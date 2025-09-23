Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 183516
ИКТ 14267
Организации 11083
Ведомства 1490
Ассоциации 1064
Технологии 3511
Системы 26254
Персоны 78850
География 2956
Статьи 1561
Пресса 1255
ИАА 737
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2722
Мероприятия 873

Московский Александр


УПОМИНАНИЯ


23.09.2025 «Гравитон», LinQ и РСК разработали российский ПАК для задач ИИ 1
10.07.2023 В России создана суперкомпьютерная платформа для ЦОДов на «Эльбрусах» 1
28.03.2018 РСК представила новый суперкомпьютер в Объединенном институте ядерных исследований 1
04.05.2017 Первый коммерческий суперкомпьютер на «Эльбрусах» появится до конца 2017 года 1
14.04.2010 Суперкомпьютеры оказались вне закона 1

Публикаций - 5, упоминаний - 5

Московский Александр и организации, системы, технологии, персоны:

Intel Corporation 12437 2
РАН МСЦ - Межведомственный суперкомпьютерный центр Российской Академии Наук 115 1
ЛИТ - Лаборатория информационных технологий 11 1
РАН СО ИВМИМГ - ССКЦ - Сибирский суперкомпьютерный центр 11 1
РСК ГК - СКИФ 24 1
СНГС НПО - Союзнефтегазсервис Научно-Производственное Объединение 16 1
Т-Платформы - T-Platforms 397 1
РСК Технологии 11 1
ХайТэк - Hi-Tech 216 1
МГУ Научный парк - Научный Парк Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова 25 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3069 2
Росгидромет - Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 214 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3302 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2226 1
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1045 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3289 1
HPC - High Performance Computing - Supercomputer - Суперкомпьютер - СверхЭВМ, СуперЭВМ, сверхвычислитель - высокопроизводительные вычисления - высокопроизводительных вычислительных ресурсы - супервычисления 1683 5
flops, flop/s, флопс или флоп/с - FLoating-point Operations Per Second - Внесистемная единица, используемая для измерения производительности компьютеров 557 3
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31368 3
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21522 3
Электроэнергетика - Smart Grid - Smart Metering - Умные (интеллектуальные) сети электроснабжения - умная энергетика - зеленая энергетика - Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности 2310 3
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9909 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 22088 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 70913 2
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3395 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 16628 2
HVAC - Климатическое оборудование, техника - Кондиционеры - Системы вентиляции, кондиционирования и охлаждения воздуха - Гаджеты климатические - Climate equipment, technology - Climate gadgets - Air conditioners - Air conditioning systems 2759 2
NVMe - NVM Express - NVMHCI - Non-Volatile Memory Host Controller Interface Specification - M.2 NVMe SSD - Спецификация на протоколы доступа к твердотельным накопителям SSD 745 1
Intel OPA - Intel Omni-Path Architecture - Высокопроизводительная коммуникационная архитектура 27 1
PUE - Power Usage Effectiveness - Показатель эффективности использования электроэнергии - экономия энергии - экономия электроэнергии - экономия электричества 509 1
SATA - Serial ATA - Последовательный интерфейс обмена данными с накопителями информации 1426 1
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5826 1
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 3985 1
Виртуализация - RAID - Redundant Array of Independent Disks - Технология виртуализации данных для объединения нескольких физических дисковых устройств в логический модуль 970 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 30541 1
Квантовый компьютер - Квантовый процессор - Quantum computation - Квантовые вычисления - Quantum Volume - Квантовый объем - Квантовые технологии - Квантовое превосходство - Quantum supremacy 1411 1
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 6121 1
Hot Swap - горячая замена - HotPlug - горячее подключение 539 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 33096 1
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 2762 1
ЭВМ - Электронно-вычислительная машина - Вычислительные комплексы 1198 1
Чиллер - Система чиллер-фанкойл - водоохлаждающая машина 97 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11704 1
1U, 2U, 4U - Монтажная единица измерения высоты специального оборудования стандарта 19-дюймовых стоек 702 1
Интерконнект 88 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25559 1
InfiniBand Trade Association - InfiniBand - IB - Высокоскоростная коммутируемая компьютерная сеть 245 1
HVAC - Климатическое оборудование, техника - Free-cooling - Фрикулинг 97 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9152 1
PCIe - PCI Express - Peripheral Component Interconnect Express 1373 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 55416 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5641 1
Компьютеризация - TDP - Thermal Design Power - Требования к системе охлаждения процессора 295 1
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 3766 1
Инсорсинг - Insourcing - Инхаус-команда - inhouse, in-house разработка в компаниях - внутренний, не выходящий за рамки организации - Самописное ПО - Самописный софт 1270 1
