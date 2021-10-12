Разделы

Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Все категории 46354
ИКТ
Организации
Ведомства
Ассоциации
Технологии
Системы
Персоны
Местоположение
Статьи
Пресса
ИАА
НИИ, ВУЗы и Библиотеки
Мероприятия

Lenovo Group


12.10.2021 Крупнейший производитель ПК в мире одним махом обрушил свои акции в пропасть 14
06.10.2021 «Яндекс», «Ланит» и ВТБ начали строить в России завод по производству серверов 1
01.10.2021 Рынок комплектующих перекосило, а нас ждет импортозамещение. Что дальше? 1
30.09.2021 Суперкомпьютер: как избежать ошибок при внедрении и построить команду мечты 12
27.09.2021 Обзор Lenovo Fold X1: ноутбук со складным экраном за 330 000 рублей 2
23.09.2021 Новая линейка ноутбуков Surface: четыре дизайна с процессорами Intel Core, в том числе первая модель на базе платформы Intel Evo 1
10.09.2021 Мировые продажи серверов едва удержались от обвала. На рынке новый лидер 1
08.09.2021 Lenovo запускает глобальную стратегию «все как услуга» 9
07.09.2021 Lenovo представляет инновации для отказоустойчивых периферийных вычислений 6
07.09.2021 Lenovo предоставила решение для ИТ-инфраструктуры сети аптек «Здоровье» 14
06.09.2021 Lenovo и Realwear предоставят своим корпоративным клиентам решения с использованием AR-технологий 8
03.09.2021 Lenovo представила линейку ноутбуков Thinkbook с поддержкой Windows 11 1
31.08.2021 «М.видео-Эльдорадо» прогнозирует рекордные продажи ноутбуков в преддверье нового учебного года 1
30.08.2021 Lenovo представила новое модульное решение ThinkSmart Core на российском рынке 1
27.08.2021 RuVDS и Lenovo договорились о начале стратегического партнерства 2
24.08.2021 Nvidia объявила о глобальной доступности ПО Nvidia AI Enterprise 2
27.07.2021 На европейском рынке ПК новый лидер 2
23.07.2021 Китай выпустил новейший процессор на собственной уникальной архитектуре. Он на 50% мощнее предшественника 1
23.07.2021 Выручка Veeam во II квартале 2021 года выросла на 26% 1
22.07.2021 Как выбрать действительно качественную облачную инфраструктуру 1
21.07.2021 Все крупнейшие сотовые операторы США переходят на «убийцу SMS» 1
19.07.2021 Lenovo представила модульное решение ThinkSmart Core 4
15.07.2021 Lenovo представляет новые настольные рабочие станции ThinkStation P350. Цены 1
14.07.2021 Самая прославленная группировка «русских хакеров» внезапно прекратила работу и отключила все сайты 2
12.07.2021 На мировом рынке ПК новый лидер 2
12.07.2021 Россияне бросились скупать дорогие смартфоны. Дешевые звонилки больше не нужны 1
08.07.2021 Intel внезапно снимает с конвейера свои прорывные процессоры. Других таких у нее нет 1
08.07.2021 Lenovo представляет в России ультратонкий ноутбук Yoga Slim 7 Pro. Цена 2
08.07.2021 Самые легкие ноутбуки до 14 дюймов: выбор ZOOM 1
07.07.2021 Обновление с Windows 7 до Windows 11 навсегда удалит файлы пользователей 3
01.07.2021 Microsoft и Google на пороге войны. Шестилетнее перемирие между ними закончилось 1
30.06.2021 Intel представила новые технологии для высокопроизводительных вычислений и ИИ 2
30.06.2021 Lenovo предоставила серверы для суперкомпьютерного центра Сколковского института науки и технологий 2
28.06.2021 В «Сколтехе» с помощью высокопроизводительных вычислений создали ранее неизвестные материалы 2
28.06.2021 «AliExpress Россия» назвала самые популярные ноутбуки среди россиян с начала года 1
28.06.2021 Траты на искусственный интеллект растут ударными темпами 1
23.06.2021 Lenovo выпустила очень мощный и богатый ноутбук. Цены в России. Видео 7
23.06.2021 Поставщик серверов для главного ЦОДа МВД сбил цену контракта в 3,5 раза и оставил ни с чем «Техносерв», «Ростех» и «Ростелеком» 3
23.06.2021 Lenovo представляет новые мощные устройства для удаленной работы. Цены 7
21.06.2021 Lenovo представляет новый смартфон Lenovo K13 Note 2

Публикаций - 1636, упоминаний - 4346

Lenovo Group упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Samsung Electronics 5641 386
Microsoft Corporation 11039 258
Apple Inc - Эппл Рус 7685 235
HP Inc. 2901 210
ASUS - AsusTek Computer Inc 1208 203
Dell EMC 2393 195
Intel Corporation 4158 187
Acer Group 1359 154
Huawei 2727 144
Google LLC 7135 129
Nvidia Corp 2012 120
IBM 3530 110
AMD - Advanced Micro Devices 1664 96
Lenovo Motorola 999 87
Xiaomi 904 85
LG Electronics 1838 75
HPE - Hewlett Packard Enterprise 436 75
Cisco Systems 2037 48
Qualcomm Technologies 1001 46
Sony 2327 39
Fujitsu 740 37
HTC Corporation 1187 37
MSI - Micro-Star International 273 35
Nokia Corporation 2424 35
ZTE Corporation 549 33
Dell Technologies 133 30
Lenovo Data Center Group - Lenovo DCG 57 29
NetApp 485 28
VMware 1829 28
Toshiba Corporation 1081 26
MediaTek 315 26
Amazon Inc - Amazon.com 1469 25
HP - Hewlett-Packard 881 25
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5316 24
Alcatel 229 23
Merlion iRU - Деловой офис 66 23
Harman Kardon 164 22
Red Hat 665 22
OPPO Electronics 222 20
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6453 20
Связной ГК 877 28
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1272 24
eBay Inc 529 6
Netflix - Онлайн-кинотеатр 316 6
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 6
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4326 5
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 428 5
X5 Group 599 4
РЖД - Российские железные дороги 1081 4
Евросеть 883 4
Сафмар ПФГ - Промышленно-финансовая группа 32 4
MediaMarkt - Media-Saturn-Holding - Медиа-Сатурн-Русланд 133 4
AliExpress 275 4
The Walt Disney Company 166 4
Carl Zeiss 176 4
Газпромбанк - ГПБ 692 4
СПСР-Экспресс - SPSR Express 31 3
Lego 84 3
Гознак МПФ - Московская печатная фабрика 8 3
Гознак СПБФ - Санкт-Петербургская бумажная фабрика 10 3
ППФ - Пермская печатная фабрика 9 3
КБФ - Краснокамская бумажная фабрика 9 3
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 113 3
FICO 33 3
Юлмарт - Ulmart Holdings 169 3
Северсталь ПАО 204 2
Porsche 36 2
Почта России ПАО 1570 2
Ferrari NV 70 2
Интер РАО ПАО 158 2
Bessemer Venture Partners 28 2
Газпром ПАО 519 2
X5 Group - Пятерочка 559 2
Lenovo Capital&Incubator Group (LCIG) 2 2
LinkedIn 520 2
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 618 2
BMW 248 2
Barnes & Noble 52 2
Insight Venture Partners - венчурный фонд 22 2
G4S - Британская транснациональная частная военная компания 9 2
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2232 17
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1953 9
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1429 9
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 7
Пентагон - Министерство обороны США 277 7
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5795 6
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 151 4
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 914 4
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 3
Гознак - Научно-исследовательский институт 10 3
U.S. Department of Energy - Министерство энергетики США 30 3
Президент Российской Федерации 1439 3
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 997 3
Гознак - Московская типография 9 3
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 3
Гознак - Московский монетный двор 9 3
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1329 3
Правительство РФ 2200 3
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества 324 2
Федеральное казначейство России 766 2
Президент США 105 2
Правительство Москвы 649 2
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1685 2
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 719 2
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 349 2
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 506 2
МКС - Международная космическая станция 98 2
ФБР США - Федеральное бюро расследований - FBI - Federal Bureau of Investigation 409 2
ORNL - Oak Ridge National Laboratory - Ок-Риджская национальная лаборатория Министерства энергетики США 5 2
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 255 2
Росгидромет - Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 87 2
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 235 2
Benelux - Бенилюкс - Межправительственная организация Бельгии, Нидерландов и Люксембурга 32 1
