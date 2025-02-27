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EPIQ Capital Group
|27.02.2025
|Ветераны Intel ушли из компании, чтобы построить процессоры на архитектуре RISC-V, способной уничтожить x86. В помощь взяли «отца» сверхуспешных чипов Ryzen 1
EPIQ Capital Group и организации, системы, технологии, персоны:
|MediaTek - Ralink 530 1
|Актив - Актив-софт - Актив Технологии - Рутокен - Rutoken - Aktiv.Consulting 853 1
|AMD - Advanced Micro Devices 4257 1
|Intel Corporation 12231 1
|Apple Inc 12161 1
|Qualcomm Technologies 1833 1
|Россия - РФ - Российская федерация 145810 1
|США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52280 1
|Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17169 1
|Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16438 1
|Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5127 1
|Tom’s Hardware 408 1
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