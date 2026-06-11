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Lenovo Group
Lenovo Group Limited — транснациональная корпорация со штаб-квартирой в Пекине (КНР), являющаяся мировым производителем персональных компьютеров, серверов и периферийного оборудования. Компания сформировала свое портфолио за счет стратегических приобретений: в 2004 году был выкуплен бизнес по производству ПК у IBM, а в 2014 году — инфраструктурное подразделение (серверы и системы хранения данных) той же компании. Lenovo занимает доминирующие позиции на глобальном рынке ПК, демонстрируя долю около 25% по итогам 2024 года, опережая таких конкурентов, как HP Inc., Dell Technologies и Apple. Бизнес-модель включает производство устройств для конечных потребителей (потребительская электроника) и корпоративный сектор (инфраструктурные решения).
Описание деятельности и ключевые особенности
Деятельность компании структурирована по нескольким основным направлениям. Ключевым является Intelligent Devices Group (IDG), отвечающая за выпуск ноутбуков, настольных ПК, моноблоков, планшетов и смартфонов. Второе важное направление — Infrastructure Solutions Group (ISG), специализирующееся на серверах, системах хранения данных (СХД), сетевом оборудовании и решениях для суперкомпьютеров. Третье направление, Solutions & Services Group, предоставляет облачные сервисы, консалтинг и поддержку по модели «все как услуга» (Lenovo TruScale). Отличительной особенностью компетенций компании является способность масштабировать производство на 30+ площадях в разных регионах мира, что позволяет гибко реагировать на логистические вызовы. Слабой стороной исторически оставалась рентабельность серверного бизнеса ISG, который долгое время демонстрировал убытки несмотря на рост выручки.
Структура и товарные знаки
Lenovo Group является самостоятельной публичной компанией, не входящей в состав другой корпоративной группы. Однако она владеет рядом дочерних структур и брендов. Ключевой приобретенный актив — бренд Motorola Mobility, купленный в 2014 году у Google, который продолжает выпускать смартфоны и аксессуары под этим именем. Также компания контролирует разработку прошивок через подразделение, выкупленное у Phoenix Technologies. Основные зарегистрированные товарные знаки включают: Lenovo, ThinkPad, IdeaPad, Legion, Yoga, Moto (Motorola), ThinkSystem, ThinkStation, ThinkVision, ThinkSmart.
Продукты и технологии
Компания предлагает спектр аппаратных решений:
- Ноутбуки серии ThinkPad: бизнес-устройства, известные повышенной надежностью и эргономикой клавиатуры. Включают подсерии X1 (флагманы), T (классика бизнеса) и P (мобильные рабочие станции).
- Серверы ThinkSystem: стоечные и блейд-системы на базе процессоров Intel и AMD, используемые в ЦОД. Включают решения для высокопроизводительных вычислений (HPC) и ИИ с поддержкой жидкостного охлаждения Lenovo Neptune.
- Системы хранения ThinkSystem DE: гибридные и All-Flash массивы данных для корпоративного использования.
- Устройства для периферийных вычислений (Edge Computing): линейка ThinkEdge, включая серверы SE350, устойчивые к экстремальным температурам и вибрациям.
- Смартфоны и планшеты: устройства под брендами Lenovo (серии K, Legion Phone) и Motorola (Razr, Edge).
В технологическом плане компания внедряет решения на базе искусственного интеллекта для оптимизации работы устройств (например, инструменты управления питанием и шумоподавления). Также разрабатываются гибридные устройства с двойной операционной системой (Windows + Android) и форм-факторами с гибкими экранами (ThinkPad X1 Fold, ThinBook Plus Hybrid). Lenovo также владеет патентами на технологии безопасности ThinkShield, обеспечивающие защиту на уровне прошивки.
Клиенты и деловые связи
На российском рынке (на основе данных госзакупок и партнерских проектов до 2026 года) ключевыми клиентами являлись:
- АО «СО ЕЭС»: закупка SSD-накопителей Lenovo ThinkSystem для диспетчерского управления.
- «Мосэнергосбыт»: поставка серверов ThinkSystem SR650 V2 и СХД DE6000H для информационных систем.
- ФССП (Федеральная служба судебных приставов): использование серверов Lenovo в инфраструктуре ведомственных сетей (закупки иногда приостанавливались по жалобам конкурентов на спецификацию).
- Сеть аптек «Здоровье»: внедрение гибридных СХД ThinkSystem DE4000H и серверов SR635.
Основные деловые связи включают партнерства с Intel, AMD, NVIDIA (поставщики комплектующих), а также с системными интеграторами, такими как X-Com. В 2026 году Lenovo подала иск в Международный торговый суд США против тарифной политики администрации Трампа. Также компания сотрудничает с российской компанией «ИБИК» для реализации концепции Hybrid Office.
Конкуренция
На российском рынке (аналоги и конкуренты):
- Dell Technologies
- HP Inc. (Hewlett Packard Enterprise)
- Acer Group
- Asus
- Huawei
- YADRO (серверное оборудование)
- Echips (локальный бренд, производящий аналоги ушедших вендоров)
Зарубежные аналоги:
- Dell Technologies (США): серверы PowerEdge, ПК Latitude.
- HP Inc. (США): ноутбуки EliteBook, серверы ProLiant.
- Acer Group (Тайвань): потребительские и бизнес-ПК.
- Huawei Technologies (Китай): серверы FusionServer, смартфоны Mate/Pura.
- Dell EMC / Hitachi Vantara (США/Япония): системы хранения данных.
Участие в рейтингах и картах рынка CNews
По данным аналитических агентств и публикаций CNews, Lenovo стабильно входит в топ-5 мировых производителей ПК. В 2024 году доля компании составляла 24,8% мирового рынка ПК. На российском рынке серверного оборудования (до ухода официальных продаж) Lenovo занимала высокие позиции по выручке в сегменте x86-серверов, конкурируя с HPE и Dell. В 2025 году на долю оборудования IBM/Lenovo приходилось 14% спроса на сервисное обслуживание западного вычислительного оборудования в России (по данным «К2Тех»), уступая HPE (26%) и Dell (19%).
Лицензии и разрешения
Компания обладает спектром международных сертификатов безопасности и качества. Ключевые стандарты включают ISO 9001 (качество), ISO 14001 (экология), ENERGY STAR (энергоэффективность). Оборудование сертифицировано для работы с протоколами безопасности Secured-core PC от Microsoft. В России, при наличии официальных представителей ранее, оборудование имело сертификаты соответствия ЕАЭС.
Цитата
«Процесс цифровой трансформации ускоряется как никогда, и компании изо всех сил стараются не отставать от современных инноваций. Мы ежедневно слышим от ИТ-директоров, что технологические потребности их организаций меняются каждые 12–18 месяцев».
Кен Вонг, президент Solutions & Services Group Lenovo (источник: CNews).
Информация актуальна на 10.07.2026
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Lenovo Group и организации, системы, технологии, персоны:
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