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Индексная книга (каталог) CNews*
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Лазуков Станислав



14.01.2025 «1С» успешно испытала замену SAP на Linux на 15 тыс. одновременно работающих пользователей 1
28.12.2024 Выручка 20 крупнейших поставщиков инфраструктуры ЦОД за год выросла на 53% 1
28.12.2024 Минцифры отметило наградой главного редактора CNews 1
09.12.2024 DataFrame и TData представят рынку новые инструменты по работе с корпоративными данными 1
04.12.2024 Выручка топ-15 поставщиков средств аналитики за год выросла на 28% 1
04.12.2024 На отечественные решения для работы с данными мигрируют не только владельцы КИИ 1
03.12.2024 Импортозамещение: знакомимся с разными аспектами большого тренда 1
02.12.2024 Управление торговлей: от Excel до искусственного интеллекта 1
29.11.2024 Как развивается процесс цифровизации промышленности 1
29.11.2024 ИТ-директор «Алроса»: как выжить бизнесу без российских GPU-серверов 1
29.11.2024 Open source в банках превращается из лекарства в обезболивающее 1
29.11.2024 Как правильно воспитать искусственный интеллект 1
28.11.2024 Цифровая трансформация немыслима без искусственного интеллекта 1
27.11.2024 CNews FORUM 2024: каким будет будущее цифровой трансформации России 1
25.11.2024 Объявлены лауреаты CNews Awards 2024 2
20.11.2024 Почему ИТ-директор крупной компании разгромила красивые презентации российских поставщиков 1
19.11.2024 CNews FORUM 2024 установил новый рекорд: более 1800 участников. ФОТО 1
13.11.2024 Глава Минцифры Максут Шадаев на CNews FORUM — о том, нужна ли ИТ-отрасли «сильная рука» государства, и о новых сроках импортозамещения 1
07.11.2024 Компания TData получила признание CNews Awards за решение для управления данными 1
15.10.2024 ЕВРАЗ перешел на решения TData для управления данными 1
26.09.2024 Fplus завершила миграцию аналитического хранилища на российское решение компании TData 1
13.10.2023 DIS Group и «Ростелеком» подписали протокол о совместимости продуктов RT.DataLake и «Плюс7 ФормИТ на Hadoop»  1
28.02.2023 Названы интересные примеры использования больших данных 1
12.01.2023 «Ростелеком» создал особую компанию по разработке инструментов обработки данных 1
05.10.2022 «Ростелеком» и Axenix разработают решения для управления корпоративными данными 1
20.05.2022 Как создать ИТ-ландшафт для аналитики данных на базе российских технологий? 1
18.08.2021 «Лига цифровой экономики» будет внедрять «Платформу управления данными» от «Ростелекома» 1
10.08.2021 DataLine запускает сервис по управлению большими данными на базе платформы «Ростелекома» 1
29.06.2012 Какая аналитика нужна банкам 1

Публикаций - 29, упоминаний - 30

Лазуков Станислав и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 9700 22
Ростелеком - TData - ТДата 24 20
Скала^р - ранее InterLab IBS 195 14
Ланит - Lansoft - Лансофт 39 14
Базальт СПО - BaseALT 655 13
8213 12
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1876 12
Diasoft - Диасофт 870 12
R-Vision - Р-Вижн 153 12
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РуПост 209 12
CoWork - Коворкинг Платформ 17 12
SAP SE 5276 8
WSS Consulting - ВСС Консалтинг 50 5
МСК Групп - Даком М 61 5
Прогноз 1650 3
Oracle Corporation 6687 3
Ростелеком ЦТ - РТК ЦТ - Ростелеком Цифровые технологии - Ростелеком - РТК ИТ - Ростелеком Информационные технологии 53 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12551 3
Microsoft Corporation 24624 3
СалютДевайсы - СберДевайсы - SberDevices 314 3
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 503 3
Telegram Group 1983 3
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata - Аренадата Софтвер 223 3
ГПБ - ГС-инвест - Rubytech - Рубитех - ранее ИБС Консалтинг 92 3
Accenture plc 682 2
Росатом - РИР - Лига Цифровой Экономики 101 2
Axenix - Аксеникс - АксТим - AxTeam - ex-Accenture Russia - Аксенчер Россия ПЛС 154 2
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1131 2
Broadcom - VMware - Greenplum 94 2
Ростелеком - Тдата 4 2
Марвел-Дистрибуция - Fplus - Фплюс - Ф-Плюс Оборудование и разработки - Ф-Плюс Мобайл - Fplusmobile - F+ tech - F+ data 263 2
Газпром ГПМ - RuTube - Рутьюб - Руформ - видеохостинг 268 2
Google LLC 11775 2
Softline - Софтлайн 2810 2
Intel Corporation 12197 2
Smart Technologies - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 847 2
ИАС Диджитал 7 2
ФОРС - Центр разработки 636 1
Ростелеком - РТК-ЦОД - DataLine - Даталайн 281 1
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 510 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 15
Кофемания 51 14
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2803 13
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 455 12
Алроса АК - Алмазы России — Саха 202 12
ФСК ГК - Финансово-строительная компания - Лидер 44 12
FESCO - Транспортная группа - ФЭСКО - ДВМП - Дальневосточное морское пароходство - ВМТП - Владивостокский морской торговый порт - Дальрефтранс - Трансгарант 140 10
