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ЕВРАЗ EVRAZ plc. EVRAZ Group S.A. Евраз Груп ЕвразХолдинг ЕВРАЗ ТК ЕВРАЗ Торговая компания

ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания

ЕВРАЗ является вертикально-интегрированной металлургической и горнодобывающей компанией с активами в России, США, Канаде и Казахстане. Компания входит в число крупнейших производителей стали в мире. Собственная база железной руды и коксующегося угля практически полностью обеспечивает внутренние потребности ЕВРАЗа. Компания входит в ведущий индекс Лондонской Фондовой Биржи FTSE-100.

 

 

"Новые технологии поддерживают темп и эффекты от ЦТ в промышленности"  Артем Натрусов , Вице-президент по информационным технологиям, ЕВРАЗ, CNews FORUM 2023


24.07.2023 Технологии компьютерного зрения VisionLabs помогут «Евразу» экономить миллионы рублей в год

Компания «Евраз» внедрила на Западно-Сибирском металлургическом комбинате интеллектуальную видеоаналитику от VisionLabs для автоматизации контроля качества. С помощью технологий компьютерного зрения сист
22.05.2023 «Корус консалтинг» помог ЕВРАЗу автоматизировать систему бюджетирования, оперативного планирования и управления эффективностью

тегическое планирование с операционным. Об этом CNews сообщили представители ГК «Корус консалтинг». ЕВРАЗ – металлургическая компания, лидер на рынках стального проката и готовых решений для ин
26.04.2023 ИТ-компания Umno.digital создала цифровой двойник для обогатительной фабрики «Евраза» по заказу «Приоритилогистик»

ИТ-компания Umno.digital завершила реализацию проекта по разработке цифрового двойника транспортной инфраструктуры Абагурской обогатительной фабрики, входящей в состав «Евраза». Заказчиком проекта выступил промышленный логистический оператор «Приоритилогистик», который оказывает комплекс услуг промышленной логистики и транспортно-логистического обслуживания фа
24.08.2022 «Корус консалтинг» модернизирует систему аналитической отчетности «ЕВРАЗ ТК»

«ЕВРАЗ ТК» реализует новый подход к формированию аналитической отчетности по продажам на основ
09.06.2022 Андрей Нуйкин, «Евраз»: Обеспечить ИБ без иностранных вендоров и оpen source можно и нужно

торов усилившихся кибератак, ухода западных вендоров и законодательных новаций стимулируют повышение киберзащищенности реального сектора, обеспеченной отечественными системами защиты. Андрей Нуйкин, «Евраз»: Уход западных вендоров ускорил процесс импортозамещения, который ранее воспринимался отдельными компаниями как своего рода искусственно навязанный CNews: Какие киберугрозы сейчас особен
21.01.2022 Российский лидер мирового выпуска рельсов добился за счет ИТ ежегодного прямого эффекта в $100 млн

т цифровых проектов «Евраза» Российский производитель металлургической и горнодобывающей продукции «Евразхолдинг» в 2021 г. за счет реализации цифровых проектов получила прямой экономический эф
13.12.2021 SAP и «Евраз» создадут на базе СибГИУ центр академических инноваций

SAP, «Евраз» и Сибирский государственный индустриальный университет (СибГИУ) подписали соглашение о
15.09.2021 iPavlov разработала для «ЕВРАЗа» интеллектуального цифрового ассистента

я сбора постоянной обратной связи от торговых партнеров глобальной горно-металлургической компании «ЕВРАЗ», что позволит упростить коммуникацию с клиентами, максимизировать конверсию, сэкономит
26.08.2021 Первые лица Минздрава, Санкт-Петербурга, ИТ-директоры РЖД, «Почты России», «Евраза», Coca-Cola и других мегакомпаний выступят на CNews FORUM 2021

опасности, «Каркаде» Андрей Ерин; начальник отдела обеспечения безопасности информационных систем, «Евраз» Андрей Нуйкин; ИТ-директор «Росводоканала» Сергей Путин; директор департамента операци
12.04.2021 Приложение «Охота на риски» на базе «Форсайт. Мобильная платформа» помогает минимизировать риски на предприятиях «Евраза»

«Евраз» запустил корпоративное мобильное приложение «Охота на риски», которое помогает собират
01.04.2021 Цифровая трансформация дала «Евразу» ежегодный прямой экономический эффект в полтора миллиарда

