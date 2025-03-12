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Россия СФО Кемеровская область Прокопьевский район Прокопьевск

Россия - СФО - Кемеровская область - Прокопьевский район - Прокопьевск

12.03.2025 «Ростелеком» подключил к высокоскоростному интернету более 7 тыс. домохозяйств Кузбасса 1
13.11.2024 Новые базовые станции «МегаФона» «раздают» 4G жителям Прокопьевска 2
15.08.2024 «МегаФон» разогнал мобильный интернет в сельской местности в Кузбассе 1
10.04.2024 Телемост «Ростелекома» объединил Кузбасс, Звездный городок и Горловку 3
26.02.2024 «Ростелеком» развернул телеком-инфраструктуру в обновленном детском лагере «Олимпиец» 3
03.10.2023 Кузбасс развивает региональную систему телемедицинских консультаций вместе с «Нетрикой медициной» 1
27.09.2023 «Ростелеком» открыл цифровой мир для жителей четырех поселений Кузбасса 2
17.01.2017 «Билайн» запустил сеть 4G в шести городах Кузбасса 1
23.08.2016 МТС открыла почти 100 новых салонов в Сибири 1
13.07.2016 МТС открыла новые розничные салоны в городах и селах Кемеровской области 1
30.06.2016 МТС разогнала сеть 3G в городах Кузбасса 1
18.05.2016 Tele2 запускает 4G в Кузбассе 1
10.02.2016 Магазины «Телефон.Ру» открылись в 26 городах Сибири 1
18.01.2016 В 2015 г. в Кузбассе открылось 478 новых точек обслуживания МТС 2
22.12.2015 МТС: Каждый активный пользователь 4G в Кузбассе в среднем скачивает 5 ГБ информации ежемесячно 1
21.12.2015 «Ростелеком» увеличивает количество «оптических» домохозяйств на юге Кузбасса 1
27.08.2015 ТТК предоставил канал связи для трансляции Дня шахтера в Кемеровской области 2
21.05.2015 В Кузбассе задержаны похитители кабеля «Ростелекома» 1
21.05.2015 Tele2 запустила сети 3G в Омске и Кемерове 1
08.04.2015 МТС на 40% увеличила количество базовых станций в Кемеровской области 2
11.03.2015 Выбраны лучшие работы Всероссийского конкурса рисунка «70 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» 1
19.01.2015 «Билайн» запустил 4G на зимнем курорте Шерегеш 1
22.08.2014 МТС модернизировала сеть в 53 населенных пунктах Кемеровской области 1
10.06.2014 МТС обеспечила бесплатную связь работникам сферы образования Кузбасса 3
16.01.2014 МТС в Кемеровской области увеличила скорость мобильного интернета в 2 раза 1
25.04.2013 «ТТК-Западная Сибирь» запустила IPTV в четырех городах Новосибирской и Кемеровской областей 1
19.02.2013 Чистая прибыль «ТТК-Западная Сибирь» в 2012 г. составила 206,8 млн руб. 1
05.04.2012 Заказать валюту в «Сбербанке» теперь можно через интернет 1
21.10.2011 «Ростелеком-Сибирь» модернизировал каналы связи 1
24.11.2010 «Энфорта» приобрела 100% акций кузбасского провайдера Polenet 1
12.07.2010 «Сибирьтелеком» запускает технологию GPON в Кемеровской области 1
02.02.2010 «МегаФон» запускает 3G в Новосибирской и Кемеровской областях 1
29.01.2009 Выручка «Телефон.Ру» в 2008 г. выросла на 31% 1
19.08.2008 «Телефон.Ру» открыл 50-й магазин в Сибири 1
08.08.2008 «СтартМастер» открыл новый магазин в Кемеровской области 1
06.06.2008 «Энфорта» введет в июне в эксплуатацию сеть WiMAX в 22 городах России 1
03.06.2008 «СтартМастер» открыл два магазина в Бийске 1
23.05.2008 НЭТА модернизировала ИТ-инфраструктуру Кемеровской таможни 1
15.04.2008 Выручка сети «Телефон.Ру» в I квартале выросла на 71% 1
24.05.2007 "Техносила" открыла два новых гипермаркета в Центральном и Сибирском регионах 1

