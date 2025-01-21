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Зайцев Дмитрий



21.01.2025 Факультет туризма и индустрии гостеприимства университета «Синергия» и система учета YUMA подписали соглашение о сотрудничестве 1
20.04.2022 Dataframe приобрела контрольный пакет акций IDFT 1
11.11.2014 КРЭТ займется созданием систем бортового радиоэлектронного оборудования нового поколения на основе радиофотоники 1
26.06.2013 BI объединит CIO с маркетингом и финансами 1
14.03.2012 Акции «Ютинет.Ру» включили в Индекс «ММВБ – инновации» 1
29.04.2011 «Сибгеопроект» оптимизирует систему управления с помощью «Инталев» 1
24.08.2009 «Комстар» модернизирует сеть связи в Северодвинске 1
25.05.2009 «Стрим-ТВ» запустил интернет в Заполярье 1
17.02.2009 МТС внедрила ИС поддержки маркетинговой деятельности 1
15.10.2007 ИКТ и АНТ договорились о партнерстве в области ИТ-консалтинга 1
24.08.2007 Lufthansa Technik создает дочернюю компанию в России 1
15.08.2003 Борцы с пиратами - сами злостные нарушители закона 1

Публикаций - 12, упоминаний - 12

Зайцев Дмитрий и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 1356 2
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3219 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12556 1
IBM - International Business Machines Corp 9441 1
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1633 1
АйТи - Аплана Группа компаний 173 1
Mango Cloud Systems - Mango Office - Манго Телеком 261 1
Ростех - Рубин МФ НПП - Научно-производственная организация 54 1
Ростех - КРЭТ - Концерн Радиоэлектронные Технологии 91 1
Ростех - КРЭТ ГРПЗ - Государственный Рязанский приборный завод 21 1
Esri CIS - Эсри СНГ 89 1
Инталев - Intalev 273 1
МТС - Комстар ОТС Регионы 164 1
Наука-Связь - Nauka Lab 18 1
Армада - РБК софт - РБК ИС - РБК Информационные Системы - RBC Solutions 895 1
Utinet - КомпьютерПроф - КонсалтингПроф 54 1
АйТи 1365 1
АйТи - Аплана ЦР - Аплана Центр Разработки - Aplana Development Center 11 1
СибГеоПроект - СГП 4 1
Ростех - КРЭТ Фазотрон-НИИР - Фазотрон Научно-исследовательский институт радиостроения 6 1
АйДи - Технологии управления 50 1
АйТи Центр заказной разработки ПО 6 1
Руссобит-М 264 1
Ютинет.Ру ГК - Платформа Ютинет.РУ 37 1
DataFrame - Дата Фрейм 3 1
Газпром ПАО 1342 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1629 1
Московский аэропорт Домодедово имени М.В. Ломоносова 336 1
РПКБ ФНПЦ - Раменское приборостроительное конструкторское бюро 10 1
Deutsche Lufthansa Technik AG - Lufthansa Engineering - LHT - Люфтганза Техник АГ 11 1
Deutsche Lufthansa AG 118 1
Фармсинтез 1 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
Московская Биржа - ММВБ-РТС - Фондовая биржа 421 1
Лагуар 1 1
Плазмек 1 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3134 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3276 1
ФПИ - Фонд перспективных исследований 66 1
Минцифры РФ - Роспечать - Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям - Минпечати РФ 256 1
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 751 1
МВД РФ - Территориальные органы на региональном уровне - ГОВД, Городской отдел внутренних дел - РУВД, Районное управление внутренних дел - РОВД - Районные отделы внутренних дел - ОМВД, Отделы МВД России 207 1
НАЗИП - Национальное агентство по защите интересов правообладателей 1 1
Сетевое оборудование - Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3640 2
Сетевое оборудование - GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolita 2114 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19290 2
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8196 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65980 2
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9330 2
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9368 2
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 10760 2
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6554 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4671 1
VOD - Video on Demand - SVD - Subscription Video on Demand - Видео по запросу - Видео по заказу - Видеопрокат 806 1
Консалтинг технологический - ИТ-консалтинг - IT-consulting - консалтинг в сфере информационных технологий 804 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13932 1
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4665 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15716 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12010 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6667 1
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 3728 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11351 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6767 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 15858 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24456 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50417 1
Data Driven - «управляемый данными» - подход к управлению, основанный на данных 522 1
Оцифровка - Digitization 4541 1
Фотоника - Photonics - Фотонная компонентная база, ФКБ - Нанофотоника - Nanophotonics - дисциплина, занимающаяся фундаментальными и прикладными аспектами работы с оптическими сигналами, созданием на их базе устройств 491 1
KMS - Knowledge Management System - Системы управления знаниями 345 1
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4023 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30695 1
Электронный документ - Electronic document 1455 1
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6220 1
xDSL - ADSL - Asymmetric Digital Subscriber Line - Асимметричная цифровая абонентская линия 1102 1
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5252 1
HRM - СЗП - Система зарплатных проектов - ФОТ - Фонд оплаты труда 1184 1
РЭБ - Радиоэлектронная борьба - Electronic warfare - радиопомехи - глушилки - блокиратор сигнала - помехопостановщик - radio interference - jammers - signal blocker - jamming device 237 1
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 2910 1
Минобороны РФ - ВКС РФ - Космодром Плесецк 237 1
HCL WebSphere - IBM WebSphere 524 1
Boeing - серия ближне-среднемагистральных пассажирских самолётов 179 1
Airbus A3XXX - семейство узкофюзеляжных самолётов для авиалиний малой и средней протяжённости 141 1
Microsoft Windows 2000 8661 1
Ростех - ОАК - МиГ РСК - МиГ серия многоцелевых истребителей 148 1
Ростех - КРЭТ Фазотрон-НИИР - Жук - семейство многофункциональных авиационных бортовых радиолокационных станций (БРЛС) 12 1
Петров Андрей 24 1
Колесов Николай 21 1
Трошин Александр 14 1
Щербина Сергей 14 1
Табаков Валерий 11 1
Примаков Евгений 14 1
Крамаренко Денис 2 1
Сальников Андрей 3 1
Лигай Вячеслав 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 144235 6
Россия СЗФО - Архангельская область - Северодвинск 129 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52106 1
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 1574 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14113 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1763 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1374 1
Россия - ПФО - Пензенская область - Пенза 452 1
Россия - СЗФО - Архангельская область 717 1
Россия - Кузбасс - Кузнецкий угольный бассейн 115 1
Россия - ДФО - Якутия - Мирнинский район - Мирный 55 1
Россия - ЦФО - Рязанская область 554 1
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1550 1
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1657 1
Земля - планета Солнечной системы 10376 1
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2448 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43167 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 2958 1
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3092 1
Россия - ДФО - Бурятия Республика 595 1
Россия - СФО - Хакасия Республика 496 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47996 3
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2917 2
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7834 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5760 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10940 1
КПД - Коэффициент полезного действия - Efficiency factor 449 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13492 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5654 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3107 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29024 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4813 1
Статистика - Statistics - статистические данные 1733 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24086 1
Контрафакт - Counterfeit - фальсифицированные товары 802 1
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4654 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51016 1
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6170 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 2824 1
Национальный проект - Производительность труда и поддержка занятости - Производительность.рф - Эффективная и конкурентная экономика 912 1
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1366 1
Логистика сбытовая - Сбыт 2389 1
HRM - KPI - Мотивация персонала - Staff motivation 498 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5765 1
Visionary - Визионер - Визионерство 109 1
Льготы - определённые преимущества, дополнительные права, полное или частичное освобождение от выполнения установленных правил, обязанностей, или облегчение условий их выполнения 1309 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6397 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 6913 1
Товары двойного назначения - Техника гражданского, двойного или военного назначения 353 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11241 1
Коммерсантъ - Издательский дом 1860 1
Стрим-ТВ - телекомпания 160 1
InformationWeek 241 1
IDC - International Data Corporation 4910 1
Gartner - Гартнер 3556 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3200 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8131 1
Минцифры РФ - НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 218 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 840 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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