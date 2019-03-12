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InfiniBand Trade Association InfiniBand IB Высокоскоростная коммутируемая компьютерная сеть



12.03.2019 Nvidia в пику Intel поглотила единственного в мире производителя решений InfiniBand

vidia объявила о достижении определяющего соглашения, по которому Nvidia полностью приобретает Mellanox, разработчика и поставщика решений в области межузловых коммуникаций (интерконнекта) Ethernet и InfiniBand корпоративного класса. В рамках соглашения Nvidia покупает все выпущенные и находящиеся в обороте простые акции Mellanox по цене $125 за акцию, что сумме составляет порядка $6,9 млрд
25.09.2017 NetApp представила NVMe решения с системами корпоративного класса InfiniBand

опускания, 1M поддерживаемого IOPS, суб-100 микросекундную задержку, а также поддержку 100Gb NVMe с InfiniBand с целью повышения отклика приложений и ускорения аналитики — все это в компактной

15.07.2016 DSCon представила «умные» коммутаторы 100Gb/s EDR InfiniBand от Mellanox

родуктов и решений Mellanox Technologies, представила «умные» неблокирующие коммутаторы 100Gb/s EDR InfiniBand, построенные на базе нового чипа Switch-IB 2 — Mellanox SB7800 и SB7890. Об этом C
18.11.2014 Публичное «облако» «Крок» заработало на скоростях InfiniBand

«Крок» перешел на InfiniBand — высокоскоростной стандарт передачи данных между вычислительными мощностями. Это

27.02.2014 DSCon предлагает адаптеры InfiniBand и Ethernet семейства ConnectX-3 Pro от Mellanox

с поддержкой технологии Virtual Protocol Interconnect (VPI), обеспечивающие соединения 40/56Gb FDR InfiniBand и 10/40Gb Ethernet и Data Center Bridging на одной карте, а также адаптеры 10 и 40
18.02.2014 «Крок» сокращает затраты на эксплуатацию «облака» с помощью Mellanox

Компания Mellanox Technologies, поставщик комплексных коммутационных решений InfiniBand и Ethernet для серверов и систем хранения данных, заключила партнёрское соглашение с «Крок», игроком российского рынка системной интеграции. Высокоскоростные технологии InfiniBand
06.09.2013 DSCon представила новый высокопроизводительный 36-портовый шлюз от Mellanox

тов и решений Mellanox Technologies, представила новый высокопроизводительный 36-портовый шлюз 56Gb InfiniBand / 40Gb Ethernet — Mellanox SX6036G. Отличающийся низким уровнем задержек шлюз 56Gb
21.03.2013 DSCon объявил о доступности новых коммутаторов начального уровня для сетей FDR 56Gb/s InfiniBand от Mellanox

елей коммутаторов начального уровня Mellanox SX6005/SX6012 и SX6015/SX6018 на 12 и 18 портов 56Gb/s InfiniBand FDR. Неуправляемые и управляемые коммутаторы на 12 портов и на 18 портов представл
24.01.2012 Intel купила фирму InfiniBand у QLogic за $125 млн

Компания Intel объявила о том, что приобрела бизнес InfiniBand у сетевой компании QLogic. Сумма сделки составила $125 млн наличными, сообщает CNet. InfiniBand является создателем специальной технологии, которая применяется для подключения
17.01.2012 Fujitsu увеличила пропускную способность блейд-серверов Primergy BX900 S2

блейд-серверы для системы «динамический куб» содержат компоненты Mellanox Fourteen Data Rate (FDR) InfiniBand. Новшество обеспечивает улучшение полосы пропускания и делает Primergy BX900 оптим
07.12.2011 DSCon объявила о доступности комплексного решения 56Gb FDR InfiniBand

ешений Mellanox Technologies, объявила о доступности комплексного решения построения сетей 56Gb FDR InfiniBand, включающего 36-портовые Edge-коммутаторы Mellanox SX6025/SX6036, модульный коммут
22.06.2007 HP воспользуется решениями Cisco

ьных вычислений и предусматривающих совместное использование аппаратного обеспечения HP и продуктов InfiniBand компании Cisco. Во-первых, HP планирует предлагать коммутаторы InfiniBand D
20.03.2007 Storus представил на рынке коммутаторы InfiniBand

