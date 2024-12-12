Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 166197
ИКТ 12983
Организации 10187
Ведомства 1441
Ассоциации 966
Технологии 3379
Системы 24912
Персоны 70402
География 2712
Статьи 1506
Пресса 1175
ИАА 682
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2547
Мероприятия 843

Россия ПФО Самарская область Кинель

Россия - ПФО - Самарская область - Кинель


12.12.2024 «МегаФон»: назван самый «качающий» город Самарской области 1
19.06.2024 Компания «ТрансТелеКом» представила результаты пилотного проекта «Интеллектуальная система безопасности на основе технического зрения» 1
18.04.2024 «МегаФон» улучшил связь в Отрадном Самарской области 1
21.02.2024 В селах и деревнях Самарской области стали чаще разговаривать в сети LTE 1
24.01.2024 Отрадный и Похвистнево связали скоростной линией связи 1
06.07.2023 Компьютерное зрение «Транс-телематики» проконтролирует железнодорожные пути 1
21.04.2023 МТС усилила LTE-покрытие в дачных массивах Самарской области 1
10.02.2017 Мобильный 4G-интернет МТС «пришел» в Безенчук 1
17.01.2017 МТС расширила покрытие LTE в самарской глубинке 1
20.02.2016 В 2015 г. около 50 тыс. домохозяйств Самарской области вошли в зону охвата оптической сети связи «Ростелекома» 2
26.11.2015 МТС открыла новые салоны в 15 районах Самарской области 1
31.10.2013 «Билайн» расширил покрытие сети в Самарской области 1
05.04.2013 «Билайн» установил 40 дополнительных базовых станций в Самарской области 1
06.09.2012 «Ростелеком» модернизировал сеть абонентского доступа в Сызрани 1
28.08.2012 «Ростелеком» удвоил емкость сети FTTB в Чапаевске 1
31.07.2012 ТТК организовал бесплатные Wi-Fi зоны в зданиях ж/д-вокзалов Ульяновска, Уфы и Набережных Челнов 1
28.09.2010 «ВолгаТелеком» до конца года доведет емкость сетей FTTB в Самарской области до 100 тыс. портов 1
06.07.2010 «ВолгаТелеком» завершил строительство первого этапа сети FTTB в Самарской области 1
27.10.2009 «МегаФон» запустил 3G в Самарской области 1
21.03.2003 "МегаФон" расширяет зону покрытия, запускает GPRS в Питере 1
10.01.2002 В Поволжье уже более 50 тысяч абонентов "МегаФон" 1
11.05.2001 Число абонентов "Билайн-Самара" достигло 50000 человек 1

Публикаций - 22, упоминаний - 23

Россия и организации, системы, технологии, персоны:

