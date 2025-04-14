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DataFrame Дата Фрейм IDFT Айди финансовые технологии

DataFrame - Дата Фрейм - IDFT - Айди финансовые технологии

DataFrame – консалтинговая компания с многолетним опытом работы с заказчиками из финансового и телекоммуникационного сегментов.  Специализируется на управлении качеством данных, операционными рисками и маркетинговыми кампаниями.


14.04.2025 Исследование Axenix: инструменты китайских вендоров для анализа больших данных оказались производительнее решений на базе open source 1
09.12.2024 DataFrame и TData представят рынку новые инструменты по работе с корпоративными данными 1
04.06.2024 SL Soft и DataFrame заключили соглашение о партнерстве 1
20.04.2022 Dataframe приобрела контрольный пакет акций IDFT 4

Публикаций - 4, упоминаний - 7

DataFrame и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком - TData - ТДата 29 1
Softline - Sl Soft - Сл Софт 256 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20213 3
Кибербезопасность - BCM - Business Continuity Management System - Управление непрерывностью бизнеса - ISO 22301 2059 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16012 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9572 1
Data Lake - Data Lakehouse - Озеро данных 283 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67958 1
Data Driven - «управляемый данными» - подход к управлению, основанный на данных 543 1
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5389 1
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3240 1
Ростелеком ЦТ - RT.Streaming 6 1
Ростелеком ЦТ - RT.MDM 2 1
Ростелеком - TData - Платформа управления данными - RT.DataVision 3 1
Ростелеком - TData - Платформа управления данными - RT.Warehouse 10 1
Ростелеком - TData - Платформа управления данными - RT.DataLake 11 1
Ростелеком - TData - Платформа управления данными - RT.DataGovernance - RT.DG 7 1
Ростелеком - TData - Платформа управления данными - RT.WideStore 4 1
Солдатенко Надежда 2 2
Лазуков Станислав 30 1
Моисеенко Алексей 8 1
Зайцев Дмитрий 12 1
Россия - РФ - Российская федерация 147350 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17315 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48796 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8860 2
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14799 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7948 1
Логистика сбытовая - Сбыт 2412 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3268 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1353281, в очереди разбора - 759359.
Создано именных указателей - 172976.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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