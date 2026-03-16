ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания

«Корус Консалтинг» автоматизировал факторный анализ для ЕВРАЗа на базе Oracle Hyperion Planning Компания ЕВРАЗ ввела в эксплуатацию автоматизированную систему факторного анализа на Нижнетагильском м

ГОК на связи: «Ростелеком» завершил второй этап модернизации телеком-инфраструктуры для объекта ЕВРАЗа в Свердловской области «Ростелеком» и ЕВРАЗ завершили второй этап модернизации телекоммуникационной инфраструктуры холдинга — Качка

«Евраз» перевела в промышленную эксплуатацию личный кабинет подрядчика Компания «Евраз» сообщила о том, что перевела в промышленную эксплуатацию собственную информационную си

«ЕВРАЗ Стил Бокс» перешел на low-code платформу BPMSoft Компания «ЕВРАЗ Стил Бокс» (входит в состав ЕВРАЗа) автоматизировала ключевые процессы маркетинга, продаж, клиентского сервиса, а также управление производственно-техническими подразделениями и строительными проектами на базе low-code пл

ЕВРАЗ упростил определение категории рельсов для своих клиентов Специалисты ЕВРАЗ ЗСМК разработали специализированное приложение для определения категории рельсов в режи

ЕВРАЗ ЗСМК повысил эффективность прокатных станов к в работу мелкосортных станов «250-1» и «250-2» сортопрокатного цеха. Система упрощает для сотрудников ведение технического состояния каждого из 4,2 тыс. валков. Об этом CNews сообщили представители ЕВРАЗа. Ранее отсутствие единого цифрового реестра и ручной обмен данными между сортопрокатным (СПЦ) и вальцетокарным (ВТЦ) цехами приводили к нерациональному использованию ресурса, перегрузке

«Евраз ЗСМК» внедрил «цифрового двойника» на доменных печах На предприятии «Евраз ЗСМК» успешно реализован цифровой проект «Модель управления воздухонагревателями доменных печей №1 и №3». Внедрение интеллектуальной системы автоматической подачи газа для подготовки горя

ЕВРАЗ ЗСМК внедрил интегрированное планирование продаж и производства ть актуальную информацию и выстраивать работу по всей цепочке. Об этом CNews сообщили представители ЕВРАЗа. Комплексный проект реализован в несколько этапов ИТ-специалистами ЕВРАЗа и маг

ГК «Цифра» и «Евраз» завершили внедрение проекта «Геометаллургия» для управления качеством руды ГК «Цифра» и «Евраз» завершили внедрение проекта «Геометаллургия» на Качканарском горно-обогатительном комб

ЕВРАЗ укрепил защиту веб-ресурсов ы. Поэтому любому бизнесу, который активно осваивает веб-форматы, нужно оценивать возможные угрозы. ЕВРАЗ демонстрирует высокий уровень знания киберландшафта, а также зрелый и ответственный под

ЕВРАЗ вложил более 300 млн руб. в разработку Единой системы производственных показателей тветственных. Сейчас система охватывает процессы от добычи руды до выплавки чугуна в доменных цехах ЕВРАЗ НТМК и ЕВРАЗ ЗСМК. ЕСПП также адаптируется для качественного расчета месячных по

ЕВРАЗ внедрил среду общих данных для управления инвестпроектами изации. Среди этих проектов такие значимые для компании, как техперевооружение коксовой батареи №10 ЕВРАЗ НТМК стоимостью около 28 млрд руб. и строительство комплекса серогазоочистки на аглофаб

Артем Натрусов, вице-президент по ИТ «Евраза»: В металлургии выживут только предприятия с низкой себестоимостью ем мы повлиять и на ставку финансирования, которая высока для всей промышленности. Артем Натрусов, «Евраз»: Весь фокус сейчас — на снижении себестоимости CNews: А цифровизация способна хоть как

ЕВРАЗ создал витрину данных для налогового мониторинга с «Лаб СП» мых (НДПИ) с решениями «Лаб СП». Об этом CNews сообщили представители «Лаб СП». Российский разработчик «Лаб СП» спроектировал и внедрил решение для налогового мониторинга горнодобывающего предприятия ЕВРАЗа на Урале. В рамках проекта удалось разработать формат справочников, который позволил корректно подготовить транзакционные данные на стороне SAP ERP для передачи в систему «1С:УХ». Также

НБИ выполнило проект для АО «Евраз ЗСМК» АО «НБИ» выполнило проект для АО «Евраз Объединенный Западно-Сибирский металлургический комбинат» по внесению изменений в информационно-аналитическую систему моделирования режимов работы, планирования оптимальных режимов и расч

Андрей Нуйкин, «Евраз»: Более 10 лет мы смотрим в первую очередь на отечественных разработчиков елонированную систему безопасности на всех уровнях — как промышленном, так и корпоративном» CNews: «Евраз» — один из лидеров металлургической отрасли и крупный промышленный холдинг. Расскажите,

Подразделение ЕВРАЗа в четыре раза увеличило агентскую сеть за счет перехода на цифровую платформу Разработчик быстровозводимых зданий EVRAZ Steel Box (входит в группу ЕВРАЗ) в четыре раза увеличил число агентов по продажам своей продукции. Расширить агентскую

ЕВРАЗ совместно с MOLGA Consulting внедрил автоматизированную систему планирования затрат на персонал В металлургической и горнодобывающей компании ЕВРАЗ реализован проект внедрения единой автоматизированной системы планирования затрат на пе

ЕВРАЗ НТМК ввел в работу робогрузовики без водителей рузка продукции. Грузовики экологически безвредны, они работают исключительно на электричестве. Для ЕВРАЗ НТМК это еще один шаг в реализации принципов устойчивого развития. ЕВРАЗ на прот

«Ростелеком» и ЕВРАЗ запустили Private LTE на Качканарском месторождении «Ростелеком» и ЕВРАЗ запустили закрытую беспроводную высокоскоростную транспортную инфраструктуру с использо

ЕВРАЗ перешел на решения TData для управления данными и аналитики, успешно внедрила инструмент документирования данных RT.DataGovernance (DG) в компании ЕВРАЗ. Продукт помог упорядочить работу с данными, обеспечил контроль над производственными п

Проект «КОРУС Консалтинг» и ЕВРАЗа победил в конкурсе Global CIO и ведущих компаний страны. За победу в различных номинация в этом году боролись более 480 проектов. ЕВРАЗ реализует проект PPM Evraz совместно с командой департамента ЕРМ «КОРУС Консалтинг». На

Компания «Евраз» провела испытания платформы «Иксар» в комбинации с AR-очками Компания «Евраз» провела испытания отечественной программной платформы «Иксар» в комбинации с очками дополненной реальности (AR-очками) промышленного исполнения. Об этом CNews сообщил представитель компа

«Евраз» и GlowByte разработали систему федеративного мониторинга прогнозных и оптимизационных моделей в реальном времени Металлургическая компания «Евраз» при поддержке практики Advanced Analytics GlowByte провела успешный пилотный проект по

Технологии компьютерного зрения VisionLabs помогут «Евразу» экономить миллионы рублей в год Компания «Евраз» внедрила на Западно-Сибирском металлургическом комбинате интеллектуальную видеоаналитику от VisionLabs для автоматизации контроля качества. С помощью технологий компьютерного зрения сист

«Корус консалтинг» помог ЕВРАЗу автоматизировать систему бюджетирования, оперативного планирования и управления эффективностью тегическое планирование с операционным. Об этом CNews сообщили представители ГК «Корус консалтинг». ЕВРАЗ – металлургическая компания, лидер на рынках стального проката и готовых решений для ин

ИТ-компания Umno.digital создала цифровой двойник для обогатительной фабрики «Евраза» по заказу «Приоритилогистик» ИТ-компания Umno.digital завершила реализацию проекта по разработке цифрового двойника транспортной инфраструктуры Абагурской обогатительной фабрики, входящей в состав «Евраза». Заказчиком проекта выступил промышленный логистический оператор «Приоритилогистик», который оказывает комплекс услуг промышленной логистики и транспортно-логистического обслуживания фа

«Корус консалтинг» модернизирует систему аналитической отчетности «ЕВРАЗ ТК» «ЕВРАЗ ТК» реализует новый подход к формированию аналитической отчетности по продажам на основ

Андрей Нуйкин, «Евраз»: Обеспечить ИБ без иностранных вендоров и оpen source можно и нужно торов усилившихся кибератак, ухода западных вендоров и законодательных новаций стимулируют повышение киберзащищенности реального сектора, обеспеченной отечественными системами защиты. Андрей Нуйкин, «Евраз»: Уход западных вендоров ускорил процесс импортозамещения, который ранее воспринимался отдельными компаниями как своего рода искусственно навязанный CNews: Какие киберугрозы сейчас особен

Российский лидер мирового выпуска рельсов добился за счет ИТ ежегодного прямого эффекта в $100 млн т цифровых проектов «Евраза» Российский производитель металлургической и горнодобывающей продукции «Евразхолдинг» в 2021 г. за счет реализации цифровых проектов получила прямой экономический эф

SAP и «Евраз» создадут на базе СибГИУ центр академических инноваций SAP, «Евраз» и Сибирский государственный индустриальный университет (СибГИУ) подписали соглашение о

iPavlov разработала для «ЕВРАЗа» интеллектуального цифрового ассистента я сбора постоянной обратной связи от торговых партнеров глобальной горно-металлургической компании «ЕВРАЗ», что позволит упростить коммуникацию с клиентами, максимизировать конверсию, сэкономит

Первые лица Минздрава, Санкт-Петербурга, ИТ-директоры РЖД, «Почты России», «Евраза», Coca-Cola и других мегакомпаний выступят на CNews FORUM 2021 опасности, «Каркаде» Андрей Ерин; начальник отдела обеспечения безопасности информационных систем, «Евраз» Андрей Нуйкин; ИТ-директор «Росводоканала» Сергей Путин; директор департамента операци

Приложение «Охота на риски» на базе «Форсайт. Мобильная платформа» помогает минимизировать риски на предприятиях «Евраза» «Евраз» запустил корпоративное мобильное приложение «Охота на риски», которое помогает собират

Цифровая трансформация дала «Евразу» ежегодный прямой экономический эффект в полтора миллиарда касается увеличения объемов производства, повышением его эффективности, снижением дефектов и т. д. «Евраз» является вертикально-интегрированной металлургической и горнодобывающей компанией с ак

МТС и Ericsson построят выделенную коммерческую LTE/5G-ready сеть для «ЕВРАЗа» МТС построит для «ЕВРАЗа» выделенную технологическую LTE/5G-ready сеть на шахте «Шерегешская» в Кемеровской обл

Softline помогла «Евразу» автоматизировать бизнес-процессы по работе с рекламациями Softline завершила разработку и внедрение системы учета рекламаций в компании «Евраз». В рамках проекта были настроены портал самообслуживания для фиксации рекламаций и сис

ЕВРАЗ сократил время формирования отчетности с помощью SAP работки ad-hoc запросов и снижение трудозатрат на подготовку отчетности. «Единая система отчетности ЕВРАЗа, реализованная с помощью решений SAP, позволяет сотрудникам компании экономить время н

ЕВРАЗ защитит сотрудников от COVID-19 с помощью приложения «Антивирус» ал» и «Сибирь», приложение будет доступно всем сотрудникам компании. За каждую установку приложения ЕВРАЗ выделяет средства на приобретение средств защиты и антисептиков для медицинских учрежде