МегаФон 8805 7
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12553 4
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8744 3
Ростелеком 9701 3
Ростелеком Волга - Приволжский макрорегиональный филиал Ростелекома 75 3
ВымпелКом - Билайн Приволжский регион 59 3
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2039 2
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1480 2
Ростелеком - ВолгаТелеком - ON - Телесет Нетворкс, Teleset Networks - Нижегородсвязьинформ - Нижегородтелесервис - Нижегородский Телесервис - Пенза-Мобайл - Саратов Мобайл - Татинком-Т - Элайн GSM - Оренбург GSM - РТКОМ - Чувашия Мобайл 614 2
МегаФон Поволжье - МегаФон Поволжский филиал - МСС-Поволжье - Мобильные Системы Связи-Поволжье 117 2
Samsung Electronics 10255 1
Apple Inc 12101 1
ZTE Corporation 747 1
Telia Company - TeliaSonera - Sonera Telecom 1036 1
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1416 1
МегаФон Москва - МегаФон Столичный филиал - Соник Дуо - Sonic Duo 562 1
USM АФ Телеком Холдинг - Телекоминвест - Telecominvest 340 1
МегаФон Северо-Запад - МегаФон Северо-Западный филиал - МегаФон Северо-Западный GSM - North-West GSM 523 1
МегаФон Урал - МегаФон Уральский филиал - МегаФон Уральский GSM 149 1
ЦТ-Мобайл - CT Mobile 134 1
МегаФон - Мобиком 225 1
МегаФон Поволжье - Волжский GSM 81 1
РЖД - Российские железные дороги 1903 2
РЖД КбшЖД - Куйбышевская железная дорога 20 2
Международный аэропорт Самара Курумоч имени С.П. Королева 24 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 1
Почта России ПАО 2112 1
АвтоВАЗ - Волжский Автозавод - Волжский автомобильный завод 270 1
Гранит 53 1
Минцифры РФ - Росинформтехнологии - Федеральное агентство по информационным технологиям - ФАИТ 318 2
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2737 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6272 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50409 9
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 7621 8
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65968 6
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8124 6
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9368 6
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20601 6
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4665 5
Сетевое оборудование - GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolita 2114 5
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6444 5
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета - Интернет-вещание 2122 5
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24454 5
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 10760 5
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27846 4
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 3389 4
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 2910 4
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8195 3
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 3982 3
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13101 3
Пропускная способность - Bandwidth 1744 3
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12539 2
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 5713 2
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6038 2
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24124 2
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 15856 2
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12520 2
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 7985 2
2G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 993 2
Машинное зрение - Компьютерное зрение - Техническое зрение - CV - Computer Vision - Machine Vision - Robot Vision - Intelligent Vision Systems - Artificial Vision 1560 2
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6399 2
Cloud Games - Cloud Gaming - Облачный гейминг - Облачные игры - Онлайн-игры - Игровые сервисы 1610 2
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7380 2
UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum 1397 1
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4173 1
Картография и навигация - ГИС - Геоинформационная система - геотехнологии - геоинформационно-картографические технологии - геопространственные данные - Geographic information system, GIS - Интеллектуальное картографирование - Smart mapping 1739 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12009 1
VoLTE - Voice over LTE - Технология передачи голоса по сети LTE на IP Multimedia Subsystem (IMS) 977 1
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 6934 1
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 2985 1
DVR - Digital Video Recorder - Цифровой видеомагнитофон - Цифровой видеорегистратор 448 1
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7416 1
Телематика Концерн - ТрансСофтТелематика - ЦЖС - Цифровая железнодорожная станция 5 2
Apple iPad 3860 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5170 1
МТС LTE-сеть - МТС 4G-сеть 305 1
МТС 3G-сеть 116 1
МегаФон GSM 8 1
МегаФон Модем - МегаФон Роутер 28 1
МегаФон - GSMЛайт 50 1
Меламед Александр 94 4
Югай Виктор 25 3
Чудаков Константин 11 2
Курочкин Александр 11 2
Колесник Андрей 23 1
Кокурин Владимир 7 1
Феоктистов Евгений 2 1
Овлашенко Александр 3 1
Могилевский Петр 3 1
Марьин Александр 1 1
Россия - ПФО - Самарская область 1307 19
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2721 16
Россия - ПФО - Самарская область - Тольятти 414 11
Россия - ПФО - Самарская область - Сызрань 67 8
Россия - ПФО - Самарская область - Новокуйбышевск 43 8
Россия - ПФО - Самарская область - Кинель-Черкассы 6 6
Россия - ПФО - Самарская область - Жигулевск 24 5
Россия - РФ - Российская федерация 144219 4
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1648 4
Россия - ПФО - Самарская область - Безенчук 8 4
Россия - ПФО - Самарская область - Чапаевск 26 4
Россия - ЮФО - Волгоградская область - Волжский 119 3
Россия - ПФО - Самарская область - Нефтегорск 4 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43163 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17368 2
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 2938 2
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье 1368 2
Россия - ЮФО - Волгоградская область 742 2
Россия - СКФО - Ставропольский край 867 2
Россия - ПФО - Саратовская область - Саратов 845 2
Россия - ПФО - Саратовская область 726 2
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3092 2
Россия - ПФО - Поволжье - Поволжский район 717 2
Россия - ПФО - Самарская область - Большечерниговский район - Большая Черниговка 8 2
Россия - ПФО - Самарская область - Пестравский район - Пестравка 4 2
Россия - ПФО - Саратовская область - Ртищевский район - Ртищево 15 2
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1226 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7424 1
Россия - ДФО - Приморский край - Приморье 1158 1
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1550 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2667 1
Россия - ПФО - Ульяновская область 610 1
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1537 1
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа 1137 1
Россия - ЮФО - Астраханская область 662 1
Россия - ПФО - Ульяновская область - Ульяновск 487 1
Россия - ПФО - Саратовская область - Балаково 84 1
Россия - ПФО - Пензенская область - Пенза 452 1
Россия - ПФО - Мордовия - Саранск 300 1
Россия - ПФО - Татарстан - Набережные Челны 355 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18459 4
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 9927 4
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2388 4
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5349 3
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4813 2
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5855 2
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2366 2
Транспорт - Аэропорт - Airport - Аэровокзал - Аэровокзальный комплекс - Аэродром 1688 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24084 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6397 1
ТСЖ - Товарищество собственников жилья 134 1
СНТ - Садоводческие, огороднические некоммерческие товарищества 121 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2438 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6153 1
География - Geography - комплекс естественных и общественных наук, изучающих структуру, функционирование и эволюцию географической оболочки, взаимодействие и распределение в пространстве природных и природно-общественных геосистем и их компонентов 1434 1
Интернет-пользователь - internet user - интернет-сообщество - internet community - интернет-аудитория - internet audience 2105 1
Дача - дачники 815 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29019 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11241 1
Ookla - Downdetector - Speedtest - Сервис мониторинга сайтов - Рейтинг скорости мобильного интернета 82 1
РЖД НИИАС - Научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт информатизации, автоматизации и связи на железнодорожном транспорте 41 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1335485, в очереди разбора - 773260.
Создано именных указателей - 166197.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






MARKET.CNEWS

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

Где легально слушать музыку: стриминговые сервисы, которые работают в России в 2025 году

Как изучать звездное небо при помощи смартфона: лучшие приложения

7 увлекательных бесплатных игр для iOS и Android, в которые можно играть без геймпада

Показать еще

Наука

Загадочные камни возрастом 12 000 лет — предшественники колеса?

Самое холодное место во Вселенной раскрывает тайны антиматерии

В древнеегипетской кружке найдено 2000-летнее психоделическое зелье
Показать еще