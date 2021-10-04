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DEPO Computers
Депо Электроникс


04.10.2021 Выпущен отечественный клон iMac на процессоре «Байкал». Фото 5
01.10.2021 Выходцы из сверхзагадочной компании выпустили материнскую плату на «Байкалах» 1
01.10.2021 Компания DEPO Computers представила моноблок на базе российской материнской платы DEPО и процессора «Байкал-М» 3
01.09.2021 Власти резко ужесточили правила закупок. Госорганам запретили зарубежные серверы и ПК 1
26.07.2021 Depo Computers внедрила новый механизм сервисного обслуживания на базе QR-кода 6
02.07.2021 Власти вводят новые критерии «отечественности» для электроники. Использование российских чипов больше не обязательно 1
30.06.2021 СХД Yadro на чипах IBM больше не считаются отечественными. Им грозит удаление из реестра российского «железа» 1
21.06.2021 DEPO Computers представила новые российские серверы и СХД на базе процессоров «Эльбрус-8СВ» 4
07.06.2021 Российская вычислительная платформа Мацоцкого «Скала-Р» стала отдельным бизнесом 1
24.05.2021 ИТ-компании требуют запретить вузам и школам покупать иностранные ноутбуки 1
21.05.2021 Российской таможне не дали купить серверы с импортными чипами из-за любви к зарубежному ПО 3
22.04.2021 Baikal-M: какую экосистему успел собрать вокруг себя первый российский ARM-процессор 1
19.04.2021 Производители российской электроники потребовали у властей особые права 1
07.04.2021 ВТБ запустит сервис по розыску наследства онлайн 1
05.04.2021 «Мой офис» выпустил бесплатные аналоги Word и Excel в браузере для всех желающих 1
15.02.2021 «Депо компьютерс» представила новые серверы и СХД «ДЕПО» на базе процессоров «Эльбрус» 2
01.02.2021 «Депо компьютерс» представила линейку ПАК на базе семейства отечественных ОС РОСА 5
27.01.2021 В «Мой офис» появился новый дизайн и ПО для бизнес-аналитики 1
21.01.2021 ПК, принтеры, SSD и материнские платы нужно будет строить на отечественных чипах, чтобы власти их считали российскими 2
21.01.2021 «Депо компьютерс» внедрила отказоустойчивую инфраструктуру виртуальных рабочих столов для «Экопэт» 3
15.01.2021 МВД заставляют потратить миллиард на «российские ПК», которых нет в реестре отечественного «железа» 1
14.01.2021 Компания, которую Мацоцкий забрал с собой из IBS, без боя забрала обслуживание АИС ФНС за 2 миллиарда 1
12.01.2021 Российские тюремщики получат 25 миллиардов на цифровизацию 2
25.12.2020 Производители СХД попросили власть отобрать у продукции конкурентов статус отечественной 1
24.12.2020 «Дочка»-лоукостер «Аэрофлота» построит ERP-систему на основе «1С» 1
21.12.2020 ФСИН установила на тысячи ПК «Мой офис» и российский Linux «Альт» 2
11.12.2020 У полковника МВД, арестованного по делу «Т-платформ», конфисковали квартиры в Москве и яхты 1
10.09.2020 «Депо компьютерс» приступила к серийному производству российской материнской платы для моноблоков 1
10.09.2020 В России начат выпуск отечественной материнки и «ПК для чиновников» на ее основе 3
02.09.2020 «Булат» концерна «Автоматика» вошла в консорциум производителей вычислительной техники 1
02.09.2020 У разработчика процессоров «Байкал» власти требуют полмиллиарда 1
25.08.2020 Создана истинно российская СХД на «Эльбрусах» с уровнем локализации 95% 1
24.08.2020 Выпущен первый российский моноблок на новом чипе «Байкал» и отечественном Linux. Цена от 150 тысяч 1
16.07.2020 СХД DEPO Storage включены в Реестр отечественной вычислительной техники 1
13.07.2020 Могучие интеграторы схлестнулись за право поставлять российские ПК в сельские больницы. Цена рухнула в 1,5 раза 1
22.06.2020 Система управления российскими видеоконтроллерами Depo Revision включена в Реестр отечественного ПО 2
09.06.2020 «Аквариус» соберет ноутбуки для МВД на импортных чипах вместо «Эльбрусов» и «Байкалов» 1
22.05.2020 МВД понадобились тысячи ноутбуков. «Эльбрусы» и «Байкалы» допущены 1
15.05.2020 МВД на миллиард закупило ПК на импортных чипах, хотя хотело на «Эльбрусах» или «Байкалах» 2
09.04.2020 В России создан консорциум производителей вычислительной техники 1

