Intel Core i7 Kaby Lake

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Ноутбук для дома HP Pavillion dv7-6153er: ZOOM рекомендует импатичный и интересный. Мощный, с хорошим балансом процессора и видеокарты: 4-х ядерный Intel Core i7-2630QM с частотой 2ГГц (в турбо-режиме до 2,9ГГц) и 8ГБ оперативной памяти в сочетании с A

Обзор ноутбука HP Pavilion dv6-6160er: обещания и реальность р очередной интересной «домашней» новинки - мультимедийного ноутбука HP Pavilion dv6-6160er на базе Intel Core i7. Внешний вид Популярная линейка HP Pavilion dv позиционируется как домашние ноу

MSI представила игровые ноутбуки с 4-ядерными процессорами Intel Core i7 Компания MSI в рамках выставки Computex в Тайбэе представила три модели мобильных компьютеров игровой серии G - GT780, GT683 и GE620, - все оснащенные 4-ядерными процессорами Intel Core i7 последнего поколения с технологией Turbo Boost 2.0 и дисплеями с Full HD-разрешением. Модели GT780 и GT683 (17,3 и 15,6 дюйма соответственно) оснащаются четырьмя слотами для опера

Advantech выпустила первый встраиваемый компьютер на базе Intel Core i5/i7 с пассивным охлаждением крупнейших в мире производителей вычислительной техники для промышленной автоматизации, встраиваемых систем и телекоммуникаций, выпустила встраиваемый компьютер ARK-3440 с интегрированным процессором Intel Core i5/i7. Эта модель является одним из первых компьютеров в своем классе, имеющих полностью пассивное охлаждение. Встраиваемый компьютер ARK-3440 является преемником модели ARK-3420. По

Epson выпустила неттоп на базе Intel Core i7 роено на базе процессоров Intel (Intel Celeron P4600, Core i3-370M, i5-460M, i5-560M), в том числе, Intel Core i7-640M, совершенно нехарактерного для подобной техники (они обычно оснащаются чип

Intel выпустила новые процессоры для ноутбуков Корпорация Intel обновила модельный ряд процессоров для ноутбуков, включая подсемейства Core i5 и i7. Обновленный модельный ряд включает i5-580M и i5-560M. Первый процессор обладает тактовой частотой 2,66 ГГц, 3 МБ кэш-памяти второго уровня и способен обрабатывать 4 потока команд одновремен

Fujitsu выпустила ноутбук-трансформер с Core i7 нной емкости. Цена LifeBook T730 начинается от $1,869 за модификацию с Core i5-520M, 2 ГБ памяти и обычным активным диджитайзером. За дополнительные $250 Fujitsu также предлагает версию с процессором Core i7-620M и возможностью "пальцевого" ввода информации.

Intel представила первый 6-ядерный процессор для настольных систем дставила первый 6-ядерный чип для настольных систем. Известный под кодовым названием Gulftown, Core i7-980X Extreme Edition изготавливается на базе 32-нм техпроцесса, содержит 1,17 млрд транзис

Toshiba Qosmio x500: сверхмощный ноутбук с Core i7 и Blu-Ray винутых Сравним героя сегодняшнего обзора с не менее сообразительными собратьями на базе процессора Intel Core i7 в их наилучшей комплектации. Таким требованиям отвечают, например, HP Pavilion

Asus M60J: сверхмощный ноутбук с четырехъядерным процессором Core i7 и серии UL подобная клавиатура устанавливается уже сегодня. Asus M60J использует мощный процессор Intel Core i7 Другое замечание относится к цифровой клавиатуре. На наш взгляд, на таких прост

Depo анонсировала новую рабочую станцию с поддержкой Core i5 и i7 Компания Depo Computers анонсировала новую модель Depo Race X340R – высокопроизводительную рабочую станцию на базе набора микросхем Intel P55 с поддержкой передовых процессоров Intel Core i5 и Intel Core i7 с использованием интеллектуальных многоядерных технологий, таких как Intel Turbo Boost и Intel Hyper-Threading. Новинка поддерживает двухканальную память стандарта DDR2 с максимал

Kingston приступила к поставкам комплектов памяти для платформ на базе Core i7 рупнейший мировой независимый производитель устройств хранения данных, приступила к производству комплектов трехканальных модулей памяти HyperX суммарной емкостью 12 ГБ для систем на базе процессоров Intel Core i7 с разъемом LGA1366. Комплекты модулей памяти DDR3 с поддержкой XMP включают в себя шесть модулей памяти емкостью 2 ГБ каждый, работающих с частотой 1600 МГц и энергопотреблением в

Intel выпустила Core i7 с тактовой частотой 3,2 ГГц Корпорация Intel приступила к поставкам четырехъядерного процессора Core i7-960 с базовой тактовой частотой 3,2 ГГц и максимальной тактовой частотой 3,46 ГГц в р

Ноутбук Toshiba Qosmio X500: 4-ядерный процессор Core i7, 1 ГБ видеопамяти GDDR5 игурации, оснащается оперативной памятью типа DDR3 (1066 МГц) емкостью до 8 ГБ и может содержать до двух жестких дисков общей емкостью 1 ТБ. В ноутбуке используется новейший четырехъядерный процессор Intel Core i7-720QM c тактовой частотой 1,6@2,8 ГГц, созданный на базе архитектуры Nehalem. В роли графической подсистемы выступает адаптер Nvidia GeForce GTS 250M с 1 ГБ видеопамяти типа GDDR5

Ноутбуки с самым быстрым чипом Intel вышли на рынок буков (кодовое имя чипов — Clarksfield). Все представленные процессоры — четырехъядерные: Intel Core i7–720QM, i7–820QM и i7–920XM Extreme с шиной 1333 МГц, кэшем 6 МБ,

Intel выпустила 4-ядерные процессоры Core i7 для ноутбуков довое имя чипов – Clarksfield). Были представлены три процессора, все четырехъядерные, - Intel Core i7-720QM, i7-820QM и i7-920XM Extreme с тактовыми частотами 1,6 ГГц, 1,73 ГГц и