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Ростелеком ЦТ RT.MDM



24.04.2025 «Группа Астра» и TData подтвердили совместимость решений для управления данными с операционной системой Astra Linux 1
09.12.2024 DataFrame и TData представят рынку новые инструменты по работе с корпоративными данными 1
20.05.2022 Как создать ИТ-ландшафт для аналитики данных на базе российских технологий? 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Ростелеком ЦТ и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком ЦТ - РТК ЦТ - Ростелеком Цифровые технологии - Ростелеком - РТК ИТ - Ростелеком Информационные технологии 67 1
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Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
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