Группа компаний Storus, дистрибьютор решений, оборудования и ПО для хранения и защиты данных в России, странах СНГ и Прибалтики, представил на российском рынке коммутаторы InfiniBand производства QLogic. Новая линейка продуктов была добавлена в портфолио QLogic благодаря поглощению ведущего производителя продуктов InfiniBand — компании SilverStorm. Коммута
15.12.2005 "Открытые Технологии" протестировали архитектуру Infiniband

Компания "Открытые Технологии", российский системный интегратор, объявляет о результатах тестирования архитектуры Infiniband – технологии, являющейся промышленным стандартом в области центров обработки данных. Цель проведенного тестирования - оценить перспективность и эффективность использования технологии
12.07.2005 Storus представила новые хост-адаптеры InfiniBand

torus, дистрибьютор систем и решений в области сетевого хранения данных, представляет хост-адаптеры InfiniBand с пропускной способностью 20 Гбит/с от MellanoxTechnologies. Storus предлагает 3 а
25.11.2002 Intel построит самый крупный в мире кластер на базе архитектуры InfiniBand

g 2002 корпорация Intel анонсировала самый крупный в мире испытательный кластер на базе архитектуры InfiniBand. Новый кластер, который состоит из 128 узлов, использующих адаптеры стандарта I
25.10.2002 Начались испытания технологии InfiniBand

Напомним, что InfiniBand - это архитектура высокопроизводительных коммутационных матриц ввода/вывода для се
25.10.2002 Intel и лидеры рынка корпоративных вычислительных решений проводят испытания технологии InfiniBand

Корпорация Intel и ряд ведущих компаний-производителей технологий для корпоративного рынка объявили сегодня о начале программы пробных испытаний технологии InfiniBand, цель которой - помочь специалистам ИТ-подразделений оценить возможности первых коммутационных матриц InfiniBand для серверных платформ на базе архитектуры Intel. Эта программ
25.10.2002 Начались испытания технологии InfiniBand

Напомним, что InfiniBand - это архитектура высокопроизводительных коммутационных матриц ввода/вывода для се
25.10.2002 Intel и лидеры рынка корпоративных вычислительных решений проводят испытания технологии InfiniBand

Корпорация Intel и ряд ведущих компаний-производителей технологий для корпоративного рынка объявили сегодня о начале программы пробных испытаний технологии InfiniBand, цель которой - помочь специалистам ИТ-подразделений оценить возможности первых коммутационных матриц InfiniBand для серверных платформ на базе архитектуры Intel. Эта программ
27.02.2002 IT-индустрия стремится к InfiniBand

“Налицо крупные успехи, достигнутые отраслью в плане расширения возможностей инфраструктуры на базе архитектуры InfiniBand, – подчеркнул Том Макдональд (Tom Macdonald), генеральный менеджер отдела разработки усовершенствованных компонентов (Advanced Components Division) подразделения Intel Enterprise Pla
30.10.2001 QLogic представила новые адаптеры iSCSI и Infiniband

Компания QLogic впервые представила свои новые адаптеры iSCSI и Infiniband, а также контроллеры 2Gbps Fibre Channel формата cPCI для серверов Sun. Таким образом, расширение линейки контроллеров SANBlade, которое компания обещала ещё летом, наконец состоялос
21.09.2001 3Com интегрирует технологию Infiniband от IBM в будущие сетевые решения

Сегодня компании 3Com и IBM объявили о совместных планах интеграции технологии микросхем IBM Infiniband, известной под именем InfiniBlue, - в будущие сетевые решения 3Com.Средства связи

29.08.2001 Intel продемонстрировала решения на основе архитектуры InfiniBand

Свидетельством широкой поддержки архитектуры InfiniBand со стороны индустрии и интереса к разработке продуктов на ее основе стали четыре "
16.05.2001 Intel видит будущее сетей в технологии InfiniBand

формам Джим Паппас (Jim Pappas) заявил, что компания видит будущее сетей в использовании технологии InfiniBand, которая "избавит информационные магистрали от пробок". InfiniBand чем-то п
28.02.2001 Intel провела первую демонстрацию структуры InfiniBand

