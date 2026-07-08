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Индексная книга (каталог) CNews*
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Россия ПФО Самарская область Безенчук

Россия - ПФО - Самарская область - Безенчук

СОБЫТИЯ


08.07.2026 «МегаФон»: объекты связи в Самарской области защитили от перегрева 1
21.02.2024 В селах и деревнях Самарской области стали чаще разговаривать в сети LTE 1
07.07.2023 Жителям сел Самарской области улучшили онлайн-общение 1
10.02.2017 Мобильный 4G-интернет МТС «пришел» в Безенчук 1
25.01.2017 «Компьюлинк» построил 320 км ВОЛС в Самарской области в рамках проекта УЦН 1
26.11.2015 МТС открыла новые салоны в 15 районах Самарской области 1
24.02.2015 ТТК организовал каналы связи для «Сбербанка России» в Самарской области 1
14.10.2014 МТС обучит безопасному интернету более 2,5 тыс. школьников в Самарской области 1
05.04.2013 «Билайн» установил 40 дополнительных базовых станций в Самарской области 1

Публикаций - 9, упоминаний - 9

Россия и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15595 3
МегаФон 10643 2
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1575 2
Ростелеком 10878 1
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2140 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9482 1
Компьюлинк ГК - Compulink 456 1
Ростелеком Волга - Приволжский макрорегиональный филиал Ростелекома 77 1
ВымпелКом - Билайн Приволжский регион - билайн Самара 64 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8766 2
Почта России ПАО 2352 1
Сбер - Сбербанк Поволжский банк 26 1
Международный аэропорт Самара Курумоч имени С.П. Королева 25 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5399 1
Правительство Самарской области - Губернатор Самарской области - Самарская губернская дума - органы государственной власти 107 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 61266 4
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9394 4
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22778 4
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10048 3
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26576 3
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26156 3
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 3249 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 64399 2
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4980 2
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 4172 2
3G - UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 7534 2
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29576 2
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 4371 2
Cloud Games - Cloud Gaming - Облачный гейминг - Облачные игры - Онлайн-игры - Игровые сервисы 1883 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 15992 2
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11469 2
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7859 2
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9642 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13415 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12121 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8667 1
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) - интернетизация 1749 1
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4588 1
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9772 1
Картография и навигация - ГИС - Геоинформационная система - геотехнологии - геоинформационно-картографические технологии - геопространственные данные - Geographic information system, GIS - Интеллектуальное картографирование - Smart mapping 2198 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13525 1
VoLTE - Voice over LTE - Voice over Long Term Evolution - Технология передачи голоса по сети LTE на IP Multimedia Subsystem (IMS) 1723 1
2G - 2,5G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 1147 1
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9217 1
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 6189 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9317 1
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Triple Play - triple-play - высокоскоростной доступ в интернет, кабельное телевидение и телефонная связь по одному кабелю 103 1
Chat - Чат - средство обмена сообщениями по компьютерной сети в режиме реального времени - текстовый канал связи 2661 1
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МТС Дети в интернете 20 1
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