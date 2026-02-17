Разделы

Россия ПФО Самарская область Чапаевск

Россия - ПФО - Самарская область - Чапаевск

СОБЫТИЯ


17.02.2026 Покупатели не помещаются. Ozon купит еще полтысячи серверов для обработки заказов 1
12.11.2025 МТС ускорит отключение сетей в 2026 г.: доля 3G телефонов упала в России до 1,4%, а пользователей 3G-интернета – до 0,6%    1
09.10.2025 МТС отключила 3G еще в девяти городах, на очереди – Великие Луки, Златоуст, Ярославль и Сочи 1
23.05.2025 Скорость интернета в Перми выросла на 15% 1
19.05.2025 Ozon и SuperJob представили исследование рынка труда складской отрасли в 2025 году 1
01.04.2025 «МегаФон»: ретросайты увлекли молодежь Самарской области 1
07.03.2025 Жители Самарской области готовятся к весеннему празднику в интернете 1
12.12.2024 «МегаФон»: назван самый «качающий» город Самарской области 2
13.03.2024 С наступлением весны горожане Самарской области больше времени проводят в Сети 1
15.12.2023 В городах Самарской области ускорили свыше 700 базовых станций 1
19.08.2022 «Мегафон» увеличил скорость интернета в городах Самарской области 1
26.01.2021 «Ростелеком» до 498 увеличит количество камер фотовидеофиксации нарушений на дорогах Самарской области 1
21.04.2016 «МегаФон» улучшил интернет 4G в Черкесске 1
16.12.2015 МТС удвоила сеть скоростного мобильного интернета в районах Самарской области 1
03.12.2015 Самарская область реализовала единый сервис «Узнай свою очередь» на региональном портале госуслуг 1
01.09.2015 ТТК предоставил доступ в интернет предприятию «Химсинтез» в Самарской области 1
13.08.2015 ТТК обеспечил доступом в интернет Центр занятости населения в Чапаевске Самарской области 5
02.04.2015 ТТК подключил к интернету Чапаевский химико-технологический техникум 3
24.02.2015 ТТК организовал каналы связи для «Сбербанка России» в Самарской области 1
14.10.2014 МТС обучит безопасному интернету более 2,5 тыс. школьников в Самарской области 2
07.08.2014 МТС запустила собственную сеть 4G в Самарской области 1
27.03.2014 «СМАРТС» и Inoventica запустили ВОЛС на участке Самара-Саратов 1
27.02.2014 Департамент ИТ и связи Самарской области составил рейтинг муниципалитетов по внедрению электронного правительства 1
01.04.2013 «Билайн» увеличил скорость мобильного интернета в Самарской области 1
06.09.2012 «Ростелеком» модернизировал сеть абонентского доступа в Сызрани 1
28.08.2012 «Ростелеком» удвоил емкость сети FTTB в Чапаевске 1
15.08.2012 «МегаФон» обеспечил высокоскоростным мобильным интернет-доступом жителей Москвы и Подмосковья 1
17.01.2012 «Билайн» c начала года запустил 30 базовых станций в Самарской области 1
09.12.2011 «Билайн» увеличил емкость сети 3,5G на территории крупных промышленных предприятий Самары и области 1
27.10.2009 «МегаФон» запустил 3G в Самарской области 1
19.11.2002 "Би Лайн GSM" открывается в Самаре 1
10.01.2002 В Поволжье уже более 50 тысяч абонентов "МегаФон" 1
02.11.2001 "МегаФон" стартовал в Самаре 1

Публикаций - 33, упоминаний - 41

Россия и организации, системы, технологии, персоны:

