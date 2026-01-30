Разделы

Автомагистраль М-8 Москва-Холмогоры


СОБЫТИЯ


30.01.2026 Какие автодороги должны будут покрыть 4G-сетями «Билайн», МТС, «Мегафон» и Т2 3
01.10.2025 Власти разрешат «Билайну», МТС и «Мегафон», оставить 9 тыс. км автодорог без 4G 1
15.08.2025 «МегаФон» улучшил качество связи на трассе М-8 в Вологодской области 1
29.07.2025 Власти признали: полностью покрыть автодороги сетями 4G не выйдет. Не хватает электричества 1
27.05.2025 «МегаФон» обновил телеком-инфраструктуру и увеличил покрытие сети в Ярославской области на участке федеральной автотрассы М8 от Даниловского района до границы с Московской областью 2
23.12.2024 «МТС Travel»: 40% путешествий в 2024 году россияне совершили на выходных 1
12.12.2024 «Большая четверка» не успела полностью покрыть сетями 4G трассу Москва - Казань 1
13.08.2024 «МегаФон» ускорил интернет на участке трассы М-8 в Ярославской области 3
07.05.2024 «МегаФон» ускорил интернет в «городе знатных самоваров» 1
27.03.2024 «МегаФон» ускорил интернет в Соколе и Кадникове 1
21.02.2023 МТС перевела 100% актов ответственного хранения в электронный вид с «Контур.диадоком» 1
13.11.2019 Navitel обновила карты России, Беларуси, Казахстана 1
30.07.2015 На «путинский» проект телефонизации автодорог не хватает 2,5 млрд рублей 1
18.09.2013 «Электронные пастухи» обезопасят федеральную трассу от ДТП с дикими животными 2
12.10.2011 Роскомнадзор подготовил карту покрытия мобильной связью магистральных автодорог России 2
26.03.2008 Tele2 расширяет присутствие в Архангельской области 1
23.10.2007 Цифровые карты России: экспертиза R&D.CNews. Часть 2. «Тверская дыра» 1
15.02.2007 «Билайн» планирует охватить всю Архангельскую область 1

Публикаций - 18, упоминаний - 25

Автомагистраль М-8 Москва-Холмогоры и организации, системы, технологии, персоны:

МегаФон 10051 11
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14512 7
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9232 6
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3151 5
Ростелеком 10391 4
Yandex - Яндекс 8562 1
9086 1
Telegram Group 2626 1
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1259 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4579 1
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1544 1
Rambler Group - Рамблер ГК - Rambler&Co - Rambler Internet Holding - Рамблер интернет-холдинг - Rambler Media Group - Рамблер Медиа Групп 970 1
МТС - Navitel Navigator - Навител Навигатор 239 1
Google LLC 12320 1
МТС - Экосистема МТС - МТС Диджитал - MTS Digital - МТС Стрим Диджитал 35 1
МТС - Navitel - Навител - Центр навигационных технологий, ЦНТ 259 1
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 472 1
РЖД ОЖД - Октябрьская железная дорога - Николаевская железная дорога 63 1
МТС Трэвел - MTS Travel 288 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1518 1
Никола-Ленивец - ландшафтный арт-парк 12 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12993 4
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 704 3
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2955 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5271 2
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 357 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3138 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6327 1
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 793 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2825 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4820 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1279 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 272 1
Минтранс РФ - Росавтодор ФДА - Федеральное дорожное агентство 161 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6428 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73666 11
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22004 10
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 9428 8
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28944 8
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57453 7
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 4017 5
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17157 4
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 8804 4
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14902 3
Сетевое оборудование - Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 3320 3
Картография и навигация - ГИС - Геоинформационная система - геотехнологии - геоинформационно-картографические технологии - геопространственные данные - Geographic information system, GIS - Интеллектуальное картографирование - Smart mapping 2089 2
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 8477 2
Радиоэлектроника - Радиоэлектронная отрасль - Радиоэлектронные средства (РЭС) - Радиоаппаратура - Radioelectronics - Радиоинженер - Инженер электронной техники - Электронная компонентная база - электронные компоненты - радиодетали - радиооборудование 1841 2
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13079 2
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25552 2
Радиосвязь и радиовещание - Радиочастота - Радиочастотный спектр - Частотный диапазон - Рефарминг - Refarming 1617 2
Радиосвязь и радиовещание - радиотелефонная связь - радиофикация - радиотелефон - беспроводная связь - связь на расстоянии - радиосеть 1827 2
Управление заданиями, поручениями, задачами - Task management - Task tracker - Task manager - Таск-менеджер - Трекер задач - Таск-трекер - Контроль исполнения - Execution control 1038 2
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25688 1
Оцифровка - Digitization 4936 1
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4154 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11471 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8467 1
Акустические устройства - Аудиосистема - музыкальный центр - MIDI - Musical Instrument Digital Interface - Цифровой интерфейс музыкальных инструментов 4204 1
EDI - Electronic data interchange - ЭОД - Электронный обмен данными 469 1
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 4063 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34029 1
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 2032 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13380 1
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6715 1
VoLTE - Voice over LTE - Технология передачи голоса по сети LTE на IP Multimedia Subsystem (IMS) 1298 1
W3C - XML - eXtensible Markup Language - Расширяемый язык разметки - RSS - Rich Site Summary - RDF site summary - Really Simple Syndication - протокол передачи данных 1760 1
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - SoftPOS - POS-терминал (point of sale) - онлайн-кассы - интернет-эквайринг - мобильная касса - платежный терминал - единый кассовый чек - смарт-терминалы 2456 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7331 1
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5887 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8782 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11325 1
FinTech - ATM - Automatic Teller Machine - Автоматический банкомат - Банкоматные сети - Банкоматизация 2263 1
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7105 1
Бухгалтерия облачная - онлайн-бухгалтерия - бухгалтерия онлайн - интернет-бухгалтерия 318 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2077 3
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5898 2
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2900 1
Oracle E-Business Suite - OEBS - Oracle EBS 608 1
ГЛОНАСС АО - ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях - АСМ ЭРА - ЭРА Автоматизированная система мониторинга 526 1
СКБ Контур - Контур.Диадок - Контур.EDI 339 1
Google Maps - Карты Google - GMaps 693 1
Яндекс.Карты и Транспорт - Yandex Maps 613 1
МТС Big Data 314 1
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1064 1
Тимонин Сергей 43 3
Городилин Константин 4 1
Путин Владимир 3379 1
Шадаев Максут 1159 1
Рогозин Дмитрий 102 1
Архипов Константин 16 1
Куртеев Валентин 5 1
Бедрин Григорий 23 1
Лебедева Алла 27 1
Лещинский Андрей 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 158045 12
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46030 12
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18763 7
Россия - СЗФО - Архангельская область - Холмогорский район - Холмогоры 34 7
Россия - ЦФО - Ярославская область 933 6
Россия - СЗФО - Архангельская область 777 6
Россия - СЗФО - Архангельская область - Архангельск 457 6
Россия - СЗФО - Вологодская область 755 5
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3305 5
Россия - ЦФО - Владимирская область - Владимирская агломерация 866 5
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8204 4
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3203 4
Россия - СЗФО - Карелия Республика 739 4
Беларусь - Белоруссия 6069 3
Россия - УФО - Екатеринбург 4314 3
Россия - УФО - Тюменская область - Тюменский район - Тюмень 959 3
Россия - ЦФО - Ярославская область - Ярославль - Ярославская агломерация 795 3
Россия - СЗФО - Вологодская область - Вологда 343 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 1348 3
Казахстан - Республика 5834 2
Россия - ДФО - Якутия - Республика Саха 1098 2
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3249 2
Норвегия - Королевство 1834 2
Россия - УФО - Свердловская область 1784 2
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2703 2
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2935 2
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1909 2
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверь 757 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край 2106 2
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1708 2
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1561 2
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверская агломерация - Тверской регион 656 2
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3241 2
Европа Северная - Скандинавия - Скандинавский регион 833 2
Россия - СЗФО - Псковская область - Псков 322 2
Россия - ЮФО - Ростовская область 1684 2
Россия - СЗФО - Архангельская область - Коряжма 26 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Волховский район - Новая Ладога 7 1
Эстония - Нарва 16 1
Россия - СЗФО - Архангельская область - Вельск 16 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20407 13
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55059 7
Автомагистраль М-11 Нева - Автомобильной трасса по маршруту Москва-Санкт-Петербург 200 6
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5732 5
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6987 5
Автомагистраль М-12 Восток - Москва–Казань–Екатеринбург–Тюмень 91 4
Золотое кольцо России 57 2
Автомагистраль Р-256 (М-52) Чуйский тракт - Федеральная автомобильная дорога по маршруту Новосибирск-Новоалтайск-Бийск-Майма-государственная граница с Монголией 25 2
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6131 2
Энергетика - Energy - Energetically 5528 2
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 2953 2
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2665 2
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4378 2
Автомагистраль А180 Нарва - М-11 Нарва - Санкт-Петербург — Ивангород — граница с Эстонией (Евросоюз) 6 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3672 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6373 1
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1361 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5411 1
Транспорт - ДТП - Дорожно-транспортное происшествие 909 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26004 1
POI - points of interest 171 1
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5977 1
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 2989 1
Минтранс РФ - ЭПЛ - электронный путевой лист - ГИС ЭПД - государственная информационная система электронных перевозочных документов - ЭТрН - электронная транспортная накладная 354 1
Субсидия - Subsidium - Субсидирование - выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 1180 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15225 1
Автомагистраль А-181 - Скандинавия - Федеральная автомобильная дорога Санкт-Петербург- Выборг-граница с Финляндией 8 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10535 1
Автомагистраль М-9 Балтия - Автомобильная дорога федерального значения Москва-Волоколамск-государственная граница с Латвией 19 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7593 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8143 1
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 2017 1
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5283 1
Зоология - наука о животных 2792 1
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2595 1
Астрономия - Космос - Чёрная дыра - Black hole 404 1
Астрономия - Гравитация - притяжение, всемирное тяготение - gravity - gravitas 1197 1
Дача - Дачный сезон - Дачники 1023 1
Спорт - Зимние виды спорта - Лыжи - лыжный спорт - сноуборд - горнолыжные курорты - Конькобежный спорт 112 1
CNews RND - R&D.CNews 2274 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1656 1
ВолГУ - Волгоградский государственный университет 47 1
Docflow 147 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1416029, в очереди разбора - 727528.
Создано именных указателей - 189842.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

