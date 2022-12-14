Компьютеризация TDP Thermal Design Power Требования к системе охлаждения процессора

R-Vision выпустила обновление платформы R-Vision TDP R-Vision обновила платформу цифровой имитации элементов ИТ‑инфраструктуры R‑Vision Threat Deception Platform (TDP). В частности, разработчик добавил ловушки АСУ ТП и Linux FullOS, расширил перечень используемых шаблонов приманок, а также реализовал поддержку системы с решениями отечественных поставщико

R-Vision выпустила новую версию платформы R-Vision TDP R-Vision выпустила новую версию платформы цифровой имитации элементов ИТ-инфраструктуры R-Vision Threat Deception Platform (TDP) 1.5. В ней расширился перечень шаблонов ловушек и приманок, реализована автоматическая передача инцидентов в платформу оркестрации и автоматизации ИБ R-Vision SOAR, а также улучшена работа

R-Vision выпустила коммерческий релиз продукта R-Vision TDP R-Vision объявила о выходе коммерческого релиза продукта R-Vision Threat Deception Platform (R-Vison TDP). R-Vision TDP относится к классу платформ для создания распределённой инфраструктуры ложных целей (Distributed Deception Platform, DDP), использующих техники активного обмана. Это п

Fujitsu представила промышленные материнские платы D3313-S на основе интегрированных SOC AMD G-серии перь доступны ещё в двух дополнительных вариантах, выполненных на основе SOC AMD G-серии. Об этом CNews сообщили в компании Fujitsu. Новые модели D3313-S4 с 2,2-гигагерцовым 2-ядерным процессором и c TDP на уровне от 10 до 15 Вт, а также плата D3313-S5 с 1,2-гигагерцовым 4-ядерным процессором и c TDP в диапазоне от 5 до 7 Вт построены на базе второго поколения интегрированных SOC AMD

AMD представил процессор с TDP 8 Вт Компания AMD анонсировала выпуск трех новых процессоров AMD Athlon 64 для встраиваемых систем. Максимальное энергопотребление (TDP) младшей из моделей, Athlon 64 2000+, укладывается в 8 Вт. TDP двух других моделей составляет 15 Вт (Athlon 64 2600+) и 25 Вт (3100+). Новые процессоры могут выполнять 64-битные инст

Toshiba TDP-ET20 – проектор-«бум-бокс» елый домашний кинотеатр с большим экраном. Мы уже писали о таких устройствах, от компаний Epson и Optoma, на очереди проектор от Toshiba TLP-ET20. Конструкция и дизайн И дизайн, и конструкция Toshiba TDP-ET20 достойны самого тщательного рассмотрения, так как даже в классе себе подобных этот аппарат отличается особым изыском форм и необычностью конструкции. Форму проектора вообще трудно опис