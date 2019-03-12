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InfiniBand Trade Association InfiniBand IB Высокоскоростная коммутируемая компьютерная сеть

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru


12.03.2019 Nvidia в пику Intel поглотила единственного в мире производителя решений InfiniBand

vidia объявила о достижении определяющего соглашения, по которому Nvidia полностью приобретает Mellanox, разработчика и поставщика решений в области межузловых коммуникаций (интерконнекта) Ethernet и InfiniBand корпоративного класса. В рамках соглашения Nvidia покупает все выпущенные и находящиеся в обороте простые акции Mellanox по цене $125 за акцию, что сумме составляет порядка $6,9 млрд
25.09.2017 NetApp представила NVMe решения с системами корпоративного класса InfiniBand

опускания, 1M поддерживаемого IOPS, суб-100 микросекундную задержку, а также поддержку 100Gb NVMe с InfiniBand с целью повышения отклика приложений и ускорения аналитики — все это в компактной

15.07.2016 DSCon представила «умные» коммутаторы 100Gb/s EDR InfiniBand от Mellanox

родуктов и решений Mellanox Technologies, представила «умные» неблокирующие коммутаторы 100Gb/s EDR InfiniBand, построенные на базе нового чипа Switch-IB 2 — Mellanox SB7800 и SB7890. Об этом C
18.11.2014 Публичное «облако» «Крок» заработало на скоростях InfiniBand

«Крок» перешел на InfiniBand — высокоскоростной стандарт передачи данных между вычислительными мощностями. Это

27.02.2014 DSCon предлагает адаптеры InfiniBand и Ethernet семейства ConnectX-3 Pro от Mellanox

с поддержкой технологии Virtual Protocol Interconnect (VPI), обеспечивающие соединения 40/56Gb FDR InfiniBand и 10/40Gb Ethernet и Data Center Bridging на одной карте, а также адаптеры 10 и 40
18.02.2014 «Крок» сокращает затраты на эксплуатацию «облака» с помощью Mellanox

Компания Mellanox Technologies, поставщик комплексных коммутационных решений InfiniBand и Ethernet для серверов и систем хранения данных, заключила партнёрское соглашение с «Крок», игроком российского рынка системной интеграции. Высокоскоростные технологии InfiniBand
06.09.2013 DSCon представила новый высокопроизводительный 36-портовый шлюз от Mellanox

тов и решений Mellanox Technologies, представила новый высокопроизводительный 36-портовый шлюз 56Gb InfiniBand / 40Gb Ethernet — Mellanox SX6036G. Отличающийся низким уровнем задержек шлюз 56Gb
21.03.2013 DSCon объявил о доступности новых коммутаторов начального уровня для сетей FDR 56Gb/s InfiniBand от Mellanox

елей коммутаторов начального уровня Mellanox SX6005/SX6012 и SX6015/SX6018 на 12 и 18 портов 56Gb/s InfiniBand FDR. Неуправляемые и управляемые коммутаторы на 12 портов и на 18 портов представл
24.01.2012 Intel купила фирму InfiniBand у QLogic за $125 млн

Компания Intel объявила о том, что приобрела бизнес InfiniBand у сетевой компании QLogic. Сумма сделки составила $125 млн наличными, сообщает CNet. InfiniBand является создателем специальной технологии, которая применяется для подключения
17.01.2012 Fujitsu увеличила пропускную способность блейд-серверов Primergy BX900 S2

блейд-серверы для системы «динамический куб» содержат компоненты Mellanox Fourteen Data Rate (FDR) InfiniBand. Новшество обеспечивает улучшение полосы пропускания и делает Primergy BX900 оптим
07.12.2011 DSCon объявила о доступности комплексного решения 56Gb FDR InfiniBand

ешений Mellanox Technologies, объявила о доступности комплексного решения построения сетей 56Gb FDR InfiniBand, включающего 36-портовые Edge-коммутаторы Mellanox SX6025/SX6036, модульный коммут
12.07.2007 SGI анонсирует блейд-платформу нового поколения: Altix ICE

