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Ultra Electronics Ультра Электроник АГ Рус
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
|06.06.2008
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Второй магазин ULTRA Electronics в Питере отойдет «КомБригу»
С июня 2008 г. помещение магазина компании ULTRA Electronics по адресу Кондратьевский проспект, д. 15, кор. 1 в Санкт-Петербурге арендуе
|21.05.2008
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Sunrise укрепляется на руинах Ultra Electronics
Весной 2007 г. Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий распространила заявление, в котором сети Ultra Electronics вменялась торговля неправомерно изъятым и похищенным товаром. На протяжении последующих нескольких месяцев магазины компании подвергались проверкам правоохранительных органов,
|07.04.2008
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Розница в Питере: магазины бытовой техники теснят "компьютерщиков"
В данный момент компьютерная розница Петербурга представлена тремя неравнозначными сегментами – "торгующий склад" (Ultra Electronics, "Рик", и достаточно незаметно появившийся летом прошлого года московский "Санрайз"), специализированные сетевые компьютерные магазины ("Кей", "Компьютерный мир", "Цифры", NB
|20.03.2008
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Средняя стоимость ПК в питерской Ultra Electronics составила $539
Как сообщили CNews в Ultra Electronics, средняя стоимость проданного ПК в петербургских магазинах этой компании составила $539 ($553 в 2006 г.). Средняя стоимость ноутбука - $1077 ($1103 в 2006 году).
|12.03.2008
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Московский офис продаж ULTRA Electronics снова заработал
12 марта возобновили свою работу центральный склад в Дзержинском и московский магазин ULTRA Electronics на ст. м. Коломенская. Возобновление работы стало возможным благодаря достижению договоренности со Сбербанком о снятии ареста с банковских счетов и складов компании в Москве.
|06.03.2008
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Офисы продаж ULTRA Electronics возобновили работу
6 марта 2008 г. подписано соглашение со Сбербанком Российской Федерации, в рамках которого урегулированы все разногласия между компанией ULTRA Electronics и Сбербанком РФ. Текущая задолженность перед банком реструктурирована, достигнута договоренность о снятии ареста с банковских счетов и складов компании. В середине следующей н
|28.02.2008
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Ultra отдаст акции и недвижимость за долги
Сеть Ultra Electronics намерена провести реструктуризацию собственного бизнеса и расплатиться по долгам. Общая сумма банковской задолженности компании на настоящий момент составляет порядка $70 млн.
|28.02.2008
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ULTRA Electronics продаст часть имущества и сократит персонал
озничных и интернет-продажах. С целью снижения долговой нагрузки будет продана часть автопарка и сокращено до оптимального уровня (ориентировочно до 700 человек) количество персонала. В данный момент ULTRA Electronics ведет переговоры с мировым лидером в области систем управления рисками - компанией Marsh & McLennan. В рамках контракта с Marsh & McLennan в компании будет установлена всеобъе
|27.02.2008
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ULTRA Electronics предложила погасить долги недвижимостью
ему по уменьшению банковского долга. Суть схемы состоит в том, что банки-кредиторы получат всю недвижимость компании в обмен на аннулирование полученных кредитов. Общая сумма банковской задолженности ULTRA Electronics на настоящий момент составляет порядка $70 млн. Компания владеет недвижимостью в Москве и Санкт-Петербурге на сопоставимую сумму (по рыночной оценке, проведенной профессиональ
|26.02.2008
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В Ultra Electronics назначен главный операционный директор
Главным операционным директором холдинга Ultra Electronics назначен Владимир Ландау, занимавший пост коммерческого директора Ultra Electronics до мая 2007 г. В ведение операционного директора будут входить вопросы оперативного
|12.02.2008
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Доля HDD-плееров в Ultra Electronics составила 3%
Как сообщила CNews начальник отдела маркетинга Ultra Electronics Анастасия Воротникова, в петербургских магазинах компании лидерами продаж в 2007 году, как и в 2006 являлись mp3-плееры с flash-памятью. В минувшем году почти в три раза по ср
|11.02.2008
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MP3-плееры заняли 7% в обороте ULTRA Electronics в Петербурге
В 2007 году объем продаж MP3-плееров в питерских магазинах ULTRA Electronics составил 7% от всего оборота мелкой портативной техники. Это на 3% ниже, чем в 2006 году. Количество MP3-плееров в общей структуре продаж мелкой портативной техники в 2007 год
|29.01.2008
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ULTRA Electronics отразила DDOS-атаку на свой онлайн-магазин
Компания ULTRA Electronics успешно отразила крупную сетевую атаку типа DDoS, начавшуюся на ее рабочие сервера в начале 2008 года. В пиковые часы атаки объем запросов достигал отметки 1,5 Mpkps. Атака пр
|24.01.2008
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Доля питерского филиала ULTRA Electronics в продажах компании составила 30%
нтернет-магазина ULTRA-Online.ru в Санкт-Петербурге за 2007 год составил порядка $25 млн., сообщается в материалах компании. Также в 2007 году в полтора раза вырос объем продаж корпоративным клиентам ULTRA Electronics в северной столице. Среднегодовой рост объемов продаж данной категории превышает 300%. Доля продаж офиса ULTRA Electronics в Санкт-Петербурге в 2007 году составила поря
|29.12.2007
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В Ultra Electronics компьютеры с Windows Vista занимают всего 20%
Начальник отдела маркетинга компании Ultra Electronics Анастасия Воротникова сообщила CNews, что в данный момент в магазинах компании более 80% продаж все еще приходится на компьютеры с Windows XP, но при этом в последние два меся
|26.12.2007
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ULTRA Electronics и Allsoft.ru открыли новый онлайн-магазин ПО
Интернет-магазин лицензионного программного обеспечения Allsoft.ru и компания ULTRA Electronics заключили соглашение о сотрудничестве. Теперь у посетителей онлайн-магазина ULTRA-online.ru появилась возможность купить широкий спектр лицензионного программного обеспечения
|23.10.2007
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Ultra Electronics откроет второй магазин в Петербурге
В ноябре 2007 года в Санкт-Петербурге будет открыт второй магазин Ultra Electronics. Новый офис розничных продаж дискаунтера, специализирующегося на ритейле и оптовых поставках компьютеров, электроники и бытовой техники расположится в районе ст. м. пл. Ленина
|24.08.2007
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Московские офисы ULTRA Electronics приступили к работе
15 августа возобновил свою работу розничный офис продаж ULTRA Electronics на ул. Коломенской, 22 августа – в Юрловском проезде, 24 августа начал функционировать оптовый склад. Работа обоих московских магазинов и оптового склада компании ULTRA Ele
|30.07.2007
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ULTRA Electronics расширила сеть региональных офисов
1 августа начнет работу региональный офис розничных продаж и обслуживания оптовых клиентов ULTRA Electronics в Перми. Пермский магазин стал пятым по счету офисом продаж ULTRA Electronics и вторым – за пределами двух столиц. Сумма инвестиций на открытие регионального офиса прод
|16.07.2007
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Ultra Electronics возобновит работу в Москве
Директор по развитию бизнеса Ultra Electronics Сергей Суворов сообщил, что в ближайшее время московские магазины компании возобновят работу, а склады будут распечатаны. Напомним, что в мае 2007 года Ассоциация предприятий
|13.07.2007
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Ultra Electronics рвется в регионы
Компания Ultra Electronics до конца года намерена значительно расширить свою франчайзинговую сеть. Первый магазин к сети Ultra Connect был подключен 1 июля прошлого года. По данным руководителя франчайз
|13.07.2007
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Ultra Electronics откроет магазины в городах-миллионниках
Директор по развитию бизнеса Ultra Electronics Сергей Суворов заявил, что компания планирует открыть магазины в российских городах с населением выше 1 млн. человек. В данный момент открыто 4 магазина - 2 в Москве и по одно
|13.07.2007
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Оборот Ultra Electronics вырос на 18%
Оборот сети магазинов компьютеров и электроники Ultra Electronics в 2006 году составил $850 млн., что на 18,75% больше, чем в 2005 году. В данный момент в сети 4 магазина – два в Москве, один в Петербурге и один в Казани. Доля продаж петербу
|10.07.2007
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Продажи ноутбуков в петербургской Ultra Electronics составили $9.5 млн.
Как сообщили CNews в компании Ultra Electronics, в петербургском магазине компании в первом полугодии 2007 года было продано около 9000 ноутбуков на общую сумму $9.5 млн. В 2006 году было продано почти 10 тыс. ноутбуков на
|09.07.2007
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12 июля состоится форум «Белые ночи ULTRA Connect»
ициатором проведения мероприятия выступила компания-учредитель франчайзинговой сети ULTRA CONNECT - ULTRA Electronics. В мероприятии примут участие более 100 франчайзи и партнеров ULTRA Elec
|09.07.2007
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Ноутбуки от $1500 составляют 20% продаж в Ultra Electronics
Как сообщила CNews директор по маркетингу сети магазинов ULTRA Electronics Анастасия Воротникова, за последний год практически во всех регионах в общем объёме продаж ноутбуков резко возросла доля дорогих ноутбуков стоимостью от $1500. Она составляет
|03.07.2007
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Оборот петербургской Ultra Electronics составил $272 млн.
Как сообщили CNews в компании Ultra Electronics (сетевые магазины компьютерной техники, а также электроники и бытовой техники), объём продаж петербургского магазина компании Ultra Electronics в 2006 году составил $27
|09.06.2007
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Магазины ULTRA Electronics временно прекратили работу
В связи с проверкой правоохранительными органами магазины компании ULTRA Electronics в Москве на Юрловском проезде и на ул. Коломенская, а также оптовый склад и доставка не работают с 7 июня 2007 г.
|12.04.2007
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Спор за ULTRA Connect завершился полюбовным соглашением
ООО «К-Сервис») и Дмитрий Антрушин (ООО «Аркана Сервис») -предприниматели, работающие на рынке компьютерной техники Архагельской области уже порядка 10 лет. Каждый из них является партнером компании «ULTRA Electronics». Как показала практика, популярность и доверие потребителей к бренду «ULTRA Electronics» («ULTRA Connect») в регионах Российской Федерации подталкивает предпринимателе
|12.12.2006
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14 декабря в Челябинске состоится партнерский форум Ultra Electronics
14 декабря в Челябинске состоится партнерский форум Ultra Electronics. Участники: ATI , Intel, Microsoft, TRENDnet, View Sonic, "Фронт ПК". Партнерский форум в Челябинске - восьмое, заключительное, мероприятие общероссийского роуд-шоу для регион
|11.12.2006
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14 декабря в Челябинске состоится партнерский форум Ultra Electronics
14 декабря в Челябинске состоится партнерский форум Ultra Electronics. Участники: ATI , Intel, Microsoft, TRENDnet, View Sonic, "Фронт ПК". Партнерский форум в Челябинске - восьмое, заключительное, мероприятие общероссийского роуд-шоу для регион
|01.12.2006
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Ultra Electronics: $1 млн. на маркетинг новой марки ПК
По словам Сергея Суворова, директора по развитию компании Ultra Electronics, воплощение в жизнь идеи молодежного компьютерного бренда опиралось на тенденции развития рынка компьютерной техники. «В последнее время рынок демонстрирует рост спроса на гот
|13.11.2006
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16 ноября Ultra Electronics проведет партнерскую конференцию в Краснодаре
16 ноября в Краснодаре пройдет партнерская конференция всероссийского роуд-шоу «По городам России вместе с Ultra Electronics». В рамках семинара оптовым партнерам Ultra Electronics представится возможность познакомиться с новейшими решениями ведущих компаний IT-индустрии: ATI, Intel, Microsof
|01.11.2006
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Роуд-шоу Ultra Electronics достигло Волгограда
Дилерская конференция Ultra Electronics для оптовых партнеров региона пройдет в четверг, 2 ноября в Волгограде. 2 ноября Ultra Electronics соберет ИТ-компании Волгоградской области на партнерский форум всерос
|31.10.2006
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Ultra Electronics провела дилерскую конференцию
Компания Ultra Electronics собрала оптовых партнеров Ростовской области на дилерскую конференцию в рамках роуд-шоу «По городам России вместе с Ultra Electronics», прошедшую в конце минувшей недел
|25.10.2006
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26 октября пройдет дилерская конференция Ultra Electronics
26 октября компания Ultra Electronics соберет своих региональных оптовых партнеров на очередную дилерскую конференцию в рамках роуд-шоу «По городам России вместе с Ultra Electronics». Старт проекту был дан
Ultra Electronics и организации, системы, технологии, персоны:
|Воротникова Анастасия 9 9
|Бровкин Дмитрий 55 5
|Суворов Сергей 14 5
|Державин Александр 11 4
|Хомяков Александр 6 4
|Ким Николай 4 4
|Лукичев Алексей 7 3
|Валуйская Татьяна 5 3
|Костыгин Дмитрий 24 3
|Васинкевич Михаил 18 3
|Мейер Август 19 3
|Никитин Алексей 34 3
|Савин Сергей 97 2
|Газаров Артур 77 2
|Орлов Сергей 29 2
|Воронов Константин 7 2
|Григорьев Анатолий 7 2
|Путин Владимир 3454 2
|Ефремов Сергей 18 2
|Гриб Андрей 17 1
|Радаев Александр 44 1
|Сырцов Игорь 27 1
|Муромец Юлия 28 1
|Конаш Дмитрий 21 1
|Годунов Андрей 12 1
|Завилейский Михаил 16 1
|Назаров Валерий 14 1
|Гуккин Александр 7 1
|Шеховцова Ирина 10 1
|Николаев Григорий 10 1
|Иванов Даниил 8 1
|Коркоц Владимир 6 1
|Абачев Абулферз 9 1
|Винниченко Софья 5 1
|Богданов Эдуард 1 1
|Антрушин Дмитрий 2 1
|Азопкова Ирина 4 1
|Одинец Сергей 2 1
|Жигалкин Дмитрий 5 1
|Асадчев Андрей 3 1
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|Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1140 1
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