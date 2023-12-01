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Россия СФО Кемеровская область Новокузнецк Новокузнецкая агломерация

Россия - СФО - Кемеровская область - Новокузнецк - Новокузнецкая агломерация

Константин Ананьин "Новокузнецк. Трамвай. Зеленые деревья" (1972) Константин Ананьин "Новокузнецк. Трамвай. Зеленые деревья" (1972)
Константин Ананьин "Новокузнецк. Трамвай. Зеленые деревья" (1972)

СОБЫТИЯ


01.12.2023 На автодороге «Кемерово-Новокузнецк» расширилась зона покрытия 4G

абильный сигнал 4G интернета стал доступен пассажирам и автомобилистам, путешествующим по трассе от Новокузнецка до Кемерово, а также более двадцати тысячам сельчан Кемеровской области. «Мегафо
20.12.2016 МТС развивает фиксированную сеть в Кузбассе

коскоростного интернета и цифрового телевидения от МТС получили жители 3500 домохозяйств Кемерова и Новокузнецка.С начала года более 9000 жителей Кузбасса впервые получили доступ к современным

05.10.2015 ТТК предоставил канал связи Кузнецкбизнесбанку в Новокузнецке

Компания ТТК сообщила о начале предоставления услуг Кузнецбизнесбанку (КББ) в Новокузнецке. В рамках заключенного договора, «ТТК-Западная Сибирь», региональное предприятие компании ТТК, предоставил КББ цифровой канал связи со скоростью 10 Мбит/с для защищенного обмена да
10.09.2015 Транспортные карты «Золотая Корона» появились в Новокузнецке

я в общественном транспорте Новокузнецка за проезд можно рассчитаться с помощью транспортной карты. Новокузнецк присоединился к регионам России, где уже используются электронные проездные на те
24.08.2015 ТТК предоставил цифровой канал связи шахте «Юбилейная» в Новокузнецке

рнет — 5 шахтам Западной Сибири. Радует, что теперь к этому списку добавится одна из старейших шахт Новокузнецка — “Юбилейная”», — отметил генеральный директор ТТК-Западная Сибирь Александр Сол
15.07.2015 ТТК подключил к интернету банкоматы «Альфа-Банка» в Новокузнецке

адной Сибири. В рамках заключенного контракта, «ТТК-Западная Сибирь», региональное предприятие компании ТТК, предоставил широкополосный доступ в интернет для подключения 10 банкоматов «Альфа-Банка» в Новокузнецке. «Услугами связи от «ТТК-Западная Сибирь» пользуется большое количество финансовых организаций, и мы рады, что в их числе один из наших давних партнеров «Альфа-Банк». Начиная с 200
23.06.2015 ТТК предоставил комплекс услуг связи «Сибирскому хлебу» в Новокузнецке

Компания ТТК, российский оператор связи, предоставила телекоммуникационные услуги производственному предприятию «Сибирский хлеб» в Новокузнецке. Об этом CNews сообщили в ТТК. В рамках договора «ТТК-Западная Сибирь», региональное предприятие компании ТТК, предоставил «Сибирскому хлебу» доступ в интернет на скорости 5 Мбит/с
16.07.2014 В Новокузнецке пойманы похитители телефонного кабеля «Ростелекома»

ской области зафиксировано 34 факта хищений на линиях и объектах связи – это в два раза меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Особенно страдают от действий злоумышленников жители Кемерова, Новокузнецка и Осинников. В регионе постоянно несет дежурство мобильная группа сотрудников ЧОП, с которым «Ростелеком» заключил договор по охране линий связи. Также на части линий уже установле
19.06.2014 В Комитете образования и науки администрации Новокузнецка автоматизирована централизованная бухгалтерия

В Комитете образования и науки администрации г. Новокузнецка завершен проект автоматизации централизованной бухгалтерии, обслуживающей более

22.07.2013 ТТК увеличил технический охват сети ШПД в Новокузнецке

08 году. Сегодня высокоскоростной интернет от “ТТК-Западная Сибирь” доступен жителям 1,1 тыс. домов Новокузнецка. Согласно планам развития компании, к концу 2013 года сеть связи ТТК охватит 55%
13.06.2013 «Телфин» получил номерную емкость в Кемерово и Новокузнецке

Компания «Телфин» дополнила свою номерную емкость прямыми городскими телефонными номерами городов Кемерово (код 3842) и Новокузнецка (код 3843), а также снизила стоимость исходящей связи на телефонные номера Кемеровской области. Дополнительная номерная емкость даст абонентам «Телфин» возможность пользоваться пол
30.07.2012 «ТТК-Западная Сибирь» запустила услугу кабельного ТВ в Мысках и Новокузнецке

ователям в Новокузнецке и Мысках Кемеровской области. Кабельное телевидение предоставляется жителям Новокузнецка и Мысков в качестве самостоятельной услуги и в пакете с доступом в интернет. В п
15.03.2012 Аппаратные решения IBM стали основой ИТ-инфраструктуры школы нового поколения города Новокузнецка

и и успеваемости. Договор был заключен между МАОУ «СОШ №112 с углубленным изучением информатики» г. Новокузнецка и компанией «Конкорд». В реализации проекта активное участие принимали специалис
29.02.2012 «Ростелеком» приобрел одну из крупнейших оптоволоконных сетей доступа в интернет в Барнауле и Новокузнецке

Компания «Ростелеком» сообщила о завершении сделки по приобретению 100% уставного капитала компании «Энтер», предоставляющей услуги широкополосного доступа в интернет физическим лицам в Барнауле, Новокузнецке и Тюмени. Сумма сделки составила 305 млн руб. Приобретение «Энтер» осуществлено в рамках стратегии «Ростелекома» по расширению абонентской базы и модернизации сетевой инфраструктур
21.09.2011 Система автоматизации сбыта нефтепродуктов «АйТи-Ойл» внедрена на 21 АЗК Новокузнецка

йТи», завершила проект по внедрению системы автоматизации сбыта нефтепродуктов «АйТи-Ойл» на 21 АЗК Новокузнецка. В ходе проекта была запущена безоператорная АЗС, которая стала первой в городе

27.04.2010 «Комстар» приступил к модернизации сети в Новокузнецке

и планируется строительство магистрального волоконно-оптического кольца в Центральном районе города Новокузнецка. Модернизация уже до конца 2010 г. позволит перевести всех абонентов кабельного

10.03.2010 «Сибирьтелеком» внедрил технологии DWDM и модернизировал сети в Новосибирске, Омске и Новокузнецке

«Сибирьтелеком» внедрил технологии DWDM и модернизировал сети в трех сибирских городах – Новосибирске, Омске и Новокузнецке. Компания завершила очередной проект на базе отечественного оборудования, который позволил расширить емкость существующей волоконно-оптической инфраструктуры и увеличить пропускную
18.02.2010 «Комстар» начал оказывать услуги дальней связи жителям Новокузнецка

оступ к услугам междугородней и международной (МГ/МН) связи «Комстар-ОТС» для жителей и бизнес-структур города. Стать пользователями междугородной и международной связи «Комстар» жители и предприятия Новокузнецка могут уже сегодня. При заключении физическими или юридическими лицами договора на услуги МГ/МН вызовов по сети дальней связи «Комстар-ОТС» на условиях предварительного выбора опера
01.12.2009 «Комстар» подключил абонентов Новокузнецка к единой системе техподдержки

ой круглосуточной техподдержки могут воспользоваться жители еще одного крупного сибирского города – Новокузнецка. В планах компании – предоставить доступ к централизованной службе техподдержки

24.09.2008 В Новокузнецке открылся новый гипермаркет сети DOMO

В Новокузнецке в торговом центре «Комета» открылся самый крупный гипермаркет сети магазинов бытовой техники и электроники DOMO. Торговая площадь новокузнецкого флагмана - 3,6 тыс. кв.м. На гигант
09.07.2008 НЭТА создала ИТ-инфраструктуру для лицея №19 в Новокузнецке

НЭТА разработала и внедрила ИТ- инфраструктуру для Профессионального лицея №19 в Новокузнецке. Профессиональный лицей № 19 в Новокузнецке – среднеспециальное учебное заведение, которое готовит рабочих для металлургической отрасли. За почти 40-летню историю работы лиц
18.06.2008 «Техносила» открыла два гипермаркета в Нижневартовске и Новокузнецке

Сеть электроники и бытовой техники «Техносила» открыла новые гипермаркеты в Нижневартовске и Новокузнецке. Инвестировав в открытие новых магазинов порядка $2,6 млн, розничная сеть «Техносила» увеличилась более чем на 4 000 кв. метров. Гипермаркет «Техносила» в Новокузнецке, откр
06.07.2007 АЛПИ и «Астор» пришли в Новокузнецк

Компания «Астор» объявила о том, что успешно завершила очередной проект автоматизации нового гипермаркета АЛПИ, который открылся в г. Новокузнецке 5 июля 2007 года. Это первый магазин сети АЛПИ в крупнейшем городе Кузбасса. Управление новым гипермаркетом АЛПИ осуществляется на базе отраслевой системы «Астор:Торговая Сеть», ко
28.12.2006 В Новокузнецке изъято 40 тыс. пиратских дисков на сумму около 2 млн руб.

Как сообщает РБК, в г. Новокузнецке (Кемеровская область) изъято 40 тыс. контрафактных CD и DVD стоимостью порядка 2 млн руб. По данным МВД РФ, склад, с которого были изъяты диски, находился на территории городского

06.12.2006 Dixis приобрел 9 салонов сети Новокузнецка "Средства связи"

Группа компаний Dixis приобрела 9 салонов сети Новокузнецка «Средства связи», сообщает РБК. В состав сети Dixis переходят 9 магазинов. Все салоны компании «Средства связи» будут переведены под бренд Dixis до конца декабря 2006 г. По заверше
28.03.2006 "Сибирьтелеком" запустил NGN-сеть в Новокузнецке

Объединенная компания «Сибирьтелеком», оператор телекоммуникационных услуг в Сибирском федеральном округе, запустила в Новокузнецке сеть нового поколения (NGN) на оборудовании компании Nortel. Новая сеть, которая включает комбинированный узел местной и зоновой связи, позволит «Сибирьтелекому» предоставлять новы

Публикаций - 320, упоминаний - 357

Россия и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 55
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 28
МегаФон 10742 20
Ростелеком - Сибирьтелеком - Wellcom 735 18
Ростелеком 10948 17
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2145 17
Cisco Systems 5372 10
МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 1367 10
МТС - Комстар ОТС Регионы 166 9
Ростелеком Сибирь - Сибирский макрорегиональный филиал Ростелекома 284 8
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1580 8
ЦФТ - Золотая Корона 362 7
SAP SE 5601 6
Microsoft Corporation 25775 6
Huawei 4676 6
9594 6
ЭР-Телеком Холдинг - Enforta - Энфорта - Престиж-интернет - ArtCommunications - АртКоммуникейшн - Netprovodov.ru - Компания Трон - Скайтелеком 176 6
Google LLC 12688 5
МегаФон - Синтерра - Synterra 818 5
МТС Розничная сеть - РТК - РусТелКом - Русская Телефонная Компания 544 5
ТТК Западная Сибирь макрорегион - ТТК Байкал - ТТК Зап-СибТрансТелеком 39 5
Scanex - Сканэкс НТЦ - Инженерно-технологический центр 261 5
СтартМастер - сеть магазинов цифровой электроники 62 5
Siemens AG - Siemens Group 2673 5
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 5
Yandex - Яндекс 9216 5
Росатом - РИР - Лига Цифровой Экономики - AT Consulting - ЭйТи Консалтинг - АТ Консалтинг - Группа ЭйТи - Эдвансед трансформейшн консалтинг 376 5
МегаФон Сибирь - МегаФон Сибирский филиал 58 4
ВымпелКом - Билайн - ВымпелКом-Р - ВымпелКом-Регион 109 4
Dr.Web - Доктор Веб 1294 4
Apple Inc 13154 4
IBM - International Business Machines Corp 9699 4
Directum - Директум 1268 4
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3090 4
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 540 4
Рунити - Руцентр - RU-Center Group - Ру-Центр групп - РСИЦ - Региональный сетевой информационный центр - Hosting Community - Хостинг-Центр РБК - РБК ХЦ 518 4
Сбер - 2ГИС - 2GIS - ДубльГИС 433 4
ВымпелКом - Билайн Бизнес - Beeline Business 496 4
Nortel Networks - Northern Telecom 1329 3
ЛайфТелеком - Телфин 290 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 9
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 8
МТС - Экосистема МТС - Urent - Юрент - Юрентбайк.ру - Шеринговые технологии 156 5
Альфа-Банк 1979 5
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 545 5
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 684 4
ЕВРАЗ - ЗСМК - Западно-Сибирский металлургический комбинат - Запсиб - Запсибметзавод 68 4
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 4
Связной ГК 1401 4
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 4
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1975 4
Россети Тюмень - ЭСКО Тюменьэнерго - Энергосервисная компания 39 3
Россети МРСК Юга - Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга - Астраханьэнерго - Волгоградэнерго - Калмэнерго - Калмэнергосбыт - МЭС Юга 48 3
Телефон.Ру 92 3
Кузнецкбизнесбанк 4 3
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 3
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк 598 3
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1662 3
Россети МРСК Сибири ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири - Красноярскэнерго - Читаэнерго- Алтайэнерго - Алтайэнергосбыт - Кузбассэнерго-РЭС - Бурятэнерго - Хакасэнерго - Омскэнерго - МЭС Сибири 101 3
Россети МОЭСК - Московская объединённая электросетевая компания - Россети МР - Россети Московский регион 148 3
ВТБ - Открытие ФК - Бинбанк 213 3
Россети МРСК Центра и Приволжья ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания - Удмуртэнерго - Владимирэнерго - Калугаэнерго - Кировэнерго 54 3
Яндекс - Бери Заряд! 33 2
NanduQ - Qiwi - ОСМП - Объединённая система моментальных платежей - OSMP - Группа E-port 266 2
Россети Ленэнерго 1699 2
Dixis - Диксис - Dиксис 371 2
Холидей ГК - Холди Дискаунтер - Холидей Классик - Сибириада - Палата - сеть продуктовых супермаркетов в Сибири 17 2
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 727 2
АЛПИ 9 2
ВТБ - Почта Банк 514 2
Visa International 1993 2
Евросеть 1421 2
Альфа-Групп 745 2
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СУЭК СГК - Сибирская генерирующая компания - ТГК-13 - Енисейская территориальная генерирующая компания, Новомосковская ГРЭС - Кузбассэнерго - Беловская ГРЭС - Красноярская ГРЭС - Красноярская ТЭЦ 52 2
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OTP Group - ОТП Банк - ОТП Финансовые Технологии - Инвестсбербанк 319 2
Техносила - СервисТрейд - Техношок - Диал Электроникс 265 2
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СКО Электроника-утилизация 21 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 9
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