Лазуков Станислав
Лазуков Станислав и организации, системы, технологии, персоны:
|АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 661 2
|АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 104 1
|Linux Foundation 185 1
|РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 242 1
|Шадаев Максут 1008 14
|Геллерман Михаил 34 14
|Ермаков Валерий 124 14
|Кирьянова Александра 135 14
|Глухов Иван 27 14
|Семенов Михаил 22 14
|Масляный Константин 18 14
|Самойленко Дмитрий 16 14
|Давиденко Алексей 15 14
|Урусов Виктор 127 13
|Анпилов Антон 17 13
|Суровец Дмитрий 76 12
|Глазков Александр 137 12
|Мельникова Алиса 90 12
|Козырев Алексей 321 12
|Кубарев Алексей 52 12
|Панченко Иван 138 10
|Галкин Николай 104 5
|Шустрова Наталья 14 5
|Богдашов Валерий 20 5
|Пирогова Ирина 28 5
|Нестеров Алексей 143 5
|Шарак Андрей 62 5
|Закоржевский Вячеслав 30 5
|Ермаков Иван 27 5
|Трандин Сергей 91 5
|Ларин Андрей 22 5
|Аникин Дмитрий 44 5
|Желтухин Вадим 31 5
|Цыганков Дмитрий 24 2
|Верстелле Дарья 3 2
|Соловьев Михаил 30 1
|Курилович Евгений 9 1
|Данилов Александр 20 1
|Висящев Андрей 64 1
|Коровкин Владимир 16 1
|Небесный Илья 6 1
|Семушина Вера 5 1
|Мозговой Максим 1 1
|Носов Сергей 16 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 1859 1
|Sports.ru - Спортс.ру 27 1
|TAdviser - Центр выбора технологий 394 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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