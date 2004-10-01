Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 199231
ИКТ 15374
Организации 11762
Ведомства 1510
Ассоциации 1112
Технологии 3583
Системы 27061
Персоны 86987
География 3117
Статьи 1580
Пресса 1318
ИАА 757
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2830
Мероприятия 894

Intel HyperThreading Технология для процессоров на микроархитектуре NetBurst

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


01.10.2004 Количество процессоров Intel с Hyper-Threading превысило 50 млн.

Компания Intel сообщила, что за два года с момента выхода технологии Hyper-Threading (HT) на рынок было поставлено более 50 миллионов процессоров с этой технологией для настольных ПК, ноутбуков и серверов. Недавно корпорация Intel представила несколько проектов

25.09.2003 Intel внедрил Hyper-Threading в мобильные процессоры

Intel представил процессор Intel Pentium 4 для мобильных ПК с поддержкой технологии Hyper-Threading (HT). Новый процессор предназначен для ноутбуков, которые позиционируются в качестве полноценной замены настольных ПК. Новый процессор выпускается с тактовыми частотами до 3,20

09.07.2003 Мобильный Pentium 4 с Hyper-Threading и другие планы Intel

радовал любителей ожиданий новыми графиками выхода своих процессоров разных классов. Однако прежде отметим другую новость: Pentium 4M уйдет в историю микропроцессоров, так и не обзаведясь технологией Hyper-Threading, хотя подобные планы были у Intel еще в прошлом году. Вместо этого технология будет включена в “портативный” Pentium 4, предназначенный для ноутбуков. Также в этом процессоре бу
14.04.2003 Intel помогает ускорить разработку приложений для Hyper-Threading

Thread Checker 1.0, который призван помогать программистам в выявлении трудно распознаваемых причин сбоев в работе приложений для систем на базе процессоров Intel Pentium 4 и Intel Xeon с технологией Hyper-Threading. В программном средстве Intel Thread Checker применен усовершенствованный механизм обнаружения ошибок, отслеживающий процесс исполнения программ и способный распознать причины с
30.01.2003 Softline выпустил ПО Megapolis с поддержкой Hyper-Threading

для проектирования и разработки приложений Megapolis, в который включена поддержка технологии Intel Hyper-Threading. Как известно, компания Softline в ноябре прошлого года объявила о новой стра
17.01.2003 Shuttle начал поставки платформы XPC SB51G с поддержкой HyperThreading in a Cube в Россию

м качеством разработанных и производимых фирмой Shuttle шестислойных системных плат, гарантирует высочайшую стабильность, надежность и долговечность. XPC SB51G поддерживает множество функций, включая HyperThreading и Shuttle I.C.E. (Integrated Cooling Engine). Технология Shuttle I.C.E. с использованием теплопроводящих каналов позволяет не использовать вентилятор процессора, при этом значите
13.01.2003 Powerleap выпустит адаптер для поддержки Hyper-Threading на старых материнских платах

Компания Powerleap планирует выпустить адаптер, который позволит использовать процессоры с поддержкой технологии Hyper-Threading на старых материнских платах. Более того, компания уже располагает рабочим прототипом адаптера. Адаптер избавит пользователей от необходимости покупать новую системную плату для
10.01.2003 Поддержка Hyper-Threading определяется положением одного контакта в Socket 478

Как стало известно из осведомленных источников, путем простой аппаратной модификации можно будет заставить наборы микросхем, изначально не поддерживающие технологию Hyper-Threading, поддерживать процессоры Pentium 4 с Hyper-Threading (HT). Это будет тем более важно, поскольку в этом году Intel переводит все процессоры Pentium 4 частотой от 2,4 ГГц н
23.12.2002 SiS объявил о приобретении лицензий на использование технологии Hyper-Threading

Проектировщик наборов системной логики, компания SiS, недавно сообщила, что приобрела лицензии на использование технологии Hyper-Threading у Intel, и что пять ее изделий будут поддерживать новый стандарт. Вместо официального объявления SiS разместила эту информацию на своем сайте на прошлой неделе. Большинство прои
30.10.2002 Все будущие наборы микросхем Intel будут поддерживать технологию Hyper-Threading

