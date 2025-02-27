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Intel Tremont Микроархитектура вычислительных ядер процессоров



27.02.2025 Ветераны Intel ушли из компании, чтобы построить процессоры на архитектуре RISC-V, способной уничтожить x86. В помощь взяли «отца» сверхуспешных чипов Ryzen 1
26.08.2024 Новый удар по Intel. От нее сбежали ценные инженеры и основали компанию по разработке процессоров на архитектуре, способной уничтожить x86 1
07.09.2020 Intel готовит линейку наследников легендарных процессоров Atom. Рассекречены все их характеристики 1
10.08.2020 Будущие процессоры AMD - «неуклюжая копия» современных чипов Intel 1
10.04.2020 Рассекречены сроки выхода уникальных 10-нанометровых процессоров Intel 1
13.12.2018 Intel представила новую архитектуру процессора 1
17.02.2011 В США потеряны личные данные 1,7 млн пациентов больниц 1

Публикаций - 7, упоминаний - 7

Intel Tremont и организации, системы, технологии, персоны:

Intel Corporation 12225 5
AMD - Advanced Micro Devices 4254 3
Zecurion - Зекурион - SecurIT - Секьюрит 376 1
Ampere Computing 50 1
Лента - Сеть розничной торговли 2093 1
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20903 5
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 7926 3
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29917 3
Электроэнергетика - Smart Grid - Smart Metering - Умные (интеллектуальные) сети электроснабжения - умная энергетика - зеленая энергетика - Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности 2194 3
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4624 3
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2241 2
Компьютеризация - TDP - Thermal Design Power - Требования к системе охлаждения процессора 276 2
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14462 2
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 6751 2
Desktop computer - Десктоп - Настольный компьютер - Настольный ПК 2551 2
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3037 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13797 2
4К UHD - 4К Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3497 1
DDR - Double data rate 2746 1
5G - пятое поколение мобильной связи 2198 1
PCIe - PCI Express - Peripheral Component Interconnect Express 1262 1
DSP - Digital Signal Processor - Процессор цифрового сигнала - Digital Signal Processing - Технология обработки цифровых сигналов 333 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27870 1
Gen V - кибератаки пятого поколения 1191 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13975 1
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7650 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10587 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27974 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24310 1
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 3084 1
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 2969 1
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9383 1
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 5082 1
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 13867 1
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 4262 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17141 1
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 2187 1
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта - vGPU - Виртуальный графический ускоритель 3778 1
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 5766 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7697 1
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5678 1
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12253 1
Оповещение и уведомление - Notification 4686 1
Контроллер - Controller - регулятор, управляющее устройство 1060 1
Front-end - Фронтенд - клиентская сторона пользовательского интерфейса к программно-аппаратной части сервиса 126 1
Intel Core i10 Ice Lake Comet Lake Sunny Cove - Intel Core iX - Семейство процессоров с архитектурой X86-64 178 4
Intel Atom - Intel Centrino Atom - серия микропроцессоров архитектур x86 и x86-64 941 3
Intel Foveros 3D 11 3
LPDDR - Low Power DDR - Тип оперативной памяти для смартфонов и планшетов 468 2
Intel Core Skylake - Шестое поколение микроархитектуры центральных процессоров 86 2
Intel Core i5 Ivy Bridge - Intel Arrandale - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1345 2
Intel Core i3 - Семейство процессоров с архитектурой X86-64 722 2
Samsung Galaxy Book S - Ультрабук 9 2
Intel Core 12 - Intel Alder Lake - Intel Gracemont 143 2
Intel UHD Graphics - Серия видеокарт 184 2
Intel Tiger Lake 63 2
Intel Golden Cove 13 2
Intel Willow Cove 9 2
Intel Core 11 Rocket Lake - Cерия процессоров 77 2
Intel x86 - архитектура процессора 1866 2
Intel Goldmont 4 2
Intel Core - Семейство процессоров 1207 1
Intel Xeon - Серия серверных микропроцессоров 1347 1
Intel Celeron - Серия процессоров 963 1
Intel Xeon Cascade Lake - Серия серверных микропроцессоров 60 1
Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 1894 1
Intel Xe - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 22 1
Sina Weibo - китайский сервис микроблогов 96 1
AMD Radeon ProRender Developer Suite - Физический процессор для рендеринга 38 1
Intel Turbo Boost Technology 210 1
Intel HyperThreading - Технология для процессоров на микроархитектуре NetBurst 361 1
VK - Mail.ru Atom - браузер 8 1
Intel Xeon Cooper Lake - Серия серверных микропроцессоров 7 1
Intel Cannon Lake 18 1
Intel Apollo Lake 15 1
Intel Gen11 - интегрированный дискретный графический ускоритель 7 1
AMD ARM Cortex A - Серия микропроцессоров 794 1
Intel Lakefield 5 1
Intel Gemini Lake - Intel Gemini Mini 11 1
Intel AVX (AVX2) - Advanced Vector Extensions - расширение системы команд x86 для микропроцессоров Intel и AMD 25 1
Intel Jasper Lake 5 1
Intel Snow Ridge SoC 3 1
Intel LGA - land grid array - процессорный сокет 61 1
AMD Radeon Graphics - серия видеокарт 628 1
ARM DynamIQ 8 1
Ковалев Александр 162 1
Keller Jim - Келлер Джим 8 1
Россия - РФ - Российская федерация 145613 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17150 2
США - Нью-Йорк 3101 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3972 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48363 2
Страхование - Страховое дело - Insurance 5877 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9906 1
Insider information - Инсайдерская информация - инсайдер 841 1
Метрология - Нанометрология - Nanometrology 764 1
Энергетика - Энергопотребление - потребление энергии 889 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5820 1
Tom’s Hardware 407 2
TechSpot 119 1
FanlessTech 1 1
International Electron Devices Meeting - IEDM 19 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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