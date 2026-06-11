Lenovo Group

Lenovo взвинтит цены на все выпускаемые ПК – во второй раз с начала года ПК Lenovo станут менее доступными Компания Lenovo, крупнейший в мире производитель персон

Каждая пятая комплектующая иностранного инфраструктурного оборудования в России - подделка. В лидерах Dell, Lenovo, Cisco, Hitachi ится 22% всех выявленных случаев. Эксперты «К2Тех» связывают это с высокой распространенностью ИТ-оборудования данного производителя на российском рынке. Далее по частоте подделок следуют компоненты: Lenovo — 21%; Cisco Systems — 19%; Hitachi Vantara — 16%; Dell Technologies — 13%. Анализ показал три основных уровня подделок. От простых внешних имитаций, которые можно определить по ошибкам

Китай прибрал к рукам бизнес важной американской компании, без которой не запустятся миллионы ПК по всему миру Теперь вы работаете на нас Китайская компания Lenovo приобрела подразделение компании Phoenix Technologies по разработке прошивок для разли

США заигрались с пошлинами. Dyson и Lenovo пошли войной на Трампа. Им помогут Epson и Nintendo ировым именем подали на нее в суд – в своих исках они требуют возмещения убытков, связанных с этими пошлинами. Оппонентами властей США в суде стали сразу несколько компаний. В этом списке – китайская Lenovo, крупнейший в мире поставщик компьютеров и ноутбуков, чьи бизнесы по производству ПК и серверов начались с покупки активов американской компании IBM в 2004 и 2014 гг. соответственно. Так

«К2Тех»: 59% запросов на поддержку западного оборудования в России приходится на решения HPE, IBM/Lenovo и Dell Центр экспертизы по комплексному сервису «К2Тех» изучил структуру спроса на техническую поддержку зарубежного вычислительного оборудования в России в 2025 г. В тройку лидеров вошли решения HPE, IBM/Lenovo и Dell – совокупно на их долю приходится 59% спроса на сервисные услуги. К такому выводу пришли аналитики «К2Тех», которые изучили тендерные запросы за 2025 г. и статистику обращений к с

Серверный бизнес, купленный Lenovo у IBM, 11 лет не может выйти на стабильную прибыль Серверный бизнес Lenovo опять в минусе Серверный бизнес Lenovo по-прежнему остается убыточным, несмотря на внушительный рост продаж, следует из финансовой отчетности компании. По итогам II квартала 2026

Трамп внезапно помог Китаю. Крупнейший китайский производитель ПК получил огромную прибыль благодаря новым пошлинам Китай расправил крылья Китайский производитель ПК Lenovo сообщил о рекордной выручке по итогам II квартала 2025 г. (1 апреля – 30 июня), несмотря на проблемы с пошлинами США, пишут South China Morning Post и Bloomberg. Ее выручка подскочила на

В российском госсекторе обвал продаж серверов Lenovo, Hitachi и IBM. Продажи российских аналогов стремительно растут купки ее техники российским госсектором за тот же период времени уменьшились с 689,2 до 241,1 млн руб. Фото: vecstock / FreePik Отечественный госсектор переходит на российские серверы и СХД Китайская Lenovo развивает свой серверный бизнес с 2014 г. – она купила его у IBM. Закупки оборудования Lenovo в денежном выражении упали более чем втрое – со 168,8 до 52,2 млн руб. Продажи Hitach

Прибыль крупнейшего в мире поставщика ноутбуков и ПК обрушилась. Падение превысило 60% Денег все меньше Китайская компания Lenovo отчиталась о финансовых результатах за I квартал 2025 г (1 января – 31 марта). Как пиш

США остались без ноутбуков собственных компаний. Остановлены поставки Dell и HP из Тайваня. Acer, Asus и Lenovo взяли пример роизводители ноутбуков остановили поставки своей продукции, произведенной в Тайване, на американский рынок, пишет тайваньское издание Commercial Times. В их числе – тайваньские Acer и Asus, китайская Lenovo, а также HP и Dell, американские компании. Другими словами, HP и Dell решили остановить отгрузку на родной для себя рынок. Причина очевидна – это новые таможенные пошлины, которые ввел н

Microsoft сломала ноутбуки крупнейшего производителя в мире. На них больше нельзя обновить BIOS Microsoft все сломала Пользователи ноутбуков китайской компании Lenovo столкнулись с невозможностью обновления BIOS. Проблема проявляется на устройствах под управлением Windows 11 и Windows 10 и никак не связана с самими компьютерами. Как пишет профильный п

Гигантский производитель лишил свои ноутбуки «фишки», которая 30 лет отличала их от конкурентов. Аналогов у нее нет. Опрос Ушла эпоха Китайская компания Lenovo «обезличила» свои ноутбуки ThinkPad, забрав у них уникальную особенность дизайна, кото

Lenovo представляет инновационную концепцию Hybrid Office совместно с компанией «ИБИК» Компания Lenovo продемонстрировала концепцию Hybrid Office, разработанную на основе программы АСТЕР от

Серверный бизнес Lenovo 10 лет не может выйти на стабильную прибыль. Рост продаж не спасает от многомилионных убытков Серверный бизнес Lenovo вновь в минусе Продажи серверов Lenovo выросли на 65% год к году, но соответствующая группа все равно показала значительный убыток – на уровне $35 млн – по итогам II квартала 2025

В «Ситилинке» стартовали продажи ноутбуков Lenovo Xiaoxin Pro16 и Pro14 «Ситилинк» запускает продажи новых ноутбуков Lenovo Xiaoxin Pro16 и Pro14. Линейка включает в себя две модели с экранами 14 и 16 дюймов. Из важных особенностей новинок стоит отметить большой выбор конфигураций для разных задач, металличес

Создана диковинная замена iPad Pro и MacBook с двумя процессорами и двумя ОС. Видео И компьютер, и ноутбук Китайская компания Lenovo начала продажи нового мобильного ПК ThinBook Plus Gen 5 Hybrid, пишет портал VideoCard

«Железо» Lenovo и Intel все еще страдает от уязвимости шестилетней давности Проявление исправленной уязвимости Исследователи специализирующейся на безопасности встроенных программных решений из компании Binarly, с большим удивлением выяснили, что оборудование Lenovo и Intel все еще на апрель 2024 г. подвержено уязвимости шестилетней давности. Веб-сервера Lighttpd, известные своей высокой скоростью работы и безопасной обработкой веб-контента, являетс

Жизнь без MacBook, Asus и Lenovo. Россияне скупают отечественные ноутбуки на миллиарды рублей. Продажи выросли втрое. Опрос представители маркетплейса. Долой все иностранное Рост популярности ноутбуков российских марок привел к общему переделу российского рынка мобильных ПК. Согласно данным GS Group, компании Acer, Asus, Lenovo и HP в 2023 г. заняли в совокупности лишь 25-процентную его долю, хотя в 2020 г. она составляла 76%. Отметим, что все четыре компании прекратили свои операции на территории России, но их

Больше не нужно выбирать. Создан уникальный ноутбук на Windows, который можно превратить в планшет на Android. Видео. Опрос Настоящий гаджет «два в одном» Китайская компания Lenovo, после 24 февраля 2022 г. отказавшаяся от поставкой своей техники в Россию, анонсирова

Авторизацию по отпечатку пальцев на ноутбуках Dell, Lenovo и Surface Pro легко взломать. Виновата Microsoft Мы для кого протокол делали Скверные новости поступают для пользователей ноутбуков Dell Inspiron, Lenovo ThinkPad и Microsoft Surface Pro X. Эксперты по безопасности нашли способ обходить встроенную в них авторизацию по отпечатку пальца, разработанную Microsoft. В рамках исследования, спонс

Lenovo выгоняют из России. У компании отбирают ее знаменитый бренд, но россияне от этого не пострадают Россию освобождают от Lenovo Китайская компания Lenovo, крупнейший в мире производитель ПК и ноутбуков с дол

Налоговая обыскивает индийские офис и предприятия Lenovo Обыски в Lenovo В офисах и на предприятии производителя ИТ-оборудования китайской корпорации Lenovo в Индии местный департамент подоходного налога провел обыски, сообщил ТАСС. Налоговая служба ра

Крупнейший в мире производитель ПК проваливает продажи четвертый квартал подряд Плохой квартал для Lenovo Выручка китайского производителя компьютеров компании Lenovo в апреле-июне 2023 г. рухнула на 24%, до $12,9 млрд к аналогичному периоду 2022 г. По сообщению Reuters, это на $0,94

Lenovo выпустила мобильный ПК с двумя экранами и без клавиатуры. Цена, видео Новый эксперимент Lenovo Китайская компания Lenovo сообщила о старте продаж своего новейшего ноутбука Yo

Пароль ноутбука можно взломать с помощью отвертки Взломать пароль с помощью отвертки Специалисты новозеландской компании CyberCX, оказывающей услуги в сфере информационной безопасности, взломали ноутбуки Lenovo, защищенные паролем на уровне BIOS. Проверку кодовой фразы временно отключили, замкнув несколько контактов на материнской плате портативного компьютера с помощью самой обыкновенной отвер

В России будут продаваться белорусские ноутбуки «Горизонт» на замену MacBook, Lenovo и Asus уту Шадаеву. Как сильно подорожают белорусские ноутбуки после пересечения российской границы, предугадать невозможно ICL потребовала от властей запретить ввоз в страну лэптопов Asus, Acer, Dell, HP и Lenovo. Все эти компании ушли с российского рынка после 24 февраля 2022 г., но их технику по-прежнему можно купить в России благодаря параллельному импорту. Между тем, поставки ноутбуков в Росс

Российские производители ноутбуков требуют у властей запретить ввоз в страну Asus, Acer, Dell, HP, Lenovo Запрет импорта Российский производитель вычислительной техники ICL предложил запретить ввозить в страну посредством параллельного импорта зарубежные ноутбуки (Dell, HP, Acer, MSI, Asus, Lenovo и др.). Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на письмо с предложением, направленное главе Минцифры Максуту Шадаеву 8 декабря 2022 г. Как утверждает источник издания, запрет в первую оче

В Россию внезапно вернулись санкционные ноутбуки. Техника Asus, HP и Lenovo вновь на прилавках магазинов В официальной российской рознице появились ноутбуки некогда востребованных в стране брендов, решивших поддержать санкции. В ноябре и декабре 2022 г. внезапно возобновились поставки лэптопов Asus, HP, Lenovo и других вендоров, ушедших из России после 24 февраля 2022 г. О возобновлении поставок пишут «Известия» со ссылкой на источник, приближенный к одному из дистрибьюторов электроники. Причи

Из-за разгильдяйства инженеров в ноутбуки Lenovo попал троян, который нельзя снести форматированием диска и переустановкой ОС Бреши в UEFI компьютеров Lenovo В ноутбуках китайской компании Lenovo присутствуют уязвимости, которые позволяют злоумышленнику деактивировать функцию безопасной загрузки (Secure Boot), реализованную на уровне п

X-Com стала золотым партнером Lenovo по направлению инфраструктурных решений Группа X-Com подтвердила партнерскую авторизацию Lenovo Infrastructure Solutions Partner Gold, сообщили CNews представители X-Com. Сертификаци

Acer, HP и Lenovo выпустят ноутбуки с ПО Intel для управления с них смартфонами на Android и iOS выми поддержку ПО Unison получат компьютеры, прошедшие сертификацию по программе Intel Evo и оснащенные процессорами Intel Core 12 поколения (Alder Lake), в частности, некоторые модели фирм Acer, HP, Lenovo. В дальнейшем воспользоваться Unison смогут и владельцы ПК на основе CPU Intel Core 13 поколения (Raptor Lake), представленных 27 сентября 2022 г. Screenovate и печальная судьба Dell Mob

В США могут запретить продажи ПК Acer, Asus, Lenovo и Motorola длежащих ей патентов. Компания обратилась в комиссию по международной торговле США (USITC) с требованием запретить импорт ряда устройств, выпускаемых тайваньскими Acer и Asus, а также китайскими MSI, Lenovo и Motorola Mobility (принадлежит Lenovo). Ведомство анонсировало расследование по этому делу на официальном сайте 3 августа 2022 г. Как утверждают в VideoLabs, ПК и иная техника п

Крупнейший в мире производитель ПК выпустил ноутбуки, на которых нельзя запустить Linux Ноутбуки Lenovo – не для Linux В ассортименте компании Lenovo появились ноутбуки, на которых не будет работать ни один современный дистрибутив Linux, сообщил портал Phoronix. Все они из коробки р

Ноутбуки Lenovo после обязательного обновления BIOS массово уходят в «синий экран смерти» Опасное обновление Владельцы ноутбуков компании Lenovo столкнулись с некорректной работой принадлежащих им устройств под управлением операцио

В миллионах ноутбуков крупнейшего в мире производителя ПК живут «заводские бэкдоры» «Дыры» в миллионах ноутбуков Lenovo Lenovo опубликовала информацию о ряде уязвимостей, присутствующих в системном программном обеспечении микросхемы UEFI (BIOS) по меньшей мере 100 моделей ноутбуков компании, пишет Bleepin

Lenovo представила новые ноутбуки Thinkpad, Thinkbook, Thinkvision и Ideapad ния комфортной рабочей среды в условиях гибридной реальности и подключенного образа жизни. Компания Lenovo совместно с Qualcomm и Microsoft представила Thinkpad X13s, первый в мире ноутбук на б

Lenovo перевела культовые ноутбуки ThinkPad на процессор ARM Эпоха ARM-ноутбуков наступает Компания Lenovo начала постепенный переход с х86-процессоров на их прямых ARM-конкурентов в своих топо

«Электросевкавмонтажиндустрия» развернула ИТ-инфраструктуру на оборудовании Lenovo Lenovo Infrastructure Solutions Group (Lenovo ISG), подразделение Lenovo, в партнерстве с компанией «Парадигма» предоставила решение для ИТ-инфраструктуры завода «Электросевкавмонтажиндустрия» (ЗЭСКМИ) в Краснодаре. Выбор вен

Главный поставщик электричества для Москвы и области потратит 100 млн руб. на китайские серверы Lenovo в «Мосэнергосбыт» Как выяснил CNews, «Мосэнергосбыт» выделил 103,2 млн руб. на закупку серверов и систем хранения данных (СХД) Lenovo. Данное оборудование энергосбытовой компании требуется для работы ее информационных систем. Поставка «железа» буде производиться в центральный офис организации в Москве. Сведения об этом