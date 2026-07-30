PT Sandbox теперь можно установить на серверы DEPO Storm В рамках технологического партнерства компании Positive Technologies и DEPO Computers протестировали совместимость песочницы PT Sandbox с серверами DEPO Storm и под

В депо «Чита» внедрен инновационный комплекс контроля подачи песка В сервисном локомотивном депо «Чита» Забайкальского филиала «ЛокоТех-Сервиса» успешно внедрен первый на сети цифровой весоизмерительный комплекс системы подачи песка под колесные пары локомотивов. Об этом CNews сообщил

«ЛокоТех» запустил пилотные проекты по автоматизации планирования ремонта локомотивов ела в опытную эксплуатацию информационные системы, которые позволят с высокой точностью планировать программу ремонта и ускорят сервисное обслуживание локомотивов за счет сокращения времени простоя в депо. Об этом CNews сообщил представитель компании. Автоматизированное рабочее место (АРМ) «Простои» и функционал «Автоматический расчет программы ремонта локомотивов» внедрены в основную для к

За счет перехода на электронный документооборот «ЛокоТех-Сервис» ускорит движение ТМЦ между сервисными локомотивными депо нию производительности труда сотрудников за счет высвобождения времени, что составляет десятки человеко-часов. «Пилотные проекты по внедрению электронной подписи, проведенный в сервисных локомотивных депо Москва-Сортировочная и Курск показали: только по одному предприятию за месяц можно перевести в цифровой формат более девяти тысяч документов. Это огромный объем бумаги: в среднем первичный

«ЛокоТех-Сервис» при содействии государства проведет оценку возможностей роботизации депо онального проекта «Средства производства и автоматизации», который входит в федеральный проект. В ближайшее время методологи центра проведут оценку производственных процессов в сервисных локомотивных депо Лиски Южного филиала «ЛокоТех-Сервиса», Карасук Западно-Сибирского филиала, Нижнеудинское Восточно-Сибирского филиала и подготовят перечень рекомендаций. «Компания непрерывно совершенствуе

«ЛокоТех-Сервис» внедряет в депо мобильное приложение «Инспектор» ведения дистанционных проверок Ространснадзором на Восточном полигоне. Об этом CNews сообщили представители ООО «ЛокоТех». Мобильное приложение «Инспектор» используется во всех сервисных локомотивных депо «ЛокоТех-Сервис» Дальневосточного, Забайкальского, Восточно-Сибирского и Красноярского филиалов. Оно устанавливается на мобильный телефон сотрудников и используется в качестве средства для

Qubot привел робота-официанта в фудмолл «Депо» В фудмолле «Депо» протестировали робота-официанта, предоставленного Qubot — он в течение дня выполнял несколько сценариев помощи и навигации для гостей ресторанного комплекса. Машина передвигалась по залу,

В депо «Чита» будет установлен первый цифровой весоизмерительный комплекс системы подачи песка под колесные пары локомотива В сервисном локомотивном депо «Чита» Забайкальского филиала компании «ЛокоТех-Сервис» внедряется первый цифровой весоизмерительный комплекс системы подачи песка под колесные пары локомотивов, который будет передавать д

Процесс заправки букс локомотива в депо «Карымская» станет цифровым В сервисном локомотивном депо «Карымская» Забайкальского филиала компании «ЛокоТех-Сервис» внедряется комплекс для автоматической заправки смазкой букс моторно-осевых подшипников локомотива с передачей данных в единую

Управлять движением в новом электродепо «Южное» будет цифровая автоматика «Нацпроектстроя» Мэр Москвы Сергей Собянин ввел в эксплуатацию электродепо «Южное», которое будет обслуживать Замоскворецкую линию московского метро. Управлять движением поездов в крупнейшем в России депо будет цифровая автоматика «Нацпроектстроя». Об этом CNews сообщили представители «Нацпроектстроя». Депо «Южное» – технологический комплекс, где будут обслуживать до 2,4 тыс. вагонов

