Россия ПФО Самарская область Суходол


СОБЫТИЯ


12.12.2025 «МегаФон» расширил LTE-сеть в Большом Камне 1
10.02.2017 Мобильный 4G-интернет МТС «пришел» в Безенчук 1
17.01.2017 МТС расширила покрытие LTE в самарской глубинке 1
05.04.2013 «Билайн» установил 40 дополнительных базовых станций в Самарской области 1
01.04.2013 «Билайн» увеличил скорость мобильного интернета в Самарской области 1

Публикаций - 5, упоминаний - 5

Россия и организации, системы, технологии, персоны:

ВымпелКом - Билайн Приволжский регион 59 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9198 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14254 2
Samsung Electronics 10626 1
Apple Inc 12631 1
ZTE Corporation 774 1
Международный аэропорт Самара Курумоч имени С.П. Королева 25 3
Калинка - Сеть магазинов бытовой техники и электроники 19 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8180 1
Почта России ПАО 2247 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2926 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3251 1
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 8806 4
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6697 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73311 3
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11196 2
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22001 2
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 9789 2
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28951 2
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 4014 2
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4844 2
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 9331 2
3,5G - HSPA - High Speed Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных 680 1
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9513 1
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 3077 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17121 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12973 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25718 1
Cloud Games - Cloud Gaming - Облачный гейминг - Облачные игры - Онлайн-игры - Игровые сервисы 1787 1
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4457 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13012 1
2G - 2,5G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 1092 1
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5874 1
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12737 1
МТС 3G-сеть 121 1
МТС LTE-сеть - МТС 4G-сеть 328 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5836 1
Меламед Александр 95 2
Чудаков Константин 11 2
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2911 4
Россия - ПФО - Самарская область 1453 4
Россия - ПФО - Самарская область - Кинель 25 3
Россия - ПФО - Самарская область - Кинель-Черкассы 6 3
Россия - ПФО - Самарская область - Большечерниговский район - Большая Черниговка 9 2
Россия - ПФО - Самарская область - Тольятти 436 2
Россия - ЮФО - Волгоградская область - Волжский 126 2
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1816 2
Россия - ПФО - Самарская область - Пестравский район - Пестравка 6 2
Россия - ПФО - Самарская область - Безенчук 8 2
Россия - ПФО - Самарская область - Богатовский район 4 1
Россия - ПФО - Самарская область - Сергиевск 3 1
Россия - ПФО - Самарская область - Чапаевск 32 1
Россия - ПФО - Самарская область - Клявлинский район - Клявлино 7 1
Россия - ПФО - Самарская область - Новокуйбышевск 45 1
Россия - ПФО - Самарская область - Камышлинский район - Камышла 4 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3181 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10542 2
Транспорт - Аэропорт - Airport - Аэровокзал - Аэровокзальный комплекс - Аэродром 1828 2
Автомагистраль М-5 Урал - Федеральная автомобильная дорога 28 1
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2595 1
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2666 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20405 1