NPU - Neural Processing Unit - Нейрочип - Нейронный процессор - ИИ-ускоритель - AI accelerator - Нейроморфные вычисления 146 1
РСК Торнадо - RSC Tornado 143 2
Intel x86 - архитектура процессора 1955 2
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус 8C-ядерные микропроцессоры 200 2
Элвис НПЦ - Скиф - мобильный процессор 164 2
РСК ГК - РСК экзастрим 38 2
Intel Xeon Scalable Family - Intel Xeon Gold - Масштабируемые микропроцессоры 300 1
Intel Server Board S - Семейство серверных плат 16 1
NICA - Nuclotron based Ion Collider fAcility - Ускорительный комплекс на базе Объединённого института ядерных исследований (Дубна) 9 1
РСК БазИС - интегрированный программный стек 19 1
Intel Omni-Path Edge Switch 8 1
Intel Xeon Phi 38 1
Intel SSD DC 6 1
ЭВМ типа Урал - Урал-1 ЭВМ - Урал-2 ЭЦВМ - Урал-3 ЭЦВМ - Урал-4 ЭЦВМ 7 1
Nvidia CUDA - Compute Unified Device Architecture - Вычисления на графических процессорах 178 1
Nvidia GRID vGPU 55 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 970 1
Intel Xeon E 194 1
Intel Xeon CPU - Intel Prestonia - Серия серверных микропроцессоров 1380 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус-4С - Российский 64-разрядный микропроцессор 88 1
Intel Optane Memory - Intel Optane DC DIMM - Intel Optane DC Persistent Memory Module - Intel PMEM - Intel Optane SSD - энергонезависимая память 151 1
ОИЯИ Говорун - Cуперкомпьютер имени Н.Н. Говоруна в ОИЯИ 12 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1176 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус-16С 35 1
Союзное государство России и Белоруссии - СКИФ Аврора 19 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1947 1
ResNet - Residual Neural Network 16 1
3Logic Group - Ревотех - Гравитон 144 1
ХайТэк - LinQ HPD - ускоритель нейронных сетей - LinQ HPS ускоритель для высокоплотных вычислений 4 1
Говорун Николай 2 1
Матвеев Виктор 5 1
Кореньков Владимир 9 1
Трубников Григорий 2 1
Бегтин Иван 61 1
Заднепровский Вадим 5 1
Абрамов Сергей 75 1
Шмелев Алексей 24 1
Турчанинов Владимир 6 1
Шильнов Николай 1 1
Фролов Михаил 3 1
Фильченков Александр 19 1
Россия - РФ - Российская федерация 153420 5
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45063 4
Беларусь - Белоруссия 5954 1
Италия - Итальянская Республика 4410 1
Россия - ПФО - Нижегородская область 2048 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3017 1
Россия - ЦФО - Московская область - Дубна 429 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14380 1
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1613 1
Астрономия - Метагалактика - Metagalaxy - Наблюдаемая Вселенная - Observable Universe 126 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3119 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31177 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 54015 3
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6539 2
Астрономия - Большой взрыв - Big Bang - общепринятая космологическая модель раннего развития Вселенной 292 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14714 1
Физика - Physics - область естествознания 2785 1
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4240 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2550 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5244 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6254 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7229 1
Добывающий сектор экономики - Горнодобывающие и угольные предприятия - Горная промышленность, добыча - Минерально-сырьевой комплекс - Mining enterprises - Mining industry 859 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8415 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8183 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2258 1
Федеральный закон 135-ФЗ - О защите конкуренции - Об оценочной деятельности в Российской Федерации 303 1
Экология и охрана окружающей среды - Природные ресурсы - природопользование 425 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7718 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4845 1
КБ - Конструкторское бюро - Design bureau 314 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3558 1
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1685 1
РАН - Российская академия наук 1977 2
ОИЯИ - Объединённый институт ядерных исследований 131 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1055 1
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 331 1
ЮУрГУ - Южно-Уральский государственный университет 103 1
РАН - Академия наук СССР - АН СССР 42 1
РАН ИПС - Институт программных систем имени А.К. Айламазяна Российской академии наук 102 1
РАН СО - Российская академия наук Сибирское отделение 166 1
РАН СО ИВМИМГ - Институт вычислительной математики и математической геофизики Сибирского отделения РАН 9 1
РАН ИО - Институт океанологии имени П.П. Ширшова 17 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1385506, в очереди разбора - 729987.
Создано именных указателей - 183516.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Техника

Лучшие смартфоны для школьников: выбор ZOOM

Обзор смарт-часов HUAWEI WATCH GT 6 Pro: рекордная автономность и продвинутый велорежим

Что умеют умные холодильники в 2025 году: 5 лучших моделей

Показать еще

Наука

Мы можем жить в гигантской «космической пустоте» — вот почему Вселенная расширяется так быстро

Найден загадочный резервуар пресной воды под дном океана: как он там оказался?

Математика говорит, что жизнь на Земле вообще не должна существовать: новое исследование бросает вызов всем теориям происхождения
Показать еще