В депо «Москва-Сортировочная» запущено в эксплуатацию мобильное приложение «Приемка в ремонт» цифровой трансформации холдинга «ЛокоТех». Цифровой инструмент позволит повысить качество процесса приемки и выдачи из ремонта локомотива. Пилотная версия проекта реализована в сервисном локомотивном депо (СЛД) «Москва – Сортировочная» Московского филиала «ЛокоТех-Сервис». Приложение позволит повысить эффективность, прозрачность и качество процесса приемки локомотива в ремонт и выдачи из ре

ГК X-Com продлевает партнерство с компанией Depo Computers Группа компаний X-Com объявила о партнерстве с компанией Depo Computers, российским разработчиком, производителем и поставщиком высокотехнологичных пр

Axoft построил инфраструктуру муниципального перевозчика с помощью отечественного бандла дла, созданного полностью на отечественных продуктах – ОС Astra Linux, Postgres Pro, «Кибер Бэкап», Depo Computers. В результате развертывания решения заказчик получил импортонезависимый стек п

Топ-менеджерам Depo Computers дали от пяти до семи лет по делу о поставках для Минобороны. Военные хотят получить с них еще 367 миллионов партии ноутбуков и USB-носителей по госконтракту с Минобороны России. «Антей» – дочерняя компания «Депо электроникс», работающей на рынке под брендом Depo Computers. Именно Depo Computers в да

Минтруд получит свои 1,4 тысячи ПК, несмотря на жалобу в ФАС ов для учреждений медико-социальной экспертизы. 31 июля 2024 г. поступила жалоба в ФАС от компании «ДЕПО Электроникс» о нарушении заказчиком оформления аукционной документации. В жалобе шла реч

Мультимиллионный конкурс Росреестра на закупку серверов и СХД остановили с помощью жалобы, но поставщика назначили все равно Жалоба на закупку Росреестра Как выяснил CNews, «Депо Электроникс» желает отменить крупный тендер Росреестра на закупку серверного оборудовани

Любовь и корнеры: теперь партнера можно найти по любимой кухне Сервис для знакомств Flero и фудмолл «Депо» запустили поиск партнеров по предпочтениям в еде. Теперь москвичи, которые находятся в поиске интересного общения, могут найти своего гастрономического соулмейта. Об этом CNews сообщили п

Подтверждена полная совместимость облачной платформы SpaceVM с серверными платформами Depo Computers Компании «Даком М» и Depo Computers успешно завершили испытания совместимости облачной платформы SpaceVM (версия 6

«ТМХ Интеллектуальные Системы» реализовала проект по автоматизации трамвайного движения в депо Верхняя Пышма. Состоялось открытие трамвайного депо для современных низкопольных трамваев «Львенок», которые перевозят пассажиров по маршруту «Екатеринбург – Верхняя Пышма». Управлять движением в депо, обеспечивать его безопасность и

«Умное депо» обновили – комплект дополнили дронами, профилометром и машинным зрением UMNO digital представила новую версию продукта «Умное депо». Разработчики реализовали систему поиска, сканирование территории антеннами и дронами. В результате пользователи видят в режиме реального времени местоположение деталей на виртуальной кар

Вебинар компании DEPO Computers «Демонстрация ключевых преимуществ Системы мониторинга DEPO. Флагманские серверы DEPO, готовые к отгрузке со склада» Компания DEPO Computers приглашает на вебинар, который состоится 30 ноября 2023 года в 11:00 по москов

DEPO Computers приглашает на вебинар, который состоится 30 ноября 2023 года Компания DEPO Computers приглашает на вебинар, который состоится 30 ноября 2023 года в 11:00 по москов

МТС прокачала сеть в крупном железнодорожном узле Брянска ПАО «МТС», цифровая экосистема, сообщает о расширении сети LTE в районе Локомотивного депо № 2, где проходят составы брянских направлений Московской железной дороги. В результате проведенных работ МТС увеличила скорость мобильного интернета на 30%. Об этом CNews сообщили предста

С ИТ-компанией расторгли крупный госконтракт на поставку ПК Depo, но она тут же получила новый на ПК «Бештау» ния подписала с заказчиком контракт на поставку нескольких сотен моноблоков производства российской Depo Computers. Затем контракт был расторгнут ФНС в одностороннем порядке. После этого был об

