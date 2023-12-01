Россия - СФО - Кемеровская область - Новокузнецк - Новокузнецкая агломерация

На автодороге «Кемерово-Новокузнецк» расширилась зона покрытия 4G абильный сигнал 4G интернета стал доступен пассажирам и автомобилистам, путешествующим по трассе от Новокузнецка до Кемерово, а также более двадцати тысячам сельчан Кемеровской области. «Мегафо

МТС развивает фиксированную сеть в Кузбассе коскоростного интернета и цифрового телевидения от МТС получили жители 3500 домохозяйств Кемерова и Новокузнецка.С начала года более 9000 жителей Кузбасса впервые получили доступ к современным

ТТК предоставил канал связи Кузнецкбизнесбанку в Новокузнецке Компания ТТК сообщила о начале предоставления услуг Кузнецбизнесбанку (КББ) в Новокузнецке. В рамках заключенного договора, «ТТК-Западная Сибирь», региональное предприятие компании ТТК, предоставил КББ цифровой канал связи со скоростью 10 Мбит/с для защищенного обмена да

Транспортные карты «Золотая Корона» появились в Новокузнецке я в общественном транспорте Новокузнецка за проезд можно рассчитаться с помощью транспортной карты. Новокузнецк присоединился к регионам России, где уже используются электронные проездные на те

ТТК предоставил цифровой канал связи шахте «Юбилейная» в Новокузнецке рнет — 5 шахтам Западной Сибири. Радует, что теперь к этому списку добавится одна из старейших шахт Новокузнецка — “Юбилейная”», — отметил генеральный директор ТТК-Западная Сибирь Александр Сол

ТТК подключил к интернету банкоматы «Альфа-Банка» в Новокузнецке адной Сибири. В рамках заключенного контракта, «ТТК-Западная Сибирь», региональное предприятие компании ТТК, предоставил широкополосный доступ в интернет для подключения 10 банкоматов «Альфа-Банка» в Новокузнецке. «Услугами связи от «ТТК-Западная Сибирь» пользуется большое количество финансовых организаций, и мы рады, что в их числе один из наших давних партнеров «Альфа-Банк». Начиная с 200

ТТК предоставил комплекс услуг связи «Сибирскому хлебу» в Новокузнецке Компания ТТК, российский оператор связи, предоставила телекоммуникационные услуги производственному предприятию «Сибирский хлеб» в Новокузнецке. Об этом CNews сообщили в ТТК. В рамках договора «ТТК-Западная Сибирь», региональное предприятие компании ТТК, предоставил «Сибирскому хлебу» доступ в интернет на скорости 5 Мбит/с

В Новокузнецке пойманы похитители телефонного кабеля «Ростелекома» ской области зафиксировано 34 факта хищений на линиях и объектах связи – это в два раза меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Особенно страдают от действий злоумышленников жители Кемерова, Новокузнецка и Осинников. В регионе постоянно несет дежурство мобильная группа сотрудников ЧОП, с которым «Ростелеком» заключил договор по охране линий связи. Также на части линий уже установле

В Комитете образования и науки администрации Новокузнецка автоматизирована централизованная бухгалтерия В Комитете образования и науки администрации г. Новокузнецка завершен проект автоматизации централизованной бухгалтерии, обслуживающей более

ТТК увеличил технический охват сети ШПД в Новокузнецке 08 году. Сегодня высокоскоростной интернет от “ТТК-Западная Сибирь” доступен жителям 1,1 тыс. домов Новокузнецка. Согласно планам развития компании, к концу 2013 года сеть связи ТТК охватит 55%

«Телфин» получил номерную емкость в Кемерово и Новокузнецке Компания «Телфин» дополнила свою номерную емкость прямыми городскими телефонными номерами городов Кемерово (код 3842) и Новокузнецка (код 3843), а также снизила стоимость исходящей связи на телефонные номера Кемеровской области. Дополнительная номерная емкость даст абонентам «Телфин» возможность пользоваться пол

«ТТК-Западная Сибирь» запустила услугу кабельного ТВ в Мысках и Новокузнецке ователям в Новокузнецке и Мысках Кемеровской области. Кабельное телевидение предоставляется жителям Новокузнецка и Мысков в качестве самостоятельной услуги и в пакете с доступом в интернет. В п

Аппаратные решения IBM стали основой ИТ-инфраструктуры школы нового поколения города Новокузнецка и и успеваемости. Договор был заключен между МАОУ «СОШ №112 с углубленным изучением информатики» г. Новокузнецка и компанией «Конкорд». В реализации проекта активное участие принимали специалис

«Ростелеком» приобрел одну из крупнейших оптоволоконных сетей доступа в интернет в Барнауле и Новокузнецке Компания «Ростелеком» сообщила о завершении сделки по приобретению 100% уставного капитала компании «Энтер», предоставляющей услуги широкополосного доступа в интернет физическим лицам в Барнауле, Новокузнецке и Тюмени. Сумма сделки составила 305 млн руб. Приобретение «Энтер» осуществлено в рамках стратегии «Ростелекома» по расширению абонентской базы и модернизации сетевой инфраструктур

Система автоматизации сбыта нефтепродуктов «АйТи-Ойл» внедрена на 21 АЗК Новокузнецка йТи», завершила проект по внедрению системы автоматизации сбыта нефтепродуктов «АйТи-Ойл» на 21 АЗК Новокузнецка. В ходе проекта была запущена безоператорная АЗС, которая стала первой в городе

«Комстар» приступил к модернизации сети в Новокузнецке и планируется строительство магистрального волоконно-оптического кольца в Центральном районе города Новокузнецка. Модернизация уже до конца 2010 г. позволит перевести всех абонентов кабельного

«Сибирьтелеком» внедрил технологии DWDM и модернизировал сети в Новосибирске, Омске и Новокузнецке «Сибирьтелеком» внедрил технологии DWDM и модернизировал сети в трех сибирских городах – Новосибирске, Омске и Новокузнецке. Компания завершила очередной проект на базе отечественного оборудования, который позволил расширить емкость существующей волоконно-оптической инфраструктуры и увеличить пропускную

«Комстар» начал оказывать услуги дальней связи жителям Новокузнецка оступ к услугам междугородней и международной (МГ/МН) связи «Комстар-ОТС» для жителей и бизнес-структур города. Стать пользователями междугородной и международной связи «Комстар» жители и предприятия Новокузнецка могут уже сегодня. При заключении физическими или юридическими лицами договора на услуги МГ/МН вызовов по сети дальней связи «Комстар-ОТС» на условиях предварительного выбора опера

«Комстар» подключил абонентов Новокузнецка к единой системе техподдержки ой круглосуточной техподдержки могут воспользоваться жители еще одного крупного сибирского города – Новокузнецка. В планах компании – предоставить доступ к централизованной службе техподдержки

В Новокузнецке открылся новый гипермаркет сети DOMO В Новокузнецке в торговом центре «Комета» открылся самый крупный гипермаркет сети магазинов бытовой техники и электроники DOMO. Торговая площадь новокузнецкого флагмана - 3,6 тыс. кв.м. На гигант

НЭТА создала ИТ-инфраструктуру для лицея №19 в Новокузнецке НЭТА разработала и внедрила ИТ- инфраструктуру для Профессионального лицея №19 в Новокузнецке. Профессиональный лицей № 19 в Новокузнецке – среднеспециальное учебное заведение, которое готовит рабочих для металлургической отрасли. За почти 40-летню историю работы лиц

«Техносила» открыла два гипермаркета в Нижневартовске и Новокузнецке Сеть электроники и бытовой техники «Техносила» открыла новые гипермаркеты в Нижневартовске и Новокузнецке. Инвестировав в открытие новых магазинов порядка $2,6 млн, розничная сеть «Техносила» увеличилась более чем на 4 000 кв. метров. Гипермаркет «Техносила» в Новокузнецке, откр

АЛПИ и «Астор» пришли в Новокузнецк Компания «Астор» объявила о том, что успешно завершила очередной проект автоматизации нового гипермаркета АЛПИ, который открылся в г. Новокузнецке 5 июля 2007 года. Это первый магазин сети АЛПИ в крупнейшем городе Кузбасса. Управление новым гипермаркетом АЛПИ осуществляется на базе отраслевой системы «Астор:Торговая Сеть», ко

В Новокузнецке изъято 40 тыс. пиратских дисков на сумму около 2 млн руб. Как сообщает РБК, в г. Новокузнецке (Кемеровская область) изъято 40 тыс. контрафактных CD и DVD стоимостью порядка 2 млн руб. По данным МВД РФ, склад, с которого были изъяты диски, находился на территории городского

Dixis приобрел 9 салонов сети Новокузнецка "Средства связи" Группа компаний Dixis приобрела 9 салонов сети Новокузнецка «Средства связи», сообщает РБК. В состав сети Dixis переходят 9 магазинов. Все салоны компании «Средства связи» будут переведены под бренд Dixis до конца декабря 2006 г. По заверше