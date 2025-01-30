Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 199225
ИКТ 15372
Организации 11762
Ведомства 1510
Ассоциации 1112
Технологии 3583
Системы 27057
Персоны 86987
География 3117
Статьи 1580
Пресса 1318
ИАА 757
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2830
Мероприятия 894

Компьютеризация TDP Thermal Design Power Требования к системе охлаждения процессора

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru


30.01.2025 R-Vision TDP получила сертификат ФСТЭК России и представила новые возможности для защиты инфраструктуры

Компания R‑Vision, российский разработчик систем кибербезопасности, объявила, что платформа R-Vision Threat Deception Platform (TDP) прошла испытания ФСТЭК России и получила сертификат соответствия четвертого уровня доверия. Сертификат №4900 был выдан 9 января 2025 г. и подтверждает высокий уровень безопасности платформ
17.07.2024 R-Vision TDP подтвердил соответствие стандартам кибербезопасности Белоруссии

Компания R-Vision, разработчик систем кибербезопасности, объявила, что комплекс технологий цифровой имитации элементов ИТ-инфраструктуры для раннего обнаружения и предотвращения кибератак R-Vision TDP прошел сертификацию Оперативно‑аналитического центра при Президенте Белоруссии (ОАЦ). Сертификация была проведена в соответствии с техническим регламентом ТР 2013/027/BY. Об этом CNews сооб
04.03.2024 R-Vision выпустила масштабное обновление платформы R-Vision TDP 3.1

Компания R-Vision объявила о выходе новой мажорной версии R-Vision TDP 3.1 – технологии цифровой имитации элементов ИТ-инфраструктуры. В новой версии разработчик обновил механизм размещения приманок, добавил открытое API и улучшил поддержку сетей с отечественн
14.12.2022 R-Vision выпустила обновление платформы R-Vision TDP

R-Vision обновила платформу цифровой имитации элементов ИТ‑инфраструктуры R‑Vision Threat Deception Platform (TDP). В частности, разработчик добавил ловушки АСУ ТП и Linux FullOS, расширил перечень используемых шаблонов приманок, а также реализовал поддержку системы с решениями отечественных поставщико
20.09.2022 R-Vision выпустила новую версию платформы R-Vision TDP

R-Vision выпустила новую версию платформы цифровой имитации элементов ИТ-инфраструктуры R-Vision Threat Deception Platform (TDP) 1.5. В ней расширился перечень шаблонов ловушек и приманок, реализована автоматическая передача инцидентов в платформу оркестрации и автоматизации ИБ R-Vision SOAR, а также улучшена работа
15.03.2022 R-Vision выпустила коммерческий релиз продукта R-Vision TDP

R-Vision объявила о выходе коммерческого релиза продукта R-Vision Threat Deception Platform (R-Vison TDP). R-Vision TDP относится к классу платформ для создания распределённой инфраструктуры ложных целей (Distributed Deception Platform, DDP), использующих техники активного обмана. Это п
03.09.2015 Fujitsu представила промышленные материнские платы D3313-S на основе интегрированных SOC AMD G-серии

перь доступны ещё в двух дополнительных вариантах, выполненных на основе SOC AMD G-серии. Об этом CNews сообщили в компании Fujitsu. Новые модели D3313-S4 с 2,2-гигагерцовым 2-ядерным процессором и c TDP на уровне от 10 до 15 Вт, а также плата D3313-S5 с 1,2-гигагерцовым 4-ядерным процессором и c TDP в диапазоне от 5 до 7 Вт построены на базе второго поколения интегрированных SOC AMD
24.09.2007 AMD представил процессор с TDP 8 Вт

Компания AMD анонсировала выпуск трех новых процессоров AMD Athlon 64 для встраиваемых систем. Максимальное энергопотребление (TDP) младшей из моделей, Athlon 64 2000+, укладывается в 8 Вт. TDP двух других моделей составляет 15 Вт (Athlon 64 2600+) и 25 Вт (3100+). Новые процессоры могут выполнять 64-битные инст
25.01.2007 Toshiba TDP-ET20 – проектор-«бум-бокс»

елый домашний кинотеатр с большим экраном. Мы уже писали о таких устройствах, от компаний Epson и Optoma, на очереди проектор от Toshiba TLP-ET20. Конструкция и дизайн И дизайн, и конструкция Toshiba TDP-ET20 достойны самого тщательного рассмотрения, так как даже в классе себе подобных этот аппарат отличается особым изыском форм и необычностью конструкции. Форму проектора вообще трудно опис
08.07.2005 TDP-T40: новый бизнес-проектор от Toshiba

