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Ultra Electronics Ультра Электроник АГ Рус

Ultra Electronics - Ультра Электроник АГ Рус

СОБЫТИЯ

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06.06.2008 Второй магазин ULTRA Electronics в Питере отойдет «КомБригу»

С июня 2008 г. помещение магазина компании ULTRA Electronics по адресу Кондратьевский проспект, д. 15, кор. 1 в Санкт-Петербурге арендуе
21.05.2008 Sunrise укрепляется на руинах Ultra Electronics

Весной 2007 г. Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий распространила заявление, в котором сети Ultra Electronics вменялась торговля неправомерно изъятым и похищенным товаром. На протяжении последующих нескольких месяцев магазины компании подвергались проверкам правоохранительных органов,
07.04.2008 Розница в Питере: магазины бытовой техники теснят "компьютерщиков"

В данный момент компьютерная розница Петербурга представлена тремя неравнозначными сегментами – "торгующий склад" (Ultra Electronics, "Рик", и достаточно незаметно появившийся летом прошлого года московский "Санрайз"), специализированные сетевые компьютерные магазины ("Кей", "Компьютерный мир", "Цифры", NB

20.03.2008 Средняя стоимость ПК в питерской Ultra Electronics составила $539

Как сообщили CNews в Ultra Electronics, средняя стоимость проданного ПК в петербургских магазинах этой компании составила $539 ($553 в 2006 г.). Средняя стоимость ноутбука - $1077 ($1103 в 2006 году).
12.03.2008 Московский офис продаж ULTRA Electronics снова заработал

12 марта возобновили свою работу центральный склад в Дзержинском и московский магазин ULTRA Electronics на ст. м. Коломенская. Возобновление работы стало возможным благодаря достижению договоренности со Сбербанком о снятии ареста с банковских счетов и складов компании в Москве.

06.03.2008 Офисы продаж ULTRA Electronics возобновили работу

6 марта 2008 г. подписано соглашение со Сбербанком Российской Федерации, в рамках которого урегулированы все разногласия между компанией ULTRA Electronics и Сбербанком РФ. Текущая задолженность перед банком реструктурирована, достигнута договоренность о снятии ареста с банковских счетов и складов компании. В середине следующей н
28.02.2008 Ultra отдаст акции и недвижимость за долги

Сеть Ultra Electronics намерена провести реструктуризацию собственного бизнеса и расплатиться по долгам. Общая сумма банковской задолженности компании на настоящий момент составляет порядка $70 млн.
28.02.2008 ULTRA Electronics продаст часть имущества и сократит персонал

озничных и интернет-продажах. С целью снижения долговой нагрузки будет продана часть автопарка и сокращено до оптимального уровня (ориентировочно до 700 человек) количество персонала. В данный момент ULTRA Electronics ведет переговоры с мировым лидером в области систем управления рисками - компанией Marsh & McLennan. В рамках контракта с Marsh & McLennan в компании будет установлена всеобъе
27.02.2008 ULTRA Electronics предложила погасить долги недвижимостью

ему по уменьшению банковского долга. Суть схемы состоит в том, что банки-кредиторы получат всю недвижимость компании в обмен на аннулирование полученных кредитов. Общая сумма банковской задолженности ULTRA Electronics на настоящий момент составляет порядка $70 млн. Компания владеет недвижимостью в Москве и Санкт-Петербурге на сопоставимую сумму (по рыночной оценке, проведенной профессиональ
26.02.2008 В Ultra Electronics назначен главный операционный директор

Главным операционным директором холдинга Ultra Electronics назначен Владимир Ландау, занимавший пост коммерческого директора Ultra Electronics до мая 2007 г. В ведение операционного директора будут входить вопросы оперативного

12.02.2008 Доля HDD-плееров в Ultra Electronics составила 3%

Как сообщила CNews начальник отдела маркетинга Ultra Electronics Анастасия Воротникова, в петербургских магазинах компании лидерами продаж в 2007 году, как и в 2006 являлись mp3-плееры с flash-памятью. В минувшем году почти в три раза по ср
11.02.2008 MP3-плееры заняли 7% в обороте ULTRA Electronics в Петербурге

В 2007 году объем продаж MP3-плееров в питерских магазинах ULTRA Electronics составил 7% от всего оборота мелкой портативной техники. Это на 3% ниже, чем в 2006 году. Количество MP3-плееров в общей структуре продаж мелкой портативной техники в 2007 год
29.01.2008 ULTRA Electronics отразила DDOS-атаку на свой онлайн-магазин

