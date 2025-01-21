Зайцев Дмитрий
Зайцев Дмитрий и организации, системы, технологии, персоны:
|Петров Андрей 24 1
|Колесов Николай 21 1
|Трошин Александр 14 1
|Щербина Сергей 14 1
|Табаков Валерий 11 1
|Примаков Евгений 14 1
|Крамаренко Денис 2 1
|Сальников Андрей 3 1
|Лигай Вячеслав 1 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11241 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 1860 1
|Стрим-ТВ - телекомпания 160 1
|InformationWeek 241 1
|IDC - International Data Corporation 4910 1
|Gartner - Гартнер 3556 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3200 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8131 1
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