ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания

Технологии компьютерного зрения VisionLabs помогут «Евразу» экономить миллионы рублей в год Компания «Евраз» внедрила на Западно-Сибирском металлургическом комбинате интеллектуальную видеоаналитику от VisionLabs для автоматизации контроля качества. С помощью технологий компьютерного зрения сист

«Корус консалтинг» помог ЕВРАЗу автоматизировать систему бюджетирования, оперативного планирования и управления эффективностью тегическое планирование с операционным. Об этом CNews сообщили представители ГК «Корус консалтинг». ЕВРАЗ – металлургическая компания, лидер на рынках стального проката и готовых решений для ин

ИТ-компания Umno.digital создала цифровой двойник для обогатительной фабрики «Евраза» по заказу «Приоритилогистик» ИТ-компания Umno.digital завершила реализацию проекта по разработке цифрового двойника транспортной инфраструктуры Абагурской обогатительной фабрики, входящей в состав «Евраза». Заказчиком проекта выступил промышленный логистический оператор «Приоритилогистик», который оказывает комплекс услуг промышленной логистики и транспортно-логистического обслуживания фа

«Корус консалтинг» модернизирует систему аналитической отчетности «ЕВРАЗ ТК» «ЕВРАЗ ТК» реализует новый подход к формированию аналитической отчетности по продажам на основ

Андрей Нуйкин, «Евраз»: Обеспечить ИБ без иностранных вендоров и оpen source можно и нужно торов усилившихся кибератак, ухода западных вендоров и законодательных новаций стимулируют повышение киберзащищенности реального сектора, обеспеченной отечественными системами защиты. Андрей Нуйкин, «Евраз»: Уход западных вендоров ускорил процесс импортозамещения, который ранее воспринимался отдельными компаниями как своего рода искусственно навязанный CNews: Какие киберугрозы сейчас особен

Российский лидер мирового выпуска рельсов добился за счет ИТ ежегодного прямого эффекта в $100 млн т цифровых проектов «Евраза» Российский производитель металлургической и горнодобывающей продукции «Евразхолдинг» в 2021 г. за счет реализации цифровых проектов получила прямой экономический эф

SAP и «Евраз» создадут на базе СибГИУ центр академических инноваций SAP, «Евраз» и Сибирский государственный индустриальный университет (СибГИУ) подписали соглашение о

iPavlov разработала для «ЕВРАЗа» интеллектуального цифрового ассистента я сбора постоянной обратной связи от торговых партнеров глобальной горно-металлургической компании «ЕВРАЗ», что позволит упростить коммуникацию с клиентами, максимизировать конверсию, сэкономит

Первые лица Минздрава, Санкт-Петербурга, ИТ-директоры РЖД, «Почты России», «Евраза», Coca-Cola и других мегакомпаний выступят на CNews FORUM 2021 опасности, «Каркаде» Андрей Ерин; начальник отдела обеспечения безопасности информационных систем, «Евраз» Андрей Нуйкин; ИТ-директор «Росводоканала» Сергей Путин; директор департамента операци

Приложение «Охота на риски» на базе «Форсайт. Мобильная платформа» помогает минимизировать риски на предприятиях «Евраза» «Евраз» запустил корпоративное мобильное приложение «Охота на риски», которое помогает собират

Цифровая трансформация дала «Евразу» ежегодный прямой экономический эффект в полтора миллиарда касается увеличения объемов производства, повышением его эффективности, снижением дефектов и т. д. «Евраз» является вертикально-интегрированной металлургической и горнодобывающей компанией с ак

МТС и Ericsson построят выделенную коммерческую LTE/5G-ready сеть для «ЕВРАЗа» МТС построит для «ЕВРАЗа» выделенную технологическую LTE/5G-ready сеть на шахте «Шерегешская» в Кемеровской обл

Softline помогла «Евразу» автоматизировать бизнес-процессы по работе с рекламациями Softline завершила разработку и внедрение системы учета рекламаций в компании «Евраз». В рамках проекта были настроены портал самообслуживания для фиксации рекламаций и сис

ЕВРАЗ сократил время формирования отчетности с помощью SAP работки ad-hoc запросов и снижение трудозатрат на подготовку отчетности. «Единая система отчетности ЕВРАЗа, реализованная с помощью решений SAP, позволяет сотрудникам компании экономить время н

