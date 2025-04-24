Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 173548
ИКТ 13507
Организации 10572
Ведомства 1453
Ассоциации 993
Технологии 3432
Системы 25420
Персоны 74478
География 2815
Статьи 1511
Пресса 1209
ИАА 692
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2620
Мероприятия 847

Ростелеком TData Платформа управления данными RT.ClusterManager



24.04.2025 «Группа Астра» и TData подтвердили совместимость решений для управления данными с операционной системой Astra Linux 1
26.09.2024 Fplus завершила миграцию аналитического хранилища на российское решение компании TData 1
27.10.2023 Студентов ИТ-специальностей обучат технологиям работы с данными на базе решений «Ростелекома» 1
13.10.2023 DIS Group и «Ростелеком» подписали протокол о совместимости продуктов RT.DataLake и «Плюс7 ФормИТ на Hadoop»  1
08.06.2022 «Ростелеком» предлагает дистрибутивы своих продуктов управления данными бесплатно 1
20.05.2022 Как создать ИТ-ландшафт для аналитики данных на базе российских технологий? 1

Публикаций - 6, упоминаний - 6

Ростелеком и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 9872 4
Ростелеком ЦТ - РТК ЦТ - Ростелеком Цифровые технологии - Ростелеком - РТК ИТ - Ростелеком Информационные технологии 67 2
Broadcom - VMware - Greenplum 108 2
DIS Group - Data Integration Software - Дата Интегрэйшн Софтвер 149 1
Марвел-Дистрибуция - Fplus - Фплюс - Ф-Плюс Оборудование и разработки - Ф-Плюс Мобайл - Fplusmobile - F+ tech - F+ data 286 1
Ростелеком - TData - ТДата 30 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11946 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2953 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3320 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1233 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 852 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 738 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 692 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20337 5
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2201 5
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 14509 4
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9596 4
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6790 4
Data Lake - Data Lakehouse - Озеро данных 284 3
Data Driven - «управляемый данными» - подход к управлению, основанный на данных 548 3
Телевидение кабельное - Кабельное ТВ - CATV - Cable Television 1565 3
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 10894 3
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4842 2
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7615 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67332 2
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5249 2
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10334 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16054 2
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12215 2
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5497 2
Digital Twins - DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии - Цифровые информационные модели - ЦИМ 1381 2
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4589 1
EAM - Enterprise Asset Management - Plant Asset Management software - Система управления промышленными активами - ТОиР - ТОРО - Системы технического обслуживания и ремонта оборудования - УФАП - Управление фондами и активами предприятия 804 1
Цифровая стратегия - ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий 952 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30345 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24629 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 52201 1
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 2834 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11284 1
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета - Интернет-вещание 2137 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5862 1
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4495 1
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2229 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12939 1
DevOps - Development и Operations 927 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16270 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21662 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25857 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28172 1
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов - АСТУ - автоматизированная система технологического (телемеханического) управления 1291 1
MES - Manufacturing Execution System - Управление производствами и ремонтами 777 1
B2C - Business-to-consumer - Бизнес для Потребителя 1027 1
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3259 1
Ростелеком - TData - Платформа управления данными - RT.DataLake 11 4
Ростелеком - TData - Платформа управления данными - RT.Warehouse 11 4
Apache Hadoop 437 3
Ростелеком - TData - Платформа управления данными - RT.DataVision 3 2
Ростелеком ЦТ - RT.Streaming 6 2
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 854 1
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1315 1
Oracle Database - Oracle DB СУБД - объектно-реляционная система управления базами данных 1098 1
ЕФРСБ - Единый федеральный реестр сведений о банкротстве - Федеральный закон 127-ФЗ - О несостоятельности (банкротстве) 54 1
Philips Hue - Умные лампы и светильники 25 1
Apache Hadoop Hive - система управления базами данных 79 1
Apache Hadoop HBase - СУБД класса NoSQL с открытым исходным кодом 16 1
Apache ZooKeeper 12 1
DIS Group - Data Инновации - Plus7, Плюс7 - Plus7 Pulse - Plus7 Smart Logistics - Plus7 EDM (Enterprise Data Management) - Plus7 FormIT, Плюс7 ФормИТ - Plus7 Forsage Platform - Plus7 MayaK, Плюс7 МаяК 43 1
Ростелеком - TData - Платформа управления данными - RT.DataGovernance - RT.DG 7 1
Ростелеком ЦТ - RT.DataLoader 1 1
Ростелеком ЦТ - RT.MDM 3 1
Ростелеком - TData - Платформа управления данными - RT.DataPort 1 1
Росстат ГИС ЦАП - Цифровая аналитическая платформа предоставления статистических данных 21 1
Ansible 108 1
Носов Сергей 16 3
Лазуков Станислав 31 3
Гиацинтов Олег 11 1
Зима Андрей 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 147773 5
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8929 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52220 2
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2189 2
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3322 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6139 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7964 1
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2159 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8964 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 5944 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13961 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29845 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48909 1
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 397 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4951 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 4961 1
Энергетика - Energy - Energetically 5199 1
Оптимизация затрат - Cost optimization 850 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5879 1
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1412 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 616 1
УрФУ - Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 162 1
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 213 1
МГТУ Станкин - Московский государственный технологический университет Станкин - Московский станкоинструментальный институт 99 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1355814, в очереди разбора - 758734.
Создано именных указателей - 173548.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

MARKET.CNEWS

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Техника

Обзор смартфона HUAWEI Mate 70 Pro: ультимативный фотофлагман

Доступные игровые ноутбуки стоимостью до 100 000 рублей: хиты продаж

Лучшие стайлеры для волос: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Обнаружен самый древний кратер на Земле от падения метеорита — ему 3,47 миллиарда лет

ИИ обнаружил скрытый космический взрыв, который меняет основы астрономии

Найдена первая гробница египетского фараона после Тутанхамона: что внутри?
Показать еще
37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025 37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025

erid: 2W5zFHRYEHv

Рекламодатель: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЭКСПОЦЕНТР»

ИНН/ОГРН: 7718033809/1027700167153