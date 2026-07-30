Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 199231
ИКТ 15374
Организации 11762
Ведомства 1510
Ассоциации 1112
Технологии 3583
Системы 27061
Персоны 86987
География 3117
Статьи 1580
Пресса 1318
ИАА 757
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2830
Мероприятия 894

DEPO Computers Депо Электроникс

DEPO Computers - Депо Электроникс

ООО «Депо электроникс» (бренд DEPO Computers) — это российский разработчик, производитель и поставщик вычислительной техники и решений в сфере информационных технологий. Компания основана в 1995 году, действующее юридическое лицо зарегистрировано 2 июня 2008 года в подмосковном Красногорске. Основной профиль деятельности включает проектирование, производство и реализацию серверов, систем хранения данных (СХД), персональных компьютеров, моноблоков, рабочих станций и сетевого оборудования.

Ключевое отличие компании — локализация производственных процессов и глубокая интеграция с отечественными программными продуктами. DEPO Computers позиционирует себя как системообразующее предприятие радиоэлектронной промышленности РФ. Продукция включена в Единый реестр российской радиоэлектронной продукции, что позволяет поставлять оборудование в рамках государственных закупок и проектов импортозамещения.

Сильные стороны:

Слабые стороны и риски:

  • Зависимость от доступности импортных компонентов для некоторых линеек (хотя компания активно переходит на отечественные чипсеты, такие как «Байкал» и «Эльбрус»).

Принадлежность к группе компаний

Компания не входит в крупную многопрофильную холдинговую структуру в классическом понимании, но является ключевым участником отраслевых консорциумов. DEPO Computers выступает одним из учредителей АНО «Консорциум «Вычислительная техника» (вместе с «Аквариус», Yadro, iRU и др.), который лоббирует интересы российских производителей электроники перед Минпромторгом. Также компания сотрудничает в рамках консорциума по развитию экосистемы СХД вместе с GS Nanotech и ПГТУ. Дочерней структурой выступает ООО «Антей», через которую осуществляются специфические поставки.

Регистрированные товарные знаки

Да, компания владеет зарегистрированными брендами:

Участие в госзакупках и рейтингах

Компания является участником федеральных контрактов. В частности, заключался контракт на поставку 2054 серверов для ФНС России на сумму 600 млн руб. Поставляла моноблоки (1439 шт.) для Минтруда РФ. Оснащала ПК ФСИН и медицинские учреждения Нижегородской области. В рейтингах CNews компания регулярно упоминается как один из основных игроков рынка отечественного серверо-строения и поставок АРМ для госсектора, хотя точные позиции в ежегодных ранкингах варьируются в зависимости от методики подсчета (по выручке или по количеству поставленных единиц).

Лицензии и разрешения

Клиенты и деловые связи

Ключевые клиенты:

  1. Федеральная налоговая служба (ФНС) — массовые поставки серверов и рабочих станций.
  2. Министерство труда и социальной защиты РФ — поставка моноблоков для МСЭ.
  3. Газпром (дочерние компании) — внедрение решений информационной безопасности и инфраструктуры.
  4. ГК «Русский Холод» — построение отказоустойчивой ИТ-инфраструктуры для ERP-систем.
  5. ФСИН России — оснащение автоматизированных рабочих мест.

Деловые связи:

Судебные разбирательства и конфликты

  • Уголовное дело о поставках для Минобороны: В октябре 2024 года Красногорский городской суд приговорил 11 топ-менеджеров DEPO Computers (включая бывшего гендиректора Алексея Ирисова) к срокам от 5 до 7 лет лишения свободы. Обвинение касалось завышения стоимости контракта и несоблюдения условий по стране производства оборудования при поставках через ООО «Антей». Ключевой владелец Сергей Эскин был объявлен в международный розыск, но затем арест отменен.
  • Арбитражные споры: Компания активно участвует в конкурсных процедурах, часто выступая с жалобами в ФАС на нарушения со стороны заказчиков (например, Минтруд РФ, Росреестр). Жалобы касаются преимущественно некорректного оформления документации или требований к ПО.
  • Публичные конфликты: Конфликт с ФНС по поводу расторжения контракта на поставку моноблоков Depo и последующей победы конкурента («Армтэкс» с продукцией «Бештау»), что компания связывает с некорректными действиями заказчика.

Продукты и технологии

Технологический стек включает использование российских ОС, модулей доверенной загрузки (Dallas Lock), встроенных систем мониторинга и QR-кодов для сервисного обслуживания.

Конкуренция

Российские конкуренты:

Зарубежные аналоги:

  1. Dell Technologies (США) — PowerEdge, PowerStore (аналоги Depo Storm/Storage).
  2. HPE (США) — ProLiant, Primera (серверы и СХД).
  3. Lenovo (Китай) — ThinkSystem, ThinkAgile (широкий спектр ИТ-оборудования).
  4. Fujitsu (Япония) — Primergy серверы (ранее сильные позиции в РФ, сейчас ограничены).
  5. Huawei (Китай) — FusionServer, OceanStor (альтернатива для корпоративных клиентов).

 

Информация актуальна на 17.06.2026

СУДЕБНЫЕ ДЕЛА

Всего 95 дел, на cумму 372 200 998 ₽*

Судебные дела (95) на сумму 372 200 998 ₽*
в качестве истца (44) на сумму 198 655 463 ₽*
в качестве ответчика (31) на сумму 137 646 054 ₽*
* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


30.07.2026 PT Sandbox теперь можно установить на серверы DEPO Storm

В рамках технологического партнерства компании Positive Technologies и DEPO Computers протестировали совместимость песочницы PT Sandbox с серверами DEPO Storm и под
19.06.2026 В депо «Чита» внедрен инновационный комплекс контроля подачи песка

В сервисном локомотивном депо «Чита» Забайкальского филиала «ЛокоТех-Сервиса» успешно внедрен первый на сети цифровой весоизмерительный комплекс системы подачи песка под колесные пары локомотивов. Об этом CNews сообщил
10.06.2026 «ЛокоТех» запустил пилотные проекты по автоматизации планирования ремонта локомотивов

ела в опытную эксплуатацию информационные системы, которые позволят с высокой точностью планировать программу ремонта и ускорят сервисное обслуживание локомотивов за счет сокращения времени простоя в депо. Об этом CNews сообщил представитель компании. Автоматизированное рабочее место (АРМ) «Простои» и функционал «Автоматический расчет программы ремонта локомотивов» внедрены в основную для к
03.06.2026 За счет перехода на электронный документооборот «ЛокоТех-Сервис» ускорит движение ТМЦ между сервисными локомотивными депо

нию производительности труда сотрудников за счет высвобождения времени, что составляет десятки человеко-часов. «Пилотные проекты по внедрению электронной подписи, проведенный в сервисных локомотивных депо Москва-Сортировочная и Курск показали: только по одному предприятию за месяц можно перевести в цифровой формат более девяти тысяч документов. Это огромный объем бумаги: в среднем первичный
09.04.2026 «ЛокоТех-Сервис» при содействии государства проведет оценку возможностей роботизации депо

онального проекта «Средства производства и автоматизации», который входит в федеральный проект. В ближайшее время методологи центра проведут оценку производственных процессов в сервисных локомотивных депо Лиски Южного филиала «ЛокоТех-Сервиса», Карасук Западно-Сибирского филиала, Нижнеудинское Восточно-Сибирского филиала и подготовят перечень рекомендаций. «Компания непрерывно совершенствуе
13.03.2026 «ЛокоТех-Сервис» внедряет в депо мобильное приложение «Инспектор»

ведения дистанционных проверок Ространснадзором на Восточном полигоне. Об этом CNews сообщили представители ООО «ЛокоТех». Мобильное приложение «Инспектор» используется во всех сервисных локомотивных депо «ЛокоТех-Сервис» Дальневосточного, Забайкальского, Восточно-Сибирского и Красноярского филиалов. Оно устанавливается на мобильный телефон сотрудников и используется в качестве средства для
06.08.2025 Qubot привел робота-официанта в фудмолл «Депо»

В фудмолле «Депо» протестировали робота-официанта, предоставленного Qubot — он в течение дня выполнял несколько сценариев помощи и навигации для гостей ресторанного комплекса. Машина передвигалась по залу,
23.07.2025 В депо «Чита» будет установлен первый цифровой весоизмерительный комплекс системы подачи песка под колесные пары локомотива

В сервисном локомотивном депо «Чита» Забайкальского филиала компании «ЛокоТех-Сервис» внедряется первый цифровой весоизмерительный комплекс системы подачи песка под колесные пары локомотивов, который будет передавать д
17.07.2025 Процесс заправки букс локомотива в депо «Карымская» станет цифровым

В сервисном локомотивном депо «Карымская» Забайкальского филиала компании «ЛокоТех-Сервис» внедряется комплекс для автоматической заправки смазкой букс моторно-осевых подшипников локомотива с передачей данных в единую

21.05.2025 Управлять движением в новом электродепо «Южное» будет цифровая автоматика «Нацпроектстроя»

Мэр Москвы Сергей Собянин ввел в эксплуатацию электродепо «Южное», которое будет обслуживать Замоскворецкую линию московского метро. Управлять движением поездов в крупнейшем в России депо будет цифровая автоматика «Нацпроектстроя». Об этом CNews сообщили представители «Нацпроектстроя». Депо «Южное» – технологический комплекс, где будут обслуживать до 2,4 тыс. вагонов
06.05.2025 В депо «Москва-Сортировочная» запущено в эксплуатацию мобильное приложение «Приемка в ремонт»

