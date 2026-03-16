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ЕВРАЗ EVRAZ plc. EVRAZ Group S.A. Евраз Груп ЕвразХолдинг ЕВРАЗ ТК ЕВРАЗ Торговая компания

ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания

ЕВРАЗ является вертикально-интегрированной металлургической и горнодобывающей компанией с активами в России, США, Канаде и Казахстане. Компания входит в число крупнейших производителей стали в мире. Собственная база железной руды и коксующегося угля практически полностью обеспечивает внутренние потребности ЕВРАЗа. Компания входит в ведущий индекс Лондонской Фондовой Биржи FTSE-100.

 

 

"Новые технологии поддерживают темп и эффекты от ЦТ в промышленности"  Артем Натрусов , Вице-президент по информационным технологиям, ЕВРАЗ, CNews FORUM 2023

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в качестве ответчика (1) на сумму 17 088 ₽*
* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.

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16.03.2026 «Корус Консалтинг» автоматизировал факторный анализ для ЕВРАЗа на базе Oracle Hyperion Planning

Компания ЕВРАЗ ввела в эксплуатацию автоматизированную систему факторного анализа на Нижнетагильском м
12.03.2026 ГОК на связи: «Ростелеком» завершил второй этап модернизации телеком-инфраструктуры для объекта ЕВРАЗа в Свердловской области

«Ростелеком» и ЕВРАЗ завершили второй этап модернизации телекоммуникационной инфраструктуры холдинга — Качка
27.02.2026 «Евраз» перевела в промышленную эксплуатацию личный кабинет подрядчика

Компания «Евраз» сообщила о том, что перевела в промышленную эксплуатацию собственную информационную си
25.02.2026 «ЕВРАЗ Стил Бокс» перешел на low-code платформу BPMSoft

Компания «ЕВРАЗ Стил Бокс» (входит в состав ЕВРАЗа) автоматизировала ключевые процессы маркетинга, продаж, клиентского сервиса, а также управление производственно-техническими подразделениями и строительными проектами на базе low-code пл
12.02.2026 ЕВРАЗ упростил определение категории рельсов для своих клиентов

Специалисты ЕВРАЗ ЗСМК разработали специализированное приложение для определения категории рельсов в режи
11.02.2026 ЕВРАЗ ЗСМК повысил эффективность прокатных станов

к в работу мелкосортных станов «250-1» и «250-2» сортопрокатного цеха. Система упрощает для сотрудников ведение технического состояния каждого из 4,2 тыс. валков. Об этом CNews сообщили представители ЕВРАЗа. Ранее отсутствие единого цифрового реестра и ручной обмен данными между сортопрокатным (СПЦ) и вальцетокарным (ВТЦ) цехами приводили к нерациональному использованию ресурса, перегрузке

20.01.2026 «Евраз ЗСМК» внедрил «цифрового двойника» на доменных печах

На предприятии «Евраз ЗСМК» успешно реализован цифровой проект «Модель управления воздухонагревателями доменных печей №1 и №3». Внедрение интеллектуальной системы автоматической подачи газа для подготовки горя
26.12.2025 ЕВРАЗ ЗСМК внедрил интегрированное планирование продаж и производства

ть актуальную информацию и выстраивать работу по всей цепочке. Об этом CNews сообщили представители ЕВРАЗа. Комплексный проект реализован в несколько этапов ИТ-специалистами ЕВРАЗа и маг
19.11.2025 ГК «Цифра» и «Евраз» завершили внедрение проекта «Геометаллургия» для управления качеством руды

ГК «Цифра» и «Евраз» завершили внедрение проекта «Геометаллургия» на Качканарском горно-обогатительном комб
17.09.2025 ЕВРАЗ укрепил защиту веб-ресурсов

ы. Поэтому любому бизнесу, который активно осваивает веб-форматы, нужно оценивать возможные угрозы. ЕВРАЗ демонстрирует высокий уровень знания киберландшафта, а также зрелый и ответственный под
16.09.2025 ЕВРАЗ вложил более 300 млн руб. в разработку Единой системы производственных показателей

тветственных. Сейчас система охватывает процессы от добычи руды до выплавки чугуна в доменных цехах ЕВРАЗ НТМК и ЕВРАЗ ЗСМК. ЕСПП также адаптируется для качественного расчета месячных по
03.09.2025 ЕВРАЗ внедрил среду общих данных для управления инвестпроектами

изации. Среди этих проектов такие значимые для компании, как техперевооружение коксовой батареи №10 ЕВРАЗ НТМК стоимостью около 28 млрд руб. и строительство комплекса серогазоочистки на аглофаб
20.08.2025 Артем Натрусов, вице-президент по ИТ «Евраза»: В металлургии выживут только предприятия с низкой себестоимостью

ем мы повлиять и на ставку финансирования, которая высока для всей промышленности. Артем Натрусов, «Евраз»: Весь фокус сейчас — на снижении себестоимости CNews: А цифровизация способна хоть как
26.06.2025 ЕВРАЗ создал витрину данных для налогового мониторинга с «Лаб СП»

мых (НДПИ) с решениями «Лаб СП». Об этом CNews сообщили представители «Лаб СП». Российский разработчик «Лаб СП» спроектировал и внедрил решение для налогового мониторинга горнодобывающего предприятия ЕВРАЗа на Урале. В рамках проекта удалось разработать формат справочников, который позволил корректно подготовить транзакционные данные на стороне SAP ERP для передачи в систему «1С:УХ». Также

11.06.2025 НБИ выполнило проект для АО «Евраз ЗСМК»

АО «НБИ» выполнило проект для АО «Евраз Объединенный Западно-Сибирский металлургический комбинат» по внесению изменений в информационно-аналитическую систему моделирования режимов работы, планирования оптимальных режимов и расч
23.04.2025 Андрей Нуйкин, «Евраз»: Более 10 лет мы смотрим в первую очередь на отечественных разработчиков

елонированную систему безопасности на всех уровнях — как промышленном, так и корпоративном» CNews: «Евраз» — один из лидеров металлургической отрасли и крупный промышленный холдинг. Расскажите,
22.04.2025 Подразделение ЕВРАЗа в четыре раза увеличило агентскую сеть за счет перехода на цифровую платформу

Разработчик быстровозводимых зданий EVRAZ Steel Box (входит в группу ЕВРАЗ) в четыре раза увеличил число агентов по продажам своей продукции. Расширить агентскую

11.03.2025 ЕВРАЗ совместно с MOLGA Consulting внедрил автоматизированную систему планирования затрат на персонал

В металлургической и горнодобывающей компании ЕВРАЗ реализован проект внедрения единой автоматизированной системы планирования затрат на пе
31.01.2025 ЕВРАЗ НТМК ввел в работу робогрузовики без водителей

рузка продукции. Грузовики экологически безвредны, они работают исключительно на электричестве. Для ЕВРАЗ НТМК это еще один шаг в реализации принципов устойчивого развития. ЕВРАЗ на прот
05.12.2024 «Ростелеком» и ЕВРАЗ запустили Private LTE на Качканарском месторождении

«Ростелеком» и ЕВРАЗ запустили закрытую беспроводную высокоскоростную транспортную инфраструктуру с использо
15.10.2024 ЕВРАЗ перешел на решения TData для управления данными

и аналитики, успешно внедрила инструмент документирования данных RT.DataGovernance (DG) в компании ЕВРАЗ. Продукт помог упорядочить работу с данными, обеспечил контроль над производственными п
01.02.2024 Проект «КОРУС Консалтинг» и ЕВРАЗа победил в конкурсе Global CIO

и ведущих компаний страны. За победу в различных номинация в этом году боролись более 480 проектов. ЕВРАЗ реализует проект PPM Evraz совместно с командой департамента ЕРМ «КОРУС Консалтинг». На
30.01.2024 Компания «Евраз» провела испытания платформы «Иксар» в комбинации с AR-очками

Компания «Евраз» провела испытания отечественной программной платформы «Иксар» в комбинации с очками дополненной реальности (AR-очками) промышленного исполнения. Об этом CNews сообщил представитель компа
30.01.2024 «Евраз» и GlowByte разработали систему федеративного мониторинга прогнозных и оптимизационных моделей в реальном времени

Металлургическая компания «Евраз» при поддержке практики Advanced Analytics GlowByte провела успешный пилотный проект по
24.07.2023 Технологии компьютерного зрения VisionLabs помогут «Евразу» экономить миллионы рублей в год

Компания «Евраз» внедрила на Западно-Сибирском металлургическом комбинате интеллектуальную видеоаналитику от VisionLabs для автоматизации контроля качества. С помощью технологий компьютерного зрения сист
22.05.2023 «Корус консалтинг» помог ЕВРАЗу автоматизировать систему бюджетирования, оперативного планирования и управления эффективностью

тегическое планирование с операционным. Об этом CNews сообщили представители ГК «Корус консалтинг». ЕВРАЗ – металлургическая компания, лидер на рынках стального проката и готовых решений для ин
26.04.2023 ИТ-компания Umno.digital создала цифровой двойник для обогатительной фабрики «Евраза» по заказу «Приоритилогистик»

ИТ-компания Umno.digital завершила реализацию проекта по разработке цифрового двойника транспортной инфраструктуры Абагурской обогатительной фабрики, входящей в состав «Евраза». Заказчиком проекта выступил промышленный логистический оператор «Приоритилогистик», который оказывает комплекс услуг промышленной логистики и транспортно-логистического обслуживания фа
24.08.2022 «Корус консалтинг» модернизирует систему аналитической отчетности «ЕВРАЗ ТК»

«ЕВРАЗ ТК» реализует новый подход к формированию аналитической отчетности по продажам на основ
09.06.2022 Андрей Нуйкин, «Евраз»: Обеспечить ИБ без иностранных вендоров и оpen source можно и нужно

торов усилившихся кибератак, ухода западных вендоров и законодательных новаций стимулируют повышение киберзащищенности реального сектора, обеспеченной отечественными системами защиты. Андрей Нуйкин, «Евраз»: Уход западных вендоров ускорил процесс импортозамещения, который ранее воспринимался отдельными компаниями как своего рода искусственно навязанный CNews: Какие киберугрозы сейчас особен
21.01.2022 Российский лидер мирового выпуска рельсов добился за счет ИТ ежегодного прямого эффекта в $100 млн

т цифровых проектов «Евраза» Российский производитель металлургической и горнодобывающей продукции «Евразхолдинг» в 2021 г. за счет реализации цифровых проектов получила прямой экономический эф
13.12.2021 SAP и «Евраз» создадут на базе СибГИУ центр академических инноваций

SAP, «Евраз» и Сибирский государственный индустриальный университет (СибГИУ) подписали соглашение о
15.09.2021 iPavlov разработала для «ЕВРАЗа» интеллектуального цифрового ассистента

я сбора постоянной обратной связи от торговых партнеров глобальной горно-металлургической компании «ЕВРАЗ», что позволит упростить коммуникацию с клиентами, максимизировать конверсию, сэкономит
26.08.2021 Первые лица Минздрава, Санкт-Петербурга, ИТ-директоры РЖД, «Почты России», «Евраза», Coca-Cola и других мегакомпаний выступят на CNews FORUM 2021

опасности, «Каркаде» Андрей Ерин; начальник отдела обеспечения безопасности информационных систем, «Евраз» Андрей Нуйкин; ИТ-директор «Росводоканала» Сергей Путин; директор департамента операци
12.04.2021 Приложение «Охота на риски» на базе «Форсайт. Мобильная платформа» помогает минимизировать риски на предприятиях «Евраза»

«Евраз» запустил корпоративное мобильное приложение «Охота на риски», которое помогает собират
01.04.2021 Цифровая трансформация дала «Евразу» ежегодный прямой экономический эффект в полтора миллиарда

касается увеличения объемов производства, повышением его эффективности, снижением дефектов и т. д. «Евраз» является вертикально-интегрированной металлургической и горнодобывающей компанией с ак
09.02.2021 МТС и Ericsson построят выделенную коммерческую LTE/5G-ready сеть для «ЕВРАЗа»

МТС построит для «ЕВРАЗа» выделенную технологическую LTE/5G-ready сеть на шахте «Шерегешская» в Кемеровской обл
18.01.2021 Softline помогла «Евразу» автоматизировать бизнес-процессы по работе с рекламациями

Softline завершила разработку и внедрение системы учета рекламаций в компании «Евраз». В рамках проекта были настроены портал самообслуживания для фиксации рекламаций и сис
26.10.2020 ЕВРАЗ сократил время формирования отчетности с помощью SAP

работки ad-hoc запросов и снижение трудозатрат на подготовку отчетности. «Единая система отчетности ЕВРАЗа, реализованная с помощью решений SAP, позволяет сотрудникам компании экономить время н
18.06.2020 ЕВРАЗ защитит сотрудников от COVID-19 с помощью приложения «Антивирус»

ал» и «Сибирь», приложение будет доступно всем сотрудникам компании. За каждую установку приложения ЕВРАЗ выделяет средства на приобретение средств защиты и антисептиков для медицинских учрежде
08.06.2020 «Евраз» объединил данные об объектах недвижимости на базе SAP Real Estate Management

также отраслевой экспертизой в металлургии и горной добыче. В организационный объем проекта вошли «Евразхолдинг», «Евраз Западно-Сибирский металлургический комбинат» и управляемые общества «Ра

Публикаций - 545, упоминаний - 843

ЕВРАЗ и организации, системы, технологии, персоны:

9594 177
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 160
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 807 116
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 648 96
Газинформсервис - ГИС 496 87
Скала^р - ранее InterLab IBS 290 85
МегаФон 10742 76
Ростелеком 10948 70
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 69
R-Vision - Р-Вижн 267 57
SAP SE 5601 57
Ланит Интеграция 219 54
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 52
Diasoft - Диасофт 1144 52
Росводоканал - Росводоканал Цифровые решения - РВК.Цифровые решения 139 50
Т1 Холдинг - ИТ-холдинг Т1 511 49
Rimini Street 77 48
Корус Консалтинг ГК - Корус консалтинг ДМ 1476 47
Microsoft Corporation 25775 46
Cinimex - Синимекс - Синимекс-Информатика 232 45
Дом.РФ Технологии - Дом.РФ Цифровые технологии 145 43
Polymedia - Полимедиа 158 42
Сбер - Сбер2В - СберБизнес Софт 101 42
Аусферр ИТЦ 44 42
Innovative People - Инновейтив Пипл 51 41
ФинГрад - FinGrad 48 41
DатаРу - DataRu - ДатаРу - ДатаRu 179 41
Ред Софт - Red Soft 1236 41
Neoflex - Неофлекс 257 41
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1623 40
Kaspersky - ForPeople - Фопипл 56 40
БИС - ITQuick - Айтиквик 60 40
Schneider Electric 614 39
РСХБ Интех - RSHB Intech 89 34
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 783 34
InfoWatch - Инфовотч 1185 33
UseTech - Юзтех Холдинг - Юзтех Интеграция 65 30
Directum - Директум 1268 30
Программный Продукт ГК 104 28
Delta Computers - Дельта Компьютерс 127 28
РЖД - Российские железные дороги 2096 176
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 175
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 170
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 688 142
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 622 136
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 627 131
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 551 120
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 113
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 112
ВТБ - ПГК - Первая грузовая компания 210 104
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 104
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 692 102
МКБ - Московский кредитный банк 657 99
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО - НТЦ ЕЭС - Научно-технический центр Единой энергетической системы 320 95
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 956 93
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 359 90
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 617 90
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 277 89
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 531 83
Ингосстрах СПАО 478 79
FESCO - Транспортная группа - ФЭСКО - ДВМП - Дальневосточное морское пароходство - ВМТП - Владивостокский морской торговый порт - Дальрефтранс - Трансгарант 193 78
ОМК - Объединенная металлургическая компания 234 77
Сургутнефтегаз - СНГ 288 74
Почта России ПАО 2370 68
ГПБ - Газпромбанк 1273 67
Мечел ПАО - Промышленный холдинг 158 67
Уралхим ОХК АО - Объединенная химическая компания 212 66
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2948 65
Альфа-Банк 1979 61
Русагро Группа Компаний 379 61
Агропромкомплектация ГК - АПК-Центр 94 59
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 294 58
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах - РГС 431 53
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 53
НСПК - Национальная система платежных карт 948 52
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1522 52
Татнефть - Банк Зенит - Банковская группа Зенит 362 52
Абсолют Банк 249 50
Алроса АК - Алмазы России — Саха 293 48
Синара Банк - СКБ-банк - Газэнергобанк - СКБ-финанс 228 47
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 225
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 156
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 128
Федеральное казначейство России 1949 113
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 75
Госдума РФ - Комитет Госдумы по по кредитным организациям и финансовым рынкам 129 68
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 65
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 60
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 57
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3901 56
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 56
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 364 50
Администрация Санкт-Петербурга - Губернатор Санкт-Петербурга - органы государственной власти 319 43
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1929 42
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 41
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 805 32
Минцифры РФ - Департамент развития архитектуры и координации информатизации - Департамент государственной политики в области информационных технологий и координации информатизации - Департамент развития отрасли информационных технологий 179 29
Минцифры РФ - Департамент инфраструктурных проектов 64 27
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 405 27
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 27
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 196 24
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 388 22
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 21
Правительство Москвы - ДТСЗН Москва - Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы - Департамент труда и занятости населения Москвы - Управление государственной службы и кадровой работы - Управление кадровых сервисов Правительства Москвы 125 20
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 20
ЦБ РФ ГУБиЗИ - Главное управление безопасности и защиты информация Банк России 50 18
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 16
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 15
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6540 15
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 15
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 977 15
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 13
Росаккредитация - Федеральная служба по аккредитации 171 12
Минприроды РФ - Рослесхоз - Федеральное агентство лесного хозяйства 155 12
Правительство Москвы - ЦНД ГКУ - Центр налоговых доходов ГКУ 50 12
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 12
Росгеология - объединение государственных геологоразведочных предприятий РФ 37 11
Росгеолэкспертиза ФГКУ 11 11
ЦСР - Центр стратегических разработок 184 8
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 782 8
ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 75 11
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 267 10
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 234 5
СоДИТ - Союз ИТ-директоров 94 5
AI-Russia Alliance - Альянс в сфере ИИ - Альянс в сфере искусственного интеллекта 79 4
ISACA - Information Systems Audit and Control Association 26 4
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 4
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 4
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 3
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 2
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 141 2
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 2
РСПМ - Российский союз поставщиков металлопродукции - Российская Ассоциация металлоторговцев 13 2
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 328 2
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 2
АРПМ - Агентство развития профессионального мастерства - Worldskills - Ворлдскиллс 121 1
Linux Foundation - Free Standards Group 206 1
APCO - Association of Public Safety Communications Officials - Ассоциация цифровой транкинговой радиосвязи 15 1
РФС - Российский футбольный союз - Сборная России по футболу 53 1
ФОИ - Фонд общественных интересов 24 1
АСТРА - Ассоциация стратегического аутсорсинга 34 1
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 110 1
АРСИБ - Ассоциация руководителей служб информационной безопасности 19 1
SPb CIO Club - Санкт-Петербургский клуб ИТ-директоров 16 1
НППА - Национальная платформа промышленной автоматизации 4 1
Greenpeace - Гринпис 130 1
International Red Cross and Red Crescent Movement - Международное движение Красного Креста и Красного Полумесяца - Российский Красный Крест 84 1
РБО НП - Русское биометрическое общество 11 1
RISC-V International - RISC-V Foundation - Ассоциация независимых разработчиков программного обеспечения и вычислительной техники на основе микроархитектуры 51 1
Der Bitkom e. V. - Bundesverband Informationswirtschaft, Telekommunikation und neue Medien - Федеральная ассоциация информационной экономики, телекома и новых средств коммуникаций 30 1
СибАкадемИнновация 1 1
ФОСТАС - Фонд поддержки системного проектирования, стандартизации и управления проектами 13 1
OPEC - The Organization of the Petroleum Exporting Countries - ОПЕК - Организация стран — экспортёров нефти 15 1
ЦКР ERP/CRM - Центр компетенций по развитию российского ПО класса ERP/CRM 14 1
Authors Guild - Authors League of America - Гильдия авторов США 19 1
ISC2 - International Information Systems Security Certification Consortium - Международный консорциум сертификации безопасности информационных систем 10 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 1
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 227 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53874 387
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26227 384
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25784 296
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 276
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34983 273
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 247
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 189
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 6238 187
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22555 187
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4873 187
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7827 157
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7871 142
Цифровая стратегия - ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий - Цифровая устойчивость 1071 137
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2769 119
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8264 103
LCNC - Low-code - Low Coding - LCAP - Low-Code Platform - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1920 102
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5638 101
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9302 99
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 90
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 87
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 83
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 4280 79
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 79
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3583 77
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33490 75
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6480 74
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6568 73
Кибербезопасность - BCM - Business Continuity Management System - Управление непрерывностью бизнеса - ISO 22301 2492 71
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7459 69
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 1530 69
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10193 69
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7697 68
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 67
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 3333 66
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4602 66
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 65
Digital Twins - DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии - Цифровые информационные модели - ЦИМ 1733 63
Кибербезопасность - СЗИ - СрЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 5132 63
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 62
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8649 61
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V - 300 85
НКТ - Р7-Офис 543 85
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем - Единая цифровая платформа Российской Федерации 370 61
Т1 Облако - T1 Cloud - Т1 Клауд - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud - TS-Cloud 437 57
Бизнес Технологии - Global-ERP 95 56
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 944 56
1С:ERP Управление предприятием 841 55
Новые облачные технологии - МойОфис 958 53
Новые облачные технологии - МойОфис - Squadus - Сквадус 117 50
БИС - ITQuick - Jumse 52 46
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V Works - Sber Platform V Workspace 80 44
Газинформсервис - Efros ПАК - Efros CI - Efros Config Inspector - Efros ACS - Efros Access Control Server - Efros DefOps - Efros Defence Operations 96 41
Сбер - Сбер2В - СберБизнес Софт - SberCRM - Sber CRM 68 41
Аусферр ИТЦ - AF MDM 41 41
Axiom JDK СЗИ 175 40
НКТ - Р7-графика 47 40
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 1034 31
ПравоТех АО - Manage.one 38 30
1С:УПП - 1С:Управление производственным предприятием 509 28
UseTech - UseBus 31 28
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 1044 28
IBM Cloud - IBM Bluemix - SoftLayer Technologies 189 28
Сбер - Cloud.ru - SberCloud Advanced - Облачная платформа Группы Сбербанк - сервис бессерверных вычислений Functiongraph 122 27
iMind MCU Server - Сервер видеоконференцсвязи 38 26
IBM Public Cloud 26 26
RuSIEM - Система сбора информации и событий от ИТ-систем 99 26
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2554 25
Luxms BI 119 25
Московская Биржа - Финуслуги 64 25
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 22
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1768 22
Linux OS 11533 22
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5725 22
СалютДевайсы - СберДевайсы - SaluteJazz - Jazz by Sber - SberJazz 73 18
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V Pangolin 133 18
Microsoft Office 4170 18
Айсорс - Isource Inspector 25 17
Microsoft Windows 16882 17
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 17
Ростелеком - Mango Cloud Systems - Mango Office - Манго Офис 340 17
Натрусов Артем 313 303
Шадаев Максут 1210 214
Чаркин Евгений 317 157
Сотин Денис 216 141
Ульянов Николай 176 111
Абакумов Евгений 227 107
Бурилов Андрей 117 98
Нестеров Алексей 175 97
Воронин Павел 196 87
Меденцев Константин 106 84
Урусов Виктор 157 84
Демидов Сергей 129 84
Клепиков Алексей 121 80
Козак Николай 209 74
Гимранов Ринат 126 73
Сергеев Сергей 179 71
Врацкий Андрей 175 71
Белоусов Максим 109 69
Аксаков Анатолий 163 69
Лигачев Глеб 120 67
Дьяченко Валерий 96 63
Галкин Николай 140 62
Кирьянова Александра 169 62
Суровец Дмитрий 115 62
Попов Андрей 116 61
Козырев Алексей 328 60
Леонов Алексей 96 59
Теплицкий Дмитрий 88 58
Шаев Виталий 59 57
Андрианов Павел 86 56
Чурсин Дмитрий 87 56
Александров Александр 86 56
Тятюшев Максим 215 56
Аникин Дмитрий 68 56
Аксенов Олег 62 55
Шипов Савва 102 53
Глазков Александр 151 51
Нуйкин Андрей 50 50
Луганцев Александр 51 49
Трояновский Владимир 63 49
Россия - РФ - Российская федерация 166164 476
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47598 238
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 114
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19543 98
Европа Восточная 3138 68
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54745 44
Европа 24963 34
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 32
Азия Центральная - Центрально-Азиатский регион 534 31
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2831 28
Украина 7928 26
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3339 24
Казахстан - Республика 6047 21
Европа Центральная и Восточная - Центрально-Восточная Европа - CEE - Central and Eastern Europe 236 20
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19136 20
Азия - Азиатский регион 5920 17
Земля - планета Солнечной системы 10865 15
Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион - Крымский полуостров 1086 14
Россия - ПФО - Удмуртия - Удмуртская Республика 927 12
Россия - ЦФО - Ярославская область 975 11
Беларусь - Белоруссия 6289 11
Россия - ЦФО - Калужская область 1075 11
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3450 9
Германия - Федеративная Республика 13221 9
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 3178 9
Россия - ПФО - Мордовия Республика 654 7
Индия - Bharat 5869 7
Канада 5081 7
Франция - Французская Республика 8177 6
Чехия - Чешская Республика 1349 6
Россия - УФО - Челябинская область 1512 6
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1682 6
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3354 5
Россия - СФО - Кемеровская область - Новокузнецк - Новокузнецкая агломерация 320 5
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13819 5
Россия - СФО - Новосибирск 4875 5
Грузия 1332 5
Россия - УФО - Тюменская область 1365 5
Нидерланды 3745 5
Монголия 382 4
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6594 382
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53464 331
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 326
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 156
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 121
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16057 110
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 531 109
Экономический эффект 1342 107
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 107
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 107
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5715 103
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33755 89
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6168 87
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 2117 81
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18147 69
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4428 65
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8969 63
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6583 59
Кибербезопасность - CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности - BISO - Business Information Security Officer - Директор по информационной безопасности бизнеса 1397 57
Цифровая трансформация - Экономика данных цифровая трансформация государства - Data economy 520 56
Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1501 53
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6692 48
Черкизон - Черкизовский рынок 178 46
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8490 42
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3585 39
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6170 39
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4992 37
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 2184 37
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 3032 36
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 4019 36
Металлургия - Металлургическая промышленность - Metallurgical industry - День металлурга - третье воскресенье июля - металлоторговля 729 32
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 32
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3821 31
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5111 30
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 797 29
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3837 29
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 5109 28
Страхование - Страховое дело - Insurance 6527 28
Поколение Z - Generation Z- зумеры - Homelanders, Homeland Generation, Zoomers или New Silent Generation - поколение людей, родившихся со второй половины 1990х по первую половину 2010х (с 1996 по 2010 года) 335 28
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3477 26
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 26
ПМХ - Пронто-Медиа Холдинг - Pronto-Media 40 4
Мобильные системы 118 3
Intelligent Enterprise 27 3
Коммерсантъ - Издательский дом 2399 2
TechMedia - Habr - Хабр - Хабрахабр 143 2
Металлоснабжение и сбыт 18 2
TAdviser - Центр выбора технологий 468 2
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 329 2
CNews - ZOOM.CNews 1866 1
Комсомольская правда ИД 83 1
TDaily - TelecomDaily - Telecom Daily News - Телеком Дейли 313 1
IDG - International Data Group 117 1
D-Russia - Экспертный центр электронного государства 70 1
РОИ - Российская общественная инициатива 85 1
ComNews - Медиа-бизнес 142 1
Парламентская газета 32 1
Sports.ru - Спортс.ру 30 1
Vc.ru - Виси.ру 42 1
VK - Mail.ru Hi-tech 58 1
Будущее России. Национальные проекты 22 1
CNews TV 747 1
Открытые системы ИД 176 1
CNews RND - R&D.CNews 2274 1
CNews - Soft.CNews 31 1
CNews Bugtrack 40 1
CNews ИТ в промышленности 5 1
Банкста - Telegram-канал 8 1
Альфа-Банк - RB.RU - РБ.РУ - РБточкаРУ - Русбейс 31 1
Банковское обозрение 5 1
iXBT.com 25 1
Global Digital Space - GDS - Глобал Диджитал Спейс - ГДС 5 1
Код Дурова 17 1
Россия сегодня МИА - Прайм - Агентство экономической информации 895 1
Forbes - Форбс 1002 1
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6094 1
Ведомости 1466 1
РИА Новости 1033 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 141
CNews Инновация года - награда 155 70
CNews IaaS рейтинг - CNews Мишень IaaS Enterprise 76 41
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 33
Gartner - Гартнер 3658 29
IDC - International Data Corporation 4975 10
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей - Индекс счастья клиента 851 8
ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 262 8
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 368 7
Российский рынок кибербезопасности - Российский ИБ-рынок - Российский рынок информационной безопасности 79 5
Forrester Wave 45 4
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 375 3
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1086 3
BCG - Boston Consulting Group 117 3
Forrester Research 834 3
Эксперт РА - Рейтинговое агентство 145 2
Российский рынок ИТ-инфраструктуры 19 2
Markets&Markets Research 113 2
АКРА - Аналитическое кредитное рейтинговое агентство 90 1
НМГ - Медиалогия 37 1
CNews Mobile - рейтинг 23 1
S&P 500 565 1
Cybersecurity Ventures 11 1
CNews Analytics - Крупнейшие поставщики решений для анализа данных 19 1
Ромир - Romir Monitoring - Исследовательский холдинг 122 1
РБК Исследования рынков - РБК Рейтинг - РБК Мониторинг 91 1
Gallup - American Institute of Public Opinion - TNS Gallup Media - TNS Gallup AdFact - BMF Gallup Media 71 1
Fortune Business Insights 32 1
Российский облачный рынок - Российский облачных сервисов (SaaS, IaaS, PaaS) 39 1
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 460 16
МИСиС НИТУ - Центр компетенций НТИ Квантовые коммуникации - Институт физики и квантовой инженерии 59 16
РАН - Российская академия наук 2122 13
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 219 12
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 458 12
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 10
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 269 9
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 733 5
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 604 5
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 740 4
Fraunhofer Institute - Институт Фраунгофера 75 4
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 493 3
РАНХиГС - ИЭМИТ - Институт экономики, математики и информационных технологий - Школа ИТ-менеджмента АНХ при правительстве РФ 36 3
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1726 3
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1221 3
УрФУ - Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 222 3
МИЭТ НИУ - Московский институт электронной техники - Национальный исследовательский университет - МНТЦ - Международный научно-технологический центр 311 2
SAP Education CIS Учебный Центр - SAP University Alliances - Университетский Альянс - SAP Next-Gen Lab - SAP S/4HANA Academy - SAP Young Thinkers 59 2
МФТИ - ФПМИ - Физтех-школа прикладной математики и информатики - 62 2
РЖД НИИАС - Научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт информатизации, автоматизации и связи на железнодорожном транспорте 43 2
Иннополис Университет - Институт искусственного интеллекта 59 2
Росатом - ВНИИАЭС - Всероссийский Научно-исследовательский институт по эксплуатации атомных электростанций 22 2
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ИРИ - Институт развития интернета АНО 147 1
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