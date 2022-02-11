Kyocera: все для документооборота — от софта до принтеров ждой нужны решения для оптимизации процессов документооборота: объем документов растет, как и интенсивность работы с ними, что требует оптимизации процессов и, по возможности, их автоматизации, иначе docflow будет обходиться слишком дорого. Как показывает практика, оптимизация документооборота позволяет экономить настолько много ресурсов, что внедрение современных систем зачастую оказывает

Kyocera: все самое необходимое для docflow – от МФУ до KSIM дор развивал и продукты, и собственную экспертизу, которая также важна для корпоративных клиентов. Сегодня Kyocera Document Solutions предлагает рынку программные и аппаратные средства для построения docflow, а также, что важно, консалтинговую и сервисную поддержку по внедрению решений на основе данных компонент. Безбумажный офис остается идеальной моделью, в реальности документооборот гибр

«Хок Хаус Интегрэйшн» представила систему электронного документооборота Amber DocFlow «Хок Хаус Интегрэйшн», разработчик автоматизированных решений, представила Amber DocFlow – новую систему электронного документооборота на платформе собственной разработки, предназначенную для автоматизации документооборота в организациях строительной индустрии. Amber Doc

DocFlow Pro 2017 пройдет 16 ноября в Москве 16 ноября в Москве пройдет DocFlow Pro – ежегодная конференция об автоматизации управления бизнес-информацией, оптимизац

i-Sys представила СЭД DocTrix DocFlow на SharePoint с доступом по сервисной модели i-Sys представила систему электронного документооборота DocTrix DocFlow на SharePoint, доступную как сервис. Как рассказали CNews в компании, разработчики надеются, что автоматизация бизнес-процессов теперь станет доступна и небольшому бизнесу.Сервисная мод

i-Sys Labs выпустила обновленную версию DocTrix Docflow Компания i-Sys Labs представила новый релиз системы электронного документооборота DocTrix Docflow на базе платформы Microsoft SharePoint. Значительные изменения коснулись интерфейса системы, процессов работы с документами и почтовых уведомлений. За счет реализованных изменений работ

Вышла СЭД DocTrix DocFlow с оптимизированной эргономикой Российская компания i-Sys расширила возможности системы электронного документооборота DocTrix DocFlow. Главным отличием новой версии от предыдущей является оптимизированная эргономика форм и списков системы. Переработке подверглись и функции «ленивого согласования» через почтовые уведом

На Digital Enterprise Forum обсудят стратегию и практику «Цифрового бизнеса» 23 мая 2016 г. в Москве при организационной поддержке проекта Docflow состоится конференция-выставка DigEn Forum (Digital Enterprise Forum by Docflow) — масштабное мероприятие, посвященное актуальным стратегиям, технологиям и практике управления ци

В Москве на Docflow 2014 обсудят, как вести борьбу с информационным хаосом 20 мая в Москве, гостинице «Рэдиссон Славянская», состоится Docflow 2014 — 20-я конференция-выставка по электронному документообороту и управлению информ

20 мая в Москве состоится конференция Docflow 2014 20 мая в Москве, гостинице «Рэдиссон Славянская», состоится Docflow 2014 — 20-я конференция-выставка по электронному документообороту и управлению информ

CNews TV. DocFlow 2012: куда расти e-документообороту? В Москве уже в 18-й раз прошла крупнейшая конференция-выставка DocFlow 2012, посвящённая электронному документообороту и управлению информацией. В этом году её участниками стали 1600 специалистов, более 40 ведущих компаний показали на выставке свои разрабо

"ИнтерТраст" на Docflow 2012 рассказала о новых возможностях современных СЭД зработчик систем электронного документооборота и управления контентом, приняла участие в крупнейшем ежегодном российском мероприятии, посвященном электронному документообороту, - конференции-выставке Docflow 2012. На своем стенде "ИнтерТраст" презентовала принципиально новую версию флагманского продукта – систему электронного документооборота CompanyMedia 4.0. Ожидается, что данная версия п

Рынок СЭД ждет перемен Андрей Линев, генеральный директор "ИнтерТраст", отводит Docflow весьма важную роль: "Это своеобразный индикатор рынка, дающий почву для размышлений с

15 мая в Москве состоится конференция-выставка DOCFLOW 2012 е электронному документообороту и управлению информационными ресурсами — 18-я конференция-выставка «DOCFLOW 2012 Москва». Мероприятие пройдет в гостинично-деловом комплексе «Рэдиссон Славянская

23 ноября состоится вебинар Docflow по внедрению приложений корпоративных СЭД 23 ноября 2011 г. состоится вебинар Docflow, завершающий цикл по теме ECM. Участие в вебинаре бесплатно. Тема вебинара - "Выбор п

17 ноября состоится вебинар DOCFLOW: «Дополнительные возможности при использовании портальных технологий» 17 ноября 2011 г. состоится вебинар DOCFLOW: «Дополнительные возможности при использовании портальных технологий». Электронный портал является единым информационным пространством, благодаря которому сотрудники, партнеры и клиенты

19 октября пройдет вебинар DOCFLOW по корпоративным поисковым системам 19 октября состоится вебинар DOCFLOW на тему «Корпоративный поиск: как правильно построить поисковую систему в корпоративной среде?». Часто в корпоративной среде собираются такие массивы информации, что оперативный поиск п

28 сентября пройдет вебинар DOCFLOW по SaaS и облачным решениям 28 сентября состоится вебинар DOCFLOW на тему «SaaS и облачные решения. Преимущества и риски». Динамично развивающиеся технологии виртуализации в сочетании с мировым финансовым кризисом подтолкнули интерес бизнес-структур к

14 сентября пройдет вебинар DOCFLOW по EMC-системам 14 сентября 2011 г. пройдёт вебинар DOCFLOW на тему «Что такое ECM? Понимание жизненного цикла документа. Технологии управления контентом». Мероприятие пройдёт при поддержке компании «Офисные Системы». Повсеместно наблюдается экс

В Москве прошла конференция-выставка «DOCFLOW 2011 Москва»: итоги 18 мая в Москве состоялась конференция-выставка «DOCFLOW 2011 Москва», посвященная вопросам СЭД и автоматизации управления. Главными трендами

18 мая пройдёт конференция-выставка «DOCFLOW 2011 Москва» ая состоится 17-я конференция-выставка по электронному документообороту и автоматизации управления «DOCFLOW 2011 Москва». Ведущие отечественные и международные эксперты рынка СЭД и решений клас

Компании наращивают инвестиции в ECM-технологии: исследование Согласно результатам нового исследования российского рынка СЭД, проведённого в 2010 г. проектом DOCFLOW, организации в основной массе планируют сохранять вложения в развитие и использование технологий электронного документооборота и решений класса ECM. Кроме того, существует тенденция к н

Живое общение заказчиков и поставщиков СЭД на «DOCFLOW 2010 Москва» 19 мая 2010 г. в гостинице «Рэдиссон Славянская» состоится «DOCFLOW 2010 Москва» – самая крупная в России и СНГ конференция-выставка, посвященная электро

В Москве прошёл учебный курс по управлению корпоративным контентом AIIM ECM Practitioner с. специалистами. Для Российского рынка программа стала доступна лишь в конце 2009 г., когда проект DOCFLOW локализовал курс и взял на себя роль организатора в проведении обучения в России. Уча

11 марта в Москве пройдёт учебный курс ECM Practitioner erox Global Services и других. Возможность ознакомиться с курсом на русском языке предлагает проект DOCFLOW, локализовавший программу для российского рынка в 2009 г. По окончанию курса, российс

DOCFLOW и AIIM научат российских менеджеров управлять информационными ресурсами В сентябре 2009 г. в рамках проекта DOCFLOW впервые в России состоится семинар по управлению информационными ресурсами предприятия AIIM ECM Practitioner. DOCFLOW – крупнейший проект на рынке электронного документооборота,

Docflow-2009: От СЭД ждут чуда демонстрировал неплохие показатели роста (25-30% ежегодно). Прошедшая в прошлом году 14-я выставка Docflow подтвердила позитивные перемены: отрасль наконец-то стала частью мировой системы ЕМС

20 мая пройдет конференция-выставка «DOCFLOW 2009 Москва» в гостинично-деловом комплексе «Рэдиссон САС Славянская» состоится юбилейная конференция-выставка «DOCFLOW 2009 Москва». Конференция-выставка DOCFLOW – крупнейшее в России и СНГ меропри

20 мая состоится конференция-выставка «DOCFLOW 2009 Москва» гостинично-деловом комплексе «Рэдиссон САС Славянская» состоится XV юбилейная конференция-выставка «DOCFLOW 2009 Москва». Конференция-выставка DOCFLOW – крупнейшее в России и СНГ меропри

В преддверии DOCFLOW-2009: в Москве пройдет семинар AIIM ECM Practitioner 19 мая, в преддверии XV юбилейной конференции-выставки DOCFLOW, объединяющей профессионалов рынка систем электронного документооборота (СЭД) и решений класса ECM (Enterprise Content Management), впервые в России состоится семинар по управлению инфо

20 мая в Москве состоится конференция-выставка DOCFLOW 20 мая 2009 г. в гостинично-деловом комплексе «Рэдиссон САС Славянская» пройдет XV юбилейная конференция-выставка DOCFLOW. Московская конференция-выставка DocFlow на протяжении 15 лет объединяет профессионалов рынка систем электронного документооборота (СЭД) и решений класса ECM (Enterprise Content

В Санкт-Петербурге завершился форум Docflow 2008 В Санкт-Петербурге завершился крупнейший региональный форум Docflow по вопросам СЭД и автоматизации управления. Форум Docflow проводился в Санкт-П

23 сентября пройдет форум Docflow 2008 23 сентября пройдет форум Docflow 2008 Санкт-Петербург, посвященный электронному документообороту и автоматизации управ

23 сентября откроется форум «Docflow 2008 Санкт-Петербург» 23 сентября пройдет форум «Docflow 2008 Санкт-Петербург», посвященный электронному документообороту и автоматизации упра

Docflow 2008: Российский рынок СЭД заинтересовал ИТ-гигантов Российский рынок СЭД меняется и растет. Выставка Docflow продемонстрировала важную тенденцию: теперь предприятия хотят не просто ECM-решения,

12 мая откроется конференция Docflow 2008 XIV конференция-выставка «Docflow 2008 Москва», посвященная электронному документообороту и автоматизации управления, п

12 мая откроется Docflow 2008 14-я конференция-выставка «Docflow 2008 Москва» пройдет 12-13 мая 2008 г. в гостинично-деловом комплексе «Рэдиссон САС С

12 мая откроется Docflow 2008 14-я конференция-выставка «Docflow 2008 Москва» пройдет 12-13 мая 2008 г. в гостинично-деловом комплексе «Рэдиссон САС С

Docflow-2008 в Москве: новый формат Формат Docflow-2008 впервые за 14 лет проведения мероприятия будет изменен. Выставка-конференция про