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Компьютеризация TDP Thermal Design Power Требования к системе охлаждения процессора



14.12.2022 R-Vision выпустила обновление платформы R-Vision TDP

R-Vision обновила платформу цифровой имитации элементов ИТ‑инфраструктуры R‑Vision Threat Deception Platform (TDP). В частности, разработчик добавил ловушки АСУ ТП и Linux FullOS, расширил перечень используемых шаблонов приманок, а также реализовал поддержку системы с решениями отечественных поставщико
20.09.2022 R-Vision выпустила новую версию платформы R-Vision TDP

R-Vision выпустила новую версию платформы цифровой имитации элементов ИТ-инфраструктуры R-Vision Threat Deception Platform (TDP) 1.5. В ней расширился перечень шаблонов ловушек и приманок, реализована автоматическая передача инцидентов в платформу оркестрации и автоматизации ИБ R-Vision SOAR, а также улучшена работа
15.03.2022 R-Vision выпустила коммерческий релиз продукта R-Vision TDP

R-Vision объявила о выходе коммерческого релиза продукта R-Vision Threat Deception Platform (R-Vison TDP). R-Vision TDP относится к классу платформ для создания распределённой инфраструктуры ложных целей (Distributed Deception Platform, DDP), использующих техники активного обмана. Это п
03.09.2015 Fujitsu представила промышленные материнские платы D3313-S на основе интегрированных SOC AMD G-серии

перь доступны ещё в двух дополнительных вариантах, выполненных на основе SOC AMD G-серии. Об этом CNews сообщили в компании Fujitsu. Новые модели D3313-S4 с 2,2-гигагерцовым 2-ядерным процессором и c TDP на уровне от 10 до 15 Вт, а также плата D3313-S5 с 1,2-гигагерцовым 4-ядерным процессором и c TDP в диапазоне от 5 до 7 Вт построены на базе второго поколения интегрированных SOC AMD
24.09.2007 AMD представил процессор с TDP 8 Вт

Компания AMD анонсировала выпуск трех новых процессоров AMD Athlon 64 для встраиваемых систем. Максимальное энергопотребление (TDP) младшей из моделей, Athlon 64 2000+, укладывается в 8 Вт. TDP двух других моделей составляет 15 Вт (Athlon 64 2600+) и 25 Вт (3100+). Новые процессоры могут выполнять 64-битные инст
25.01.2007 Toshiba TDP-ET20 – проектор-«бум-бокс»

елый домашний кинотеатр с большим экраном. Мы уже писали о таких устройствах, от компаний Epson и Optoma, на очереди проектор от Toshiba TLP-ET20. Конструкция и дизайн И дизайн, и конструкция Toshiba TDP-ET20 достойны самого тщательного рассмотрения, так как даже в классе себе подобных этот аппарат отличается особым изыском форм и необычностью конструкции. Форму проектора вообще трудно опис
08.07.2005 TDP-T40: новый бизнес-проектор от Toshiba

Toshiba представляет на российском рынке новый DLP-проектор для бизнес-презентаций — TDP-T40. Характеристики проектора включают разрешение XGA, яркость 1,800 ANSI люмен и контрастность 2000:1. Разрешение 1024x768 пикселей подходит для проецирования широкоформатных таблиц, графи

Публикаций - 248, упоминаний - 248

Компьютеризация замечен на рынке с организациями, системами, технологиями и персонами:

Intel Corporation 11845 180
AMD - Advanced Micro Devices 3973 110
HP Inc. 5608 24
Nvidia Corp 3284 21
Microsoft Corporation 23955 21
Lenovo Group 2225 21
ASUS - AsusTek Computer Inc 1987 19
Toshiba Corporation 2904 18
Samsung Electronics 9912 17
Dell EMC 4964 15
Acer Group - Асер Маркетинг Сервисиз 2460 15
Apple Inc 11554 14
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company 772 14
Huawei 3658 11
HP - Hewlett-Packard 3614 10
IBM - International Business Machines Corp 9313 9
MSI - Micro-Star International - Эмэсай Компьютер 567 8
Fujitsu 2024 8
Ampere Computing 38 8
Google LLC 11308 7
Canyon Technology Group 50 7
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра 1202 7
4A Games 795 6
Supermicro 94 6
Amazon Inc - Amazon.com 2871 6
HPE - Hewlett Packard Enterprise 589 6
Oracle Corporation 6471 5
AMD Graphics Product Group - ATI 928 5
LG Electronics 3559 5
R-Vision - Р-Вижн 84 5
Gigabyte Technology 357 5
Broadcom Inc - Avago Technologies 490 5
Red Hat 1268 4
Sony 6477 4
Huawei CBG - Huawei Consumer Business Group 119 4
Broadcom - VMware 2242 4
НТЦ ИТ Роса - Научно-технический центр информационных технологий РОСА - Российские операционные системы 481 4
Cisco Systems 4986 4
Dell Technologies - Dell Computer 2114 4
VIA Technologies 311 4
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 6733 34
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 9
Л1 - Инвестиционно-строительный холдинг - L1 127 5
РЖД - Российские железные дороги 1753 4
TÜV Rheinland Group 114 4
Россети Ленэнерго 1698 3
РЖД СвЖД - Свердловская железная дорога 19 2
Май - Майский чай - российская торговая компания 1093 2
Jaguar Cars 122 2
Caseking 3 2
Открытие ФК - Банк Открытие 523 2
ivi - Онлайн-кинотеатр 344 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1989 1
Лента - Сеть розничной торговли 1868 1
Unsplash 178 1
РЖД МЖД - Московская железная дорога 56 1
Русский Стиль 43 1
Наукоград - технопарк 115 1
PRB Logics Corporation 3 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2585 1
Ferrari NV 155 1
Intel Capital 148 1
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 416 1
Верный - торговая сеть 267 1
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1926 1
Интер РАО ЕЭС ПАО 317 1
Эра HD - Эра ХД 54 1
Композит 85 1
РЖД КЖД - Калининградская железная дорога 9 1
Возрождение - Коммерческий банк 332 1
Tesla Motors 363 1
ATIC 38 1
Alstom - GEC-Alsthom - Alstom Grid - Alstom Transporte - Alstom Energie - Alstom Industrie 33 1
Ростех - Автоматика - ВНИИ Вега - Воронежский НИИ 5 1
Bombardier Inc 25 1
SNCF - Nationale des Chemins de fer Français - Национальная компания французских железных дорог 19 1
Assist - Ассист 205 1
LEGO 233 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4118 32
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2201 4
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 10181 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5030 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3129 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 3289 2
Правительство Индии - Объединённый совет министров Индии - Union Council of Ministers of India 99 1
U.S. Department of Energy - NREL - National Renewable Energy Laboratory - Национальная лаборатория по изучению возобновляемой энергии 11 1
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1098 1
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1725 1
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 619 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2093 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1284 1
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения 202 1
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 647 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2681 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1280 1
4CIO 762 6
Linux Foundation 177 4
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 176 4
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 204 3
8K Association - Ассоциация 8K 171 2
CCIX - Cache Coherent Interconnect for Accelerators - консорциум AMD, ARM, Huawei, IBM, Mellanox, Qualcomm и Xilinx, 9 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6174 1
OpenPOWER Foundation - Consortium 47 1
SNIA - Storage Networking Industry Association 34 1
PCI-SIG - Peripheral Component Interconnect Special Interest Group 17 1
OpenCAPI Consortium 13 1
Gen-Z Consortium 11 1
XDA Developers - Сообщество мобильных разработчиков 66 1
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 19777 219
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 7247 137
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 13665 105
DDR - Double data rate 2603 95
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