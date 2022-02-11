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Docflow

СОБЫТИЯ


11.02.2022 Kyocera: все для документооборота — от софта до принтеров

ждой нужны решения для оптимизации процессов документооборота: объем документов растет, как и интенсивность работы с ними, что требует оптимизации процессов и, по возможности, их автоматизации, иначе docflow будет обходиться слишком дорого. Как показывает практика, оптимизация документооборота позволяет экономить настолько много ресурсов, что внедрение современных систем зачастую оказывает

13.12.2021 Kyocera: все самое необходимое для docflow – от МФУ до KSIM

дор развивал и продукты, и собственную экспертизу, которая также важна для корпоративных клиентов. Сегодня Kyocera Document Solutions предлагает рынку программные и аппаратные средства для построения docflow, а также, что важно, консалтинговую и сервисную поддержку по внедрению решений на основе данных компонент. Безбумажный офис остается идеальной моделью, в реальности документооборот гибр
23.11.2017 «Хок Хаус Интегрэйшн» представила систему электронного документооборота Amber DocFlow

«Хок Хаус Интегрэйшн», разработчик автоматизированных решений, представила Amber DocFlow – новую систему электронного документооборота на платформе собственной разработки, предназначенную для автоматизации документооборота в организациях строительной индустрии. Amber Doc
31.10.2017 DocFlow Pro 2017 пройдет 16 ноября в Москве

16 ноября в Москве пройдет DocFlow Pro – ежегодная конференция об автоматизации управления бизнес-информацией, оптимизац
04.07.2017 i-Sys представила СЭД DocTrix DocFlow на SharePoint с доступом по сервисной модели

i-Sys представила систему электронного документооборота DocTrix DocFlow на SharePoint, доступную как сервис. Как рассказали CNews в компании, разработчики надеются, что автоматизация бизнес-процессов теперь станет доступна и небольшому бизнесу.Сервисная мод
09.02.2017 i-Sys Labs выпустила обновленную версию DocTrix Docflow

Компания i-Sys Labs представила новый релиз системы электронного документооборота DocTrix Docflow на базе платформы Microsoft SharePoint. Значительные изменения коснулись интерфейса системы, процессов работы с документами и почтовых уведомлений. За счет реализованных изменений работ
12.04.2016 Вышла СЭД DocTrix DocFlow с оптимизированной эргономикой

Российская компания i-Sys расширила возможности системы электронного документооборота DocTrix DocFlow. Главным отличием новой версии от предыдущей является оптимизированная эргономика форм и списков системы. Переработке подверглись и функции «ленивого согласования» через почтовые уведом
04.04.2016 На Digital Enterprise Forum обсудят стратегию и практику «Цифрового бизнеса»

23 мая 2016 г. в Москве при организационной поддержке проекта Docflow состоится конференция-выставка DigEn Forum (Digital Enterprise Forum by Docflow) — масштабное мероприятие, посвященное актуальным стратегиям, технологиям и практике управления ци
15.04.2014 В Москве на Docflow 2014 обсудят, как вести борьбу с информационным хаосом

20 мая в Москве, гостинице «Рэдиссон Славянская», состоится Docflow 2014 — 20-я конференция-выставка по электронному документообороту и управлению информ
26.03.2014 20 мая в Москве состоится конференция Docflow 2014

20 мая в Москве, гостинице «Рэдиссон Славянская», состоится Docflow 2014 — 20-я конференция-выставка по электронному документообороту и управлению информ
01.06.2012 CNews TV. DocFlow 2012: куда расти e-документообороту?

В Москве уже в 18-й раз прошла крупнейшая конференция-выставка DocFlow 2012, посвящённая электронному документообороту и управлению информацией. В этом году её участниками стали 1600 специалистов, более 40 ведущих компаний показали на выставке свои разрабо
25.05.2012 "ИнтерТраст" на Docflow 2012 рассказала о новых возможностях современных СЭД

зработчик систем электронного документооборота и управления контентом, приняла участие в крупнейшем ежегодном российском мероприятии, посвященном электронному документообороту, - конференции-выставке Docflow 2012. На своем стенде "ИнтерТраст" презентовала принципиально новую версию флагманского продукта – систему электронного документооборота CompanyMedia 4.0. Ожидается, что данная версия п
25.05.2012 Рынок СЭД ждет перемен

Андрей Линев, генеральный директор "ИнтерТраст", отводит Docflow весьма важную роль: "Это своеобразный индикатор рынка, дающий почву для размышлений с
11.05.2012 15 мая в Москве состоится конференция-выставка DOCFLOW 2012

е электронному документообороту и управлению информационными ресурсами — 18-я конференция-выставка «DOCFLOW 2012 Москва». Мероприятие пройдет в гостинично-деловом комплексе «Рэдиссон Славянская
21.11.2011 23 ноября состоится вебинар Docflow по внедрению приложений корпоративных СЭД

23 ноября 2011 г. состоится вебинар Docflow, завершающий цикл по теме ECM. Участие в вебинаре бесплатно. Тема вебинара - "Выбор п
14.11.2011 17 ноября состоится вебинар DOCFLOW: «Дополнительные возможности при использовании портальных технологий»

17 ноября 2011 г. состоится вебинар DOCFLOW: «Дополнительные возможности при использовании портальных технологий». Электронный портал является единым информационным пространством, благодаря которому сотрудники, партнеры и клиенты
17.10.2011 19 октября пройдет вебинар DOCFLOW по корпоративным поисковым системам

19 октября состоится вебинар DOCFLOW на тему «Корпоративный поиск: как правильно построить поисковую систему в корпоративной среде?». Часто в корпоративной среде собираются такие массивы информации, что оперативный поиск п
26.09.2011 28 сентября пройдет вебинар DOCFLOW по SaaS и облачным решениям

28 сентября состоится вебинар DOCFLOW на тему «SaaS и облачные решения. Преимущества и риски». Динамично развивающиеся технологии виртуализации в сочетании с мировым финансовым кризисом подтолкнули интерес бизнес-структур к
12.09.2011 14 сентября пройдет вебинар DOCFLOW по EMC-системам

14 сентября 2011 г. пройдёт вебинар DOCFLOW на тему «Что такое ECM? Понимание жизненного цикла документа. Технологии управления контентом». Мероприятие пройдёт при поддержке компании «Офисные Системы». Повсеместно наблюдается экс
26.05.2011 В Москве прошла конференция-выставка «DOCFLOW 2011 Москва»: итоги

18 мая в Москве состоялась конференция-выставка «DOCFLOW 2011 Москва», посвященная вопросам СЭД и автоматизации управления. Главными трендами

04.04.2011 18 мая пройдёт конференция-выставка «DOCFLOW 2011 Москва»

ая состоится 17-я конференция-выставка по электронному документообороту и автоматизации управления «DOCFLOW 2011 Москва». Ведущие отечественные и международные эксперты рынка СЭД и решений клас
10.11.2010 Компании наращивают инвестиции в ECM-технологии: исследование

Согласно результатам нового исследования российского рынка СЭД, проведённого в 2010 г. проектом DOCFLOW, организации в основной массе планируют сохранять вложения в развитие и использование технологий электронного документооборота и решений класса ECM. Кроме того, существует тенденция к н
06.04.2010 Живое общение заказчиков и поставщиков СЭД на «DOCFLOW 2010 Москва»

19 мая 2010 г. в гостинице «Рэдиссон Славянская» состоится «DOCFLOW 2010 Москва» – самая крупная в России и СНГ конференция-выставка, посвященная электро
12.03.2010 В Москве прошёл учебный курс по управлению корпоративным контентом AIIM ECM Practitioner

с. специалистами. Для Российского рынка программа стала доступна лишь в конце 2009 г., когда проект DOCFLOW локализовал курс и взял на себя роль организатора в проведении обучения в России. Уча
04.03.2010 11 марта в Москве пройдёт учебный курс ECM Practitioner

erox Global Services и других. Возможность ознакомиться с курсом на русском языке предлагает проект DOCFLOW, локализовавший программу для российского рынка в 2009 г. По окончанию курса, российс
02.07.2009 DOCFLOW и AIIM научат российских менеджеров управлять информационными ресурсами

В сентябре 2009 г. в рамках проекта DOCFLOW впервые в России состоится семинар по управлению информационными ресурсами предприятия AIIM ECM Practitioner. DOCFLOW – крупнейший проект на рынке электронного документооборота,

10.06.2009 Docflow-2009: От СЭД ждут чуда

демонстрировал неплохие показатели роста (25-30% ежегодно). Прошедшая в прошлом году 14-я выставка Docflow подтвердила позитивные перемены: отрасль наконец-то стала частью мировой системы ЕМС

14.05.2009 20 мая пройдет конференция-выставка «DOCFLOW 2009 Москва»

в гостинично-деловом комплексе «Рэдиссон САС Славянская» состоится юбилейная конференция-выставка «DOCFLOW 2009 Москва». Конференция-выставка DOCFLOW – крупнейшее в России и СНГ меропри
13.05.2009 20 мая состоится конференция-выставка «DOCFLOW 2009 Москва»

гостинично-деловом комплексе «Рэдиссон САС Славянская» состоится XV юбилейная конференция-выставка «DOCFLOW 2009 Москва». Конференция-выставка DOCFLOW – крупнейшее в России и СНГ меропри
30.04.2009 В преддверии DOCFLOW-2009: в Москве пройдет семинар AIIM ECM Practitioner

19 мая, в преддверии XV юбилейной конференции-выставки DOCFLOW, объединяющей профессионалов рынка систем электронного документооборота (СЭД) и решений класса ECM (Enterprise Content Management), впервые в России состоится семинар по управлению инфо
29.04.2009 20 мая в Москве состоится конференция-выставка DOCFLOW

20 мая 2009 г. в гостинично-деловом комплексе «Рэдиссон САС Славянская» пройдет XV юбилейная конференция-выставка DOCFLOW. Московская конференция-выставка DocFlow на протяжении 15 лет объединяет профессионалов рынка систем электронного документооборота (СЭД) и решений класса ECM (Enterprise Content

25.09.2008 В Санкт-Петербурге завершился форум Docflow 2008

В Санкт-Петербурге завершился крупнейший региональный форум Docflow по вопросам СЭД и автоматизации управления. Форум Docflow проводился в Санкт-П
15.09.2008 23 сентября пройдет форум Docflow 2008

23 сентября пройдет форум Docflow 2008 Санкт-Петербург, посвященный электронному документообороту и автоматизации управ
07.08.2008 23 сентября откроется форум «Docflow 2008 Санкт-Петербург»

23 сентября пройдет форум «Docflow 2008 Санкт-Петербург», посвященный электронному документообороту и автоматизации упра
26.05.2008 Docflow 2008: Российский рынок СЭД заинтересовал ИТ-гигантов

Российский рынок СЭД меняется и растет. Выставка Docflow продемонстрировала важную тенденцию: теперь предприятия хотят не просто ECM-решения,

28.04.2008 12 мая откроется конференция Docflow 2008

XIV конференция-выставка «Docflow 2008 Москва», посвященная электронному документообороту и автоматизации управления, п
18.04.2008 12 мая откроется Docflow 2008

14-я конференция-выставка «Docflow 2008 Москва» пройдет 12-13 мая 2008 г. в гостинично-деловом комплексе «Рэдиссон САС С
28.03.2008 12 мая откроется Docflow 2008

14-я конференция-выставка «Docflow 2008 Москва» пройдет 12-13 мая 2008 г. в гостинично-деловом комплексе «Рэдиссон САС С
17.08.2007 Docflow-2008 в Москве: новый формат

Формат Docflow-2008 впервые за 14 лет проведения мероприятия будет изменен. Выставка-конференция про
14.06.2007 Новые возможности «Летографа» на Docflow-2007

13-й международной конференции-выставки по электронному документообороту и автоматизации управления Docflow-2007. В рамках деловой программы была представлена система «Летограф» – уникальный пр

Публикаций - 148, упоминаний - 265

Docflow и организации, системы, технологии, персоны:

Abbyy - Аби Продакшн - Abbyy Russia - Abbyy Software House - BIT Software 1208 57
Microsoft Corporation 25775 25
IBM - International Business Machines Corp 9699 23
ЭОС - Электронные офисные системы - ЭОС Софт 1218 23
9594 21
Directum - Директум 1268 21
Docsvision - ДоксВижн 1060 19
АйТи 1519 19
InterTrust - ИнтерТраст 336 19
Системы документооборота 522 17
TerraLink - ТерраЛинк 292 16
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 15
Летограф - Letograf 80 14
SAP SE 5601 13
Oracle Corporation 7074 13
Xerox - The Haloid Company 1168 12
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 1123 9
Весть-Метатехнология 33 8
Optima - Оптима - OXS - Optima eXchange Services - Optima Consulting 321 8
Корус Консалтинг ГК - Корус консалтинг ДМ 1476 7
Гранит-Центр НПП 47 7
NeuHaus Group - NeuHaus DG - NeuHaus Distributor Group - НойХаус 63 6
НТЦ ИРМ - Научно-Технологический Центр ИРМ 46 6
Promt - Промт 323 6
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 5
Fujitsu 2105 5
Canon 1439 5
Cognitive Technologies - Когнитивные технологии - Когнитив Технолоджис 722 5
OpenText 238 5
WSS Consulting - ВСС Консалтинг - ВСС Докс Консалтинг 61 4
Альтер Системы 10 4
Ростелеком 10948 4
Dell EMC 5180 4
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 4
Haulmont - Хоулмонт - Холмонт БР - Холмонт бизнес решения 138 4
Naumen - Наумен 752 4
Adobe Systems 1597 4
АйТи - Аплана - Логика Бизнеса - ранее БОСС Референт 250 4
Seiko Epson Corporation 908 4
СофтИнтегро - SoftIntegro 17 3
Radisson Blu Slavyanskaya Hotel and Business Centre - Отель Рэдиссон Славянская 307 28
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 6
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 5
Альфа-Банк 1979 5
РЖД - Российские железные дороги 2096 4
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 531 4
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 956 4
РАО ЕЭС России ПАО - ЭСИХ - Энергостройинвест Холдинг - СевЗап НТЦ - Северо-Западный энергетический инжиниринговый центр 7 3
Автомир ГК 43 3
Северсталь ПАО - Severstal 629 3
ПСБ - Промсвязьбанк 963 3
Т Плюс ПАО - КЭС-Холдинг - Комплексные энергетические системы 220 3
Гранит 57 3
Рустранском - Русагротранс 25 2
Кофемания 85 2
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 2
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1523 2
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс - ВВЦ 444 2
KIA Motors - KIA Motors RUS - КИА Моторс Россия 143 2
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 2
Роснефть НК - нефтяная компания 562 2
Ак Барс Банк 283 2
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 525 2
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган - J.P. Morgan & Co - J.P. Morgan Securities - J.P. Morgan Asset Management - Chase Bank - Chase Manhattan Bank 575 2
Россети МРСК Сибири ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири - Красноярскэнерго - Читаэнерго- Алтайэнерго - Алтайэнергосбыт - Кузбассэнерго-РЭС - Бурятэнерго - Хакасэнерго - Омскэнерго - МЭС Сибири 101 2
Юнипро ПАО - Э.ОН Россия - ОГК-4 - Четвертая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии - Э.ОН Инжиниринг 70 2
Avon Beauty Products Company - Эйвон бьюти продактс компани 39 2
Интер РАО - Мосэнергосбыт АО 111 2
Татнефть - Taneco - Танеко НПЗ - ННПЗ - Нижнекамский нефтеперерабатывающий завод 17 2
Пробизнесбанк АКБ 135 2
Сбер - Сбер Банк Беларусь - Сбербанк Беларусь - БПС-Сбербанк - Белпромстройбанк 27 2
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 326 2
Allianz - Альянс СК - страховая компания - Альянс РОСНО Жизнь Российское страховое народное общество - РОСНО СК - Страховая компания 261 2
КапиталЪ ИФД - КапиталЪ Управление активами 45 2
Гран АКЦ - аутсорсинговый контакт-центр 121 2
JTI - Japan Tobacco International - Дж.Т.И. 44 2
Ultra Electronics - Ультра Электроник АГ Рус 76 1
ГАЗЭКС - Уральские газовые сети 2 1
Земельный банк 17 1
Русский земельный банк АКБ 1 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 9
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 7
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 5
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 5
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 4
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 4
ФНС РФ - УФНС России - Управления Федеральной налоговой службы - ИФНС России - Инспекции Федеральной налоговой службы - МИФНС - Межрегиональные инспекции Федеральной налоговой службы 410 3
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 3
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 3
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 3
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 3
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 2
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 2
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1929 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 2
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 2
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 456 2
Минцифры РФ - Росинформтехнологии - Федеральное агентство по информационным технологиям - ФАИТ 335 1
ФСНП РФ - Федеральная служба налоговой полиции Российской Федерации 22 1
Правительство Казахстана - Министерство юстиции РК 15 1
СФР - Соцфонд - Социальный фонд России - Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации 209 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 1
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 805 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 1
МВД РФ - БСТМ - Бюро специальных технических мероприятий - Бюро спецтехнических мероприятий - МВД РФ Управление К - Управление информационного и оперативно-технического обеспечения - УСТМ 292 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 1
ФСБ РФ ЦИБ - Центр информационной безопасности Федеральной службы безопасности - Центр защиты информации и специальной связи 82 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 1
Федеральное собрание Российской Федерации 318 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 977 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1193 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1303 1
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 441 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3441 1
Росфинмониторинг - ФСФМ - Федеральная служба по финансовому мониторингу - Росфинмониторинг 256 1
Правительство Республики Коми - органы государственной власти 94 1
Минздрав РФ - Департамент информационных технологий и связи - Департамент цифрового развития и информационных технологий 92 1
AIIM - Association for Intelligent Information Management - Ассоциация по вопросам управления информацией и изображениями 69 20
Гильдия Управляющих Документацией РОО - Региональная общественная организация 84 3
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 3
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 2
IFPI - International Federation of the Phonographic Industry - International Standard Recording Code - Международная федерация производителей фонограмм - Международная федерация индустрии фонограмм 131 1
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 267 1
АИВ - Ассоциация интернета вещей - Российская ассоциация интернета вещей - Ассоциация участников рынка интернета вещей 39 1
PMI - Project Management Institute - Институт управления проектами - Институт проектного менеджмента 53 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 120
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 101
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 53
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 1453 44
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 43
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 29
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7827 28
Машинное зрение - OCR - Optical Character Recognition - ICR - Intelligent character recognition - IDR - Intelligent Document Recognition - Распознавание текста, документов и заполнение полей договора - Поточное сканирование документов, анкет 1170 26
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 25
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8264 25
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 23
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 23
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 22
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 21
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7697 19
СЭД - Архивное делопроизводство - СХЭД - Системы хранения электронных документов - EIA - Enterprise Information Archiving - Корпоративное электронное архивирование информации - электронный архив - electronic archiving - цифровое сохранение 1376 19
Оцифровка - Digitization 5185 17
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4329 16
Workflow - Поток работ 367 16
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4851 15
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 14
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 14
Электронный документ - Electronic document 1579 13
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 13
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 12
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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