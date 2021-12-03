Honor объявила о старте продаж нового ноутбука MagicBook View 14. Цена. Фото

Honor объявила о старте продаж на российском рынке Honor MagicBook View 14 – первого флагманского ноутбука бренда. Устройство оснащено сенсорным экраном с разрешением 2.5K, производительным процессором Intel Core i7 11 поколения, емкой батареей, позволяющей ноутбуку работать до 15 часов без подзарядки, и двойной широкоугольной Ultra HD камерой 5 Мп, что гарантирует пользователям улучшенные возможности для работы и развлечений.

Honor MagicBook View 14 – первый ноутбук компании, прошедший сертификацию Intel Evo на соответствие стандартам современных ультрабуков. Он имеет процессор Intel Core i7 11 поколения с максимальной частотой в турборежиме 5 ГГц с Intel Turbo Boost Max 3.0, а также двухканальную оперативную память LPDDR4x 16 ГБ для большей производительности. Honor MagicBook View 14 оснащен 14,2-дюймовым 2.5K сенсорным FullView-экраном с большой полезной площадью – 90,5%. Благодаря 100-процентному цветовому охвату sRGB и поддержке 1,07 млрд цветов экран обеспечивает реалистичную и красочную картинку при работе с фото и видео, а также при просмотре фильмов или во время игр.

Экран ноутбука получил сертификаты TÜV Rheinland по снижению уровня синего света и подавлению мерцания, что позволяет пользователям часами работать с устройством при любом освещении, избегая усталости глаз.

Honor MagicBook View 14 оснащен широкоугольной двойной камерой 5 Мп с углом обзора 90°, что обеспечивает четкую и детализированную картинку во время видеоконференций, а встроенная ИК-камера помогает распознавать лицо владельца для разблокировки устройства или приложений.

Ноутбук Honor MagicBook View 14

Honor MagicBook View 14 подходит для быстрого ритма современной жизни: он имеет прочный и легкий корпус из авиационного алюминия, который прошел 23 этапа обработки. Ноутбук весит 1,48 кг и имеет толщину 14,5 мм, что позволяет использовать устройство в любое время и в любом месте. Устройство доступно в двух цветах: «сумеречный синий» и «космический серый».

Ноутбук Honor MagicBook View 14 оснащен системой охлаждения с двумя тепловыми трубками, девятью датчиками для оптимального контроля температуры и ультратонкими S-образными лопастями вентилятора, что обеспечивает площадь охлаждающей поверхности до 220 см² для более эффективного рассеивания тепла.

Бесперебойную работу в течение всего дня новому ноутбуку гарантирует емкая батарея 60 Вт*ч, которая обеспечивает 15 часов воспроизведения локального видео 1080р при полном заряде батареи, а зарядное устройство мощностью 65 Вт позволяет зарядить ноутбук за 15 минут для 2,5 часов работы.

Оснащенный четырьмя динамиками Honor MagicBook View 14 гарантирует четкий звук с максимальным охватом и детализацией во время игр и просмотра фильмов, а четыре направленных микрофона обеспечивают качественную передачу речи без помех.

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Эргономичная форма клавиатуры Honor MagicBook View 14 с ходом клавиш 1,5 мм делает ввод текста максимально комфортным, а большой тачпад со встроенным NFC-модулем позволяет мгновенно подключать смартфон Honor к ноутбуку.

Honor Magic Book View 14 поддерживает функцию «Мультиэкран», которая дает возможность отображать экран смартфона на ноутбуке, переносить файлы между устройствами простым перетаскиванием, использовать клавиатуру и мышь для управления смартфоном, запускать мобильные приложения на ноутбуке и многое другое.

Ноутбук оснащен разъемом HDMI, многофункциональными разъемами USB-C, один из которых поддерживает Thunderbolt 4, а также USB-A и 3,5-мм разъемом для наушников.

Ноутбуки Honor MagicBook View 14 доступны в официальном интернет-магазине Honor и фирменных розничных магазинах.

Honor MagicBook View 14 на базе процессора Intel Core i7 11 поколения (16 ГБ + 512 ГБ) можно приобрести по цене 109990 руб, Honor MagicBook View 14 на базе процессора Intel Core i5 поколения (16 ГБ + 512 ГБ) – по цене 89990 руб.