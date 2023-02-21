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МТС перевела 100% актов ответственного хранения в электронный вид с «Контур.диадоком»

Компания МТС смогла перевести все акты МХ-1 и МХ-3 в электронный вид с сервисом ЭДО «Контур.диадок». Это значительно упростило документооборот со складами ответственного хранения. В новости рассказываем о том, как реализовывался проект, и как пример МТС может помочь в развитии любого бизнеса. Об этом CNews сообщили представители «Контура».

МТС — digital-холдинг, компания давно взяла курс на оцифровку документооборота с контрагентами, партнерами и клиентами. Сегодня в МТС работа с документами обеспечивается собственной системой DocFlow и интегрированными учетными системами OeBS и «».

Интеграция складских форм

МТС включает в себя бизнес в сферах телекоммуникаций, финтеха, медиа, ИТ и ритейла. Большой пул контрагентов поставляет группе компаний оборудование и товары, которые МТС аккумулирует на складах ответственного хранения. В рамках оцифровки бизнес-процессов перед холдингом, в том числе, встала задача по наладке электронного документооборота со складами.

Ранее компания интегрировалась с учетными системами складских операторов через сервис EDI. Это автоматизированный обмен стандартизированными электронными сообщениями между бизнес-партнерами.

Технология позволила ускорить процесс и проводить цепочку «заказ ― подтверждение отгрузки ― приемка» без ошибок на стороне каждого участника товарооборота. Но при этом невозможно было получить итоговый документ, подписанный с двух сторон и сохраненный в неизменном виде в системе. Поэтому МТС приняла решение о полном переводе складской документации в электронный вид.

Для складских МХ-форм в «Контур.диадоке» создали XML-формат документа. МТС на своей стороне дополнительно доработала его для бесшовной интеграции во внутренние ИТ-системы.

В «Контур.диадоке» акты МХ подключаются в виде опции «Свои типы документов» (СТД). После активации функциональности пользователи могут: автоматически обрабатывать акты. Выгружать данные из электронного документа сразу в учетную систему; находить нужные документы по запросу. В поиске по типу документа становятся доступны акты МХ; выгружать документы для представления в ФНС. МХ-1 и МХ-3 можно представить в электронном виде через любую систему отчетности.

Результаты проекта

За шесть месяцев реализации проекта по переводу актов МХ-1 и МХ-3 в электронный формат МТС настроила быстрый поиск складских документов в системе, автосверку и автоприкрепление ссылки на документ к транзакции.

Сейчас ежемесячный объем складских МХ-форм в группе МТС — около 14,5 тыс. документов. Все они полностью переведены в электронный вид.

100% входящих и исходящих актов МХ направляются в системе ЭДО без участия человека. На ЭДО перешли 100% складов ответственного хранения, которые работают с актами МХ. Перевод складов на обязательное использование актов МХ в электронном виде позволил сократить трудозатраты на 30%. Внедрение ЭДО позволяет МТС экономить на одном складском документе порядка 65 руб.

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Константин Архипов, руководитель проекта Docflow в «МТС диджитал»: «Несмотря на масштабность перехода на ЭДО на рынке, оцифровка взаимодействия со складами остается одним из самых востребованных сценариев. Наш кейс будет полезен всем компаниям и предпринимателям, кто взаимодействует с поставщиками: готовой продукции или оборудования — не важно. Уверен, наш опыт бесшовной автоматизации этого внутреннего процесса сможет помочь в организации электронного документооборота в компаниях любой отрасли, численности и масштаба».

Задачи следующих этапов перехода

Сейчас МТС дорабатывает бизнес-процессы компании и складских операторов, чтобы перевести в электронный вид и другие документы. Среди них: М-11 — накладная на перемещение; М-8 — накладная на отгрузку в монтаж; М-4 — приходный ордер и прочие.

Оцифровка этих документов поможет дополнительно упростить взаимодействие со складами.

МТС также планирует тиражировать проект по отправке складских документов через ЭДО на дочерние компании. Например, в дальнейшем реализовать электронные акты МХ в ERP-системе розничной сети (салонах связи МТС) с возможностью подписывать документы.

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Андрей Лещинский, руководитель отдела в центре по работе с федеральными клиентами в «Контур.диадоке»: «В “Контур.диадоке” работа с актами МХ — это дополнительная функциональность, которую подключают компании с объемом складских документов больше 100 в месяц. Она помогает автоматизировать процессы: массово создавать акты в сервисе, быстро находить их по типу, следить за статусом и выгружать данные в учетную систему. Это сокращает время на поиск документов, упрощает внутренний учет и контроль подписания. А результаты МТС говорят о том, что перевод складских документов в электронный вид эффективен и востребован на рынке».

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«Контур» — экосистема для бизнеса, которая помогает тратить меньше времени на рутину, а общение с госорганами и поставщиками делает проще и прозрачнее. В портфеле «Контура» — интернет-отчетность и онлайн-бухгалтерия, сервисы для ЭДО и работы с маркировкой, облачный товароучет и онлайн-кассы, проверка контрагентов и электронные подписи для любых задач. Бренд «Контур» принадлежит группе компаний «СКБ Контур», основанной в 1988 г. Выручка «СКБ Контур» за 2022 г составила 26,4 млрд руб., а решениями ГК пользуются 2,3 млн компаний в России и за рубежом.

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