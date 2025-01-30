Компьютеризация TDP Thermal Design Power Требования к системе охлаждения процессора

Компания R-Vision, разработчик систем кибербезопасности, объявила, что комплекс технологий цифровой имитации элементов ИТ-инфраструктуры для раннего обнаружения и предотвращения кибератак R-Vision TDP прошел сертификацию Оперативно‑аналитического центра при Президенте Белоруссии (ОАЦ). Сертификация была проведена в соответствии с техническим регламентом ТР 2013/027/BY. Об этом CNews сооб

R-Vision выпустила новую версию платформы цифровой имитации элементов ИТ-инфраструктуры R-Vision Threat Deception Platform ( TDP ) 1.5. В ней расширился перечень шаблонов ловушек и приманок, реализована автоматическая передача инцидентов в платформу оркестрации и автоматизации ИБ R-Vision SOAR, а также улучшена работа