РАПСИ - Российское агентство правовой и судебной информации 31 1
Совет Федерации Федерального Собрания РФ - Совет по развитию цифровой экономики 11 1
FTC USA - Federal Trade Commission - Федеральная торговая комиссия США 79 1
Минкультуры РФ - Министерство культуры 81 1
Минздрав РФ - Департамент информационных технологий и связи - Департамент цифрового развития и информационных технологий 72 1
WIPO - World Intellectual Property Organisation - Всемирная организациая интеллектуальной собственности 50 1
РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 40 1
GSMA All IP Interconnect Russia 5 5
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 642 4
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 102 4
OpenPOWER Foundation - Consortium 37 4
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 442 3
Gen-Z Consortium 11 3
Linux Foundation 157 3
SNIA - Storage Networking Industry Association 19 3
OpenCAPI Consortium 13 3
PCI-SIG - Peripheral Component Interconnect Special Interest Group 17 3
FIDO Alliance - Fast IDentity Online 23 2
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 32 2
AEB - Association of European Businesses - АЕБ - Ассоциация европейского бизнеса 9 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 202 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 179 1
XDA Developers - Сообщество мобильных разработчиков 45 1
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники - Ассоциация производителей электронной аппаратуры и приборов 52 1
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 76 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 174 1
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 113 1
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5293 315
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7252 297
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3046 246
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3650 220
HDMI - High Definition Multimedia Interface - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 2342 171
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3971 115
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 1682 100
SD - Secure Digital - Формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) - MicroSD - уменьшенная версия популярного формата карты памяти SD Secure Digital 2941 97
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 1202 91
USB Type-C - USB-C 901 90
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 1209 82
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2442 74
DDR - Double data rate 1066 72
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1692 66
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10374 59
Dolby Atmos 144 54
VGA - Video Graphics Array - Компонентный видеоинтерфейс - D-Sub 823 52
USB4 - Стандарт интерфейса на Intel Thunderbolt 3 331 52
Google Android-смартфон - Android-устройства - Android-смартфон 1212 42
QHD - Quad HD - Разрешение экрана монитора - 2560x1440 262 41
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1253 40
5G - Пятое поколение мобильной связи 1366 38
AMOLED - Active Matrix Organic Light-Emitting Diode - Активная матрица на органических светодиодах 699 38
Smartphone - Смартфон 773 37
ARM64 - Архитектура процессора 1017 36
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1580 36
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 862 35
3G - Стандарт мобильной связи 3714 35
PCIe - PCI Express - Peripheral Component Interconnect Express 603 34
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1100 34
Планшет - Планшетный компьютер - Tablet computer - "таблетка" 438 33
DisplayPort - Mini DisplayPort - miniDP - MDP - Стандарт сигнального интерфейса для цифровых мониторов - Стандарт аудиовизуального цифрового интерфейса 453 33
RJ - Registered Jack - Стандартизированный физический сетевой интерфейс 305 30
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 567 29
Dolby Vision 79 28
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - TouchPad - Тачпад - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) 211 27
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4492 27
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2231 27
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 390 27
