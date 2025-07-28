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Россия ПФО Нижегородская область Балахнинский район Балахна

Россия - ПФО - Нижегородская область - Балахнинский район - Балахна

УПОМИНАНИЯ


28.07.2025 «МегаФон» прокачал связь в местах традиционного бытования народных художественных промыслов 1
18.11.2024 «МегаФон»: в Нижнем Новгороде названы самые популярные платформы для фриланса 1
02.09.2024 «МегаФон» прокачал связь в металлургической столице России 1
13.06.2024 МТС в Нижегородской области подготовила сеть к летнему сезону 1
07.05.2024 К началу навигации «МегаФон» прокачал мобильный интернет у Речного вокзала 1
17.04.2024 МТС в Нижегородской области открыла свои магазины для домашних животных 1
01.03.2024 В спальных микрорайонах Нижнего Новгорода выросла скорость мобильного интернета 1
01.12.2023 «Мегафон» улучшил связь в самом древнем городе Нижегородской области 1
09.08.2023 802-ой день рождения Нижнего Новгорода пройдет на высоких скоростях 1
08.06.2023 «Ростелеком» установил первый комплекс экомониторинга в Нижегородской области 1
23.07.2020 СИБУР продолжает роботизировать процессы на своих предприятиях для повышения эффективности 1
27.01.2017 Число базовых станций 4G+ «Мегафона» в Центральном филиале выросло в 2 раза 1
13.12.2016 МТС увеличил покрытие сети LTE в Нижегородской области 1
07.09.2016 Tele2 запустил сеть 4G в Нижегородской области 1
16.08.2016 МТС обеспечила сетью 4G более половины жителей Нижегородской области 1
22.06.2016 МТС расширяет географию продаж спутникового ТВ в Нижегородской области 1
10.06.2016 «Мегафон» модернизировал сеть 4G+ на территории Нижегородского региона 1
25.01.2016 «ТТК-Нижний Новгород» подключил к интернету 57 тыс. жителей малых городов 1
07.12.2015 «СпецТек» завершил работы по развитию системы управления активами в «Биаксплен» 1
02.11.2015 «ТТК-Нижний Новгород» увеличил количество абонентов ШПД на 6% 1
07.10.2015 «Ростелеком» организовал защищенную корпоративную сеть для ГУ МВД России по Нижегородской области 1
19.03.2015 Более миллиона жителей Нижегородской области получили доступ к 4G МТС 1
31.07.2014 МТС развернула сеть 4G в Нижегородской области 1
26.12.2012 «Биаксплен» будет управлять ремонтами с помощью TRIM 1
20.10.2011 Центральный филиал «МегаФона» запустил услугу «Вызов такси» 1
12.07.2011 «Яндекс.Карты» добавили новые спутниковые снимки 157 городов 1
27.11.2008 Новые DIY магазины «Камелия» и «Энергия» работают на баз решения «Астор» 1
09.01.2008 Объявлены победители конкурса на лучшее муниципальное образование в сфере информатизации 1
15.11.2007 В Нижегородской области судят похитителей 5 км телефонного кабеля 2
29.11.2002 "Омнибэнд Групп" обеспечит широкополосный доступ для корпоративных информационных сетей ОАО "НижНовЭнерго" 1
29.01.2002 "Вымпелком-Р" открыл филиал в Нижнем Новгороде 1

Публикаций - 31, упоминаний - 32

Россия и организации, системы, технологии, персоны:

МегаФон 9446 9
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13500 7
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1504 3
МегаФон Центральный филиал 91 3
Ростелеком 10053 2
8607 2
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2063 2
Spectec - НПП СпецТек - Научно-производственное предприятие 91 2
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3002 1
Yandex - Яндекс 7933 1
СФР - ПФР Департамент информационных технологий 203 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8982 1
Telenor - Теленор - Теленор Мобайл Коммуникейшнз 743 1
ФОРС - Центр разработки 657 1
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2642 1
Сибур Холдинг - Сибур Диджитал - Сибур ИТ - Sibur Digital 87 1
Nokia Networks - Nokia Mobile Networks - Nokia Mobile Entry Solutions - Nokia Fixed Networks - Nokia Solutions and Networks Oy, NSN - Nokia Siemens Networks 347 1
Ростелеком Волга - Приволжский макрорегиональный филиал Ростелекома 75 1
KUKA Robotics 34 1
МТС Поволжье макрорегион - МТС Поволжье СЗ - МТС Поволжье Северо-Запад - МТС Поволжье ЮВ - МТС Поволжье Юго-Восток 69 1
Астор ВЦ 110 1
Буревестник ИЦ НПП 17 1
ВымпелКом - Билайн - ВымпелКом-Р - ВымпелКом-Регион 108 1
НКС - Нижегородские кабельные сети 1 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 475 2
Альфа-Групп 719 1
ВТБ арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина - УК Динамо 126 1
РАО ЕЭС России ПАО - Единая энергосистема России - Единая энергетическая система России 279 1
Этажи 0 1
Жемчужина - Санаторий 59 1
РЖД Медицина ЦКБ - ЧУЗ Центральная клиническая больница - Дорожная клиническая больница им. Н.А.Семашко 22 1
Омнибэнд Групп 22 1
Государственный Владимиро-Суздальский историко-архитектурный и художественный музей-заповедник 6 1
Нижегородская ярмарка 23 1
Арзамасские электросети - Арзамасские районные электросети 1 1
ОМК - Объединенная металлургическая компания 212 1
ОМК - ВМЗ - Выксунский металлургический завод - Альметьевский трубный завод 29 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3388 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1388 1
Росгидромет - Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 213 1
МВД РФ ГУВД - Главное управление внутренних дел 96 1
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1058 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6319 1
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 8315 11
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8814 10
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Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21363 8
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 54230 6
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9504 6
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16605 5
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 4017 5
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 3858 4
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HD-изображение - HDTV - High Definition Television - 720p - Телевидение высокой чёткости 3286 4
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Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7567 4
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Spectec TRIM - EAM/MRO-система 131 2
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Астор Ваш магазин 13 1
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Бобиков Дмитрий 34 3
Абрамов Андрей 40 2
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