МегаФон 10112 12
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14655 5
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2092 4
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9249 4
Ростелеком 10424 3
Ростелеком Волга - Приволжский макрорегиональный филиал Ростелекома 77 3
МегаФон Поволжье - МегаФон Поволжский филиал - МСС-Поволжье - Мобильные Системы Связи-Поволжье - МСС-Саратов 123 3
ВымпелКом - Билайн Приволжский регион - билайн Самара 63 3
Telia Company - TeliaSonera - Sonera Telecom 1041 2
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1545 2
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1416 2
МегаФон Москва - МегаФон Столичный филиал - Соник Дуо - Sonic Duo 567 2
USM АФ Телеком Холдинг - Телекоминвест - Telecominvest 348 2
МегаФон Северо-Запад - МегаФон Северо-Западный филиал - МегаФон Северо-Западный GSM - North-West GSM 526 2
МегаФон Урал - МегаФон Уральский филиал - МегаФон Уральский GSM - Уральский Джи Эс Ем 164 2
ЦТ-Мобайл - CT Mobile 134 2
МегаФон - Мобиком 225 2
МегаФон Поволжье - Волжский GSM 81 2
СМАРТС ГК - Средневолжская межрегиональная ассоциация радиотелекоммуникационных систем 527 1
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3040 1
БАРС Груп 563 1
Siemens AG - Siemens Russia - Сименс Россия 421 1
Inoventica - Коммуникации для инноваций - КДИ 147 1
Huawei Technologies 405 1
Акрон Холдинг - Электрощит Самара 27 1
Coriant 17 1
ВымпелКом - Билайн - ВымпелКом-Р - ВымпелКом-Регион 108 1
Siemens AG - Siemens Group 2633 1
ВТБ арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина - УК Динамо 128 2
Международный аэропорт Самара Курумоч имени С.П. Королева 25 2
Неглинная плаза ТРЦ 2 1
Самарский жиркомбинат - Самарский жировой комбинат 1 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8314 1
X5 Group - Перекрёсток 613 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1692 1
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1967 1
Superjob - Суперджоб 742 1
Роснефть - РН-ННК - Новокуйбышевская нефтехимическая компания 4 1
Правительство Москвы - Департамент культуры города Москвы - Мосгорпарк - ЦПКиО Горького - Центральный парк культуры и отдыха имени М. Горького 72 1
Чернобыльская АЭС - ЧАЭС - Атомная электростанция 150 1
Сбер - Сбербанк Поволжский банк 26 1
Московский академический Музыкальный театр имени К.С. Станиславского и В.И. Немировича-Данченко 7 1
Калинка - Сеть магазинов бытовой техники и электроники 19 1
Правительство Самарской области - Губернатор Самарской области - Самарская губернская дума - органы государственной власти 105 4
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1488 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3283 1
Самарский метрополитен 2 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6428 4
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 8827 13
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 9467 12
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9616 12
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73899 10
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22025 10
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57569 8
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 4026 7
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14927 7
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4856 6
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6720 6
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28959 6
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25573 6
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17197 5
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11200 5
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25726 4
UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum 1420 4
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8993 3
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6335 3
3,5G - HSPA - High Speed Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных 680 3
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7704 3
Сетевое оборудование - Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 3331 3
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовая почта - voicemail 553 3
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17205 2
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 3981 2
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6284 2
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 4070 2
Сетевое оборудование - GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolita 2217 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34067 2
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8947 2
VoLTE - Voice over LTE - Технология передачи голоса по сети LTE на IP Multimedia Subsystem (IMS) 1312 2
2G - 2,5G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 1104 2
Мобильная связь - Roaming - Роуминг - процедура предоставления услуг (сотовой связи, Wi-Fi) абоненту вне зоны обслуживания «домашней» сети абонента с использованием ресурсов другой (гостевой) сети 2570 2
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета - Интернет-вещание 2187 2
Омниканальность - Omni channel - омниканальные коммуникации - многоканальная коммуникации - мультиканальность 1216 2
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6647 2
Cloud Games - Cloud Gaming - Облачный гейминг - Облачные игры - Онлайн-игры - Игровые сервисы 1792 2
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13095 2
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - 720p - Телевидение высокой чёткости 3369 2
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 3084 2
FinTech - Prepaid - Предоплата - предоплаченная карта - карта предоплаты - экспресс-оплата 626 2
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1056 1
Apple iPad 3945 1
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 963 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5929 1
МТС LTE-сеть - МТС 4G-сеть 330 1
Microsoft Windows 98 451 1