Согласно последнему плану по выпуску процессоров Intel, корпорация готова реализовать поддержку технологии Hyper-Threading во всех своих наборах микросхем для процессоров Pentium 4. Наборы микросхем 850E (с поддержкой памяти Rambus), 845PE, 845GE и 845GV все будут поддерживать технологию Hyper-Th
01.10.2002 Появилась дополнительная информация о поддержке технологии Hyper-Threading наборами микросхем Intel

Источники в Intel разъяснили ситуацию с поддержкой технологии Hyper-Threading наборами микросхем. На эту тему уже прозвучало немало слухов и некоторые из них были даже опубликованы, так что теперь не будет лишним упомянуть несколько достоверных фактов о н
27.09.2002 Intel и SiS представят новые чипсеты с поддержкой Hyper-Threading
17.09.2002 Новые материнские платы должны быть сертифицированы Intel на поддержку технологии Hyper-Threading

Появление технологии Hyper-Threading с выпуском Pentium 4 3,06 ГГц, вероятно, позволит Intel получить большое преимущество над другими производителями наборов микросхем для настольных ПК. Те производители, которые

16.09.2002 Процессор Pentium 4 полон недокументированных функций и дефектов

Как уже сообщалось некоторое время назад, компания Intel могла реализовать технологию HyperThreading в Pentium 4 еще год назад, но не сделала этого. Вместо этого она тестировала производительность предсерийных образцов своего следующего детища - процессора Pentium 4 3,06 ГГц, ко
10.09.2002 Прирост производительности при использовании технологии HyperThreading весьма спорен

Билл Сиу (Bill Siu), вице-президент группы платформ Intel, был завален вопросами о HyperThreading после заявлений Пола Отеллини (Paul Otellini), сделанных в его речи на Intel Developer Forum в Сан-Хосе. Отеллини привел цифру увеличения производительности в 25% при использован
20.08.2002 Технология HyperThreading скоро появится в процессорах Intel для ПК

Как уже сообщалось, в этом году корпорация Intel реализует технологию HyperThreading, в настоящее время используемую в серверных микропроцессорах, в настольных вариантах процессоров Pentium 4. Первым из них будет Pentium 4 с тактовой частотой 3,06 ГГц, который до
06.02.2002 Технология Hyper-Threading появится в новых процессорах Intel Xeon в первом квартале 2002 года

Представители компании Intel заявили, что разработанная специалистами компании технология многопоточной обработки Hyper-Threading уже в этом квартале будет реализована в новых процессорах семейства Intel Xeon для двухпроцессорных и многопроцессорных серверов. Чтобы помочь разработчикам подготовиться к прак
06.02.2002 Hyper-Threading будет интегрирована в серверы Intel в этом квартале

Технология Hyper-Threading позволяет поддерживающим многопоточный режим операционным системам и приложениям работать с одним физическим процессором так, как если бы их было два. Она обеспечивает увеличени
29.08.2001 Intel представила технологию Hyper-Threading для повышения производительность и эффективности систем

28 августа на форуме разработчиков в Сан-Хосе, Калифорния, корпорация Intel представила технологию Hyper-Threading, продемонстрировав новую архитектуру процессора, обеспечивающую повышение производительности систем на 30%.Реализованный в технологии Hyper-Threading принцип многопоточно

Публикаций - 364, упоминаний - 379

Intel HyperThreading и организации, системы, технологии, персоны:

Intel Corporation 12811 330
AMD - Advanced Micro Devices 4641 50
Microsoft Corporation 25775 44
Nvidia Corp 4002 35
Dell EMC 5180 24
IBM - International Business Machines Corp 9699 24
AMD Graphics Product Group - ATI 973 19
Acer Group - Acer Inc 2776 19
FTS - Fujitsu Siemens Computers - Fujitsu Technology Solutions - Fujitsu Technology Group - Fujitsu Technology Systems - Fujitsu Computers - Fujitsu Computer Systems - Fujitsu Computer Products 788 18
Apple Inc 13156 18
Gigabyte Technology - Gigabyte Communications 422 17
HP Inc. 5883 17
Fujitsu 2105 16
ASUS - AsusTek Computer Inc 2174 15
Dell Technologies - Dell Computer 2219 13
HP - Hewlett-Packard 3662 13
Lenovo Group 2447 12
HPE Compaq Computer Corp - HP Compaq Global Services 1966 11
Росатом - КИС НПО - Kraftway - Крафтвэй корпорэйшн ПЛС 646 11
Sony 6739 8
Samsung Electronics 11065 7
Red Hat 1378 7
MSI - Micro-Star International - Эмэсай Компьютер 740 7
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1783 7
Delta Electronics - Delta Power Solutions - Дельта-Электроникс 140 6
Google LLC 12690 6
Broadcom - VMware 2610 6
Oracle Corporation 7074 6
S8 Capital - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 1084 6
Supermicro 135 5
Rover - RoverComputers 423 5
Desten Computers - Дестен 50 5
Intel Architecture Group - Intel Architecture Business Group - Intel Architecture and Technologies Group - Intel Advanced Architecture Development Group 29 5
Toshiba Corporation 2980 5
Formosa Plastics Group - VIA Technologies 320 4
Microsoft WinHEC - Microsoft Windows Hardware Engineering Community - Microsoft WHQL - Windows Hardware Quality Lab - Microsoft Windows Hardware Certification Kit - Microsoft Windows Hardware Compatibility - Microsoft Windows Hardware Experience 87 4
K-Systems - К-Системс 140 4
Siemens AG - Siemens Group 2673 4
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology - Worldwide Semiconductor Manufacturing 1101 4
OpenText - Micro Focus - Novell 880 4
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 10
Совкомбанк Совесть 279 3
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 3
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 3
АвтоВАЗ - Волжский Автозавод - Волжский автомобильный завод 342 2
Intel Capital 148 2
Банк Оранжевый - ПромСервисБанк 286 2
Русский Стиль 45 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 2
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1060 2
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 2
Morgan Stanley - Морган Стэнли 495 2
Техносила - СервисТрейд - Техношок - Диал Электроникс 265 2
EPIC Telecom Invest 212 1
ЛитРес ГК - LitRes - Библиотека электронных книг 193 1
Aviasales - Авиасейлс - Jetradar - Билетики 83 1
Block - Square 203 1
LEGO 260 1
Островок.ру - Ostrovok.ru 138 1
Россети Ленэнерго 1699 1
PRB Logics Corporation 3 1
Caseking 3 1
Родник 91 1
Белый Ветер 365 1
ATIC - Advanced Technology Investment Company 40 1
Горбушкин Двор ТЦ - Дворец культуры имени Горбунова - ДК Горбунова - гипермолл 84 1
101Hotels.com 456 1
KDDI Corporation - KDDI Kabushiki Gaisha - Kokusai Denshin Denwa 272 1
Wedbush Securities - Wedbush Morgan Securities 48 1
EPIQ Capital Group 1 1
Maverick Capital 5 1
Eclipse Ventures 1 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 1
Яндекс.Драйв - Яндекс.Каршеринг - Оператор каршеринга 238 1
UPS 216 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 1
Возрождение - Коммерческий банк 359 1
Л1 - Инвестиционно-строительный холдинг - L1 154 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 16
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 3
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 2
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 497 2
ЦИК РФ - ТИК - Территориальные (участковые) избирательные комиссии - Избирательные комиссии субъектов Российской Федерации 277 1
U.S. PTO - USPTO - the United States Patent and Trademark Office - Ведомство по патентам и товарным знакам США 217 1
U.S. Department of Defense - United States Army - Армия США - Сухопутные войска США 631 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 1
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения Российской Федерации 301 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 1
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3441 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 3
JTAG - Joint Test Action Group - Рабочая группа по разработке стандарта IEEE 1149 24 2
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 2
XDA Developers - Сообщество мобильных разработчиков 74 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 1
FSC - Forest Stewardship Council - Лесной попечительский совет 46 1
Greenpeace - Гринпис 130 1
PICMG - PC Industrial Computer Manufacturers Group 24 1
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 320
DDR - Double data rate 3083 143
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 131
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8777 118
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 113
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10357 106
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10595 87
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 87
PCI - mini-PCI - PCIe - PCI Express - Peripheral Component Interconnect Express 1655 68
Электроника - Chipset - Чипсет - набор микросхем 1488 66
SATA - Serial ATA - Последовательный интерфейс обмена данными с накопителями информации 1658 65
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 65
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 58
Motherboard - Mainboard - Main circuit board - Материнская плата - Системная плата - System board 1651 54
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10744 51
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск - DVD+RW Alliance - Recordable DVD Council - VOB - DVD-Video Object - Versioned Object Base - формат файлов, используемый для хранения DVD-Video 5711 50
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта 4613 46
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13250 46
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18329 45
Компьютеризация - TDP - Thermal Design Power - Требования к системе охлаждения процессора 328 45
Виртуализация - RAID - Redundant Array of Independent Disks - Технология виртуализации данных для объединения нескольких физических дисковых устройств в логический модуль 1109 45
Graphics DDR SDRAM - GDDR SDRAM - Graphics Double Data Rate - Подвид энергозависимой динамической памяти с произвольным доступом (DRAM) и удвоенной скоростью передачи данных (DDR) 1107 44
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14769 43
Сетевое оборудование - Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3900 40
IEEE 1394 - FireWire - i-Link - стандарт последовательной высокоскоростной шины обмена цифровой информацией между компьютером и другими электронными устройствами 945 39
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy - BLE, BTLE 7938 39
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 4455 38
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5920 36
Desktop computer - Десктоп - Настольный компьютер - Настольный ПК 2812 35
Cache memory - Кэш память - Memcached - сервис кэширования данных в оперативной памяти 356 33
CD-ROM drives - Compact Disc Read-Only Memory - оптический привод - разновидность компакт-дисков с записанными на них данными, доступными только для чтения (read-only memory — память «только для чтения») 2083 32
Сетевое оборудование - GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolita 2262 32
Компьютеризация - PC - Personal Computers - ПК - Персональные компьютеры 5500 31
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10700 30
Радиосвязь и радиовещание - Радиочастота - Радиочастотный спектр - Частотный диапазон - Рефарминг - Refarming 1690 27
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 5027 25
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3783 25
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 23
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26797 23
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 23
Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 1909 174
Intel Xeon CPU - Intel Prestonia - Серия серверных микропроцессоров 1445 108
Microsoft Windows 16882 43
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1371 43
Intel Turbo Boost Technology 216 43
Intel Core i5 Ivy Bridge - Intel Arrandale - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1444 36
Intel Core - Семейство процессоров 1251 35
Intel Celeron - Серия процессоров 979 35
Intel Itanium 649 34
Intel Core i - Cерия процессоров 534 34
Linux OS 11533 30
Intel NetBurst - Суперскалярная гиперконвейерная микроархитектура 42 26
Intel Centrino - Intel Sonoma 584 26
Intel Pentium 4 - Intel Pentium IV 237 26
Intel Atom - Intel Centrino Atom - Intel Denverton Atom - Intel Atom Clover Trail - серия микропроцессоров архитектур x86 и x86-64 994 24
Intel Core i3 - Семейство процессоров с архитектурой X86-64 769 23
Intel x86 - архитектура процессора 2151 21
Intel AGP - Accelerated Graphics Port - Intel AGPset - ускоренный графический порт 259 19
Intel Pentium M - Tolapai - Серия микропроцессоров 412 18
Intel LGA - land grid array - процессорный сокет 145 18
Intel Nehalem - Intel Westmere - Intel Clarksfield - Intel Auburndale - микроархитектура процессоров 97 17
Intel Express Chipset Family 112 15
Intel HD Audio - Intel High Definition Audio - IHDA Azalia 66 15
AMD Mobility Radeon 232 15
Microsoft Windows XP 2431 15
AMD Ryzen - Серия микропроцессоров 636 15
Intel Core 2 Duo - Intel Core 2 Extreme - Intel Penryn - Intel Yonah - Intel Conroe 1009 14
Nvidia GeForce - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 871 14
Intel TXE - Intel Trusted Execution Technology - Intel TXT - Intel LaGrande 32 13
Intel Enhanced SpeedStep Deeper Sleep - Intel Geyserville 122 13
AMD Radeon Graphics - серия видеокарт 662 13
Microsoft Windows 10 1938 13
Microsoft Windows 7 2007 13
Intel Core i10 Ice Lake Comet Lake Sunny Cove - Intel Core iX - Семейство процессоров с архитектурой X86-64 188 13
VK - Mail.ru Atom - браузер 8 12
Intel Speed Select Technology - Intel Performance Profile - Intel Turbo Frequency - Intel Performance Acceleration Technology, PAT - Intel Integrated Performance Primitives, IPP - Intel Collaborative Processor Performance Control, CPPC - Intel GPT 31 12
Intel Xeon MP - Twin Castle 38 12
Apple MacBook - серия ноутбуков 1081 12
Intel Core i9 Sky lake - Intel Core i9 Cofee lake - семейство процессоров 293 12
Intel Core i8 Coffee Lake Whiskey Lake - Семейство процессоров с архитектурой X86-64 97 12
Otellini Paul - Отеллини Пол 169 13
Barrett Craig - Барретт Крейг 143 9
Maloney Sean - Малони Шон 50 5
Gelsinger Patrick - Гелсингер Патрик 202 4
Chandrasekher Anand - Чандрасекер Ананд - Чандрасехер Ананд - Чандразекер Ананд 35 4
Splinter Michael - Сплинтер Майкл 19 4
Burns Ursula - Бёрнс Урсула 50 4
Кириенко Сергей 149 3
Koduri Raja - Кодури Раджа 24 3
Одиноков Алексей 7 3
Fister Mike - Фистер Майк 10 3
Linus Benedict Torvalds - Торвальдс Линус Бенедикт 236 3
Swan Robert - Swan Bob - Свон Роберт - Суон Боб 70 3
Ballmer Steve - Баллмер Стивен 579 2
Keller Jim - Келлер Джим 9 2
Катьянов Юрий 3 2
Ксенин Алекс 311 2
Коротков Андрей 87 2
Кудрявцев Алексей 40 2
Клинаичев Андрей 33 2
Сютин Олег 20 2
Шевченко Андрей 18 2
Mentzer Eric - Ментцер Эрик 6 2
Dracott Richard - Дракотт Ричард 3 2
Пыкин Алексей 5 2
McCarron Dean - МакКэррон Дин - МакКаррон Дин 23 2
Leglise Claude - Леглиз Клод 4 2
Davies John - Дэвис Джон 16 2
Fister Michael - Фистер Майкл 4 2
Chase Steve - Чейз Стив 28 2
Smith Stacey - Смит Стейси 12 2
Splinter Mike - Сплинтер Майк 5 2
Sunlin Chou - Чу Сунлин 13 2
Дергунова Ольга 120 2
Krzanich Brian - Кржанич Брайан 58 2
Гинятуллин Роман 61 1
Kroah-Hartman Greg - Кроа-Хартман Грег 31 1
Кусков Денис 221 1
Малафеев Андрей 52 1
Пенязь Дмитрий 22 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 79
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 29
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 20
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 17
Европа 24964 16
США - Калифорния - Северная Калифорния - Сан-Франциско 1461 10
Германия - Федеративная Республика 13221 8
Китай - Тайвань 4245 8
Япония 13807 7
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 6
Азия - Азиатский регион 5920 5
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 5
Россия - ПФО - Нижегородская область 2296 5
США - Калифорния - Северная Калифорния - Сан-Хосе 415 5
Германия - Нижняя Саксония - Ганновер 302 4
Солнце - звезда Солнечной системы 5490 4
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1886 4
Европа Восточная 3138 4
Африка - Африканский регион 3641 4
Ближний Восток 3154 4
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3582 4
Китай - Шанхай 833 4
Южная Корея - Республика 7052 3
Индия - Bharat 5870 3
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 3047 3
Великобритания - Лондон 2432 3
Америка Северная - Североамериканский регион 3414 3
США - Калифорния 4829 3
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 1516 3
США - Аризона 549 2
Земля - планета Солнечной системы 10865 2
США - Невада - Лас Вегас - Las Vegas 805 2
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3134 2
Финляндия - Финляндская Республика 3697 2
Франция - Французская Республика 8177 2
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье - Поволжский федеральный округ 1519 2
Украина 7928 2
Нидерланды 3746 2
Германия - Берлин 732 2
США - Калифорния - Санта-Клара 190 2
Федеральный закон 122-ФЗ, 126-ФЗ, 533-ФЗ - О связи 1379 28
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 23
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 16
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6170 15
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 14
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 14
Кремний - Silicium - химический элемент 1776 13
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5510 12
Метрология - Нанометрология - Nanometrology - Нанометр 887 12
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 10
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18149 9
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4667 9
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1574 8
