Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 199231
ИКТ 15374
Организации 11762
Ведомства 1510
Ассоциации 1112
Технологии 3583
Системы 27061
Персоны 86987
География 3117
Статьи 1580
Пресса 1318
ИАА 757
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2830
Мероприятия 894

Intel Core i7 Kaby Lake Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


20.06.2025 Создан истинный «убийца» Raspberry Pi. При размере с кредитку у него мощный процессор Core i7 и ОС Windows 11

Core i7 в кармане Компания AAEON разработала новый одноплатный компьютер de next-RAP8 размерами 86х56 мм в длину и ширину, как у кредитной карты или у классического одноплатника Raspberry Pi 5 образ
15.11.2024 Лучшие моноблоки с диагональю 24 дюйма: хиты продаж

то пользователь получит уведомление.  MSI Modern AM242P 12M-617XRU За работу моноблока отвечает чип Intel Core i7-1260P. В устройстве установлено 16 Гбайт ОЗУ и SSD объемом 512 Гбайт. Пользоват
01.04.2024 Обзор игрового ноутбука Acer Nitro 16: геймерская мечта по адекватной цене

Технические характеристики Дисплей 16", 2К (2560 x 1600), 165 Гц, IPS Процессор Intel Core i7-13700H, 2,4 ГГц Память 16 Гбайт DDR5 Хранилище 1 Тбайт Видеокарта NVIDIA GeForc
14.11.2023 Обзор ноутбука Digma Pro Fortis M: «рабочая лошадка» в офисе и дома

. В нашем распоряжении оказалась модель Digma Pro Fortis M, в основе которой лежит шестиядерный чип Intel Core i7 10710U и 16 Гбайт оперативной памяти. Основные технические характеристики устро
15.06.2023 Intel убила легендарные процессоры Core i3, i5 и i7

Прощай, Core i7 Компания Intel заявила о прекращении выпуска процессоров под названием Core i3, i5, i7 и i9. Сами чипы никуда не денутся, но больше не будут продаваться под этими брендами, пишет порт
13.09.2021 Лучшие ноутбуки для учебы в 2021 году: выбор ZOOM

она может потянуть все требовательные программы и современные игры. В основе модели лежит процессор Intel Core i7-10750H, способный разгоняться до 5 ГГц. В паре с ним идет 16 Гбайт оперативной

10.06.2021 Intel хочет запретить менять процессоры в ПК

вала на своем сайте их спецификации, и пока в серию входят четыре чипа, по одной модели для i3, i5, i7 и i9. Все процессоры новой линейки имеют индекс «В» в своем названии, значение которого In
04.12.2020 Honor объявила о старте продаж нового игрового ноутбука Hunter V700. Цена. Фото

Бренд Honor объявил о старте продаж нового игрового ноутбука Honor Hunter V700. Первый игровой ноутбук бренда Honor построен на базе процессора Intel Core i7-10750H 10 поколения и дискретной видеокарты Nvidia Geforce RTX 2060 с трассировкой лучей в реальном времени. Ноутбук Honor Hunter V700 выполнен в корпусе из алюминиевого сплава и

23.11.2020 Honor представила игровой ноутбук HUNTER V700

r представила свой первый игровой ноутбук Honor HUNTER V700 в двух модификациях на базе процессоров Intel Core i7-10750H и Intel Core i5-10300H 10 поколения и дискретными видеокартами NVIDIA Ge
15.10.2020 Топовый процессор Intel работает на 20% медленнее чипа среднего класса

Core i7 лучше Core i9 Процессор Intel Core i9-10885H образца II квартала 2020 г. в сравнительных т
26.06.2019 Intel сильно снизит цены на процессоры, чтобы конкурировать с AMD

твенные источники сообщает издание DigiTimes. Цены будут снижены на процессоры Intel Core i9-9900K, i7-9700K и i5-9600K, скидка составит от $25 до $75. AMD запускает Ryzen 9 3900X, чтобы он кон
28.03.2019 iRobot Roomba i7+ не заблудится в любом доме

В России начинаются продажи нового робота-пылесоса iRobot Roomba i7+. iRobot Roomba i7+ умеет самостоятельно составлять планы убираемых помещений, запоминать их, при необходимости осуществляя уборку отдельных комнат или зон. Пылесос помнит до 10 плано
29.08.2018 Intel выпустил процессоры для ноутбуков с рекордным временем работы

Улучшенная версия архитектуры Kaby Lake Компания Intel представила два новых семейства мобильных процессоров Core восьмого поколения. В класс Y (чипы с архитектурой Amber Lake) вошли три наиболее экономичных процессоры i7-8
13.06.2018 Самые компактные игровые ноутбуки. Выбор ZOOM

оры Intel Core седьмого поколения). Внутри трудится практически эталонный для игрового ноутбука чип Intel Core i7 7700HQ. Да и видеокарта тоже неплохая — NVIDIA GeForce GTX 1060 способна справи
21.09.2017 Рассекречены планы Intel по выпуску крошечных компьютеров

ом использовать процессоры Coffee Lake и Gemini Lake, однако место найдется и для более мощных Core i7 Kaby-Lake H, а также для поддержки дискретной графики.Новые семейства NUCУже во II кв. 201
21.08.2017 Intel выпустила восьмое поколение процессоров Core

цессора нового восьмого поколенияIntel представила четыре новых мобильных процессора Core i5 и Core i7 в линейке U. Все новые чипы обладают четырьмя вычислительными ядрами с поддержкой технолог
17.08.2017 Игровые ноутбуки массой до 3 кг. Выбор ZOOM

масса для геймбука совсем невелика — 1,8 кг. Но в его 15,6-дюймовый корпус уместили железо на базе Intel Core i7 7700HQ с частотой до 2,8 ГГц и с 32 Гбайт DDR4. За должную игровую производител
30.05.2017 Представлены топовые процессоры Intel Core i9

мейство десктопных процессоров Core X. В него вошли более мощные версии существующих Core i5 и Core i7, наряду с новой долгожданной линейкой Core i9 повышенной производительности.Целевая аудито
15.05.2017 Впервые рассекречены характеристики новых топовых процессоров Intel Core i9

l Core i9. Новые процессоры семейства Skylake-X наряду с также ожидаемыми чипами Kaby Lake-X (новые Intel Core i7) будут поддерживать набор системной логики Intel X299 Express, процессорный раз
19.01.2017 MSI анонсировала новую линейку мобильных рабочих станций на базе Intel Core i7 и Nvidia Quadro

ий, представила новую линейку мобильных рабочих станций с новейшим, седьмым, поколением процессоров Intel Core i7 и новыми видеокартами Nvidia Quadro. Новые мобильные рабочие станции MSI, оптим
17.01.2017 Asus представила ноутбуки для геймеров на базе процессоров Intel Core i7

мпания Asus представила ноутбуки для геймеров серии Republic of Gamers на базе новейших процессоров Intel Core i7 седьмого поколения, которые дарят не только увеличение производительности по ср
29.11.2016 Dell начал российские продажи ноутбуков Alienware с поддержкой VR. Фото

ующими моделями, благодаря графическим ускорителям NVIDIA GeForce GTX 10 серии и новым процессорами Intel Core i7. Корпус ноутбуков стал на 25% тоньше, а в их конструкции применяется медь для б
02.09.2014 Intel начала продажу восьмиядерного процессора Core i7

вычислительных ядер заключено в архитектуре новейшего процессора Intel серии Core i7. Сверхбыстрый Intel Core i7-5960X Extreme Edition предназначен для сборки высокопроизводительных систем и о
24.04.2012 Ноутбук для дома HP Pavillion dv7-6153er: ZOOM рекомендует

импатичный и интересный. Мощный, с хорошим балансом процессора и видеокарты: 4-х ядерный Intel Core i7-2630QM с частотой 2ГГц (в турбо-режиме до 2,9ГГц) и 8ГБ оперативной памяти в сочетании с A
08.08.2011 Обзор ноутбука HP Pavilion dv6-6160er: обещания и реальность

р очередной интересной «домашней» новинки - мультимедийного ноутбука HP Pavilion dv6-6160er на базе Intel Core i7. Внешний вид Популярная линейка HP Pavilion dv позиционируется как домашние ноу
01.06.2011 MSI представила игровые ноутбуки с 4-ядерными процессорами Intel Core i7

Компания MSI в рамках выставки Computex в Тайбэе представила три модели мобильных компьютеров игровой серии G - GT780, GT683 и GE620, - все оснащенные 4-ядерными процессорами Intel Core i7 последнего поколения с технологией Turbo Boost 2.0 и дисплеями с Full HD-разрешением. Модели GT780 и GT683 (17,3 и 15,6 дюйма соответственно) оснащаются четырьмя слотами для опера
13.11.2010 Advantech выпустила первый встраиваемый компьютер на базе Intel Core i5/i7 с пассивным охлаждением

крупнейших в мире производителей вычислительной техники для промышленной автоматизации, встраиваемых систем и телекоммуникаций, выпустила встраиваемый компьютер ARK-3440 с интегрированным процессором Intel Core i5/i7. Эта модель является одним из первых компьютеров в своем классе, имеющих полностью пассивное охлаждение. Встраиваемый компьютер ARK-3440 является преемником модели ARK-3420. По
27.10.2010 Epson выпустила неттоп на базе Intel Core i7

роено на базе процессоров Intel (Intel Celeron P4600, Core i3-370M, i5-460M, i5-560M), в том числе, Intel Core i7-640M, совершенно нехарактерного для подобной техники (они обычно оснащаются чип
28.09.2010 Intel выпустила новые процессоры для ноутбуков

Корпорация Intel обновила модельный ряд процессоров для ноутбуков, включая подсемейства Core i5 и i7. Обновленный модельный ряд включает i5-580M и i5-560M. Первый процессор обладает тактовой частотой 2,66 ГГц, 3 МБ кэш-памяти второго уровня и способен обрабатывать 4 потока команд одновремен
18.05.2010 Fujitsu выпустила ноутбук-трансформер с Core i7

нной емкости. Цена LifeBook T730 начинается от $1,869 за модификацию с Core i5-520M, 2 ГБ памяти и обычным активным диджитайзером. За дополнительные $250 Fujitsu также предлагает версию с процессором Core i7-620M и возможностью "пальцевого" ввода информации.
11.03.2010 Intel представила первый 6-ядерный процессор для настольных систем

дставила первый 6-ядерный чип для настольных систем. Известный под кодовым названием Gulftown, Core i7-980X Extreme Edition изготавливается на базе 32-нм техпроцесса, содержит 1,17 млрд транзис
27.01.2010 Toshiba Qosmio x500: сверхмощный ноутбук с Core i7 и Blu-Ray

винутых Сравним героя сегодняшнего обзора с не менее сообразительными собратьями на базе процессора Intel Core i7 в их наилучшей комплектации. Таким требованиям отвечают, например, HP Pavilion

08.12.2009 Asus M60J: сверхмощный ноутбук с четырехъядерным процессором Core i7

и серии UL подобная клавиатура устанавливается уже сегодня.   Asus M60J использует мощный процессор Intel Core i7 Другое замечание относится к цифровой клавиатуре. На наш взгляд, на таких прост
30.11.2009 Depo анонсировала новую рабочую станцию с поддержкой Core i5 и i7

Компания Depo Computers анонсировала новую модель Depo Race X340R – высокопроизводительную рабочую станцию на базе набора микросхем Intel P55 с поддержкой передовых процессоров Intel Core i5 и Intel Core i7 с использованием интеллектуальных многоядерных технологий, таких как Intel Turbo Boost и Intel Hyper-Threading. Новинка поддерживает двухканальную память стандарта DDR2 с максимал
18.11.2009 Kingston приступила к поставкам комплектов памяти для платформ на базе Core i7

рупнейший мировой независимый производитель устройств хранения данных, приступила к производству комплектов трехканальных модулей памяти HyperX суммарной емкостью 12 ГБ для систем на базе процессоров Intel Core i7 с разъемом LGA1366. Комплекты модулей памяти DDR3 с поддержкой XMP включают в себя шесть модулей памяти емкостью 2 ГБ каждый, работающих с частотой 1600 МГц и энергопотреблением в
22.10.2009 Intel выпустила Core i7 с тактовой частотой 3,2 ГГц

Корпорация Intel приступила к поставкам четырехъядерного процессора Core i7-960 с базовой тактовой частотой 3,2 ГГц и максимальной тактовой частотой 3,46 ГГц в р
24.09.2009 Ноутбук Toshiba Qosmio X500: 4-ядерный процессор Core i7, 1 ГБ видеопамяти GDDR5

