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В селах и деревнях Самарской области стали чаще разговаривать в сети LTE

Жители небольших поселений региона предпочитают традиционным звонкам современные технологии. С начала года более 59% разговоров селян прошли через 4G с использованием сервиса VoLTE (Voice over LTE). Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

VoLTE обеспечивает высокую скорость интернета даже при совершении звонка. Это означает, что во время разговора можно строить маршрут в навигаторе, проверять мессенджеры, играть в онлайн-игры. Технология, подключенная у обоих собеседников, позволяет передавать эмоции и настроение в голосе. Сервис не нужно подключать дополнительно: достаточно активировать в настройках смартфона.

«МегаФон» запустил «голос» в сети 4G в Самарской области еще в 2018 году. С тех пор популярность сервиса только набирает обороты, в том числе за пределами городов региона. Только за год объем голосового трафика с использованием VoLTE в малых населенных пунктах увеличился на 17%.

Лидирует по проникновению услуги Волжский район губернии — здесь доля разговоров по сети LTE достигла 81%. Вторую строчку рейтинга занимает Ставропольский район с показателем в 79%.

С результатом в 72% замыкает тройку Безенчукский район.

Чтобы предоставлять услуги еще большему количеству пользователей, оператор расширяет зону покрытия сети LTE.

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«Самарская область — один из первых регионов, где запустили инновационный сервис голосовых вызовов. Сейчас мы работаем над развитием сети, чтобы технология была доступна повсеместно: и в новом жилом комплексе в городе и в отдаленной деревне. За последние три месяца инженеры построили и модернизировали оборудование в 22 поселках, селах и деревнях с населением от 60 человек», — сказал Виктор Югай, директор «МегаФона» в Самарской области.

Работы прошли в населенных пунктах Волжского, Нефтегорского, Борского, Челно-Вершинского, Шигонского, Похвистневского, Клявлинского, Кинельского, Сызранского, Сергиевского, Безенчукского районов. В частности, оценить улучшенное качество связи могут жители Серноводска, Смышляевки, Ровно-Владимировки, Подлесного, Берегового, Муранки и еще ряда поселений.

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«МегаФон» — оператор цифровых возможностей. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, инновационных цифровых продуктов и сервисов. А также развивает объединенную с Yota федеральную розничную сеть, насчитывающую более 4 тыс. салонов. Услугами компании в России пользуется 75,8 млн клиентов.

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