Корпорация Intel провела первую публичную демонстрацию структуры InfiniBand - новой технологии ввода-вывода, которая позволяет повысить скорость и упростить о
08.02.2001 Mellanox представила чип, поддерживающий технологию InfiniBand

Компания Mellanox начала поставки опытного образца чипа, используемого для объединения ныне использующихся в серверах PCI-слотов и новой технологии связи InfiniBand. Ожидается, что в ближайшем будущем InfiniBand, обеспечивающая большую скорость и надежность, постепенно вытеснит PCI и компьютеры будут поддерживать ее без необходимости испо
30.01.2001 Intel выпустила прототип чипа по технологии InfiniBand

Компания Intel выпустила первый прототип чипов InfiniBand и отправила их для тестирования Compaq, IBM, Qlogic и Adaptec. InfiniBand - технология, разработанная IBM, Intel, Hewlett-Packard, Compaq Computer и др., позволяющая улучшить

23.08.2000 Intel инвестировала в Banderacom - производителя чипов для технологии InfiniBand

Как сообщил CNET, Intel совместно с рядом других компаний инвестировала $9 млн. в фирму Banderacom, которая будет выпускать чипы для готовящейся к выходу технологии InfiniBand, обеспечивающей высокоскоростную связь между серверами, хранилищами данных и сетями. Banderacom э не единственный представитель на этом рынке - IBM, Agilent и Intel выразили заинтере
23.08.2000 Lucent представила системные чипы, поддерживающие технологию InfiniBand

Компания Lucent Technologies анонсировала новый системный чип, LU6X14FT, поддерживающий технологию InfiniBand, которая позволяет ускорить передачу данных через компьютерные сети нового поколения, снизить энергопотребление и стоимость электронного оборудования, а также ускорить процесс разраб

Публикаций - 240, упоминаний - 285

InfiniBand Trade Association замечен на рынке с организациями, системами, технологиями и персонами:

Intel Corporation 11858 63
Oracle Corporation 6483 41
IBM - International Business Machines Corp 9317 34
SAS Institute 931 31
Nvidia - Mellanox Technologies 87 28
Т-Платформы - T-Platforms 394 28
ИКС - Yadro - Raidix - Рэйдикс 160 25
Dell EMC 4966 19
Nvidia Corp 3292 17
Microsoft Corporation 23975 16
HP Inc. 5610 16
AMD - Advanced Micro Devices 3983 16
РАН МСЦ - Межведомственный суперкомпьютерный центр Российской Академии Наук 115 14
HP - Hewlett-Packard 3614 14
Oracle - Sun Microsystems 2209 11
Крок - Croc 1768 10
DSCon - Distribution Service Consulting 40 9
Broadcom - VMware 2246 7
Dell Technologies - Dell Computer 2115 7
Cisco Systems 4989 6
Apple Inc 11573 6
Supermicro 94 6
QLogic 75 6
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1570 5
SAP SE 5076 5
Teradata 205 5
HP Compaq Computer Corp 1915 5
Red Hat 1269 5
Fujitsu 2024 5
HPE - Hewlett Packard Enterprise 589 5
DEPO Computers - Депо Электроникс 596 4
Blackmagic Design 13 4
Avid 34 4
PMC-Sierra - Adaptec 116 4
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1018 4
Huawei 3664 3
Amazon Inc - Amazon.com 2872 3
АйТи 1328 3
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра 1216 3
5nine Software 1925 3
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 6742 8
Wells Fargo 75 4
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 6405 4
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 4
U.S. Department of Energy - Sandia National Laboratories (SNL) - Национальные лаборатории Сандия 112 3
Tesla Motors 366 2
Газпром ГПМХ - Ред Медиа - Наше Кино - Родное кино - КиноХит - Авто Плюс 34 2
Star Media - Стар Медиа Дистрибьюшн 15 2
Colorkitchen - студия цветокоррекции 4 2
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 920 2
Lockheed Martin 751 2
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 748 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2589 2
РЖД - Российские железные дороги 1757 2
Сбер А - Сбербанк АСТ SberB2B ЭТП - Сбербанк Автоматизированная система торгов - Электронная торговая площадка 86 2
Газпром нефть 545 2
Россети МРСК Урала - Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала - Челябэнерго - Челябэнергосбыт - Пермэнерго 54 1
Сургутнефтегаз - СНГ 256 1
Фаберлик - Faberlic 89 1
AstraZeneca - АстраЗенека 40 1
LEGO 233 1
БелАЗ - Белорусский автомобильный завод 59 1
ВТБ - БМ-Банк Россия - Банк Москвы - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 484 1
СНГС НПО - Союзнефтегазсервис Научно-Производственное Объединение 16 1
Дисплей КБ - Белорусское конструкторское бюро 1 1
Dell Ventures 30 1
JD.com - Jingdong Mall 85 1
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1927 1
Siemens Energy 2 1
Викинг 2 1
Радар КБ - Белорусское конструкторское бюро 1 1
CGF - студия визуальных эффект 6 1
Visa International 1909 1
Continental AG - Континентал Тайрс Рус 76 1
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп 548 1
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 613 1
Почта России ПАО 1982 1
Ростех - ОДК Сатурн НПЦ - Научно-технический центр - Рыбинск Моторс, Люлька-Сатурн, Рыбинские моторы - ОМО им. П.И. Баранова - Омское моторостроительное объединение имени П.И. Баранова 125 1
LinkedIn 610 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 314 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 10233 8
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2629 4
U.S. Department of Energy - Министерство энергетики США 142 3
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 3314 3
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5037 3
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1632 3
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1287 3
РФФИ - Российский фонд фундаментальных исследований 141 3
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2228 2
ФНС РФ - ФКУ Налог-Сервис 16 2
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США - Bureau of Industry and Security, BIS - Бюро промышленности и безопасности США 262 2
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1283 2
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4653 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2808 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2708 2
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2572 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2888 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5409 2
Минздравсоцразвития РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации 63 1
СВР РФ - Служба внешней разведки Российской Федерации 87 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 922 1
Районный суд - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 732 1
Совет Министров Республики Беларусь - Министерство обороны Республики Беларусь - Вооружённые Силы Республики Беларусь - Белорусские интернет-войска 4 1
CNES - Centre National d'Études Spatiales - Национальный центр космических исследований - Французское космическое агентство 43 1
ФСО РФ - ГЦСС ФГУП - Спецсвязь - ФАПСИ РФ - Федеральное агентство правительственной связи и информации при президенте Российской Федерации 245 1
ООН ЮНЕСКО - Учреждение по вопросам образования, науки и культуры - UNESCO - The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 278 1
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 392 1
Росгидромет - Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды - Гидрометцентр России - Гидрометеорологический научно-исследовательский центр Российской Федерации 24 1
