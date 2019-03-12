InfiniBand Trade Association InfiniBand IB Высокоскоростная коммутируемая компьютерная сеть

Nvidia в пику Intel поглотила единственного в мире производителя решений InfiniBand vidia объявила о достижении определяющего соглашения, по которому Nvidia полностью приобретает Mellanox, разработчика и поставщика решений в области межузловых коммуникаций (интерконнекта) Ethernet и InfiniBand корпоративного класса. В рамках соглашения Nvidia покупает все выпущенные и находящиеся в обороте простые акции Mellanox по цене $125 за акцию, что сумме составляет порядка $6,9 млрд

NetApp представила NVMe решения с системами корпоративного класса InfiniBand опускания, 1M поддерживаемого IOPS, суб-100 микросекундную задержку, а также поддержку 100Gb NVMe с InfiniBand с целью повышения отклика приложений и ускорения аналитики — все это в компактной

DSCon представила «умные» коммутаторы 100Gb/s EDR InfiniBand от Mellanox родуктов и решений Mellanox Technologies, представила «умные» неблокирующие коммутаторы 100Gb/s EDR InfiniBand, построенные на базе нового чипа Switch-IB 2 — Mellanox SB7800 и SB7890. Об этом C

Публичное «облако» «Крок» заработало на скоростях InfiniBand «Крок» перешел на InfiniBand — высокоскоростной стандарт передачи данных между вычислительными мощностями. Это

DSCon предлагает адаптеры InfiniBand и Ethernet семейства ConnectX-3 Pro от Mellanox с поддержкой технологии Virtual Protocol Interconnect (VPI), обеспечивающие соединения 40/56Gb FDR InfiniBand и 10/40Gb Ethernet и Data Center Bridging на одной карте, а также адаптеры 10 и 40

«Крок» сокращает затраты на эксплуатацию «облака» с помощью Mellanox Компания Mellanox Technologies, поставщик комплексных коммутационных решений InfiniBand и Ethernet для серверов и систем хранения данных, заключила партнёрское соглашение с «Крок», игроком российского рынка системной интеграции. Высокоскоростные технологии InfiniBand

DSCon представила новый высокопроизводительный 36-портовый шлюз от Mellanox тов и решений Mellanox Technologies, представила новый высокопроизводительный 36-портовый шлюз 56Gb InfiniBand / 40Gb Ethernet — Mellanox SX6036G. Отличающийся низким уровнем задержек шлюз 56Gb

DSCon объявил о доступности новых коммутаторов начального уровня для сетей FDR 56Gb/s InfiniBand от Mellanox елей коммутаторов начального уровня Mellanox SX6005/SX6012 и SX6015/SX6018 на 12 и 18 портов 56Gb/s InfiniBand FDR. Неуправляемые и управляемые коммутаторы на 12 портов и на 18 портов представл

Intel купила фирму InfiniBand у QLogic за $125 млн Компания Intel объявила о том, что приобрела бизнес InfiniBand у сетевой компании QLogic. Сумма сделки составила $125 млн наличными, сообщает CNet. InfiniBand является создателем специальной технологии, которая применяется для подключения

Fujitsu увеличила пропускную способность блейд-серверов Primergy BX900 S2 блейд-серверы для системы «динамический куб» содержат компоненты Mellanox Fourteen Data Rate (FDR) InfiniBand. Новшество обеспечивает улучшение полосы пропускания и делает Primergy BX900 оптим

DSCon объявила о доступности комплексного решения 56Gb FDR InfiniBand ешений Mellanox Technologies, объявила о доступности комплексного решения построения сетей 56Gb FDR InfiniBand, включающего 36-портовые Edge-коммутаторы Mellanox SX6025/SX6036, модульный коммут

SGI анонсирует блейд-платформу нового поколения: Altix ICE я оптимизированных производительности и масштабируемости, новая система также имеет поддержку (DDR) InfiniBand бэкплейнов – магистралей с удвоенной скоростью и низкой латентностью. Это обеспечи

HP воспользуется решениями Cisco ьных вычислений и предусматривающих совместное использование аппаратного обеспечения HP и продуктов InfiniBand компании Cisco. Во-первых, HP планирует предлагать коммутаторы InfiniBand D

Storus представил на рынке коммутаторы InfiniBand Группа компаний Storus, дистрибьютор решений, оборудования и ПО для хранения и защиты данных в России, странах СНГ и Прибалтики, представил на российском рынке коммутаторы InfiniBand производства QLogic. Новая линейка продуктов была добавлена в портфолио QLogic благодаря поглощению ведущего производителя продуктов InfiniBand — компании SilverStorm. Коммута

"Открытые Технологии" протестировали архитектуру Infiniband Компания "Открытые Технологии", российский системный интегратор, объявляет о результатах тестирования архитектуры Infiniband – технологии, являющейся промышленным стандартом в области центров обработки данных. Цель проведенного тестирования - оценить перспективность и эффективность использования технологии

Storus представила новые хост-адаптеры InfiniBand torus, дистрибьютор систем и решений в области сетевого хранения данных, представляет хост-адаптеры InfiniBand с пропускной способностью 20 Гбит/с от MellanoxTechnologies. Storus предлагает 3 а

Intel построит самый крупный в мире кластер на базе архитектуры InfiniBand g 2002 корпорация Intel анонсировала самый крупный в мире испытательный кластер на базе архитектуры InfiniBand. Новый кластер, который состоит из 128 узлов, использующих адаптеры стандарта I

Начались испытания технологии InfiniBand Напомним, что InfiniBand - это архитектура высокопроизводительных коммутационных матриц ввода/вывода для се

Intel и лидеры рынка корпоративных вычислительных решений проводят испытания технологии InfiniBand Корпорация Intel и ряд ведущих компаний-производителей технологий для корпоративного рынка объявили сегодня о начале программы пробных испытаний технологии InfiniBand, цель которой - помочь специалистам ИТ-подразделений оценить возможности первых коммутационных матриц InfiniBand для серверных платформ на базе архитектуры Intel. Эта программ

Начались испытания технологии InfiniBand Напомним, что InfiniBand - это архитектура высокопроизводительных коммутационных матриц ввода/вывода для се

Intel и лидеры рынка корпоративных вычислительных решений проводят испытания технологии InfiniBand Корпорация Intel и ряд ведущих компаний-производителей технологий для корпоративного рынка объявили сегодня о начале программы пробных испытаний технологии InfiniBand, цель которой - помочь специалистам ИТ-подразделений оценить возможности первых коммутационных матриц InfiniBand для серверных платформ на базе архитектуры Intel. Эта программ

IT-индустрия стремится к InfiniBand “Налицо крупные успехи, достигнутые отраслью в плане расширения возможностей инфраструктуры на базе архитектуры InfiniBand, – подчеркнул Том Макдональд (Tom Macdonald), генеральный менеджер отдела разработки усовершенствованных компонентов (Advanced Components Division) подразделения Intel Enterprise Pla

QLogic представила новые адаптеры iSCSI и Infiniband Компания QLogic впервые представила свои новые адаптеры iSCSI и Infiniband, а также контроллеры 2Gbps Fibre Channel формата cPCI для серверов Sun. Таким образом, расширение линейки контроллеров SANBlade, которое компания обещала ещё летом, наконец состоялос

3Com интегрирует технологию Infiniband от IBM в будущие сетевые решения Сегодня компании 3Com и IBM объявили о совместных планах интеграции технологии микросхем IBM Infiniband, известной под именем InfiniBlue, - в будущие сетевые решения 3Com.Средства связи

Intel продемонстрировала решения на основе архитектуры InfiniBand Свидетельством широкой поддержки архитектуры InfiniBand со стороны индустрии и интереса к разработке продуктов на ее основе стали четыре "

Intel видит будущее сетей в технологии InfiniBand формам Джим Паппас (Jim Pappas) заявил, что компания видит будущее сетей в использовании технологии InfiniBand, которая "избавит информационные магистрали от пробок". InfiniBand чем-то п

Intel провела первую демонстрацию структуры InfiniBand Корпорация Intel провела первую публичную демонстрацию структуры InfiniBand - новой технологии ввода-вывода, которая позволяет повысить скорость и упростить о

Mellanox представила чип, поддерживающий технологию InfiniBand Компания Mellanox начала поставки опытного образца чипа, используемого для объединения ныне использующихся в серверах PCI-слотов и новой технологии связи InfiniBand. Ожидается, что в ближайшем будущем InfiniBand, обеспечивающая большую скорость и надежность, постепенно вытеснит PCI и компьютеры будут поддерживать ее без необходимости испо

Intel выпустила прототип чипа по технологии InfiniBand Компания Intel выпустила первый прототип чипов InfiniBand и отправила их для тестирования Compaq, IBM, Qlogic и Adaptec. InfiniBand - технология, разработанная IBM, Intel, Hewlett-Packard, Compaq Computer и др., позволяющая улучшить

Intel инвестировала в Banderacom - производителя чипов для технологии InfiniBand Как сообщил CNET, Intel совместно с рядом других компаний инвестировала $9 млн. в фирму Banderacom, которая будет выпускать чипы для готовящейся к выходу технологии InfiniBand, обеспечивающей высокоскоростную связь между серверами, хранилищами данных и сетями. Banderacom э не единственный представитель на этом рынке - IBM, Agilent и Intel выразили заинтере