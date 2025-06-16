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Солдатенко Надежда


УПОМИНАНИЯ


16.06.2025 «АйДи – Технологии управления» и DataFrame заключили партнерское соглашение 1
09.12.2024 DataFrame и TData представят рынку новые инструменты по работе с корпоративными данными 1
04.06.2024 SL Soft и DataFrame заключили соглашение о партнерстве 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Солдатенко Надежда и организации, системы, технологии, персоны:

DataFrame - Дата Фрейм - IDFT - Айди финансовые технологии 5 2
Ростелеком - TData - ТДата 35 1
Softline - Sl Soft - Сл Софт 269 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20942 2
Кибербезопасность - BCM - Business Continuity Management System - Управление непрерывностью бизнеса - ISO 22301 2098 2
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9693 1
Data Lake - Data Lakehouse - Озеро данных 294 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68530 1
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3315 1
Ростелеком - TData - Платформа управления данными - RT.DataVision 3 1
Ростелеком - TData - Платформа управления данными - RT.DataGovernance - RT.DG 8 1
Ростелеком - TData - Платформа управления данными - RT.WideStore 7 1
Моисеенко Алексей 8 1
Россия - РФ - Российская федерация 149679 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9200 2
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8006 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49368 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1365449, в очереди разбора - 751179.
Создано именных указателей - 176823.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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