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 461 7
Илим ГК - Ilim Group - Илим Палп - Илим Тимбер Индастри - Илим Эксим - Илим Инновации 71 5
ФосАгро - Апатит - Балаковские минудобрения, БМУ - Череповецкий Азот 64 5
Альфа-Банк 1769 3
ГПБ - Газпромбанк 1084 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2343 2
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 507 2
Русагро Группа Компаний 277 2
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1025 2
Sokolov - Лакса Трейдинг 61 2
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 579 2
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 658 2
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 452 2
Абсолют Банк 230 1
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 233 1
Газпром ПАО 1342 1
Henkel AG - Schwarzkopf&Henkel - Henkel Laundry & Home Care - LAB Industries - Лаб Индастриз - Henkel Rus - Хенкель Рус - Хенкель-Пемос - Хенкель-ЭРА - Шварцкопфф и Хенкель 51 1
ВсеИнструменты.ру - ВИ.ру - VI.Tech 286 1
Ингосстрах СПАО 421 1
Совкомбанк жизнь - МетЛайф - Metlife Alico - RUS AIG - Страховая компания AIG Россия - Страховая компания АИГ Лайф - Страховая компания АЛИКО 11 1
ОСК - Объединённая судостроительная корпорация 82 1
РусГидро ПАО - ГидроОГК 308 1
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат - Магнитогорский меткомбинат 246 1
Ростех - ОАК - Объединенная авиастроительная корпорация ПАО 211 1
ФосАгро 126 1
Альфа-Капитал УК 102 1
LEGO 244 1
Главстрой 17 1
ВТБ - Единый ЦУПИС - ЕЦУПИС - Первый ЦУПИС - Мобильная карта НКО ИТИС 75 1
Северсталь ПАО - Severstal 478 1
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 329 1
Лента - Сеть розничной торговли 2080 1
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 265 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1902 14
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11624 5
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4510 3
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4077 3
Мосгордума - Московская городская Дума 142 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4744 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2886 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 826 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1213 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3276 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 730 1
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Агентство инноваций города Москвы ГБУ 152 1
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 324 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5908 1
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы 271 1
Судебная власть - Judicial power 2309 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1392 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3331 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2991 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1085 1
Минстрой РФ - Министерство строительства и ЖК РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 311 1
ЦСР - Центр стратегических разработок 137 1
Федеральная служба по оборонному заказу - Гособоронзаказ - Рособоронзаказ 244 1
Правительство Москвы - ДГП Москва - Департамент градостроительной политики и строительства города Москвы - Мосстройинформ ГБУ - Департамент городского заказа капитального строительства города Москвы 86 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5435 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2802 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3046 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3134 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 661 2
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 104 1
Linux Foundation 185 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 242 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19279 22
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65952 21
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13359 20
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21134 20
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50398 19
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11345 16
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9374 15
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2185 14
Low-code - Low Coding - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1158 14
Сельское хозяйство - AgroTech - АгроТех - Цифровые технологии в сельском хозяйстве (агропромышленном комплексе) - агротехнологии - агробиотехнологии - агродроны - агродроиды 112 14
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11053 13
Кибербезопасность - MSSP - Managed Security Service Provider - Managed Security Services, MSS - Cybersecurity-as-a-Service, CSaaS - Security as a service, SECaaS - услуги управления информационной безопасностью - управляемые сервисы кибербезопасности  654 13
