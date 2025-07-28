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Россия ПФО Нижегородская область Балахнинский район Балахна
УПОМИНАНИЯ
Россия и организации, системы, технологии, персоны:
|GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6319 1
|Куликов Роман 31 4
|Бобиков Дмитрий 34 3
|Абрамов Андрей 40 2
|Белов Андрей 67 2
|Пучков Антон 33 2
|Смиркин Дмитрий 17 1
|Орловский Виктор 393 1
|Иванов Алексей 145 1
|Горький Максим 17 1
|Петров Евгений 29 1
|Чернышов Михаил 42 1
|Кучин Сергей 27 1
|Леонидов Павел 1 1
|Федосеев Евгений 4 1
|Цыганков Константин 9 1
|Егоров Денис 2 1
|Боровский Алексей 1 1
|Россия сегодня МИА - Прайм - Агентство экономической информации 880 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11336 1
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