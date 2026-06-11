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Lenovo Group

Lenovo Group

Lenovo Group Limited — транснациональная корпорация со штаб-квартирой в Пекине (КНР), являющаяся мировым производителем персональных компьютеров, серверов и периферийного оборудования. Компания сформировала свое портфолио за счет стратегических приобретений: в 2004 году был выкуплен бизнес по производству ПК у IBM, а в 2014 году — инфраструктурное подразделение (серверы и системы хранения данных) той же компании. Lenovo занимает доминирующие позиции на глобальном рынке ПК, демонстрируя долю около 25% по итогам 2024 года, опережая таких конкурентов, как HP Inc., Dell Technologies и Apple. Бизнес-модель включает производство устройств для конечных потребителей (потребительская электроника) и корпоративный сектор (инфраструктурные решения).

Описание деятельности и ключевые особенности

Деятельность компании структурирована по нескольким основным направлениям. Ключевым является Intelligent Devices Group (IDG), отвечающая за выпуск ноутбуков, настольных ПК, моноблоков, планшетов и смартфонов. Второе важное направление — Infrastructure Solutions Group (ISG), специализирующееся на серверах, системах хранения данных (СХД), сетевом оборудовании и решениях для суперкомпьютеров. Третье направление, Solutions & Services Group, предоставляет облачные сервисы, консалтинг и поддержку по модели «все как услуга» (Lenovo TruScale). Отличительной особенностью компетенций компании является способность масштабировать производство на 30+ площадях в разных регионах мира, что позволяет гибко реагировать на логистические вызовы. Слабой стороной исторически оставалась рентабельность серверного бизнеса ISG, который долгое время демонстрировал убытки несмотря на рост выручки.

Структура и товарные знаки

Lenovo Group является самостоятельной публичной компанией, не входящей в состав другой корпоративной группы. Однако она владеет рядом дочерних структур и брендов. Ключевой приобретенный актив — бренд Motorola Mobility, купленный в 2014 году у Google, который продолжает выпускать смартфоны и аксессуары под этим именем. Также компания контролирует разработку прошивок через подразделение, выкупленное у Phoenix Technologies. Основные зарегистрированные товарные знаки включают: Lenovo, ThinkPad, IdeaPad, Legion, Yoga, Moto (Motorola), ThinkSystem, ThinkStation, ThinkVision, ThinkSmart.

Продукты и технологии

Компания предлагает спектр аппаратных решений:

В технологическом плане компания внедряет решения на базе искусственного интеллекта для оптимизации работы устройств (например, инструменты управления питанием и шумоподавления). Также разрабатываются гибридные устройства с двойной операционной системой (Windows + Android) и форм-факторами с гибкими экранами (ThinkPad X1 Fold, ThinBook Plus Hybrid). Lenovo также владеет патентами на технологии безопасности ThinkShield, обеспечивающие защиту на уровне прошивки.

Клиенты и деловые связи

На российском рынке (на основе данных госзакупок и партнерских проектов до 2026 года) ключевыми клиентами являлись:

  • АО «СО ЕЭС»: закупка SSD-накопителей Lenovo ThinkSystem для диспетчерского управления.
  • «Мосэнергосбыт»: поставка серверов ThinkSystem SR650 V2 и СХД DE6000H для информационных систем.
  • ФССП (Федеральная служба судебных приставов): использование серверов Lenovo в инфраструктуре ведомственных сетей (закупки иногда приостанавливались по жалобам конкурентов на спецификацию).
  • Сеть аптек «Здоровье»: внедрение гибридных СХД ThinkSystem DE4000H и серверов SR635.

Основные деловые связи включают партнерства с Intel, AMD, NVIDIA (поставщики комплектующих), а также с системными интеграторами, такими как X-Com. В 2026 году Lenovo подала иск в Международный торговый суд США против тарифной политики администрации Трампа. Также компания сотрудничает с российской компанией «ИБИК» для реализации концепции Hybrid Office.