я оптимизированных производительности и масштабируемости, новая система также имеет поддержку (DDR) InfiniBand бэкплейнов – магистралей с удвоенной скоростью и низкой латентностью. Это обеспечи
22.06.2007 HP воспользуется решениями Cisco

ьных вычислений и предусматривающих совместное использование аппаратного обеспечения HP и продуктов InfiniBand компании Cisco. Во-первых, HP планирует предлагать коммутаторы InfiniBand D
20.03.2007 Storus представил на рынке коммутаторы InfiniBand

Группа компаний Storus, дистрибьютор решений, оборудования и ПО для хранения и защиты данных в России, странах СНГ и Прибалтики, представил на российском рынке коммутаторы InfiniBand производства QLogic. Новая линейка продуктов была добавлена в портфолио QLogic благодаря поглощению ведущего производителя продуктов InfiniBand — компании SilverStorm. Коммута
15.12.2005 "Открытые Технологии" протестировали архитектуру Infiniband

Компания "Открытые Технологии", российский системный интегратор, объявляет о результатах тестирования архитектуры Infiniband – технологии, являющейся промышленным стандартом в области центров обработки данных. Цель проведенного тестирования - оценить перспективность и эффективность использования технологии
12.07.2005 Storus представила новые хост-адаптеры InfiniBand

torus, дистрибьютор систем и решений в области сетевого хранения данных, представляет хост-адаптеры InfiniBand с пропускной способностью 20 Гбит/с от MellanoxTechnologies. Storus предлагает 3 а
25.11.2002 Intel построит самый крупный в мире кластер на базе архитектуры InfiniBand

g 2002 корпорация Intel анонсировала самый крупный в мире испытательный кластер на базе архитектуры InfiniBand. Новый кластер, который состоит из 128 узлов, использующих адаптеры стандарта I
25.10.2002 Начались испытания технологии InfiniBand

Напомним, что InfiniBand - это архитектура высокопроизводительных коммутационных матриц ввода/вывода для се
25.10.2002 Intel и лидеры рынка корпоративных вычислительных решений проводят испытания технологии InfiniBand

Корпорация Intel и ряд ведущих компаний-производителей технологий для корпоративного рынка объявили сегодня о начале программы пробных испытаний технологии InfiniBand, цель которой - помочь специалистам ИТ-подразделений оценить возможности первых коммутационных матриц InfiniBand для серверных платформ на базе архитектуры Intel. Эта программ
25.10.2002 Начались испытания технологии InfiniBand

Напомним, что InfiniBand - это архитектура высокопроизводительных коммутационных матриц ввода/вывода для се
25.10.2002 Intel и лидеры рынка корпоративных вычислительных решений проводят испытания технологии InfiniBand

Корпорация Intel и ряд ведущих компаний-производителей технологий для корпоративного рынка объявили сегодня о начале программы пробных испытаний технологии InfiniBand, цель которой - помочь специалистам ИТ-подразделений оценить возможности первых коммутационных матриц InfiniBand для серверных платформ на базе архитектуры Intel. Эта программ
27.02.2002 IT-индустрия стремится к InfiniBand

“Налицо крупные успехи, достигнутые отраслью в плане расширения возможностей инфраструктуры на базе архитектуры InfiniBand, – подчеркнул Том Макдональд (Tom Macdonald), генеральный менеджер отдела разработки усовершенствованных компонентов (Advanced Components Division) подразделения Intel Enterprise Pla
30.10.2001 QLogic представила новые адаптеры iSCSI и Infiniband

Компания QLogic впервые представила свои новые адаптеры iSCSI и Infiniband, а также контроллеры 2Gbps Fibre Channel формата cPCI для серверов Sun. Таким образом, расширение линейки контроллеров SANBlade, которое компания обещала ещё летом, наконец состоялос
21.09.2001 3Com интегрирует технологию Infiniband от IBM в будущие сетевые решения

Сегодня компании 3Com и IBM объявили о совместных планах интеграции технологии микросхем IBM Infiniband, известной под именем InfiniBlue, - в будущие сетевые решения 3Com.Средства связи

