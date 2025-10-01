Власти разрешат «Билайну», МТС и «Мегафон», оставить 9 тыс. км автодорог без 4G

Госкомиссия по радиочастотам намерена определить участки автодорог, которые не подпадают под требование о покрытии их сотовыми сетями LTE. Общая протяженность таких участков составляет 9 тыс. км. Минцифры надеется на сокращение перечня сокращений по мере решения вопроса с электроснабжением вдоль трасс.

Вопрос покрытия автодорог сетями LTE

Государственная комиссия по радиочастотам (ГКРЧ) на своем ближайшем заседании рассмотрит вопрос об установлении исключений в виде участков федеральных автодорог, которые не должны быть в обязательном порядке сетями сотовой связи четвертого поколения (4G) стандарта LTE. Это следует из проекта решения комиссии, который имеется в распоряжении CNews.

Как в России обременяли лицензии на LTE

В 2011 г. ГКРЧ выделила четыре группы полос частот для LTE в диапазонах 700-900 МГц и 2,5-2,7 ГГц. В 2012 г. указанные частоты получили «Вымпелком» (торговая марка «Билайн»), МТС («Мобильные телесистемы»), «Мегафон» и «Ростелеком» (владеет сотовым оператором «Т2 Мобайл», торговая марка Т2), Лицензии выдавались сроком на 10 лет при условии покрытия сетями LTE всех населенных пунктов с числом жителей от 50 тыс. человек.

Freepik ГКРЧ определит участки автодорог, не подпадающие под требования о покрытии их сотовыми сетями LTE общей протяженностью 9 тыс. км

В 2021 г. ГКРЧ продлила указанные лицензии на 10 лет. В качестве условий были поставлены переход на отечественное оборудование и ПО и покрытие малых населенных пунктов и автодорог.

Первоначально планировалось, что к 8 сентября 2022 г. сетями LTE будут покрыты 90% населенных пунктов с числом жителей от 1 тыс. человек и 70% автодорог федерального значения. К 8 сентября 2024 г. должны были быть покрыты все населенные пункты указанной категории, а к 8 сентября 2031 г. - 99,99% от протяженности федеральных автодорог.

В 2023 г. срок выполнения указанных требований был сдвинут. Было решено, что к 8 сентября 2025 г. должно быть покрыто 90% населенных пунктов с числом жителей от 1 тыс. человек и 70% от протяженности федеральных автодорог. Полное покрытие населенных пунктов указанной категории должно произойти к 8 сентября 2027 г., федеральных автодорог - к 8 сентября 2031 г. Кроме того, добавилось требование о покрытии платных автодорог М-11 (Москва - Санкт-Петербург) и М-12 (Москва - Тюмень на участке Москва - Казань).

При этом были введены критерии, при которых требование о покрытие автодорог сетями LTE может не быть применимо. В части частот в диапазоне 700-800 МГц планировалось также ввести обязательство по покрытию региональных автодорог. Но сотовые операторы так и не смогли использовать данные частые и в 2025 г. отказались от них.

Сколько участков автодорог не может быть покрыто сетями LTE

В конце 2023 г. Минцифры организовала межведомственную рабочую группу по вопросам покрытия автодорог сотовой связью с участием федеральных органов исполнительной власти (ФОИВ), операторов связи и заинтересованных структур.

Данная рабочая группа проводит исследование автодорог на предмет наличия инфраструктуры для строительства базовых станций сотовой связи. Полностью обследование должно быть завершено до конца 2025 г.

По итогам уже проведенного обследования установлено, что только 25% участков автодорог, на которых отсутствует связь LTE, соответствуют установленным ГКРЧ критериям. Соответственно, более 9 тыс. км участков автодорог не могут быть покрыты сетями LTE.

Причинами для невозможности установки базовых станций 4G могут быть: нахождение на расстояние более 30 км от ближайшей точки подключения к сетями связи, обеспечивающим передачу данных со скоростью не менее 100 Мбит/с; отсутствие возможности подключения РЭС (радиоэлектронные средства связи) к электрическим сетям путем прокладки линии электропередач с напряжением тока не более 0,4 кВ на расстоянии не более 100 метров с установкой понижающей трансформаторной подстанции или прокладка линии электропередач с напряжением не более 0,4 кВ на расстоянии не более 400 метров без установки понижающей электротрансформаторной подстанции; отсутствие возможности обеспечения электромагнитной совместимости РЭС.

В связи с этим предлагается определить набор из 156 участков, которые не будут подпадать под требования об обязательном покрытии сетями LTE. Речь идет об участках автодорог на территории следующих регионов: Архангельская, Владимирская, Костромская, Новосибирская, Оренбургская, Ульяновская, Тверская, Саратовская и Ярославская области, Пермский и Краснодарский края, республики Карелия, Мари Эл и Татарстан.

Летом 2025 г. ГКРЧ уже заслушивала доклад межведомственной комиссии при Минцифре об участках автодорог, которые не удается покрыть сетями LTE. Из материалов комиссии следовало, что из непокрытых участков автодорог сразу 90% не удается покрыть. Но тогда комиссия не приняла никакого решения, а лишь рекомендовала Минцифры дополнительно пробовать с властями субъектов федерации вопрос о перечне участков трасс М-5 «Урал», М-8 «Холмогоры» и М12 «Восток», которые должны стать исключениям их требований по покрытию.

Минцифры не теряет надежды на увеличение покрытия автодорог сетями LTE

Пресс-служба Минцифры подтвердила, что на ближайшем заседании ГКРЧ будет рассмотрен вопрос о установлении исключений из перечня участков автодорог, которые должны быть покрыты сетями LTE. Речь идет о тех участках автотрасс, где у операторов нет возможности подключить свое оборудование к электросетям. Минцифры уже направило главам субъектов федерации очередную группу таких участков.

«Такое исключение предусматривалось изначально, потому что отсутствие энергетики делает установку и подключение базовых станций мобильной связи или очень дорогой, или невозможной, - рассказали в ведомстве. - Но формирование перечня участков автодорог - это не отмена обременения, а лишь постановка задачи по электрификации трасс и размещению новых базовых станций, которая совместно будет решаться Минцифры, Минэнерго, региональными властями и операторами связи».

«По тем участкам автодорог, где нет необходимой инфраструктуры, работа ведется, в том числе Минцифры обсуждает с властями субъектов федерации возможность выделения субсидий из региональных бюджетов на техническое присоединение объектов связи к электросетям», - добавили в ведомстве.

Позиции сотовых операторов

В пресс-службе «Мегафона» сообщили CNews, что в рамках исполнения решений ГКРЧ оператор с 2024 г. ведет масштабную работ у по обследованию непокрытых участков федеральных автодорог, суммарная продолжительность которых составляет 15 тыс. км.

«Действительно, часть этих участков в настоящий момент невозможно обеспечить связью в силу отсутствия электроснабжения — линии электропередач удалены на десятки километров, а стоимость технологического присоединения в отдельных случаях достигает сотен миллионов и даже 1 млрд рублей, что во много раз превышает стоимость самой базовой станции», - пояснили в «Мегафоне».

В формирование такого перечня вовлечены представители региональных властей, профильные федеральные ведомства, дорожники и энергетики, добавили в «Мегафоне»: все материалы проходят два уровня федерального контроля — экспертную комиссию при Минцифры и межведомственную рабочую группу. При этом данные исключения не рассматриваются как окончательный вердикт.

«Это означает только, что в текущем моменте участки не войдут в адресные программы операторов, - разъяснили в «Мегафоне». - Вместе с тем, мы видим потенциал в сокращении количества исключений. Практика показывает, что при объединении усилий операторов, региональных властей, владельцев дорог и энергетиков часть участков возвращается в работу: строится электроснабжение, модернизируется инфраструктура, и связь в итоге появляется там, где ещё недавно это казалось невозможным».

В свою очередь, в МТС сообщили, что компания инвестирует в развитие инфраструктуры связи на федеральных и региональных автодорогах, выполняя работы по их покрытию в соответствии с утвержденными планами и графиком, согласованными с Минцифры.

«Основными проблемами при строительстве сетей связи вдоль дорог являются сложности с подключением к электросетям, также не всегда вдоль автотрасс есть линии электропередач. - разъяснили в компании. - При этом бывает так, что стоимость подведения электроснабжения к базовой станции многократно превышает стоимость её строительства. Для решения этих вопросов компания сотрудничает с федеральными и региональными властями разных уровней».

Исключение из планов покрытия неэлектрофицированных участков дорог позволит регулятору получить более четкую картину реального покрытия трасс, а операторам распределить инвестиции по обязательствам на более востребованные участки, добавили в МТС. В «Вымпелкоме» и «Т2 Мобайл» не ответили на запросы CNews по данному вопросу.