ЕВРАЗ защитит сотрудников от COVID-19 с помощью приложения «Антивирус» ал» и «Сибирь», приложение будет доступно всем сотрудникам компании. За каждую установку приложения ЕВРАЗ выделяет средства на приобретение средств защиты и антисептиков для медицинских учрежде

«Евраз» объединил данные об объектах недвижимости на базе SAP Real Estate Management также отраслевой экспертизой в металлургии и горной добыче. В организационный объем проекта вошли «Евразхолдинг», «Евраз Западно-Сибирский металлургический комбинат» и управляемые общества «Ра

Вице-президент «Евраза» в интервью CNews: Мы ежегодно увеличиваем затраты на ИТ в 1,5-2 раза окументооборот с контрагентами, поставщиками и клиентами, а также с компаниями, входящими в группу «Евраз», уже давно существует. Хотя и здесь есть два слоя – это ЭДО и EDI (Electronic Data Int

ИТ-моделирование выпуска стали даст «Евразу» экономический эффект в 600 миллионов. Видео о моделирования производства стали на Западно-Сибирском металлургическом комбинате (ЗСМК, входит в «Евразхолдинг») дало экономический эффект около 49 млн руб. в месяц. В пересчете на год это до

ЕВРАЗ сократит операционные затраты на закупки с помощью SAP Ariba SAP и ЕВРАЗ завершили проект внедрения облачного решения SAP Ariba Catalog. Новая система позволит

ИИ для новейшей доменной печи России сэкономил «Евразу» миллионы долларов Артема Натрусова во время его выступления на CNews Forum, который прошел в середине ноября 2018 г. «Евраз» является одним из крупнейших производителей стали на планете и мировым лидером по изго

ЕВРАЗ модернизирует ЦОД на базе решений HPE CNews: Расскажите немного о ЕВРАЗ. Какая ИТ-инфраструктура создана для обеспечения работы холдинга? Денис Попов: ЕВРАЗ является вертикально-интегрированной металлургической и горнодобывающей компанией с активами в

«Альфа-Банк» и «ЕВРАЗ» выстроили прямое соединение на базе CyberFT «Альфа-Банк» и ГК «ЕВРАЗ» объявили о завершении проекта по созданию прямого обмена финансовыми сообщениями на ба

«ЕвразХолдинг», ОМК, СО ЕЭС, Touch Bank, «Северсталь», «Русагро» на конференции CNews «ИТ-стратегия 2018» ти и многие другие вопросы будут рассмотрены в рамках конференции «ИТ-стратегия 2018». Среди докладчиков и участников дискуссии; Артем Натрусов, вице-президент по информационным технологиям компании «ЕвразХолдинг»; Алексей Митенков, директор по информационным технологиям и интеллектуальным системам защиты ОМК; Сергей Дунаев, директор по ИТ «Северсталь Менеджмент»; Петр Воронин, директор деп

«ЕвразХолдинг», ОМК, СО ЕЭС, Touch Bank, «Северсталь», «Русагро» на конференции CNews «ИТ-стратегия 2018» ти и многие другие вопросы будут рассмотрены в рамках конференции «ИТ-стратегия 2018». Среди докладчиков и участников дискуссии; Артем Натрусов, вице-президент по информационным технологиям компании «ЕвразХолдинг»; Алексей Митенков, директор по информационным технологиям и интеллектуальным системам защиты ОМК; Сергей Дунаев, директор по ИТ «Северсталь Менеджмент»; Петр Воронин, директор деп

«ЕвразХолдинг», ОМК, СО ЕЭС, Touch Bank, «Северсталь», «Русагро» на конференции CNews «ИТ-стратегия 2018» ти и многие другие вопросы будут рассмотрены в рамках конференции «ИТ-стратегия 2018». Среди докладчиков и участников дискуссии; Артем Натрусов, вице-президент по информационным технологиям компании «ЕвразХолдинг»; Алексей Митенков, директор по информационным технологиям и интеллектуальным системам защиты ОМК; Сергей Дунаев, директор по ИТ «Северсталь Менеджмент»; Петр Воронин, директор деп

«ЕвразХолдинг», ОМК, СО ЕЭС, Touch Bank, «Северсталь», «Русагро» на конференции CNews «ИТ-стратегия 2018» ти и многие другие вопросы будут рассмотрены в рамках конференции «ИТ-стратегия 2018». Среди докладчиков и участников дискуссии; Артем Натрусов, вице-президент по информационным технологиям компании «ЕвразХолдинг»; Алексей Митенков, директор по информационным технологиям и интеллектуальным системам защиты ОМК; Сергей Дунаев, директор по ИТ «Северсталь Менеджмент»; Петр Воронин, директор деп

Автоматизация как стратегия: опыт построения Центра сервисных решений в ЕВРАЗе тра сервисных решений (ЦСР) в ЕВРАЗе. Какие цели и задачи были поставлены перед ЦСР? Максим Сбытов: ЕВРАЗ — крупный холдинг с активами в разных странах, и на каждом предприятии есть HR-службы.

«ЕвразХолдинг», ОМК, СО ЕЭС, Touch Bank, «Северсталь», «Русагро» на конференции CNews «ИТ-стратегия 2018» ти и многие другие вопросы будут рассмотрены в рамках конференции «ИТ-стратегия 2018». Среди докладчиков и участников дискуссии; Артем Натрусов, вице-президент по информационным технологиям компании «ЕвразХолдинг»; Алексей Митенков, директор по информационным технологиям и интеллектуальным системам защиты ОМК; Сергей Дунаев, директор по ИТ «Северсталь Менеджмент»; Петр Воронин, директор деп

ЕВРАЗ оптимизировал HR-процессы на базе SAP SuccessFactors SAP и ЕВРАЗ завершили проект по автоматизации процессов управления талантами на платформе SAP SuccessFactors. В ходе проекта были автоматизированы процессы поиска новых кандидатов, построения карьеры

Кто здесь эксперт? «Евраз» внедрил глобальную систему управления знаниями «Евраз» – крупная территориально распределенная металлургическая и горнодобывающая корпорация,

ИТ-стратегия ЕВРАЗа: сервисы и инструменты повышения эффективности CNews: Что представляет собой ИКТ-инфраструктура компании ЕВРАЗ? Артем Натрусов: ЕВРАЗ является интернациональной компанией. Ее акции торгуются

«Консист Бизнес Групп» внедрила CRM-систему в «ЕвразХолдинге» ксплуатацию информационную систему поддержки сбыта на платформе Microsoft Dynamics CRM компании ТК «ЕвразХолдинг». Об этом CNews сообщили в «Консист Бизнес Групп». ТК «ЕвразХолдинг» — по

Состоялось крупнейшее в истории внедрение «1С:ERP» На низком стартеМеталлотрейдинговая компания «Евраз металл инпром», входящая в состав группы «Евраз», сообщила о готовящемся с 15 но

Информатизация «Евраза» в условиях кризиса и санкций: Советские контроллеры и LibreOffice В рамках CNews FORUM 2014 вице-президент по ИТ холдинга «Евраз» Артем Натрусов выступил с докладом, посвященным информатизации своей компании. На сего

Новые участники CNews FORUM - ИТ-руководители Федерального казначейства и «Евраза» Список выступающих на седьмом CNews FORUM расширился. Его пополнили заместитель руководителя Федерального казначейства Сергей Гуральников и вице-президент по информационным технологиям (ИТ) «Евраза» Артем Натрусов. Кроме того, докладчиками CNews FORUM 2014 традиционно станут ИТ-руководители крупнейших российских заказчиков, как коммерческих компаний, так и государственных структур.

«Евраз» создал единую коммуникационную среду для сотрудников с помощью «Астерос Консалтинга» Компания «Астерос Консалтинг» завершила миграцию корпоративного портала холдинга «Евраз» на новую платформу Microsoft SharePoint 2013. Реализация проекта позволила в сжатые ср

PM Expert оказала консалтинговые услуги «Евраз Груп С.А.» Компания PM Expert, входящая в группу «Армада», сообщила об оказании консалтинговых услуг «Евраз Груп С.А.» на проекте «Реконструкция РБЦ рельсовой площадки Евраз ЗСМК». Проект

«Евраз Груп» ищет ИТ-директора без учета бонусов, которые, как правило, исчисляются как 50-100% от годового оклада. Заметим, что «Евраз Груп С.А.» имеет высокоразвитую ИТ-инфраструктуру, охватывающую все подразделения холди