Россия ПФО Самарская область Новокуйбышевск

Россия - ПФО - Самарская область - Новокуйбышевск

СОБЫТИЯ


19.01.2026 «МегаФон»: жители Самарской области начали год с онлайн-покупок 1
15.08.2025 «Мегамаркет» расширяет географию экспресс-доставки: заказы «по клику» теперь доступны в 40 новых населенных пунктах 1
01.04.2025 Искусственный интеллект обеспечит безопасность улиц и жителей Самарской области 1
12.12.2024 «МегаФон»: назван самый «качающий» город Самарской области 2
13.03.2024 С наступлением весны горожане Самарской области больше времени проводят в Сети 1
15.12.2023 В городах Самарской области ускорили свыше 700 базовых станций 1
30.03.2023 В 71 населенном пункте Самарской области ускорили мобильный интернет 1
19.08.2022 «Мегафон» увеличил скорость интернета в городах Самарской области 1
21.02.2022 Финансовые и операционные результаты компании «Ситилинк» за 2021 год 1
09.07.2021 Интернет вещей пришел в аккумуляторы: что от этого получит бизнес 1
03.06.2021 Приток туристов в Самарскую область обеспечит цифровая модель региона 1
26.01.2021 «Ростелеком» до 498 увеличит количество камер фотовидеофиксации нарушений на дорогах Самарской области 1
03.06.2016 МТС запустила первую сеть LTE-1800 в Самарской области 1
25.12.2015 СГАУ стал региональным оператором робототехнического проекта R2D2 Samara 1
16.12.2015 МТС удвоила сеть скоростного мобильного интернета в районах Самарской области 1
07.12.2015 «СпецТек» завершил работы по развитию системы управления активами в «Биаксплен» 1
19.11.2014 «АйтиКонсалт» автоматизировала управление производством на заводе «Волгопромвентиляция» 1
14.10.2014 МТС обучит безопасному интернету более 2,5 тыс. школьников в Самарской области 1
07.08.2014 МТС запустила собственную сеть 4G в Самарской области 1
23.08.2013 ТТК предоставил услуги связи нефтехимическому холдингу САНОРС в Новокуйбышевске 1
01.04.2013 «Билайн» увеличил скорость мобильного интернета в Самарской области 1
26.12.2012 «Биаксплен» будет управлять ремонтами с помощью TRIM 1
25.12.2012 «ВымпелКом» увеличил покрытие мобильной сети в Самаре и Самарской области 1
18.10.2012 МТС улучшила качество связи в более чем 700 зданиях 1
06.09.2012 «Ростелеком» модернизировал сеть абонентского доступа в Сызрани 1
28.08.2012 «Ростелеком» удвоил емкость сети FTTB в Чапаевске 1
28.09.2010 «ВолгаТелеком» до конца года доведет емкость сетей FTTB в Самарской области до 100 тыс. портов 1
06.07.2010 «ВолгаТелеком» завершил строительство первого этапа сети FTTB в Самарской области 1
21.05.2010 «ВолгаТелеком» начал тестовую эксплуатацию услуги IP-TV в Самаре 1
05.04.2010 «ВолгаТелеком» начал строительство сети по технологии FTTB в пяти городах Самарской области 1
27.10.2009 «МегаФон» запустил 3G в Самарской области 1
29.01.2009 Выручка «Телефон.Ру» в 2008 г. выросла на 31% 1
30.07.2008 Доля рынка «Телефон.Ру» выросла до 4% 1
06.06.2008 «Энфорта» введет в июне в эксплуатацию сеть WiMAX в 22 городах России 1
28.05.2008 «Техносила» открыла четыре гипермаркета 1
26.07.2007 В Самарской области разыскивают интернет-экстремиста 1
02.03.2007 «Астор» автоматизировал новые магазины «Патэрсон» 1
15.02.2005 "Комстар" поднимает региональный бизнес 1
09.11.2004 В Волгограде запущен триединый сервис широкополосной связи 1
13.10.2003 "Вимком Оптик" реализовал проект по организации интерактивных услуг в сети кабельного телевидения города Новокуйбышевск 1

Публикаций - 46, упоминаний - 47

Россия и организации, системы, технологии, персоны:

МегаФон 9993 10
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14416 8
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9218 6
Ростелеком - ВолгаТелеком - ON - Телесет Нетворкс, Teleset Networks - Нижегородсвязьинформ - Нижегородтелесервис - Нижегородский Телесервис - Пенза-Мобайл - Саратов Мобайл - Татинком-Т - Элайн GSM - Оренбург GSM - РТКОМ - Чувашия Мобайл 615 4
ВымпелКом - Билайн Приволжский регион - билайн Самара 63 4
Samsung Electronics 10657 3
Ростелеком 10369 3
Ростелеком Волга - Приволжский макрорегиональный филиал Ростелекома 77 3
МегаФон Поволжье - МегаФон Поволжский филиал - МСС-Поволжье - Мобильные Системы Связи-Поволжье - МСС-Саратов 121 3
Vimcom - Вимком - Вимком Оптик ТС - Вимком Дистрибьюция - Вимком-ТВ 59 2
МегаФон Поволжье - Волжский GSM 81 2
9061 2
Telia Company - TeliaSonera - Sonera Telecom 1041 2
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1540 2
Lenovo Motorola 3530 2
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1415 2
Spectec - НПП СпецТек - Научно-производственное предприятие 91 2
МегаФон Москва - МегаФон Столичный филиал - Соник Дуо - Sonic Duo 566 2
USM АФ Телеком Холдинг - Телекоминвест - Telecominvest 348 2
МегаФон Северо-Запад - МегаФон Северо-Западный филиал - МегаФон Северо-Западный GSM - North-West GSM 525 2
