Intel снимает с конвейера свой единственный процессор, пригодный для экстремального разгона

Прощаемся с уникальным процессором

Intel уведомила своих клиентов о скором прекращении поставок процессора Xeon W-3175X. Как пишет Tom’s Hardware, это единственный чип компании для рабочих станций с 28 ядрами и разблокированным множителем, подходящий для экстремального разгона.

Свое решение отказаться от дальнейшего производства процессора Intel объясняет «смещением спроса в сторону других продуктов».

Заказы на Intel Xeon W-3175X будут приниматься до 29 апреля 2022 г., последние партии, согласно планам компании, будут отгружены 28 октября 2022 г.

В компании не уточняют, планируется ли в будущем предложить клиентам продукт, подобный модели W-3175X, то есть ориентированный на рабочие станции экстремальной производительности.

Уникальный Intel Xeon W-3175X нельзя будет заказать, начиная с мая 2022 г.

Для сборки высокопроизводительных машин, не нуждающихся в разгоне, сейчас доступны чипы семейства Lake-SP: 38-ядерный Xeon W-3375 и 32-ядерный Xeon W-3365. Впрочем, согласно выводам американского сборщика компьютеров Puget Systems, эти процессоры в ряде сценариев проигрывают представителям серии AMD Ryzen Threadripper 3000 Pro, которая на год старше новой линейки Intel.

В начале июля 2021 г. CNews сообщил о том, что Intel прекратила выпуск чипов линейки Lakefield. В микросхемах данной линейки компания впервые применила трехмерную компоновку Foveros, что позволило разместить на одном чипе и ЦП, и модуль ОЗУ на 8 ГБ, сохранив компактные размеры.

История и особенности Xeon W-3175X

Intel впервые продемонстрировала 28-ядерный Xeon W-3175X в 2018 г. Компания особо обращала внимание публики на то, что процессор может работать на частоте 5 ГГц, при этом все его ядра находятся в активном состоянии. Однако затем выяснилось, что такая тактовая частота достижима лишь при разгоне и использовании чиллера. В итоге к релизу Intel установила базовую частоту чипа на уровне 3,1 ГГц и до 4,3 ГГц в режиме Turbo Boost.

Продажи Xeon W-3175X стартовали в конце января 2019 г. Процессор выполнен по 14-нанометровому технологическому процессу и включает 28 физических ядер, которые с помощью технологии Hyper-threading способны обеспечить работу 56 потоков. Процессор располагает 38,5 МБ кэш-памяти Intel Smart Cache, 68 линиями PCIe, а также шестиканальным контроллером памяти DDR4 (частота – до 2666 МГц) с поддержкой до 512 ГБ оперативной памяти.

У чипа разблокирован множитель, что позволяет увеличить его базовую тактовую частоту сверх установленного лимита в 3,1 ГГц, причем штатными средствами – с помощью программы Intel Extreme Tuning Utility. Однако в таком сценарии компьютер должен располагать очень качественной системой охлаждения. Сама Intel, к примеру, на старте рекомендовала систему жидкостного охлаждения Asetek 690LX-PN.

Xeon W-3175X предназначен для установки в разъем LGA3467, а для его работы необходима одна из небольшого числа особых, дорогостоящих материнских плат на чипсете Intel C621, рассчитанных на работу с несколькими источниками питания. Первой такой платой стала Asus ROG Dominus Extreme, представленная в октябре 2018 г., за ней подтянулись Gigabyte C621 Aorus Xtreme и EVGA SR-3 Dark. Сегодня первая из них предлагается на зарубежных торговых онлайн-площадках по цене в диапазоне $1,8-2 тыс. (130-145 тыс. руб.).

Xeon W-3175X нуждается в мощной системе охлаждения. Intel советует жидкостную

Недешев и сам процессор – рекомендуемая производителем цена W-3175X лишь совсем немного не дотягивала до $3 тыс.

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Вероятно, именно высокая цена продукта и сопутствующих компонентов вкупе с ограниченностью ассортимента последних и наличием более доступных альтернатив, негативно сказались на популярности процессора.

Дорогостоящий конкурент Threadripper

Изначально Xeon W-3175X создавался в качестве ответа AMD с ее Ryzen Threadripper 2990WX, выпущенным в августе 2018 г.

Оцененный в $1,8 тыс., то есть почти в полтора раза более дешевый по сравнению с Xeon W-3175X процессор AMD, мог похвастаться более совершенным техпроцессом (12 нм против 14 нм), большим числом ядер (32 против 28), сопоставимой тактовой частотой (3/4,2 ГГц против 3,1/4,3 ГГц, разблокированным множителем и поддержкой технологии «авторазгона» Precision Boost Overdrive.

К другим плюсам «железки» можно отнести совместимость с рядом уже существующих материнских плат на чипсете AMD X399 с разъемом TR4. Поддержку новых Threadripper продукты Asrock, Asus, Gigabyte и Msi получили через обновление BIOS.

В начале 2019 г. CNews писал о тестировании этих двух процессоров, проведенном PCWorld. Тогда процессор Intel превзошел своего конкурента в многопоточном рендеринге 3D-сцен при использовании движков Corona, Cinebench, POV-Ray, но несколько уступил в тестах Blender. По итогам серии тестов в однопоточном режиме преимущество Xeon составило около 10%.

При выполнении сжатия/распаковки данных (7zip) и в игровых программах лучше себя проявил Xeon, как и при кодировании видео. Последний продемонстрировал более высокую производительность при одновременном выполнении нескольких задач (например, 3D-рендеринг и кодирование видео).