29.08.2001 Intel продемонстрировала решения на основе архитектуры InfiniBand

Свидетельством широкой поддержки архитектуры InfiniBand со стороны индустрии и интереса к разработке продуктов на ее основе стали четыре "
16.05.2001 Intel видит будущее сетей в технологии InfiniBand

формам Джим Паппас (Jim Pappas) заявил, что компания видит будущее сетей в использовании технологии InfiniBand, которая "избавит информационные магистрали от пробок". InfiniBand чем-то п
28.02.2001 Intel провела первую демонстрацию структуры InfiniBand

Корпорация Intel провела первую публичную демонстрацию структуры InfiniBand - новой технологии ввода-вывода, которая позволяет повысить скорость и упростить о
08.02.2001 Mellanox представила чип, поддерживающий технологию InfiniBand

Компания Mellanox начала поставки опытного образца чипа, используемого для объединения ныне использующихся в серверах PCI-слотов и новой технологии связи InfiniBand. Ожидается, что в ближайшем будущем InfiniBand, обеспечивающая большую скорость и надежность, постепенно вытеснит PCI и компьютеры будут поддерживать ее без необходимости испо
30.01.2001 Intel выпустила прототип чипа по технологии InfiniBand

Компания Intel выпустила первый прототип чипов InfiniBand и отправила их для тестирования Compaq, IBM, Qlogic и Adaptec. InfiniBand - технология, разработанная IBM, Intel, Hewlett-Packard, Compaq Computer и др., позволяющая улучшить

23.08.2000 Intel инвестировала в Banderacom - производителя чипов для технологии InfiniBand

Как сообщил CNET, Intel совместно с рядом других компаний инвестировала $9 млн. в фирму Banderacom, которая будет выпускать чипы для готовящейся к выходу технологии InfiniBand, обеспечивающей высокоскоростную связь между серверами, хранилищами данных и сетями. Banderacom э не единственный представитель на этом рынке - IBM, Agilent и Intel выразили заинтере
23.08.2000 Lucent представила системные чипы, поддерживающие технологию InfiniBand

Компания Lucent Technologies анонсировала новый системный чип, LU6X14FT, поддерживающий технологию InfiniBand, которая позволяет ускорить передачу данных через компьютерные сети нового поколения, снизить энергопотребление и стоимость электронного оборудования, а также ускорить процесс разраб

Публикаций - 255, упоминаний - 301

InfiniBand Trade Association и организации, системы, технологии, персоны:

Intel Corporation 12811 77
Oracle Corporation 7074 45
IBM - International Business Machines Corp 9699 40
Т-Платформы - T-Platforms 412 39
Nvidia - Mellanox Technologies 98 35
SAS Institute 1082 32
Nvidia Corp 4002 30
ИКС - Yadro - Raidix - Рэйдикс 211 25
Dell EMC 5180 23
AMD - Advanced Micro Devices 4641 23
Microsoft Corporation 25775 18
HP Inc. 5883 18
РАН МСЦ - Межведомственный суперкомпьютерный центр Российской Академии Наук 117 15
HP - Hewlett-Packard 3662 14
Крок - Croc 1964 12
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2253 11
Dell Technologies - Dell Computer 2219 10
Supermicro 135 9
DSCon - Distribution Service Consulting 40 9
Broadcom - VMware 2610 9
SAP SE 5601 8
HPE - Hewlett Packard Enterprise 732 8
QLogic 76 7
Cisco Systems 5372 7
Lenovo Group 2446 6
Apple Inc 13154 6
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1761 6
HPE SGI Cray - SGI Cray Slingshot -  SGI Cray Shasta - суперкомпьютерная платформа  133 5
Teradata - Терадата 225 5
Google LLC 12688 5
HPE Compaq Computer Corp - HP Compaq Global Services 1966 5
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 5
Fujitsu 2105 5
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1440 5
Red Hat 1378 5
STG Partners - Avid Technology 39 4
Blackmagic Design 15 4
Microchip Technology - Adaptec 121 4
Lane15 Software 4 4
NetApp - Network Appliance 667 4
Tesla Motors 461 6
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 5
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 4
Wells Fargo - Wells Fargo & Co - Wells Fargo Bank - Wells Fargo Securities 90 4
U.S. Department of Energy - Sandia National Laboratories (SNL) - Национальные лаборатории Сандия 120 3
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 2
Сбер А - Сбербанк АСТ SberB2B ЭТП - Сбербанк Автоматизированная система торгов - Электронная торговая площадка 109 2
Star Media - Стар Медиа Дистрибьюшн 16 2
Colorkitchen - студия цветокоррекции 4 2
Lockheed Martin 777 2
Газпром ГПМХ - Ред Медиа - Наше Кино - Родное кино - КиноХит - Авто Плюс 39 2
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 2
РЖД - Российские железные дороги 2096 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 2
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 2
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 2
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 2
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 2
Газпром нефть 725 2
БелАЗ - BelAZ - Белорусский автомобильный завод 70 1
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1975 1
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган - J.P. Morgan & Co - J.P. Morgan Securities - J.P. Morgan Asset Management - Chase Bank - Chase Manhattan Bank 575 1
Walt Disney Company 647 1
Continental AG - Континентал Тайрс Рус 81 1
KKR - Kohlberg Kravis Roberts 38 1
EQT - Шведский инвестиционный фонд 17 1
Blackstone Group 47 1
Аэроклуб 28 1
Сургутнефтегаз - СНГ 288 1
Фаберлик - Faberlic 115 1
LEGO 260 1
JD.com - Jingdong Mall 101 1
Россети МРСК Урала - Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала - Свердловэнерго - Челябэнерго - Челябэнергосбыт - Пермэнерго 72 1
Ростех - ОАК Туполев ПАО - Авиационный концерн Туполева - Туполев КБ - конструкторское бюро 92 1
AstraZeneca - АстраЗенека 64 1
Технологии Доверия - ТеДо - TeDo - JSC Technologies of Trust - Audit - PwC Россия - ПрайсвотерхаусКуперс 111 1
Worldpay Group - RBS WorldPay - Bibit Global Payment Services - платежная процессинговая компания 16 1
Latham & Watkins 8 1
Jones Day 17 1
CGF - студия визуальных эффект 8 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 9
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 7
Росгидромет - Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 225 4
U.S. Department of Energy - Министерство энергетики США 197 4
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 4
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 4
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 4
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 3
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 3
РФФИ - Российский фонд фундаментальных исследований 155 3
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 424 2
U.S. Department of Energy - ORNL - Oak Ridge National Laboratory - Ок-Риджская национальная лаборатория Министерства энергетики США 85 2
ФНС РФ - ФКУ Налог-Сервис 25 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 2
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 2
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США - Bureau of Industry and Security, BIS - Бюро промышленности и безопасности США 439 2
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 2
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1058 1
ЦОДД ГКУ - Центр организации дорожного движения 111 1
