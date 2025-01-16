Никитин Алексей
Никитин Алексей и организации, системы, технологии, персоны:
|Костыгин Дмитрий 24 6
|Васинкевич Михаил 18 6
|Мейер Август 17 6
|Федоринов Сергей 25 2
|Морозов Олег 22 2
|Прокопенко Константин 11 2
|Мартынов Владислав 113 1
|Страшнов Дмитрий 111 1
|Слободин Михаил 56 1
|Нигматуллин Тимур 14 1
|Медведев Дмитрий 1654 1
|Скигин Михаил 9 1
|Корчуков Юрий 2 1
|Фалдин Максим 7 1
|Никифоров Николай 1136 1
|Чернышов Андрей 15 1
|Чеханков Кирилл 12 1
|Маныкин Алексей 1 1
|Тимохова Марина 1 1
|Мишустин Михаил 676 1
|Филь Наталья 1 1
|Синьков Кирилл 40 1
|Князев Александр 14 1
|Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 996 2
|Forbes - Форбс 816 1
|Известия ИД 624 1
|Ростелеком - Связьинвест - СЗТ - Авангард ТВ - Avangard TV 21 1
|Ведомости 996 1
|S&P Global - Standard & Poor's - Standard and Poor’s 552 1
|Moody's Investors Service 135 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3197 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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