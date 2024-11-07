Компания TData получила признание CNews Awards за решение для управления данными

Компания TData, российский разработчик решений для хранения данных и аналитики, стала лауреатом CNews Awards за успешное внедрение инструмента по документированию данных RT.DataGovernance (DG) в компании ЕВРАЗ. Продукт был отмечен редакцией CNews и профессиональным сообществом в номинации «Управление данными в промышленности» 7 ноября 2024 года на ежегодной церемонии СNews Awards.

В рамках программы «Единая система производственных показателей» (ЕСПП) ЕВРАЗ поставил целью создание системы аналитических дашбордов для различных уровней управления и унификацию производственных показателей дивизионов. Было необходимо синхронизовать взаимодействие между владельцами данных, бизнес-пользователями и ИТ-специалистами. Продукт DG помог упорядочить работу с большим объёмом метаданных, обеспечил контроль над процессами описания унификации показателей и значительно ускорил разработку производственных показателей. Результатом стало существенное снижение издержек компании на эти статьи.

RT.DataGovernance фиксирует информацию, на основе которой создаются отчеты для оперативного управления. Это помогает оценивать количество показателей на дашбордах, степень готовности их описаний, статус источников и ожидания нововведений. Для удобства пользователей реализован переход от дашбордов ЕСПП к описанию показателей в бизнес-глоссарии, что улучшает навигацию и позволяет быстро понять источники данных и их владельцев. Интеграция с DataCatalog (каталог данных), содержащим метаданные источников, дает возможность просматривать источники данных и строить DataLineage (происхождение данных).

Сейчас уже более 9000 производственных показателей внедрено в систему, из них 3000 содержат детализированное описание. Разработка новых показателей производится исключительно в контексте актуализации данных в RT.DataGovernance для дальнейшего применения продукта в других бизнес-функциях и доменах данных.

Артем Лобзенев, руководитель проектного офиса ИТ ЕВРАЗа: «Решение RT.DataGovernance очень помогло нашему проекту ЕСПП в части описания, унификации показателей и управления процессом разработки. Особенно хочется отметить конструктивное взаимодействие в ходе проекта и готовность команды TData к доработке продукта на основе нашего видения необходимого функционала».

Станислав Лазуков, генеральный директор TData: «Внедрение RT.DataGovernance в ЕВРАЗе стало знаковым для TData - управление производственными данными в компании подобного масштаба доказало высокие функциональные возможности нашего продукта, а плотное взаимодействие с командой внедрения и готовность адаптировать продукт под специфику клиента стали залогом успеха. Мы рады признанию CNews. Оно вдохновит команду на дальнейшее усовершенствование разработки для закрытия наиболее актуальных запросов бизнеса».

Уже сейчас технологии TData помогают компаниям быстрее находить данные, ускорять доработки аналитических решений и избавляться от дублирования информации.