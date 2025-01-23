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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 166511
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Организации 10198
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Воронин Иван



23.01.2025 Гора Люскус: зимой и летом с быстрым интернетом 1
04.12.2024 К началу зимнего сезона «МегаФон» разогнал 4G в Шерегеше до 140 Мбит/с 1
22.11.2024 В старейшем городе Кузбасса улучшили связь и интернет 1
13.11.2024 Новые базовые станции «МегаФона» «раздают» 4G жителям Прокопьевска 1
31.10.2024 «МегаФон»: батуты, веревочный мост или военная техника - где гуляют жители столицы Кузбасса? 1

Публикаций - 5, упоминаний - 5

Воронин Иван и организации, системы, технологии, персоны:

МегаФон 8822 4
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24467 3
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 7636 3
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 7992 3
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8141 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66028 2
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 6950 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13117 2
VoLTE - Voice over LTE - Технология передачи голоса по сети LTE на IP Multimedia Subsystem (IMS) 981 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50457 2
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - 720p - Телевидение высокой чёткости 3262 1
ФВФ - фотовидеофиксация - Фото и видео - фотодетектор - камеры контроля скорости - штрафы с камер 994 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4007 1
Streaming - Стриминговые сервисы - Стриминговые платформы - VideoStreaming - Видеостриминг - Онлайн-трансляции - Потоковое видео 1608 1
Сеть передачи данных - Data transmission network 3726 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24147 1
Cleantech - Greentech - Чистые технологии - экологически чистые технологии - Industry Ecology - Промышленная экология - Zero waste philosophy - Биоэкономика - Зелёная экономика - Зелёные технологии - Безотходное производство 316 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 15880 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8197 1
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 3399 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10501 1
Волошина Вера 2 1
Россия - Кузбасс - Кузнецкий угольный бассейн 116 3
Россия - СФО - Кемеровская область 899 3
Россия - СФО - Кемеровская область - Прокопьевский район - Прокопьевск 49 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Красная Поляна 72 1
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2451 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17381 1
Россия - РФ - Российская федерация 144310 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43179 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2877 1
Россия - УФО - Свердловская область 1495 1
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1658 1
Россия - УФО - Тюменская область 1146 1
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 1196 1
Россия - СФО - Кемеровская область - Кемерово 530 1
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 1281 1
Россия - СФО - Кемеровская область - Новокузнецк - Новокузнецкая агломерация 298 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29040 2
Спорт - Хоккей 249 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51040 1
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2648 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 9942 1
Лесное хозяйство - Лесная промышленность - Лесозаготовительная техника - Регулирование лесопользования - контроль за использованием лесных ресурсов - Инициатива устойчивого лесопользования - Sustainable Forestry Initiative 1205 1
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 2927 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5657 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5520 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6170 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9799 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 4996 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18471 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8639 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1336207, в очереди разбора - 772702.
Создано именных указателей - 166511.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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