МегаФон Урал - МегаФон Уральский филиал - МегаФон Уральский GSM - Уральский Джи Эс Ем 163 2
ЦТ-Мобайл - CT Mobile 134 2
МегаФон - Мобиком 225 2
Netvision - Нетвижн 11 1
Huawei 4244 1
Apple Inc 12676 1
LG Electronics 3680 1
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5745 1
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1706 1
ZTE Corporation 776 1
МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 1361 1
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2089 1
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3040 1
Sony 6637 1
Siemens AG - Siemens Russia - Сименс Россия 421 1
HTC Corporation 1505 1
Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 720 1
ФОРС - Центр разработки 680 1
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2649 1
Роснефть НК - Сибинтек ИК - Сибирская интернет компания 116 1
Сибур Холдинг - Биаксплен 4 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8257 2
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 502 2
АвтоВАЗ - Волжский Автозавод - Волжский автомобильный завод 314 2
Роснефть - РН-Новокуйбышевский НПЗ 11 2
Телефон.Ру 92 2
Международный аэропорт Самара Курумоч имени С.П. Королева 25 2
Роснефть - РН-Ачинский НПЗ - Ачинский нефтеперерабатывающий завод Восточной нефтяной компании - АНПЗ ВНК 10 1
Роснефть - РН-Куйбышевский НПЗ - Куйбышевский нефтеперерабатывающий завод - КНПЗ 3 1
Ростех - ОАК - АК имени С.В. Ильюшина - Авиастар - Ульяновском авиационном заводе 23 1
Нижегородский метрополитен 7 1
Менатеп - Menatep 39 1
Калинка - Сеть магазинов бытовой техники и электроники 19 1
Даниловский форт БЦ 2 1
САНОРС - СамараНефтеОргСинтез 6 1
Связной ГК 1384 1
X5 Group - Перекрёсток 607 1
АФК Система - Медси - российская сеть частных медицинских клиник 149 1
Евросеть 1417 1
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 452 1
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 470 1
Аэроэкспресс - Железнодорожная пассажирская компания 151 1
Московский аэропорт Домодедово имени М.В. Ломоносова 357 1
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1967 1
Восточный Банк - Восточный экспресс банк - Дальвнешторгбанк 375 1
Техносила - СервисТрейд - Техношок 261 1
ЮКОС НК - ЮКОС Нефтяная компания 163 1
ВТБ арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина - УК Динамо 128 1
Crocus Group - Крокус Групп 14 1
МЕГА ТРЦ - сеть торговых центров 47 1
ГАБТ - Государственный академический Большой театр России - Большой театр 95 1
BASF AG - BASF Magnetics GmbH - EMTEC Magnetics GmbH - European Multimedia Technologies - EМТЕК Магнетикс - BASF AG - БАСФ 54 1
НКНХ - Нижнекамскнефтехим 26 1
Правительство Москвы - Департамент культуры города Москвы - Мосгорпарк - ЦПКиО Горького - Центральный парк культуры и отдыха имени М. Горького 71 1
Ikon Tyres - Nokian Tyres 19 1
Логика молока - ЛМ - Health&Nutrition - H&N - ЭЙЧ ЭНД ЭН - Danone - Данон Россия - Данон Индустрия - Юнимилк 161 1
Трёхгорная мануфактура 1 1
Правительство Самарской области - Губернатор Самарской области - Самарская губернская дума - органы государственной власти 105 5
Минцифры РФ - Росинформтехнологии - Федеральное агентство по информационным технологиям - ФАИТ 335 3
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5777 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12944 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3132 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2942 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1486 1
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 765 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3265 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1029 1
Петербургский метрополитен ГУП 144 1
Московский Кремль ГМЗ - Государственный Кремлёвский дворец - Красная площадь - Государственный историко-культурный музей-заповедник - музейный комплекс 158 1
МВД РФ ГУВД - Главное управление внутренних дел 96 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6428 5
GSA - Global mobile Suppliers Association - Международная ассоциация поставщиков мобильных решений 20 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22002 12
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57453 11
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 8801 11
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9611 10
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 9398 9
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73563 8
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6713 8
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28945 8
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25553 7
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11190 7
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4849 6
Сетевое оборудование - GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolita 2211 6
