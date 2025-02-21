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Белоусов Игорь



21.02.2025 Российская товарная биржа автоматизировала совещания и заседания с системой «Ареопад» 1
14.12.2022 СПбМТСБ завершила переход на российскую Java-платформу Axiom JDK Pro 1
22.08.2018 СПбМТСБ выбрала DataSpace в качестве дата-центра для размещения ИТ-оборудования 1
06.04.2012 ИТ в образовании: "закон джунглей" дает результат 1
02.06.2010 8 июня в Москве откроется VIII международный саммит брендов-лидеров 1
26.11.2009 HP открыла новый учебный центр на базе СГТУ 1
28.09.2009 HP открыла учебно-научную лабораторию в СПбГУТ им. Бонч-Бруевича 1
18.06.2009 HP открыла лабораторию Web 3.0 в России 1
29.04.2009 Российский «Институт Технологий НР» стал международным 1
15.11.2007 Россия: HP переманила главного разработчика Motorola 1
23.01.2007 HP трудоустроит российских ученых 1
27.11.2006 Компания "Тайле" открыла офис в Петербурге 1
01.09.2006 В России открыта интернет-школа для детей с раковыми заболеваниями 1

Публикаций - 13, упоминаний - 13

Белоусов Игорь и организации, системы, технологии, персоны:

HP Inc. 5692 9
HP Labs - Лаборатория стратегических инноваций и исследований 62 4
Microsoft Corporation 24667 2
HP - Hewlett-Packard 3625 2
HP Inc. - HP Inc. Russia - ЭйчПи Инк - Хьюлетт Паккард Россия 143 2
DataSpace Partners - ДатаСпейс Партнерс 70 1
Samsung Electronics 10287 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12775 1
МегаФон 8947 1
Yandex - Яндекс 7420 1
Intel Corporation 12218 1
Apple Inc 12147 1
Dell EMC 5036 1
Cisco Systems 5122 1
Lenovo Group 2297 1
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5680 1
Lenovo Motorola 3502 1
Philips 2056 1
Рексофт - Reksoft 419 1
3M - Три Эм - Minnesota Mining and Manufacturing Company 250 1
Just5 10 1
Дневник.ру - Dnevnik.ru - Эдьюкейшн Революшен Рисерч энд Девелопмент 340 1
BSS - Банк Софт Системс - БСС 672 1
Motorola Inc 1148 1
Bellsoft - БеллСофт 52 1
ГлобалЛаб - GlobalLab - Глобальная школьная лаборатория 6 1
Тайле - Tayle 8 1
СПбМТСБ - Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа 17 2
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 2
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 660 1
Almaz Capital Partners - Алмаз Капитал - венчурный фонд 133 1
Nike 186 1
Splat Global - Сплат-Косметика - BioMio 19 1
Swissotel - Свиссотель Красные Холмы 23 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2723 1
ООН ЮНЕСКО - Учреждение по вопросам образования, науки и культуры - UNESCO - The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 286 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2520 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4161 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 242 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66683 6
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20746 3
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6140 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11118 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13269 2
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14445 2
EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 1769 2
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11672 2
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16197 2
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5675 2
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 1074 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12571 1
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 2965 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6702 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29868 1
Компьютеризация - PC - Personal Computers - ПК - Персональные компьютеры 5286 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50968 1
Тонкий клиент - Thin client - Нулевой клиент - компьютер или программа-клиент в сетях с клиент-серверной или терминальной архитектурой 2489 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10281 1
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9393 1
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 5913 1
Стандартизация - Standardization 2138 1
HTTP - HyperText Transfer Protocol - Протокол передачи гипертекста 2230 1
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 1859 1
OSS - Operation Support System - Системы поддержки операций - BSS - Business Support System - Системы поддержки бизнеса 402 1
NGN - Next Generation Networks - New Generation Networks - Мультисервисная сеть связи 819 1
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4423 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19595 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24265 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 4750 1
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 2509 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10155 1
Язык программирования - Programming language - Среда разработки 1747 1
Системное программное обеспечение - System software - Базовое ПО 883 1
Электронная библиотека - Electronic Library 253 1
Search engine - поисковая система - поисковые технологии - поисковый робот - поисковый портал 2914 1
Linux OS 10017 2
DataSpace ЦОД - DataSpace Cloud 40 1
Cisco Catalyst - Серия коммутаторов 246 1
VK - Mail.ru Одноклассники 1797 1
HP UX - Hewlett Packard Unix 229 1
Microsoft Windows 2000 8661 1
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2907 1
Stafory - робот Вера 330 1
Apple macOS 2074 1
Oracle Java - язык программирования 3094 1
Oracle Java Development Kit - JDK 164 1
Oracle Java SE - Java Platform Standard Edition - Среда выполнения Java 115 1
OpenJDK - Open Java Development Kit 107 1
Bellsoft - Axiom JDK СЗИ 88 1
Microsoft Windows 15722 1
Минобрнауки РФ - ФЦП Дети России Минобразования России 29 1
HP Compaq TeMIP - Telecommunications Management Information Platform 11 1
Полутин Владимир 7 2
Рассказов Сергей 39 1
Галицкий Александр 106 1
Ермаков Валерий 125 1
Баланова Светлана 33 1
Иванов Юрий 25 1
Бутман Евгений 29 1
Хавторин Антон 25 1
Кропачев Николай 4 1
Исаев Камиль 20 1
Вронская Светлана 21 1
Засурский Иван 16 1
Федоров Игорь 13 1
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Филиппович Андрей 6 1
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Певнев Сергей 19 1
Себрант Андрей 23 1
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Велихов Евгений 36 1
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Гоголь Александр 21 1
Saeijs Viktor - Сайс Виктор 12 1
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Чертов Юрий 1 1
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Новиков Борис 5 1
Карпов Роман 62 1
Ковалевская Елена 3 1
Кушнир Михаил 4 1
Ковш Алексей 6 1
Ефремова Ирина 5 1
Бухмин Владимир 1 1
Округина Марианна 1 1
Плеве Игорь 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 145353 11
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17480 6
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43392 4
Европа Восточная 3080 4
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14145 3
Европа 21806 3
Россия - СФО - Новосибирск 4326 1
Россия - ПФО - Ульяновская область 615 1
Россия - ПФО - Саратовская область 734 1
Россия - ПФО - Ульяновская область - Димитровград 68 1
Польша - Республика 1964 1
Болгария - Республика 776 1
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3108 1
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Россия - ПФО - Саратовская область - Саратов 847 1
Москва - ЦАО - Космодамианская набережная 9 1
Украина - Киев 1126 1
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1480 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29290 8
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51386 7
Образование в России 2215 4
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13635 4
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48289 3
Английский язык 6658 2
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6187 2
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Математика - Mathematics - Математическое моделирование - Mathematical modeling 917 2
Нанотехнология - Nanotechnology - междисциплинарная наука - область фундаментальной и прикладной науки и техники 847 1
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Биология - наука о живых существах и их взаимодействии со средой обитания - Биологическое разнообразие - Биоразнообразие 1210 1
Геология - Geology - Сейсмология - Seismology - совокупность наук о строении Земли - геологоразведка - сейсморазведка 412 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14468 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5789 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9885 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 4996 1
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2272 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11001 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8758 1
Метеорология - Климатология - Гидрометеорология - Океанология - Океанография - Погода 1807 1
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2333 1
HRM - KPI - Мотивация персонала - Staff motivation 506 1
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4385 1
Здравоохранение - Реабилитация 379 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8547 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики 391 1
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3440 1
Благотворительность - благотворительные организации - благотворительный сектор экономики - пожертвования 424 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5807 1
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 331 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1527 3
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 544 3
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 381 2
СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени професоора М.А. Бонч-Бруевича 250 2
СГТУ - Саратовский Государственный Технический университет имени Ю.А. Гагарина - СЭИ СГТУ - Социально-экономический институт Саратовского государственного технического университета имени Гагарина Ю. А. 24 2
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 938 1
МЭСИ - Московский государственный университет экономики, статистики и информатики 69 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет 601 1
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 376 1
ЮФУ - Южный федеральный университет 64 1
РАМН РОНЦ им. Н.Н. Блохина - НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина ФГБУ 22 1
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 169 1
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 313 1
КГТУ - Калининградский государственный технический университет 6 1
НТУУ КПИ - Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского - Национальный технический университет Украины 11 1
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр - ЛИПАН - Лаборатория измерительных приборов АН СССР 267 1
КФУ - Казанский (Приволжский) федеральный университет 140 1
Sofia Technical University - Софийский технический университет 2 1
РАН - Российская академия наук 1884 1
Минздрав РФ - НМИЦ ДГОИ ФГБУ - Национальный медицинский исследовательский центр детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева 20 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2441 2
Открытые инновации - Международный форум инновационного развития 72 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7647 1
День молодёжи - 27 июня 904 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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