Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 189074
ИКТ 14618
Организации 11326
Ведомства 1494
Ассоциации 1078
Технологии 3546
Системы 26548
Персоны 81939
География 3004
Статьи 1574
Пресса 1269
ИАА 740
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2752
Мероприятия 878

Автомагистраль М-5 Урал Федеральная автомобильная дорога


СОБЫТИЯ


21.01.2026 Связисты «МегаФона» придали цифровой импульс родине создателя русского атома 1
01.10.2025 Власти разрешат «Билайну», МТС и «Мегафон», оставить 9 тыс. км автодорог без 4G 1
29.07.2025 Власти признали: полностью покрыть автодороги сетями 4G не выйдет. Не хватает электричества 1
29.05.2025 К туристическому сезону МТС увеличила скорость LTE-интернета в Золотой долине Челябинской области 1
28.02.2025 МТС накрыла сетью LTE популярный у южноуральцев термальный курорт 1
27.02.2025 МТС разогнала интернет на новом участке автотрассы М-5 «Урал» в обход Ульянино и Непецино 1
14.02.2025 МТС на четверть увеличила скорость LTE в густонаселенных районах Челябинска 1
31.01.2025 МТС расширила сеть LTE на федеральной трассе М5 «Урал» для десятков тысяч автомобилистов 1
29.11.2024 На новой трассе в Татарстане «МегаФон» разогнал мобильный интернет 1
19.07.2024 Обход Тольятти поехал на основе ИT-систем с искусственным интеллектом концерна «Телематика» 2
05.07.2024 Серфить с комфортом: мобильный интернет в Зубовой Поляне стал еще быстрее 1
25.01.2024 МТС прокачала связь на развязке трассы М5 в обход Шацка в Рязанской области 1
13.12.2023 МТС к сезону зимней рыбалки «разогнала» мобильный интернет на озере Сельном в Выползово 1
08.12.2023 МТС запустила LTE в районе затерянного древнерусского города Воина в Рязанской области 1
29.11.2023 МТС закрыла «белое пятно» на трассе Калуга-Рязань 1
30.10.2023 МТС запустила мобильный интернет на участке трассы М5 в Шиловском районе 1
30.08.2023 Связисты улучшили интернет в Ашинском районе Челябинской области 1
05.07.2023 МТС разогнала мобильный интернет в Железнодорожном районе Рязани 1
22.06.2023 «МТС» запустила LTE на Большом Московском кольце во Владимирской области 1
07.06.2023 МТС разогнала мобильный интернет на участках трасс М5 «Урал» и «Шацк-Касимов» в Рязанской области 1
29.11.2022 МТС улучшила связь на федеральных трассах Московского региона 1
28.10.2021 Клиенты Tele2 проговорили на трассах 170 миллионов часов 1
08.02.2019 «Ростелеком» подключил к интернету больницы Челябинской области 1
01.03.2018 Navitel обновила карты России, Беларуси и Казахстана 1
17.10.2017 «Автодория»: более половины опасных участков дорог не оснащены системами фотофиксации 1
17.01.2017 МТС расширила покрытие LTE в самарской глубинке 1
17.07.2015 МТС «прокачала» сеть 3G в Пензенской области 1
18.02.2010 «Рельеф-центр» автоматизирует управление складом с помощью Logistics Vision Suite 1
07.07.2008 Выполнена съемка для проектирования реконструкции автодороги М-5 "Урал" 1