Районный суд РФ - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 870 1
Росреестр - ФКП ФГБУ - Федеральная кадастровая палата - Роскадастр ППК 146 1
Benelux - Бенилюкс - Межправительственная организация Бельгии, Нидерландов и Люксембурга 68 1
World Bank Group - WBG - Всемирный банк 314 1
Минздрав РФ - Департамент информационных технологий и связи - Департамент цифрового развития и информационных технологий 92 1
ООН ЮНЕСКО - Учреждение по вопросам образования, науки и культуры - UNESCO - The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 299 1
ФСО РФ - ГЦСС ФГУП - Спецсвязь - ФАПСИ РФ - Федеральное агентство правительственной связи и информации при президенте Российской Федерации 264 1
СВР РФ - Служба внешней разведки Российской Федерации 95 1
Совет Министров Республики Беларусь - Министерство обороны Республики Беларусь - Вооружённые Силы Республики Беларусь - Белорусские интернет-войска 8 1
ESA - CNES - Centre National d'Études Spatiales - Национальный центр космических исследований - Французское космическое агентство 44 1
Союзное государство России и Белоруссии 56 1
Минздравсоцразвития РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации 63 1
Президент Белоруссии - Совбез Белоруссии - Совет Безопасности Республики Беларусь - КГБ РБ - Комитет государственной безопасности Белоруссии - Государственный центр безопасности информации при Президенте Республики Беларусь 16 1
Росгидромет - Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды - Гидрометцентр России - Гидрометеорологический научно-исследовательский центр Российской Федерации 30 1
Администрация Санкт-Петербурга - Жилищный комитет Санкт-Петербурга - ЕИРЦ Санкт-Петербурга - ВЦКП Жилищное хозяйство - ВЦКП ГУП - Вычислительный центр коллективного пользования многоотраслевого комплекса жилищного хозяйства - ЕИРЦ Петроэлектросбыт 31 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 402 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 290 3
OpenPOWER Foundation - Consortium 48 1
IMPALA - the European organisation for independent music companies - Ассоциация независимых музыкальных компаний 25 1
Академии военных наук - Межрегиональная общественная организация 9 1
WMO - World Meteorological Organization - IMO - International Meteor Organization - Всемирная метеорологическая организация 44 1
Beijing Film Academy - Пекинская киноакадемия 1 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 156
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 117
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 98
HPC - High Performance Computing - Supercomputer - Суперкомпьютер - СверхЭВМ, СуперЭВМ, сверхвычислитель - высокопроизводительные вычисления - высокопроизводительных вычислительных ресурсы - супервычисления 1841 74
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 66
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 65
flops, flop/s, флопс или флоп/с - FLoating-point Operations Per Second - Внесистемная единица, используемая для измерения производительности компьютеров 611 50
Сетевое оборудование - Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3900 50
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10357 49
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 49
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 48
Fibre Channel - Семейство протоколов для высокоскоростной передачи данных 455 47
IP-сеть - iSCSI - Internet Small Computer System Interface - Протокол на TCP/IP установления взаимодействия и управления системами хранения данных 378 47
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 39
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7210 38
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 37
PCI - mini-PCI - PCIe - PCI Express - Peripheral Component Interconnect Express 1655 35
Виртуализация - RAID - Redundant Array of Independent Disks - Технология виртуализации данных для объединения нескольких физических дисковых устройств в логический модуль 1109 34
СХД - NAS - Network Attached Storage - Сетевые устройства хранения - Сетевые хранилища - Сетевая система хранения данных 840 32
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7871 29
LINPACK - HPLinpack - Тесты производительности измерения вычислительной производительности компьютеров при обработке чисел с плавающей запятой 150 27
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22557 27
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 27
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 26
1U, 2U, 4U - Монтажная единица измерения высоты специального оборудования стандарта 19-дюймовых стоек 753 25
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 3192 25
NFS - Network File System - протокол сетевого доступа к файловым системам 281 25
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3783 24