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30684 13
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7357 12
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6665 12
HRM - КЭДО - Кадровый электронный документооборот - HR document management - кадровое делопроизводство 807 12
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4670 11
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Dashboard - Дашборд - Информационная панель - Способ визуального представления данных 1134 7
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Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20598 6
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СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12510 6
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5294 6
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25335 6
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5778 5
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 2773 5
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов - АСТУ - автоматизированная система технологического (телемеханического) управления 1224 5
Data Driven - «управляемый данными» - подход к управлению, основанный на данных 522 5
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10075 5
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем 303 12
Новые облачные технологии - МойОфис - Squadus 71 12
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 685 12
Новые облачные технологии - МойОфис 778 12
СалютДевайсы - СберДевайсы - SaluteJazz - Jazz by Sber - SberJazz 64 12
Ростелеком - TData - Платформа управления данными - RT.DataGovernance - RT.DG 6 5
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1242 5
Т1 Клауд - T1 Cloud - Т1 Облако - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud - TS-Cloud 364 5
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V Pangolin 59 5
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5168 3
Ростелеком - TData - Платформа управления данными - RT.ClusterManager 5 3
Linux OS 9936 3
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1553 3
Apache Hadoop 427 2
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3216 2
Oracle Database - Oracle DB СУБД - объектно-реляционная система управления базами данных 1081 2
Ростелеком - TData - Платформа управления данными - RT.DataLake 9 2
Ростелеком - TData - Платформа управления данными - RT.Warehouse 7 2
Яндекс.Алиса - Yandex Alisa - голосовой помощник - voice assistant 621 2
Минпромторг РФ - ГИСП РФ - Государственная информационная система промышленности - Реестр российской промышленной продукции - ГИСИП - Геоинформационной системы индустриальных парков, технопарков и промышленных кластеров России 378 2
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V - 188 2
Бизнес Технологии - Global-ERP 45 2
СалютДевайсы - GigaChat 190 2
Microsoft Office 3734 1
Ростелеком - РТК-ЦОД - DataLine Cloud Desktop 5 1
Oracle Business Analytics - Oracle BI Suite - Oracle Business Intelligence Suite - Oracle BI Applications 181 1
ЦФТ Банк БИК - Банковский информационный комплекс - СПЭД БИК IBSo - IB System Object 142 1
ЕФРСБ - Единый федеральный реестр сведений о банкротстве - Федеральный закон 127-ФЗ - О несостоятельности (банкротстве) 53 1
WhatsApp Messenger 1081 1
Infomaximum - Proceset Process mining 29 1
Querify Labs - CedrusData 4 1
Право.ру - Pravo.Tech - Casebook API 6 1
Meta Platforms - Facebook - Trino 6 1
Ростелеком - TData - Платформа управления данными - RT.DataVision 3 1
Ростелеком ЦТ - RT.DataLoader 1 1
Ростелеком ЦТ - RT.MDM 2 1
Ростелеком ЦТ - RT.Streaming 6 1
DIS Group - Data Инновации - Plus7, Плюс7 - Plus7 Pulse - Plus7 Smart Logistics - Plus7 EDM (Enterprise Data Management) - Plus7 FormIT, Плюс7 ФормИТ - Plus7 Forsage Platform - Plus7 MayaK, Плюс7 МаяК 41 1
Ростелеком - TData - Платформа управления данными - RT.DataPort 1 1
Росстат ГИС ЦАП - Цифровая аналитическая платформа предоставления статистических данных 18 1
Шадаев Максут 1008 14
Геллерман Михаил 34 14
Ермаков Валерий 124 14
Кирьянова Александра 135 14
Глухов Иван 27 14
Семенов Михаил 22 14
Масляный Константин 18 14
Самойленко Дмитрий 16 14
Давиденко Алексей 15 14
Урусов Виктор 127 13
Анпилов Антон 17 13
Суровец Дмитрий 76 12
Глазков Александр 137 12
Мельникова Алиса 90 12
Козырев Алексей 321 12
Кубарев Алексей 52 12
Панченко Иван 138 10
Галкин Николай 104 5
Шустрова Наталья 14 5
Богдашов Валерий 20 5
Пирогова Ирина 28 5
Нестеров Алексей 143 5
Шарак Андрей 62 5
Закоржевский Вячеслав 30 5
Ермаков Иван 27 5
Трандин Сергей 91 5
Ларин Андрей 22 5
Аникин Дмитрий 44 5
Желтухин Вадим 31 5
Цыганков Дмитрий 24 2
Верстелле Дарья 3 2
Соловьев Михаил 30 1
Курилович Евгений 9 1
Данилов Александр 20 1
Висящев Андрей 64 1
Коровкин Владимир 16 1
Небесный Илья 6 1
Семушина Вера 5 1
Мозговой Максим 1 1
Носов Сергей 16 1
Россия - РФ - Российская федерация 144195 28
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43156 16
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17365 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17025 2
Германия - Федеративная Республика 12682 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14191 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52100 2
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2243 1
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверь 701 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 1952 1
Казахстан - Алма-Ата - Алматы 600 1
Африка Центральная 40 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2667 1
Россия - СКФО - Северо-Кавказский федеральный округ 674 1
Солнце - звезда Солнечной системы 5183 1
Москва - СВАО - Медведково - Южное Медведково - Северное Медведково 31 1
Индия - Bharat 5432 1
Индонезия - Республика 956 1
Азия - Азиатский регион 5528 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14110 1
Америка - Американский регион 2160 1
Нидерланды 3517 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8368 16
Цифровая трансформация - Экономика данных цифровая трансформация государства - Data economy 251 16
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5760 15
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2331 15
Кибербезопасность - CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности - BISO - Business Information Security Officer - Директор по информационной безопасности бизнеса 679 14
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4661 13
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51002 12
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47984 11
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14315 11
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13487 9
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3140 7
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2164 5
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5764 5
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29014 5
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24080 5
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18452 5
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2916 4
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1366 4
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1189 4
Оптимизация затрат - Cost optimization 813 3
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3930 2
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 5962 2
CRM - Клиентоориентированность - Клиентоориентированный сервис - Клиентоцентричность 312 2
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7834 2
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7595 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6121 2
Страхование - Страховое дело - Insurance 5826 2
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8647 2
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 1946 2
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2304 2
IRR - Internal Rate of Return - Валовая внутренняя норма доходности 46 2
Экономический эффект 1067 2
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3106 2
HRM - Корпоративная культура - Corporate culture 305 2
Добывающий сектор экономики - Горнодобывающие и угольные предприятия - Горная промышленность, добыча - Минерально-сырьевой комплекс - Mining enterprises - Mining industry 791 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16300 2
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 6958 2
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 2801 2
Импортозамещение - параллельный импорт 481 2
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6170 2
Коммерсантъ - Издательский дом 1859 1
Sports.ru - Спортс.ру 27 1
TAdviser - Центр выбора технологий 394 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8131 3
CNews Analytics - Крупнейшие поставщики решений для анализа данных 17 2
Gartner - Гартнер 3556 1
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 338 1
Nielsen Holdings - NielsenIQ - Nielsen Global Connect - NetRatings - ACNielsen (AC Nielsen) - Nielsen Media Research (NMR) 430 1
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РБК Исследования рынков - РБК Рейтинг - РБК Мониторинг 74 1
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РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 162 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1041 1
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 185 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 924 1
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 332 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 529 1
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CNews FORUM Кейсы 225 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1335413, в очереди разбора - 773325.
Создано именных указателей - 166143.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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