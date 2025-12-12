Получите все материалы CNews по ключевому слову
Россия ПФО Самарская область Суходол
СОБЫТИЯ
|12.12.2025
|«МегаФон» расширил LTE-сеть в Большом Камне 1
|10.02.2017
|Мобильный 4G-интернет МТС «пришел» в Безенчук 1
|17.01.2017
|МТС расширила покрытие LTE в самарской глубинке 1
|05.04.2013
|«Билайн» установил 40 дополнительных базовых станций в Самарской области 1
|01.04.2013
|«Билайн» увеличил скорость мобильного интернета в Самарской области 1
Россия и организации, системы, технологии, персоны:
|ВымпелКом - Билайн Приволжский регион 59 2
|ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9198 2
|МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14254 2
|Samsung Electronics 10626 1
|Apple Inc 12631 1
|ZTE Corporation 774 1
|Международный аэропорт Самара Курумоч имени С.П. Королева 25 3
|Калинка - Сеть магазинов бытовой техники и электроники 19 1
|Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8180 1
|Почта России ПАО 2247 1
|МТС 3G-сеть 121 1
|МТС LTE-сеть - МТС 4G-сеть 328 1
|ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5836 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1406938, в очереди разбора - 733252.
Создано именных указателей - 187200.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.