Минздрав РФ - Департамент информационных технологий и связи - Департамент цифрового развития и информационных технологий 76 1
Росгидромет - Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 200 1
Росреестр ФКП ФГБУ - Федеральная кадастровая палата - Роскадастр ППК 113 1
ЦОДД ГКУ - Центр организации дорожного движения 84 1
МВД РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел Российской Федерации 1247 1
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 738 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1735 1
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 618 1
МИД РФ - Министерство иностранных дел 401 1
Президент Российской Федерации 3985 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1747 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 317 1
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2641 2
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 179 2
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 266 1
OpenPOWER Foundation - Consortium 47 1
IMPALA - the European organisation for independent music companies - Ассоциация независимых музыкальных компаний 8 1
Академии военных наук - Межрегиональная общественная организация 9 1
4CIO 765 1
Beijing Film Academy - Пекинская киноакадемия 1 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 27357 130
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 19811 94
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 57845 94
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 8639 84
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 22502 63
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 10165 57
HPC - High Performance Computing - Supercomputer - Суперкомпьютер - СверхЭВМ, СуперЭВМ, сверхвычислитель - высокопроизводительные вычисления - высокопроизводительных вычислительных ресурсы 1383 50
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3562 48
Масштабируемость - Scalability 2872 44
Fibre Channel - Семейство протоколов для высокоскоростной передачи данных 368 43
iSCSI - Internet Small Computer System Interface - Протокол на TCP/IP установления взаимодействия и управления системами хранения данных 287 42
ОС - Операционная система - OS - Operating system 23345 40
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 8734 38
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 18886 35
flops, flop/s, флопс или флоп/с - FLoating-point Operations Per Second - Внесистемная единица, используемая для измерения производительности компьютеров 510 33
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды 5340 33
NAS - Network Attached Storage - Сетевые устройства хранения - Сетевые хранилища 696 32
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 14050 31
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 10050 29
RAID - Redundant Array of Independent Disks - Технология виртуализации данных для объединения нескольких физических дисковых устройств в логический модуль 920 26
NFS - Network File System - протокол сетевого доступа к файловым системам 218 25
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 5619 25
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 2170 23
FTP - File Transfer Protocol - Протокол передачи файлов 780 23
PCIe - PCI Express - Peripheral Component Interconnect Express 1121 23
1U, 2U, 4U - Монтажная единица измерения высоты специального оборудования стандарта 19-дюймовых стоек 606 21
LINPACK - Тесты производительности измерения вычислительной производительности компьютеров при обработке чисел с плавающей запятой 137 21
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 2917 21
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 14408 21
Hot Swap - горячая замена - HotPlug - горячее подключение 491 18
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 4667 17
DDR - Double data rate 2607 17
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 15029 17
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 11218 16
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 9702 15
GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolitan-area Ethernet 2115 15
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 5964 14
EEPROM - Flash memory - Флеш-память 2627 14
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 27747 14
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 11550 14
Intel Xeon - Серия серверных микропроцессоров 1300 40
Linux OS 8957 22
Oracle Database - Oracle DB - объектно-реляционная система управления базами данных 528 19
Intel x86 - архитектура процессора 1721 17
Oracle Exadata - Линейка машин баз данных 157 17
Intel Xeon E 190 16
Orecle Exadata Database Machine 97 14
AMD Opteron - SledgeHammer (K8) 402 11
Элвис НПЦ - Скиф - мобильный процессор 137 10
Oracle - Sun Solaris SPARC - Scalable Processor Architecture - масштабируемая архитектура процессора 977 10
Microsoft Windows 14929 9
Oracle Exalogic 73 9
Oracle - Sun ZFS - Файловая система для операционной системы Solaris 61 8
Oracle EL - Oracle Enterprise Linux 115 8
Oracle RAC - Oracle Real Application Clusters 89 7
HPE ProLiant 399 7
Apache Hadoop 396 7
Oracle Engineered Systems 42 7
Intel Itanium 623 7
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 872 6
Nvidia Tesla GPU 147 6
HPE Blade Scale Architecture - HPE BladeSystem - HPE BladeMatrix 92 6
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform - Microsoft Viridian 585 6
ИКС - Yadro - Raidix ERA Engine - СХД 35 6