цифровой трансформации холдинга «ЛокоТех». Цифровой инструмент позволит повысить качество процесса приемки и выдачи из ремонта локомотива. Пилотная версия проекта реализована в сервисном локомотивном депо (СЛД) «Москва – Сортировочная» Московского филиала «ЛокоТех-Сервис». Приложение позволит повысить эффективность, прозрачность и качество процесса приемки локомотива в ремонт и выдачи из ре
15.04.2025 ГК X-Com продлевает партнерство с компанией Depo Computers

Группа компаний X-Com объявила о партнерстве с компанией Depo Computers, российским разработчиком, производителем и поставщиком высокотехнологичных пр
07.02.2025 Axoft построил инфраструктуру муниципального перевозчика с помощью отечественного бандла

дла, созданного полностью на отечественных продуктах – ОС Astra Linux, Postgres Pro, «Кибер Бэкап», Depo Computers. В результате развертывания решения заказчик получил импортонезависимый стек п
14.10.2024 Топ-менеджерам Depo Computers дали от пяти до семи лет по делу о поставках для Минобороны. Военные хотят получить с них еще 367 миллионов

партии ноутбуков и USB-носителей по госконтракту с Минобороны России. «Антей» – дочерняя компания «Депо электроникс», работающей на рынке под брендом Depo Computers. Именно Depo Computers в да
21.08.2024 Минтруд получит свои 1,4 тысячи ПК, несмотря на жалобу в ФАС

ов для учреждений медико-социальной экспертизы. 31 июля 2024 г. поступила жалоба в ФАС от компании «ДЕПО Электроникс» о нарушении заказчиком оформления аукционной документации. В жалобе шла реч
19.06.2024 Мультимиллионный конкурс Росреестра на закупку серверов и СХД остановили с помощью жалобы, но поставщика назначили все равно

Жалоба на закупку Росреестра Как выяснил CNews, «Депо Электроникс» желает отменить крупный тендер Росреестра на закупку серверного оборудовани
24.05.2024 Любовь и корнеры: теперь партнера можно найти по любимой кухне

Сервис для знакомств Flero и фудмолл «Депо» запустили поиск партнеров по предпочтениям в еде. Теперь москвичи, которые находятся в поиске интересного общения, могут найти своего гастрономического соулмейта. Об этом CNews сообщили п
23.05.2024 Подтверждена полная совместимость облачной платформы SpaceVM с серверными платформами Depo Computers

Компании «Даком М» и Depo Computers успешно завершили испытания совместимости облачной платформы SpaceVM (версия 6
22.02.2024 «ТМХ Интеллектуальные Системы» реализовала проект по автоматизации трамвайного движения в депо Верхняя Пышма.

Состоялось открытие трамвайного депо для современных низкопольных трамваев «Львенок», которые перевозят пассажиров по маршруту «Екатеринбург – Верхняя Пышма». Управлять движением в депо, обеспечивать его безопасность и
08.12.2023 «Умное депо» обновили – комплект дополнили дронами, профилометром и машинным зрением

UMNO digital представила новую версию продукта «Умное депо». Разработчики реализовали систему поиска, сканирование территории антеннами и дронами. В результате пользователи видят в режиме реального времени местоположение деталей на виртуальной кар
27.11.2023 Вебинар компании DEPO Computers «Демонстрация ключевых преимуществ Системы мониторинга DEPO. Флагманские серверы DEPO, готовые к отгрузке со склада»

Компания DEPO Computers приглашает на вебинар, который состоится 30 ноября 2023 года в 11:00 по москов
20.11.2023 DEPO Computers приглашает на вебинар, который состоится 30 ноября 2023 года

Компания DEPO Computers приглашает на вебинар, который состоится 30 ноября 2023 года в 11:00 по москов
17.11.2023 МТС прокачала сеть в крупном железнодорожном узле Брянска

ПАО «МТС», цифровая экосистема, сообщает о расширении сети LTE в районе Локомотивного депо № 2, где проходят составы брянских направлений Московской железной дороги. В результате проведенных работ МТС увеличила скорость мобильного интернета на 30%. Об этом CNews сообщили предста
13.07.2023 С ИТ-компанией расторгли крупный госконтракт на поставку ПК Depo, но она тут же получила новый на ПК «Бештау»

ния подписала с заказчиком контракт на поставку нескольких сотен моноблоков производства российской Depo Computers. Затем контракт был расторгнут ФНС в одностороннем порядке. После этого был об
24.04.2023 Российский производитель ПК и серверов Depo Computers бешено увеличил выручку

к выяснил CNews, выручка российского производителя и поставщика электроники Depo Computers (юрлицо «Депо электроникс») выросла почти на 100%. Об этом свидетельствуют данные ФНС по российским ст
03.04.2023 Вебинар «Новые линейки серверных систем DEPO Computers»

