Индексная книга (каталог) CNews*
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Россия ПФО Ульяновская область Димитровград
СОБЫТИЯ
Публикаций - 69, упоминаний - 75
Россия и организации, системы, технологии, персоны:
|Хайруллов Эмиль 5 3
|Филиппович Андрей 6 3
|Кушнир Михаил 4 3
|Ковалевская Елена 3 3
|Ефремова Ирина 5 3
|Кириенко Сергей 149 2
|Фурсенко Андрей 128 2
|Матвеев Виктор 5 2
|Асланов Дмитрий 41 2
|Месяц Геннадий 14 2
|Панферов Андрей 8 2
|Козырев Владимир 7 2
|Федосеев Андрей 3 2
|Оганесян Юрий 6 2
|Мкртчян Вардан 2 2
|Яруткин Евгений 3 2
|Рудашевский Владимир 4 2
|Рейман Леонид 1066 2
|Кириенко Владимир 148 2
|Морозов Сергей 61 2
|Иванов Михаил 116 2
|Мальков Павел 2 1
|Гавришин Артем 1 1
|Ульянов Александр 1 1
|Нестеров Александр 52 1
|Федосеев Алексей 20 1
|Левченко Алексей 10 1
|Кричевский Андрей 20 1
|Анкилов Константин 123 1
|Меденцев Константин 106 1
|Князев Николай 5 1
|Андреева Екатерина 54 1
|Егоров Ярослав 3 1
|Галушко Евгений 15 1
|Сидоров Сергей 25 1
|Вильянов Сергей 24 1
|Гончаров Иван 3 1
|Каштанкин Илья 18 1
|Белоусов Игорь 14 1
|Суслова Марина 14 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11589 8
|РИА Новости 1043 2
|Известия ИД 785 1
|Physical Review Letters 166 1
|Россия сегодня МИА - Прайм - Агентство экономической информации 897 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 2474 1
|iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 695 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1474260, в очереди разбора - 724605.
Создано именных указателей - 201672.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1474260, в очереди разбора - 724605.
Создано именных указателей - 201672.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.