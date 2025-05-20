TData объявила о полной совместимости с операционной системой «Ред ОС»

TData, российский разработчик решений для хранения, обработки и анализа данных, объявила о полной совместимости своих ключевых продуктов с операционной системой «Ред ОС» 7.3 от компании «Ред Софт». «Ред ОС» 7.3 сертифицирована для использования в государственных структурах и корпоративных средах России. Об этом CNews сообщили представители «Ростелекома».

Эта интеграция предоставляет компаниям и государственным организациям ряд преимуществ. В частности, позволяет соответствовать требованиям импортозамещения и применять отечественные решения, которые отвечают стандартам информационной безопасности и нормативным актам России. Продукты TData интегрируются в существующую ИТ-инфраструктуру, что сокращает время на внедрение и адаптацию. Также использование отечественного программного обеспечения снижает зависимость от иностранного программного обеспечения и позволяет оптимизировать бюджет на лицензирование и техническую поддержку.

В перечень сертифицированных с «Ред ОС» 7.3 вошли все ключевые продукты TData: RT.ClusterManager для эффективного управления кластерами данных и обеспечения отказоустойчивости; RT.DataGovernance, который обеспечивает управление качеством данных и соответствие нормативным требованиям; RT.DataLake, поддерживающий безопасное хранение и аналитику больших данных; RT.MDM для централизованного управления основными данными с повышением их точности; RT.Streaming для обработки данных в реальном времени с высокой скоростью; RT.Warehouse, которое обеспечивает безопасное хранение и быстрый доступ к структурированным данным; а также RT.WideStore, универсальную платформу для работы с данными из различных источников.

«Ред ОС» 7.3 может применяться в организациях с высокими требованиями к информационной безопасности и сохранности персональных данных. Операционная система сертифицирована ФСТЭК России и входит в Реестр российского программного обеспечения Минцифры России. Разработка продукта ведется в закрытом контуре «Ред Софт», а исходные коды и пакеты находятся в собственном репозитории на территории России.

Станислав Лазуков, генеральный директор компании TData: «Совместимость наших продуктов с «Ред ОС» — это важный шаг в развитии экосистемы отечественного программного обеспечения, открывающий новые возможности для бизнеса и государства. Мы продолжаем работу над сертификацией по совместимости с «Ред ОС» 8, а также приглашаем партнеров и клиентов опробовать свои решения на платформе «Ред ОС» и убедиться в их эффективности».

Рустам Рустамов, заместитель генерального директора «Ред Софт»: «Разработчики системы управления данными TData предлагают необходимый функционал для построения корпоративной архитектуры. Мы готовы предложить пользователям комплексное решение, которое обеспечит высокий уровень защиты с интуитивно понятным интерфейсом. «Ред ОС» — это надежная и производительная операционная система, идеально подходящая для критически важных задач».