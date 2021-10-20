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Intel HyperThreading
Технология для процессоров на микроархитектуре NetBurst


20.10.2021 Новейший процессор Intel Core i9 потребляет электричество, как советский утюг 1
19.10.2021 Windows 11 по недосмотру разрешает установить себя на очень древний процессор 1
06.10.2021 Intel снимает с конвейера свой единственный процессор, пригодный для экстремального разгона 1
29.09.2021 Intel будет разблокировать функции своих процессоров за отдельную плату 1
30.08.2021 Планшет Microsoft Surface Go 3 получит очень неожиданный процессор Intel 1
08.07.2021 Intel внезапно снимает с конвейера свои прорывные процессоры. Других таких у нее нет 1
10.06.2021 Intel хочет запретить менять процессоры в ПК 1
03.05.2021 «Чипокалипсис» вернулся. Защита чипов Intel и AMD бессильна перед новыми угрозами 1
15.02.2021 Сборщики ПК жалуются: AMD завалила рынок процессорами, которые вообще не работают 1
12.01.2021 Intel готовит целую россыпь процессоров в стиле ARM 1
15.12.2020 Вышел первый после 10-летнего перерыва ноутбук под маркой Nokia. Его собрали в алюминиево-магниевом корпусе 1
27.11.2020 Первый в мире ноутбук с гибким экраном вышел в России по невероятно высокой цене. Видео 1
30.10.2020 Новейшие настольные процессоры Intel построены на старой архитектуре, хотя у компании уже есть новая 1
16.10.2020 Дешевые процессоры Intel получили «фишки» дорогих 1
05.10.2020 Создан первый в мире клон Raspberry Pi, работающий на полноценной Windows 10 1
30.09.2020 Lenovo выпустила первый в мире ноутбук c гибким экраном. Он в два раза дороже MacBook Pro 1
20.08.2020 Zotac представляет первую рабочую станцию формата Мини-ПК с процессором десятого поколения и Nvidia Quadro RTX 1
26.06.2020 Начались продажи сверхмощного ноутбука на Linux Ubuntu 1
13.04.2020 Подзабытый производитель процессоров пошел войной на Intel и AMD 2
10.04.2020 Рассекречены сроки выхода уникальных 10-нанометровых процессоров Intel 1
02.04.2020 Intel выпустила процессоры, работающие на рекордной частоте. Но есть нюанс 1
28.01.2020 Выпущен элитный ноутбук на Linux по цене нового MacBook Pro. Видео 1
17.01.2020 Intel радикально снизил цены на сверхдорогие Xeon и отправил дешевые в утиль 1
17.01.2020 Создан полноценный настольный ПК размером с сигаретную пачку 1
30.12.2019 Intel вернет старую функцию в новые процессоры, чтобы победить AMD 3
09.12.2019 Intel возвращает в продажу Pentium шестилетней давности. Видео 1
21.10.2019 Выпущен ноутбук Xiaomi на новейших процессорах Intel по цене смартфона 1
08.08.2019 Intel выпустила «обучаемые» 56-ядерные серверные процессоры 1
25.07.2019 Xiaomi выпустила дешевую версию и без того сверхбюджетного ноутбука 1
24.06.2019 В России вышли дешевые ноутбуки Lenovo для работы и игр. Цена 1
19.06.2019 HP выпустила линейку бизнес-ноутбуков, в которой нет ни одного процессора Intel. Фото 1
28.05.2019 Intel завершил процессорный долгострой. Успевшая «устареть» планка в 10 нм взята 1
27.05.2019 Intel представил самый мощный процессор для ПК. Чем ответил AMD 1
20.05.2019 Созданы сверхкомпактные ПК на серверных процессорах Intel Xeon для инженеров и дизайнеров 1
16.05.2019 Intel пыталась подкупить исследователей, чтобы скрыть зияющие «дыры» в своих процессорах 1
16.04.2019 Рассекречены характеристики и цены «холодных» и экономичных процессоров Intel девятого поколения 2
12.04.2019 Редкий процессор Intel с неограниченной ценой внезапно появился в рознице по 3 тыс. евро 1
03.04.2019 Intel выпустила процессоры с 56 ядрами 1
20.02.2019 Intel выпускает новый бюджетный чип с рекордной частотой 1
31.01.2019 Начались продажи самого дорогого в мире процессора для ПК 1

Публикаций - 122, упоминаний - 137

Intel HyperThreading упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Intel Corporation 4180 29
Microsoft Corporation 11095 16
AMD - Advanced Micro Devices 1672 11
Nvidia Corp 2024 8
Apple Inc - Эппл Рус 7707 5
Lenovo Group 1637 5
HPE - Hewlett Packard Enterprise 436 2
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6857 2
Google LLC 7154 2
AnandTech 48 2
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company 300 2
Samsung Electronics 5677 2
Xiaomi 904 2
CenTaur 4 1
Compal Electronics 56 1
System76 3 1
Tuxedo Computers 4 1
Radxa 4 1
Delta Solutions - Дельта солюшнс 14 1
Intel Data Center 1 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 1
PowerGPU 1 1
Sapphire Technology 9 1
Zotac 14 1
Kikatek 1 1
Zhaoxin 9 1
Gigabyte Technology 133 1
VIA Technologies 48 1
Merlion Tegrus - Тегрус - Merlion Projects - Интегрус 76 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6469 1
Lenovo Data Center Group - Lenovo DCG 57 1
Blender 26 1
Flipkart 13 1
Энкор - NCore 4 1
MSI - Micro-Star International 276 1
Atos SE - Атос АйТи Солюшенс энд Сервисез 147 1
Acer Group 1363 1
Fortnite 47 1
HP Inc. 2914 1
Nokia Corporation 2439 1
PRB Logics Corporation 3 1
Caseking 2 1
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2235 6
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7293 33
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5351 27
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3692 22
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3061 17
HDMI - High Definition Multimedia Interface - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 2361 16
DDR - Double data rate 1069 16
PCIe - PCI Express - Peripheral Component Interconnect Express 603 13
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 1212 11
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1699 10
Intel Turbo Boost Technology 181 6
Graphics DDR SDRAM - GDDR - Graphics Double Data Rate - Подвид энергозависимой динамической памяти с произвольным доступом (DRAM) и удвоенной скоростью передачи данных (DDR) 196 6
USB Type-C - USB-C 901 6
ARM64 - Архитектура процессора 1018 5
USB4 - Стандарт интерфейса на Intel Thunderbolt 3 331 5
TDP - Thermal Design Power - Требования к системе охлаждения процессора 109 4
SATA - Serial ATA - Последовательный интерфейс обмена данными с накопителями информации 314 4
Dolby Atmos 144 4
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 1205 4
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 1684 4
VGA - Video Graphics Array - Компонентный видеоинтерфейс - D-Sub 832 3
DisplayPort - Mini DisplayPort - miniDP - MDP - Стандарт сигнального интерфейса для цифровых мониторов - Стандарт аудиовизуального цифрового интерфейса 453 3
Dolby Vision 79 3
LWIR - long-wave infrared cameras - ИК-камера - Тепловизор - Устройство наблюдения за распределением температуры поверхности в длинноволновой или дальний ИК-диапазоне 29 3
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 283 2
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 627 2
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1173 2
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 862 2
Wi-Fi 6 - Gig+ - 802.11ax - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 130 2
Blu-ray - Формат оптического носителя - Bluray Ultra HD-диски 776 2
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4528 2
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - TouchPad - Тачпад - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) 213 2
CDMA EV-DO - EVDO, Evolution-Data Only, Evolution-Data Optimized - технология передачи данных, используемая в сетях сотовой связи стандарта CDMA 104 2
BIOS - Basic input-output system - Базовая система ввода-вывода 343 2
QLED - Quantum Dot Display - Дисплей на квантовых точках 337 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2232 2
SD - Secure Digital - Формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) - MicroSD - уменьшенная версия популярного формата карты памяти SD Secure Digital 2970 2
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2049 2
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1580 2
Ноутбук - Notebook - Лэптоп - Laptop 174 2
5G - Пятое поколение мобильной связи 1366 2
Intel Core - Семейство процессоров 863 16
Intel Core i - Cерия процессоров 352 15
Microsoft Windows 10 6645 12
Intel Core i5 Ivy Bridge - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 534 12
Nvidia GeForce GTX 2067 11
Microsoft Windows 7 1662 11
Apple MacBook - серия ноутбуков 700 11
Intel Core i10 Ice Lake Comet Lake Sunny Cove - Семейство процессоров с архитектурой X86-64 105 10
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 527 10
Intel LGA - land grid array - процессорный сокет 36 9
Intel Core i8 Coffee Lake Whiskey Lake - Семейство процессоров с архитектурой X86-64 71 9
Linux OS 4260 9
AMD Ryzen - Серия микропроцессоров 228 8
Intel UHD Graphics - Серия видеокарт 129 7
Google Android 10751 7
Intel Xeon - Серия серверных микропроцессоров 504 6
Intel Xeon Cascade Lake - Серия серверных микропроцессоров 42 6
Intel Core i9 Sky lake X Refresh - Семейство процессоров с архитектурой X86-64 87 5
Intel Tiger Lake 38 5
Intel Deep Learning Boost - Intel DL Boost - Технология глубокого обучения 21 5
VK - Mail.ru Atom - браузер 216 5
Nvidia GeForce - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 283 5
Intel x86 - Архитектура процессора 992 5
Intel Core i3 - Семейство процессоров с архитектурой X86-64 236 5
Linux - Debian GNU - Ubuntu 545 4
Intel Rocket Lake-S - Серия микропроцессоров 13 4
Intel Core Skylake - Шестое поколение микроархитектуры центральных процессоров 69 4
Microsoft Windows 8 1228 4
LPDDR - Тип оперативной памяти для смартфонов и планшетов 266 4
Nvidia GeForce RTX - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 133 4
Google Play - Google Store - Android Market 2515 4
Intel Alder Lake 19 4
Samsung Galaxy S - Серия смартфонов 1155 4
Intel Xeon Scalable Purley - Масштабируемые микропроцессоры 98 4
Intel Xeon Platinum - Серия процессоров 31 3
Nvidia GeForce MX - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 82 3
Linux RHEL - Red Hat Enterprise Linux 299 3
Intel Amber Lake 15 3
Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 163 3
Lenovo ThinkPad - серия ноутбуков 167 3
Swan Robert (Bob) H. - Свон (Суон) Роберт 32 2
Krzanich Brian - Кржанич Брайан 51 2
Linus Benedict Torvalds - Торвальдс Линус Бенедикт 66 1
Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 250 1
Гинятуллин Роман 61 1
Wong CP - Вонг Си Пи 1 1
Trump Donald J. - Трамп Дональд 322 1
van Schaik Stephan - ван Шайк Стефан 1 1
Chen Jason - Чен Джейсон 9 1
Spelman Lisa - Спелман Лайза 3 1
Vasques Rogelio - Васкесе Рогелио 3 1
iLife MP Micro PC 1 1
Shenoy Navin - Шеной Навин 5 1
Кузьменко Валерия 58 1
Россия - Российская федерация - РФ 57420 21
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14098 14
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5732 10
Европа 3759 3
Индия - Республика 2173 2
Германия - Берлин 357 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3934 2
Германия - Федеративная Республика 3643 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5634 2
Китай - Шэньчжэнь 89 1
Китай - Тайвань - Тайбэй 78 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7943 1
Франция - Французская Республика 2126 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2465 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17384 1
Китай - Шанхай 244 1
США - Калифорния 974 1
Китай - Тайвань 591 1
США - Лас Вегас - Las Vegas 405 1
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1010 1
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования 148 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1206 1
ODM - Original design manufacturer - Производитель изделия, которое создается по его собственному оригинальному проекту, а не по лицензии 26 1
Чипокалипсис - Chipocalypse 31 1
Tom’s Hardware 86 4
WCCFTech - Издание 32 2
DigiTimes - Издание 506 2
CNews - ZOOM.CNews 1095 2
Electronista 139 2
Neowin 38 1
PCWorld - PC World 36 1
Cinebench 16 2
TrendForce 48 1
VU - Vrije Universiteit Amsterdam - Амстердамский свободный университет 3 1
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 220 2
Computex - Тайбэйская международная компьютерная выставка- Taipei International Information Technology Show 120 1
International Electron Devices Meeting - IEDM 4 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 762633, в очереди разбора - 666322.
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