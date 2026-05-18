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Intel Turbo Boost Technology

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18.05.2026 Delta Computers анонсировала выпуск Delta Orca – специализированного сервера для современной инфраструктуры Lakehouse 1
20.10.2025 ITGlobal.Com модернизировал кластер облачной инфраструктуры для работы с «1С» 1
24.09.2025 Экономим место: лучшие неттопы и мини-ПК для учебы стоимостью до 50 000 рублей 1
02.07.2025 Евгений Свидерский -

Евгений Свидерский, Itglobal.com: Мы знаем, как адаптировать IaaS под современные задачи бизнеса

 2
31.03.2025 В «Ситилинке» появилась эксклюзивная модель ноутбука OSiO FocusLine F150i-014 1
03.03.2025 Polywell Computers представляет компактный ПК B860L2 1
27.08.2024 Минимализм и функциональность: как создать рабочее место в новом формате 1
16.08.2024 Tecno Megabook T16 2024: идеальный партнер для работы и развлечений 1
30.07.2024 Обзор HUAWEI MateBook X Pro 2024: лучший ноутбук на Windows? 1
12.06.2024 Обзор Acer TravelMate P6: серьезный ноутбук для серьезных задач 1
19.04.2024 Обзор моноблока HIPER EXPERTCENTER D27: солидный универсал 1
05.12.2023 Обзор моноблока Digma Pro AiO 27i: качественное решение для дома и офиса 1
17.08.2023 Megabook S1 — новая флагманская линейка ноутбуков Tecno 1
14.02.2023 Обзор моноблока Acer Veriton Z4880G: компактный компьютер для дома и офиса 1
09.02.2022 Новое ядро Linux будет выжимать максимум из процессоров Intel, хоть и с колоссальным опозданием 1
03.12.2021 Honor объявила о старте продаж нового ноутбука MagicBook View 14. Цена. Фото 1
23.11.2021 Honor представляет новый ноутбук Honor MagicBook View 14 1
02.11.2021 На Облачных серверах REG.RU теперь доступна ОС Windows 1
06.10.2021 Intel снимает с конвейера свой единственный процессор, пригодный для экстремального разгона 1
04.10.2021 Конструктор для айтишника: что надо знать о модульных вычислениях от Intel 1
30.08.2021 Планшет Microsoft Surface Go 3 получит очень неожиданный процессор Intel 1
30.07.2021 Intel выпустила 10-нанометровые процессоры Xeon для рабочих станций. Они уступают AMD Ryzen годичной давности 1
01.06.2021 Honor представляет ноутбуки Honor MagicBook X на базе процессоров Intel Core 10 поколения 1
02.03.2021 Intel лишила гарантии все пригодные для «разгона» процессоры 1
29.01.2021 Обзор ноутбука HP EliteBook 840 G7: все, что нужно на рабочем месте, и даже больше 1
18.10.2020 Обзор ноутбука ASUS ExpertBook B9450: ничего лишнего, просто бизнес 1
16.10.2020 Дешевые процессоры Intel получили «фишки» дорогих 1
08.10.2020 Обзор ноутбука ASUS ExpertBook B9450: ничего лишнего, просто бизнес 1
07.09.2020 Intel готовит линейку наследников легендарных процессоров Atom. Рассекречены все их характеристики 1
27.08.2020 Облачные серверы REG.RU теперь с высокочастотными процессорами 1
23.04.2020 Интернет-магазины завалены поддельными процессорами Intel, собранными из старых Pentium 1
02.04.2020 Intel выпустила процессоры, работающие на рекордной частоте. Но есть нюанс 1
28.01.2020 Выпущен элитный ноутбук на Linux по цене нового MacBook Pro. Видео 1
22.01.2020 Intel готовится «уничтожить» новейшие процессоры AMD. Как она это сделает 1
17.01.2020 Intel радикально снизил цены на сверхдорогие Xeon и отправил дешевые в утиль 1
09.12.2019 Обзор Acer ConceptD 5: мощный ноутбук для графического дизайна 1
13.11.2019 Apple представила ноутбук MacBook Pro 16 1
23.10.2019 Intel снизит цены на старые процессоры, которые оказались вдвое дороже новых 1
15.10.2019 Intel выпускает чипы с Wi-Fi 6 и сверхскоростным Ethernet, чего у AMD нет и не предвидится 1
02.10.2019 Intel вдвое обрушила цены на свой новый 18-ядерный чип 3

Публикаций - 216, упоминаний - 237

Intel Turbo Boost Technology и организации, системы, технологии, персоны:

Intel Corporation 12811 129
Nvidia Corp 4002 52
Apple Inc 13156 37
AMD - Advanced Micro Devices 4641 35
Acer Group - Acer Inc 2776 25
HP Inc. 5883 22
Microsoft Corporation 25775 21
Lenovo Group 2447 21
ASUS - AsusTek Computer Inc 2174 20
MSI - Micro-Star International - Эмэсай Компьютер 740 16
Dell EMC 5180 15
Sony 6739 12
VAIO 475 11
AMD Graphics Product Group - ATI 973 10
Samsung Electronics 11065 10
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2692 9
Toshiba Corporation 2980 8
Adobe Systems 1597 6
Wacom 143 5
Bang&Olufsen - B&O 148 5
Panasonic Computer Product Solutions 14 5
Broadcom - VMware 2610 5
9594 5
Fujitsu 2105 5
Samsung - Harman Kardon - Harman Multimedia - Harman International Industries 332 4
Getac Technology 29 4
Родник НПП - научно-производственное предприятие 30 4
Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 934 4
Dell Alienware Corp 149 4
Huawei 4677 4
Dell Technologies - Dell Computer 2219 4
Hitachi - Хитачи 1501 4
DEPO Computers - Депо Электроникс 710 4
HP - Hewlett-Packard 3662 4
Gigabyte Technology - Gigabyte Communications 422 3
Supermicro 135 3
Apple Inc - Apple Russia - Эппл Рус 76 3
SteelSeries 30 3
Cisco Systems 5372 3
X Corp - Twitter 2938 3
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 10
Родник 91 4
TÜV Rheinland Group 181 3
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1060 3
Assist - Ассист 218 2
Совкомбанк Совесть 279 2
Банк Оранжевый - ПромСервисБанк 286 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 2
Netflix - онлайн-кинотеатр 528 2
Газпром ГПМХ - Газпром-Медиа Холдинг 321 1
Л1 - Инвестиционно-строительный холдинг - L1 154 1
Yamaha - Ямаха 110 1
Bentley Motors 74 1
LEGO 260 1
Mazda Motor Corporation 73 1
МЕГА ТРЦ - сеть торговых центров 49 1
Островок.ру - Ostrovok.ru 138 1
Россети Ленэнерго 1699 1
JIP - Japan Industrial Partners 14 1
New Industry Ventures - Новая индустрия - венчурный фонд 11 1
KGI Securities 50 1
Геометрия НПО 165 1
Ру-Веб. Инвестиции 15 1
Cottin 2 1
101Hotels.com 456 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 1
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 497 1
Inventive Retail Group - re:Store - реСтор 175 1
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1662 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 3
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 2
ЦИК РФ - ТИК - Территориальные (участковые) избирательные комиссии - Избирательные комиссии субъектов Российской Федерации 277 1
Президент Белоруссии - ОАЦ при Президенте Республики Беларусь - Оперативно-аналитический центр при Президенте Республики Беларусь - Управление делами Президента Белоруссии 144 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 1
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 1
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 424 3
XDA Developers - Сообщество мобильных разработчиков 74 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 1
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 192
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10357 133
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 121
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10595 94
DDR - Double data rate 3083 88
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13250 87
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 4203 80
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3783 78
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 71
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 65
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8777 64
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6409 59
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6462 58
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18329 55
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy - BLE, BTLE 7938 55
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10700 53
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта 4613 51
Компьютеризация - Клавиатура - Keyboard 2479 46
Ultrabook - Ультрабук - Subnotebook - Субноутбук - Sleekbook - Сликбук - тонкий и лёгкий ноутбук - ультракомпактный ноутбук - мининоутбук 1054 44
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14769 44
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13054 42
Компьютеризация - Клавиатура - QWERTY - ЙЦУКЕН-клавиатура 3637 41
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PCI - mini-PCI - PCIe - PCI Express - Peripheral Component Interconnect Express 1655 41
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 4455 38
Аккумулятор электрический - Время автономной работы - Battery life - Ёмкость батареи 1974 36
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 34
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 3145 34
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6266 31
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10744 30
Микрофон - Microphone 2809 30
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Компьютеризация - TDP - Thermal Design Power - Требования к системе охлаждения процессора 328 30
Наушники - Headphones 4479 29
Thunderbolt - аппаратный интерфейс, ранее известный как Light Peak 502 29
Биометрия - Дактилоскопия - Fingerprinting 2513 27
USB Type-C - USB-C - USB 3 2379 27
4K UHD - 4K Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3938 26
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Intel Core i5 Ivy Bridge - Intel Arrandale - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1444 93
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