игурации, оснащается оперативной памятью типа DDR3 (1066 МГц) емкостью до 8 ГБ и может содержать до двух жестких дисков общей емкостью 1 ТБ. В ноутбуке используется новейший четырехъядерный процессор Intel Core i7-720QM c тактовой частотой 1,6@2,8 ГГц, созданный на базе архитектуры Nehalem. В роли графической подсистемы выступает адаптер Nvidia GeForce GTS 250M с 1 ГБ видеопамяти типа GDDR5
24.09.2009 Ноутбуки с самым быстрым чипом Intel вышли на рынок

буков (кодовое имя чипов — Clarksfield). Все представленные процессоры — четырехъядерные: Intel Core i7–720QM, i7–820QM и i7–920XM Extreme с шиной 1333 МГц, кэшем 6 МБ,
24.09.2009 Intel выпустила 4-ядерные процессоры Core i7 для ноутбуков

довое имя чипов – Clarksfield). Были представлены три процессора, все четырехъядерные, - Intel Core i7-720QM, i7-820QM и i7-920XM Extreme с тактовыми частотами 1,6 ГГц, 1,73 ГГц и
08.09.2009 Intel представила новые процессоры Core

Базовые частоты представленных моделей Core i7 — Core i7-860 и Core i7-870 — составляют 2,8 и 2,93 ГГц с возможностью повышения до 3,46 и 3,6 ГГц соответственно (технология Intel Turbo Boost). Чипы обладают кэш-памятью объе

Публикаций - 1371, упоминаний - 2051

Intel Core i7 Kaby Lake и организации, системы, технологии, персоны:

Intel Corporation 12811 642
Nvidia Corp 4002 502
Lenovo Group 2446 237
AMD - Advanced Micro Devices 4641 229
Acer Group - Acer Inc 2776 226
HP Inc. 5883 204
Apple Inc 13154 201
ASUS - AsusTek Computer Inc 2174 184
Dell EMC 5180 156
Microsoft Corporation 25775 139
Samsung Electronics 11064 107
MSI - Micro-Star International - Эмэсай Компьютер 740 88
Sony 6739 80
Toshiba Corporation 2980 67
VAIO 475 63
Dell Technologies - Dell Computer 2219 60
Samsung - Harman Kardon - Harman Multimedia - Harman International Industries 332 49
Huawei 4676 47
Bang&Olufsen - B&O 148 41
Google LLC 12688 40
Dell Alienware Corp 149 36
Fujitsu 2105 36
LG Electronics 3735 31
Xiaomi - Сяоми 2231 28
AMD Graphics Product Group - ATI 973 27
Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 782 26
HP - Hewlett-Packard 3662 24
Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 933 24
IBM - International Business Machines Corp 9699 24
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 23
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 23
Samsung - Harman - JBL 242 22
Gigabyte Technology - Gigabyte Communications 422 21
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology - Worldwide Semiconductor Manufacturing 1101 21
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2692 21
Qualcomm Technologies 1974 19
Adobe Systems 1597 18
Ростелеком 10948 17
МегаФон 10742 17
Amazon Inc - Amazon.com 3277 17
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 38
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 26
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1060 14
Россети Ленэнерго 1699 12
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 12
TÜV Rheinland Group 181 10
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 9
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 9
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 501 8
Netflix - онлайн-кинотеатр 528 8
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 8
Assist - Ассист 218 7
Почта России ПАО 2370 7
Совкомбанк Совесть 279 6
MediaMarkt - Media-Saturn-Holding - Медиа-Сатурн-Русланд 220 6
Белый Ветер 365 5
Связной ГК 1401 5
Банк Оранжевый - ПромСервисБанк 285 4
РЖД - Российские железные дороги 2096 4
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 4
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1308 4
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 497 4
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 4
Spotify - Спотифай - интернет-сервис потокового аудио 294 4
Техносила - СервисТрейд - Техношок - Диал Электроникс 265 3
Л1 - Инвестиционно-строительный холдинг - L1 154 3
LEGO 260 3
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1131 3
Volvo Cars 262 3
Спортмастер - Sportmaster 201 2
Возрождение - Коммерческий банк 359 2
EPIC Telecom Invest 212 2
АвтоВАЗ - Волжский Автозавод - Волжский автомобильный завод 342 2
Deutsche Bank - Дойче Банк 422 2
SoftBank Group 284 2
Volkswagen Audi Group 232 2
UMA - United Music Agency 40 2
Mazda Motor Corporation 73 2
Верный - торговая сеть 326 2
Лента - Окей - О'Кей - РФБ-Ритейл - Гипермаркет 240 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 45
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 30
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 17
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 10
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 9
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 9
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 8
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 7
Минцифры РФ - Россвязь - Федеральное агентство связи 753 7
Фонд универсального обслуживания - Резерв универсального обслуживания 118 6
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 6
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 6
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 5
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 4
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 4
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 805 4
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 4
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3441 3
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 3
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 3
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 3
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 3
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 3
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 3
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 3
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 3
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ - Агентство по управлению федеральным имуществом, ФАУФИ 617 2
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 456 2
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции - Управления Федеральной миграционной службы 599 2
Минцифры РФ - Департамент развития архитектуры и координации информатизации - Департамент государственной политики в области информационных технологий и координации информатизации - Департамент развития отрасли информационных технологий 179 2
Минспорта РФ - Министерство спорта, туризма и молодёжной политики Российской Федерации - Росспорт - Федеральное агентство по физической культуре и спорту - Государственный комитет по физической культуре и спорту - Госкоммолодёжь России 128 2
U.S. Department of Defense - United States Army - Армия США - Сухопутные войска США 631 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 2
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 2
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1929 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 2
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 264 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 2
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 2
Федеральное казначейство России 1949 2
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 424 31
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 5
