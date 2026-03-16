Получите все материалы CNews по ключевому слову
ЕВРАЗ EVRAZ plc. EVRAZ Group S.A. Евраз Груп ЕвразХолдинг ЕВРАЗ ТК ЕВРАЗ Торговая компания
ЕВРАЗ является вертикально-интегрированной металлургической и горнодобывающей компанией с активами в России, США, Канаде и Казахстане. Компания входит в число крупнейших производителей стали в мире. Собственная база железной руды и коксующегося угля практически полностью обеспечивает внутренние потребности ЕВРАЗа. Компания входит в ведущий индекс Лондонской Фондовой Биржи FTSE-100.
"Новые технологии поддерживают темп и эффекты от ЦТ в промышленности" Артем Натрусов , Вице-президент по информационным технологиям, ЕВРАЗ, CNews FORUM 2023
СУДЕБНЫЕ ДЕЛА
Всего 3 дела, на cумму 109 260 548 ₽*
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
|16.03.2026
|
«Корус Консалтинг» автоматизировал факторный анализ для ЕВРАЗа на базе Oracle Hyperion Planning
Компания ЕВРАЗ ввела в эксплуатацию автоматизированную систему факторного анализа на Нижнетагильском м
|12.03.2026
|
ГОК на связи: «Ростелеком» завершил второй этап модернизации телеком-инфраструктуры для объекта ЕВРАЗа в Свердловской области
«Ростелеком» и ЕВРАЗ завершили второй этап модернизации телекоммуникационной инфраструктуры холдинга — Качка
|27.02.2026
|
«Евраз» перевела в промышленную эксплуатацию личный кабинет подрядчика
Компания «Евраз» сообщила о том, что перевела в промышленную эксплуатацию собственную информационную си
|25.02.2026
|
«ЕВРАЗ Стил Бокс» перешел на low-code платформу BPMSoft
Компания «ЕВРАЗ Стил Бокс» (входит в состав ЕВРАЗа) автоматизировала ключевые процессы маркетинга, продаж, клиентского сервиса, а также управление производственно-техническими подразделениями и строительными проектами на базе low-code пл
|12.02.2026
|
ЕВРАЗ упростил определение категории рельсов для своих клиентов
Специалисты ЕВРАЗ ЗСМК разработали специализированное приложение для определения категории рельсов в режи
|11.02.2026
|
ЕВРАЗ ЗСМК повысил эффективность прокатных станов
к в работу мелкосортных станов «250-1» и «250-2» сортопрокатного цеха. Система упрощает для сотрудников ведение технического состояния каждого из 4,2 тыс. валков. Об этом CNews сообщили представители ЕВРАЗа. Ранее отсутствие единого цифрового реестра и ручной обмен данными между сортопрокатным (СПЦ) и вальцетокарным (ВТЦ) цехами приводили к нерациональному использованию ресурса, перегрузке
|20.01.2026
|
«Евраз ЗСМК» внедрил «цифрового двойника» на доменных печах
На предприятии «Евраз ЗСМК» успешно реализован цифровой проект «Модель управления воздухонагревателями доменных печей №1 и №3». Внедрение интеллектуальной системы автоматической подачи газа для подготовки горя
|26.12.2025
|
ЕВРАЗ ЗСМК внедрил интегрированное планирование продаж и производства
ть актуальную информацию и выстраивать работу по всей цепочке. Об этом CNews сообщили представители ЕВРАЗа. Комплексный проект реализован в несколько этапов ИТ-специалистами ЕВРАЗа и маг
|19.11.2025
|
ГК «Цифра» и «Евраз» завершили внедрение проекта «Геометаллургия» для управления качеством руды
ГК «Цифра» и «Евраз» завершили внедрение проекта «Геометаллургия» на Качканарском горно-обогатительном комб
|17.09.2025
|
ЕВРАЗ укрепил защиту веб-ресурсов
ы. Поэтому любому бизнесу, который активно осваивает веб-форматы, нужно оценивать возможные угрозы. ЕВРАЗ демонстрирует высокий уровень знания киберландшафта, а также зрелый и ответственный под
|16.09.2025
|
ЕВРАЗ вложил более 300 млн руб. в разработку Единой системы производственных показателей
тветственных. Сейчас система охватывает процессы от добычи руды до выплавки чугуна в доменных цехах ЕВРАЗ НТМК и ЕВРАЗ ЗСМК. ЕСПП также адаптируется для качественного расчета месячных по
|03.09.2025
|
ЕВРАЗ внедрил среду общих данных для управления инвестпроектами
изации. Среди этих проектов такие значимые для компании, как техперевооружение коксовой батареи №10 ЕВРАЗ НТМК стоимостью около 28 млрд руб. и строительство комплекса серогазоочистки на аглофаб
|20.08.2025
|
Артем Натрусов, вице-президент по ИТ «Евраза»: В металлургии выживут только предприятия с низкой себестоимостью
ем мы повлиять и на ставку финансирования, которая высока для всей промышленности. Артем Натрусов, «Евраз»: Весь фокус сейчас — на снижении себестоимости CNews: А цифровизация способна хоть как
|26.06.2025
|
ЕВРАЗ создал витрину данных для налогового мониторинга с «Лаб СП»
мых (НДПИ) с решениями «Лаб СП». Об этом CNews сообщили представители «Лаб СП». Российский разработчик «Лаб СП» спроектировал и внедрил решение для налогового мониторинга горнодобывающего предприятия ЕВРАЗа на Урале. В рамках проекта удалось разработать формат справочников, который позволил корректно подготовить транзакционные данные на стороне SAP ERP для передачи в систему «1С:УХ». Также
|11.06.2025
|
НБИ выполнило проект для АО «Евраз ЗСМК»
АО «НБИ» выполнило проект для АО «Евраз Объединенный Западно-Сибирский металлургический комбинат» по внесению изменений в информационно-аналитическую систему моделирования режимов работы, планирования оптимальных режимов и расч
|23.04.2025
|
Андрей Нуйкин, «Евраз»: Более 10 лет мы смотрим в первую очередь на отечественных разработчиков
елонированную систему безопасности на всех уровнях — как промышленном, так и корпоративном» CNews: «Евраз» — один из лидеров металлургической отрасли и крупный промышленный холдинг. Расскажите,
|22.04.2025
|
Подразделение ЕВРАЗа в четыре раза увеличило агентскую сеть за счет перехода на цифровую платформу
Разработчик быстровозводимых зданий EVRAZ Steel Box (входит в группу ЕВРАЗ) в четыре раза увеличил число агентов по продажам своей продукции. Расширить агентскую
|11.03.2025
|
ЕВРАЗ совместно с MOLGA Consulting внедрил автоматизированную систему планирования затрат на персонал
В металлургической и горнодобывающей компании ЕВРАЗ реализован проект внедрения единой автоматизированной системы планирования затрат на пе
|31.01.2025
|
ЕВРАЗ НТМК ввел в работу робогрузовики без водителей
рузка продукции. Грузовики экологически безвредны, они работают исключительно на электричестве. Для ЕВРАЗ НТМК это еще один шаг в реализации принципов устойчивого развития. ЕВРАЗ на прот
|05.12.2024
|
«Ростелеком» и ЕВРАЗ запустили Private LTE на Качканарском месторождении
«Ростелеком» и ЕВРАЗ запустили закрытую беспроводную высокоскоростную транспортную инфраструктуру с использо
|15.10.2024
|
ЕВРАЗ перешел на решения TData для управления данными
и аналитики, успешно внедрила инструмент документирования данных RT.DataGovernance (DG) в компании ЕВРАЗ. Продукт помог упорядочить работу с данными, обеспечил контроль над производственными п
|01.02.2024
|
Проект «КОРУС Консалтинг» и ЕВРАЗа победил в конкурсе Global CIO
и ведущих компаний страны. За победу в различных номинация в этом году боролись более 480 проектов. ЕВРАЗ реализует проект PPM Evraz совместно с командой департамента ЕРМ «КОРУС Консалтинг». На
|30.01.2024
|
Компания «Евраз» провела испытания платформы «Иксар» в комбинации с AR-очками
Компания «Евраз» провела испытания отечественной программной платформы «Иксар» в комбинации с очками дополненной реальности (AR-очками) промышленного исполнения. Об этом CNews сообщил представитель компа
|30.01.2024
|
«Евраз» и GlowByte разработали систему федеративного мониторинга прогнозных и оптимизационных моделей в реальном времени
Металлургическая компания «Евраз» при поддержке практики Advanced Analytics GlowByte провела успешный пилотный проект по
|24.07.2023
|
Технологии компьютерного зрения VisionLabs помогут «Евразу» экономить миллионы рублей в год
Компания «Евраз» внедрила на Западно-Сибирском металлургическом комбинате интеллектуальную видеоаналитику от VisionLabs для автоматизации контроля качества. С помощью технологий компьютерного зрения сист
|22.05.2023
|
«Корус консалтинг» помог ЕВРАЗу автоматизировать систему бюджетирования, оперативного планирования и управления эффективностью
тегическое планирование с операционным. Об этом CNews сообщили представители ГК «Корус консалтинг». ЕВРАЗ – металлургическая компания, лидер на рынках стального проката и готовых решений для ин
|26.04.2023
|
ИТ-компания Umno.digital создала цифровой двойник для обогатительной фабрики «Евраза» по заказу «Приоритилогистик»
ИТ-компания Umno.digital завершила реализацию проекта по разработке цифрового двойника транспортной инфраструктуры Абагурской обогатительной фабрики, входящей в состав «Евраза». Заказчиком проекта выступил промышленный логистический оператор «Приоритилогистик», который оказывает комплекс услуг промышленной логистики и транспортно-логистического обслуживания фа
|24.08.2022
|
«Корус консалтинг» модернизирует систему аналитической отчетности «ЕВРАЗ ТК»
«ЕВРАЗ ТК» реализует новый подход к формированию аналитической отчетности по продажам на основ
|09.06.2022
|
Андрей Нуйкин, «Евраз»: Обеспечить ИБ без иностранных вендоров и оpen source можно и нужно
торов усилившихся кибератак, ухода западных вендоров и законодательных новаций стимулируют повышение киберзащищенности реального сектора, обеспеченной отечественными системами защиты. Андрей Нуйкин, «Евраз»: Уход западных вендоров ускорил процесс импортозамещения, который ранее воспринимался отдельными компаниями как своего рода искусственно навязанный CNews: Какие киберугрозы сейчас особен
|21.01.2022
|
Российский лидер мирового выпуска рельсов добился за счет ИТ ежегодного прямого эффекта в $100 млн
т цифровых проектов «Евраза» Российский производитель металлургической и горнодобывающей продукции «Евразхолдинг» в 2021 г. за счет реализации цифровых проектов получила прямой экономический эф
|13.12.2021
|
SAP и «Евраз» создадут на базе СибГИУ центр академических инноваций
SAP, «Евраз» и Сибирский государственный индустриальный университет (СибГИУ) подписали соглашение о
|15.09.2021
|
iPavlov разработала для «ЕВРАЗа» интеллектуального цифрового ассистента
я сбора постоянной обратной связи от торговых партнеров глобальной горно-металлургической компании «ЕВРАЗ», что позволит упростить коммуникацию с клиентами, максимизировать конверсию, сэкономит
|26.08.2021
|
Первые лица Минздрава, Санкт-Петербурга, ИТ-директоры РЖД, «Почты России», «Евраза», Coca-Cola и других мегакомпаний выступят на CNews FORUM 2021
опасности, «Каркаде» Андрей Ерин; начальник отдела обеспечения безопасности информационных систем, «Евраз» Андрей Нуйкин; ИТ-директор «Росводоканала» Сергей Путин; директор департамента операци
|12.04.2021
|
Приложение «Охота на риски» на базе «Форсайт. Мобильная платформа» помогает минимизировать риски на предприятиях «Евраза»
«Евраз» запустил корпоративное мобильное приложение «Охота на риски», которое помогает собират
|01.04.2021
|
Цифровая трансформация дала «Евразу» ежегодный прямой экономический эффект в полтора миллиарда
касается увеличения объемов производства, повышением его эффективности, снижением дефектов и т. д. «Евраз» является вертикально-интегрированной металлургической и горнодобывающей компанией с ак
|09.02.2021
|
МТС и Ericsson построят выделенную коммерческую LTE/5G-ready сеть для «ЕВРАЗа»
МТС построит для «ЕВРАЗа» выделенную технологическую LTE/5G-ready сеть на шахте «Шерегешская» в Кемеровской обл
|18.01.2021
|
Softline помогла «Евразу» автоматизировать бизнес-процессы по работе с рекламациями
Softline завершила разработку и внедрение системы учета рекламаций в компании «Евраз». В рамках проекта были настроены портал самообслуживания для фиксации рекламаций и сис
|26.10.2020
|
ЕВРАЗ сократил время формирования отчетности с помощью SAP
работки ad-hoc запросов и снижение трудозатрат на подготовку отчетности. «Единая система отчетности ЕВРАЗа, реализованная с помощью решений SAP, позволяет сотрудникам компании экономить время н
|18.06.2020
|
ЕВРАЗ защитит сотрудников от COVID-19 с помощью приложения «Антивирус»
ал» и «Сибирь», приложение будет доступно всем сотрудникам компании. За каждую установку приложения ЕВРАЗ выделяет средства на приобретение средств защиты и антисептиков для медицинских учрежде
|08.06.2020
|
«Евраз» объединил данные об объектах недвижимости на базе SAP Real Estate Management
также отраслевой экспертизой в металлургии и горной добыче. В организационный объем проекта вошли «Евразхолдинг», «Евраз Западно-Сибирский металлургический комбинат» и управляемые общества «Ра
ЕВРАЗ и организации, системы, технологии, персоны:
|Натрусов Артем 313 303
|Шадаев Максут 1210 214
|Чаркин Евгений 317 157
|Сотин Денис 216 141
|Ульянов Николай 176 111
|Абакумов Евгений 227 107
|Бурилов Андрей 117 98
|Нестеров Алексей 175 97
|Воронин Павел 196 87
|Меденцев Константин 106 84
|Урусов Виктор 157 84
|Демидов Сергей 129 84
|Клепиков Алексей 121 80
|Козак Николай 209 74
|Гимранов Ринат 126 73
|Сергеев Сергей 179 71
|Врацкий Андрей 175 71
|Белоусов Максим 109 69
|Аксаков Анатолий 163 69
|Лигачев Глеб 120 67
|Дьяченко Валерий 96 63
|Галкин Николай 140 62
|Кирьянова Александра 169 62
|Суровец Дмитрий 115 62
|Попов Андрей 116 61
|Козырев Алексей 328 60
|Леонов Алексей 96 59
|Теплицкий Дмитрий 88 58
|Шаев Виталий 59 57
|Андрианов Павел 86 56
|Чурсин Дмитрий 87 56
|Александров Александр 86 56
|Тятюшев Максим 215 56
|Аникин Дмитрий 68 56
|Аксенов Олег 62 55
|Шипов Савва 102 53
|Глазков Александр 151 51
|Нуйкин Андрей 50 50
|Луганцев Александр 51 49
|Трояновский Владимир 63 49
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463181, в очереди разбора - 724405.
Создано именных указателей - 199201.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.