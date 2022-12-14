Компьютеризация TDP Thermal Design Power Требования к системе охлаждения процессора
|14.12.2022
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R-Vision выпустила обновление платформы R-Vision TDP
R-Vision обновила платформу цифровой имитации элементов ИТ‑инфраструктуры R‑Vision Threat Deception Platform (TDP). В частности, разработчик добавил ловушки АСУ ТП и Linux FullOS, расширил перечень используемых шаблонов приманок, а также реализовал поддержку системы с решениями отечественных поставщико
|20.09.2022
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R-Vision выпустила новую версию платформы R-Vision TDP
R-Vision выпустила новую версию платформы цифровой имитации элементов ИТ-инфраструктуры R-Vision Threat Deception Platform (TDP) 1.5. В ней расширился перечень шаблонов ловушек и приманок, реализована автоматическая передача инцидентов в платформу оркестрации и автоматизации ИБ R-Vision SOAR, а также улучшена работа
|15.03.2022
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R-Vision выпустила коммерческий релиз продукта R-Vision TDP
R-Vision объявила о выходе коммерческого релиза продукта R-Vision Threat Deception Platform (R-Vison TDP). R-Vision TDP относится к классу платформ для создания распределённой инфраструктуры ложных целей (Distributed Deception Platform, DDP), использующих техники активного обмана. Это п
|03.09.2015
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Fujitsu представила промышленные материнские платы D3313-S на основе интегрированных SOC AMD G-серии
перь доступны ещё в двух дополнительных вариантах, выполненных на основе SOC AMD G-серии. Об этом CNews сообщили в компании Fujitsu. Новые модели D3313-S4 с 2,2-гигагерцовым 2-ядерным процессором и c TDP на уровне от 10 до 15 Вт, а также плата D3313-S5 с 1,2-гигагерцовым 4-ядерным процессором и c TDP в диапазоне от 5 до 7 Вт построены на базе второго поколения интегрированных SOC AMD
|24.09.2007
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AMD представил процессор с TDP 8 Вт
Компания AMD анонсировала выпуск трех новых процессоров AMD Athlon 64 для встраиваемых систем. Максимальное энергопотребление (TDP) младшей из моделей, Athlon 64 2000+, укладывается в 8 Вт. TDP двух других моделей составляет 15 Вт (Athlon 64 2600+) и 25 Вт (3100+). Новые процессоры могут выполнять 64-битные инст
|25.01.2007
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Toshiba TDP-ET20 – проектор-«бум-бокс»
елый домашний кинотеатр с большим экраном. Мы уже писали о таких устройствах, от компаний Epson и Optoma, на очереди проектор от Toshiba TLP-ET20. Конструкция и дизайн И дизайн, и конструкция Toshiba TDP-ET20 достойны самого тщательного рассмотрения, так как даже в классе себе подобных этот аппарат отличается особым изыском форм и необычностью конструкции. Форму проектора вообще трудно опис
|08.07.2005
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TDP-T40: новый бизнес-проектор от Toshiba
Toshiba представляет на российском рынке новый DLP-проектор для бизнес-презентаций — TDP-T40. Характеристики проектора включают разрешение XGA, яркость 1,800 ANSI люмен и контрастность 2000:1. Разрешение 1024x768 пикселей подходит для проецирования широкоформатных таблиц, графи
Компьютеризация замечен на рынке с организациями, системами, технологиями и персонами:
|Tom’s Hardware 253 18
|DigiTimes - Издание 1305 14
|AnandTech 72 6
|WCCFTech - Издание 50 6
|Electronista 166 5
|DailyTech 96 5
|VideoCardz 28 4
|CNews - ZOOM.CNews 1815 4
|TechSpot 61 4
|The Verge - Издание 520 3
|Reg Hardware 91 3
|ComputerBase 10 2
|PC Magazine - PCMag 83 2
|TechPowerUp 16 2
|TechRadar 88 2
|Neowin 102 2
|Ars Technica 399 2
|Golem.de 3 2
|Liliputing 44 2
|Fanless Tech 2 2
|Inquirer 463 2
|LiveScience 153 2
|The Register 1480 2
|Ведомости 720 1
|HKEPC 2 1
|WinFuture 13 1
|GizmoChina 108 1
|MacWorld 133 1
|VentureBeat 90 1
|CNET Networks - CNET News 1641 1
|RusProfile 8 1
|Allprojectors.ru 54 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 1501 1
|TechCrunch - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1193 1
|Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 5824 1
|Planet3DNow 2 1
|CNX Software 14 1
|PCWorld - PC World 44 1
|FanlessTech 1 1
|TechQuila 1 1
|Cinebench 26 7
|IDC - International Data Corporation 4878 6
|Top500 Рейтинг суперкомпьютеров 131 1
|Guinness World Records - Книга рекордов Гиннесса 177 1
|Jon Peddie Research 35 1
|In-Stat 115 1
|Fortune Global 1000 50 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2023 годы.
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