Компания ULTRA Electronics успешно отразила крупную сетевую атаку типа DDoS, начавшуюся на ее рабочие сервера в начале 2008 года. В пиковые часы атаки объем запросов достигал отметки 1,5 Mpkps. Атака пр
24.01.2008 Доля питерского филиала ULTRA Electronics в продажах компании составила 30%

нтернет-магазина ULTRA-Online.ru в Санкт-Петербурге за 2007 год составил порядка $25 млн., сообщается в материалах компании. Также в 2007 году в полтора раза вырос объем продаж корпоративным клиентам ULTRA Electronics в северной столице. Среднегодовой рост объемов продаж данной категории превышает 300%. Доля продаж офиса ULTRA Electronics в Санкт-Петербурге в 2007 году составила поря
29.12.2007 В Ultra Electronics компьютеры с Windows Vista занимают всего 20%

Начальник отдела маркетинга компании Ultra Electronics Анастасия Воротникова сообщила CNews, что в данный момент в магазинах компании более 80% продаж все еще приходится на компьютеры с Windows XP, но при этом в последние два меся
26.12.2007 ULTRA Electronics и Allsoft.ru открыли новый онлайн-магазин ПО

Интернет-магазин лицензионного программного обеспечения Allsoft.ru и компания ULTRA Electronics заключили соглашение о сотрудничестве. Теперь у посетителей онлайн-магазина ULTRA-online.ru появилась возможность купить широкий спектр лицензионного программного обеспечения

23.10.2007 Ultra Electronics откроет второй магазин в Петербурге

В ноябре 2007 года в Санкт-Петербурге будет открыт второй магазин Ultra Electronics. Новый офис розничных продаж дискаунтера, специализирующегося на ритейле и оптовых поставках компьютеров, электроники и бытовой техники расположится в районе ст. м. пл. Ленина
24.08.2007 Московские офисы ULTRA Electronics приступили к работе

15 августа возобновил свою работу розничный офис продаж ULTRA Electronics на ул. Коломенской, 22 августа – в Юрловском проезде, 24 августа начал функционировать оптовый склад. Работа обоих московских магазинов и оптового склада компании ULTRA Ele
30.07.2007 ULTRA Electronics расширила сеть региональных офисов

1 августа начнет работу региональный офис розничных продаж и обслуживания оптовых клиентов ULTRA Electronics в Перми. Пермский магазин стал пятым по счету офисом продаж ULTRA Electronics и вторым – за пределами двух столиц. Сумма инвестиций на открытие регионального офиса прод
16.07.2007 Ultra Electronics возобновит работу в Москве

Директор по развитию бизнеса Ultra Electronics Сергей Суворов сообщил, что в ближайшее время московские магазины компании возобновят работу, а склады будут распечатаны. Напомним, что в мае 2007 года Ассоциация предприятий

13.07.2007 Ultra Electronics рвется в регионы

Компания Ultra Electronics до конца года намерена значительно расширить свою франчайзинговую сеть. Первый магазин к сети Ultra Connect был подключен 1 июля прошлого года. По данным руководителя франчайз
13.07.2007 Ultra Electronics откроет магазины в городах-миллионниках

Директор по развитию бизнеса Ultra Electronics Сергей Суворов заявил, что компания планирует открыть магазины в российских городах с населением выше 1 млн. человек. В данный момент открыто 4 магазина - 2 в Москве и по одно
13.07.2007 Оборот Ultra Electronics вырос на 18%

Оборот сети магазинов компьютеров и электроники Ultra Electronics в 2006 году составил $850 млн., что на 18,75% больше, чем в 2005 году. В данный момент в сети 4 магазина – два в Москве, один в Петербурге и один в Казани. Доля продаж петербу
10.07.2007 Продажи ноутбуков в петербургской Ultra Electronics составили $9.5 млн.

Как сообщили CNews в компании Ultra Electronics, в петербургском магазине компании в первом полугодии 2007 года было продано около 9000 ноутбуков на общую сумму $9.5 млн. В 2006 году было продано почти 10 тыс. ноутбуков на

09.07.2007 12 июля состоится форум «Белые ночи ULTRA Connect»

ициатором проведения мероприятия выступила компания-учредитель франчайзинговой сети ULTRA CONNECT - ULTRA Electronics. В мероприятии примут участие более 100 франчайзи и партнеров ULTRA Elec
09.07.2007 Ноутбуки от $1500 составляют 20% продаж в Ultra Electronics

Как сообщила CNews директор по маркетингу сети магазинов ULTRA Electronics Анастасия Воротникова, за последний год практически во всех регионах в общем объёме продаж ноутбуков резко возросла доля дорогих ноутбуков стоимостью от $1500. Она составляет

03.07.2007 Оборот петербургской Ultra Electronics составил $272 млн.

Как сообщили CNews в компании Ultra Electronics (сетевые магазины компьютерной техники, а также электроники и бытовой техники), объём продаж петербургского магазина компании Ultra Electronics в 2006 году составил $27
09.06.2007 Магазины ULTRA Electronics временно прекратили работу

В связи с проверкой правоохранительными органами магазины компании ULTRA Electronics в Москве на Юрловском проезде и на ул. Коломенская, а также оптовый склад и доставка не работают с 7 июня 2007 г.
12.04.2007 Спор за ULTRA Connect завершился полюбовным соглашением

ООО «К-Сервис») и Дмитрий Антрушин (ООО «Аркана Сервис») -предприниматели, работающие на рынке компьютерной техники Архагельской области уже порядка 10 лет. Каждый из них является партнером компании «ULTRA Electronics». Как показала практика, популярность и доверие потребителей к бренду «ULTRA Electronics» («ULTRA Connect») в регионах Российской Федерации подталкивает предпринимателе
12.12.2006 14 декабря в Челябинске состоится партнерский форум Ultra Electronics

14 декабря в Челябинске состоится партнерский форум Ultra Electronics. Участники: ATI , Intel, Microsoft, TRENDnet, View Sonic, "Фронт ПК". Партнерский форум в Челябинске - восьмое, заключительное, мероприятие общероссийского роуд-шоу для регион
11.12.2006 14 декабря в Челябинске состоится партнерский форум Ultra Electronics

14 декабря в Челябинске состоится партнерский форум Ultra Electronics. Участники: ATI , Intel, Microsoft, TRENDnet, View Sonic, "Фронт ПК". Партнерский форум в Челябинске - восьмое, заключительное, мероприятие общероссийского роуд-шоу для регион
01.12.2006 Ultra Electronics: $1 млн. на маркетинг новой марки ПК

По словам Сергея Суворова, директора по развитию компании Ultra Electronics, воплощение в жизнь идеи молодежного компьютерного бренда опиралось на тенденции развития рынка компьютерной техники. «В последнее время рынок демонстрирует рост спроса на гот
13.11.2006 16 ноября Ultra Electronics проведет партнерскую конференцию в Краснодаре

16 ноября в Краснодаре пройдет партнерская конференция всероссийского роуд-шоу «По городам России вместе с Ultra Electronics». В рамках семинара оптовым партнерам Ultra Electronics представится возможность познакомиться с новейшими решениями ведущих компаний IT-индустрии: ATI, Intel, Microsof
01.11.2006 Роуд-шоу Ultra Electronics достигло Волгограда

Дилерская конференция Ultra Electronics для оптовых партнеров региона пройдет в четверг, 2 ноября в Волгограде. 2 ноября Ultra Electronics соберет ИТ-компании Волгоградской области на партнерский форум всерос
31.10.2006 Ultra Electronics провела дилерскую конференцию

Компания Ultra Electronics собрала оптовых партнеров Ростовской области на дилерскую конференцию в рамках роуд-шоу «По городам России вместе с Ultra Electronics», прошедшую в конце минувшей недел
25.10.2006 26 октября пройдет дилерская конференция Ultra Electronics

26 октября компания Ultra Electronics соберет своих региональных оптовых партнеров на очередную дилерскую конференцию в рамках роуд-шоу «По городам России вместе с Ultra Electronics». Старт проекту был дан


Публикаций - 76, упоминаний - 80

Ultra Electronics и организации, системы, технологии, персоны:

