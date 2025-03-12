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Россия СФО Кемеровская область Прокопьевский район Прокопьевск
Россия и организации, системы, технологии, персоны:
|GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6284 4
|Тен Станислав 14 4
|Соловьев Александр 93 3
|Михайлов Алексей 77 2
|Орехов Константин 2 2
|Шкарабейников Максим 2 2
|Орловский Виктор 384 1
|Матвиенко Валентина 112 1
|Семенов Александр 150 1
|Леонов Алексей 79 1
|Петропавловская Екатерина 10 1
|Гагарин Юрий 90 1
|Кравцов Сергей 54 1
|Тютин Алексей 14 1
|Золотовицкий Михаил 20 1
|Зданович Сергей 8 1
|Лапиков Андрей 6 1
|Лясман Виктор 1 1
|Нагорнова Валентина 1 1
|Девянин Евгений 2 1
|Воскобойников Виктор 2 1
|Приндуль Олеся 4 1
|Щепина Светлана 1 1
|Полянский Станислав 5 1
|Бувальцев Иван 9 1
|Шабалина Наталья 1 1
|Волынов Борис 2 1
|Воронин Иван 10 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11267 2
|Россия сегодня МИА - Прайм - Агентство экономической информации 879 1
|РАН СО ННЦ - Новосибирский научный центр - Академгородок Новосибирск 153 1
|Новокузнецкий техникум пищевой промышленности 1 1
|КемГУ - Кемеровский государственный университет 14 1
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