печивать производительность, масштабируемость и совместимость с инфраструктурой заказчика. Компания DEPO Computers более 25 лет является производителем высокопроизводительной и надежной вычисли
01.03.2023 Управлять движением на всех станциях и депо БКЛ будут цифровые системы ГК 1520

ны цифровыми модулями контроля рельсовых цепей, а также цифровыми модульными питающими установками. В электродепо внедряют систему микропроцессорной централизации МПЦ-ЭЛ со встроенной киберзащитой. В депо Замоскворецкое и Нижегородское микропроцессорные системы уже введены в эксплуатацию, работы в депо Аминьевское – в завершающей стадии. С учетом специфики метрополитена все оборудова
31.10.2022 DEPO Computers начала производство серверов хранения данных

ы, надежное хранение данных и служат для размещения приложений и сервисов. Представленные компанией DEPO Computers серверы хранения успешно прошли тестирование с ПО RAIDIX, по результатам котор
03.08.2022 DEPO Computers представляет новую линейку серверов DEPO Storm 3450 на базе операционной системы Astra Linux Special Edition

Компания DEPO Computers и группа компаний «Астра» провели совместные тестовые испытания и подтвердили

08.04.2022 В России создан полностью отечественный сервер на «Эльбрусах», которому нипочем санкции

Санкции мимо сервера Российская компания Depo Computers сообщила CNews о разработке полностью отечественного программно-аппаратного ко
04.10.2021 Выпущен отечественный клон iMac на процессоре «Байкал». Фото

iMac по-русски Российский компания Depo Computers сообщила CNews о выпуске настольного компьютера-моноблока Neos MA 522 на базе

01.10.2021 Компания DEPO Computers представила моноблок на базе российской материнской платы DEPО и процессора «Байкал-М»

Компания Depo Computers, системообразующее предприятие российской радиоэлектронной промышленности, раз
26.07.2021 Depo Computers внедрила новый механизм сервисного обслуживания на базе QR-кода

В июле 2021 г. компания Depo Computers, разработчик и производитель вычислительной техники, внедрила новый механизм с
25.06.2021 «Максимателеком» и «Трансмашхолдинг» будут сотрудничать в сфере цифровизации депо

х консультаций. При этом умные очки можно устанавливать на любую каску, демонстрируя с их помощью подсказки и схемы оборудования непосредственно в ходе работ. Платформа позволяет работникам сервисных депо автоматизировать контроль подвижного состава, получать объективную информацию по каждому из этапов технических работ, а также анализировать статистику производственных операций и вести onl
21.06.2021 DEPO Computers представила новые российские серверы и СХД на базе процессоров «Эльбрус-8СВ»

В рамках выставки «Связь-2021» компания DEPO Computers, российский разработчик и производитель вычислительной техники, представила ли
30.04.2021 Специализированный депозитарий «Депо-Плаза» установил программы «Синтегро консалтинг»

Специализированный депозитарий «Депо-Плаза» установил программы «Синтегро консалтинг». До проекта с «Синтегро консалтинг» специализированный депозитарий отдавал ведение бухгалтерской отчётности на аутсорс. Для формирования XB
15.02.2021 «Депо компьютерс» представила новые серверы и СХД «ДЕПО» на базе процессоров «Эльбрус»

«Депо компьютерс», системообразующее предприятие радиоэлектронной промышленности РФ, анонсиров
01.02.2021 «Депо компьютерс» представила линейку ПАК на базе семейства отечественных ОС РОСА

«Депо компьютерс» завершила комплексное тестирование линейки программно-аппаратных комплексов,
21.01.2021 «Депо компьютерс» внедрила отказоустойчивую инфраструктуру виртуальных рабочих столов для «Экопэт»

«Депо компьютерс» успешно внедрила систему виртуализации рабочих столов (VDI) для «Экопэт» - к
10.09.2020 «Депо компьютерс» приступила к серийному производству российской материнской платы для моноблоков

«Депо компьютерс» завершила подготовку к серийному производству нового моноблочного компьютера

Публикаций - 710, упоминаний - 1051

DEPO Computers и организации, системы, технологии, персоны:

