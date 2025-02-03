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«МегаФона»: загородные поездки набирают популярность среди жителей Самарской области

У городского населения Самарской области вырос интерес к сельской жизни. С начала зимы количество горожан, посещающих небольшие поселения области, выросло на 10% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее. Наибольшая активность наблюдается в выходные дни. Об этом сообщили аналитики «МегаФона» в исследовании, основанном на обезличенных данных абонентов.

В селе Усолье Шигонского района был зафиксирован максимальный прирост гостей из городов. В старинном населенном пункте на берегу Волги их число этой зимой увеличилось почти в три раза. Поселок Волжский Утес на противоположной стороне реки продемонстрировал двукратный рост горожан. Поселок Береговой занял третье место по динамике, нарастив число посетителей на 77%.

Чаще всего абоненты оператора выбираются за город по выходным. Количество приезжих из городов в субботу и воскресенье превышает средние показатели недели на 18%.

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«Сегодня жизнь в сельской местности не подразумевает отказ от использования технологий. Напротив, приезд горожан в районы сопровождается увеличением их интернет-активности. С начала зимы городские жители стали загружать на 27% больше контента, находясь в селах и деревнях. Мы ежедневно следим за увеличением трафика на каждой базовой станции, что позволяет нам быстро реагировать и модернизировать инфраструктуру в ответ на возросший спрос», — сказал Никита Пикульников, директор «МегаФона» в Самарской области.

Для обеспечения комфортного доступа к услугам связи, за последние полгода оператор улучшил действующее оборудование в более чем 90 небольших поселках, селах и деревнях региона. Инженеры выполнили работы по активации дополнительного частотного диапазона в стандарте LTE в населенных пунктах Сергиевского, Хворостянского, Волжского, Красноярского, Похвистневского, Исаклинского, Клявлинского, Камышлинского Большеглушицкого, Ставропольского, Большечерниговского, Кинельского, Пестравского, Сызранского, Шигонского районов.

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