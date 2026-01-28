Разделы

28.01.2026 Андрей Федин назначен руководителем направления клиентского сервиса «DатаРу» 1
25.11.2025 Argo.Tech представила локальное S3-хранилище с запуском от одного узла — решение для среднего сегмента, совместимое с российскими платформами 1
20.11.2025 Argo.Tech впервые представила в России SNA-хранилище, растущее с бизнесом 1
12.03.2015 «Юлмарт» оценили в $6—7 млрд 2
05.02.2015 В объединенной компании «Ютинет» — новый гендиректор 6
03.02.2015 Россия: объём рынка интернет-торговли по итогам 2014 г. превысил 683 млрд руб. 1
10.04.2014 Профессиональная конференция веб-разработчиков РИТ++ пройдет в Москве и Санкт-Петербурге 1
20.11.2013 В России создается новый гигант онлайн-ритейла 2
26.06.2013 Интернет-магазин Е96 привлек первые 2 тыс. заказов с помощью платформы «Ютинет» 5
28.03.2013 Онлайн-ритейл: как гарантировать безопасность 1
08.11.2012 Продажи «Ютинет.Ру» за первые девять месяцев 2012 г. выросли на 17% 4
05.08.2012 Оборот «Ютинет.Ру» в первом полугодии 2012 г. вырос в 1,5 раза до 1,3 млрд руб. 3
05.07.2012 Пользователи платежной системы RURU за год совершили более 24 млн транзакций 1
02.07.2012 «Ютинет.Ру» завершил переход на новую платформу интеллектуального поиска 2
25.05.2012 «Ютинет.Ру»: выручка в 2011 г. увеличилась более чем в 2 раза до 2,084 млрд руб. 3
19.04.2012 «Финам» объединит свои ИТ-проекты в новом фонде Finam Global 2
14.03.2012 Акции «Ютинет.Ру» включили в Индекс «ММВБ – инновации» 7
28.02.2012 «Ютинет.Ру»: оборот в 2011 г. вырос в 2,4 раза 3
07.02.2012 Онлайн-гипермаркет Heverest.ru привлек $4,3 млн инвестиций 1
12.10.2011 Продажи «Ютинет.Ру» выросли в 2,7 раза в 2011 г. 3
05.10.2011 «Ютинет.Ру»: оборот за первое полугодие 2011 г. увеличился в 3,18 раза 3
03.10.2011 «Ютинет.Ру»: доходы в первом полугодии 2011 г. выросли в 3 раза 3
21.09.2011 «Ютинет.Ру» откроет пункт выдачи заказов в Санкт-Петербурге 2
10.08.2011 Россия: Бизнес заманивают в «облака» халявой 1
20.07.2011 Первое IPO интернет-магазина: «Ютинет.ру» оценили вдвое дешевле, чем хотели владельцы 3
12.07.2011 «Ютинет.Ру»: оборот за первое полугодие 2011 г. составил 892 млн руб. 5
05.07.2011 Диапазон цены акций «Ютинет.ру» в рамках IPO составит 145-195 руб. 4
29.06.2011 «Финам» оценил стоимость онлайн-ритейлера «Ютинет.Ру» в сумму до 13,8 млрд руб. 4
23.06.2011 «Ютинет.Ру»: оборот в первом квартале 2011 г. вырос на 394% 2
16.06.2011 Акции «Ютинет.Ру» допустили к торгам на ММВБ 3
14.06.2011 «Ютинет.Ру» открыл автоматизированный пункт выдачи заказов 2
30.05.2011 Интернет-ритейлер «Ютинет.ру» свяжет онлайн-сервисы с ERP-системой 3
27.05.2011 Российский рынок электронной коммерции будет расти на 20% в год 1
19.05.2011 Онлайн-ритейлер электроники «Ютинет.Ру» сменил форму собственности 6
18.05.2011 «Ютинет.Ру» запустил бета-версию интеллектуального поиска 3
13.04.2011 «НЛА «РИИ» планирует вывести на IPO 4-5 компаний в текущем году 1
07.04.2011 Онлайн-ритейлер «Ютинет.Ру» выходит на IPO 3
04.06.2010 Новые школы Москвы обязывают использовать компьютеры Apple. СХЕМА 2
12.05.2010 «Неделя электронной торговли» раскроет секреты интернет-продаж 1
19.06.2007 Ноутбуки в России настигнет «синдром ЕГАИС» 1