Безопасный регион - муниципальная система видеонаблюдения и контроля 54 1
ГАСУ - ГАС Управление - Государственная информационная система управления целевыми программами - ФЦП АИС - Автоматизированная информационная система сопровождения Федеральной целевой программы 67 1
ВымпелКом - Билайн GSM-сеть 331 1
МТС Дети в интернете 19 1
МегаФон GSM 8 1
МегаФон Модем - МегаФон Роутер 28 1
МегаФон - GSMЛайт 50 1
Асланов Дмитрий 41 4
Меламед Александр 95 3
Югай Виктор 61 2
Чудаков Константин 11 2
Пылёв Владимир 2 1
Долонин Константин 1 1
Музуров Игорь 1 1
Эминов Руслан 2 1
Галактионова Инесса 97 1
Казарин Станислав 175 1
Бурлаков Радмир 17 1
Поздняков Павел 20 1
Пресняков Константин 3 1
Добрынин Вячеслав 2 1
Кокурин Владимир 7 1
Курочкин Александр 11 1
Димитров Георгий 1 1
Кадушников Леонид 1 1
Токаренко Максим 47 1
Россия - ПФО - Самарская область 1486 26
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2950 23
Россия - ПФО - Самарская область - Тольятти 439 16
Россия - ПФО - Самарская область - Новокуйбышевск 46 15
Россия - ПФО - Самарская область - Сызрань 70 11
Россия - РФ - Российская федерация 158573 10
Россия - ПФО - Самарская область - Жигулевск 25 9
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18822 6
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8233 6
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46150 5
Россия - ПФО - Поволжье - Поволжский район 765 5
Россия - ПФО - Самарская область - Кинель 25 4
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье - Поволжский федеральный округ 1460 4
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1376 3
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3265 3
Россия - УФО - Свердловская область 1798 3
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1928 3
Россия - ЮФО - Краснодарский край 2121 3
Россия - ПФО - Самарская область - Нефтегорск 4 3
Россия - ЦФО - Ярославская область - Углич 35 2
Россия - ДФО - Приморский край - Приморье 1338 2
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3214 2
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1649 2
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2717 2
Россия - СФО - Новосибирск 4709 2
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2999 2
Россия - СЗФО - Калининградская область 1416 2
Россия - СКФО - Ставропольский край 1013 2
Россия - ПФО - Саратовская область - Саратов 903 2
Россия - ПФО - Саратовская область - Саратовский регион 792 2
Россия - УФО - Челябинская область 1423 2
Россия - ЦФО - Владимирская область - Владимирская агломерация 872 2
Россия - СФО - Иркутская область - Приангарье 1275 2
Россия - СЗФО - Псковская область 676 2
Россия - СКФО - Дагестан Республика 704 2
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3250 2
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 1460 2
Россия - ДФО - Хабаровский край 1013 2
Россия - СФО - Хакасия Республика 562 2
Россия - ПФО - Татарстан - Набережные Челны - Набережночелнинская агломерация 398 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55112 7
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10541 7
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2669 7
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26045 5
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31990 4
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6422 4
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6788 3
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8160 3
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20433 2
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5979 2
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6378 2
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2597 2
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10768 2
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2976 2
Дача - Дачный сезон - Дачники 1023 2
Федеральный закон 125-ФЗ - Об архивном деле в Российской Федерации 4 1
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4340 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5332 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3806 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7366 1
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2311 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7812 1
Транспорт - ДТП - Дорожно-транспортное происшествие 911 1
Вторая мировая война - Великая Отечественная война - Операция «Барбаросса» - План нападения Германии на СССР - День Победы - 9 Мая - Парад Победы 629 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9710 1
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4426 1
Indoor реклама - Внутренняя реклама - Вид рекламы размещаемой на стационарной основе внутри помещений общественного назначения 147 1
Федеральный закон 122-ФЗ, 126-ФЗ, 533-ФЗ - О связи 1353 1
ФЦП Информационное общество - Федеральная целевая программа 1328 1
Логистика - ПВЗ - пункт выдачи заказов 370 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 6268 1
Федеральный закон 210-ФЗ - Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг 849 1
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 1958 1
Субсидия - Subsidium - Субсидирование - выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 1181 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15270 1
Доступный интернет - Бесплатный доступ к социально значимым сайтам - Реестр социально значимых ресурсов 746 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2592 1
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 2181 1
Ветеринария - Veterinary medicine - отрасль науки, которая занимается лечением животных 101 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5739 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1662 1
СКГА - Северо-Кавказская государственная гуманитарно-технологическая академия 3 1
МГУ ГАИШ - Государственный астрономический институт имени П.К. Штернберга 29 1
Международный женский день - 8 марта 373 1
МТС - Поколение М - Поколение Маугли - творческий благотворительный проект 80 1
