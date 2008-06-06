Второй магазин ULTRA Electronics в Питере отойдет «КомБригу» С июня 2008 г. помещение магазина компании ULTRA Electronics по адресу Кондратьевский проспект, д. 15, кор. 1 в Санкт-Петербурге арендуе

Sunrise укрепляется на руинах Ultra Electronics Весной 2007 г. Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий распространила заявление, в котором сети Ultra Electronics вменялась торговля неправомерно изъятым и похищенным товаром. На протяжении последующих нескольких месяцев магазины компании подвергались проверкам правоохранительных органов,

Розница в Питере: магазины бытовой техники теснят "компьютерщиков" В данный момент компьютерная розница Петербурга представлена тремя неравнозначными сегментами – "торгующий склад" (Ultra Electronics, "Рик", и достаточно незаметно появившийся летом прошлого года московский "Санрайз"), специализированные сетевые компьютерные магазины ("Кей", "Компьютерный мир", "Цифры", NB

Средняя стоимость ПК в питерской Ultra Electronics составила $539 Как сообщили CNews в Ultra Electronics, средняя стоимость проданного ПК в петербургских магазинах этой компании составила $539 ($553 в 2006 г.). Средняя стоимость ноутбука - $1077 ($1103 в 2006 году).

Московский офис продаж ULTRA Electronics снова заработал 12 марта возобновили свою работу центральный склад в Дзержинском и московский магазин ULTRA Electronics на ст. м. Коломенская. Возобновление работы стало возможным благодаря достижению договоренности со Сбербанком о снятии ареста с банковских счетов и складов компании в Москве.

Офисы продаж ULTRA Electronics возобновили работу 6 марта 2008 г. подписано соглашение со Сбербанком Российской Федерации, в рамках которого урегулированы все разногласия между компанией ULTRA Electronics и Сбербанком РФ. Текущая задолженность перед банком реструктурирована, достигнута договоренность о снятии ареста с банковских счетов и складов компании. В середине следующей н

Ultra отдаст акции и недвижимость за долги Сеть Ultra Electronics намерена провести реструктуризацию собственного бизнеса и расплатиться по долгам. Общая сумма банковской задолженности компании на настоящий момент составляет порядка $70 млн.

ULTRA Electronics продаст часть имущества и сократит персонал озничных и интернет-продажах. С целью снижения долговой нагрузки будет продана часть автопарка и сокращено до оптимального уровня (ориентировочно до 700 человек) количество персонала. В данный момент ULTRA Electronics ведет переговоры с мировым лидером в области систем управления рисками - компанией Marsh & McLennan. В рамках контракта с Marsh & McLennan в компании будет установлена всеобъе

ULTRA Electronics предложила погасить долги недвижимостью ему по уменьшению банковского долга. Суть схемы состоит в том, что банки-кредиторы получат всю недвижимость компании в обмен на аннулирование полученных кредитов. Общая сумма банковской задолженности ULTRA Electronics на настоящий момент составляет порядка $70 млн. Компания владеет недвижимостью в Москве и Санкт-Петербурге на сопоставимую сумму (по рыночной оценке, проведенной профессиональ

В Ultra Electronics назначен главный операционный директор Главным операционным директором холдинга Ultra Electronics назначен Владимир Ландау, занимавший пост коммерческого директора Ultra Electronics до мая 2007 г. В ведение операционного директора будут входить вопросы оперативного

Доля HDD-плееров в Ultra Electronics составила 3% Как сообщила CNews начальник отдела маркетинга Ultra Electronics Анастасия Воротникова, в петербургских магазинах компании лидерами продаж в 2007 году, как и в 2006 являлись mp3-плееры с flash-памятью. В минувшем году почти в три раза по ср

MP3-плееры заняли 7% в обороте ULTRA Electronics в Петербурге В 2007 году объем продаж MP3-плееров в питерских магазинах ULTRA Electronics составил 7% от всего оборота мелкой портативной техники. Это на 3% ниже, чем в 2006 году. Количество MP3-плееров в общей структуре продаж мелкой портативной техники в 2007 год

ULTRA Electronics отразила DDOS-атаку на свой онлайн-магазин Компания ULTRA Electronics успешно отразила крупную сетевую атаку типа DDoS, начавшуюся на ее рабочие сервера в начале 2008 года. В пиковые часы атаки объем запросов достигал отметки 1,5 Mpkps. Атака пр

Доля питерского филиала ULTRA Electronics в продажах компании составила 30% нтернет-магазина ULTRA-Online.ru в Санкт-Петербурге за 2007 год составил порядка $25 млн., сообщается в материалах компании. Также в 2007 году в полтора раза вырос объем продаж корпоративным клиентам ULTRA Electronics в северной столице. Среднегодовой рост объемов продаж данной категории превышает 300%. Доля продаж офиса ULTRA Electronics в Санкт-Петербурге в 2007 году составила поря

В Ultra Electronics компьютеры с Windows Vista занимают всего 20% Начальник отдела маркетинга компании Ultra Electronics Анастасия Воротникова сообщила CNews, что в данный момент в магазинах компании более 80% продаж все еще приходится на компьютеры с Windows XP, но при этом в последние два меся

ULTRA Electronics и Allsoft.ru открыли новый онлайн-магазин ПО Интернет-магазин лицензионного программного обеспечения Allsoft.ru и компания ULTRA Electronics заключили соглашение о сотрудничестве. Теперь у посетителей онлайн-магазина ULTRA-online.ru появилась возможность купить широкий спектр лицензионного программного обеспечения

Ultra Electronics откроет второй магазин в Петербурге В ноябре 2007 года в Санкт-Петербурге будет открыт второй магазин Ultra Electronics. Новый офис розничных продаж дискаунтера, специализирующегося на ритейле и оптовых поставках компьютеров, электроники и бытовой техники расположится в районе ст. м. пл. Ленина

Московские офисы ULTRA Electronics приступили к работе 15 августа возобновил свою работу розничный офис продаж ULTRA Electronics на ул. Коломенской, 22 августа – в Юрловском проезде, 24 августа начал функционировать оптовый склад. Работа обоих московских магазинов и оптового склада компании ULTRA Ele

ULTRA Electronics расширила сеть региональных офисов 1 августа начнет работу региональный офис розничных продаж и обслуживания оптовых клиентов ULTRA Electronics в Перми. Пермский магазин стал пятым по счету офисом продаж ULTRA Electronics и вторым – за пределами двух столиц. Сумма инвестиций на открытие регионального офиса прод

Ultra Electronics возобновит работу в Москве Директор по развитию бизнеса Ultra Electronics Сергей Суворов сообщил, что в ближайшее время московские магазины компании возобновят работу, а склады будут распечатаны. Напомним, что в мае 2007 года Ассоциация предприятий

Ultra Electronics рвется в регионы Компания Ultra Electronics до конца года намерена значительно расширить свою франчайзинговую сеть. Первый магазин к сети Ultra Connect был подключен 1 июля прошлого года. По данным руководителя франчайз

Ultra Electronics откроет магазины в городах-миллионниках Директор по развитию бизнеса Ultra Electronics Сергей Суворов заявил, что компания планирует открыть магазины в российских городах с населением выше 1 млн. человек. В данный момент открыто 4 магазина - 2 в Москве и по одно

Оборот Ultra Electronics вырос на 18% Оборот сети магазинов компьютеров и электроники Ultra Electronics в 2006 году составил $850 млн., что на 18,75% больше, чем в 2005 году. В данный момент в сети 4 магазина – два в Москве, один в Петербурге и один в Казани. Доля продаж петербу

Продажи ноутбуков в петербургской Ultra Electronics составили $9.5 млн. Как сообщили CNews в компании Ultra Electronics, в петербургском магазине компании в первом полугодии 2007 года было продано около 9000 ноутбуков на общую сумму $9.5 млн. В 2006 году было продано почти 10 тыс. ноутбуков на

12 июля состоится форум «Белые ночи ULTRA Connect» ициатором проведения мероприятия выступила компания-учредитель франчайзинговой сети ULTRA CONNECT - ULTRA Electronics. В мероприятии примут участие более 100 франчайзи и партнеров ULTRA Elec

Ноутбуки от $1500 составляют 20% продаж в Ultra Electronics Как сообщила CNews директор по маркетингу сети магазинов ULTRA Electronics Анастасия Воротникова, за последний год практически во всех регионах в общем объёме продаж ноутбуков резко возросла доля дорогих ноутбуков стоимостью от $1500. Она составляет

Оборот петербургской Ultra Electronics составил $272 млн. Как сообщили CNews в компании Ultra Electronics (сетевые магазины компьютерной техники, а также электроники и бытовой техники), объём продаж петербургского магазина компании Ultra Electronics в 2006 году составил $27

Магазины ULTRA Electronics временно прекратили работу В связи с проверкой правоохранительными органами магазины компании ULTRA Electronics в Москве на Юрловском проезде и на ул. Коломенская, а также оптовый склад и доставка не работают с 7 июня 2007 г.

Спор за ULTRA Connect завершился полюбовным соглашением ООО «К-Сервис») и Дмитрий Антрушин (ООО «Аркана Сервис») -предприниматели, работающие на рынке компьютерной техники Архагельской области уже порядка 10 лет. Каждый из них является партнером компании «ULTRA Electronics». Как показала практика, популярность и доверие потребителей к бренду «ULTRA Electronics» («ULTRA Connect») в регионах Российской Федерации подталкивает предпринимателе

14 декабря в Челябинске состоится партнерский форум Ultra Electronics 14 декабря в Челябинске состоится партнерский форум Ultra Electronics. Участники: ATI , Intel, Microsoft, TRENDnet, View Sonic, "Фронт ПК". Партнерский форум в Челябинске - восьмое, заключительное, мероприятие общероссийского роуд-шоу для регион

14 декабря в Челябинске состоится партнерский форум Ultra Electronics 14 декабря в Челябинске состоится партнерский форум Ultra Electronics. Участники: ATI , Intel, Microsoft, TRENDnet, View Sonic, "Фронт ПК". Партнерский форум в Челябинске - восьмое, заключительное, мероприятие общероссийского роуд-шоу для регион

Ultra Electronics: $1 млн. на маркетинг новой марки ПК По словам Сергея Суворова, директора по развитию компании Ultra Electronics, воплощение в жизнь идеи молодежного компьютерного бренда опиралось на тенденции развития рынка компьютерной техники. «В последнее время рынок демонстрирует рост спроса на гот

16 ноября Ultra Electronics проведет партнерскую конференцию в Краснодаре 16 ноября в Краснодаре пройдет партнерская конференция всероссийского роуд-шоу «По городам России вместе с Ultra Electronics». В рамках семинара оптовым партнерам Ultra Electronics представится возможность познакомиться с новейшими решениями ведущих компаний IT-индустрии: ATI, Intel, Microsof

Роуд-шоу Ultra Electronics достигло Волгограда Дилерская конференция Ultra Electronics для оптовых партнеров региона пройдет в четверг, 2 ноября в Волгограде. 2 ноября Ultra Electronics соберет ИТ-компании Волгоградской области на партнерский форум всерос

Ultra Electronics провела дилерскую конференцию Компания Ultra Electronics собрала оптовых партнеров Ростовской области на дилерскую конференцию в рамках роуд-шоу «По городам России вместе с Ultra Electronics», прошедшую в конце минувшей недел