S8 Capital - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 1084 143
Росатом - КИС НПО - Kraftway - Крафтвэй корпорэйшн ПЛС 646 120
HP Inc. 5883 103
Intel Corporation 12811 97
Acer Group - Acer Inc 2776 83
Dell EMC 5180 71
ASUS - AsusTek Computer Inc 2174 65
Lenovo Group 2446 63
K-Systems - К-Системс 140 62
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1761 58
Microsoft Corporation 25775 57
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 783 57
Merlion iRU - Деловой офис 352 55
IBM - International Business Machines Corp 9699 54
9594 45
Samsung Electronics 11064 42
Ростелеком 10948 38
Cisco Systems 5372 35
Baikal Electronics - Байкал Электроникс 484 34
AMD - Advanced Micro Devices 4641 31
HP - Hewlett-Packard 3662 30
Huawei 4676 29
Формоза - Formoza 179 26
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 26
Apple Inc 13154 26
Rover - RoverComputers 423 25
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 25
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 25
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн 1828 22
Toshiba Corporation 2980 21
Крок - Croc 1964 21
Вычислительная техника - Консорциум - АНО ВТ - АНО Развития радиоэлектронной отрасли 89 20
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Московский центр SPARC-технологий 417 20
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1271 20
FTS - Fujitsu Siemens Computers - Fujitsu Technology Solutions - Fujitsu Technology Group - Fujitsu Technology Systems - Fujitsu Computers - Fujitsu Computer Systems - Fujitsu Computer Products 788 19
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 19
Softline - Софтлайн 3743 19
Oracle Corporation 7074 19
Nvidia Corp 4002 18
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 18
РЖД - Российские железные дороги 2096 38
Локотех - Локомотивные технологии 70 28
Локотех Сервис - ТМХ Сервис 27 20
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 19
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 19
ТМХ - Трансмашхолдинг 154 17
Газпром ПАО 1493 14
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 13
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 11
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1157 10
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 10
Почта России ПАО 2370 9
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 359 8
РАО ЕЭС России ПАО - Единая энергосистема России - Единая энергетическая система России - Единая национальная электрическая сеть (ЕНЭС) РФ 325 7
Россети Ленэнерго 1699 7
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 7
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 7
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 688 6
Северсталь ПАО - Severstal 629 6
ЦППК - МЦД - Московские центральные диаметры 161 5
ОНЭКСИМ - Ренессанс Капитал - Renaissance Capital - Renaissance Securities 195 5
Нацпроектстрой - 1520 ГК - Дивизион ЖАТ - ОСК - Объединенная строительная компания 50 5
MDG - Management Development Group - Менеджмент Девелопмент Групп - Миллениум - Гастрономчикъ - Ресторанчикъ 16 5
Лента - Утконос 180 4
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 4
Интер РАО ЕЭС ПАО 373 4
Московская Биржа - ММВБ-РТС - Фондовая биржа 445 4
Адамас ЮГ - Adamas - Ювелирная группа - Столичный ювелирный завод 70 4
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк Дом - ранее DeltaCredit (ДельтаКредит) 87 4
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 684 4
РЖД - ФПК - Федеральная Пассажирская Компания Российские железные дороги 78 4
Silicon Saxony - Силиконовая Саксония 17 4
НСПК - Национальная система платежных карт 948 4
Роснефть НК - нефтяная компания 562 4
Газпром нефть 725 3
АвтоВАЗ - Волжский Автозавод - Волжский автомобильный завод 342 3
Синара ГК - Sinara Group 124 3
Сбер - SberCIB - Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог ИК - Тройка Венчурз 394 3
Петропавловск Финанс - АТБ - Азиатско-Тихоокеанский Банк 59 3
MediaMarkt - Media-Saturn-Holding - Медиа-Сатурн-Русланд 220 3
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 89
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 52
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 37
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 33
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 32
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 31
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 30
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 20
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1058 18
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 16
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 13
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 13
Минюст РФ - ФСИН РФ - Федеральная служба исполнения наказаний 314 11
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 11
Федеральное казначейство России 1949 10
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 441 10
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1168 10
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 10
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 10
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1303 10
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 9
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 9
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 9
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 9
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 8
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 978 8
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 7
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1193 7
Районный суд РФ - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 870 6
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 456 6
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1085 6
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 6
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 6
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 977 6
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 5
Правительство Забайкальского края - Губернатор Забайкальского края 170 5
Правительство Москвы - Мэр города Москвы 737 5
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности - Правительственная комиссия по связи 312 4
Мосгортранс ГУП 139 4
ФСФР - Федеральная служба по финансовым рынкам 162 4
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 181 12
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 8
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 5
РосСХД АНО - Консорциум российских разработчиков систем хранения данных (СХД) 21 4
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 126 4
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 3
АНО ТТ - Консорциум Телекоммуникационные технологии 61 3
FSC - Forest Stewardship Council - Лесной попечительский совет 46 2
Greenpeace - Гринпис 130 2
ПАРТАД - Профессиональная ассоциация регистраторов, трансфер-агентов и депозитариев 7 2
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 264 2
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 2
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 2
АРПМ - Агентство развития профессионального мастерства - Worldskills - Ворлдскиллс 121 1
Linux Foundation - Free Standards Group 206 1
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 424 1
OpenPOWER Foundation - Consortium 48 1
SNIA - Storage Networking Industry Association 34 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 290 1
PCI-SIG - Peripheral Component Interconnect Special Interest Group 23 1
OpenCAPI Consortium 13 1
OSI - Open Source Initiative 80 1
Gen-Z Consortium 11 1
Талант и успех - Общественный фонд 21 1
НРА - Национальный рекламный альянс 5 1
IMF - International Monetary Fund - МВФ - Международный валютный фонд 73 1
CSA - Cloud Security Alliance 14 1
Клуб ИТ-директоров Алтая 4 1
АЭД - Ассоциация Электронных Денег - Ассоциация участников рынка электронных денег и денежных переводов 18 1
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 180 1
Интернет и бизнес - ассоциация 34 1
RISSPA - Russian Information Systems Security Professional Association - Ассоциация профессионалов в области информационной безопасности 32 1
КПП АНО - Консорциум печатных плат 19 1
Консорциум ПОПСБ АНО - Производители охранных, пожарных, СКУД систем безопасности 4 1
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 328 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 284
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 229
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 191
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 143
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 136
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 121
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 114
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 102
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 94
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 94
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 86
Компьютеризация - PC - Personal Computers - ПК - Персональные компьютеры 5500 84
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7210 74
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 69
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 66
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 62
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14767 60
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10357 54
Desktop computer - Десктоп - Настольный компьютер - Настольный ПК 2812 53
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13053 51
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 51
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34984 51
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 44
DDR - Double data rate 3083 43
Моноблок - Monoblock PC 1115 42
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3783 41
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 40
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 40
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22557 38
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 38
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7827 37
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 3192 33
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 33
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 32
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10193 31
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5787 31
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 30
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8776 30
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта 4613 30
Виртуализация - RAID - Redundant Array of Independent Disks - Технология виртуализации данных для объединения нескольких физических дисковых устройств в логический модуль 1109 29
DEPO Computers - Depo Storm 79 75
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 61
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 49
Intel x86 - архитектура процессора 2151 40
Microsoft Windows 16882 36
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 1045 34
DEPO Computers - DEPO Storage - серия СХД 32 31
Linux OS 11533 26
DEPO Computers - Depo Neos 25 25
СКБ Контур - Контур.Фокус 1362 21
DEPO Computers - Depo Race 20 20
Минпромторг РФ - ГИСП РФ - Государственная информационная система промышленности - Реестр российской промышленной продукции - ГИСИП - Геоинформационной системы индустриальных парков, технопарков и промышленных кластеров России 744 19
Ланит - Treolan Irbis 148 18
Intel Xeon CPU - Intel Prestonia - Серия серверных микропроцессоров 1445 18
Apple iPhone 6 4861 16
Microsoft Windows 2000 8678 15
FreePik 1841 15
Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 1909 14
1С:ERP Управление предприятием 841 12
Baikal Electronics - Байкал - Семейство процессоров - Т-Платформы 370 12
U.S. Department of Defense - DARPA RACE - Resilient Anonymous Communication for Everyone - Бесперебойная анонимная связь для всех 79 11
3Logic Group - Ревотех - Гравитон 240 11
Baikal Electronics - Байкал-M - Baikal-M - микропроцессор для рабочих станций BE-M 254 11
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1597 11
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус 8C-ядерные микропроцессоры 210 10
DEPO Computers - Depo Cloud 10 10
Google Android 15243 10
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 1044 9
Microsoft Windows XP 2431 9
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux SE - Astra Linux Special Edition 731 9
Baikal Electronics - Байкал-Т - Baikal-T - Микропроцессор BE-T 183 9
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2554 8
DEPO Computers - Depo Ego 8 8
Apple iOS 8583 8
Новые облачные технологии - МойОфис 958 8
Microsoft Office 4170 8
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 1034 8
Intel Celeron - Серия процессоров 979 8
Microsoft Windows 8 - Microsoft Windows RT 1440 8
