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Россия СФО Кемеровская область Новокузнецк Новокузнецкая агломерация

Россия - СФО - Кемеровская область - Новокузнецк - Новокузнецкая агломерация


20.12.2016 МТС развивает фиксированную сеть в Кузбассе

коскоростного интернета и цифрового телевидения от МТС получили жители 3500 домохозяйств Кемерова и Новокузнецка.С начала года более 9000 жителей Кузбасса впервые получили доступ к современным

05.10.2015 ТТК предоставил канал связи Кузнецкбизнесбанку в Новокузнецке

Компания ТТК сообщила о начале предоставления услуг Кузнецбизнесбанку (КББ) в Новокузнецке. В рамках заключенного договора, «ТТК-Западная Сибирь», региональное предприятие компании ТТК, предоставил КББ цифровой канал связи со скоростью 10 Мбит/с для защищенного обмена да
10.09.2015 Транспортные карты «Золотая Корона» появились в Новокузнецке

я в общественном транспорте Новокузнецка за проезд можно рассчитаться с помощью транспортной карты. Новокузнецк присоединился к регионам России, где уже используются электронные проездные на те
24.08.2015 ТТК предоставил цифровой канал связи шахте «Юбилейная» в Новокузнецке

рнет — 5 шахтам Западной Сибири. Радует, что теперь к этому списку добавится одна из старейших шахт Новокузнецка — “Юбилейная”», — отметил генеральный директор ТТК-Западная Сибирь Александр Сол
15.07.2015 ТТК подключил к интернету банкоматы «Альфа-Банка» в Новокузнецке

адной Сибири. В рамках заключенного контракта, «ТТК-Западная Сибирь», региональное предприятие компании ТТК, предоставил широкополосный доступ в интернет для подключения 10 банкоматов «Альфа-Банка» в Новокузнецке. «Услугами связи от «ТТК-Западная Сибирь» пользуется большое количество финансовых организаций, и мы рады, что в их числе один из наших давних партнеров «Альфа-Банк». Начиная с 200
23.06.2015 ТТК предоставил комплекс услуг связи «Сибирскому хлебу» в Новокузнецке

Компания ТТК, российский оператор связи, предоставила телекоммуникационные услуги производственному предприятию «Сибирский хлеб» в Новокузнецке. Об этом CNews сообщили в ТТК. В рамках договора «ТТК-Западная Сибирь», региональное предприятие компании ТТК, предоставил «Сибирскому хлебу» доступ в интернет на скорости 5 Мбит/с
16.07.2014 В Новокузнецке пойманы похитители телефонного кабеля «Ростелекома»

ской области зафиксировано 34 факта хищений на линиях и объектах связи – это в два раза меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Особенно страдают от действий злоумышленников жители Кемерова, Новокузнецка и Осинников. В регионе постоянно несет дежурство мобильная группа сотрудников ЧОП, с которым «Ростелеком» заключил договор по охране линий связи. Также на части линий уже установле
19.06.2014 В Комитете образования и науки администрации Новокузнецка автоматизирована централизованная бухгалтерия

В Комитете образования и науки администрации г. Новокузнецка завершен проект автоматизации централизованной бухгалтерии, обслуживающей более 300 отраслевых учреждений. В системе «ПАРУС-Бюджет 8», используемой в архитектуре единого сервера, с
22.07.2013 ТТК увеличил технический охват сети ШПД в Новокузнецке

08 году. Сегодня высокоскоростной интернет от “ТТК-Западная Сибирь” доступен жителям 1,1 тыс. домов Новокузнецка. Согласно планам развития компании, к концу 2013 года сеть связи ТТК охватит 55%
13.06.2013 «Телфин» получил номерную емкость в Кемерово и Новокузнецке

Компания «Телфин» дополнила свою номерную емкость прямыми городскими телефонными номерами городов Кемерово (код 3842) и Новокузнецка (код 3843), а также снизила стоимость исходящей связи на телефонные номера Кемеровской области. Дополнительная номерная емкость даст абонентам «Телфин» возможность пользоваться пол
30.07.2012 «ТТК-Западная Сибирь» запустила услугу кабельного ТВ в Мысках и Новокузнецке

ователям в Новокузнецке и Мысках Кемеровской области. Кабельное телевидение предоставляется жителям Новокузнецка и Мысков в качестве самостоятельной услуги и в пакете с доступом в интернет. В п
15.03.2012 Аппаратные решения IBM стали основой ИТ-инфраструктуры школы нового поколения города Новокузнецка

и и успеваемости. Договор был заключен между МАОУ «СОШ №112 с углубленным изучением информатики» г. Новокузнецка и компанией «Конкорд». В реализации проекта активное участие принимали специалис
29.02.2012 «Ростелеком» приобрел одну из крупнейших оптоволоконных сетей доступа в интернет в Барнауле и Новокузнецке

Компания «Ростелеком» сообщила о завершении сделки по приобретению 100% уставного капитала компании «Энтер», предоставляющей услуги широкополосного доступа в интернет физическим лицам в Барнауле, Новокузнецке и Тюмени. Сумма сделки составила 305 млн руб. Приобретение «Энтер» осуществлено в рамках стратегии «Ростелекома» по расширению абонентской базы и модернизации сетевой инфраструктур
21.09.2011 Система автоматизации сбыта нефтепродуктов «АйТи-Ойл» внедрена на 21 АЗК Новокузнецка

йТи», завершила проект по внедрению системы автоматизации сбыта нефтепродуктов «АйТи-Ойл» на 21 АЗК Новокузнецка. В ходе проекта была запущена безоператорная АЗС, которая стала первой в городе

27.04.2010 «Комстар» приступил к модернизации сети в Новокузнецке

и планируется строительство магистрального волоконно-оптического кольца в Центральном районе города Новокузнецка. Модернизация уже до конца 2010 г. позволит перевести всех абонентов кабельного

10.03.2010 «Сибирьтелеком» внедрил технологии DWDM и модернизировал сети в Новосибирске, Омске и Новокузнецке

«Сибирьтелеком» внедрил технологии DWDM и модернизировал сети в трех сибирских городах – Новосибирске, Омске и Новокузнецке. Компания завершила очередной проект на базе отечественного оборудования, который позволил расширить емкость существующей волоконно-оптической инфраструктуры и увеличить пропускную
18.02.2010 «Комстар» начал оказывать услуги дальней связи жителям Новокузнецка

оступ к услугам междугородней и международной (МГ/МН) связи «Комстар-ОТС» для жителей и бизнес-структур города. Стать пользователями междугородной и международной связи «Комстар» жители и предприятия Новокузнецка могут уже сегодня. При заключении физическими или юридическими лицами договора на услуги МГ/МН вызовов по сети дальней связи «Комстар-ОТС» на условиях предварительного выбора опера
01.12.2009 «Комстар» подключил абонентов Новокузнецка к единой системе техподдержки

ой круглосуточной техподдержки могут воспользоваться жители еще одного крупного сибирского города – Новокузнецка. В планах компании – предоставить доступ к централизованной службе техподдержки

24.09.2008 В Новокузнецке открылся новый гипермаркет сети DOMO

В Новокузнецке в торговом центре «Комета» открылся самый крупный гипермаркет сети магазинов бытовой техники и электроники DOMO. Торговая площадь новокузнецкого флагмана - 3,6 тыс. кв.м. На гигант
09.07.2008 НЭТА создала ИТ-инфраструктуру для лицея №19 в Новокузнецке

НЭТА разработала и внедрила ИТ- инфраструктуру для Профессионального лицея №19 в Новокузнецке. Профессиональный лицей № 19 в Новокузнецке – среднеспециальное учебное заведение, которое готовит рабочих для металлургической отрасли. За почти 40-летню историю работы лиц
18.06.2008 «Техносила» открыла два гипермаркета в Нижневартовске и Новокузнецке

Сеть электроники и бытовой техники «Техносила» открыла новые гипермаркеты в Нижневартовске и Новокузнецке. Инвестировав в открытие новых магазинов порядка $2,6 млн, розничная сеть «Техносила» увеличилась более чем на 4 000 кв. метров. Гипермаркет «Техносила» в Новокузнецке, откр
06.07.2007 АЛПИ и «Астор» пришли в Новокузнецк

Компания «Астор» объявила о том, что успешно завершила очередной проект автоматизации нового гипермаркета АЛПИ, который открылся в г. Новокузнецке 5 июля 2007 года. Это первый магазин сети АЛПИ в крупнейшем городе Кузбасса. Управление новым гипермаркетом АЛПИ осуществляется на базе отраслевой системы «Астор:Торговая Сеть», ко
28.12.2006 В Новокузнецке изъято 40 тыс. пиратских дисков на сумму около 2 млн руб.

Как сообщает РБК, в г. Новокузнецке (Кемеровская область) изъято 40 тыс. контрафактных CD и DVD стоимостью порядка 2 млн руб. По данным МВД РФ, склад, с которого были изъяты диски, находился на территории городского

06.12.2006 Dixis приобрел 9 салонов сети Новокузнецка "Средства связи"

Группа компаний Dixis приобрела 9 салонов сети Новокузнецка «Средства связи», сообщает РБК. В состав сети Dixis переходят 9 магазинов. Все салоны компании «Средства связи» будут переведены под бренд Dixis до конца декабря 2006 г. По заверше
28.03.2006 "Сибирьтелеком" запустил NGN-сеть в Новокузнецке

Объединенная компания «Сибирьтелеком», оператор телекоммуникационных услуг в Сибирском федеральном округе, запустила в Новокузнецке сеть нового поколения (NGN) на оборудовании компании Nortel. Новая сеть, которая включает комбинированный узел местной и зоновой связи, позволит «Сибирьтелекому» предоставлять новы

Публикаций - 269, упоминаний - 294

Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 10114 37
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8247 26
Ростелеком - Сибирьтелеком - Wellcom 730 18
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1951 17
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 10434 14
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 7400 12
МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 1356 10
Cisco Systems 4957 10
МТС - Комстар ОТС Регионы 164 9
ЦФТ Золотая Корона 359 7
Microsoft Corporation 23886 6
ЭР-Телеком Холдинг - Enforta - Энфорта - Престиж-интернет - ArtCommunications - АртКоммуникейшн 164 6
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 2612 5
СтартМастер - сеть магазинов цифровой электроники 62 5
Scanex - Сканэкс НТЦ - Инженерно-технологический центр 252 5
AT Consulting - Группа ЭйТи - Эдвансед трансформейшн консалтинг 348 5
SAP SE 5021 5
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1017 5
7387 5
ТТК Западная Сибирь макрорегион - ТТК Байкал - ТТК Зап-СибТрансТелеком 39 5
МТС Розничная сеть - РТК - Русская Телефонная Компания 349 5
Siemens AG - Siemens Group 2560 4
Dr.Web - Доктор Веб 1228 4
ВымпелКом - Билайн - ВымпелКом-Р - ВымпелКом-Регион 108 4
Huawei 3623 4
МегаФон - Синтерра - Synterra 790 4
RU-Center Group - РСИЦ - Региональный сетевой информационный центр - Hosting Community - Хостинг-Центр РБК - РБК ХЦ 409 4
Huawei Technologies 395 4
Apple Inc 11478 4
IBM - International Business Machines Corp 9283 4
МегаФон Сибирь - МегаФон Сибирский филиал 56 4
Google LLC 11224 4
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 502 4
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 2986 4
Парус Корпорация 538 3
Samsung Electronics 9885 3
Nortel Networks Corporation - Northern Telecom 1305 3
2ГИС - 2GIS - ДубльГИС 249 3
RAD Data Communications 127 3
ЛайфТелеком - Телфин 176 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 6223 9
Россети Ленэнерго 2418 7
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 6379 6
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1943 5
Альфа-Банк 1643 5
Открытие ФК - Банк Открытие 2849 5
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1927 4
Связной ГК 1354 4
Телефон.Ру 92 3
Россети МРСК Центра и Приволжья ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания - Удмуртэнерго - Владимирэнерго 42 3
Открытие ФК - Бинбанк 193 3
Россети МОЭСК - Московская объединённая электросетевая компания - Россети Московский регион 109 3
Россети МРСК Сибири ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири - Красноярскэнерго - Читаэнерго- Алтайэнерго - Алтайэнергосбыт - Кузбассэнерго-РЭС - Бурятэнерго 69 3
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 369 3
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк - МТС Финтех 389 3
Россети МРСК Юга - Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга - Астраханьэнерго 33 3
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2542 3
Россети Тюмень - ЭСКО Тюменьэнерго - Энергосервисная компания 32 3
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 640 3
Qiwi - ОСМП - Объединённая система моментальных платежей - E-port 248 2
Россети МРСК Центра ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра - Орелэнерго - Смоленскэнерго - Липецкэнерго - Курскэнерго 153 2
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 362 2
Альфа-Групп 673 2
СУЭК СГК - Сибирская генерирующая компания - ТГК-13 - Енисейская территориальная генерирующая компания, Новомосковская ГРЭС 39 2
Dixis - Диксис 360 2
Техносила - СервисТрейд 241 2
СКО Электроника-утилизация 17 2
Азбука вкуса - Городской супермаркет - АВ Daily - сеть продовольственных супермаркетов 164 2
ivi - Онлайн-кинотеатр 344 2
Почта Банк 389 2
Евросеть 1402 2
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 463 2
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1797 2
OTP Group - ОТП Банк - Инвестсбербанк 191 2
АЛПИ 9 2
Visa International 1898 2
Холидей ГК - Холди Дискаунтер - Холидей Классик - Сибириада - Палата - сеть продуктовых супермаркетов в Сибири 15 2
ЕВРАЗ ЗСМК - Западно-Сибирский металлургический комбинат - Запсиб - Запсибметзавод 26 2
GFG - Lamoda - Купишуз 124 1
Роснефть НК - нефтяная компания 491 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3124 6
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 9883 6
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2572 5
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 4721 4
Администрация Кемеровской области - органы государственной власти 12 4
U.S. IRS - Internal Revenue Service - Налоговое управление США 135 3
Федеральное казначейство России 1627 3
Президент Российской Федерации 3938 3
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1627 3
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2463 3
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 3979 3
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1089 2
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 556 2
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 418 2
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1101 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2077 2
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1236 2
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 732 2
МВД РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел Российской Федерации 1231 2
Мосгордума - Московская городская Дума 139 1
Минспорта РФ - Министерство спорта, туризма и молодёжной политики Российской Федерации - Росспорт - Федеральное агентство по физической культуре и спорту - Государственный комитет по физической культуре и спорту - Госкоммолодёжь России 86 1
Правительство Забайкальского края - Губернатор Забайкальского края 135 1
Администрация Красноярска 4 1
ГКП Самарской области - Государственное казенное предприятие Агентство по содержанию автомобильных дорог общего пользования Самарской области 1 1
ФСБ РФ - Атлас НТЦ ФГУП - Федеральное государственное унитарное предприятие Научно-технический центр Атлас 95 1
Совета министров СССР - Совмин СССР - Правительство СССР 30 1
Роскомнадзор РФ - Россвязьохранкультура - Федеральная служба по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия 166 1
Почта России УФПС - Управления федеральной почтовой связи 106 1
Франция - Правительство Франции - Gouvernement Français - Президент Франции - Président de la République Française 79 1
ФСТ РФ - Федеральная служба по тарифам 154 1
Правительство Чувашской Республики - Президент Республики Чувашия - органы государственной власти 65 1
ФНС РФ - ИФНС - Межрайонные инспекции ФНС России 95 1
ФТС РФ - Региональные таможенные управления - МАПП - Многосторонний автомобильный пункт пропуска 256 1
Судебная власть - Judicial power 2163 1
Администрация Краснодарского края 38 1
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Единая Россия - Политическая партия 276 1
НП ППП - Некоммерческое партнерство поставщиков программных продуктов 83 1
ГИС-Ассоциация - Межрегиональная общественная организация содействия развитию геоинформационных технологий и услуг 275 1
WiMAX Forum 68 1
4CIO 757 1
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 237 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 56555 72
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 42054 57
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 18642 41
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 22959 39
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 27239 33
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 13022 32
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 26115 30
Телевидение - Television - ТВ-вещание 9215 29
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 8880 28
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Интернет-телефония 7694 27
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4375 27
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13845 24
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 10087 23
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 5978 20
GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolitan-area Ethernet 2096 19
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 7195 19
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы 3384 19
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 22216 17
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 26869 16
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6247 15
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок 6586 14
Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 11352 14
Сеть передачи данных - Data transmission network 3471 13
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 2658 13
Беспроводные технологии - Wireless technologies 9585 13
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 13938 13
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 8466 11
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 4540 11
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 11406 11
Прототип - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 10611 11
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 6696 10
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Computer equipment 15383 10
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 10495 9
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические системы - Инженерно-технические средства 9529 9
Мобильная связь - Roaming - Роуминг - процедура предоставления услуг (сотовой связи, Wi-Fi) абоненту вне зоны обслуживания «домашней» сети абонента с использованием ресурсов другой (гостевой) сети 2452 9
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 11562 9
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета - Интернет-вещание 1960 9
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 2311 9
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 3204 9
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты 21507 9
ВымпелКом - Билайн GSM-сеть 331 8
Microsoft Windows 2000 12904 7
МТС LTE-сеть - МТС 4G-сеть 257 5
GeoEye IKONOS 110 5
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3036 4
Microsoft Windows 14826 4
Oracle E-Business Suite - OEBS 577 4
Age of Kings 3460 4
Microsoft Office 3542 4
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