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 852 5
Nvidia DGX - Суперкомпьютеры 101 5
Oracle Cloud Infrastructure - OCI - Oracle IaaS Cloud 211 5
Т-Платформы - T-Blade 30 5
Intel Xeon Phi 37 5
МГУ Ломоносов - суперкомпьютер - Ломоносов - Чебышев 46 5
ИКС - Yadro - Raidix QoSmic 14 5
Oracle - Sun Solaris OS 166 5
Oracle VM VirtualBox - Oracle VM Manager - Oracle VM Templates - Oracle VM blade cluster 110 5
Oracle СУБД 608 5
Intel Xeon Scalable Family - Intel Xeon Gold - Масштабируемые микропроцессоры 205 5
Oracle Fusion Middleware - Oracle FMW - Oracle Analytics for Fusion Applications - Oracle Fusion Succession Planning - Oracle Fusion Tap 232 4
РСК Торнадо - RSC Tornado 139 4
Oracle WebLogic Suite - Oracle WebLogic Application Server - BEA WebLogic Server - BEA WebLogic Enterprise Platform 196 4
Microsoft Azure 1356 4
Intel Solutions for Lustre - Intel Enterprise Edition for Lustre 31 4
Larry Ellison - Lawrence Joseph Ellison - Ларри Эллисон - Лоуренс Джозеф Эллисон 299 6
Опанасенко Всеволод 132 4
Huang Jen-Hsun - Хуанг Дженсен - Хуан Джен-Сен 81 4
Абрамов Сергей 73 3
Mendelsohn Andrew - Мендельсон Эндрю 21 3
Зискинд Леонид 6 3
Бобровников Борис 103 2
Петров Сергей 60 2
Платонов Сергей 13 2
Дубинин Вадим 27 2
Fowler John - Фаулер Джон 22 2
Заединов Руслан 45 2
Чуракова Елена 11 2
Бабинцев Василий 24 2
Сунгуров Андрей 15 2
Varadarajan Srinidhi - Варадараджан Сринидхи 6 2
Прохоров Фёдор 83 2
Штырь Владимир 2 2
Нестеров Алексей 112 1
Путин Владимир 2906 1
Сяо Хайцзюнь 31 1
Симаков Олег 113 1
Мальков Антон 38 1
Чаркин Евгений 270 1
Прибочий Михаил 42 1
Сирота Юрий 66 1
Fabricio Granja - Фабрисио Гранжа 69 1
Макаров Игорь 9 1
Нифатов Алексей 1 1
Конышков Алексей 8 1
Андреев Андрей 31 1
Gelsinger Patrick - Гелсингер Патрик 159 1
Евсин Александр 11 1
Костерин Олег 2 1
Waldman Eyal - Уолдман Эял 2 1
Яровая Ирина 71 1
Поляков Анатолий 8 1
Мунерман Илья 4 1
Разумовский Сергей 4 1
Сметанников Антон 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 131070 85
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13626 27
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 50766 26
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 40203 15
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 15867 11
Германия - Федеративная Республика 12345 9
Япония 13086 8
Европа 21290 7
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 15930 6
Израиль 2661 6
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13087 6
Беларусь - Белоруссия 4976 6
Южная Корея - Республика 6417 6
Франция - Французская Республика 7666 5
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 13809 4
Индия - Bharat 5221 4
Европа Восточная 3018 4
Китай - Гуандун - Гуанчжоу 79 3
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2730 3
США - Теннесси 117 3
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 936 3
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2424 3
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1393 3
Россия - ПФО - Нижегородская область 1621 3
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1342 3
Украина 7421 3
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 2697 3
США - Калифорния 4547 3
Россия - ПФО - Нижегородская область - Саров 162 2
Беларусь - Минск 591 2
Казахстан - Республика 5204 2
Россия - ПФО - Нижегородская область - Городец - Городецкий район 65 2
Россия - ЮФО - Ростовская область - Таганрог 155 2
Земля - планета Солнечной системы 10085 2
Россия - СФО - Томская область - Томск 826 2
Россия - ЦФО - Московская область - Дубна 381 2
Китай - Тайвань 3837 2
Швеция - Королевство 3569 2
США - Колорадо - Денвер 121 2
Финляндия - Финляндская Республика 3524 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 25904 39
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 46639 31
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 9993 31
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - Банковские операции 44547 24
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 4889 22
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 12061 22
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2017 14
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 2820 11
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 11859 10
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 5843 9
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 8850 9
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 15008 9
Энергетика - Energy - Energetically 4616 8
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 16493 8
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 1833 7
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6416 7
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7360 7
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 21991 7
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 3984 6
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 2916 6
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 7683 6
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5215 6
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 4443 5
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 5441 5
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 5984 5
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2697 5
Образование в России 1812 4
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1244 4
Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Confidential information 5225 4