Конкуренция

На российском рынке (аналоги и конкуренты):

Зарубежные аналоги:

Участие в рейтингах и картах рынка CNews

По данным аналитических агентств и публикаций CNews, Lenovo стабильно входит в топ-5 мировых производителей ПК. В 2024 году доля компании составляла 24,8% мирового рынка ПК. На российском рынке серверного оборудования (до ухода официальных продаж) Lenovo занимала высокие позиции по выручке в сегменте x86-серверов, конкурируя с HPE и Dell. В 2025 году на долю оборудования IBM/Lenovo приходилось 14% спроса на сервисное обслуживание западного вычислительного оборудования в России (по данным «К2Тех»), уступая HPE (26%) и Dell (19%).

Лицензии и разрешения

Компания обладает спектром международных сертификатов безопасности и качества. Ключевые стандарты включают ISO 9001 (качество), ISO 14001 (экология), ENERGY STAR (энергоэффективность). Оборудование сертифицировано для работы с протоколами безопасности Secured-core PC от Microsoft. В России, при наличии официальных представителей ранее, оборудование имело сертификаты соответствия ЕАЭС.

Цитата

«Процесс цифровой трансформации ускоряется как никогда, и компании изо всех сил стараются не отставать от современных инноваций. Мы ежедневно слышим от ИТ-директоров, что технологические потребности их организаций меняются каждые 12–18 месяцев».
Кен Вонг, президент Solutions & Services Group Lenovo (источник: CNews).

Информация актуальна на 10.07.2026

СОБЫТИЯ

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Публикаций - 2446, упоминаний - 3052

Lenovo Group и организации, системы, технологии, персоны:

