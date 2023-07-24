ЕВРАЗ EVRAZ plc. EVRAZ Group S.A. Евраз Груп ЕвразХолдинг ЕВРАЗ ТК ЕВРАЗ Торговая компания
ЕВРАЗ является вертикально-интегрированной металлургической и горнодобывающей компанией с активами в России, США, Канаде и Казахстане. Компания входит в число крупнейших производителей стали в мире. Собственная база железной руды и коксующегося угля практически полностью обеспечивает внутренние потребности ЕВРАЗа. Компания входит в ведущий индекс Лондонской Фондовой Биржи FTSE-100.
"Новые технологии поддерживают темп и эффекты от ЦТ в промышленности" Артем Натрусов , Вице-президент по информационным технологиям, ЕВРАЗ, CNews FORUM 2023
|24.07.2023
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Технологии компьютерного зрения VisionLabs помогут «Евразу» экономить миллионы рублей в год
Компания «Евраз» внедрила на Западно-Сибирском металлургическом комбинате интеллектуальную видеоаналитику от VisionLabs для автоматизации контроля качества. С помощью технологий компьютерного зрения сист
|22.05.2023
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«Корус консалтинг» помог ЕВРАЗу автоматизировать систему бюджетирования, оперативного планирования и управления эффективностью
тегическое планирование с операционным. Об этом CNews сообщили представители ГК «Корус консалтинг». ЕВРАЗ – металлургическая компания, лидер на рынках стального проката и готовых решений для ин
|26.04.2023
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ИТ-компания Umno.digital создала цифровой двойник для обогатительной фабрики «Евраза» по заказу «Приоритилогистик»
ИТ-компания Umno.digital завершила реализацию проекта по разработке цифрового двойника транспортной инфраструктуры Абагурской обогатительной фабрики, входящей в состав «Евраза». Заказчиком проекта выступил промышленный логистический оператор «Приоритилогистик», который оказывает комплекс услуг промышленной логистики и транспортно-логистического обслуживания фа
|24.08.2022
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«Корус консалтинг» модернизирует систему аналитической отчетности «ЕВРАЗ ТК»
«ЕВРАЗ ТК» реализует новый подход к формированию аналитической отчетности по продажам на основ
|09.06.2022
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Андрей Нуйкин, «Евраз»: Обеспечить ИБ без иностранных вендоров и оpen source можно и нужно
торов усилившихся кибератак, ухода западных вендоров и законодательных новаций стимулируют повышение киберзащищенности реального сектора, обеспеченной отечественными системами защиты. Андрей Нуйкин, «Евраз»: Уход западных вендоров ускорил процесс импортозамещения, который ранее воспринимался отдельными компаниями как своего рода искусственно навязанный CNews: Какие киберугрозы сейчас особен
|21.01.2022
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Российский лидер мирового выпуска рельсов добился за счет ИТ ежегодного прямого эффекта в $100 млн
т цифровых проектов «Евраза» Российский производитель металлургической и горнодобывающей продукции «Евразхолдинг» в 2021 г. за счет реализации цифровых проектов получила прямой экономический эф
|13.12.2021
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SAP и «Евраз» создадут на базе СибГИУ центр академических инноваций
SAP, «Евраз» и Сибирский государственный индустриальный университет (СибГИУ) подписали соглашение о
|15.09.2021
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iPavlov разработала для «ЕВРАЗа» интеллектуального цифрового ассистента
я сбора постоянной обратной связи от торговых партнеров глобальной горно-металлургической компании «ЕВРАЗ», что позволит упростить коммуникацию с клиентами, максимизировать конверсию, сэкономит
|26.08.2021
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Первые лица Минздрава, Санкт-Петербурга, ИТ-директоры РЖД, «Почты России», «Евраза», Coca-Cola и других мегакомпаний выступят на CNews FORUM 2021
