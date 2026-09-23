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Индексная книга (каталог) CNews*
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Россия ПФО Ульяновская область Димитровград

Россия - ПФО - Ульяновская область - Димитровград

СОБЫТИЯ


23.09.2026 Prodex подключил MANGO OFFICE и увеличил выручку на 41% 1
27.09.2024 РЦИС заключил договор о сотрудничестве с Ульяновской областью 1
12.04.2024 У экс-подполковника КГБ и экс-замглавы аппарата Госдумы по телефону похитили 44 миллиона 1
16.01.2024 Почти 250 тыс. раз клиенты платили по биометрии со SberPay в праздничные дни 1
13.11.2019 Navitel обновила карты России, Беларуси, Казахстана 1
14.08.2019 Navitel выпустил обновление карт России, Белоруссии и Казахстана 1
29.03.2019 Школьники разработали систему искусственного интеллекта для квадрокоптера 1
03.10.2018 Росатом научит всех строить «умные города» 1
27.04.2018 «ЭР-Телеком» сообщил о завершении сделки по приобретению «Стрелы Телеком» 1
16.01.2018 Симбирская Долина. Как в Ульяновске создали с нуля и развивают ИТ-отрасль мирового уровня 2
26.05.2017 Проект «Яндекс.Лицей» представлен в новых городах 1
14.03.2017 Занявшаяся ветряками «дочка» «Росатома» запустила трехлетний проект на «1С» 1
22.12.2016 Москвича посадили в СИЗО за китайский электронный брелок 1
02.12.2015 Сеть 4G от «Билайн» запущена в Ульяновске и Димитровграде 1
10.07.2015 МТС удвоила розницу в Ульяновской области за счет малых городов 1
30.04.2015 «Банк АВБ» подключил сервисы денежных переводов и платежей по системе Contact 1
20.02.2015 ТТК обеспечил дальней связью Башкирский государственный медицинский университет 1
24.11.2014 Российский гражданин получил год ограничения свободы за авторучку с видеокамерой 1
21.11.2014 Житель России стал уголовным преступником, заказав в интернете «умные» очки 1
30.10.2014 Интерактивное ТВ и скоростной интернет «Ростелекома» стали доступны 25 тыс. семей Ульяновска и Димитровграда 1
24.09.2014 МТС улучшила качество связи в 110 населенных пунктах Ульяновской области 2
31.07.2014 Прокуратура начала зачистку торрент-трекеров 1
15.07.2014 На россиянина завели дело за покупку смартфона в интернет-магазине 1
12.05.2014 ТТК организовал бесплатный Wi-Fi в торговом центре «Мега Уфа» 1
13.02.2014 «Электронная Москва» модернизирует медицинскую информационную систему Ульяновской области для ФМБА России 1
19.12.2013 Все функции эникея — в одни руки: уникальный проект в Русфинанс Банке 1
30.10.2013 Cognitive Technologies и МИСиС провели олимпиаду по программированию 1
07.05.2013 До конца года жители 130 тыс. домохозяйств Ульяновска получат возможность пользоваться услугами ТТК 1
30.04.2013 «ЭкоДок» начал подключение к решению «Контур-EDI» поставщиков сети «Дворцовый ряд» 1
06.04.2012 ИТ в образовании: "закон джунглей" дает результат 1
16.03.2012 Конференция CNews: «ИКТ в образовании и обучение ИТ: разрыв потребностей и возможностей» 1
22.02.2012 Конференция CNews: «ИКТ в образовании и обучение ИТ: разрыв потребностей и возможностей» 1
10.06.2011 Остров стабильности: российские ядерщики лидируют в гонке 1
18.10.2010 «Контент Мастер» обновил навигационное ПО Shturmann 1
14.10.2010 «Скай Линк» начал продажи коробочных комплектов в офисах НСС 2
08.04.2010 В Дубне синтезирован 117-й элемент таблицы Менделеева 1
25.02.2010 «Скай Линк» и DARS Telecom создадут MVNO в Ульяновской области 1
08.02.2010 «Объединенные автомобильные технологии» запустили СЭД на базе DocsVision 1
24.11.2009 «Яндекс.Директ» расширил географию 1
19.06.2009 ЛЕНД будет искать водяной лед на Луне 1

Публикаций - 69, упоминаний - 75

Россия и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 16051 6
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1428 6
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9550 4
Lenovo Motorola 3572 4
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - Ульяновская сотовая связь 9 3
ГлобалЛаб - GlobalLab - Глобальная школьная лаборатория 6 3
Microsoft Corporation 25856 3
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2153 3
ЭР-Телеком Холдинг - Enforta - Энфорта - Престиж-интернет - ArtCommunications - АртКоммуникейшн - Netprovodov.ru - Компания Трон - Скайтелеком 176 3
Sony Mobile - Mobile Communications Business Group - Sony Ericsson - Сони Мобайл Коммюникейшнз Рус 1268 2
Ростелеком - Астор ВЦ 113 2
МТС - Navitel - Навител - Центр навигационных технологий, ЦНТ 266 2
Samsung Electronics 11128 2
Ростелеком 11025 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5709 2
МегаФон 10907 2
Yandex - Яндекс 9340 2
Huawei 4705 2
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5822 2
9685 2
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru - Dom.ru 950 2
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1922 2
АИС Город 2 1
Ростелеком Волга - Приволжский макрорегиональный филиал Ростелекома 77 1
Ростелеком - ВолгаТелеком - ON - Телесет Нетворкс, Teleset Networks - Нижегородсвязьинформ - Нижегородтелесервис - Нижегородский Телесервис - Пенза-Мобайл - Саратов Мобайл - Татинком-Т - Элайн GSM - Оренбург GSM - РТКОМ - Чувашия Мобайл 620 1
МегаФон Поволжье - МегаФон Поволжский филиал - МСС-Поволжье - Мобильные Системы Связи-Поволжье - МСС-Саратов 134 1
Shopify 37 1
Авиком - АЙПИ Медиа-Иркутск 1 1
Simtech Development - Симтек Девелопмент 6 1
Росатом - РИР - Росатом Инфраструктурные решения - Русатом Инфраструктурные решения 137 1
МегаФон - Синтерра - Synterra 818 1
НАС - Наше Агентство Сервиса - ЮНИТ-Оргтехника 60 1
Motorola Inc 1156 1
HP Labs - Лаборатория стратегических инноваций и исследований 69 1
Т2 - Т2 Мобайл - НСС - Нижегородская сотовая связь - Нижегородский сотовый телефон 161 1
ВымпелКом - Билайн Сервис 3 1
ВымпелКом - Билайн Центральный регион 55 1
HERE Technologies - NAVTEQ Corp - Navigation Technologies - Nokia L&C - Nokia Location & Commerce 157 1
MediaSoft - МедиаСофт 6 1
МетроМакс 5 1
NASA Goddard Space Flight Center - Центр космических полётов Годдарда - Годдардский центр космических полетов NASA 154 3
Телефон.Ру 92 3
Россети Ленэнерго 1699 2
Росатом - Белоярская АЭС имени И.В. Курчатова - БАЭС - атомная электростанция 42 2
Росатом - Билибинская АЭС - Билибинская АТЭЦ - атомная теплоэлектроцентраль 11 2
Наукоград - технопарк 160 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8997 2
Почта России ПАО 2389 2
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк Авто - Русфинанс банк, РФБ 56 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 1
Росатом - Смоленская АЭС - атомная электростанция 54 1
Ветро ОГК АО - Ветроэнергетическая отдельная генерирующая компания 1 1
Росатом - Ленинградская АЭС - ЛАЭС - атомная электростанция 58 1
Volga River One Capital Partners - фонд прямых инвестиций 8 1
Россети МРСК Волга - Межрегиональная распределительная сетевая компания Волги - Чувашэнерго - Оренбургэнерго - ОрТГК, Оренбургская ТГК, Оренбургская теплогенерирующая компания - Оренбургские тепловые сети - Пензаэнерго - МЭС Волги 37 1
Международный аэропорт Самара Курумоч имени С.П. Королева 25 1
Венец АКБ 21 1
Ростех - ОАК - АК имени С.В. Ильюшина - Авиастар - Ульяновском авиационном заводе 23 1
Ростех - Техмаш - Завод имени Серго Производственное объединение ФГУП - ПОЗиС - Pozis - Свияга, Мир 11 1
Траст НБ - Банк АВБ - Автовазбанк 14 1
Росатом - ОТЭК - Объединенная теплоэнергетическая компания 1 1
Объединенные автомобильные технологии 3 1
Юнирос 1 1
eBay Inc 1642 1
РВК - Российская венчурная компания 571 1
Связной ГК 1401 1
Ростех - ОДК Сатурн НПЦ - Научно-технический центр - Рыбинск Моторс, Люлька-Сатурн, Рыбинские моторы - ОМО им. П.И. Баранова - Омское моторостроительное объединение имени П.И. Баранова 137 1
ГПБ - Газпромбанк 1286 1
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1163 1
Альфа-Банк 1988 1
Visa International 1996 1
Евросеть 1421 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 502 1
Совкомбанк ПАО 319 1
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1751 1
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1975 1
Sollers - УАЗ - Ульяновский автомобильный завод 140 1
ЦУМ ТД - Центральный универсальный магазин Торговый дом 78 1
Торий НПП 47 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1933 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2361 8
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1086 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13841 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3680 3
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6669 3
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5463 3
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4977 3
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 978 3
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3444 3
ФМБА России - Федеральное медико-биологическое агентство 175 2
Судебная власть - Judicial power 2522 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5745 2
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3085 2
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1930 2
Администрация Президента РФ - Аппарат Президента РФ 343 2
U.S. Department of Energy - ORNL - Oak Ridge National Laboratory - Ок-Риджская национальная лаборатория Министерства энергетики США 85 1
Конституционный суд РФ 112 1
КГБ СССР - Комитет государственной безопасности Советского Союза 55 1
Правительство Ульяновской области - органы государственной власти 55 1
Районные суды РФ 197 1
Правительство РФ - Межведомственная комиссия по научно-инновационной политике РФ 2 1
ФТС РФ - Региональные таможенные управления - МАПП - Многосторонний автомобильный пункт пропуска 264 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 6007 1
Минюст РФ - ФСИН РФ СИЗО - Следственный изолятор 218 1
РЦИС ООГО - Российский центр интеллектуальной собственности - Российский центр оборота прав на результаты творческой деятельности - Общероссийская общественно-государственная организация 22 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3598 1
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО - Agency for Strategic Initiatives, ASI 248 1
Ростехнадзор РФ - Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору - Госатомнадзор 222 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3718 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1543 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2139 1
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 266 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3457 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2894 1
ЕЭК - Евразийская экономическая комиссия 123 1
Районный суд РФ - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 879 1
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям, ФСИ - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 388 1
Государственные органы власти - РОИВ РФ - Органы исполнительной власти - республиканские, областные правительства 96 1
Правительство Саратовской области - органы государственной власти 59 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6522 3
IUPAP - International Union of Pure and Applied Chemistry - Международный союз теоретической и прикладной химии 6 1
ФРИТ - Фонд развития интернет-технологий 3 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 23121 9
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29855 9
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26512 8
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 54602 8
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 27074 6
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36663 6
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12321 5
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10289 5
Энергетика - Реактор - устройство, действующее на основе различных типов реакций (физических, химических, биологических и т. п.) 260 5
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 5017 5
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9843 5
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13766 5
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 14116 4
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Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 17083 3
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7301 3
3G - UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 7559 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 26259 3
Мобильная связь - Roaming - Роуминг - процедура предоставления услуг (сотовой связи, Wi-Fi) абоненту вне зоны обслуживания «домашней» сети абонента с использованием ресурсов другой (гостевой) сети 2648 3
FinTech - ATM - Automatic Teller Machine - Автоматический банкомат - Банкоматные сети - Банкоматизация 2323 3
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13792 2
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2827 2
HRM - СЗП - Система зарплатных проектов - ФОТ - Фонд оплаты труда - Расчет заработной платы - Payroll calculation - Учет труда и заработной платы 2767 2
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9667 2
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - 720p - Телевидение высокой чёткости 3432 2
АМТС - Автоматическая междугородная телефонная сеть 26 2
HRM - СУРВ - Системы учета рабочего времени - Контроль учета рабочего времени - Учёт и планирование работы персонала - EJM - Employee Journey Мap - карта путешествия сотрудника - T&A - Time and Attendance - Учет рабочего времени и Журнал присутствия 522 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16603 2
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10802 2
Утилизация мусора - Переработка отходов - Waste disposal - Рециклинг - Recycling - Нулевое захоронение - Сортировка бытовых отходов - Вторичное сырьё, вторсырьё - Утилизационный сбор, утильсбор 1264 2
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7949 2
Фотокамеры - Встроенная камера - Built-in camera 410 2
Астрономическая (космическая) обсерватория - Телескоп - Telescope - Радиотелескоп - Инфракрасный телескоп - Рентгеновский телескоп - Радиоинтерферометрия со сверхдлинными базами, РСДБ 1411 2
Радиовещание - Radio broadcasting - FM-радиовещание - FM-тюнер - FM-радиоприемник - FM-трансмиттер - FM-передатчик - ФМ-радио - УКВ - Ультракороткие волны 4022 2
Транспорт - Аэропорт - Цифровая трансформация аэропортов - Системы управления аэропортами - Airport management systems - аэрологистика - aerologistics 623 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13578 2
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 5343 2
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4926 2
NASA LRO - NASA Lunar Reconnaissance Orbiter - Автоматическая межпланетная станция - NASA Lunar Prospector Orbiter 66 3
Бук ЗРК - самоходный зенитный ракетный комплекс 35 2
ФЦП развития образования - ФЦПРО - Федеральная целевая программа развития образования 23 2
РАН ИКИ - ЛЕНД российский нейтронный телескоп 4 2
Ростелеком - Астор Торговая сеть 45 2
Python - высокоуровневый язык программирования 1315 2
Intel Core i5 Ivy Bridge - Intel Arrandale - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1448 2
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3724 1
Укроборонпром - ГП Антонов - АНТК Антонов - ОКБ имени О.К. Антонова - Ан-124 Руслан - транспортный самолет-гигант 69 1
Simtech CS-Cart CMS 14 1
Сбер - SberPay - Мульти QR - бесконтактная оплата по QR-коду - Оплата одним взглядом - Оплата улыбкой 245 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5266 1
Dr.Web AV-Desk 148 1
Ростелеком - БФТ-Холдинг - АЦК-Финансы 73 1
Lenovo Motorola Moto - Moto Z - Moto X - Moto G - Moto E - серия смартфонов 148 1
ВымпелКом - Билайн GSM-сеть 331 1
Shturmann Navigation - Shturmann Link - Shturmann Maps 51 1
Роскосмос - ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - Протон РН - ракета-носитель тяжёлого класса 649 1
Ростелеком - БФТ-Холдинг - АЦК-Планирование 45 1
NCR Realscan 19 1
NASA Constellation - NASA CxP - Космическая программа развития пилотируемой космонавтики в США 2004 по 2010 годы 4 1
Росатом РИР Умный город 9 1
NCR RealPOS 50 1
РАН ИКИ - LEND - Lunar Exploration Neutron Detector 4 1
D-Link AirPlus 11 1
Apple iPhone - серия смартфонов 7685 1
Linux OS 11634 1
Microsoft Windows 16989 1
Meta Platforms - WhatsApp Messenger 1293 1
Oracle Java - язык программирования 3492 1
Оператор информационной системы АО - ГИС ЖКХ - Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства 337 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5828 1
Сбер - Сбербанк Онлайн - СБОЛ - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 910 1
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru Бизнес 151 1
Apple iPhone 6 4860 1
Cisco Catalyst - Серия коммутаторов 251 1
Microsoft Office Word - DOC-DOCX 920 1
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2567 1
СКБ Контур - Контур.Диадок - Контур.EDI 411 1
Ростех - Росэлектроника - ЦНИИ ЭИСУ - Заря ОС 103 1
Хайруллов Эмиль 5 3
Филиппович Андрей 6 3
Кушнир Михаил 4 3
Ковалевская Елена 3 3
Ефремова Ирина 5 3
Кириенко Сергей 149 2
Фурсенко Андрей 128 2
Матвеев Виктор 5 2
Асланов Дмитрий 41 2
Месяц Геннадий 14 2
Панферов Андрей 8 2
Козырев Владимир 7 2
Федосеев Андрей 3 2
Оганесян Юрий 6 2
Мкртчян Вардан 2 2
Яруткин Евгений 3 2
Рудашевский Владимир 4 2
Рейман Леонид 1066 2
Кириенко Владимир 148 2
Морозов Сергей 61 2
Иванов Михаил 116 2
Мальков Павел 2 1
Гавришин Артем 1 1
Ульянов Александр 1 1
Нестеров Александр 52 1
Федосеев Алексей 20 1
Левченко Алексей 10 1
Кричевский Андрей 20 1
Анкилов Константин 123 1
Меденцев Константин 106 1
Князев Николай 5 1
Андреева Екатерина 54 1
Егоров Ярослав 3 1
Галушко Евгений 15 1
Сидоров Сергей 25 1
Вильянов Сергей 24 1
Гончаров Иван 3 1
Каштанкин Илья 18 1
Белоусов Игорь 14 1
Суслова Марина 14 1
Россия - РФ - Российская федерация 167926 49
Россия - ПФО - Ульяновская область 684 39
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