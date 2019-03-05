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Docflow


05.03.2019 Выручка Abbyy в России подскочила в полтора раза за счет нефтегаза, финансов и энергетики 1
18.11.2016 Россия: 60% компаний включили цифровизацию в свою бизнес-стратегию 2
04.04.2016 На Digital Enterprise Forum обсудят стратегию и практику «Цифрового бизнеса» 2
19.03.2015 Выручка Abbyy в корпоративном сегменте в России выросла на 19% 1
15.04.2014 В Москве на Docflow 2014 обсудят, как вести борьбу с информационным хаосом 1
26.03.2014 20 мая в Москве состоится конференция Docflow 2014 1
21.03.2014 Abbyy рассказала о тенденциях рынка потокового ввода данных на первом Data Capture Forum 1
01.06.2012 CNews TV. DocFlow 2012: куда расти e-документообороту? 2
25.05.2012 "ИнтерТраст" на Docflow 2012 рассказала о новых возможностях современных СЭД 2
25.05.2012 Рынок СЭД ждет перемен 3
11.05.2012 15 мая в Москве состоится конференция-выставка DOCFLOW 2012 4
19.03.2012 ABBYY: Спрос на Data Capture в России удовлетворен лишь наполовину 1
23.12.2011 Мобильность должна быть безопасной 1
09.12.2011 Эксперты СЭД констатировали социальность и мобильность 1
21.11.2011 23 ноября состоится вебинар Docflow по внедрению приложений корпоративных СЭД 1
14.11.2011 17 ноября состоится вебинар DOCFLOW: «Дополнительные возможности при использовании портальных технологий» 1
17.10.2011 19 октября пройдет вебинар DOCFLOW по корпоративным поисковым системам 2
30.09.2011 Бизнесу не нужна совместная работа в Enterprise 2.0 1
26.09.2011 28 сентября пройдет вебинар DOCFLOW по SaaS и облачным решениям 1
12.09.2011 14 сентября пройдет вебинар DOCFLOW по EMC-системам 1
08.08.2011 Какому отделу нужнее СЭД? В России все иначе 1
01.06.2011 РДТЕХ построил систему управления НСИ на базе Oracle Universal Content Management для НП «Совет рынка» 1
26.05.2011 В Москве прошла конференция-выставка «DOCFLOW 2011 Москва»: итоги 1
19.05.2011 Владимир Андреев: Курс рассчитан на людей, которые знают, что такое СЭД 1
29.04.2011 Игроки рынка WCM обозначили пути развития рынка в 2011 году 1
04.04.2011 18 мая пройдёт конференция-выставка «DOCFLOW 2011 Москва» 4
10.11.2010 Компании наращивают инвестиции в ECM-технологии: исследование 1
03.11.2010 Западные топ-менеджеры "цепляются" за бумажные документы 1
25.10.2010 Актуальны ли социальные СЭД для российского бизнеса? 1
06.04.2010 Живое общение заказчиков и поставщиков СЭД на «DOCFLOW 2010 Москва» 2
12.03.2010 В Москве прошёл учебный курс по управлению корпоративным контентом AIIM ECM Practitioner 1
04.03.2010 11 марта в Москве пройдёт учебный курс ECM Practitioner 1
09.02.2010 Что требовать от аутсорсера документооборота 1
22.10.2009 Infosecurity 2009: под страхом ФЗ о персональных данных 1
23.09.2009 Обучающий курс AIIM ECM Practitioner теперь доступен на русском языке 1
02.07.2009 DOCFLOW и AIIM научат российских менеджеров управлять информационными ресурсами 2
10.06.2009 Docflow-2009: От СЭД ждут чуда 3
27.05.2009 «Летограф» представил новое решение для автоматизации документооборота 1
22.05.2009 «ИнтерТраст» обновила СЭД CompanyMedia до версии 3.4.2 1
21.05.2009 EMC представила новые решения для ввода документов и архивирования 2

Публикаций - 59, упоминаний - 89

Docflow упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Abbyy 797 17
Docsvision - ДоксВижн 779 16
ЭОС - Электронные офисные системы 989 13
IBM 3554 10
InterTrust - ИнтерТраст 232 10
Directum - Директум 646 8
Microsoft Corporation 11143 8
АйТи 752 7
TerraLink - ТерраЛинк 183 7
Корус Консалтинг ГК 808 7
Летограф - Letograf 65 6
Ланит ГК 1160 6
SAP SE 3218 5
3770 5
Oracle Corporation 3360 5
Dell EMC 2418 4
Fujitsu 745 4
Adobe Systems 813 4
Canon 582 4
CompanyMedia 111 3
Haulmont - Хоулмонт 71 3
OpenText 160 3
Panasonic 1167 3
Seiko Epson Corporation 331 3
Крипто-ПРО 200 2
Digital Design - Диджитал Дизайн 374 2
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 413 2
Такском - Taxcom 119 2
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6864 2
ГКС - Группа компаний Систематика 198 2
KrIT - КРИТ 11 2
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4694 2
Trend Micro 344 1
Элвис-Плюс 69 1
Код Безопасности 365 1
Software AG & IDS Scheer 109 1
Samsung Electronics 5714 1
iDecide - АйДесайд 25 1
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1119 1
Неолант - Neolant 36 1
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 721 4
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 3
Пробизнесбанк АКБ 109 2
Мосэнергосбыт АО 77 2
Avon - Косметическая компания 22 2
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 216 2
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган 163 2
Татнефть Танеко НПЗ 13 2
ПСБ - Промсвязьбанк 613 2
Сбербанк Беларусь - БПС-Сбербанк 17 2
Северсталь ПАО 204 2
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 84 2
JTI - Japan Tobacco International 18 2
Юнипро ПАО - Э.ОН Россия 37 1
Трансаэро - авиакомпания 42 1
Газпром межрегионгаз поставка 27 1
Студия Артемия Лебедева 21 1
МДМ Банк 150 1
MediaMarkt - Media-Saturn-Holding - Медиа-Сатурн-Русланд 133 1
Global CIO 28 1
Газпром межрегионгаз 30 1
Энергомаш НПО имени академика В. П. Глушко 17 1
Сургутнефтегаз - СНГ 123 1
МРСК Сибири ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири 41 1
Азбука вкуса - Сеть продовольственных супермаркетов 104 1
Транснефть 159 1
Ак Барс Банк 174 1
Газпром нефть 382 1
Роснефть НК 367 1
Альфа-Банк 1127 1
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО 158 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1670 1
РЖД - Российские железные дороги 1081 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5801 4
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1959 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1720 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1436 2
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 120 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1241 1
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности 312 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 512 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 879 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 754 1
Госсовет РФ - Государственный совет Российской Федерации 21 1
AIIM - Association for Intelligent Information Management - Ассоциация по вопросам управления информацией и изображениями 57 15
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 626 24
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1638 22
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10396 9
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2257 5
PDF - Межплатформенный открытый формат электронных документов 1009 4
Workflow - Поток работ 57 3
BPM - Business Process Management System - Системы управления бизнес-процессами 486 3
ROI - Return On Investment - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции 184 3
Big Data - Большие данные 1136 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3012 2
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 686 2
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 1455 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1035 2
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 2
ОЦО - Общий центр обслуживания - ЕЦО - Единый центр обслуживания - Shared services center 67 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1223 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4559 1
MarTech SMM - Social Media Marketing - Маркетинг в социальных сетях 16 1
ESB - Enterprise Service Bus - Сервисная шина предприятия - Корпоративная шина данных 69 1
Системная интеграция - Системный интегратор - ИТ-интегратор 17 1
Web-client - Веб-клиент 18 1
ISO 9000 - стандарты менеджмента качества 29 1
SOA - Service-Oriented Architecture - СОА - Сервис-ориентированная архитектура 221 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт 532 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 948 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика 784 1
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 252 1
OpenSource software - Открытое программное обеспечение 771 1
МФУ - Многофункциональное устройство 594 1
Корпоративное управление - Corporate governance 4 1
WCM - Web Content Management System 25 1
EDI - Electronic data interchange - ЭОД - Электронный обмен данными 131 1
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 1267 1
PCI DSS - Payment Card Industry Data Security Standard - Стандарт безопасности данных индустрии платёжных карт 534 1
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство 486 1
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2900 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 287 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов 184 1
OpenText Documentum 191 4
Microsoft SharePoint Products and Technologies 831 4
Логика Бизнеса - Логика СЭД 142 4
Abbyy FlexiCapture 127 4
Apple iPad 3263 3
Abbyy Recognition Server 45 3
HCL - IBM Lotus Domino - IBM Notes/Domino 347 2
ЭОС eDocLib 85 2
Linux OS 4272 2
Apple iOS 5742 2
ЭОС EOS for SharePoint 112 2
Abbyy FineReader 98 2
EA SimCity - компьютерная игра 41 1
ВымпелКом - Билайн Мобильный VPN 5 1
Microsoft SharePoint Server 103 1
Летограф Архив 1 1
Abbyy PDF Transformer 11 1
Летограф Ансамбль 2 1
Abbyy Мониторинг 8 1
ЭОС Архивное дело 80 1
BioLink IDenium 9 1
Летограф Бонапарт 2 1
Летограф Основа 9 1
Abbyy Compreno 20 1
Abbyy Lingvo 109 1
БОСС-Кадровик 74 1
Microsoft Word 348 1
Microsoft Excel 436 1
ЭОС Дело СЭД 624 1
Хоулмонт - Тезис 76 1
Microsoft Active Directory - Microsoft AD 790 1
Microsoft PowerPoint 400 1
Microsoft Skype 1476 1
Java - Язык программирования 1179 1
Microsoft Office 1948 1
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 434 1
Microsoft Windows 7 1662 1
Microsoft Windows 10 6670 1
Google Android 10751 1
Андреев Владимир 66 6
Липич Григорий 49 5
Курьянов Сергей 147 5
Иванова Елена 69 4
Щеголев Игорь 676 3
Мякишева Марина 84 3
Шушкин Дмитрий 92 3
Ипатов Вадим 80 3
Демидов Михаил 131 3
Романов Дмитрий 53 2
Баласанян Владимир 31 2
Медведев Дмитрий 1434 2
Макаров Станислав 111 2
Массух Илья 192 2
Бейдер Александр 74 1
Орловская Мария 11 1
Бабинцев Василий 21 1
Лукин Глеб 14 1
Григорьева Евгения 57 1
Афанасьев Сергей 12 1
Акимов Евгений 32 1
Петренко Сергей 9 1
Коптелов Андрей 74 1
Храмцовская Наталья 38 1
Баранов Роман 12 1
Assange Julian - Ассанж Джулиан 25 1
Эйгес Павел 66 1
Алифанов Кирилл 56 1
Соколова Ольга 20 1
Салов Антон 26 1
Подбуцкий Георгий 26 1
Давыдов Александр 36 1
Громов Александр 12 1
Кожемяка Егор 12 1
Кузьмин Алексей 36 1
Рождественский Алексей 9 1
Суслов Андрей 10 1
Синюшин Константин 6 1
Козлов Михаил 153 1
Потапенко Михаил 42 1
Россия - Российская федерация - РФ 57617 35
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17458 25
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7978 13
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14159 9
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5660 8
Украина 3389 4
Россия - СФО - Новосибирск 1977 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7202 3
Россия - Пермский край - Пермская область - Прикамье 677 2
Германия - Федеративная Республика 3664 2
Казахстан - Алматы 265 2
Австралия - Австралийский Союз 1129 2
Европа 3781 2
Россия - Петрозаводск 153 1
Монголия 172 1
Украина - Киев 474 1
Европа Западная 618 1
США - Милпитас 5 1
Австрия - Австрийская Республика 529 1
Кипр - Республика 248 1
Азербайджан - Азербайджанская Республика 500 1
Россия - Уфа 646 1
Германия - Мюнхен 168 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1291 1
США - Калифорния 975 1
Северная Америка 1414 1
Испания - Королевство 1258 1
Казахстан - Республика 2646 1
Китай - Тайвань 595 1
Франция - Французская Республика 2139 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 762 1
Канада 1309 1
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан 596 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1096 1
Япония 2808 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3955 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4026 8
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1209 5
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2864 2
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3226 2
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1010 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2234 1
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 127 1
ЕГЭ - Единый государственный экзамен 258 1
ДТП - Дорожно-транспортное происшествие 145 1
ОГЭ - Основной государственный экзамен - ГИА - Государственная итоговая аттестация 47 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 658 1
Торговля - FMCG&Retail - FMCG - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса 282 1
ФЦП Электронная Россия - Федеральной целевой программы 165 1
WikiLeaks 106 1
CNews TV 461 1
Gartner 2196 7
IDC - International Data Corporation 2728 6
Forrester Research 387 3
CNews Analytics 1991 1
IDC Russia - IDC Россия 115 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 405 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 431 1
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 83 1
DigEn Forum - Digital Enterprise Forum by Docflow 4 1
Abbyy Data Capture Forum 3 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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