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Россия ПФО Самарская область Пестравский район Пестравка

Россия - ПФО - Самарская область - Пестравский район - Пестравка


17.01.2025 Сельские жители Самарской области увеличили онлайн-активность 1
31.10.2013 «Билайн» расширил покрытие сети в Самарской области 1
05.04.2013 «Билайн» установил 40 дополнительных базовых станций в Самарской области 2
01.04.2013 «Билайн» увеличил скорость мобильного интернета в Самарской области 1
29.04.2008 У «Билайна» и СМАРТС отбирают землю под вышками 3

Публикаций - 5, упоминаний - 8

Россия и организации, системы, технологии, персоны:

ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8746 4
ВымпелКом - Билайн Приволжский регион 59 3
СМАРТС Самара-GSM 11 1
МегаФон 8814 1
СМАРТС ГК - Средневолжская межрегиональная ассоциация радиотелекоммуникационных систем 524 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12562 1
Калинка - Сеть магазинов бытовой техники и электроники 18 1
Красная Роза - бизнес-центр Москва 87 1
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг 1092 1
Международный аэропорт Самара Курумоч имени С.П. Королева 24 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3047 1
ВАС РС - Федеральные арбитражные суды Российской Федераци 117 1
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6445 3
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27853 2
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 3393 2
2G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 993 2
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20609 2
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4665 2
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 7628 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66005 2
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 10760 2
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8134 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50438 1
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) - интернетизация 1455 1
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9371 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7560 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13110 1
Виртуализация - Контейнеризация - виртуализация на уровне операционной системы - Контейнерная виртуализация - Зонная виртуализация - Контейнерные среды 1528 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24135 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 15868 1
3,5G - HSPA - High Speed Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных 678 1
Пропускная способность - Bandwidth 1745 1
Чудаков Константин 11 3
Пашковская Ирина 1 1
Мартышин Юрий 4 1
Драгунов Сергей 1 1
Зайцева Анна 69 1
Фролов Сергей 34 1
Россия - ПФО - Самарская область 1309 5
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2724 4
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье 1369 2
Россия - ПФО - Самарская область - Большечерниговский район - Большая Черниговка 8 2
Россия - ЮФО - Волгоградская область - Волжский 119 2
Россия - ПФО - Самарская область - Кинель 22 2
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1649 2
Россия - ПФО - Самарская область - Сергиевск 3 1
Россия - ПФО - Самарская область - Чапаевск 26 1
Россия - ПФО - Самарская область - Кинель-Черкассы 6 1
Россия - ПФО - Самарская область - Безенчук 8 1
Россия - ПФО - Самарская область - Богатовский район 4 1
Россия - ПФО - Самарская область - Висловка 4 1
Россия - ПФО - Самарская область - Клявлинский район - Клявлино 6 1
Россия - РФ - Российская федерация 144277 1
Земля - планета Солнечной системы 10376 1
Россия - ПФО - Самарская область - Новокуйбышевск 43 1
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 1625 2
Судебная власть - Арбитраж - Арбитражный суд 446 1
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4143 1
Прокуратура - система органов, осуществляющих от имени государства высший надзор за соблюдением законодательства, прав, свобод человека и гражданина 1736 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13498 1
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3545 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 6968 1
Аренда 2419 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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Создано именных указателей - 166467.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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