РАМУ - Российская Ассоциация Маркетинговых Услуг 62 5
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 5
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 4
FIDO Alliance - Fast IDentity Online 38 2
NRF - National Retail Federation - Национальная федерация розничной торговли - Национальная федерация ритейлеров США 23 2
SD Card Association - Некоммерческая организация стандартизации карт памяти - Secured Digital (SD) Memory Card 57 1
LTE Union - Союз операторов мобильной связи ЛТЕ - Консорциума 4G - Некоммерческое объединение операторов связи 29 1
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 207 1
APWG - Anti-Phishing Working Group - Антифишинговая рабочая группа - Рабочая группа по борьбе с фишингом 21 1
OLPC - One Laptop per Child 82 1
FISU - Fédération Internationale du Sport Universitaire - Международная федерация университетского спорта 2 1
АКППОО - Ассоциация КП ПОО - Ассоциация крупнейших потребителей программного обеспечения и оборудования 22 1
IPC - Association Connecting Electronics Industries - Ассоциация по разработке электронных коммуникаций 3 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 1
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 264 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 1
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 1046
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 942
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10357 764
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13246 592
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3783 588
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10595 576
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6462 480
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 4203 462
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта 4613 439
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 434
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6408 424
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18328 413
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 412
DDR - Double data rate 3083 403
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10697 388
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 3145 356
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13053 315
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14767 310
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy - BLE, BTLE 7937 287
USB Type-C - USB-C - USB 3 2379 283
Компьютеризация - Клавиатура - Keyboard 2479 273
Компьютеризация - Клавиатура - QWERTY - ЙЦУКЕН-клавиатура 3637 263
Ultrabook - Ультрабук - Subnotebook - Субноутбук - Sleekbook - Сликбук - тонкий и лёгкий ноутбук - ультракомпактный ноутбук - мининоутбук 1054 252
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8776 251
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 4455 245
4K UHD - 4K Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3938 227
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 226
Биометрия - Дактилоскопия - Fingerprinting 2513 217
HVAC - Heating, Ventilation & Air Conditioning - ОВиК, ОВКВ - отопление, вентиляция, кондиционирование и охлаждения воздуха - Климатическое оборудование - Гаджеты климатические - Climate equipment, technology, gadgets - Air conditioners 3055 214
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10743 192
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6265 192
Thunderbolt - аппаратный интерфейс, ранее известный как Light Peak 502 191
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 181
VESA DisplayPort - Mini DisplayPort - miniDP - MDP - Стандарт сигнального интерфейса для цифровых мониторов - Стандарт аудиовизуального цифрового интерфейса 866 175
Наушники - Headphones 4478 175
Аккумулятор электрический - Время автономной работы - Battery life - Ёмкость батареи 1973 168
Сетевое оборудование - Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3900 166
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8515 165
Тонкий клиент - Thin client - Нулевой клиент - компьютер или программа-клиент в сетях с клиент-серверной или терминальной архитектурой 2723 164
Notebook gaming - Игровой ноутбук 367 157
Intel Core i5 Ivy Bridge - Intel Arrandale - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1444 601
Intel Core - Семейство процессоров 1251 478
Intel Core i - Cерия процессоров 534 299
Intel Core i3 - Семейство процессоров с архитектурой X86-64 769 289
Microsoft Windows 16882 275
Nvidia GeForce GTX 525 211
Microsoft Windows 10 1938 196
Nvidia GeForce - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 871 165
Nvidia GeForce RTX - Nvidia Titan RTX - Nvidia RTX Studio - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 468 131
AMD Ryzen - Серия микропроцессоров 636 130
Apple MacBook - серия ноутбуков 1081 126
Microsoft Windows 7 2007 121
Microsoft Windows 8 - Microsoft Windows RT 1440 121
Intel Core i9 Sky lake - Intel Core i9 Cofee lake - семейство процессоров 293 115
Intel HD Graphics - графический процессор 233 112
Apple MacBook Pro 559 107
Nvidia GeForce GT 337 105
Intel Turbo Boost Technology 216 100
Apple MacBook Air - Ноутбук 500 93
Google Android 15243 92
Intel UHD Graphics - Серия видеокарт 205 89
Lenovo ThinkPad - серия ноутбуков 493 87
Linux OS 11533 86
Microsoft Windows Hello 210 86
Acer Aspire - серия ноутбуков 330 78
Dell Inspiron - Серия ноутбуков 317 75
Lenovo IdeaPad - серия ноутбуков 192 73
Intel Celeron - Серия процессоров 979 72
Intel Iris Graphics - серия дискретных видеокарт 121 71
Samsung Display - Corning Gorilla Glass 736 70
LPDDR - Low Power DDR - Тип оперативной памяти для смартфонов и планшетов 574 69
Nvidia GeForce MX - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 139 68
AMD Radeon Graphics - серия видеокарт 662 68
ASUS Zenbook - Серия ноутбуков 102 66
Lenovo Yoga - серия ноутбуков 137 65
Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 1909 63
Nvidia Quadro GPU 279 61
AMD Radeon R - AMD Radeon RX - Серия видеокарт 178 58
Microsoft Windows 11 827 57
Intel Sandy Bridge 145 55
Jobs Steve - Джобс Стив 1031 10
Krzanich Brian - Кржанич Брайан 58 9
Никифоров Николай 1138 8
Lin James - Лин Джеймс 15 7
Hadberg Anne-Sophie - Хэдберг Анна-Софи - Хадберг Энн-Софи 12 7
Gelsinger Patrick - Гелсингер Патрик 202 6
Swan Robert - Swan Bob - Свон Роберт - Суон Боб 70 5
Panay Panos - Панай Панос 21 5
Walker Chris - Уокер Крис 7 5
Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 404 4
Катаев Александр 40 4
Коваленко Павел 70 4
Bonnafy Benoit - Боннафи Бенуа 7 4
Ive Jonathan - Ive Jony - Айв Джонатан - Айва Джони 81 3
Резников Олег 20 3
Черкасов Дмитрий 43 3
Шмыков Николай 9 3
Trump Donald J. - Трамп Дональд 687 3
Koduri Raja - Кодури Раджа 24 3
Вагизов Ильдар 32 3
Kao Jerry - Као Джерри 3 3
Покровский Алексей 5 3
Дашкевич Алексей 10 3
Landto Ruediger - Ландто Рюдегер 10 3
Ильичев Андрей 38 3
Lisa Su - Лиза Су 59 2
Волин Алексей 122 2
Никифорова Светлана 34 2
Усманов Алишер 311 2
Дмитриев Кирилл 120 2
Духовницкий Олег 91 2
Ballmer Steve - Баллмер Стивен 579 2
Бурмистров Роман 6 2
Козырев Алексей 328 2
Мариничев Дмитрий 24 2
Blass Evan - Бласс Эван 36 2
Moshkelani Saeid - Мошкелани Саид 8 2
Виноградов Дмитрий 74 2
Понькин Александр 34 2
Заикина Мария 14 2
Россия - РФ - Российская федерация 166168 564
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54747 180
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19138 109
Япония 13807 65
Европа 24964 57
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 51
Солнце - звезда Солнечной системы 5490 49
Китай - Тайвань 4245 45
Германия - Федеративная Республика 13221 34
Южная Корея - Республика 7052 33
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1886 28
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 20
Азия - Азиатский регион 5920 20
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 20
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 17
Германия - Берлин 732 16
Италия - Итальянская Республика 4508 16
Франция - Французская Республика 8177 16
Америка Северная - Североамериканский регион 3414 15
Индия - Bharat 5869 12
Канада 5081 12
США - Невада - Лас Вегас - Las Vegas 805 11
Америка - Американский регион 2206 9
Ближний Восток 3154 9
Земля - планета Солнечной системы 10865 8
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 8
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3660 8
Африка - Африканский регион 3641 8
Россия - СФО - Новосибирск 4876 8
США - Калифорния - Северная Калифорния - Сан-Франциско 1461 8
Китай - Тайвань - Тайбэй 362 7
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 7
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1823 7
США - Калифорния 4829 7
Беларусь - Белоруссия 6289 6
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3467 6
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3582 6
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2364 6
Россия - ЦФО - Липецкая область - Грязи 392 5
Сатурн - Титан (спутник) 533 5
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5510 255
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 142
Алюминий - Aluminium - химический элемент 1516 135
Ergonomics - Эргономика 1755 75
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 71
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 53
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7418 42
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5582 40
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 40
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6170 37
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 3101 37
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 35
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 33
Туризм деловой - Corporate travel - Командировки - Системы управления командировками - Деловые поездки - Bleisure-путешествия 1400 30
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3395 27
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7529 27
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2678 24
Экстремальная ситуация - экстремальные условия - жесткие условия эксплуатации 1363 23
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 22
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3789 21
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 21
Английский язык 7030 21
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 21
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5620 20
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1574 20
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8073 20
Здравоохранение - Офтальмология - глазные заболевания - органы зрения 735 19
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 19
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9107 17
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3304 17
Металлы - Медь - Copper 862 17
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6171 16
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6758 16
Метрология - Нанометрология - Nanometrology - Нанометр 887 15
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3354 14
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4666 14
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения - Изобретательство - Новаторство 1727 14
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11323 14
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10345 13
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3863 13
CNews - ZOOM.CNews 1866 131
Tom’s Hardware 600 26
DigiTimes - Издание 1331 18
The Verge - Издание 619 11
TechSpot 188 8
CNET Networks - CNET News 1643 8
Bloomberg 1627 8
Neowin 217 7
Electronista 166 7
Reddit 398 7
VideoCardz 44 6
WCCFTech - Издание 110 5
AnandTech 73 5
Wikipedia - Википедия 650 4
ZDnet 663 4
Engadget - Блог о технологиях 429 3
Liliputing 76 3
TechPowerUp 23 3
Ars Technica 450 3
AppleInsider 400 3
GizmoChina 171 3
9to5Mac 70 3
InfoWorld 56 3
BleepingComputer - Издание 458 2
9to5Google 60 2
SlashGear 134 2
Inquirer 463 2
TechRadar 97 2
ComputerWorld 144 2
Fanless Tech 2 2
SemiAccurate 13 2
CNX Software 18 2
TG Daily 98 2
Reg Hardware 91 2
SpaceDaily - Space Daily 187 2
FT - Financial Times 1296 2
The Register - The Register Hardware 1784 2
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 2
TechCrunch - TechCrunch Network - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1309 2
Business Insider - Бизнес инсайдер 264 2
IDC - International Data Corporation 4975 18
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 17
Gartner - Гартнер 3658 9
Cinebench 29 7
GfK Group - GfK-Nürnberg Gesellschaft für Konsumforschung - GfK Rus - ГФК-Русь - Международный институт маркетинговых и социальных исследований 285 4
Mercury Research 73 3
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 3
TrendForce 187 2
NetMarketShare Web Analytics 29 2
HFS Research 49 2
Strategy Analytics 285 2
IHS iSuppli - IHS Infonetics Research - IHS Markit - IHS Technology 530 2
Эксперт РА - Рейтинговое агентство 145 1
SimilarWeb 62 1
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 375 1
НМГ - Медиалогия 37 1
CNews Analitycs - Топ федеральных ИТ-чиновников 30 1
S&P Global - Standard & Poor's - Standard and Poor’s 552 1
Guinness World Records - Книга рекордов Гиннесса 195 1
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей - Индекс счастья клиента 851 1
Jon Peddie Research 46 1
Net Applications 127 1
Futuresource Consulting 16 1
Global Workplace Analytics 3 1
Мировой рынок ПК - Мировой рынок компьютеров 58 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1086 1
ANSI - American National Standards Institute - Американский национальный институт стандартов 302 3
РАН - Российская академия наук 2122 3
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 740 2
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1727 2
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн - ИНЭУМ им. И. С. Брука - Институт электронных управляющих машин 149 2
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 212 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 493 1
МГМСУ - Московский государственный медико-стоматологический университет имени А.И.Евдокимова 14 1
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 269 1
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - ФИПС - Федеральный институт промышленной собственности - Палата по патентным спорам 106 1
РАН НИИСИ ФГУ ФНЦ - Научно-исследовательский институт системных исследований Российской академии наук 55 1
НГУ - Новосибирский Государственный Университет - Новосибирский национальный исследовательский государственный университет 304 1
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 280 1
VU - Vrije Universiteit Amsterdam - Амстердамский свободный университет 7 1
РАН - Академия наук СССР - АН СССР 46 1
UTokyo - University of Tokyo - Токийский университет 156 1
UMich - UM - University of Michigan - Мичиганский университет - Университет Мичигана 335 1
Huawei ICT Academy - ИКТ-Академия Huawei - Huawei Network Academy - Сетевая академия Huawei 23 1
Softline Education - Академия Softline - Softline Корпоративный Университет - Softline IT Graduate - учебный центр - Softline Academy Alliance 190 1
РАН СПИИРАН - Санкт-Петербургский институт информатики и автоматизации Российской академии наук 9 1
РАН ИТМиВТ ФГУП - Институт точной механики и вычислительной техники имени С.А. Лебедева Российской академии наук 71 1
РГХПУ им. Строганова - Российский государственный художественно-промышленный университет имени С.Г. Строганова - Университет Строганова - МГХПА - Московская государственная художественно-промышленная академия им. С.Г. Строганова 10 1
Росатом - РФЯЦ-ВНИИЭФ ФГУП - НИИИС ФНПЦ ФГУП им. Ю.Е. Седакова - НИИ измерительных систем им. Ю.Е. Седакова - Научно-исследовательский институт измерительных систем им. Ю. Е. Седакова 16 1
МГУ - Физический факультет МГУ им. М. В. Ломоносова 38 1
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 1001 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 1
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 307 1
РХТУ - Российский химико-технологический университет имени Д. И. Менделеева 64 1
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 635 41
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 30
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 339 24
Computex - Тайбэйская международная компьютерная выставка- Taipei International Information Technology Show 138 16
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 952 10
Intel Developer Forum - IDF 317 7
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1283 6
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 749 5
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 4
Рождество Христово - Рождественские каникулы 664 4
WWDC - Apple Worldwide Developers Conference 182 4
Samsung Unpacked 41 2
Red Dot Design Award 57 2
Международный женский день - 8 марта 418 2
Industrie Forum Design Award 2 2
День молодёжи - 27 июня 1087 2
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 660 2
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 227 1
Google I/O Всемирная конференция разработчиков 157 1
АТЭС - Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество - Азиатско-Тихоокеанскмй Форум 90 1
NA LCS - North American League Championship Series 1 1
ISE - Integrated Systems Europe 51 1
Embedded World 10 1
FIFA Fan Fest - Фестиваль болельщиков FIFA (ФИФА) 5 1
День Защитника отечества - 23 февраля 66 1
iF Design Awards 26 1
Восточный календарь - Китайский календарь - Китайский Новый год - Праздник весны 37 1
ИгроМир 125 1
FISU Universiade - Универсиада - Международные и национальные спортивные соревнования среди студентов 119 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1281 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463271, в очереди разбора - 724356.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Лучшие видеорегистраторы в 2026 году: хиты продаж

Как безопасно купить б/у смартфон: подробная инструкция

Обзор пылесоса Dreame Z40 AquaCycle Pro: сухая и влажная уборка без усилий

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще