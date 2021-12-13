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SAP и «Евраз» создадут на базе СибГИУ центр академических инноваций

SAP, «Евраз» и Сибирский государственный индустриальный университет (СибГИУ) подписали соглашение о создании на базе университета инновационной лаборатории SAP Next-Gen Lab. В лаборатории студенты и преподаватели вуза будут работать над перспективными цифровыми сценариями для компании «Евраз» и горно-металлургической отрасли в целом. Меморандум о сотрудничестве подписали заместитель генерального директора SAP CIS Алексей Леонтович, вице-президент «Евраза» по информационным технологиям Артем Натрусов, ректор СибГИУ Алексей Юрьев.

В SAP Next-Gen Lab планируется работа над отраслевыми и кросс-индустриальными сценариями по нескольким направлениям: цифровое предприятие, энергоэффективное производство, искусственный интеллект и видео-распознавание, роботизация, продвинутая аналитика и отчетность, удаленные помощники и чат-боты и др. Отдельное внимание в лаборатории будет уделяться целям устойчивого развития, которые сегодня ставят перед собой все предприятия. В этой части планируется работа над сценариями в области зелёного производства, ответственного потребления, социальной ответственности, также будет прорабатываться тема продвижения продуктов, добытых и произведённых без ущерба экосистемам. Предполагается, что ключевым постановщиком задач для проектов лаборатории станет «Евраз»: студенты смогут пилотировать созданные цифровые продукты на производственных площадках компании.

Формат работы SAP Next-Gen Lab предполагает проведение проектных семинаров, хакатонов, мастер-классов и тренингов, а также предусматривает доступ к обширной библиотеке обучающих материалов SAP. В рамках реализации соответствующих проектов команды студентов смогут работать с необходимыми данными, оборудованием и платформенными решениями SAP для создания инновационных прототипов.

«СибГИУ-первый вуз Кузбасса активно развивает сотрудничество с индустриальными партнерами. Вместе с компанией «Евраз» мы запустили центр цифровых компетенций, а это самый крупный региональный студенческий дата-центр. Инновационная лаборатория SAP Next-Gen Lab стала логическим продолжением реализации миссии современного технологического вуза. Убежден, что сотрудничество с компанией SAP - мировым лидером на рынке корпоративных приложений, даст нашему университету серьезные преимущества в подготовке специалистов высокого уровня, которые внесут свой вклад в развитие экономики Кузбасса», – сказал Алексей Юрьев, ректор СибГИУ.

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«Евраз» реализует программу цифровой трансформации, стремясь стать одним из «маяков» цифровизации среди глобальных металлургических и горнодобывающих компаний, и поддерживает развитие ИТ-отрасли и талантливой молодежи в регионах присутствия. В частности, создавая вместе с СибГИУ и SAP инновационную лабораторию, мы хотим, чтобы школьники и студенты в Новокузнецке видели перспективную, мощную траекторию своего образования и профессионального развития. Ведь современная металлургия дает возможность работы над самыми интересными цифровыми проектами, внедрение которых позволяет не только усовершенствовать производственные процессы, но и улучшить качество жизни в индустриальных городах», – отметил Артем Натрусов, вице-президент «Евраза» по информационным технологиям.

«Лаборатория станет одним из инновационных пространств в СНГ, уже созданных на базе таких вузов, как РГУ нефти и газа им. И.М. Губина, УрФУ им. Первого Президента России Б.Н. Ельцина, РЭУ им Г.В. Плеханова, НИТУ «МИСиС» и др. Это даст студентам уникальную возможность в стенах университета получать доступ к инновационным инструментам для создания прорывных сценариев. В уже открытых академических центрах инноваций мы видим, с каким энтузиазмом студенты решают поставленные перед ними задачи, придумывают оригинальные идеи и концепции, учатся их презентовать и защищать. Перед университетом подобный совместный проект открывает новые возможности повышения уровня подготовки кадров для цифровой экономики, – отметил Алексей Леонтович, заместитель генерального директора SAP CIS.

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