Россия ПФО Самарская область Кинель
Россия и организации, системы, технологии, персоны:
|GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6272 2
|Меламед Александр 94 4
|Югай Виктор 25 3
|Чудаков Константин 11 2
|Курочкин Александр 11 2
|Колесник Андрей 23 1
|Кокурин Владимир 7 1
|Феоктистов Евгений 2 1
|Овлашенко Александр 3 1
|Могилевский Петр 3 1
|Марьин Александр 1 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11241 1
|Ookla - Downdetector - Speedtest - Сервис мониторинга сайтов - Рейтинг скорости мобильного интернета 82 1
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