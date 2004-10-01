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Intel HyperThreading Технология для процессоров на микроархитектуре NetBurst
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
|01.10.2004
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Количество процессоров Intel с Hyper-Threading превысило 50 млн.
Компания Intel сообщила, что за два года с момента выхода технологии Hyper-Threading (HT) на рынок было поставлено более 50 миллионов процессоров с этой технологией для настольных ПК, ноутбуков и серверов. Недавно корпорация Intel представила несколько проектов
|25.09.2003
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Intel внедрил Hyper-Threading в мобильные процессоры
Intel представил процессор Intel Pentium 4 для мобильных ПК с поддержкой технологии Hyper-Threading (HT). Новый процессор предназначен для ноутбуков, которые позиционируются в качестве полноценной замены настольных ПК. Новый процессор выпускается с тактовыми частотами до 3,20
|09.07.2003
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Мобильный Pentium 4 с Hyper-Threading и другие планы Intel
радовал любителей ожиданий новыми графиками выхода своих процессоров разных классов. Однако прежде отметим другую новость: Pentium 4M уйдет в историю микропроцессоров, так и не обзаведясь технологией Hyper-Threading, хотя подобные планы были у Intel еще в прошлом году. Вместо этого технология будет включена в “портативный” Pentium 4, предназначенный для ноутбуков. Также в этом процессоре бу
|14.04.2003
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Intel помогает ускорить разработку приложений для Hyper-Threading
Thread Checker 1.0, который призван помогать программистам в выявлении трудно распознаваемых причин сбоев в работе приложений для систем на базе процессоров Intel Pentium 4 и Intel Xeon с технологией Hyper-Threading. В программном средстве Intel Thread Checker применен усовершенствованный механизм обнаружения ошибок, отслеживающий процесс исполнения программ и способный распознать причины с
|30.01.2003
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Softline выпустил ПО Megapolis с поддержкой Hyper-Threading
для проектирования и разработки приложений Megapolis, в который включена поддержка технологии Intel Hyper-Threading. Как известно, компания Softline в ноябре прошлого года объявила о новой стра
|17.01.2003
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Shuttle начал поставки платформы XPC SB51G с поддержкой HyperThreading in a Cube в Россию
м качеством разработанных и производимых фирмой Shuttle шестислойных системных плат, гарантирует высочайшую стабильность, надежность и долговечность. XPC SB51G поддерживает множество функций, включая HyperThreading и Shuttle I.C.E. (Integrated Cooling Engine). Технология Shuttle I.C.E. с использованием теплопроводящих каналов позволяет не использовать вентилятор процессора, при этом значите
|13.01.2003
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Powerleap выпустит адаптер для поддержки Hyper-Threading на старых материнских платах
Компания Powerleap планирует выпустить адаптер, который позволит использовать процессоры с поддержкой технологии Hyper-Threading на старых материнских платах. Более того, компания уже располагает рабочим прототипом адаптера. Адаптер избавит пользователей от необходимости покупать новую системную плату для
|10.01.2003
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Поддержка Hyper-Threading определяется положением одного контакта в Socket 478
Как стало известно из осведомленных источников, путем простой аппаратной модификации можно будет заставить наборы микросхем, изначально не поддерживающие технологию Hyper-Threading, поддерживать процессоры Pentium 4 с Hyper-Threading (HT). Это будет тем более важно, поскольку в этом году Intel переводит все процессоры Pentium 4 частотой от 2,4 ГГц н
|23.12.2002
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SiS объявил о приобретении лицензий на использование технологии Hyper-Threading
Проектировщик наборов системной логики, компания SiS, недавно сообщила, что приобрела лицензии на использование технологии Hyper-Threading у Intel, и что пять ее изделий будут поддерживать новый стандарт. Вместо официального объявления SiS разместила эту информацию на своем сайте на прошлой неделе. Большинство прои
|30.10.2002
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Все будущие наборы микросхем Intel будут поддерживать технологию Hyper-Threading
Согласно последнему плану по выпуску процессоров Intel, корпорация готова реализовать поддержку технологии Hyper-Threading во всех своих наборах микросхем для процессоров Pentium 4. Наборы микросхем 850E (с поддержкой памяти Rambus), 845PE, 845GE и 845GV все будут поддерживать технологию Hyper-Th
|01.10.2002
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Появилась дополнительная информация о поддержке технологии Hyper-Threading наборами микросхем Intel
Источники в Intel разъяснили ситуацию с поддержкой технологии Hyper-Threading наборами микросхем. На эту тему уже прозвучало немало слухов и некоторые из них были даже опубликованы, так что теперь не будет лишним упомянуть несколько достоверных фактов о н
|27.09.2002
|Intel и SiS представят новые чипсеты с поддержкой Hyper-Threading
|17.09.2002
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Новые материнские платы должны быть сертифицированы Intel на поддержку технологии Hyper-Threading
Появление технологии Hyper-Threading с выпуском Pentium 4 3,06 ГГц, вероятно, позволит Intel получить большое преимущество над другими производителями наборов микросхем для настольных ПК. Те производители, которые
|16.09.2002
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Процессор Pentium 4 полон недокументированных функций и дефектов
Как уже сообщалось некоторое время назад, компания Intel могла реализовать технологию HyperThreading в Pentium 4 еще год назад, но не сделала этого. Вместо этого она тестировала производительность предсерийных образцов своего следующего детища - процессора Pentium 4 3,06 ГГц, ко
|10.09.2002
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Прирост производительности при использовании технологии HyperThreading весьма спорен
Билл Сиу (Bill Siu), вице-президент группы платформ Intel, был завален вопросами о HyperThreading после заявлений Пола Отеллини (Paul Otellini), сделанных в его речи на Intel Developer Forum в Сан-Хосе. Отеллини привел цифру увеличения производительности в 25% при использован
|20.08.2002
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Технология HyperThreading скоро появится в процессорах Intel для ПК
Как уже сообщалось, в этом году корпорация Intel реализует технологию HyperThreading, в настоящее время используемую в серверных микропроцессорах, в настольных вариантах процессоров Pentium 4. Первым из них будет Pentium 4 с тактовой частотой 3,06 ГГц, который до
|06.02.2002
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Технология Hyper-Threading появится в новых процессорах Intel Xeon в первом квартале 2002 года
Представители компании Intel заявили, что разработанная специалистами компании технология многопоточной обработки Hyper-Threading уже в этом квартале будет реализована в новых процессорах семейства Intel Xeon для двухпроцессорных и многопроцессорных серверов. Чтобы помочь разработчикам подготовиться к прак
|06.02.2002
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Hyper-Threading будет интегрирована в серверы Intel в этом квартале
Технология Hyper-Threading позволяет поддерживающим многопоточный режим операционным системам и приложениям работать с одним физическим процессором так, как если бы их было два. Она обеспечивает увеличени
|29.08.2001
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Intel представила технологию Hyper-Threading для повышения производительность и эффективности систем
28 августа на форуме разработчиков в Сан-Хосе, Калифорния, корпорация Intel представила технологию Hyper-Threading, продемонстрировав новую архитектуру процессора, обеспечивающую повышение производительности систем на 30%.Реализованный в технологии Hyper-Threading принцип многопоточно
Intel HyperThreading и организации, системы, технологии, персоны:
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