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34039 5
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета - Интернет-вещание 2181 5
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14901 5
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7701 4
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 6274 4
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25684 4
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 4062 4
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6638 4
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 4016 4
Сеть передачи данных - Data transmission network 3921 3
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 3078 3
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовая почта - voicemail 553 3
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8931 3
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8181 3
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9513 2
FinTech - Prepaid - Предоплата - предоплаченная карта - карта предоплаты - экспресс-оплата 625 2
MarTech - Прогнозирование и планирование продаж - Прогнозирование спроса - Demand forecasting - S&OP - Sales&Operations Planning - анализ, планирование продаж и операций - Sales planning and forecasting - Оптимизация запасов 1892 2
Сетевое оборудование - Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 3313 2
Автоматизация склада - WMS - Warehouse Management System - Система управления складом - Warehouse accounting - Складской учет - WAS - Warehouse Assistance System - управление складскими процессами - WOS - Warehouse Operation System 2646 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17167 2
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8959 2
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6323 2
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7429 2
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17141 2
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8463 2
Сетевое оборудование - Gateway - Интернет-шлюз - Сетевой шлюз - Аппаратный маршрутизатор 2820 2
EAM - Enterprise Asset Management - Plant Asset Management software - Система управления промышленными активами - ТОиР - ТОРО - Системы технического обслуживания и ремонта оборудования - УФАП - Управление фондами и активами предприятия 990 2
2G - 2,5G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 1100 2
Spectec TRIM - EAM/MRO-система 131 2
МТС LTE-сеть - МТС 4G-сеть 329 2
NCR Realscan 19 1
NCR RealPOS 49 1
Ростелеком - Астор Торговая сеть 44 1
Google YouTube - Видеохостинг 2904 1
ByteDance - TikTok 323 1
Apple iPad 3943 1
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 955 1
1С:ERP Управление предприятием 727 1
Apple iPhone 5 777 1
Apple iPad mini 425 1
Космодром Байконур 1071 1
РТС-тендер - ЕАТ - Единый агрегатор торговли - Березка 41 1
Kingston SSD - Kingston SSDnow SMS - Kingston UV 16 1
Безопасный регион - муниципальная система видеонаблюдения и контроля 54 1
ВымпелКом - Билайн GSM-сеть 331 1
МТС Дети в интернете 19 1
Искра Технологии - Iskratel SI 20 1
МегаФон GSM 8 1
МегаФон Модем - МегаФон Роутер 28 1
МегаФон - GSMЛайт 50 1
Меламед Александр 95 5
Югай Виктор 59 2
Тележкин Павел 2 2
Чудаков Константин 11 2
Курочкин Александр 11 2
Владимиров-Крюков Андрей 2 1
Федотенков Дмитрий 1 1
Малышев Евгений 6 1
Токаренко Максим 46 1
Авдеев Михаил 1 1
Чубов Александр 5 1
Пылёв Владимир 2 1
Песковацкий Дмитрий 2 1
Казаченко Роман 4 1
Ушацкий Андрей 105 1
Славинский Михаил 13 1
Сидоров Сергей 24 1
Дорофеев Игорь 23 1
Казарин Станислав 175 1
Пресняков Константин 3 1
Добрынин Вячеслав 2 1
Михеева Алла 3 1
Абдрашитов Артур 2 1
Чебатков Евгений 4 1
Дронов Дмитрий 26 1
Рабовский Семен 32 1
Шашурин Сергей 9 1
Кокурин Владимир 7 1
Владимиров Андрей 18 1
Золотовицкий Михаил 20 1
Зуев Дмитрий 6 1
Россия - ПФО - Самарская область 1467 37
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2927 31
Россия - ПФО - Самарская область - Тольятти 438 26
Россия - ПФО - Самарская область - Сызрань 69 21
Россия - РФ - Российская федерация 157744 17
Россия - ПФО - Самарская область - Чапаевск 32 15
Россия - ПФО - Самарская область - Жигулевск 24 13
Россия - ПФО - Самарская область - Кинель 25 8
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8181 8
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45951 7
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18711 7
Россия - ПФО - Поволжье - Поволжский район 761 5
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1360 4
Россия - ПФО - Нижегородская область 2127 4
Россия - ПФО - Самарская область - Нефтегорск 4 3
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3235 3
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3197 3
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье - Поволжский федеральный округ 1453 3
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2975 3
Россия - ПФО - Саратовская область - Саратов 892 3
Россия - ПФО - Ульяновская область - Ульяновск 511 3
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3238 3
Россия - ПФО - Ульяновская область - Димитровград 68 3
Россия - СФО - Иркутская область - Ангарск 107 3
Россия - СФО - Кемеровская область - Киселевск 32 2
Россия - ПФО - Нижегородская область - Балахнинский район - Балахна 32 2
Россия - СФО - Кемеровская область - Прокопьевский район - Прокопьевск 57 2
Россия - ПФО - Башкортостан - Белорецк 18 2
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2433 2
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3294 2
Россия - УФО - Екатеринбург 4308 2
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1645 2
Россия - СФО - Новосибирск 4681 2
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3402 2
Россия - ЮФО - Волгоградская область - Волгоград 1122 2
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1629 2
Россия - ЦФО - Липецкая область - Липецк 479 2
Россия - ПФО - Саратовская область - Саратовский регион 787 2
Россия - СФО - Томская область - Томск 1002 2
Россия - ЮФО - Астраханская область - Астрахань 441 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20408 6
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26006 6
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55059 5
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10535 5
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6413 4
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2665 4
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6785 4
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51313 3
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31950 3
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6132 3
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8241 3
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17422 2
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6985 2
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6370 2
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10758 2
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5411 2
Транспорт - ДТП - Дорожно-транспортное происшествие 908 2
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5977 2
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5733 2
Сантехника - Plumbing - Санитарная техника - Sanitary equipment 63 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4914 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5324 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8143 1
Паспорт - Паспортные данные 2735 1
Финансовые показатели - Financial indicators 2703 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8539 1
Прокуратура - система органов, осуществляющих от имени государства высший надзор за соблюдением законодательства, прав, свобод человека и гражданина 1819 1
Транспорт - Средства индивидуальной мобильности - Велосипед - Самокат - колёсное транспортное средство 798 1
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2595 1
Аудит - аудиторский услуги 3113 1
Астрономия - Гравитация - притяжение, всемирное тяготение - gravity - gravitas 1197 1
География - Geography - комплекс естественных и общественных наук, изучающих структуру, функционирование и эволюцию географической оболочки, взаимодействие и распределение в пространстве природных и природно-общественных геосистем и их компонентов 1564 1
Металлы - Никель - Nickel 346 1
Информатика - computer science - informatique 1144 1
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6499 1
МВД РФ - ГИБДД ПДД - Правила дорожного движения 424 1
Транспорт - Аэропорт - Airport - Аэровокзал - Аэровокзальный комплекс - Аэродром 1828 1
Дача - Дачный сезон - Дачники 1022 1
Литий - Lithium - химический элемент 604 1
Консалтинг управленческий - Реструктуризация - Restructuring - Реорганизация - Reorganization 2328 1
Россия сегодня МИА - Прайм - Агентство экономической информации 887 2
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1062 1
GfK Group - GfK-Nürnberg Gesellschaft für Konsumforschung - GfK Rus - ГФК-Русь 248 1
Grand View Research 24 1
ЦНИИчермет им. И.П.Бардина - Центральный научно-исследовательский институт черной металлургии им. И.П. Бардина - Черметавтоматика НПО 6 1
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 287 1
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 424 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 984 1
СГАУ имени Королёва - Самарский государственный аэрокосмический университет имени С.П. Королёва - Куйбышевский авиационный институт - КуАИ им. С. П. Королёва 77 1
МТС - Поколение М - Поколение Маугли - творческий благотворительный проект 80 1