Dell EMC 5180 684
Apple Inc 13154 660
HP Inc. 5883 639
Acer Group - Acer Inc 2776 614
ASUS - AsusTek Computer Inc 2174 591
Intel Corporation 12811 589
Samsung Electronics 11064 558
Microsoft Corporation 25775 419
Huawei 4676 345
IBM - International Business Machines Corp 9699 300
Nvidia Corp 4002 294
AMD - Advanced Micro Devices 4641 248
Sony 6739 236
Google LLC 12688 234
Dell Technologies - Dell Computer 2219 226
Toshiba Corporation 2980 212
LG Electronics 3735 184
HP - Hewlett-Packard 3662 170
Lenovo Motorola 3566 159
Xiaomi - Сяоми 2231 149
HPE - Hewlett Packard Enterprise 732 140
MSI - Micro-Star International - Эмэсай Компьютер 740 132
Fujitsu 2105 128
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 111
Cisco Systems 5372 101
Qualcomm Technologies 1974 100
HTC Corporation 1512 92
ZTE Corporation 800 73
VAIO 475 64
DEPO Computers - Депо Электроникс 710 63
S8 Capital - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 1084 57
MediaTek - Ralink 595 55
Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 782 54
Broadcom - VMware 2610 54
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Amazon Inc - Amazon.com 3277 51
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VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 64
Связной ГК 1401 38
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 29
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Россети Ленэнерго 1699 23
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1308 19
Евросеть 1421 17
MediaMarkt - Media-Saturn-Holding - Медиа-Сатурн-Русланд 220 16
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 15
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1662 15
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 14
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 12
Газпром ПАО 1493 11
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U.S. Department of Energy - ORNL - Oak Ridge National Laboratory - Ок-Риджская национальная лаборатория Министерства энергетики США 85 7
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 6
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 6
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 978 5
U.S. Department of Justice - DOJ - Минюст США - Министерство юстиции США 631 5
U.S. FTC - Federal Trade Commission - ФТК США - Федеральная торговая комиссия США 453 5
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США - Bureau of Industry and Security, BIS - Бюро промышленности и безопасности США 439 4
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1208 4
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 4
Федеральное казначейство России 1949 4
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ - Агентство по управлению федеральным имуществом, ФАУФИ 617 4
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 787 4
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1058 4
ЦИК РФ - Центральная избирательная комиссия - Центризбирком 393 4
Районный суд РФ - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 870 4
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 647 4
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 39
Greenpeace - Гринпис 130 13
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 424 12
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 290 10
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 126 7
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 6
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 5
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 181 5
OpenPOWER Foundation - Consortium 48 5
FIDO Alliance - Fast IDentity Online 38 5
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 5
GSMA All IP Interconnect Russia 5 5
РАМУ - Российская Ассоциация Маркетинговых Услуг 62 5
OLPC - One Laptop per Child 82 5
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 4
SNIA - Storage Networking Industry Association 34 4
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 207 4
Доверенная платформа - Ассоциация разработчиков компьютерных технологий доверия и безопасности - Тайзен.ру - Ассоциация разработчиков и пользователей открытой операционной системы Tizen 64 4
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 3
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 151 3
Linux Foundation - Free Standards Group 206 3
PCI-SIG - Peripheral Component Interconnect Special Interest Group 23 3
OpenCAPI Consortium 13 3
Gen-Z Consortium 11 3
FSC - Forest Stewardship Council - Лесной попечительский совет 46 3
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 264 2
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 2
АНО ТТ - Консорциум Телекоммуникационные технологии 61 2
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 2
XDA Developers - Сообщество мобильных разработчиков 74 2
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 2
WWF - World Wildlife Fund - World Wide Fund for Nature - Всемирный фонд дикой природы 55 2
International Red Cross and Red Crescent Movement - Международное движение Красного Креста и Красного Полумесяца - Российский Красный Крест 84 2
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 1
ECMA - European Computer Manufacturers Association - Европейская ассоциация производителей компьютеров - Европейская ассоциация по стандартизации информационных и вычислительных систем 32 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 1
Wi-Fi Alliance - WECA - Wireless Ethernet Compatibility Alliance - Альянс совместимости беспроводного оборудования Ethernet 87 1
JEDEC - Joint Electron Device Engineering Council - Комитет инженерной стандартизации полупроводниковой продукции при Electronic Industries Alliance 69 1
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 234 1
Единая Россия - Политическая партия 321 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 1129
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 940
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 735
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 713
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13053 635
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10357 613
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13246 569
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 475
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10697 471
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 413
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10595 412
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 407
Компьютеризация - PC - Personal Computers - ПК - Персональные компьютеры 5500 396
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14767 374
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6462 348
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6408 341
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18328 332
