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Компьютеризация TDP Thermal Design Power Требования к системе охлаждения процессора
СОБЫТИЯ
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|30.01.2025
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R-Vision TDP получила сертификат ФСТЭК России и представила новые возможности для защиты инфраструктуры
Компания R‑Vision, российский разработчик систем кибербезопасности, объявила, что платформа R-Vision Threat Deception Platform (TDP) прошла испытания ФСТЭК России и получила сертификат соответствия четвертого уровня доверия. Сертификат №4900 был выдан 9 января 2025 г. и подтверждает высокий уровень безопасности платформ
|17.07.2024
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R-Vision TDP подтвердил соответствие стандартам кибербезопасности Белоруссии
Компания R-Vision, разработчик систем кибербезопасности, объявила, что комплекс технологий цифровой имитации элементов ИТ-инфраструктуры для раннего обнаружения и предотвращения кибератак R-Vision TDP прошел сертификацию Оперативно‑аналитического центра при Президенте Белоруссии (ОАЦ). Сертификация была проведена в соответствии с техническим регламентом ТР 2013/027/BY. Об этом CNews сооб
|04.03.2024
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R-Vision выпустила масштабное обновление платформы R-Vision TDP 3.1
Компания R-Vision объявила о выходе новой мажорной версии R-Vision TDP 3.1 – технологии цифровой имитации элементов ИТ-инфраструктуры. В новой версии разработчик обновил механизм размещения приманок, добавил открытое API и улучшил поддержку сетей с отечественн
|14.12.2022
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R-Vision выпустила обновление платформы R-Vision TDP
R-Vision обновила платформу цифровой имитации элементов ИТ‑инфраструктуры R‑Vision Threat Deception Platform (TDP). В частности, разработчик добавил ловушки АСУ ТП и Linux FullOS, расширил перечень используемых шаблонов приманок, а также реализовал поддержку системы с решениями отечественных поставщико
|20.09.2022
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R-Vision выпустила новую версию платформы R-Vision TDP
R-Vision выпустила новую версию платформы цифровой имитации элементов ИТ-инфраструктуры R-Vision Threat Deception Platform (TDP) 1.5. В ней расширился перечень шаблонов ловушек и приманок, реализована автоматическая передача инцидентов в платформу оркестрации и автоматизации ИБ R-Vision SOAR, а также улучшена работа
|15.03.2022
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R-Vision выпустила коммерческий релиз продукта R-Vision TDP
R-Vision объявила о выходе коммерческого релиза продукта R-Vision Threat Deception Platform (R-Vison TDP). R-Vision TDP относится к классу платформ для создания распределённой инфраструктуры ложных целей (Distributed Deception Platform, DDP), использующих техники активного обмана. Это п
|03.09.2015
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Fujitsu представила промышленные материнские платы D3313-S на основе интегрированных SOC AMD G-серии
перь доступны ещё в двух дополнительных вариантах, выполненных на основе SOC AMD G-серии. Об этом CNews сообщили в компании Fujitsu. Новые модели D3313-S4 с 2,2-гигагерцовым 2-ядерным процессором и c TDP на уровне от 10 до 15 Вт, а также плата D3313-S5 с 1,2-гигагерцовым 4-ядерным процессором и c TDP в диапазоне от 5 до 7 Вт построены на базе второго поколения интегрированных SOC AMD
|24.09.2007
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AMD представил процессор с TDP 8 Вт
Компания AMD анонсировала выпуск трех новых процессоров AMD Athlon 64 для встраиваемых систем. Максимальное энергопотребление (TDP) младшей из моделей, Athlon 64 2000+, укладывается в 8 Вт. TDP двух других моделей составляет 15 Вт (Athlon 64 2600+) и 25 Вт (3100+). Новые процессоры могут выполнять 64-битные инст
|25.01.2007
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Toshiba TDP-ET20 – проектор-«бум-бокс»
елый домашний кинотеатр с большим экраном. Мы уже писали о таких устройствах, от компаний Epson и Optoma, на очереди проектор от Toshiba TLP-ET20. Конструкция и дизайн И дизайн, и конструкция Toshiba TDP-ET20 достойны самого тщательного рассмотрения, так как даже в классе себе подобных этот аппарат отличается особым изыском форм и необычностью конструкции. Форму проектора вообще трудно опис
|08.07.2005
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TDP-T40: новый бизнес-проектор от Toshiba
Toshiba представляет на российском рынке новый DLP-проектор для бизнес-презентаций — TDP-T40. Характеристики проектора включают разрешение XGA, яркость 1,800 ANSI люмен и контрастность 2000:1. Разрешение 1024x768 пикселей подходит для проецирования широкоформатных таблиц, графи
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