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта 4613 23
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 23
FTP - File Transfer Protocol - Протокол передачи файлов 975 23
Сетевое оборудование - GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolita 2262 22
Hot Swap - горячая замена - HotPlug - горячее подключение 587 21
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6470 20
EA - Enterprise Architecture - Enterprise Services - Enterprise-решения - Бизнес-приложение - Business Application - Информационные бизнес-системы - Прикладное программное обеспечение для корпоративного сектора 2366 20
DDR - Double data rate 3083 20
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6684 18
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10193 18
SATA - Serial ATA - Последовательный интерфейс обмена данными с накопителями информации 1658 17
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 17
Intel Xeon CPU - Intel Prestonia - Серия серверных микропроцессоров 1445 52
Intel Xeon E 197 24
Linux OS 11533 24
Oracle Exadata Database Machine - Линейка машин баз данных 239 24
Oracle Database - Oracle DB СУБД - объектно-реляционная система управления базами данных 1316 23
Intel x86 - архитектура процессора 2151 21
Nvidia Tesla GPU 198 20
AMD Opteron - SledgeHammer (K8) 405 14
Элвис НПЦ - Скиф - мобильный процессор 176 12
HPE ProLiant 409 11
Oracle RAC - Oracle Real Application Clusters 131 11
Oracle - Sun Solaris SPARC - Scalable Processor Architecture - масштабируемая архитектура процессора 1018 11
Oracle EL - Oracle Enterprise Linux - Oracle Autonomous Linux Oracle Unbreakable Linux - Oracle Unbreakable Enterprise Kernel - Oracle Public Yum Server 177 10
Т-Платформы - T-Blade 30 10
Microsoft Windows 16882 10
ИКС - Yadro - Raidix ERA Engine - СХД 89 9
Oracle - Sun ZFS - Файловая система для операционной системы Solaris 73 9
Oracle Exalogic 73 9
Nvidia DGX - Nvidia DGX POD - Nvidia DGX SuperPOD - суперкомпьютеры 163 9
Nvidia CUDA - Compute Unified Device Architecture - Вычисления на графических процессорах 201 8
Oracle Engineered Systems 48 8
Intel Itanium 649 7
МГУ Ломоносов - суперкомпьютер - Ломоносов - Чебышев - МГУ 270 62 7
Intel Xeon Phi 39 7
Nvidia - Mellanox InfiniBand - Mellanox FDR - Mellanox Fourteen Data Rate 12 7
РСК Торнадо - RSC Tornado 144 7
HPE Blade Scale Architecture - HPE BladeSystem - HPE BladeMatrix 92 7
Oracle - Sun Solaris SPARC SuperCluster 61 7
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 1210 7
Apache Hadoop 470 7
Intel Xeon Scalable Family - Intel Xeon Gold - Масштабируемые микропроцессоры 359 7
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform - Microsoft Viridian 686 6
Oracle - Sun Solaris OS - Solaris Operating Environment - SunOS 200 6
Союзное государство России и Белоруссии - СКИФ Суперкомпьютерная Программа - СКИФ-ГРИД, СКИФ-СОЮЗ - СуперКомпьютерная Инициатива Феникс 48 6
Oracle Database In-Memory - Oracle TimesTen In-Memory Database - Oracle In-Memory Applications 44 6
РСК ГК - РСК экзастрим 40 6
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 1045 6
Intel EE Lustre - Intel Enterprise Edition for Lustre - Intel Solutions for Lustre 33 5
IBM Power Systems - IBM Power Platform - серия серверов 386 5
Oracle VM VirtualBox - Oracle VM Manager - Oracle VM Templates - Oracle VM blade cluster 129 5
Опанасенко Всеволод 139 11
Ellison Larry - Ellison Lawrence Joseph - Эллисон Ларри - Эллисон Лоуренс Джозеф 320 6
Huang Jen-Hsun - Хуанг Дженсен - Хуан Джен-Сен 130 4
Mendelsohn Andrew - Мендельсон Эндрю 21 4
Абрамов Сергей 76 4
Зискинд Леонид 6 3
Воеводин Владимир 19 3
Чуракова Елена 11 3
Бобровников Борис 104 2
Петров Сергей 61 2
Платонов Сергей 13 2
Прохоров Фёдор 83 2
Сунгуров Андрей 16 2
Бабинцев Василий 24 2
Орловская Мария 13 2
Шмелев Алексей 24 2
Заединов Руслан 47 2
Дубинин Вадим 27 2
Miranda Steve - Миранда Стив 6 2
Штырь Владимир 2 2
Varadarajan Srinidhi - Варадараджан Сринидхи 6 2
Fowler John - Фаулер Джон 22 2
Dongarra Jack - Донгарра Джэк 11 2
Lippert Thomas - Липперт Томас 4 2
Шипов Савва 102 1
Филатов Андрей 117 1
Березин Максим 144 1
Нестеров Алексей 175 1
Fabricio Granja - Фабрисио Гранжа 69 1
Сирота Юрий 67 1
Мальков Антон 46 1
Макаров Игорь 10 1
Трушкин Константин 60 1
Симаков Олег 113 1
Баланова Светлана 37 1
Андреев Андрей 33 1
Евсин Александр 12 1
Рахтеенко Владимир 42 1
Яровая Ирина 72 1
Свидерский Евгений 77 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 114
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 33
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54747 31
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 21
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19138 15
Германия - Федеративная Республика 13221 13
Европа 24964 12
Япония 13807 9
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 8
Франция - Французская Республика 8177 8
