Intel HyperThreading

Количество процессоров Intel с Hyper-Threading превысило 50 млн. Компания Intel сообщила, что за два года с момента выхода технологии Hyper-Threading (HT) на рынок было поставлено более 50 миллионов процессоров с этой технологией для настольных ПК, ноутбуков и серверов. Недавно корпорация Intel представила несколько проектов

Intel внедрил Hyper-Threading в мобильные процессоры Intel представил процессор Intel Pentium 4 для мобильных ПК с поддержкой технологии Hyper-Threading (HT). Новый процессор предназначен для ноутбуков, которые позиционируются в качестве полноценной замены настольных ПК. Новый процессор выпускается с тактовыми частотами до 3,20

Мобильный Pentium 4 с Hyper-Threading и другие планы Intel радовал любителей ожиданий новыми графиками выхода своих процессоров разных классов. Однако прежде отметим другую новость: Pentium 4M уйдет в историю микропроцессоров, так и не обзаведясь технологией Hyper-Threading, хотя подобные планы были у Intel еще в прошлом году. Вместо этого технология будет включена в “портативный” Pentium 4, предназначенный для ноутбуков. Также в этом процессоре бу

Intel помогает ускорить разработку приложений для Hyper-Threading Thread Checker 1.0, который призван помогать программистам в выявлении трудно распознаваемых причин сбоев в работе приложений для систем на базе процессоров Intel Pentium 4 и Intel Xeon с технологией Hyper-Threading. В программном средстве Intel Thread Checker применен усовершенствованный механизм обнаружения ошибок, отслеживающий процесс исполнения программ и способный распознать причины с

Softline выпустил ПО Megapolis с поддержкой Hyper-Threading для проектирования и разработки приложений Megapolis, в который включена поддержка технологии Intel Hyper-Threading. Как известно, компания Softline в ноябре прошлого года объявила о новой стра

Shuttle начал поставки платформы XPC SB51G с поддержкой HyperThreading in a Cube в Россию м качеством разработанных и производимых фирмой Shuttle шестислойных системных плат, гарантирует высочайшую стабильность, надежность и долговечность. XPC SB51G поддерживает множество функций, включая HyperThreading и Shuttle I.C.E. (Integrated Cooling Engine). Технология Shuttle I.C.E. с использованием теплопроводящих каналов позволяет не использовать вентилятор процессора, при этом значите

Powerleap выпустит адаптер для поддержки Hyper-Threading на старых материнских платах Компания Powerleap планирует выпустить адаптер, который позволит использовать процессоры с поддержкой технологии Hyper-Threading на старых материнских платах. Более того, компания уже располагает рабочим прототипом адаптера. Адаптер избавит пользователей от необходимости покупать новую системную плату для

Поддержка Hyper-Threading определяется положением одного контакта в Socket 478 Как стало известно из осведомленных источников, путем простой аппаратной модификации можно будет заставить наборы микросхем, изначально не поддерживающие технологию Hyper-Threading, поддерживать процессоры Pentium 4 с Hyper-Threading (HT). Это будет тем более важно, поскольку в этом году Intel переводит все процессоры Pentium 4 частотой от 2,4 ГГц н

SiS объявил о приобретении лицензий на использование технологии Hyper-Threading Проектировщик наборов системной логики, компания SiS, недавно сообщила, что приобрела лицензии на использование технологии Hyper-Threading у Intel, и что пять ее изделий будут поддерживать новый стандарт. Вместо официального объявления SiS разместила эту информацию на своем сайте на прошлой неделе. Большинство прои

Все будущие наборы микросхем Intel будут поддерживать технологию Hyper-Threading Согласно последнему плану по выпуску процессоров Intel, корпорация готова реализовать поддержку технологии Hyper-Threading во всех своих наборах микросхем для процессоров Pentium 4. Наборы микросхем 850E (с поддержкой памяти Rambus), 845PE, 845GE и 845GV все будут поддерживать технологию Hyper-Th

Появилась дополнительная информация о поддержке технологии Hyper-Threading наборами микросхем Intel Источники в Intel разъяснили ситуацию с поддержкой технологии Hyper-Threading наборами микросхем. На эту тему уже прозвучало немало слухов и некоторые из них были даже опубликованы, так что теперь не будет лишним упомянуть несколько достоверных фактов о н

Новые материнские платы должны быть сертифицированы Intel на поддержку технологии Hyper-Threading Появление технологии Hyper-Threading с выпуском Pentium 4 3,06 ГГц, вероятно, позволит Intel получить большое преимущество над другими производителями наборов микросхем для настольных ПК. Те производители, которые

Процессор Pentium 4 полон недокументированных функций и дефектов Как уже сообщалось некоторое время назад, компания Intel могла реализовать технологию HyperThreading в Pentium 4 еще год назад, но не сделала этого. Вместо этого она тестировала производительность предсерийных образцов своего следующего детища - процессора Pentium 4 3,06 ГГц, ко

Прирост производительности при использовании технологии HyperThreading весьма спорен Билл Сиу (Bill Siu), вице-президент группы платформ Intel, был завален вопросами о HyperThreading после заявлений Пола Отеллини (Paul Otellini), сделанных в его речи на Intel Developer Forum в Сан-Хосе. Отеллини привел цифру увеличения производительности в 25% при использован

Технология HyperThreading скоро появится в процессорах Intel для ПК Как уже сообщалось, в этом году корпорация Intel реализует технологию HyperThreading, в настоящее время используемую в серверных микропроцессорах, в настольных вариантах процессоров Pentium 4. Первым из них будет Pentium 4 с тактовой частотой 3,06 ГГц, который до

Технология Hyper-Threading появится в новых процессорах Intel Xeon в первом квартале 2002 года Представители компании Intel заявили, что разработанная специалистами компании технология многопоточной обработки Hyper-Threading уже в этом квартале будет реализована в новых процессорах семейства Intel Xeon для двухпроцессорных и многопроцессорных серверов. Чтобы помочь разработчикам подготовиться к прак

Hyper-Threading будет интегрирована в серверы Intel в этом квартале Технология Hyper-Threading позволяет поддерживающим многопоточный режим операционным системам и приложениям работать с одним физическим процессором так, как если бы их было два. Она обеспечивает увеличени