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8515 328
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3783 315
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy - BLE, BTLE 7937 297
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 3145 271
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта 4613 270
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 266
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8776 254
Компьютеризация - Клавиатура - QWERTY - ЙЦУКЕН-клавиатура 3637 243
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6265 241
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10151 241
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 4203 234
Биометрия - Дактилоскопия - Fingerprinting 2513 212
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 210
Desktop computer - Десктоп - Настольный компьютер - Настольный ПК 2812 210
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10743 209
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 207
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 206
Компьютеризация - Клавиатура - Keyboard 2479 200
DDR - Double data rate 3083 196
Ultrabook - Ультрабук - Subnotebook - Субноутбук - Sleekbook - Сликбук - тонкий и лёгкий ноутбук - ультракомпактный ноутбук - мининоутбук 1054 189
USB Type-C - USB-C - USB 3 2379 170
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 4455 168
4K UHD - 4K Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3938 163
Microsoft Windows 16882 425
Google Android 15243 409
Lenovo ThinkPad - серия ноутбуков 493 299
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1371 237
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 2185 210
Intel Core - Семейство процессоров 1251 208
Microsoft Windows 10 1938 205
Intel Core i5 Ivy Bridge - Intel Arrandale - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1444 193
Lenovo IdeaPad - серия ноутбуков 192 152
Intel x86 - архитектура процессора 2151 149
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 148
Apple iPad 4011 134
Linux OS 11533 126
Microsoft Windows 8 - Microsoft Windows RT 1440 123
Intel Core i3 - Семейство процессоров с архитектурой X86-64 769 116
Lenovo Yoga - серия ноутбуков 137 112
Microsoft Windows 7 2007 111
Apple MacBook - серия ноутбуков 1081 109
Intel Atom - Intel Centrino Atom - Intel Denverton Atom - Intel Atom Clover Trail - серия микропроцессоров архитектур x86 и x86-64 994 108
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 102
Apple iOS 8583 99
Intel Core i - Cерия процессоров 534 97
Nvidia GeForce - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 871 89
AMD Ryzen - Серия микропроцессоров 636 82
Apple iPhone 6 4861 81
Nvidia GeForce GTX 525 81
Apple MacBook Air - Ноутбук 500 72
Google Android 4 - Android Ice Cream Sandwich 930 68
Dolby Atmos Sound System - Dolby Atmos Virtual 407 68
Lenovo Motorola Moto - Moto Z - Moto X - Moto G - Moto E - серия смартфонов 147 66
Dell Inspiron - Серия ноутбуков 317 64
Lenovo Moto - серия смартфонов 127 63
Apple MacBook Pro 559 63
Samsung Display - Corning Gorilla Glass 736 62
Intel Celeron - Серия процессоров 979 62
Intel Core 2 Duo - Intel Core 2 Extreme - Intel Penryn - Intel Yonah - Intel Conroe 1009 62
Intel Xeon CPU - Intel Prestonia - Серия серверных микропроцессоров 1445 60
Lenovo Yoga Tablet - Lenovo Yoga Slim - Lenovo Yoga Smart Tab - Lenovo Yoga Book - серия планшетов 72 60
Microsoft Surface - Планшет 450 57
Intel HD Graphics - графический процессор 233 57
Виноградова Наталья 53 36
Катаев Александр 40 36
Yuanqing Yang - Юаньцин Ян 36 35
Jobs Steve - Джобс Стив 1031 30
Мишин Глеб 70 28
Kitagawa Mikako - Китагава Микако 30 25
Ксенин Алекс 311 25
Путин Владимир 3454 16
Lanci Gianfranco - Лянчи Джанфранко 47 15
Trump Donald J. - Трамп Дональд 687 14
Лебедев Михаил 72 12
Ballmer Steve - Баллмер Стивен 579 11
Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 404 10
Dell Michael - Делл Майкл 193 10
Помозов Алексей 88 10
Loverde Loren - Ловерд Лорен 34 10
Ермолаев Артем 379 9
Otellini Paul - Отеллини Пол 169 9
Воронецкий Эдуард 47 9
Камытбаева Зарина 16 9
Lisa Su - Лиза Су 59 8
Кутников Денис 22 8
Исаев Кирилл 15 8
Шадаев Максут 1210 7
Эскин Сергей 39 7
Борзилов Давид 77 6
Щеголев Игорь 699 6
Зайцев Михаил 345 6
Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 369 6
Гуцериев Михаил 114 6
Krzanich Brian - Кржанич Брайан 58 6
Резников Олег 20 6
Мельников Алексей 74 6
Копосов Максим 74 6
Ubrani Jitesh - Убрани Джитеш 18 6
Gelsinger Patrick - Гелсингер Патрик 202 6
Дашкевич Алексей 10 6
Skaugen Kirk - Скауген Кирк 16 6
Никифоров Николай 1138 5
Массух Илья 239 5
Россия - РФ - Российская федерация 166168 1151
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19138 818
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54747 686
Европа 24964 233
Япония 13807 189
Китай - Тайвань 4245 188
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 154
Южная Корея - Республика 7052 143
Азия - Азиатский регион 5920 115
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1886 102
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 93
Ближний Восток 3154 89
Африка - Африканский регион 3641 87
Индия - Bharat 5869 65
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1833 64
Германия - Федеративная Республика 13221 63
Европа Восточная 3138 62
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 57
Америка Северная - Североамериканский регион 3414 53
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 51
Солнце - звезда Солнечной системы 5490 46
Украина 7928 45
Китай - Пекин - Beijing 1096 45
Европа Западная 1496 40
Канада 5081 37
Америка Латинская - латиноамериканский регион 1939 34
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1823 33
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 28
Германия - Берлин 732 28
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 27
Беларусь - Белоруссия 6289 27
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3660 25
Франция - Французская Республика 8177 25
Испания - Каталония - Барселона 752 25
США - Калифорния - Купертино 281 24
Земля - планета Солнечной системы 10865 23
США - Невада - Лас Вегас - Las Vegas 805 23
Бразилия - Федеративная Республика 2520 22
США - Калифорния 4829 21
Нидерланды 3746 21
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 275
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 262
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 225
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5510 195
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 118
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5582 113
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БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6170 80
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Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3304 64
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