Алексис 1 1
Decons Pascal - Деконс Паскаль 1 1
Беспалов Александр 12 1
Устинов Александр 5 1
Нещерет Ярослав 1 1
Родионов Сергей 7 1
Васюков Григорий 14 1
Федоров Олег 14 1
Альтов Павел 9 1
Кондрикова Алена 6 1
Михальченко Дмитрий 3 1
Кириллов Сергей 9 1
Климов Игорь 2 1
Зинченко Валерий 4 1
Востриков Владимир 1 1
Соломинский Григорий 2 1
Никишаев Виталий 1 1
Братчиков Константин 1 1
Левин Максим 2 1
Войцеховский Владимир 1 1
Альтов Семен 3 1
Нариманов Рубен 1 1
Бурочкин Алексей 2 1
Переверзев Борис 1 1
Безпалько Константин 1 1
Нещерет Елена 1 1
Дрюма Дмитрий 1 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14165 14
Россия - РФ - Российская федерация 145965 11
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43515 3
Франция - Французская Республика 7868 3
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14237 2
Германия - Федеративная Республика 12719 2
Европа 21828 1
Земля - планета Солнечной системы 10416 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17534 1
Ближний Восток 2957 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1675 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2444 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2768 1
Россия - УФО - Тюменская область - Тюменский район - Тюмень 870 1
Россия - ПФО - Самарская область 1333 1
Испания - Королевство 3723 1
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1122 1
Арктика - Арктический регион - Арктическая зона - Арктический бассейн 760 1
Россия - ДФО - Амурская область 750 1
Португалия - Португальская Республика 921 1
Москва - Садовое кольцо 146 1
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3111 1
Марокко - Королевство 209 1
Ливан - Ливанская Республика 194 1
Куба - Республика 364 1
Россия - УФО - Тюменская область - Тобольск 114 1
Беларусь - Витебская область - Витебск 84 1
Атлантический океан - Балтийское море - Варяжское море 104 1
Африка Центральная 40 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Василеостровский район - Васильевский остров 113 1
Россия - ПФО - Ульяновская область - Ульяновск 491 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 4871 3
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4056 3
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11036 2
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8825 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18772 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24334 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48454 2
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4031 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3982 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 2851 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6201 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3678 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14575 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4928 1
КПД - Коэффициент полезного действия - Efficiency factor 457 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8671 1
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4703 1
Franchising - Франчайзинг - коммерческая концессия - вид отношений между рыночными субъектами 158 1
ЧОП - Частное охранное предприятие 27 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51589 1
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3179 1
Зеленый коридор - упрощенные процедуры и регламенты 36 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 6969 1
Кредитование - Сrediting - Заём 6763 1
Метеорология - Метеостанция - Погодная станция - Прогноз погоды - Weather forecast 1588 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7686 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29441 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16458 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5694 1
Аренда 2444 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8112 1
Логистика сбытовая - Сбыт 2397 1
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 1919 1
Прокуратура - система органов, осуществляющих от имени государства высший надзор за соблюдением законодательства, прав, свобод человека и гражданина 1747 1
Рейдерство - Рейдерский захват - недружественное поглощение предприятия против воли его собственников 102 1
Метеорология - Климатология - Гидрометеорология - Океанология - Океанография - Погода 1816 1
Синдикат - одна из форм объединения предприятий 75 1
Строительство - Товары для строительства и ремонта - Do It Yourself, DIY - самодельничество или «сделай сам» 267 1
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2416 1
КБ - Конструкторское бюро - Design bureau 299 1
N+1 - Издание 165 1
CNews Северо-Запад 24 1
Discovery Research Group 22 1
ДГУ - Дагестанский государственный университет 74 1
FISU Universiade - Универсиада - Международные и национальные спортивные соревнования среди студентов 117 1
МАКС - Международный авиационно-космический салон 222 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1345460, в очереди разбора - 764764.
Создано именных указателей - 170358.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

MARKET.CNEWS

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Техника

Обзор планшета HUAWEI MatePad 11,5 PaperMatte: универсальное решение с отличным экраном

Аксессуары для смартфонов в подарок на 8 марта: выбор ZOOM

Лучшие гаджеты для ухода за собой в подарок к 8 марта: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Окаменелости возрастом 430 миллионов лет меняют принятые нормы эволюции

Беспилотники раскрыли тайны 3000-летней кавказской мегакрепости

Ученые измерили скорость человеческой мысли — результаты расстроили
Показать еще