СтартМастер - сеть магазинов цифровой электроники 62 15
Microsoft Corporation 25775 13
Intel Corporation 12811 13
Белый Ветер Цифровой - БВЦ 271 12
Ultra Connect - федеральная сеть магазинов электроники и бытовой техники 16 11
Samsung Electronics 11065 11
Sony 6739 10
Фронт ПК 16 8
ДНС Ритейл - DNS Digital Store - Компьютерный центр ДНС - сеть магазинов цифровой и бытовой техники - Кей Компьютер-Центр - Технопоинт 220 8
Canon 1439 7
ViewSonic 325 6
AMD Graphics Product Group - ATI 973 6
AMD - Advanced Micro Devices 4641 5
Acer Group - Acer Inc 2776 5
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2692 5
TRENDnet 88 5
ДНС Ритейл - DNS - Компьютерный мир 55 4
LG Electronics 3735 4
HP Inc. 5883 4
Nikon 646 4
Dell EMC 5180 3
ASUS - AsusTek Computer Inc 2174 3
Merlion - Мерлион - Merlion Distribution - Мерлион дистрибуция 986 3
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1783 3
Olympus 475 3
iRiver 182 2
Формоза - Formoza 179 2
Ritmix 64 2
MPIO 43 2
DigitalWay MPIO - ADTec - Digitall Electronics 39 2
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн 1828 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 2
Apple Inc 13156 2
VK - Mail.ru Group 3602 2
Philips 2099 2
Adobe Systems 1597 2
HP - Hewlett-Packard 3662 2
Seiko Epson Corporation 908 2
Nvidia Corp 4002 2
Corsair - Corsair Gaming - Corsair Components - Corsair Memory 50 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 7
НИКС Компьютерный Супермаркет 26 5
Юлмарт - Ulmart Holdings 192 5
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 4
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 4
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 4
Техносила - СервисТрейд - Техношок - Диал Электроникс 265 4
Белый Ветер 365 4
МКБ - Московский кредитный банк 657 3
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1157 3
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 3
ПСБ - Промсвязьбанк 963 3
Калинка - Сеть магазинов бытовой техники и электроники 19 2
АБ Россия - Акционерный банк Россия 99 2
Dixis - Диксис - Dиксис 371 1
Groupe SEB - Tefal 108 1
АиП - A&P - Ашманов и партнёры 122 1
Kaspi Bank 31 1
Кассир.ру - Партер.ру - Parter.ru - CTS Eventim - СТС Эвентим.ру 21 1
ATGroup - Аркан ГК - Arkan 36 1
Аэропорты регионов УК 24 1
Москва Карго 2 1
Северсталь ПАО - Карельский окатыш 12 1
Русская Энергия ГК - Воркутауголь - Северная звезда - Северная алмазная компания 12 1
Плеер.ру 10 1
Marta Unternehmensberatungs GmbH - Марта Холдинг - 003.RU 37 1
Почта России ПАО 2370 1
ГПБ - Газпромбанк 1273 1
НСПК - Национальная система платежных карт 948 1
Северсталь ПАО - Severstal 629 1
Boeing 1031 1
Евросеть 1421 1
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 510 1
Московский аэропорт Домодедово имени М.В. Ломоносова 371 1
ВТБ - ВИМ Инвестиции - ВТБ Капитал Управление активами - ВТБК УА - ВТБ Капитал Управление инвестициями - VTB Capital - ВТБ Инвест - Бизнес Финанс 298 1
Кировский завод 37 1
Международный аэропорт Пулково - ВВСС - Воздушные Ворота Северной Столицы - IATA: LED, ICAO: ULLI - Northern Capital Gateway 255 1
Северсталь ПАО - Северсталь ЧерМК - Череповецкий металлургический комбинат 50 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 1
Access Industries 37 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 5
Международный арбитраж 32 3
РФФИ - Российский фонд фундаментальных исследований 155 2
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ - Агентство по управлению федеральным имуществом, ФАУФИ 617 2
ВАС РС - Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области 87 2
U.S. Department of Defense - United States Navy, USN - ВМФ США - Военно-морские силы США - United States Marine Corps, USMC - Корпус морской пехоты США 666 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 1
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 1
U.S. Department of Defense - DARPA - U.S. Defense Advanced Research Projects Agency - Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США 525 1
LCIA - the London Court of International Arbitration - Лондонский Суд Международного арбитража 26 1
Правительство РФ - Премьер-министр Российской Федерации - Председатель Правительства Российской Федерации 518 1
МВД РФ УБЭП - Управление экономической безопасности и противодействия коррупции - МВД РФ Управление Р 215 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 4
EISA - European Imaging and Sound Association - Европейская ассоциация журналов по аудио- и видеотехнике - Европейская ассоциация изображения и звука 30 2
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 2
Интернет и бизнес - ассоциация 34 1
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 126 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 25
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 13
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 10
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13250 9
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14769 9
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 8
Электроника - Дисплей - TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей - LCD (жидкокристаллический, проекционный) телевизор 6613 8
Фотокамеры - Трансфокатор - Объектив переменного фокусного расстояния - Вариообъектив или зум-объектив (zoom) - Transfocator, variobjector 2011 6
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6266 6
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 6
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7535 6
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8650 6
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18329 5
Медиаплеер - Media player - видеоплеер - video player - проигрыватель 4771 5
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 5
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 5
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 5
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 5
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 6216 5
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск - DVD+RW Alliance - Recordable DVD Council - VOB - DVD-Video Object - Versioned Object Base - формат файлов, используемый для хранения DVD-Video 5711 5
Фотокамеры - Зеркальный фотоаппарат - Зеркалка - SLR Camera 1114 4
Цветопередача - Color rendering - глубина цвета 1115 4
Контрастность 3042 4
Фотокамеры - Объектив - Lens 1432 4
Фотокамеры - Цифровой зум - ультразум - масштабирование изображения - апскейлинг, upscaling - даунскейлинг, downscaling 474 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 4
MP3 - ID3 - Identify an MP3 - формат файла для хранения аудиоинформации 4169 4
MPEG - Moving Pictures Experts Group 1566 4
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 4455 4
Фотокамеры - Фотоаппараты - Фототехника - фотографический аппарат - Cameras - photographic apparatus 4897 4
Фотокамеры - Компактная камера - Мыльница (фотоаппарат) - Карманная камера - Compact camera 155 3
LED-вспышка - светодиодная вспышка 2862 3
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 6027 3
Аккумулятор электрический - Powerbank - внешний аккумулятор - аккумуляторная батарея 2502 3
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26307 3
Аксессуары 4282 3
Соотношение сторон экрана - Отношение ширины кадра к высоте - Форматное соотношение - aspect ratio - Размеры экрана 697 3
Карты памяти - Запоминающее устройство 2315 3
Фотокамеры - Автофокус - Автофокусировка 2490 3
Видоискатель - визир - Viewfinder - visor 748 3
Canon Digital IXUS 86 4
Canon EOS D - Серия цифровых зеркальных фотоаппаратов 288 4
Canon DIGIC - серия процессоров 199 4
Canon PowerShot - серия цифровых фотоаппаратов 194 4
Nikon D - серия цифровых зеркальных фотоаппаратов 255 4
Samsung SyncMaster 71 3
Qisda BenQ FP - серия ЖК-мониторов 33 3
Acer AL - серия ЖК-мониторов 37 3
Microsoft Windows 16882 3
Microsoft Windows XP 2431 3
Microsoft Windows Vista Longhorn 1787 3
Panasonic Lumix - семейство цифровых фотоаппаратов 251 3
Nikon Coolpix - серия компактных камер 184 3
Sony DSC - Sony Digital Still Camera - Sony Cyber-shot - серия цифровых фотокамер 316 3
SanDisk CompactFlash - формат карт флеш-памяти - CompactFlash Association 560 2
Sony DCR-DVD видеокамера 6 2
Olympus xD-Picture Card 122 2
Apple iPod Shuffle 81 2
AMD Sempron 68 2
Konica Minolta Dynax D - цифровая зеркальная камера 13 2
Konica Minolta DiMAGE - фотоаппарат 63 2
Apple iPod video 49 2
Apple iPod nano 215 2
Nikon D-Lighting 38 2
Creative ZEN - Creative Zen Aurvana - Creative Zen Vision - Creative Zen Air Plus 88 2
ViewSonic ViewDock - ViewSonic V - ViewSonic VP - ViewSonic VX - ViewSonic VA - ViewSonic VT - ViewSonic VG - серия мониторов 55 2
Sony Eye-Start 5 2
Panasonic NV - видеокамера 14 2
Panasonic SDR - Panasonic SDT - Panasonic SDHC - Panasonic SD - цифровые видеокамеры 24 2
JVC Kenwood Everio GZ, GR - серия видеокамер 45 2
Nvidia DGX - Nvidia DGX POD - Nvidia DGX SuperPOD - суперкомпьютеры 163 2
Apple iPod 1553 2
Intel Core Quad 123 2
Sony Electronics Alpha - Sony α - серия цифровых фотоаппаратов 122 2
Microsoft Windows 2000 8678 2
Nikon NIKKOR - серия фотообъективов 114 2
CIPA - Pictbridge - индустриальный стандарт CIPA DC-001-2003 печати изображений с цифровой камеры, напрямую связанной с принтером по USB 255 1
Sony Memory Stick - MemStick, M2 - носитель информации на основе технологии флеш-памяти 591 1
Samsung SVR-диктофон 464 1
HP PhotoSmart 113 1
Воротникова Анастасия 9 9
Бровкин Дмитрий 55 5
Суворов Сергей 14 5
Державин Александр 11 4
Хомяков Александр 6 4
Ким Николай 4 4
Лукичев Алексей 7 3
Валуйская Татьяна 5 3
Костыгин Дмитрий 24 3
Васинкевич Михаил 18 3
Мейер Август 19 3
Никитин Алексей 34 3
Савин Сергей 97 2
Газаров Артур 77 2
Орлов Сергей 29 2
Воронов Константин 7 2
Григорьев Анатолий 7 2
Путин Владимир 3454 2
Ефремов Сергей 18 2
Гриб Андрей 17 1
Радаев Александр 44 1
Сырцов Игорь 27 1
Муромец Юлия 28 1
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