Ergonomics - Эргономика 1755 7
Энергетика - Энергообеспечение - Энергопотребление - обеспечение и потребление энергии 1014 7
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 7
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5582 6
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 6
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 6
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3395 5
Английский язык 7030 5
Торговля оптовая - Wholesale trade 1265 5
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 3174 5
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5884 5
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3789 5
Закон Мура - Moore's law 214 4
Business accelerator - Бизнес акселератор - startup accelerator - seed accelerator - "ускоритель" - социальный институт поддержки стартапов 591 4
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 2184 4
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8841 4
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3304 4
Конвергенция - процесс сближения, схождения (в разном смысле), компромиссов 437 4
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6772 4
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4802 3
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3863 3
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7529 3
Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1501 3
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 3101 3
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11323 3
Музеи, выставки, библиотеки - музейная, выставочная, библиотечная деятельность 1578 3
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5715 3
Inquirer 463 20
DigiTimes - Издание 1331 11
Tom’s Hardware 600 8
X-Bit Labs 83 6
WCCFTech - Издание 110 5
AnandTech 73 5
CNews - ZOOM.CNews 1866 4
Reg Hardware 91 4
Phoronix 59 3
Мобильные системы 118 3
Electronista 166 3
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 3
PCWorld - PC World 47 2
DailyTech 96 2
Silicon 494 2
The Register - The Register Hardware 1784 2
TDaily - TelecomDaily - Telecom Daily News - Телеком Дейли 313 1
Liliputing 76 1
Чудо техники 60 1
Ars Technica 450 1
AP - Associated Press 2007 1
Windows Central 36 1
EE Times 160 1
AppleInsider 400 1
TechSpot 188 1
Neowin 217 1
WinFuture 15 1
ComputerWorld 144 1
CNX Software 18 1
ComputerBase 14 1
NE Asia Online 313 1
Computer Weekly 376 1
The Globe and Mail 73 1
InfoWorld 56 1
Mercury News - San Jose Mercury News 52 1
Компьютерра - Компьюлента 9 1
VR-Zone 10 1
Hardware Zone 20 1
ExtremeTech 40 1
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2733 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 25
IDC - International Data Corporation 4975 5
Mercury Research 73 4
Cinebench 29 3
IHS iSuppli - IHS Infonetics Research - IHS Markit - IHS Technology 530 2
Fortune Global 500 295 2
TrendForce 187 2
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 375 1
Guinness World Records - Книга рекордов Гиннесса 195 1
Harris Interactive 81 1
Aberdeen Group 53 1
Illuminata 13 1
Insight 64 20 1
Gartner - Гартнер 3658 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1086 1
Top500 Рейтинг суперкомпьютеров 143 1
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 307 3
РАН - Российская академия наук 2122 3
ННГУ - Нижегородский государственный университет имени Н.И. Лобачевского - Университет Лобачевского 182 2
Росатом - РФЯЦ-ВНИИЭФ ФГУП - Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики 172 1
VU - Vrije Universiteit Amsterdam - Амстердамский свободный университет 7 1
Bucknell University - Университет Бакнелла - Бакнеллский университет 1 1
CSUEB - Cal State - California State University East Bay - Калифорнийский государственный университет 527 1
University of Virginia - Виргинский университет 33 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 649 1
Intel Developer Forum - IDF 317 36
CeBIT 614 8
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 3
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 339 2
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 2
iF Design Awards 26 2
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 635 2
Computex - Тайбэйская международная компьютерная выставка- Taipei International Information Technology Show 138 1
International Electron Devices Meeting - IEDM 19 1
ISSCC - International Solid-State Circuits Conference 27 1
Comtek - Комтек - Международная выставка информационных технологий 70 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 952 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Лучшие автономные газонокосилки в 2026 году: хиты продаж

Лучшие видеорегистраторы в 2026 году: хиты продаж

Как безопасно купить б/у смартфон: подробная инструкция

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще