Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Docflow
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 59, упоминаний - 89
Docflow упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|AIIM - Association for Intelligent Information Management - Ассоциация по вопросам управления информацией и изображениями 57 15
|Андреев Владимир 66 6
|Липич Григорий 49 5
|Курьянов Сергей 147 5
|Иванова Елена 69 4
|Щеголев Игорь 676 3
|Мякишева Марина 84 3
|Шушкин Дмитрий 92 3
|Ипатов Вадим 80 3
|Демидов Михаил 131 3
|Романов Дмитрий 53 2
|Баласанян Владимир 31 2
|Медведев Дмитрий 1434 2
|Макаров Станислав 111 2
|Массух Илья 192 2
|Бейдер Александр 74 1
|Орловская Мария 11 1
|Бабинцев Василий 21 1
|Лукин Глеб 14 1
|Григорьева Евгения 57 1
|Афанасьев Сергей 12 1
|Акимов Евгений 32 1
|Петренко Сергей 9 1
|Коптелов Андрей 74 1
|Храмцовская Наталья 38 1
|Баранов Роман 12 1
|Assange Julian - Ассанж Джулиан 25 1
|Эйгес Павел 66 1
|Алифанов Кирилл 56 1
|Соколова Ольга 20 1
|Салов Антон 26 1
|Подбуцкий Георгий 26 1
|Давыдов Александр 36 1
|Громов Александр 12 1
|Кожемяка Егор 12 1
|Кузьмин Алексей 36 1
|Рождественский Алексей 9 1
|Суслов Андрей 10 1
|Синюшин Константин 6 1
|Козлов Михаил 153 1
|Потапенко Михаил 42 1
|Gartner 2196 7
|IDC - International Data Corporation 2728 6
|Forrester Research 387 3
|CNews Analytics 1991 1
|IDC Russia - IDC Россия 115 1
|МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 405 1
|НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 431 1
|ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 83 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 766677, в очереди разбора - 670362.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 766677, в очереди разбора - 670362.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru