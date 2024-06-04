SL Soft и DataFrame заключили соглашение о партнерстве

SL Soft и DataFrame заключили соглашение о партнерстве. Сотрудничество с SL Soft позволит DataFrame расширить портфель продуктовыми линейками российского вендора и обеспечить своим клиентам дополнительные возможности выбора наиболее оптимального для них комплекса продуктов в рамках стратегии импортозамещения.

DataFrame – консалтинговая компания с многолетним опытом работы с заказчиками из финансового и телекоммуникационного сегментов. Благодаря отраслевой экспертизе совместные проекты с использованием продуктов SL Soft будут учитывать особенности бизнес-процессов заказчиков: их интенсивность, потребность в отказоустойчивости, чувствительность к информации, сложность технологического ландшафта.

«У компании DataFrame сильные компетенции в реализации комплексных аналитических проектов, в частности, с использованием продуктов от мировых лидеров в области построения хранилищ данных, аналитических решений, систем аналитической отчетности и предиктивного анализа. Сотрудничество наших компаний позволит обеспечить заказчикам непрерывность существующих процессов и сохранить высокое качество предоставляемых услуг при переходе на российское программное обеспечение», — отметил Алексей Моисеенко, директор по работе с партнерами компании SL Soft.

«Мы рады сотрудничеству с компанией SL Soft. У нас есть сильные компетенции в реализации аналитических проектов с использованием продуктов от мировых лидеров. Совместные проекты с SL Soft позволят нам учитывать особенности бизнес-процессов наших заказчиков и обеспечить им непрерывность процессов при переходе на российское программное обеспечение. Наш опыт работы с финансовыми и телекоммуникационными компаниями будет ценным вкладом в развитие партнерства», – отметила Надежда Солдатенко, управляющий директор DataFrame.