Российский производитель ПК и серверов Depo Computers бешено увеличил выручку к выяснил CNews, выручка российского производителя и поставщика электроники Depo Computers (юрлицо «Депо электроникс») выросла почти на 100%. Об этом свидетельствуют данные ФНС по российским ст

Вебинар «Новые линейки серверных систем DEPO Computers» печивать производительность, масштабируемость и совместимость с инфраструктурой заказчика. Компания DEPO Computers более 25 лет является производителем высокопроизводительной и надежной вычисли

Управлять движением на всех станциях и депо БКЛ будут цифровые системы ГК 1520 ны цифровыми модулями контроля рельсовых цепей, а также цифровыми модульными питающими установками. В электродепо внедряют систему микропроцессорной централизации МПЦ-ЭЛ со встроенной киберзащитой. В депо Замоскворецкое и Нижегородское микропроцессорные системы уже введены в эксплуатацию, работы в депо Аминьевское – в завершающей стадии. С учетом специфики метрополитена все оборудова

DEPO Computers начала производство серверов хранения данных ы, надежное хранение данных и служат для размещения приложений и сервисов. Представленные компанией DEPO Computers серверы хранения успешно прошли тестирование с ПО RAIDIX, по результатам котор

DEPO Computers представляет новую линейку серверов DEPO Storm 3450 на базе операционной системы Astra Linux Special Edition Компания DEPO Computers и группа компаний «Астра» провели совместные тестовые испытания и подтвердили

В России создан полностью отечественный сервер на «Эльбрусах», которому нипочем санкции Санкции мимо сервера Российская компания Depo Computers сообщила CNews о разработке полностью отечественного программно-аппаратного ко

Выпущен отечественный клон iMac на процессоре «Байкал». Фото iMac по-русски Российский компания Depo Computers сообщила CNews о выпуске настольного компьютера-моноблока Neos MA 522 на базе

Компания DEPO Computers представила моноблок на базе российской материнской платы DEPО и процессора «Байкал-М» Компания Depo Computers, системообразующее предприятие российской радиоэлектронной промышленности, раз

Depo Computers внедрила новый механизм сервисного обслуживания на базе QR-кода В июле 2021 г. компания Depo Computers, разработчик и производитель вычислительной техники, внедрила новый механизм с

«Максимателеком» и «Трансмашхолдинг» будут сотрудничать в сфере цифровизации депо х консультаций. При этом умные очки можно устанавливать на любую каску, демонстрируя с их помощью подсказки и схемы оборудования непосредственно в ходе работ. Платформа позволяет работникам сервисных депо автоматизировать контроль подвижного состава, получать объективную информацию по каждому из этапов технических работ, а также анализировать статистику производственных операций и вести onl

DEPO Computers представила новые российские серверы и СХД на базе процессоров «Эльбрус-8СВ» В рамках выставки «Связь-2021» компания DEPO Computers, российский разработчик и производитель вычислительной техники, представила ли

Специализированный депозитарий «Депо-Плаза» установил программы «Синтегро консалтинг» Специализированный депозитарий «Депо-Плаза» установил программы «Синтегро консалтинг». До проекта с «Синтегро консалтинг» специализированный депозитарий отдавал ведение бухгалтерской отчётности на аутсорс. Для формирования XB

«Депо компьютерс» представила новые серверы и СХД «ДЕПО» на базе процессоров «Эльбрус» «Депо компьютерс», системообразующее предприятие радиоэлектронной промышленности РФ, анонсиров

«Депо компьютерс» представила линейку ПАК на базе семейства отечественных ОС РОСА «Депо компьютерс» завершила комплексное тестирование линейки программно-аппаратных комплексов,

«Депо компьютерс» внедрила отказоустойчивую инфраструктуру виртуальных рабочих столов для «Экопэт» «Депо компьютерс» успешно внедрила систему виртуализации рабочих столов (VDI) для «Экопэт» - к