опасности, «Каркаде» Андрей Ерин; начальник отдела обеспечения безопасности информационных систем, «Евраз» Андрей Нуйкин; ИТ-директор «Росводоканала» Сергей Путин; директор департамента операци
|12.04.2021
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Приложение «Охота на риски» на базе «Форсайт. Мобильная платформа» помогает минимизировать риски на предприятиях «Евраза»
«Евраз» запустил корпоративное мобильное приложение «Охота на риски», которое помогает собират
|01.04.2021
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Цифровая трансформация дала «Евразу» ежегодный прямой экономический эффект в полтора миллиарда
касается увеличения объемов производства, повышением его эффективности, снижением дефектов и т. д. «Евраз» является вертикально-интегрированной металлургической и горнодобывающей компанией с ак
|09.02.2021
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МТС и Ericsson построят выделенную коммерческую LTE/5G-ready сеть для «ЕВРАЗа»
МТС построит для «ЕВРАЗа» выделенную технологическую LTE/5G-ready сеть на шахте «Шерегешская» в Кемеровской обл
|18.01.2021
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Softline помогла «Евразу» автоматизировать бизнес-процессы по работе с рекламациями
Softline завершила разработку и внедрение системы учета рекламаций в компании «Евраз». В рамках проекта были настроены портал самообслуживания для фиксации рекламаций и сис
|26.10.2020
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ЕВРАЗ сократил время формирования отчетности с помощью SAP
работки ad-hoc запросов и снижение трудозатрат на подготовку отчетности. «Единая система отчетности ЕВРАЗа, реализованная с помощью решений SAP, позволяет сотрудникам компании экономить время н
|18.06.2020
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ЕВРАЗ защитит сотрудников от COVID-19 с помощью приложения «Антивирус»
ал» и «Сибирь», приложение будет доступно всем сотрудникам компании. За каждую установку приложения ЕВРАЗ выделяет средства на приобретение средств защиты и антисептиков для медицинских учрежде
|08.06.2020
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«Евраз» объединил данные об объектах недвижимости на базе SAP Real Estate Management
также отраслевой экспертизой в металлургии и горной добыче. В организационный объем проекта вошли «Евразхолдинг», «Евраз Западно-Сибирский металлургический комбинат» и управляемые общества «Ра
|27.03.2020
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Вице-президент «Евраза» в интервью CNews: Мы ежегодно увеличиваем затраты на ИТ в 1,5-2 раза
окументооборот с контрагентами, поставщиками и клиентами, а также с компаниями, входящими в группу «Евраз», уже давно существует. Хотя и здесь есть два слоя – это ЭДО и EDI (Electronic Data Int
|19.12.2019
|Система «Вист групп» повысила производительность ЕВРАЗ КГОКа на 8%
|08.07.2019
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ИТ-моделирование выпуска стали даст «Евразу» экономический эффект в 600 миллионов. Видео
о моделирования производства стали на Западно-Сибирском металлургическом комбинате (ЗСМК, входит в «Евразхолдинг») дало экономический эффект около 49 млн руб. в месяц. В пересчете на год это до
|18.04.2019
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ЕВРАЗ сократит операционные затраты на закупки с помощью SAP Ariba
SAP и ЕВРАЗ завершили проект внедрения облачного решения SAP Ariba Catalog. Новая система позволит
|30.11.2018
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ИИ для новейшей доменной печи России сэкономил «Евразу» миллионы долларов
Артема Натрусова во время его выступления на CNews Forum, который прошел в середине ноября 2018 г. «Евраз» является одним из крупнейших производителей стали на планете и мировым лидером по изго
|25.04.2018
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ЕВРАЗ модернизирует ЦОД на базе решений HPE
CNews: Расскажите немного о ЕВРАЗ. Какая ИТ-инфраструктура создана для обеспечения работы холдинга? Денис Попов: ЕВРАЗ является вертикально-интегрированной металлургической и горнодобывающей компанией с активами в
|13.03.2018
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«Альфа-Банк» и «ЕВРАЗ» выстроили прямое соединение на базе CyberFT
«Альфа-Банк» и ГК «ЕВРАЗ» объявили о завершении проекта по созданию прямого обмена финансовыми сообщениями на ба
|27.02.2018
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«ЕвразХолдинг», ОМК, СО ЕЭС, Touch Bank, «Северсталь», «Русагро» на конференции CNews «ИТ-стратегия 2018»
ти и многие другие вопросы будут рассмотрены в рамках конференции «ИТ-стратегия 2018». Среди докладчиков и участников дискуссии; Артем Натрусов, вице-президент по информационным технологиям компании «ЕвразХолдинг»; Алексей Митенков, директор по информационным технологиям и интеллектуальным системам защиты ОМК; Сергей Дунаев, директор по ИТ «Северсталь Менеджмент»; Петр Воронин, директор деп
|19.02.2018
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«ЕвразХолдинг», ОМК, СО ЕЭС, Touch Bank, «Северсталь», «Русагро» на конференции CNews «ИТ-стратегия 2018»
ти и многие другие вопросы будут рассмотрены в рамках конференции «ИТ-стратегия 2018». Среди докладчиков и участников дискуссии; Артем Натрусов, вице-президент по информационным технологиям компании «ЕвразХолдинг»; Алексей Митенков, директор по информационным технологиям и интеллектуальным системам защиты ОМК; Сергей Дунаев, директор по ИТ «Северсталь Менеджмент»; Петр Воронин, директор деп
|01.02.2018
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«ЕвразХолдинг», ОМК, СО ЕЭС, Touch Bank, «Северсталь», «Русагро» на конференции CNews «ИТ-стратегия 2018»
ти и многие другие вопросы будут рассмотрены в рамках конференции «ИТ-стратегия 2018». Среди докладчиков и участников дискуссии; Артем Натрусов, вице-президент по информационным технологиям компании «ЕвразХолдинг»; Алексей Митенков, директор по информационным технологиям и интеллектуальным системам защиты ОМК; Сергей Дунаев, директор по ИТ «Северсталь Менеджмент»; Петр Воронин, директор деп
|23.01.2018
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«ЕвразХолдинг», ОМК, СО ЕЭС, Touch Bank, «Северсталь», «Русагро» на конференции CNews «ИТ-стратегия 2018»
ти и многие другие вопросы будут рассмотрены в рамках конференции «ИТ-стратегия 2018». Среди докладчиков и участников дискуссии; Артем Натрусов, вице-президент по информационным технологиям компании «ЕвразХолдинг»; Алексей Митенков, директор по информационным технологиям и интеллектуальным системам защиты ОМК; Сергей Дунаев, директор по ИТ «Северсталь Менеджмент»; Петр Воронин, директор деп
|25.12.2017
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Автоматизация как стратегия: опыт построения Центра сервисных решений в ЕВРАЗе
тра сервисных решений (ЦСР) в ЕВРАЗе. Какие цели и задачи были поставлены перед ЦСР? Максим Сбытов: ЕВРАЗ — крупный холдинг с активами в разных странах, и на каждом предприятии есть HR-службы.
|25.12.2017
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«ЕвразХолдинг», ОМК, СО ЕЭС, Touch Bank, «Северсталь», «Русагро» на конференции CNews «ИТ-стратегия 2018»
ти и многие другие вопросы будут рассмотрены в рамках конференции «ИТ-стратегия 2018». Среди докладчиков и участников дискуссии; Артем Натрусов, вице-президент по информационным технологиям компании «ЕвразХолдинг»; Алексей Митенков, директор по информационным технологиям и интеллектуальным системам защиты ОМК; Сергей Дунаев, директор по ИТ «Северсталь Менеджмент»; Петр Воронин, директор деп
|30.11.2017
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ЕВРАЗ оптимизировал HR-процессы на базе SAP SuccessFactors
SAP и ЕВРАЗ завершили проект по автоматизации процессов управления талантами на платформе SAP SuccessFactors. В ходе проекта были автоматизированы процессы поиска новых кандидатов, построения карьеры
|28.10.2016
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Кто здесь эксперт? «Евраз» внедрил глобальную систему управления знаниями
«Евраз» – крупная территориально распределенная металлургическая и горнодобывающая корпорация,
|21.07.2016
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ИТ-стратегия ЕВРАЗа: сервисы и инструменты повышения эффективности
CNews: Что представляет собой ИКТ-инфраструктура компании ЕВРАЗ? Артем Натрусов: ЕВРАЗ является интернациональной компанией. Ее акции торгуются
|26.04.2016
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«Консист Бизнес Групп» внедрила CRM-систему в «ЕвразХолдинге»
ксплуатацию информационную систему поддержки сбыта на платформе Microsoft Dynamics CRM компании ТК «ЕвразХолдинг». Об этом CNews сообщили в «Консист Бизнес Групп». ТК «ЕвразХолдинг» — по
|23.10.2015
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Состоялось крупнейшее в истории внедрение «1С:ERP»
На низком стартеМеталлотрейдинговая компания «Евраз металл инпром», входящая в состав группы «Евраз», сообщила о готовящемся с 15 но
|05.12.2014
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Информатизация «Евраза» в условиях кризиса и санкций: Советские контроллеры и LibreOffice
В рамках CNews FORUM 2014 вице-президент по ИТ холдинга «Евраз» Артем Натрусов выступил с докладом, посвященным информатизации своей компании. На сего
|24.07.2014
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Новые участники CNews FORUM - ИТ-руководители Федерального казначейства и «Евраза»
Список выступающих на седьмом CNews FORUM расширился. Его пополнили заместитель руководителя Федерального казначейства Сергей Гуральников и вице-президент по информационным технологиям (ИТ) «Евраза» Артем Натрусов. Кроме того, докладчиками CNews FORUM 2014 традиционно станут ИТ-руководители крупнейших российских заказчиков, как коммерческих компаний, так и государственных структур.
|10.02.2014
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«Евраз» создал единую коммуникационную среду для сотрудников с помощью «Астерос Консалтинга»
Компания «Астерос Консалтинг» завершила миграцию корпоративного портала холдинга «Евраз» на новую платформу Microsoft SharePoint 2013. Реализация проекта позволила в сжатые ср
|26.10.2011
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PM Expert оказала консалтинговые услуги «Евраз Груп С.А.»
Компания PM Expert, входящая в группу «Армада», сообщила об оказании консалтинговых услуг «Евраз Груп С.А.» на проекте «Реконструкция РБЦ рельсовой площадки Евраз ЗСМК». Проект
|06.09.2011
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«Евраз Груп» ищет ИТ-директора
без учета бонусов, которые, как правило, исчисляются как 50-100% от годового оклада. Заметим, что «Евраз Груп С.А.» имеет высокоразвитую ИТ-инфраструктуру, охватывающую все подразделения холди
|29.08.2011
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«Евраз» под защитой Eset NOD32
ботчики, — сообщил Сергей Старцев, начальник отдела обеспечения безопасности информационных систем «ЕвразХолдинг». — Время показало, что выбор в пользу Eset NOD32, который продемонстрировал наи
ЕВРАЗ замечен на рынке с организациями, системами, технологиями и персонами:
|Натрусов Артем 246 236
|Шадаев Максут 797 139
|Чаркин Евгений 270 122
|Сотин Денис 189 114
|Меденцев Константин 88 77
|Козак Николай 104 73
|Клепиков Алексей 109 71
|Абакумов Евгений 173 71
|Демидов Сергей 104 65
|Бурилов Андрей 81 64
|Гимранов Ринат 114 64
|Дьяченко Валерий 95 63
|Белоусов Максим 100 60
|Аксаков Анатолий 140 60
|Андрианов Павел 83 55
|Лигачев Глеб 79 55
|Воронин Павел 96 55
|Ульянов Николай 75 52
|Попов Андрей 99 52
|Нестеров Алексей 112 50
|Сергеев Сергей 98 47
|Урьяс Вадим 98 45
|Казарин Станислав 143 45
|Шипов Савва 92 44
|Трояновский Владимир 55 43
|Нуйкин Андрей 42 42
|Кирьянова Александра 105 40
|Ефёров Алексей 41 38
|Ушаков Анатолий 41 38
|Врацкий Андрей 92 38
|Онищенко Владислав 84 38
|Беляев Владислав 69 38
|Фокин Валерий 44 38
|Тараторин Александр 51 38
|Алешкин Сергей 64 37
|Урусов Виктор 88 37
|Шойтов Александр 66 37
|Агапкин Алексей 39 37
|Ермолаев Артем 369 36
|Козырев Алексей 297 36
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