Россия ПФО Самарская область Пестравский район Пестравка
Россия и организации, системы, технологии, персоны:
|Калинка - Сеть магазинов бытовой техники и электроники 18 1
|Красная Роза - бизнес-центр Москва 87 1
|Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг 1092 1
|Международный аэропорт Самара Курумоч имени С.П. Королева 24 1
|Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3047 1
|ВАС РС - Федеральные арбитражные суды Российской Федераци 117 1
|Чудаков Константин 11 3
|Пашковская Ирина 1 1
|Мартышин Юрий 4 1
|Драгунов Сергей 1 1
|Зайцева Анна 69 1
|Фролов Сергей 34 1
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