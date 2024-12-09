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DataFrame и TData представят рынку новые инструменты по работе с корпоративными данными

DataFrame и TData заключили соглашение о партнерстве. DataFrame расширяет продуктовый портфель новыми инновационными решениями «Платформы по управлению данными» компании TData. Клиенты смогут успешно реализовать стратегию импортозамещения благодаря комплексному решению ведущих российских разработчиков, основанному на большом опыте внедрения проектов по работе с данными DataFrame и надежной технологической платформе TData. Об этом CNews сообщили представители TData.

Инструменты RT.DataLake, RT.Warehouse, RT.WideStore, RT.MDM, RT.DataVision и RT.Streaming, входящие в платформу TData, позволяют создать аналитический слой для работы с корпоративными данными, начиная от их сбора и консолидации до многослойного хранения и обработки. Любое крупное хранилище данных нуждается в построении правильных процессов по каталогизации информации и инструментов для ее быстрого поиска различными пользователями — от бизнеса до ИТ. Эти задачи решает программный продукт RT.DataGovernance, получивший многочисленные награды и признание профессионального сообщества благодаря своей комплексной методологии.

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Станислав Лазуков, генеральный директор TData: «Текущий этап рыночной конъюнктуры демонстрирует активное внедрение инновационных решений в сфере импортозамещения. Мы видим большой интерес к платформе TData, поэтому постоянно расширяем партнерскую сеть. Компания DataFrame зарекомендовала себя на рынке как эксперта по реализации проектов в области построения хранилищ и озер данных. Мы рады нашему партнерству, которое предоставит заказчикам надежные и качественные ИТ-инструменты для гибкого масштабирования, эффективного использования ресурсов, а также для работы с большим объемом информации».

Надежда Солдатенко, управляющий директор DataFrame: «Компания DataFrame располагает значительным опытом в реализации аналитических проектов с использованием решений мировых лидеров. Кроме того, мы эксперты в разработке ИТ-решений для финансовых и телекоммуникационных организаций. Наши продукты уже успели зарекомендовать себя на рынке и завоевать доверие клиентов из различных индустрий: от ИТ до промышленности. Совместные проекты помогут учесть особенности бизнес-целей заказчиков и обеспечат непрерывность процессов при переходе на российское программное обеспечение».

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