Публикаций - 349, упоминаний - 819

DEPO Computers упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 11017 32
Samsung Electronics 5633 22
K-Systems - К-Системс 48 20
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6853 19
Lenovo Group 1636 18
Baikal Electronics - Байкал Электроникс 210 13
Merlion iRU - Деловой офис 66 12
Intel Corporation 4152 12
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6449 9
Ростех - Ростехнологии 2230 9
МЦСТ - Московский центр SPARC-технологий 232 9
Kraftway - Крафтвэй корпорэйшн ПЛС 261 9
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5311 9
Aquarius - Аквариус 209 9
Apple Inc - Эппл Рус 7680 7
IBM 3527 7
КНС Групп - Yadro 124 7
Cisco Systems 2037 7
Huawei 2726 6
Dell EMC 2387 6
GS Group - General Satellite 145 6
SAP SE 3207 5
Базальт СПО 206 5
Крок 1219 5
Элвис НПЦ - Электронные вычислительно-информационные системы 89 4
Edelweiss - Эдельвейс 29 4
Rover Computers 71 4
iTeco - Ай-Теко 715 4
Ростех НЦИ - Национальный центр информатизации 306 4
Ланит ГК 1155 4
AMD - Advanced Micro Devices 1664 4
VideoMost - ВидеоМост 191 4
HP Inc. 2898 4
Merlion - Мерлион 273 4
Dr.Web - Доктор Веб 975 4
Merlion Tegrus - Тегрус - Merlion Projects - Интегрус 76 4
Ростех - Концерн Автоматика 396 4
3727 4
МГТС - Московская городская телефонная сеть 837 3
Ростех Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 702 3
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 618 8
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4325 4
РЖД - Российские железные дороги 1081 4
Газпром ПАО 518 3
Газпромбанк - ГПБ 692 3
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 3
Интер РАО ПАО 158 2
Гринатом - Greenatom - ИТ-интегратор Росатома 86 2
Синара ГК 11 2
Роснефть НК 367 2
Прогресс РКЦ - Ракетно-космический центр 129 1
Ренессанс Капитал - Renaissance Capital 77 1
ТМХ - Трансмашхолдинг 51 1
Международный аэропорт Внуково им. А.Н. Туполева 90 1
Русский Холод ГК 2 1
Локотех - Локомотивные технологии 40 1
Ленполиграфмаш - Ленинградский завод полиграфических машин 9 1
Восток-Сервис ГК 11 1
Соллерс - Sollers 17 1
Крокус Экспо МВЦ - международный выставочный центр 127 1
Utair - ЮТэйр - авиакомпания 34 1
Скайсофт Виктори 2 1
УАЗ - Ульяновский автомобильный завод 68 1
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат 87 1
S7 Airlines 79 1
Совкомбанк ПАО 147 1
КамАЗ - Камский автомобильный завод 246 1
Газпром нефть 380 1
Уралкалий ПАО 62 1
Россети ПАО 168 1
Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - Home Credit and Finance Bank 218 1
Альфа-Банк 1123 1
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 1
Аэрофлот 492 1
ОДК Сатурн НПЦ - Научно-технический центр 57 1
Почта Банк 289 1
Фонд Бортника - ФСР - Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд содействия инновациям 52 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 24
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5793 18
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 15
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1327 14
Правительство РФ 2200 11
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1429 10
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1717 5
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1952 4
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 747 4
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 995 3
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 3
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1368 2
ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 270 2
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 912 2
ФСИН РФ - Федеральная служба исполнения наказаний 155 2
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1582 2
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 523 2
Правительство Москвы - Департамент культуры города Москвы 9 1
ФГУП НТЦ Атлас - Федеральное государственное унитарное предприятие ФСБ России 55 1
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 120 1
Тверской районный суд города Москвы 15 1
ФГУП Госкорпорация по ОрВД - Государственная корпорация по организации воздушного движения в Российской Федерации 28 1
Правительство и губернатор Республики Алтай 13 1
Басманный районный суд города Москвы 47 1
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО) 216 1
ФСИН РФ ФКУ ГЦИТОиС - Федеральное казенное учреждение Главный центр инженерно-технического обеспечения и связи Федеральной службы исполнения наказаний 4 1
Правительство Москвы - Департамент национальной политики и межрегиональных связей города Москвы 1 1
Правительство Москвы - Департамент капитального ремонта города Москвы 4 1
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 124 1
Правительство Москвы 649 1
ПФР Департамент информационных технологий 102 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1236 1
Администрация Президента РФ 267 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 876 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 772 1
Президент Российской Федерации 1439 1
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 1
ФРП РФ - Фонд развитие промышленности 86 1
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 415 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 617 1
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники - Ассоциация производителей электронной аппаратуры и приборов 52 2
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 174 1
Руссофт - Russoft 250 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 150 1
РосСХД АНО - Консорциум российских разработчиков систем хранения данных (СХД) 7 1
IMF - International Monetary Fund - МВФ - Международный валютный фонд 27 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1253 26
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 14
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10371 10
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5277 8
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1692 7
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7246 6
ARM64 - Архитектура процессора 1017 6
MIPS - MIPS Instruction Set Architecture - Microprocessor without Interlocked Pipeline Stages - Система команд и микропроцессорных архитектур 191 5
All-flash Array - системы массивов хранения данных в электронном виде на флеш-накопителях 113 5
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 5
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 1209 4
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3042 4
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 468 4
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 1243 3
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4484 3
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 548 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3003 3
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IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 1201 3
MIPS Rating - Million Instructions Per Second - Единица измерения быстродействия, равная одному миллиону инструкций в секунду 8 3
DDR - Double data rate 1066 3
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 1446 3
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 250 3
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2231 3
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 566 2
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1092 2
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 723 2
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Blu-ray - Формат оптического носителя - Bluray Ultra HD-диски 753 2
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DEPO Computers - DEPO Storm 22 5
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DEPO Computers - Депо Пересвет 4 4
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Apple macOS 922 3
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