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1371 7
Урусов Виктор 157 41
Эскин Сергей 39 36
Воронецкий Эдуард 47 22
Легостаева Светлана 96 18
Юсупов Ренат 125 17
Черкасов Дмитрий 43 15
Виноградова Наталья 53 13
Карачинский Анатолий 96 13
Двойнина Ольга 13 13
Покровский Иван 136 13
Мацоцкий Сергей 180 12
Шпак Василий 279 12
Баринов Александр 44 11
Камытбаева Зарина 16 11
Ермолаев Артем 379 8
Копосов Максим 74 8
Евдокимов Андрей 95 6
Ирисов Алексей 6 6
Шибанов Владимир 32 6
Путин Владимир 3454 6
Мишустин Михаил 787 6
Волков Алексей 56 5
Ананьин Алексей 90 5
Висящев Андрей 64 5
Мишин Глеб 70 5
Широких Алексей 72 5
Блажко Григорий 8 5
Верховод Андрей 22 5
Лянгасов Сергей 5 5
Шадаев Максут 1210 5
Собянин Сергей 538 5
Кирюшин Сергей 91 4
Пегасов Сергей 55 4
Попов Михаил 56 4
Трушкин Константин 60 4
Беленький Александр 36 4
Шайхутдинов Роман 116 4
Грищенков Александр 17 4
Трухан Александр 8 4
Тюркин Михаил 45 4
Россия - РФ - Российская федерация 166168 521
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 139
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54747 71
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19138 64
Европа 24964 43
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 35
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 33
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 30
Китай - Тайвань 4245 20
Казахстан - Республика 6048 18
Азия - Азиатский регион 5920 18
Германия - Федеративная Республика 13221 16
Украина 7928 16
Россия - СЗФО - Калининградская область 1471 16
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1886 15
Африка - Африканский регион 3641 14
Россия - ПФО - Нижегородская область 2296 14
Европа Восточная 3138 13
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3339 13
Япония 13807 12
Беларусь - Белоруссия 6289 12
Италия - Итальянская Республика 4508 12
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 11
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 11
Россия - ЦФО - Московская область - Красногорск 262 10
Ближний Восток 3154 10
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 9
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 1547 8
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3450 8
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 3178 8
Россия - УФО - Челябинская область 1512 7
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1668 7
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3354 7
Армения - Республика 2449 7
Россия - УФО - Свердловская область 1951 7
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан - Кыргызская Республика 1419 7
Турция - Турецкая республика 2620 7
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2831 7
Россия - ЦФО - Московская область - Мытищинский муниципальный район - Мытищи 229 6
Москва - ЗелАО - Зеленоградский административный округ - Зеленоград - Префектура Зеленограда 974 6
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 206
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 104
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 83
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 75
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 73
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 66
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 58
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 52
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5471 50
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2711 49
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 46
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3789 41
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18148 37
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6168 33
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11323 33
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6594 32
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8969 28
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5582 26
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10345 24
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6772 24
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4605 23
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3585 23
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 22
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5111 22
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8073 22
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3304 21
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2678 20
Энергетика - Energy - Energetically 5855 20
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6170 19
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 19
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 3163 19
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8841 19
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6583 18
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10876 18
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8838 18
Логистика сбытовая - Сбыт 2566 18
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3821 18
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5770 17
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 3129 17
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 4019 17
Коммерсантъ - Издательский дом 2399 21
Ведомости 1466 12
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 8
Forbes - Форбс 1002 4
РИА Новости 1033 4
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 692 3
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1265 3
CNews - ZOOM.CNews 1866 2
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 2
N+1 - Издание 188 1
Rambler Group - Rambler News Services - RNS - Рамблер Новости - Информационное агентство 56 1
Медуза - Meduza 48 1
9to5Google 60 1
PC Magazine - PCMag 104 1
Rambler Group - Газета.Ru - Gazeta.Ru - Газета.Ру 202 1
CRN 50 1
Sanoma Independent - Independent Media Sanoma Magazines - Independent Media - Индепендент Медиа 29 1
ComputerWorld 144 1
Xinhua News Agency - Xinhuanet - Синьхуа - Информационное агентство 848 1
Нецифровая экономика - telegram-канал 43 1
Компьютерра 45 1
9to5Mac 70 1
CNews TV 747 1
InfoWorld 56 1
PCweek 30 1
ВГТРК Гостелерадиофонд - Государственный фонд телевизионных и радиопрограмм 11 1
Инфобизнес 24 1
Hot Hardware - HotHardware 29 1
Альфа-Банк - RB.RU - РБ.РУ - РБточкаРУ - Русбейс 31 1
iXBT.com 25 1
Россия сегодня МИА - Прайм - Агентство экономической информации 895 1
FT - Financial Times 1296 1
TAdviser - Центр выбора технологий 468 1
Bloomberg 1627 1
ZDnet 663 1
IDC - International Data Corporation 4975 88
Gartner - Гартнер 3658 38
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 33
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 33
ITResearch 123 11
IDC Russia - IDC Россия 183 7
GfK Group - GfK-Nürnberg Gesellschaft für Konsumforschung - GfK Rus - ГФК-Русь - Международный институт маркетинговых и социальных исследований 285 4
Мировой рынок ПК - Мировой рынок компьютеров 58 4
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1086 2
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 375 1
IDC EMEA Quarterly Server Tracker 27 1
НМГ - Медиалогия 37 1
Gartner Hype Cycle - Кривая развития технологий - Plateau of Productivity - Плато продуктивности 53 1
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей - Индекс счастья клиента 851 1
CNews Analytics - Крупнейшие поставщики ИТ-решений для госсектора - CNews Топ-поставщики госсектора - Топ100 крупнейших ИКТ-закупок в госсекторе 146 1
Gartner - Dataquest 353 1
SmartMarketing 74 1
Mobile Research Group 87 1
CNews ИТ-инфраструктура 28 1
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 368 1
CB Insights 10 1
Coleman Parkes 11 1
РБК Исследования рынков - РБК Рейтинг - РБК Мониторинг 91 1
Gallup - American Institute of Public Opinion - TNS Gallup Media - TNS Gallup AdFact - BMF Gallup Media 71 1
Мировой ИТ-рынок - Мировой рынок информационных технологий 146 1
Мировой рынок сенсорного оборудования 1 1
Российский рынок ИТ-инфраструктуры 19 1
Fortune Global 500 295 1
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн - ИНЭУМ им. И. С. Брука - Институт электронных управляющих машин 149 5
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1727 4
РАН - Российская академия наук 2122 4
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 334 3
МГУТУ - Московский государственный университет технологий и управления имени К.Г. Разумовского - Первый казачий университет, ПКУ 15 3
Алтайский региональный ИТ-форум 4 3
Сколково - МШУ - Московская школа управления 76 2
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 740 2
Элемент ГК - НИИМЭ - НИИ Молекулярной электроники 193 2
ПетрГУ - Петрозаводский государственный университет Анатолия Воронина 44 2
Росатом - РФЯЦ-ВНИИЭФ ФГУП - Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики 172 2
РЖД НИИАС - Научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт информатизации, автоматизации и связи на железнодорожном транспорте 43 2
Softline Education - Академия Softline - Академия АйТи 115 2
МЭИ НИУ - Московский энергетический институт - Национальный исследовательский университет 182 2
СГУПС - Сибирский государственный университет путей сообщения 9 2
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 590 2
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1222 2
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 2
Минцифры РФ - НИЦ Телеком - Национальный исследовательский центр телекоммуникаций - НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 247 1
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 212 1
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 219 1
МИЭТ НИУ - Московский институт электронной техники - Национальный исследовательский университет - МНТЦ - Международный научно-технологический центр 311 1
Минздрав РФ - Первый МГМУ - Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова - Сеченовка 281 1
Рубин НИИ 9 1
УрГЭУ - Уральский государственный экономический университет 23 1
НТИ - Университет 2035 - Национальной технологической инициативы 96 1
ДГУ - Дагестанский государственный университет 85 1
РАН НИИСИ ФГУ ФНЦ - Научно-исследовательский институт системных исследований Российской академии наук 55 1
НИИАА - НИИ автоматической аппаратуры имени В. С. Семенихина - Научно-исследовательский институт 46 1
РАН ИПФ - Институт прикладной физики Российской академии наук 32 1
СВФУ - Северо-Восточный федеральный университет имени М. К. Аммосова - Якутский госуниверситет 75 1
СПбГМТУ - Санкт-Петербургский государственный морской технический университет - Корабелка - Севмашвтуз - Ленинградский Кораблестроительный Институт 49 1
ГУАП СПб - Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения 51 1
РГПУ - Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена 34 1
FZJ - Forschungszentrum Jülich GmbH - Юлихский исследовательский центр - Julich Supercomputing Centre - Суперкомпьютерный центр Юлих 35 1
РАН ИПС - Институт программных систем имени А.К. Айламазяна Российской академии наук 102 1
ВНИИНС - Всероссийский научно-исследовательский институт автоматизации управления в непромышленной сфере им. В. В. Соломатина 55 1
Школа новых технологий 20 1
Росатом - ВНИИАЭС - Всероссийский Научно-исследовательский институт по эксплуатации атомных электростанций 22 1
Yale University - Йельский университет - Университет Йеля 132 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 18
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1281 14
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 749 3
Иннопром - Innoprom - Международная промышленная выставка 95 3
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 3
InnoTrans 2 2
Рождество Христово - Рождественские каникулы 664 2
День молодёжи - 27 июня 1087 2
Comtek - Комтек - Международная выставка информационных технологий 70 2
CNews Conferences - CNews Конференции - Агентство маркетинговых коммуникаций 2194 2
CNews AWARDS - награда 571 2
FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 228 1
FIFA Confederations Cup - Кубок конфедераций - соревнование по футболу среди национальных сборных 89 1
Армия - Международный военно-технический форум 68 1
АТЭС - Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество - Азиатско-Тихоокеанскмй Форум 90 1
РИФ - Российский Интернет Форум 109 1
ПРОФ-IT - Всероссийский форум региональной информатизации 25 1
Микроэлектроника - международный форум 22 1
Форум по цифровой трансформации 3 1
МОК - Паралимпиада - Паралимпийские игры - Параолимпийские игры - Paralympic Games 73 1
НРБ - Неделя российского бизнеса 7 1
Docflow 148 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1283 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463271, в очереди разбора - 724356.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Техника

Лучшие видеорегистраторы в 2026 году: хиты продаж

Как безопасно купить б/у смартфон: подробная инструкция

Обзор пылесоса Dreame Z40 AquaCycle Pro: сухая и влажная уборка без усилий

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще