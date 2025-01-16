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Никитин Алексей



16.01.2025 «РТК-Сервис» перевел сети связи Томского филиала «Ростелекома» на российское IP/MPLS-оборудование Eltex 1
14.01.2025 РЦИС и Саратовская область заключили соглашение о сотрудничестве 1
04.12.2024 BI-платформа Visiology 3.10 совместима с ОС Astra Linux 1.8 и СУБД Tantor SE 1
14.11.2024 Российские программы оказались не в силах догнать по качеству иностранное ПО. Промышленные предприятия страдают – имеющихся возможностей российского софта им катастрофически не хватает 1
14.11.2024 «Триколор» обновил свой сайт 1
25.09.2024 Novardis и Visiology стали стратегическими партнерами в сфере BI 1
02.08.2024 Теперь и на Камчатке: спутниковый интернет от «Триколор» стал доступен на Дальнем Востоке 1
24.06.2024 «DатаРу Консалтинг» предложит своим заказчикам BI-платформу Visiology 1
19.04.2024 В «Ростехе» разработано новое поколение радиационно стойких камер для атомных станций 1
27.02.2024 «Росэлектроника» разработала тепловизионную камеру для работы при экстремальных температурах 1
30.01.2024 «Ростех» завершил испытания нового комплекса метеоразведки для военных 1
12.01.2024 «Росэлектроника» проверит камеры наблюдения крейсера «Аврора» 1
13.12.2023 «Росэлектроника» начала испытания арктического комплекса мониторинга метеоусловий 1
29.06.2023 AUXO и Visiology объявляют о заключении партнерского соглашения 1
11.05.2023 Konica Minolta Business Solutions Russia и Visiology заключили соглашение о партнерстве 1
07.12.2022 «Росэлектроника» модернизирует электротранспортную инфраструктуру Барнаула 1
10.11.2022 Экс-сотрудники российской ИТ-компании создали ее полного клона для «переманивания клиентов» 1
10.12.2021 Металлодетектор «Росэлектроники» получил статус продукции российского производства 1
30.09.2021 «Т1 интеграция» обеспечит сервисную поддержку значительной части опорной сети «Ростелекома» 1
29.12.2016 Главные провалы российской ИКТ-отрасли в 2016 г. Опрос 1
29.12.2016 Ulmart передали под управление иностранцам без согласия основных акционеров 1
23.12.2016 Совладелец Ulmart: Из-за конфликта акционеров компания потеряла 10 миллиардов за год 1
06.12.2016 Сбербанк требует у Ulmart миллиард 1
20.09.2016 Акционеры Ulmart будут выяснять отношения в Лондонском арбитраже 1
17.02.2016 «Ростелеком» и «Связьстройдеталь» оборудовали учебную лабораторию для колледжа телекоммуникаций в Петербурге 1
12.03.2015 «Юлмарт» оценили в $6—7 млрд 1
20.08.2013 «Билайн» увеличивает объем ММS-сообщений 1
14.02.2013 В России открылось представительство агентства performance-маркетинга iProspect 1
12.02.2007 В СЗТ назначен директор департамента технического развития 1

Публикаций - 29, упоминаний - 29

Никитин Алексей и организации, системы, технологии, персоны:

Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3219 7
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1160 7
Ростелеком 9699 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8744 2
Ростех - Автоматика Концерн 1639 2
Visiology - Визиолоджи 71 2
Триколор - Национальная спутниковая компания 326 2
Samsung Electronics 10254 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12550 1
Apple Inc 12099 1
LG Electronics 3614 1
ASUS - AsusTek Computer Inc 2048 1
Sony 6544 1
Rambler Group - Рамблер ГК - Rambler&Co - Rambler Internet Holding - Рамблер интернет-холдинг - Rambler Media Group - Рамблер Медиа Групп 918 1
Yota Devices - YD 101 1
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2641 1
ССД - Связьстройдеталь 10 1
Ростелеком - Связьинвест - СЗТ - Северо-Западный Телеком - Севзаптелеком - Северо-западная телекоммуникационная компания - Петербургская телефонная сеть, Петербург Транзит Телеком, ПТТ - Санкт-Петербургская информационная компания, СПиК 935 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1463 1
Ростелеком Северо-Запад - Северо-Западный макрорегиональный филиал Ростелекома 71 1
МегаФон - Синтерра - ПетерСтар 325 1
HP Inc. 5685 1
Yandex - Яндекс 7339 1
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 1008 1
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1480 1
Связной Мобайл - MVNO-оператор 11 1
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2640 1
Элара НПК имени Г. А. Ильенко - Научно-производственный комплекс - Чебоксарский приборостроительный завод 20 1
China Baoli Technologies Holdings - REX Global - REX Global Entertainment Holdings 18 1
Konica Minolta Business Solutions Russia - Коника Минолта Бизнес Сольюшнз Раша 91 1
AUXO - Atos SE - Атос АйТи Солюшенс энд Сервисез 228 1
Konica Minolta 406 1
Konica Minolta Business Solutions 65 1
Ютинет.Ру ГК - Платформа Ютинет.РУ 37 1
Ростех - Росэлектроника - НЦИ - Национальный центр информатизации 421 1
Ростех - ОПК - Объединённая приборостроительная корпорация 324 1
Ростех - Росэлектроника - Концерн Созвездие - ВНИИС - Воронежский научно-исследовательский институт связи 389 1
DатаРу - DataRu - ДатаРу - ДатаRu 112 1
Oracle Corporation 6687 1
Microsoft Corporation 24623 1
Юлмарт - Ulmart Holdings 186 6
Лента - Сеть розничной торговли 2080 4
Ultra Electronics - Ультра Электроник АГ Рус 74 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7300 2
ГПБ - Газпромбанк 1084 2
Ростех - Росэлектроника - Восток БСКБ ФГУП - Восток Барнаульское специальное конструкторское бюро 5 2
Связной ГК 1369 1
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 1072 1
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2724 1
Евросеть 1404 1
ВТБ - ВИМ Инвестиции - ВТБ Капитал Управление активами - ВТБК УА - ВТБ Капитал Управление инвестициями - VTB Capital - ВТБ Инвест - Бизнес Финанс 290 1
Morgan Stanley - Морган Стэнли 461 1
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган 452 1
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 720 1
Т Плюс ПАО - КЭС-Холдинг - Комплексные энергетические системы 197 1
Иннополис Сити АО 6 1
WikiMart - Викимарт 53 1
Иннополис ОАО 10 1
Альфа-Групп 696 1
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1937 1
БЭК - Балтийская энергетическая компания 5 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2803 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1629 1
TPG - инвестиционная компания 25 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
Почта России ПАО 2112 1
Dentsu Aegis Network - Денцу Эйджис Нетворк - Aegis Media 38 1
ВсеИнструменты.ру - ВИ.ру - VI.Tech 286 1
AdWatch Isobar 44 1
Сбер - Сбербанк Северо-Западный банк 125 1
Familia - Фамилия - Торговая сеть 262 1
ФПБ Банк - Финпромбанк - Финансово-Промышленный Банк 8 1
Unsplash 762 1
Северсталь ПАО - Severstal 478 1
ВАС РС - Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области 79 3
Международный арбитраж 30 3
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4076 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11622 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2802 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2991 2
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2736 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2182 1
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 330 1
LCIA - the London Court of International Arbitration - Лондонский Суд Международного арбитража 25 1
Счётная палата РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 769 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2715 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3134 1
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 990 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5435 1
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 409 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 730 1
ФНС РФ - УФНС России - Управления Федеральной налоговой службы 170 1
Минцифры РФ - Департамент развития архитектуры и координации информатизации - Департамент государственной политики в области информационных технологий и координации информатизации - Департамент развития отрасли информационных технологий 178 1
Федеральная служба по оборонному заказу - Гособоронзаказ - Рособоронзаказ 244 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65946 13
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19275 7
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50392 6
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4670 5
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9329 5
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30683 4
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12009 3
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4401 3
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10155 3
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6399 3
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VSaaS - Video Surveillance as a Service - Удаленное облачное видеонаблюдение - Системы интеллектуального видеонаблюдения - Умное видеонаблюдение 1779 3
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24449 2
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24118 2
DRP - Disaster Recovery Plan - План аварийного восстановления ИС - Failover - Аварийное переключение 560 2
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MMS - Multimedia Messaging Service - Multimedia Message Service - Служба мультимедийных сообщений 1236 1
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 1895 1
Service Desk - Help Desk - Trouble Ticketing - Единая система учета обращений - Сервис деск - Система обслуживания обращений от клиентов и сотрудников 889 1
Сетевое оборудование - Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3640 1
VPN - MPLS - MultiProtocol Label Switching - Многопротокольная коммутация пакетов в многопротокольных сетях по меткам 691 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13932 1
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Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 13802 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27843 1
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12483 1
Visiology ИАС BI-платформа 34 4
Yandex ClickHouse - Кликхаус - колоночная аналитическая СУБД с открытым кодом 139 3
Visiology Vitalk - ViTalk GPT - Голосовой помощник (ассистент) 11 2
Apple iPhone 6 4862 1
Apple iPhone 7 282 1
Yota Devices - YotaPhone - Йотафон - Xinhua 99 109 1
Минцифры РФ ТП НПП - Национальная программная платформа 66 1
U.S. Department of Defense - Aegis BMD - Aegis Ballistic Missile Defense System - система обороны от баллистических ракет 120 1
Intel Core i3 - Семейство процессоров с архитектурой X86-64 719 1
Huawei P20 - Серия смартфонов 134 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3216 1
Visiology ViXtract 2 1
Память народа 8 1
Microsoft Power BI - PWBI - Microsoft BI - Microsoft Business Intelligence 204 1
Ростех - Сюжет МФ - Пункт приема с космических спутников гидрометеорологической информации 2 1
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 829 1
Oracle Business Analytics - Oracle BI Suite - Oracle Business Intelligence Suite - Oracle BI Applications 181 1
Linux OS 9936 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Ready for Astra - программа технологического партнерства 194 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux SE - Astra Linux Special Edition 526 1
Костыгин Дмитрий 24 6
Васинкевич Михаил 18 6
Мейер Август 17 6
Федоринов Сергей 25 2
Морозов Олег 22 2
Прокопенко Константин 11 2
Мартынов Владислав 113 1
Страшнов Дмитрий 111 1
Слободин Михаил 56 1
Нигматуллин Тимур 14 1
Медведев Дмитрий 1654 1
Скигин Михаил 9 1
Корчуков Юрий 2 1
Фалдин Максим 7 1
Никифоров Николай 1136 1
Чернышов Андрей 15 1
Чеханков Кирилл 12 1
Маныкин Алексей 1 1
Тимохова Марина 1 1
Мишустин Михаил 676 1
Филь Наталья 1 1
Синьков Кирилл 40 1
Князев Александр 14 1
Россия - РФ - Российская федерация 144186 19
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17364 8
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43154 4
Великобритания - Лондон 2386 3
Кипр - Республика 550 3
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1732 2
Россия - СФО - Алтайский край - Барнаул 609 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17025 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2896 1
Сингапур - Республика 1849 1
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 559 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2413 1
Великобритания - Виргинские Острова 231 1
Россия - ЦФО - Московская область - Мытищинский муниципальный район - Мытищи 202 1
Россия - европейская часть - Восточная Европа - Западный регион России 368 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13317 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7420 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 1143 1
Южная Корея - Республика 6646 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14110 1
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1493 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 1951 1
Земля - планета Солнечной системы 10374 1
Арктика - Арктический регион - Арктическая зона - Арктический бассейн 745 1
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2448 1
Россия - ДФО - Камчатский край - Камчатка 933 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2667 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1647 1
Россия - ДФО - Чукотка - Чукотский автономный округ (ЧАО) 388 1
Россия - ДФО - Якутия - Республика Саха 926 1
Россия - ДФО - Магаданская область 421 1
Германия - Федеративная Республика 12681 1
Россия - ПФО - Саратовская область 726 1
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 1945 4
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 6912 4
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8365 4
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 50998 4
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Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 6958 1
Кредитование - PTI - Payment to Income - Показатель долговой нагрузки - Кредитный портфель - Задолженность - Закредитованность 1176 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 2824 1
Прокуратура - система органов, осуществляющих от имени государства высший надзор за соблюдением законодательства, прав, свобод человека и гражданина 1735 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6936 1
Вторая мировая война - Великая Отечественная война - Операция «Барбаросса» - План нападения Германии на СССР - День Победы - 9 Мая - Парад Победы 547 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 5971 1
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Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24078 1
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Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 10956 1
Машиностроение - Машиностроительные предприятия - Mechanical engineering - Machine-building enterprises 632 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8635 1
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4360 1
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3127 1
Физика - Градус Цельсия 288 1
Метеорология - Метеостанция - Погодная станция - Прогноз погоды - Weather forecast 1576 1
Аудит - аудиторский услуги 2657 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 996 2
Forbes - Форбс 816 1
Известия ИД 624 1
Ростелеком - Связьинвест - СЗТ - Авангард ТВ - Avangard TV 21 1
Ведомости 996 1
S&P Global - Standard & Poor's - Standard and Poor’s 552 1
Moody's Investors Service 135 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3197 1
Ростех - Росэлектроника - НИИ Телевидения 33 5
ГУАП СПб - Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения 38 1
СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени професоора М.А. Бонч-Бруевича 248 1
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 311 1
Роспатент РФ - ФИПС - Федеральный институт промышленной собственности - Палата по патентным спорам 97 1
СПбГУТ - Санкт-Петербургский колледж телекоммуникаций имени Э.Т. Кренкеля 2 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 537 1
НИИАА - НИИ автоматической аппаратуры имени В. С. Семенихина - Научно-исследовательский институт 46 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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