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 7
Южная Корея - Республика 7052 7
Израиль 2856 7
Беларусь - Белоруссия 6289 6
Индия - Bharat 5869 5
Земля - планета Солнечной системы 10865 4
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3134 4
Европа Восточная 3138 4
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3339 4
Китай - Гуандун, Гуандонг - Гуанчжоу 112 3
США - Теннесси 125 3
Германия - Баден-Вюртемберг - Мангейм - Маннгейм - Манхайм 17 3
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1886 3
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3660 3
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1377 3
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2607 3
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье - Поволжский федеральный округ 1519 3
Россия - ПФО - Нижегородская область 2296 3
Украина 7928 3
США - Калифорния 4829 3
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1778 3
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 1137 3
Нидерланды 3746 3
Россия - ЦФО - Московская область - Дубна 463 2
Беларусь - Минск 706 2
Россия - ПФО - Нижегородская область - Саров 176 2
Россия - ЮФО - Ростовская область - Таганрог 180 2
Южная Корея - Сеул 375 2
Россия - ПФО - Нижегородская область - Городец - Городецкий район 94 2
США - Колорадо - Денвер 122 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 54
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 43
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 32
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6772 31
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 26
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2481 18
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 13
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3304 12
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 12
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 2280 11
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18148 10
Энергетика - Energy - Energetically 5855 10
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11323 10
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4992 9
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 9
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 8
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 8
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5471 7
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3395 7
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6171 7
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8491 7
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10345 6
Физика - Physics - область естествознания 2940 6
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2748 6
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6056 6
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7418 6
Астрономия - Astronomy - Астрофизика - Космическая физика - Наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел и систем 3814 5
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8969 5
Здравоохранение - Биотехнология - Biotechnology - Биоинженерия - Bioengineering - Биологическая инженерия - Biological Engineering - Биоинформатика - Bioinformatics - Биосенсор - Biosensor 564 5
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1574 5
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3789 4
КПД - Коэффициент полезного действия - Efficiency factor 488 4
Здравоохранение - Генетика - Genetics - Геном человека - The human genome - генетическая информация - наследственный ген - Федеральная научно-техническая программа развития генетических технологий - Национальная база генетической информации 1712 4
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3585 4
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 4019 4
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3354 4
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4666 4
Механика - раздел физики, наука, изучающая движение материальных тел и взаимодействие между ними 1666 4
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2541 4
Энергетика - Энергообеспечение - Энергопотребление - обеспечение и потребление энергии 1014 4
N+1 - Издание 188 3
Газпром ГПМ - Матч ТВ - спортивный телеканал 317 2
CNET Networks - CNET News 1643 2
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1140 1
Газпром ГПМ РТВ - ТНТ - телеканал 167 1
Newzoo - Игровая аналитика 17 1
TechPowerUp 23 1
Silicon 494 1
CNews RND - R&D.CNews 2274 1
Газпром ГПМ - НТВ-Плюс - Наше новое кино 6 1
Informa PLC - CommsDesign 23 1
Infosan 75 1
CMP Net Asia 14 1
TechnologyAdvice - eWeek 230 1
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2733 1
TAdviser - Центр выбора технологий 468 1
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 1
Tom’s Hardware 600 1
TechCrunch - TechCrunch Network - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1309 1
Ведомости 1466 1
Top500 Рейтинг суперкомпьютеров 143 13
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 9
IDC - International Data Corporation 4975 4
Gartner - Гартнер 3658 3
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей - Индекс счастья клиента 851 2
Mercury Research 73 1
Current Analysis 24 1
Illuminata 13 1
Мировой ИТ-рынок - Мировой рынок информационных технологий 146 1
Мировой рынок компьютерных игр 2 1
РАН - Российская академия наук 2122 20
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1727 17
МГУ - НИВЦ - Научно-исследовательский вычислительный центр Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова 71 13
ЮУрГУ - Южно-Уральский государственный университет 109 7
РАН ИПС - Институт программных систем имени А.К. Айламазяна Российской академии наук 102 7
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1222 5
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 353 4
University of Washington - Вашингтонский университет - Университет Вашингтона - Университет штата Вашингтон 262 4
Cornell University - Корнеллский университет - Университет Корнуэлла 205 4
LASL - Los Alamos National Laboratory - Лос-Аламосская национальная лаборатория 186 4
ЮФУ ИТА - Инженерно-технологическая академия - Таганрогский технологический институт - Таганрогский радиотехнический институт имени В.Д. Калмыкова 20 4
ТГУ - Томский государственный университет 233 3
ЮФУ - Южный федеральный университет 83 3
U.S. Department of Energy - Argonne National Laboratory - Аргоннская национальная лаборатория 82 3
FZJ - Forschungszentrum Jülich GmbH - Юлихский исследовательский центр - Julich Supercomputing Centre - Суперкомпьютерный центр Юлих 35 3
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн - ИНЭУМ им. И. С. Брука - Институт электронных управляющих машин 149 3
ОИЯИ - Объединённый институт ядерных исследований 133 2
ВятГУ - Вятский государственный университет - Политехнический институт - Кировский политехнический институт - ВятГГУ, ВГГУ, Вятский государственный гуманитарный университет - 37 2
Китай - Государственный совет КНР - НОАК - Оборонный научно-технический университет Народно-освободительной армии Китая - National University of Defense Technology, NUDT 20 2
TSU - University of Tennessee - Университет Теннеси - 40 2
Virginia Tech College - Технический колледж штата Вирджиния 6 2
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр - ЛИПАН - Лаборатория измерительных приборов АН СССР 294 2
МГУ - Химический факультет - Лаборатория химической кибернетики 14 1
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 460 1
РУДН - Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы 121 1
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 648 1
ПГУ - Пензенский государственный университет - ППИ - Педагогический институт имени В. Г. Белинского Пензенского государственного университета 60 1
ТюмГУ - Тюменский государственный университет 51 1
Росатом - РФЯЦ-ВНИИЭФ ФГУП - Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики 172 1
ННГУ - Нижегородский государственный университет имени Н.И. Лобачевского - Университет Лобачевского 182 1
КНИТУ-КАИ - Казанский национальный исследовательский технический университет имени А.Н. Туполева - КГТУ имени А.Н. Туполева 100 1
UF - University of Florida - Флоридский университет- Университет Флориды 80 1
РАН СО - Российская академия наук Сибирское отделение 185 1
РАН ИБХФ - Институт биохимической физики имени Н.М. Эмануэля Российской Академии Наук 10 1
U.S. NSF - National Science Foundation - Национальный научный фонд США 137 1
СГАУ имени Королёва - Самарский государственный аэрокосмический университет имени С.П. Королёва - Куйбышевский авиационный институт - КуАИ им. С. П. Королёва 83 1
UTokyo - University of Tokyo - Токийский университет 156 1
РАН ИБРАЭ - Институт проблем безопасного развития атомной энергетики Российской академии наук 16 1
БГУ - Белорусский государственный университет 37 1
Huawei ICT Academy - ИКТ-Академия Huawei - Huawei Network Academy - Сетевая академия Huawei 23 1
Oracle OpenWorld 65 2
Nvidia GPU Technology Conference 8 2
Intel Developer Forum - IDF 317 2
ПаВТ - Параллельные вычислительные технологии 10 2
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 1
Международный женский день - 8 марта 418 1
CNews Мисс ИТ России 12 1
MILEX - Минская оборонная выставка - Минский салон оборонной промышленности - Международная выставка вооружения и военной техники 6 1
CNews Conferences - CNews Конференции - Агентство маркетинговых коммуникаций 2194 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1281 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 952 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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