Toshiba представляет на российском рынке новый DLP-проектор для бизнес-презентаций — TDP-T40. Характеристики проектора включают разрешение XGA, яркость 1,800 ANSI люмен и контрастность 2000:1. Разрешение 1024x768 пикселей подходит для проецирования широкоформатных таблиц, графи

Публикаций - 328, упоминаний - 335

Компьютеризация и организации, системы, технологии, персоны:

Intel Corporation 12811 217
AMD - Advanced Micro Devices 4641 140
Nvidia Corp 4002 34
HP Inc. 5883 28
Microsoft Corporation 25775 27
Lenovo Group 2446 26
ASUS - AsusTek Computer Inc 2174 21
Samsung Electronics 11064 20
Acer Group - Acer Inc 2776 20
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology - Worldwide Semiconductor Manufacturing 1101 20
Apple Inc 13154 19
Toshiba Corporation 2980 18
Dell EMC 5180 17
Huawei 4675 16
MSI - Micro-Star International - Эмэсай Компьютер 740 12
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 11
HP - Hewlett-Packard 3662 10
R-Vision - Р-Вижн 267 9
Ampere Computing 62 9
IBM - International Business Machines Corp 9699 9
Gigabyte Technology - Gigabyte Communications 422 8
Zhaoxin - Shanghai Zhaoxin Semiconductor 39 8
Google LLC 12688 8
HPE - Hewlett Packard Enterprise 732 8
Amazon Inc - Amazon.com 3277 8
Fujitsu 2105 8
Canyon Technology Group 53 7
Supermicro 135 7
Dell Technologies - Dell Computer 2219 7
AMD Graphics Product Group - ATI 973 6
Oracle Corporation 7074 6
Broadcom Inc - Avago Technologies 605 6
Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 782 5
Loongson Technology 80 5
Broadcom - VMware 2610 5
Cisco Systems 5372 5
Qualcomm Technologies 1974 5
LG Electronics 3735 5
Sony 6739 5
S8 Capital - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 1084 4
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 9
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2948 8
Л1 - Инвестиционно-строительный холдинг - L1 154 6
TÜV Rheinland Group 181 5
РЖД - Российские железные дороги 2096 4
Россети Ленэнерго 1699 3
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 2
Tata Motors - Jaguar Cars 126 2
Caseking 3 2
РЖД СвЖД - Свердловская железная дорога - Уральская горнозаводская железная дорога 20 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 2
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 2
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 497 2
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 493 1
Росатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом - Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях - Электроэнергетический дивизион Росатома 458 1
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 439 1
Спортмастер - Sportmaster 201 1
РЖД МЖД - Московская железная дорога 67 1
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1975 1
Возрождение - Коммерческий банк 359 1
Global Payments - UCS - United Card Services - КОКК - Компания объединенных кредитных карточек - процессинговая компания 111 1
Assist - Ассист 218 1
Интер РАО ЕЭС ПАО 373 1
LEGO 260 1
SNCF - Nationale des Chemins de fer Français - Национальная компания французских железных дорог 20 1
Верный - торговая сеть 326 1
Bombardier Inc 27 1
Intel Capital 148 1
Ferrari NV 159 1
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн - ВНИИ Вега - Воронежский НИИ 14 1
Ланит - Ланит Венчурс - Lanit Ventures 16 1
PRB Logics Corporation 3 1
RusProfile - Руспрофайл 31 1
Композит 99 1
Alstom - GEC-Alsthom - Alstom Grid - Alstom Transporte - Alstom Energie - Alstom Industrie 37 1
Sony BMG 187 1
Эра HD - Эра ХД 54 1
ATIC - Advanced Technology Investment Company 40 1
Наукоград - технопарк 156 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 42
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3901 17
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 5
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 5
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 3
Президент Белоруссии - ОАЦ при Президенте Республики Беларусь - Оперативно-аналитический центр при Президенте Республики Беларусь - Управление делами Президента Белоруссии 144 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 2
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 978 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 2
ОЭЗ Технополис Москва - Печатники - Особая экономическая зона - ОЭЗ Зеленоград - Особая экономическая зона Зеленоград - Свободная экономическая зона Зеленоград - ТВЗ Зеленоград 626 1
Главгосэкспертиза России ФАУ - Главное управление государственной экспертизы 104 1
Районный суд РФ - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 870 1
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 1
Архивный фонд РФ - ГАРФ - Государственный архив Российской Федерации и регионов 132 1
Правительство Индии - Объединённый совет министров Индии - Union Council of Ministers of India 120 1
U.S. Department of Energy - NREL - National Renewable Energy Laboratory - Национальная лаборатория по изучению возобновляемой энергии 11 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 1
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения Российской Федерации 300 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 1
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 1
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 721 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 1
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США - Bureau of Industry and Security, BIS - Бюро промышленности и безопасности США 439 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 1
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 689 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 290 11
Linux Foundation - Free Standards Group 206 4
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 424 3
XDA Developers - Сообщество мобильных разработчиков 74 2
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 1
OpenPOWER Foundation - Consortium 48 1
SNIA - Storage Networking Industry Association 34 1
CCIX - Cache Coherent Interconnect for Accelerators - консорциум AMD, ARM, Huawei, IBM, Mellanox, Qualcomm и Xilinx, 10 1
PCI-SIG - Peripheral Component Interconnect Special Interest Group 23 1
OpenCAPI Consortium 13 1
Gen-Z Consortium 11 1
RISC-V International - RISC-V Foundation - Ассоциация независимых разработчиков программного обеспечения и вычислительной техники на основе микроархитектуры 51 1
Ассоциация-800 20 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 1
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22571 285
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8775 177
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 134
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10357 129
DDR - Double data rate 3083 127
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33490 94
PCI - mini-PCI - PCIe - PCI Express - Peripheral Component Interconnect Express 1655 94
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18328 78
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта 4613 74
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10595 72
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 71
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 4203 68
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3783 65
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 55
HVAC - Heating, Ventilation & Air Conditioning - ОВиК, ОВКВ - отопление, вентиляция, кондиционирование и охлаждения воздуха - Климатическое оборудование - Гаджеты климатические - Climate equipment, technology, gadgets - Air conditioners 3055 52
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13246 52
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6462 51
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14767 49
USB Type-C - USB-C - USB 3 2379 47
Motherboard - Mainboard - Main circuit board - Материнская плата - Системная плата - System board 1651 46
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16977 43
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13053 38
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22555 35
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10743 34
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy - BLE, BTLE 7937 34
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10697 33
NVMe - NVM Express - NVMHCI - Non-Volatile Memory Host Controller Interface Specification - M.2 NVMe SSD - Спецификация на протоколы доступа к твердотельным накопителям SSD 908 33
Сетевое оборудование - Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3899 32
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 3145 31
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6408 31
SATA - Serial ATA - Последовательный интерфейс обмена данными с накопителями информации 1658 28
Электроэнергетика - Smart Grid - Smart Metering - Умные (интеллектуальные) сети электроснабжения - умная энергетика - зеленая энергетика - Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности 2487 27
Электроника - Chipset - Чипсет - набор микросхем 1488 27
Desktop computer - Десктоп - Настольный компьютер - Настольный ПК 2812 27
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12903 27
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53874 27
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25784 26
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 25
4K UHD - 4K Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3938 24
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 23
Intel Core i5 Ivy Bridge - Intel Arrandale - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1444 69
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1371 66
Intel Core - Семейство процессоров 1251 62
Intel Core i - Cерия процессоров 534 53
AMD Ryzen - Серия микропроцессоров 636 52
Intel x86 - архитектура процессора 2151 48
Microsoft Windows 16882 46
Intel HyperThreading - Технология для процессоров на микроархитектуре NetBurst 364 45
Intel Xeon CPU - Intel Prestonia - Серия серверных микропроцессоров 1445 43
Intel Core i3 - Семейство процессоров с архитектурой X86-64 769 39
Intel Core i9 Sky lake - Intel Core i9 Cofee lake - семейство процессоров 293 35