Ноутбук - Notebook - Лэптоп - Laptop 173 25
Google Android 10750 337
Microsoft Windows 10 6622 247
Nvidia GeForce GTX 2055 179
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1217 124
Intel Core - Семейство процессоров 863 107
Lenovo ThinkPad - серия ноутбуков 166 91
Microsoft Windows 8 1228 90
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 527 90
Apple iOS 5741 85
Microsoft Windows 7 1662 79
Intel x86 - Архитектура процессора 991 66
Apple iPhone - Серия смартфонов 5124 61
Samsung Galaxy S - Серия смартфонов 1154 61
Apple MacBook - серия ноутбуков 697 61
Intel Core i5 Ivy Bridge - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 534 54
AMD Ryzen - Серия микропроцессоров 228 48
Lenovo Yoga - серия ноутбуков 72 45
Nvidia GeForce - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 282 44
Microsoft Windows Phone OS 1472 42
Samsung Galaxy Note 558 41
Corning Gorilla Glass 496 40
Intel Core i - Cерия процессоров 352 39
Apple iPad 3263 38
Intel UHD Graphics - Серия видеокарт 129 36
Lenovo IdeaPad - серия ноутбуков 79 35
Google Play - Google Store - Android Market 2515 35
Microsoft Windows 851 32
Microsoft Windows Hello 170 30
Lenovo Vibe - серия смартфонов 39 30
Apple iPhone 6 547 30
Linux OS 4249 30
Samsung Galaxy Tab S - Серия планшетов 341 29
Nvidia Tegra - серия процессоров 387 29
Intel Xeon - Серия серверных микропроцессоров 503 29
Lenovo ThinkSystem - серия стоечных серверов 27 26
LPDDR - Тип оперативной памяти для смартфонов и планшетов 266 26
AMD Radeon Graphics - Серия видеокарт 320 26
Nvidia GeForce RTX - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 133 25
Apple MacBook Air - Ноутбук 460 25
Google Android 4 Ice Cream Sandwich 437 25
Катаев Александр 36 32
Виноградова Наталья 49 30
Yuanqing Yang - Юаньцин Ян 24 14
Лебедев Михаил 38 11
Помозов Алексей 10 10
Kitagawa Mikako - Китагава Микако 24 9
Ballmer Steve - Балмер Стивен Энтони 360 7
Мишин Глеб 44 7
Steve Jobs - Стив Джобс 701 6
Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 336 6
Гуцериев Михаил 107 6
Ubrani Jitesh - Убрани Джитеш 11 5
Lisa Su - Лиза Су 32 5
Борзилов Давид 36 4
Trump Donald J. - Трамп Дональд 322 4
Krzanich Brian - Кржанич Брайан 51 4
Anderson Jim - Андерсон Джим 11 4
Baker Simon - Бейкер Саймон 22 4
Moshkelani Saeid - Мошкелани Саид 7 4
Путин Владимир 1821 4
Largent Bill - Ларджент Билл 7 3
Xiang Wang - Сян Ван 9 3
Черепенников Антон 52 3
Jun Lei - Цзунь Лей 43 3
Heins Thorsten - Хейнс Торстен 39 3
Главчев Владимир 17 3
Chen John - Чен Джон 17 3
Тач Майкл 36 3
Chou Jay - Чоу Джей 10 3
Pette Bob - Пэтт Боб 9 3
Зайцев Михаил 145 3
Amon Cristiano - Амон Кристиано 11 3
Myerson Terry - Майерсон Терри 56 3
Amini Kamran - Амини Камран 3 3
Goodwin Phil - Гудвин Фил 10 3
Паршин Дмитрий 4 3
Ильин Дмитрий 11 3
Ракаев Марат 9 3
Тимашев Ратмир 58 3
Swan Robert (Bob) H. - Свон (Суон) Роберт 32 2
Россия - Российская федерация - РФ 57238 580
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14034 264
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5707 261
Европа 3736 100
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17320 81
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1093 73
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7920 71
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5609 63
Япония 2771 62
Восточная Европа 1674 50
Ближний Восток 1471 38
Африка 1486 36
Европа Западная 611 33
Индия - Республика 2165 32
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7093 29
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3913 28
Северная Америка 1407 28
Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 757 27
Германия - Федеративная Республика 3618 26
Южная Корея - Республика 1454 22
Украина 3353 21
Испания - Барселона 533 18
Латинская Америка 722 18
Китай - Тайвань 589 17
США - Купертино 204 17
Германия - Берлин 355 16
Казахстан - Республика 2622 13
Азия - Азиатский регион 1512 13
Россия - СФО - Новосибирск 1959 11
Европа Центральная и Восточная - CEE - Central and Eastern Europe 51 11
Россия - УФО - Екатеринбург 2055 10
США - Лас Вегас - Las Vegas 402 10
Канада 1295 10
Франция - Французская Республика 2116 8
Нидерланды 971 7
Австралия - Австралийский Союз 1121 7
Бразилия - Федеративная Республика 1122 7
Беларусь - Белоруссия 2084 6
Америка 456 5
Россия - ПФО - Казань 1510 5
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 25
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4016 18
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3214 15
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования 148 14
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2843 13
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1201 12
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2230 9
Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 316 9
ODM - Original design manufacturer - Производитель изделия, которое создается по его собственному оригинальному проекту, а не по лицензии 26 8
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1009 7
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1159 6
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 847 5
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 4
Selfie - Селфи-модуль - Селфи-съемка 19 3
Know how - Ноу-хау - Секрет производства 58 3
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 281 3
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 180 2
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения 149 2
Образование в России 332 2
Русский язык 976 2
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 2
PTI - payment to income - Показатель долговой нагрузки 3 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - ЦОС - Цифровая образовательная среда 32 2
Trade-in 54 2
Федеральный закон 223-ФЗ - О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц 118 2
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 656 2
Ctrl 39 2
НДС - Налог на добавленную стоимость 534 2
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 150 1
AAA - класс высокобюджетных компьютерных игр 52 1
STEM - S-science (наука), T-technology (технология), Е-engineering (инженерия), М-mathematics (математика) 13 1
Федеральный закон 135-ФЗ - О защите конкуренции - Об оценочной деятельности в Российской Федерации 152 1
Федеральный закон 54-ФЗ - О применении контрольно-кассовой техники 154 1
FIPS - Federal Information Processing Standards - Федеральные стандарты обработки информации США 20 1
PoP - Point of Presence - Точки присутствия 52 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 169 1
МКТУ - Международная классификация товаров и услуг - International Classification of Goods and Services for the Purposes of the Registration of Marks 4 1
Lifestyle - Стиль жизни - Образ жизни 15 1
SBTi - Science Based Target initiative - Инициатива: Цели, установленные наукой - Международная инициатива научно-обоснованных целевых показателей 4 1
ДТП - Дорожно-транспортное происшествие 145 1
CNews - ZOOM.CNews 1089 101
The Verge - Издание 448 16
Thomson Reuters - Рейтер 1718 13
Bloomberg 785 12
GizmoChina 77 10
DigiTimes - Издание 506 9
ZDnet 381 8
Wikipedia - Википедия 275 7
Engadget - Блог о технологиях 336 6
IDG - International Data Group 20 6
Forbes - Форбс 441 5
Nikkei - Издание 114 5
The Digitimes 12 4
GizChina - Издание 40 4
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 674 4
The Wall Street Journal 709 4
Liliputing 27 3
The Korea Herald 25 3
Ars Technica 227 3
Wired - Издание 119 3
Коммерсантъ - Издательский дом 480 3
Ведомости 259 3
BleepingComputer - Издание 120 3
NYT - The New York Times 506 3
Tom’s Hardware 86 3
The Register 338 3
Neowin 38 3
Reddit 198 3
FT - Financial Times 246 3
РБК - РосБизнесКонсалтинг 2100 3
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 3
InformationWeek 101 3
SamMobile 40 2
LetsGoDigital 8 2
TENAA 16 2
DxOMark - Издание 34 2
Patently Apple 27 2
Ice Universe - микроблог инсайдера 8 2
PhoneArena 68 2
TAdviser - Центр выбора технологий 214 2
IDC - International Data Corporation 2711 145
Gartner 2189 62
IDC Russia - IDC Россия 115 30
CNews Analytics 1988 10
IHS iSuppli 274 9
IDC EMEA Quarterly Server Tracker 21 7
Juniper Research 278 6
Strategy Analytics 175 6
Top500 Рейтинг суперкомпьютеров 63 5
IDC Worldwide Quarterly Personal Computing Device Tracker 7 5
IDC Worldwide Quarterly Server Tracker 7 5
IDC Worldwide Quarterly Mobile Phone Tracker 22 5
IDC CEMA 4 4
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 381 4
Markets&Markets Research 78 4
Fortune Global 500 160 4
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 507 4
IDC EMEA Quarterly Enterprise Storage Systems Tracker 14 4
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 91 4
PCMark 73 4
Forbes Global 2000 15 3
Counterpoint Research 29 2
Forrester Research 385 2
Gartner Hype Cycle - Кривая развития технологий - Plateau of Productivity - Плато продуктивности 24 1
NPD Group 81 1
Forbes Cloud 100 4 1
Synergy Research Group 13 1
NPD DisplaySearch 195 1
Sapio Research 1 1
Bloomberg Intelligence 2 1
ITIC - Information Technology Intelligence Consulting 4 1
Microsoft Security Intelligence Report 13 1
IDC Worldwide Quarterly Enterprise Storage Systems Tracker 2 1
IDC Mobile Device Trackers 1 1
IDC Devices&Displays 1 1
IDC Worldwide Mobile Device Trackers 5 1
Analysys Mason 26 1
Mercury Research 19 1
Cinebench 16 1
Forrester Consulting 22 1
Argonne National Laboratory - Аргоннская национальная лаборатория 11 3
University of Cambridge - Кембриджский университет 44 3
NIST - The National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартов и технологий США 114 2
АНК - Академия наук Китая - Академия общественных наук КНР - CAS - Chinese Academy of Sciences 3 2
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 141 2
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 652 2
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 228 2
JCU - James Cook University in Queensland - Университет Джеймса Кука 1 1
Los Alamos National Laboratory - Лос-Аламосская национальная лаборатория 6 1
MPCDF - Max Planck Computing and Data Facility - Общество Макса Планка 1 1
Академия АйТи 34 1
NSF - National Science Foundation - Национальный научный фонд США 13 1
University of Toronto - Университет Торонто 7 1
NYU - New York University - Нью-Йоркский университет - Polytechnic Institute of New York University - Политехнический институт Нью-Йоркского университета 21 1
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 38 1
LLNL - Lawrence Livermore National Laboratory - Ливерморская национальная лаборатория им. Э. Лоуренса 3 1
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет 79 1
ОИЯИ - Объединённый институт ядерных исследований 24 1
РУДН - Российский университет дружбы народов 35 1
ИРИ - Институт развития интернета 94 1
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 26 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 429 1
РХТУ - Российский химико-технологический университет имени Д. И. Менделеева 7 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи 588 28
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 219 23
Computex - Тайбэйская международная компьютерная выставка- Taipei International Information Technology Show 119 8
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards 113 5
Lenovo Tech World 4 4
Олимпийские игры - Olympic Games 302 3
WWDC - Apple Worldwide Developers Conference 142 3
Чёрная пятница (распродажи) 69 3
Google I/O Всемирная конференция разработчиков 98 3
Industrie Forum Design Award 2 2
Red Dot Design Award 20 2
Microsoft Build - конференция 30 2
Amazon Prime Day 5 1
CeBIT 84 1
CNews Женщины года в отрасли ИТ 7 1
BETT - The World's Leading Education Show - Выставка образовательных технологий 6 1
Merlion IT Solutions Summit 9 1
Формула 1 - Formula 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 91 1
Интерполитех - Выставка средств обеспечения безопасности государства 9 1
CNews AWARDS 291 1
Lenovo Transform 1 1
CVPR - Conference on Computer Vision and Pattern Recognition 4 1
ZeroNights - конференция по информационной безопасности 15 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1137 1
Lenovo Accelerate 1 1
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 322 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 757594, в очереди разбора - 661284.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru






MARKET.CNEWS

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Стирально-сушильная машина или отдельная сушка: что выбрать?

Обзор JBL Bar 5.0 Multibeam: кинотеатральный звук в компактном формате

Обзор гибкого смартфона Samsung Galaxy Z Fold3: на пути к совершенству

Показать еще

Наука

Квантовый Интернет уже близко: ученые достигли квантовой телепортации между двумя чипами

Новый протокол квантовой криптографии стал устойчив к помехам

Речевой нейропротез переводит сигналы мозга прямо в слова
Показать еще