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2189 4
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2672 4
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 2594 4
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 9380 4
Физика - Physics - область естествознания 2459 4
Энергетика - Энергопотребление - потребление энергии 856 4
Биология - наука о живых существах и их взаимодействии со средой обитания - Биологическое разнообразие - Биоразнообразие 1152 3
Товары двойного назначения - Техника гражданского, двойного или военного назначения 325 3
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 1817 3
Механика - раздел физики, наука, изучающая движение материальных тел и взаимодействие между ними 1149 3
Здравоохранение - Биотехнология - Biotechnology - Биоинженерия - Bioengineering - Биологическая инженерия - Biological Engineering - Биоинформатика - Bioinformatics 450 3
N+1 - Издание 145 2
CNET Networks - CNET News 1641 2
Газпром ГПМ Матч ТВ - спортивный телеканал 258 2
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 889 1
Infosan 75 1
Silicon 481 1
Газпром ГПМ НТВ-Плюс - Наше новое кино 6 1
Informa PLC - CommsDesign 17 1
CNews RND - R&D.CNews 2273 1
EWeek 178 1
Газпром ГПМ ТНТ - телеканал 131 1
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 5825 1
TechPowerUp 16 1
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TAdviser - Центр выбора технологий 345 1
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TechCrunch - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1193 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 7718 9
Top500 Рейтинг суперкомпьютеров 131 8
IDC - International Data Corporation 4879 4
Gartner - Гартнер 3505 3
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента 547 2
Mercury Research 66 1
Current Analysis 24 1
Illuminata 13 1
РАН - Российская академия наук 1744 17
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1377 12
ЮУрГУ - Южно-Уральский государственный университет 87 5
Los Alamos National Laboratory - Лос-Аламосская национальная лаборатория 182 4
РАН ИПС - Институт программных систем имени А.К. Айламазяна Российской академии наук 91 4
University of Washington - Вашингтонский университет - Университет Вашингтона - Университет штата Вашингтон 250 4
Cornell University - Корнеллский университет 194 4
U.S. Department of Energy - Argonne National Laboratory - Аргоннская национальная лаборатория 74 3
ЮФУ ИТА - Инженерно-технологическая академия - Таганрогский технологический институт - Таганрогский радиотехнический институт имени В.Д. Калмыкова 12 3
ЮФУ - Южный федеральный университет 53 3
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 271 3
ТГУ - Томский государственный университет 147 3
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 746 3
Ростех - Автоматика - ИНЭУМ им. И. С. Брука - Институт электронных управляющих машин 144 3
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 693 2
ОИЯИ - Объединённый институт ядерных исследований 122 2
TSU - University of Tennessee - Университет Теннеси 39 2
Китай - Государственный совет КНР - НОАК - Оборонный научно-технический университет Народно-освободительной армии Китая - National University of Defense Technology, NUDT 15 2
University of Minnesota - Миннесотский университет - Университет Миннесоты 43 1
БГУИР - Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники - Минский радиотехнический институт, МРТИ 14 1
UTokyo - University of Tokyo - Токийский университет 151 1
Институт кибернетики имени В. М. Глушкова 3 1
UF - University of Florida - Флоридский университет- Университет Флориды 74 1
РАН КарНЦ - Карельский научный центр РАН 2 1
НАН Украины ИМБГ - Институт молекулярной биологии и генетики Национальной академии наук Украины 1 1
НАН Украины - НАНУ - Национальная академия наук Украины 14 1
Huawei ICT Academy - ИКТ-Академия Huawei - Huawei Network Academy - Сетевая академия Huawei 21 1
МНИПи - Минский научно-исследовательский приборостроительный институт 1 1
РАН УрО - Российская академия наук Уральское отделение 12 1
РАН УрО ИММ - Институт математики и механики Уральского отделения Российской академии наук 9 1
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 545 1
ВятГУ - Вятский государственный университет - Политехнический институт - Кировский политехнический институт - ВятГГУ, ВГГУ, Вятский государственный гуманитарный университет - 27 1
БГУ - Белорусский государственный университет 31 1
НАН Беларуси ОИПИ - Объединённый институт проблем информатики Национальной академии наук Беларуси 7 1
НАН Беларуси - Национальная академия наук Беларуси 53 1
НАН Беларуси - Институт физики имени Б.И. Степанова Национальной Академии Наук 5 1
IBM Academic Initiative 4 1
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 298 1
РАН СО - Российская академия наук Сибирское отделение 139 1
ННГУ - Нижегородский государственный университет имени Н.И. Лобачевского - Университет Лобачевского 120 1
Oracle OpenWorld 65 2
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1873 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 993 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 904 1
Nvidia GPU Technology Conference 5 1
CNews Мисс ИТ России 12 1
Intel Developer Forum - IDF 276 1
Международный женский день - 8 марта 287 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7653 1
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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