Публикаций - 50, упоминаний - 61

Россия и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12861 12
Ростелеком 9787 6
МегаФон 9016 6
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8789 6
Ростелеком Сибирь - Сибирский макрорегиональный филиал Ростелекома 244 5
Cisco Systems 5128 4
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2048 3
МТС Розничная сеть - РТК - РусТелКом - Русская Телефонная Компания 471 3
Ростелеком - Сибирьтелеком - Wellcom 730 3
Samsung Electronics 10302 2
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2926 2
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5684 2
ЭР-Телеком Холдинг - Enforta - Энфорта - Престиж-интернет - ArtCommunications - АртКоммуникейшн - Netprovodov.ru - Компания Трон 172 2
Sony Mobile - Mobile Communications Business Group - Sony Ericsson - Сони Мобайл Коммюникейшнз Рус 1262 2
МегаФон Сибирь - МегаФон Сибирский филиал 56 2
RAD Data Communications - РАД Дейта Коммьюникейшнс 132 2
СтартМастер - сеть магазинов цифровой электроники 62 2
Связьстрой-6 Трест 5 2
Натекс НТЦ - Натекс интегро - Натекстелеком - Натекс телекомсервис - Натекс нефтегазсвязьпоставка - Натекс спецсвязь - Региональный центр поддержки Натекс Дальний Восток - Натекс спецтелеком - Натекс связьнефтегаз - Натекс-транссвязь - Натекс нетворкс 32 2
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3005 1
N3 Group - Netrika - Нетрика 150 1
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 511 1
Ланит - Comptek - Комптек 196 1
Шахты 0 1
Schneider Electric - APC - American Power Conversion - APC by Schneider Electric 440 1
Rittal - Риттал - Rittal GmbH & Co KG - Friedhelm Loh Group 54 1
Huawei Technologies 399 1
Электросвязь 268 1
МегаФон Северо-Запад - МегаФон Северо-Западный филиал - МегаФон Северо-Западный GSM - North-West GSM 523 1
НЭТА 36 1
ВымпелКом - Билайн - ВымпелКом-Р - ВымпелКом-Регион 108 1
N3 Group - Netrika - Нетрика Медицина 51 1
Телефон.Ру 92 4
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7414 1
Почта России ПАО 2123 1
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 661 1
Связной ГК 1372 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 1
Евросеть 1405 1
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 390 1
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1957 1
Техносила - СервисТрейд - Техношок 261 1
Сбер - Сбербанк Сибирский банк 59 1
Международный аэропорт Кемерово имени А.А. Леонова 1 1
Техносервис 7 1
Tashir - Ташир Медика - Т Медика - ТМедика 38 1
N3 Group - инвестиционно-управляющая компания 40 1
Почта России - Марка АО - Марка - Издательско-торговый центр ФГУП 72 1
КОМИАЦ им. Р.М. Зельковича ГАУЗ - Кузбасский областной медицинский информационно-аналитический центр имени Р.М. Зельковича 5 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1095 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 921 1
МИАЦ - Медицинские информационно-аналитические центры 174 1
ФТС РФ - Региональные таможенные управления - МАПП - Многосторонний автомобильный пункт пропуска 262 1
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1039 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6284 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67135 14
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 7860 14
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8342 12
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20813 10
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24663 10
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16094 8
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51333 8
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28013 8
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4692 7
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6472 7
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9409 7
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 3492 7
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 10838 7
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8144 6
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24355 5
Сетевое оборудование - GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolita 2118 4
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13988 4
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7677 4
HSDPA - High-Speed Downlink Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных от базовой станции к мобильному телефону 644 4
Аксессуары 3923 4
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Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6438 3
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Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) - интернетизация 1475 2
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HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12668 2
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РЭМД - Федеральный реестр электронных медицинских документов 31 1
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Avaya Definity УАТС 102 1
МегаФон GSM 8 1
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РАН СО ННЦ - Новосибирский научный центр - Академгородок Новосибирск 153 1
Новокузнецкий техникум пищевой промышленности 1 1
КемГУ - Кемеровский государственный университет 14 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7647 2
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Наука

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