касается увеличения объемов производства, повышением его эффективности, снижением дефектов и т. д. «Евраз» является вертикально-интегрированной металлургической и горнодобывающей компанией с ак
09.02.2021 МТС и Ericsson построят выделенную коммерческую LTE/5G-ready сеть для «ЕВРАЗа»

МТС построит для «ЕВРАЗа» выделенную технологическую LTE/5G-ready сеть на шахте «Шерегешская» в Кемеровской обл
18.01.2021 Softline помогла «Евразу» автоматизировать бизнес-процессы по работе с рекламациями

Softline завершила разработку и внедрение системы учета рекламаций в компании «Евраз». В рамках проекта были настроены портал самообслуживания для фиксации рекламаций и сис
26.10.2020 ЕВРАЗ сократил время формирования отчетности с помощью SAP

работки ad-hoc запросов и снижение трудозатрат на подготовку отчетности. «Единая система отчетности ЕВРАЗа, реализованная с помощью решений SAP, позволяет сотрудникам компании экономить время н
18.06.2020 ЕВРАЗ защитит сотрудников от COVID-19 с помощью приложения «Антивирус»

ал» и «Сибирь», приложение будет доступно всем сотрудникам компании. За каждую установку приложения ЕВРАЗ выделяет средства на приобретение средств защиты и антисептиков для медицинских учрежде
08.06.2020 «Евраз» объединил данные об объектах недвижимости на базе SAP Real Estate Management

также отраслевой экспертизой в металлургии и горной добыче. В организационный объем проекта вошли «Евразхолдинг», «Евраз Западно-Сибирский металлургический комбинат» и управляемые общества «Ра
27.03.2020 Вице-президент «Евраза» в интервью CNews: Мы ежегодно увеличиваем затраты на ИТ в 1,5-2 раза

окументооборот с контрагентами, поставщиками и клиентами, а также с компаниями, входящими в группу «Евраз», уже давно существует. Хотя и здесь есть два слоя – это ЭДО и EDI (Electronic Data Int
19.12.2019 Система «Вист групп» повысила производительность ЕВРАЗ КГОКа на 8%

08.07.2019 ИТ-моделирование выпуска стали даст «Евразу» экономический эффект в 600 миллионов. Видео

о моделирования производства стали на Западно-Сибирском металлургическом комбинате (ЗСМК, входит в «Евразхолдинг») дало экономический эффект около 49 млн руб. в месяц. В пересчете на год это до
18.04.2019 ЕВРАЗ сократит операционные затраты на закупки с помощью SAP Ariba

SAP и ЕВРАЗ завершили проект внедрения облачного решения SAP Ariba Catalog. Новая система позволит

30.11.2018 ИИ для новейшей доменной печи России сэкономил «Евразу» миллионы долларов

Артема Натрусова во время его выступления на CNews Forum, который прошел в середине ноября 2018 г. «Евраз» является одним из крупнейших производителей стали на планете и мировым лидером по изго
25.04.2018 ЕВРАЗ модернизирует ЦОД на базе решений HPE

CNews: Расскажите немного о ЕВРАЗ. Какая ИТ-инфраструктура создана для обеспечения работы холдинга? Денис Попов: ЕВРАЗ является вертикально-интегрированной металлургической и горнодобывающей компанией с активами в

13.03.2018 «Альфа-Банк» и «ЕВРАЗ» выстроили прямое соединение на базе CyberFT

«Альфа-Банк» и ГК «ЕВРАЗ» объявили о завершении проекта по созданию прямого обмена финансовыми сообщениями на ба
27.02.2018 «ЕвразХолдинг», ОМК, СО ЕЭС, Touch Bank, «Северсталь», «Русагро» на конференции CNews «ИТ-стратегия 2018»

ти и многие другие вопросы будут рассмотрены в рамках конференции «ИТ-стратегия 2018». Среди докладчиков и участников дискуссии; Артем Натрусов, вице-президент по информационным технологиям компании «ЕвразХолдинг»; Алексей Митенков, директор по информационным технологиям и интеллектуальным системам защиты ОМК; Сергей Дунаев, директор по ИТ «Северсталь Менеджмент»; Петр Воронин, директор деп
19.02.2018 «ЕвразХолдинг», ОМК, СО ЕЭС, Touch Bank, «Северсталь», «Русагро» на конференции CNews «ИТ-стратегия 2018»

ти и многие другие вопросы будут рассмотрены в рамках конференции «ИТ-стратегия 2018». Среди докладчиков и участников дискуссии; Артем Натрусов, вице-президент по информационным технологиям компании «ЕвразХолдинг»; Алексей Митенков, директор по информационным технологиям и интеллектуальным системам защиты ОМК; Сергей Дунаев, директор по ИТ «Северсталь Менеджмент»; Петр Воронин, директор деп
01.02.2018 «ЕвразХолдинг», ОМК, СО ЕЭС, Touch Bank, «Северсталь», «Русагро» на конференции CNews «ИТ-стратегия 2018»

ти и многие другие вопросы будут рассмотрены в рамках конференции «ИТ-стратегия 2018». Среди докладчиков и участников дискуссии; Артем Натрусов, вице-президент по информационным технологиям компании «ЕвразХолдинг»; Алексей Митенков, директор по информационным технологиям и интеллектуальным системам защиты ОМК; Сергей Дунаев, директор по ИТ «Северсталь Менеджмент»; Петр Воронин, директор деп
23.01.2018 «ЕвразХолдинг», ОМК, СО ЕЭС, Touch Bank, «Северсталь», «Русагро» на конференции CNews «ИТ-стратегия 2018»

ти и многие другие вопросы будут рассмотрены в рамках конференции «ИТ-стратегия 2018». Среди докладчиков и участников дискуссии; Артем Натрусов, вице-президент по информационным технологиям компании «ЕвразХолдинг»; Алексей Митенков, директор по информационным технологиям и интеллектуальным системам защиты ОМК; Сергей Дунаев, директор по ИТ «Северсталь Менеджмент»; Петр Воронин, директор деп
25.12.2017 Автоматизация как стратегия: опыт построения Центра сервисных решений в ЕВРАЗе

тра сервисных решений (ЦСР) в ЕВРАЗе. Какие цели и задачи были поставлены перед ЦСР? Максим Сбытов: ЕВРАЗ — крупный холдинг с активами в разных странах, и на каждом предприятии есть HR-службы.

25.12.2017 «ЕвразХолдинг», ОМК, СО ЕЭС, Touch Bank, «Северсталь», «Русагро» на конференции CNews «ИТ-стратегия 2018»

ти и многие другие вопросы будут рассмотрены в рамках конференции «ИТ-стратегия 2018». Среди докладчиков и участников дискуссии; Артем Натрусов, вице-президент по информационным технологиям компании «ЕвразХолдинг»; Алексей Митенков, директор по информационным технологиям и интеллектуальным системам защиты ОМК; Сергей Дунаев, директор по ИТ «Северсталь Менеджмент»; Петр Воронин, директор деп
30.11.2017 ЕВРАЗ оптимизировал HR-процессы на базе SAP SuccessFactors

SAP и ЕВРАЗ завершили проект по автоматизации процессов управления талантами на платформе SAP SuccessFactors. В ходе проекта были автоматизированы процессы поиска новых кандидатов, построения карьеры
28.10.2016 Кто здесь эксперт? «Евраз» внедрил глобальную систему управления знаниями

«Евраз» – крупная территориально распределенная металлургическая и горнодобывающая корпорация,
21.07.2016 ИТ-стратегия ЕВРАЗа: сервисы и инструменты повышения эффективности

CNews: Что представляет собой ИКТ-инфраструктура компании ЕВРАЗ? Артем Натрусов: ЕВРАЗ является интернациональной компанией. Ее акции торгуются

26.04.2016 «Консист Бизнес Групп» внедрила CRM-систему в «ЕвразХолдинге»

ксплуатацию информационную систему поддержки сбыта на платформе Microsoft Dynamics CRM компании ТК «ЕвразХолдинг». Об этом CNews сообщили в «Консист Бизнес Групп». ТК «ЕвразХолдинг» — по
23.10.2015 Состоялось крупнейшее в истории внедрение «1С:ERP»

На низком стартеМеталлотрейдинговая компания «Евраз металл инпром», входящая в состав группы «Евраз», сообщила о готовящемся с 15 но
05.12.2014 Информатизация «Евраза» в условиях кризиса и санкций: Советские контроллеры и LibreOffice

В рамках CNews FORUM 2014 вице-президент по ИТ холдинга «Евраз» Артем Натрусов выступил с докладом, посвященным информатизации своей компании. На сего
24.07.2014 Новые участники CNews FORUM - ИТ-руководители Федерального казначейства и «Евраза»

Список выступающих на седьмом CNews FORUM расширился. Его пополнили заместитель руководителя Федерального казначейства Сергей Гуральников и вице-президент по информационным технологиям (ИТ) «Евраза» Артем Натрусов. Кроме того, докладчиками CNews FORUM 2014 традиционно станут ИТ-руководители крупнейших российских заказчиков, как коммерческих компаний, так и государственных структур.
10.02.2014 «Евраз» создал единую коммуникационную среду для сотрудников с помощью «Астерос Консалтинга»

Компания «Астерос Консалтинг» завершила миграцию корпоративного портала холдинга «Евраз» на новую платформу Microsoft SharePoint 2013. Реализация проекта позволила в сжатые ср
26.10.2011 PM Expert оказала консалтинговые услуги «Евраз Груп С.А.»

Компания PM Expert, входящая в группу «Армада», сообщила об оказании консалтинговых услуг «Евраз Груп С.А.» на проекте «Реконструкция РБЦ рельсовой площадки Евраз ЗСМК». Проект

06.09.2011 «Евраз Груп» ищет ИТ-директора

без учета бонусов, которые, как правило, исчисляются как 50-100% от годового оклада. Заметим, что «Евраз Груп С.А.» имеет высокоразвитую ИТ-инфраструктуру, охватывающую все подразделения холди
29.08.2011 «Евраз» под защитой Eset NOD32

ботчики, — сообщил Сергей Старцев, начальник отдела обеспечения безопасности информационных систем «ЕвразХолдинг». — Время показало, что выбор в пользу Eset NOD32, который продемонстрировал наи

Публикаций - 389, упоминаний - 604

ЕВРАЗ замечен на рынке с организациями, системами, технологиями и персонами:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 10452 117
7522 99
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 7596 69
Сбер - Cloud.ru - SberCloud - СберКлауд Облачные технологии 378 65
Газинформсервис - ГИС 145 55
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех 348 52
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий 1988 47
SAP SE 5071 45
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 10590 44
Cinimex - Синимекс - Синимекс-Информатика 202 44
Microsoft Corporation 23955 40
Schneider Electric 550 39
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1402 39
Скала^р - ранее InterLab IBS 131 38
InfoWatch - Инфовотч 962 33
ИКС - Yadro - КНС Групп 353 33
Directum - Директум 987 30
UseTech - Юзтех Интеграция 47 29
Rimini Street 58 29
НТЦ ИТ Роса - Научно-технический центр информационных технологий РОСА - Российские операционные системы 481 28
Gelarm - Геларм 35 28
Программный продукт ГК 60 28
Delta Computers - Дельта Компьютерс 76 28
Т1 Консалтинг - Т1 Инновации - Техносерв Консалтинг 355 27
UIPath 91 27
ABB Group - Asea Brown Boveri 312 27
Schneider Electric Secure Power 65 27
Такском - Taxcom 234 27
Ростелеком ОМП - Открытая мобильная платформа 359 27
BSL - Business Solutions Lab - Бизнес Солюшинс Лаб - BS lab 38 27
Сбер - СберМедИИ - SberMedAI 60 26
Первый ОФД - Первый Оператор фискальных данных 113 26
Центр2М - Center2М 66 26
Ситилабс 44 26
Profindustry - Профиндустрия-Центр - PRO Intellect Technology 31 26
Норникель ОЦО - Общий центр обслуживания - НН-Инфоком - Норникель Спутник - Нортех - Норникель Технические сервисы 52 26
ФТС РФ ГУИТ - Главное управление информационных технологий - ФТС РФ ЦИТТУ - Центральное информационно-техническое таможенное управление - ГНИВЦ ФТС РФ 157 26
ММК Информсервис 50 25
Сибур Диджитал - Сибур ИТ - Sibur Digital 82 25
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata - Аренадата Софтвер 137 24
РЖД - Российские железные дороги 1753 138
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1379 128
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 6379 121
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 613 120
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 917 102
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 332 100
Интеррос - Росбанк АКБ 577 86
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО - НТЦ ЕЭС - Научно-технический центр Единой энергетической системы 249 83
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 453 82
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 878 80
ПГК - Первая грузовая компания 176 77
МКБ - Московский кредитный банк 513 76
Лента - Сеть розничной торговли 1868 74
Ингосстрах СПАО 383 70
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 193 69
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 420 68
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2585 67
Мечел ПАО - Промышленный холдинг 157 67
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 277 66
Сургутнефтегаз - СНГ 255 65
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 351 64
ОМК - Объединенная металлургическая компания 180 61
ГПБ - Газпромбанк 1004 54
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 748 53
Уралхим ОХК АО - Объединенная химическая компания 159 52
Абсолют Банк 210 50
Татнефть - Банк Зенит - Банковская группа Зенит 322 49
Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 993 49
Почта России ПАО 1979 48
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 234 45
36,6 - аптечная сеть 85 42
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1989 41
ТМХ - Трансмашхолдинг 109 40
Транснефть 281 38
Черкизово ГК - ЧМПЗ - Черкизовский мясоперерабатывающий завод 95 36
Альфа-Банк 1649 35
Русагро Группа Компаний 240 35
Агрокомплекс имени Н.И. Ткачева 56 35
Росводоканал 91 35
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 370 33
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 10181 154
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1706 102
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1740 88
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2572 66
Госдума РФ - Комитет Госдумы по по кредитным организациям и финансовым рынкам 108 59
Федеральное казначейство России 1636 55
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3089 54
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1630 51
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2681 50
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2201 47
Администрация Санкт-Петербурга - Губернатор Санкт-Петербурга - органы государственной власти 250 42
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 288 41
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4118 38
Правительство Москвы 2137 38
Счётная палата РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 732 32
Минцифры РФ - Департамент развития архитектуры и координации информатизации 90 29
Минцифры РФ - Департамент инфраструктурных проектов 60 27
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 190 24
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2523 21
РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 230 21
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1280 20
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 249 20
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 3289 20
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5393 18
ЦБ РФ ГУБиЗИ - Главное управление безопасности и защиты информация Банк России 47 18
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 740 15
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2619 15
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4643 14
Правительство Москвы - ЦНД ГКУ - Центр налоговых доходов ГКУ 33 12
Росаккредитация - Федеральная служба по аккредитации 133 11
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 748 11
Росгеолэкспертиза ФГКУ 11 11
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2880 11
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1762 10
Президент Российской Федерации 3970 8
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 738 8
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения 202 7
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 332 7
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1107 7
Московская безопасность ГКУ 7 6
ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 59 10
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 240 9
АФТ - Ассоциация Финтех 89 3
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 266 3
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 78 2
СоДИТ - Союз ИТ-директоров 38 2
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 266 2
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 243 2
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 633 2
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 527 2
РСПМ - Российский союз поставщиков металлопродукции - Российская Ассоциация металлоторговцев 13 2
СибАкадемИнновация 1 1
АРСИБ - Ассоциация руководителей служб информационной безопасности 14 1
Der Bitkom e. V. - Bundesverband Informationswirtschaft, Telekommunikation und neue Medien - Федеральная ассоциация информационной экономики, телекома и новых средств коммуникаций 29 1
SPb CIO Club - Клуб ИТ-директоров 12 1
APCO - Association of Public Safety Communications Officials - Ассоциация цифровой транкинговой радиосвязи 11 1
РБО НП - Русское биометрическое общество 9 1
International Red Cross and Red Crescent Movement - Международное движение Красного Креста и Красного Полумесяца - Российский Красный Крест 69 1
РФС - Российский футбольный союз - Сборная России по футболу 36 1
НППА - Национальная платформа промышленной автоматизации 2 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6174 1
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 93 1
ФОИ - Фонд общественных интересов 23 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 266 1
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 206 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 276 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1387 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 57600 313
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 43128 281
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 18787 212
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 14889 193
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты 23190 185
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 14342 178
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 27655 171
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FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы 4127 121
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 5591 119
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 5942 104
Цифровая стратегия - ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий 866 103
Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть 1666 99
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 9608 94
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4055 83
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 11524 74
Low-code - Low Coding - специальная платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 706 70
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA 4398 70
Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12087 65
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5035 62
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 2708 60
MLOps - Machine learning operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение 3901 59
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 8808 58
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 2668 55
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 27274 55
Digital Twins - DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии - Цифровые модели 973 54
Прототип - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 10780 53
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EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13417 48
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 1891 48
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 6476 47
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 4563 47
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 11575 47
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы 9504 46
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 10675 45
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Data Analytics - Наука о данных - Data science - Даталогия - Datalogy 515 44
НКТ - Р7-Офис 262 53
1С:ERP Управление предприятием 422 39
Право.ру - Pravo.Tech - Manage.one 38 30
Ростелеком ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 680 29
UseTech UseBus 28 28
IBM Cloud - IBM Bluemix - SoftLayer Technologies 176 28
Сбер - Cloud.ru - SberCloud Advanced - Облачная платформа Группы Сбербанк - сервис бессерверных вычислений Functiongraph 112 27
1С:УПП - 1С:Управление производственным предприятием 432 27
RuSIEM - Система сбора информации и событий от ИТ-систем 77 26
iMind MCU Server - Сервер видеоконференцсвязи 36 26
IBM Public Cloud 26 26
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V - 90 26
Luxms BI 54 24
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 833 23
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2154 20
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 847 18
Linux OS 8930 17
ВТБ Онлайн - Интернет-банк ВТБ 210 16
Mango Cloud Systems - Mango Office 184 16
Т1 НОТА МОДУС - Т1 CRM 53 16
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем 177 15
Microsoft Office 3567 15
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 944 14
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 4516 14
Microsoft Windows 14912 13
Bellsoft Axiom JDK СЗИ 36 13
MITRE CVE - Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 3718 13
Сбер - СберМаркет - Sberbank Markets - Instamart - Инстамарт Сервис 166 13
Новые облачные технологии - МойОфис 629 12
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V Works 28 12
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 539 11
Т1 Клауд - T1 Cloud - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud - TS-Cloud 276 11
Новые облачные технологии - МойОфис - Squadus 26 10
NVision Барьер 587 10
Сбер - SberCRM 19 10
Бизнес Технологии - Global-ERP 22 10
OTP Group - ОТП Банк - Touch Bank 41 8
ВГТРК - Смотрим 564 8
Google Android 13254 7
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 929 7
Натрусов Артем 246 236
Шадаев Максут 797 139
Чаркин Евгений 270 122
Сотин Денис 189 114
Меденцев Константин 88 77
Козак Николай 104 73
Клепиков Алексей 109 71
Абакумов Евгений 173 71
Демидов Сергей 104 65
Бурилов Андрей 81 64
Гимранов Ринат 114 64
Дьяченко Валерий 95 63
Белоусов Максим 100 60
Аксаков Анатолий 140 60
Андрианов Павел 83 55
Лигачев Глеб 79 55
Воронин Павел 96 55
Ульянов Николай 75 52
Попов Андрей 99 52
Нестеров Алексей 112 50
Сергеев Сергей 98 47
Урьяс Вадим 98 45
Казарин Станислав 143 45
Шипов Савва 92 44
Трояновский Владимир 55 43
Нуйкин Андрей 42 42
Кирьянова Александра 105 40
Ефёров Алексей 41 38
Ушаков Анатолий 41 38
Врацкий Андрей 92 38
Онищенко Владислав 84 38
Беляев Владислав 69 38
Фокин Валерий 44 38
Тараторин Александр 51 38
Алешкин Сергей 64 37
Урусов Виктор 88 37
Шойтов Александр 66 37
Агапкин Алексей 39 37
Ермолаев Артем 369 36
Козырев Алексей 297 36
Россия - РФ - Российская федерация 130647 350
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 40103 174
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13609 109
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 15884 93
Европа Восточная 3017 68
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 50726 38
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 6706 32
Азия Центральная - Центрально-Азиатский регион 455 31
Европа 21275 30
Украина 7414 26
Россия - Сибирь 2188 23
Казахстан - Республика 5193 20
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 15822 16
Азия - Азиатский регион 5229 16
Европа Центральная и Восточная - CEE - Central and Eastern Europe 191 16
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 2694 15
Земля - планета Солнечной системы 10074 14
Россия - ЮФО - Республика Крым 820 14
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 13801 13
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Россия - ЦФО - Калужская область 886 11
Россия - ЦФО - Ярославская область 783 11
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2508 9
Россия - ПФО - Мордовия Республика 555 7
Канада 4766 7
Россия - УФО - Тюменская область 1019 7
Беларусь - Белоруссия 4934 7
Германия - Федеративная Республика 12338 7
Чехия - Чешская Республика 1287 6
Индия - Bharat 5214 6
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 2430 6
Россия - УФО - Челябинская область 1055 5
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13081 5
Грузия 1162 5
Россия - СКФО - РСО-Алания - Северная Осетия-Алания Республика 435 5
Франция - Французская Республика 7662 5
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 2918 5
Россия - ЦФО - Тамбовская область 529 5
Италия - Итальянская Республика 4251 4
Россия - ЮФО - Ростовская область 1356 4
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5111 285
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - Банковские операции 44447 257
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 46505 243
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 21924 118
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 11971 99
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2684 95
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 11802 91
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 4953 80
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 285 72
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 9963 71
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 16433 71
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3398 64
Экономический эффект 921 61
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 5743 58
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 14972 58
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4282 56
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 25815 55
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 1298 51
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 5956 45
Черкизон - Черкизовский рынок 138 43
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5206 36
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7346 35
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 2882 34
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 1812 34
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 3973 31
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor 1978 29
Проектный офис - Project Office 524 28
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 665 28
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6382 27
Поколение Z - Generation Z- зумеры - Homelanders, Homeland Generation, Zoomers или New Silent Generation - поколение людей, родившихся со второй половины 1990х по первую половину 2010х 87 27
Металлургия - Металлургическая промышленность - Metallurgical industry - День металлурга - третье воскресенье июля - металлоторговля 550 27
Страхование - Страховое дело - Insurance 5324 25
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3444 24
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры 2412 24
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 2908 23
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 5429 22
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 8820 21
Аудит - аудиторский услуги 2285 21
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 5506 21
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 2423 20
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11070 26
ПМХ - Пронто-Медиа Холдинг - Pronto-Media 40 4
Мобильные системы 113 3
Intelligent Enterprise 27 3
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 303 2
Коммерсантъ - Издательский дом 1501 2
РОИ - Российская общественная инициатива 81 1
Forbes - Форбс 696 1
Vc.ru - Виси.ру 34 1
TechMedia - Habr - Хабр - Хабрахабр 82 1
ComNews - Медиа-бизнес 102 1
Sports.ru - Спортс.ру 25 1
D-Russia - Экспертный центр электронного государства 66 1
Открытые системы ИД 172 1
Будущее России. Национальные проекты 20 1
Банкста - Telegram-канал 7 1
CNews ИТ в промышленности 5 1
CNews Bugtrack 18 1
CNews - Soft.CNews 30 1
Комсомольская правда ИД 65 1
CNews RND - R&D.CNews 2273 1
CNews TV 747 1
IDG - International Data Group 99 1
CNews - ZOOM.CNews 1815 1
Парламентская газета 16 1
РИА Новости 845 1
Ведомости 720 1
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 5824 1
TAdviser - Центр выбора технологий 345 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 7695 122
CNews Инновация года - награда 107 67
Gartner - Гартнер 3503 27
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 2657 20
IDC - International Data Corporation 4878 10
ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 195 7
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 281 7
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента 545 5
Forrester Wave 45 4
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 331 3
Forrester Research 819 3
BCG - Boston Consulting Group 102 3
Эксперт РА - RAEX - РАЭКС-Аналитика 104 2
Markets&Markets Research 107 2
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 952 2
Cybersecurity Ventures 8 1
Ромир - Romir Monitoring - Исследовательский холдинг 103 1
АКРА - Аналитическое кредитное рейтинговое агентство 34 1
Gallup - American Institute of Public Opinion - TNS Gallup Media - TNS Gallup AdFact - BMF Gallup Media 68 1
Медиалогия 21 1
S&P 500 554 1
CNews Analytics - Крупнейшие поставщики решений для анализа данных 14 1
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 264 10
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 209 9
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 798 7
Fraunhofer IDMT - Institute for Digital Media Technology - Fraunhofer Institut für Integrierte Schaltungen - FIIS, Fraunhofer IIS - Институт интегральных схем общества Фраунгофера 59 4
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 311 3
УрФУ - Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 123 2
РАНХиГС - ИЭМИТ - Институт экономики, математики и информационных технологий - Школа ИТ-менеджмента АНХ при правительстве РФ 18 2
РЖД НИИАС - Научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт информатизации, автоматизации и связи на железнодорожном транспорте 39 2
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 690 2
SAP Education CIS Учебный Центр - SAP University Alliances - Университетский Альянс - SAP Next-Gen Lab - SAP S/4HANA Academy - SAP Young Thinkers 59 2
Ростатом - ВНИИАЭС - Всероссийский Научно-исследовательский институт по эксплуатации атомных электростанций 18 2
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет 525 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 210 2
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 187 2
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1375 2
Синергия Университет - Московский финансово-промышленный университет НОЧУ ВО МФПУ 38 1
РАН СПИИРАН - Санкт-Петербургский институт информатики и автоматизации Российской академии наук 7 1
ИРИ - Институт развития интернета АНО 116 1
МПГУ - Московский педагогический государственный университет 33 1
ТПУ - Национальный исследовательский Томский политехнический университет - Томский политех 132 1
Роспатент РФ - ФИПС - Федеральный институт промышленной собственности - Палата по патентным спорам 93 1
Сбер - СберУниверситет - Корпоративный университет Сбербанка АНО ДПО 32 1
USC - University of Southern California - Университет Южной Калифорнии 66 1
Ростех - Росэлектроника - Вега НИЦЭВТ - Научно-исследовательский центр электронной вычислительной техники - Специальное конструкторское бюро № 245 43 1
РЖД ВНИИЖТ НИАЦ - Научно-исследовательский институт железнодорожного транспорта 16 1
Правительство Москвы - МГУУ имени Ю.М. Лужкова - Московский городской университет управления Правительства Москвы имени Ю.М. Лужкова - Университет Правительства Москвы 17 1
Альфа-Банк - Alfa Factory 2 1
Сколково МШУ - Московская школа управления 50 1
МИД РФ - МГИМО - Московский государственный институт международных отношений (университет) 108 1
НИУ ВШЭ ИСИЭЗ - Институт статистических исследований и экономики знаний 46 1
УлГУ - Ульяновский государственный университет 10 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 477 1
РУДН - Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы 61 1
Московский колледж современных технологий имени Героя Советского Союза М. Ф. Панова 1 1
СтГАУ - Ставропольский государственный аграрный университет 10 1
РАН СО ННЦ - Новосибирский научный центр - Академгородок Новосибирск 139 1
НИУ ВШЭ - ВШБ - Высшая школа бизнеса - Высшая школа маркетинга и развития бизнеса 13 1
УГТУ-УПИ - Уральский государственный технический университет - УПИ имени первого президента России Б. Н. Ельцина - УПИ имени С.М. Кирова 38 1
МИИТ РУТ - Российский университет транспорта - Институт пути, строительства и сооружений - Московский государственный университет путей сообщения 99 1
ГУУ - Государственный университет управления - Московский институт управления, МИУ - Государственная академия управления имени Серго Орджоникидзе, ГАУ 75 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 993 190
CNews AWARDS - награда 449 141
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1873 95
CNews FORUM Кейсы 166 77
CNews Баттл 64 46
Рейтинг Рунета - Всероссийский конкурс сайтов и приложений 40 10
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2220 9
CNews ИТ-стратегия 14 7
CNews APPWards 36 5
CNews Мисс ИТ России 12 2
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 252 2
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7653 2
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 171 2
HP - Программные миры HP 9 1
Рождество Христово - Рождественские каникулы 619 1
ВКСС - Ведомственные и корпоративные информационные системы, сети и средства связи - выставка 86 1
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 116 1
День молодёжи - 27 июня 716 1
Приоритет - Национальная премия в области импортозамещения 6 1
ComNews Awards 7 1
ISE - Integrated Systems Europe 46 1
Positive Hack Days - PHDays 20 1
1С:ERP Бизнес-форум 16 1
ZeroNights - конференция по информационной безопасности 17 1
SAP Forum - SAP Индустриальный Форум 42 1
Russian CIO Summit - Съезд ИТ-директоров Северо-Западного региона 19 1
Microsoft Dynamics AX Forum 27 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1145 1
РАЭК Премия Рунета - Национальная премия за вклад в развитие российского сегмента сети Интернет 97 1
Хрустальный атом 3 1
FutureSkills - чемпионат по профессиям для цифровой экономики 6 1
Хрустальная сова - приз лучшему игроку телевизионной игры "Что? Где? Когда?" 3 1
Startup Village - международная стартап-конференция 60 1
Worldskills - Ворлдскиллс - Агентство развития профессионального мастерства 110 1
FISU Universiade - Универсиада - Международные и национальные спортивные соревнования среди студентов 115 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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