Публикаций - 29, упоминаний - 30

Автомагистраль М-5 Урал и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14434 18
МегаФон 10005 5
Ростелеком 10373 3
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3139 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9221 2
Samsung Electronics 10669 1
Apple Inc 12686 1
ZTE Corporation 776 1
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1541 1
Автодория 44 1
МТС - Navitel Navigator - Навител Навигатор 239 1
ant Technologies - АНТ Технолоджис - Муравьиная логистика 75 1
МТС - Navitel - Навител - Центр навигационных технологий, ЦНТ 259 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1803 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 993 1
Лента - Сеть розничной торговли 2278 1
Формула Кино - Синема Парк - Кронверк Синема 39 1
ЦСКА ПФК - российский футбольный клуб 40 1
Ростов Арена - футбольный стадион Ростов-на-Дону 14 1
Открытие Арена - стадион 21 1
Екатеринбург Арена - футбольный стадион 14 1
ОК Лужники - Олимпийский комплекс Лужники - БСА Лужники - Большая спортивная арена Олимпийского комплекса Лужники 100 1
Калининград - футбольный стадион 4 1
МосКино - сеть кинотеатров 11 1
Солидарность Самара Арена - Самара Арена - Космос Арена - футбольный стадион 8 1
SPAR - EuroSpar - InterSpar - Спар - Евроспар - Продуктовые супермаркеты и гипермаркеты 76 1
РЖД КбшЖД - Куйбышевская железная дорога 21 1
Ак Барс Арена - Казань Арена - футбольный стадион 14 1
Мордовия Арена - футбольный стадион в Саранске 3 1
Волгоград Арена - футбольный стадион 3 1
Правительство Москвы - Департамент культуры города Москвы - Мосгорпарк - ЦПКиО Горького - Центральный парк культуры и отдыха имени М. Горького 71 1
Слобода 31 1
Магнолия - сеть супермаркетов 19 1
КАРО - сеть кинотеатров - Каро-Фильм УК 28 1
Красный октябрь 33 1
Автобан ДСК ГК 19 1
Рельеф-центр 5 1
Международный аэропорт Самара Курумоч имени С.П. Королева 25 1
Геокосмос 38 1
РАО ЕЭС России ПАО - ВоГЭК УК - Волжский гидроэнергетический каскад - Жигулевская ГЭС -  Волжская ГЭС - Волжский каскад гидроэлектростанций - Воткинская ГЭС - Саратовская ГЭС - Рыбинская ГЭС - Угличская ГЭС - Камская ГЭС - Нижегородская ГЭС 26 1
Киномакс - сеть кинотеатров 12 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1508 1
Клаустрофобия - Международная сеть интерактивных развлечений 5 1
Сасовский краеведческий музей МБУК - Музей русской песни им. А. П. Аверкина 2 1
Люксор дистрибьюшен 9 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12954 3
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5268 2
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 703 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4814 2
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 357 2
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2944 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1486 1
Правительство Самарской области - Губернатор Самарской области - Самарская губернская дума - органы государственной власти 105 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73580 19
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 8801 19
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 9403 16
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17142 14
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57454 14
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22002 10
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28945 9
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 4016 7
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6175 5
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5888 5
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23040 5
UC - Unified communications - Унифицированные коммуникации - Интегрированные коммуникации - Коммуникационные сервисы - Unified Communications and Collaboration - Унифицированные коммуникации и совместная работа 2637 5
Телевидение спутниковое - Спутниковое вещание - Satellite television 1391 5
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12292 5
Сетевое оборудование - Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 3313 5
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8931 4
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9611 4
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 8474 4
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25553 4
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 3078 4
VoLTE - Voice over LTE - Технология передачи голоса по сети LTE на IP Multimedia Subsystem (IMS) 1288 3
Телевидение кабельное - Кабельное ТВ - CATV - Cable Television - Платное ТВ - Платное телевидение - Pay TV - Pay television 1600 3
Оцифровка - Digitization 4936 2
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 4062 2
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13375 2
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6713 2
2G - 2,5G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 1100 2
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11325 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14901 2
Управление заданиями, поручениями, задачами - Task management - Task tracker - Task manager - Таск-менеджер - Трекер задач - Таск-трекер - Контроль исполнения - Execution control 1038 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18452 1
4К UHD - 4К Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3724 1
5G - пятое поколение мобильной связи 2372 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17167 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31890 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25685 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7430 1
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4849 1
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, IRNSS, Galileo, QZSS 2970 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11475 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5885 2
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2070 2
МТС 3G-сеть 121 2
Apple Mac - Apple Macintosh 3055 1
Apple iPhone 6 4861 1
Mantis WMS LVS - Mantis WMS Logistics Vision Suite - Warehouse Vision 58 1
МТС Big Data 312 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux Брест Виртуализация - Брест ПК СВ - Брест Средство виртуализации - Брест.VDI 48 1
Microsoft Windows 2000 8663 1
МТС LTE-сеть - МТС 4G-сеть 329 1
Ляк Александр 51 7
Березной Андрей 67 4
Путин Владимир 3376 2
Медведев Владислав 58 2
Меламед Александр 95 1
Козлов Александр 68 1
Андреев Алексей 23 1
Сергеев Михаил 111 1
Галушко Евгений 15 1
Дубровский Борис 13 1
Нигметзянов Марсель 15 1
Федорищев Вячеслав 8 1
Куховаренко Антон 9 1
Борунов Валерий 11 1
Русинов Михаил 51 1
Савушкин Алексей 46 1
Сироткин Виталий 11 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3199 27
Россия - РФ - Российская федерация 157794 15
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45966 10
Россия - ЦФО - Рязанская область - Рязань 684 8
Беларусь - Белоруссия 6056 7
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1706 7
Россия - УФО - Челябинская область 1406 7
Россия - ЦФО - Рязанская область 606 7
Армения - Республика 2376 5
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18718 5
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8184 5
Россия - Южный Урал - Южно-Уральский регион 283 5
Россия - ЦФО - Рязанская область - Шацкий район - Шацк 10 5
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18308 4
Казахстан - Республика 5822 4
Россия - ЦФО - Рязанская область - Шиловский район - Шилово - Ибредь 14 4
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3238 3
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3295 3
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверь 755 3
Россия - ПФО - Мордовия Республика 631 3
Россия - УФО - Челябинская область - Миасс 118 3
Россия - ЦФО - Рязанская область - Сасовский район - Сасово 23 3
Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион - Крымский полуостров 1010 2
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2691 2
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2929 2
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3403 2
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1897 2
Россия - УФО - Тюменская область - Тюменский район - Тюмень 953 2
Россия - ПФО - Самарская область 1470 2
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2688 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край 2094 2
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверская агломерация - Тверской регион 654 2
Россия - ЦФО - Владимирская область - Владимирская агломерация 865 2
Россия - СЗФО - Новгородская область 691 2
Россия - ПФО - Самарская область - Тольятти 438 2
Азия Средняя - Среднеазиатский регион 285 2
Россия - ЦФО - Московская область - Сергиев Посад - Загорск - Сергиев 134 2
Россия - УФО - Челябинская область - Чебаркуль 39 2
Россия - ЦФО - Московская область - Раменский район - Раменское 99 2
Россия - УФО - Челябинская область - Златоустовский городской округ - Златоуст 67 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20408 15
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5733 11
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5411 7
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6985 6
Автомагистраль М-11 Нева - Автомобильной трасса по маршруту Москва-Санкт-Петербург 198 5
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 2953 5
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2665 5
Транспорт - АЗС - Автомобильная заправочная станция - топливный ритейл 619 4
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55059 4
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5322 3
Автомагистраль М-12 Восток - Москва–Казань–Екатеринбург–Тюмень 90 3
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6132 3
Транспорт - Автосервис - Станция технического обслуживания транспорта - СТО - ремонт автотранспортного средства 170 3
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9688 2
Автомагистраль М-4 Дон - Федеральная автомобильная дорога - Москва-Воронеж-Ростов-на-Дону-Краснодар-Новороссийск 46 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15201 2
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10535 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51316 2
Энергетика - Energy - Energetically 5528 2
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6413 2
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2595 2
Транспорт - Аэропорт - Airport - Аэровокзал - Аэровокзальный комплекс - Аэродром 1828 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4259 1
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1359 1
Транспорт - ДТП - Дорожно-транспортное происшествие 908 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26006 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2797 1
КоАП РФ - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 543 1
POI - points of interest 171 1
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2265 1
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5977 1
Автомагистраль М-3 Украина - Федеральная автомобильная дорога - Москва-Калуга-Брянск-государственная граница с Украиной - Киевское шоссе 12 1
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 1955 1
Субсидия - Subsidium - Субсидирование - выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 1180 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7596 1
Метеорология - Метеостанция - Погодная станция - Прогноз погоды - Weather forecast 1656 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31949 1
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 2017 1
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3179 1
HoReCa - Общепит - Общественное питание - Catering - Public catering 159 1
ЧелГУ ФГБОУ ВО - Челябинский государственный университет 25 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 727 1
Интерполитех - Выставка средств обеспечения безопасности государства 34 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1413777, в очереди разбора - 729911.
Создано именных указателей - 189074.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Техника

Лучшие умные часы начала 2026 года: выбор ZOOM

Обзор умных часов Amazfit T-Rex 3 Pro 44 мм: компактные, мощные и неубиваемые

7 способов восстановить удаленные фото и видео на Android

Показать еще

Наука

Когда-то рядом с Землей вращалась другая планета Солнечной системы — именно поэтому у нас есть Луна

Инструменты возрастом 2,75 миллиона лет переписывают всю историю развития технологий человечества

Обнаружены строительные блоки жизни во льду за пределами Млечного Пути — живые существа могут быть разбросаны по всему космосу
Показать еще