Linux OS 11533 35
Intel Core i10 Ice Lake Comet Lake Sunny Cove - Intel Core iX - Семейство процессоров с архитектурой X86-64 188 34
Intel Turbo Boost Technology 216 30
Intel Atom - Intel Centrino Atom - Intel Denverton Atom - Intel Atom Clover Trail - серия микропроцессоров архитектур x86 и x86-64 994 30
AMD Zen - Микроархитектуры вычислительных ядер процессоров 169 28
Intel LGA - land grid array - процессорный сокет 145 28
Microsoft Windows 10 1938 25
LPDDR - Low Power DDR - Тип оперативной памяти для смартфонов и планшетов 574 25
Intel Celeron - Серия процессоров 979 23
Intel Xeon Scalable Family - Intel Xeon Gold - Масштабируемые микропроцессоры 359 23
AMD EPYC - AMD EPYC Rome - AMD EPYC Genoa - AMD EPYC Milan - Серия микропроцессоров 276 22
AMD Radeon Graphics - серия видеокарт 662 20
Microsoft Windows 11 827 20
VK - Mail.ru Atom - браузер 8 19
Nvidia GeForce RTX - Nvidia Titan RTX - Nvidia RTX Studio - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 468 19
Intel Core i8 Coffee Lake Whiskey Lake - Семейство процессоров с архитектурой X86-64 97 18
Intel Core 12 - Intel Alder Lake - Intel Gracemont 174 17
Intel UHD Graphics - Серия видеокарт 205 17
Intel Tiger Lake 71 17
Microsoft DirectX 723 17
Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 1909 16
Apple MacBook - серия ноутбуков 1081 15
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 15
AMD Radeon R - AMD Radeon RX - Серия видеокарт 178 14
Intel Xeon Cascade Lake - Серия серверных микропроцессоров 62 13
Intel Xeon Platinum - Серия процессоров 61 13
Intel Pentium Haswell G - Серия микропроцессоров 122 13
Intel Sandy Bridge 145 13
Intel Core 2 Duo - Intel Core 2 Extreme - Intel Penryn - Intel Yonah - Intel Conroe 1009 13
Krzanich Brian - Кржанич Брайан 58 10
James Renee - Джеймс Рене 25 6
Maloney Sean - Малони Шон 50 4
Linus Benedict Torvalds - Торвальдс Линус Бенедикт 236 3
Шаламов Иван 3 3
Баймашкин Камиль 8 3
Фильченков Александр 40 3
Meyer Dirk - Мейер Дирк 42 3
Moshkelani Saeid - Мошкелани Саид 8 2
Копосов Максим 74 2
Изумрудов Олег 41 2
Trump Donald J. - Трамп Дональд 687 2
Ксенин Алекс 311 2
Ширшов Павел 76 2
Haas Rene - Хаас Рене 11 2
Bergman Rick - Бергман Рик 13 2
Варшавский Антон 3 2
Read Rory - Рид Рори 21 2
Hoser Peter - Хозер Питер 3 2
Swan Robert - Swan Bob - Свон Роберт - Суон Боб 70 1
Черепенников Антон 86 1
Евдокимов Андрей 95 1
Усманов Алишер 311 1
Stallman Richard - Столлман Ричард 76 1
Овчинников Сергей 50 1
Norrod Forrest - Норрод Форрест 19 1
Ballmer Steve - Баллмер Стивен 579 1
Бондаренко Александр 39 1
Whitman Margaret - Whitman Meg - Уитмен Маргарет - Уитмэн Мег - Уитман Мэг - Уитмен Мег 135 1
Харитонов Александр 69 1
Kroah-Hartman Greg - Кроа-Хартман Грег 31 1
Лаконцев Дмитрий 26 1
Кулешов Александр 29 1
Московский Александр 6 1
Фролов Михаил 5 1
Сорокин Олег 6 1
Покровский Иван 136 1
Софронова Наталия 8 1
Otellini Paul - Отеллини Пол 169 1
McGregor Jim - МакГрегор Джим 5 1
Россия - РФ - Российская федерация 166164 103
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54745 56
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19136 54
Китай - Тайвань 4245 21
Япония 13807 10
Китай - Шанхай 833 9
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13819 9
Германия - Федеративная Республика 13221 9
Европа 24963 8
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47598 7
США - Невада - Лас Вегас - Las Vegas 805 7
Южная Корея - Республика 7051 7
Индия - Bharat 5869 5
Америка Латинская - латиноамериканский регион 1939 4
США - Калифорния - Северная Калифорния - Сан-Франциско 1461 4
Китай - Тайвань - Тайбэй 362 4
Солнце - звезда Солнечной системы 5490 4
Украина 7928 4
США - Калифорния 4829 3
Россия - ЦФО - Рязанская область 633 3
Германия - Бавария - Аугсбург 19 3
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 3
Азия - Азиатский регион 5920 3
Испания - Королевство 3839 2
Россия - СЗФО - Калининградская область 1471 2
Нидерланды 3745 2
Германия - Берлин 732 2
Перу - Республика 293 2
США - Пенсильвания 372 2
Россия - ЦФО - Московская область - Балашиха 394 2
Лига арабских государств - Организации Арабских государств - Arab League - Арабские страны 417 2
Земля - планета Солнечной системы 10865 2
Беларусь - Белоруссия 6289 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 2
Россия - УФО - Свердловская область 1951 2
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3339 2
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3659 2
Канада 5081 2
Бразилия - Федеративная Республика 2520 2
Турция - Турецкая республика 2620 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 45
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5510 28
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 23
Метрология - Нанометрология - Nanometrology - Нанометр 887 20
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53464 19
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1574 16
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3395 13
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33755 12
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4666 10
Алюминий - Aluminium - химический элемент 1516 10
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 4019 9
Энергетика - Энергообеспечение - Энергопотребление - обеспечение и потребление энергии 1014 9
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6169 8
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 8
Ergonomics - Эргономика 1755 8
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 8
Федеральный закон 122-ФЗ, 126-ФЗ, 533-ФЗ - О связи 1379 7
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 5109 6
Английский язык 7030 6
Энергетика - Energy - Energetically 5855 6
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11322 6
Импортозамещение - параллельный импорт 618 6
Кремний - Silicium - химический элемент 1776 6
Здравоохранение - Офтальмология - глазные заболевания - органы зрения 735 6
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 6
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции - Трансграничная торговля 3986 5
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3789 5
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2481 5
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 2254 5
Торговля оптовая - Wholesale trade 1265 5
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 5
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10343 4
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18147 4
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7418 4
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3354 4
Экстремальная ситуация - экстремальные условия - жесткие условия эксплуатации 1362 4
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4428 4
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4992 3
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 3
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5581 3
Tom’s Hardware 600 30
DigiTimes - Издание 1331 14
WCCFTech - Издание 110 11
AnandTech 73 6
TechSpot 188 6
Liliputing 76 5
VideoCardz 44 5
Electronista 166 5
DailyTech 96 5
CNews - ZOOM.CNews 1866 4
The Register - The Register Hardware 1784 4
TechPowerUp 23 3
Neowin 217 3
Reg Hardware 91 3
The Verge - Издание 619 3
TechCrunch - TechCrunch Network - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1309 2
Ведомости 1466 2
Коммерсантъ - Издательский дом 2399 2
Ars Technica 450 2
PC Magazine - PCMag 104 2
Inquirer 463 2
TechRadar 97 2
Fanless Tech 2 2
ComputerBase 14 2
Golem.de 3 2
LiveScience 154 2
VR-Zone 10 2
Reddit 398 2
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6094 1
РИА Новости 1033 1
VentureBeat 90 1
Gizmodo 133 1
Windows Central 36 1
Internet Retailer Magazine 1 1
HKEPC 2 1
Rambler Group - Газета.Ru - Gazeta.Ru - Газета.Ру 202 1
WinFuture 15 1
TechQuila 1 1
CNX Software 18 1
FanlessTech 1 1
Cinebench 29 9
IDC - International Data Corporation 4975 6
Jon Peddie Research 46 2
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 2
Guinness World Records - Книга рекордов Гиннесса 195 1
In-Stat 115 1
Fortune Global 1000 51 1
Мировой рынок ПК - Мировой рынок компьютеров 58 1
Top500 Рейтинг суперкомпьютеров 143 1
ANSI - American National Standards Institute - Американский национальный институт стандартов 302 4
CAS - Chinese Academy of Sciences - АНК - Академия наук Китая - Китайская академия наук 259 2
University of Pennsylvania - Pennsylvania State University - Университет Пенсильвании - Пенсильванский университет - Университет штата Пенсильвания 170 2
РАН - Российская академия наук 2122 1
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 458 1
Минцифры РФ - НИЦ Телеком - Национальный исследовательский центр телекоммуникаций - НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 247 1
Минтранс РФ - Росжелдор - РГУПС - Ростовский государственный университет путей сообщения - РИИЖТ - Ростовский институт инженеров железнодорожного транспорта 6 1
Tsinghua University - Qinghai University - Университет Цинхуа - Цинхайский университет 58 1
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 1001 1
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 635 11
Computex - Тайбэйская международная компьютерная выставка- Taipei International Information Technology Show 138 8
Intel Developer Forum - IDF 317 5
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 4
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 339 2
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 2
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 227 1
International Electron Devices Meeting - IEDM 19 1
ISSCC - International Solid-State Circuits Conference 27 1
CNews Conferences - CNews Конференции - Агентство маркетинговых коммуникаций 2194 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463228, в очереди разбора - 724339.
Создано именных указателей - 199225.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

Лучшие видеорегистраторы в 2026 году: хиты продаж

Как безопасно купить б/у смартфон: подробная инструкция

Обзор пылесоса Dreame Z40 AquaCycle Pro: сухая и влажная уборка без усилий

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще