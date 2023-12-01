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Россия СФО Кемеровская область Новокузнецк Новокузнецкая агломерация
СОБЫТИЯ
|01.12.2023
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На автодороге «Кемерово-Новокузнецк» расширилась зона покрытия 4G
абильный сигнал 4G интернета стал доступен пассажирам и автомобилистам, путешествующим по трассе от Новокузнецка до Кемерово, а также более двадцати тысячам сельчан Кемеровской области. «Мегафо
|20.12.2016
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МТС развивает фиксированную сеть в Кузбассе
коскоростного интернета и цифрового телевидения от МТС получили жители 3500 домохозяйств Кемерова и Новокузнецка.С начала года более 9000 жителей Кузбасса впервые получили доступ к современным
|05.10.2015
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ТТК предоставил канал связи Кузнецкбизнесбанку в Новокузнецке
Компания ТТК сообщила о начале предоставления услуг Кузнецбизнесбанку (КББ) в Новокузнецке. В рамках заключенного договора, «ТТК-Западная Сибирь», региональное предприятие компании ТТК, предоставил КББ цифровой канал связи со скоростью 10 Мбит/с для защищенного обмена да
|10.09.2015
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Транспортные карты «Золотая Корона» появились в Новокузнецке
я в общественном транспорте Новокузнецка за проезд можно рассчитаться с помощью транспортной карты. Новокузнецк присоединился к регионам России, где уже используются электронные проездные на те
|24.08.2015
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ТТК предоставил цифровой канал связи шахте «Юбилейная» в Новокузнецке
рнет — 5 шахтам Западной Сибири. Радует, что теперь к этому списку добавится одна из старейших шахт Новокузнецка — “Юбилейная”», — отметил генеральный директор ТТК-Западная Сибирь Александр Сол
|15.07.2015
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ТТК подключил к интернету банкоматы «Альфа-Банка» в Новокузнецке
адной Сибири. В рамках заключенного контракта, «ТТК-Западная Сибирь», региональное предприятие компании ТТК, предоставил широкополосный доступ в интернет для подключения 10 банкоматов «Альфа-Банка» в Новокузнецке. «Услугами связи от «ТТК-Западная Сибирь» пользуется большое количество финансовых организаций, и мы рады, что в их числе один из наших давних партнеров «Альфа-Банк». Начиная с 200
|23.06.2015
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ТТК предоставил комплекс услуг связи «Сибирскому хлебу» в Новокузнецке
Компания ТТК, российский оператор связи, предоставила телекоммуникационные услуги производственному предприятию «Сибирский хлеб» в Новокузнецке. Об этом CNews сообщили в ТТК. В рамках договора «ТТК-Западная Сибирь», региональное предприятие компании ТТК, предоставил «Сибирскому хлебу» доступ в интернет на скорости 5 Мбит/с
|16.07.2014
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В Новокузнецке пойманы похитители телефонного кабеля «Ростелекома»
ской области зафиксировано 34 факта хищений на линиях и объектах связи – это в два раза меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Особенно страдают от действий злоумышленников жители Кемерова, Новокузнецка и Осинников. В регионе постоянно несет дежурство мобильная группа сотрудников ЧОП, с которым «Ростелеком» заключил договор по охране линий связи. Также на части линий уже установле
|19.06.2014
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В Комитете образования и науки администрации Новокузнецка автоматизирована централизованная бухгалтерия
В Комитете образования и науки администрации г. Новокузнецка завершен проект автоматизации централизованной бухгалтерии, обслуживающей более
|22.07.2013
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ТТК увеличил технический охват сети ШПД в Новокузнецке
08 году. Сегодня высокоскоростной интернет от “ТТК-Западная Сибирь” доступен жителям 1,1 тыс. домов Новокузнецка. Согласно планам развития компании, к концу 2013 года сеть связи ТТК охватит 55%
|13.06.2013
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«Телфин» получил номерную емкость в Кемерово и Новокузнецке
Компания «Телфин» дополнила свою номерную емкость прямыми городскими телефонными номерами городов Кемерово (код 3842) и Новокузнецка (код 3843), а также снизила стоимость исходящей связи на телефонные номера Кемеровской области. Дополнительная номерная емкость даст абонентам «Телфин» возможность пользоваться пол
|30.07.2012
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«ТТК-Западная Сибирь» запустила услугу кабельного ТВ в Мысках и Новокузнецке
ователям в Новокузнецке и Мысках Кемеровской области. Кабельное телевидение предоставляется жителям Новокузнецка и Мысков в качестве самостоятельной услуги и в пакете с доступом в интернет. В п
|15.03.2012
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Аппаратные решения IBM стали основой ИТ-инфраструктуры школы нового поколения города Новокузнецка
и и успеваемости. Договор был заключен между МАОУ «СОШ №112 с углубленным изучением информатики» г. Новокузнецка и компанией «Конкорд». В реализации проекта активное участие принимали специалис
|29.02.2012
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«Ростелеком» приобрел одну из крупнейших оптоволоконных сетей доступа в интернет в Барнауле и Новокузнецке
Компания «Ростелеком» сообщила о завершении сделки по приобретению 100% уставного капитала компании «Энтер», предоставляющей услуги широкополосного доступа в интернет физическим лицам в Барнауле, Новокузнецке и Тюмени. Сумма сделки составила 305 млн руб. Приобретение «Энтер» осуществлено в рамках стратегии «Ростелекома» по расширению абонентской базы и модернизации сетевой инфраструктур
|21.09.2011
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Система автоматизации сбыта нефтепродуктов «АйТи-Ойл» внедрена на 21 АЗК Новокузнецка
йТи», завершила проект по внедрению системы автоматизации сбыта нефтепродуктов «АйТи-Ойл» на 21 АЗК Новокузнецка. В ходе проекта была запущена безоператорная АЗС, которая стала первой в городе
|27.04.2010
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«Комстар» приступил к модернизации сети в Новокузнецке
и планируется строительство магистрального волоконно-оптического кольца в Центральном районе города Новокузнецка. Модернизация уже до конца 2010 г. позволит перевести всех абонентов кабельного
|10.03.2010
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«Сибирьтелеком» внедрил технологии DWDM и модернизировал сети в Новосибирске, Омске и Новокузнецке
«Сибирьтелеком» внедрил технологии DWDM и модернизировал сети в трех сибирских городах – Новосибирске, Омске и Новокузнецке. Компания завершила очередной проект на базе отечественного оборудования, который позволил расширить емкость существующей волоконно-оптической инфраструктуры и увеличить пропускную
|18.02.2010
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«Комстар» начал оказывать услуги дальней связи жителям Новокузнецка
оступ к услугам междугородней и международной (МГ/МН) связи «Комстар-ОТС» для жителей и бизнес-структур города. Стать пользователями междугородной и международной связи «Комстар» жители и предприятия Новокузнецка могут уже сегодня. При заключении физическими или юридическими лицами договора на услуги МГ/МН вызовов по сети дальней связи «Комстар-ОТС» на условиях предварительного выбора опера
|01.12.2009
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«Комстар» подключил абонентов Новокузнецка к единой системе техподдержки
ой круглосуточной техподдержки могут воспользоваться жители еще одного крупного сибирского города – Новокузнецка. В планах компании – предоставить доступ к централизованной службе техподдержки
|24.09.2008
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В Новокузнецке открылся новый гипермаркет сети DOMO
В Новокузнецке в торговом центре «Комета» открылся самый крупный гипермаркет сети магазинов бытовой техники и электроники DOMO. Торговая площадь новокузнецкого флагмана - 3,6 тыс. кв.м. На гигант
|09.07.2008
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НЭТА создала ИТ-инфраструктуру для лицея №19 в Новокузнецке
НЭТА разработала и внедрила ИТ- инфраструктуру для Профессионального лицея №19 в Новокузнецке. Профессиональный лицей № 19 в Новокузнецке – среднеспециальное учебное заведение, которое готовит рабочих для металлургической отрасли. За почти 40-летню историю работы лиц
|18.06.2008
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«Техносила» открыла два гипермаркета в Нижневартовске и Новокузнецке
Сеть электроники и бытовой техники «Техносила» открыла новые гипермаркеты в Нижневартовске и Новокузнецке. Инвестировав в открытие новых магазинов порядка $2,6 млн, розничная сеть «Техносила» увеличилась более чем на 4 000 кв. метров. Гипермаркет «Техносила» в Новокузнецке, откр
|06.07.2007
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АЛПИ и «Астор» пришли в Новокузнецк
Компания «Астор» объявила о том, что успешно завершила очередной проект автоматизации нового гипермаркета АЛПИ, который открылся в г. Новокузнецке 5 июля 2007 года. Это первый магазин сети АЛПИ в крупнейшем городе Кузбасса. Управление новым гипермаркетом АЛПИ осуществляется на базе отраслевой системы «Астор:Торговая Сеть», ко
|28.12.2006
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В Новокузнецке изъято 40 тыс. пиратских дисков на сумму около 2 млн руб.
Как сообщает РБК, в г. Новокузнецке (Кемеровская область) изъято 40 тыс. контрафактных CD и DVD стоимостью порядка 2 млн руб. По данным МВД РФ, склад, с которого были изъяты диски, находился на территории городского
|06.12.2006
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Dixis приобрел 9 салонов сети Новокузнецка "Средства связи"
Группа компаний Dixis приобрела 9 салонов сети Новокузнецка «Средства связи», сообщает РБК. В состав сети Dixis переходят 9 магазинов. Все салоны компании «Средства связи» будут переведены под бренд Dixis до конца декабря 2006 г. По заверше
|28.03.2006
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"Сибирьтелеком" запустил NGN-сеть в Новокузнецке
Объединенная компания «Сибирьтелеком», оператор телекоммуникационных услуг в Сибирском федеральном округе, запустила в Новокузнецке сеть нового поколения (NGN) на оборудовании компании Nortel. Новая сеть, которая включает комбинированный узел местной и зоновой связи, позволит «Сибирьтелекому» предоставлять новы
Россия и организации, системы, технологии, персоны:
|Бекиров Руслан 69 13
|Соловьев Александр 120 12
|Тен Станислав 14 7
|Шилов Сергей 99 5
|Путин Владимир 3454 4
|Орловский Виктор 408 4
|Кореш Виктор 83 3
|Алаев Владимир 16 3
|Зданович Сергей 8 3
|Германовичус Дмитрий 7 3
|Натрусов Артем 313 3
|Воробьев Андрей 199 3
|Соловенчук Александр 156 2
|Попов Алексей 339 2
|Патока Андрей 110 2
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