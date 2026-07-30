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DEPO Computers Депо Электроникс
ООО «Депо электроникс» (бренд DEPO Computers) — это российский разработчик, производитель и поставщик вычислительной техники и решений в сфере информационных технологий. Компания основана в 1995 году, действующее юридическое лицо зарегистрировано 2 июня 2008 года в подмосковном Красногорске. Основной профиль деятельности включает проектирование, производство и реализацию серверов, систем хранения данных (СХД), персональных компьютеров, моноблоков, рабочих станций и сетевого оборудования.
Ключевое отличие компании — локализация производственных процессов и глубокая интеграция с отечественными программными продуктами. DEPO Computers позиционирует себя как системообразующее предприятие радиоэлектронной промышленности РФ. Продукция включена в Единый реестр российской радиоэлектронной продукции, что позволяет поставлять оборудование в рамках государственных закупок и проектов импортозамещения.
Сильные стороны:
- Собственное производство материнских плат (например, для моноблоков линейки Depo Neos).
- Широкая номенклатура оборудования, совместимого с российскими ОС («Астра Linux», РЕД ОС, ROSA, «Альт»).
- Наличие сертификатов ФСТЭК и лицензий на деятельность по разработке и производству средств защиты информации.
- Гибкость в формировании программно-аппаратных комплексов (ПАК) под задачи заказчика.
Слабые стороны и риски:
- Зависимость от доступности импортных компонентов для некоторых линеек (хотя компания активно переходит на отечественные чипсеты, такие как «Байкал» и «Эльбрус»).
Принадлежность к группе компаний
Компания не входит в крупную многопрофильную холдинговую структуру в классическом понимании, но является ключевым участником отраслевых консорциумов. DEPO Computers выступает одним из учредителей АНО «Консорциум «Вычислительная техника» (вместе с «Аквариус», Yadro, iRU и др.), который лоббирует интересы российских производителей электроники перед Минпромторгом. Также компания сотрудничает в рамках консорциума по развитию экосистемы СХД вместе с GS Nanotech и ПГТУ. Дочерней структурой выступает ООО «Антей», через которую осуществляются специфические поставки.
Регистрированные товарные знаки
Да, компания владеет зарегистрированными брендами:
- DEPO (общий бренд).
- Depo Storm (серверы и СХД).
- Depo Neos (персональные компьютеры, моноблоки).
- Depo Revision (видеоконтроллеры).
- Depo Traffic Inspector (решения ИБ).
Участие в госзакупках и рейтингах
Компания является участником федеральных контрактов. В частности, заключался контракт на поставку 2054 серверов для ФНС России на сумму 600 млн руб. Поставляла моноблоки (1439 шт.) для Минтруда РФ. Оснащала ПК ФСИН и медицинские учреждения Нижегородской области. В рейтингах CNews компания регулярно упоминается как один из основных игроков рынка отечественного серверо-строения и поставок АРМ для госсектора, хотя точные позиции в ежегодных ранкингах варьируются в зависимости от методики подсчета (по выручке или по количеству поставленных единиц).
Лицензии и разрешения
- Лицензия ФСБ России на деятельность по разработке и производству средств защиты конфиденциальной информации (необходима для поставки защищенных решений в силовые структуры).
- Заключения Минпромторга РФ о подтверждении производства промышленной продукции на территории РФ (согласно Постановлению Правительства №719) для различных линеек ПК, серверов и СХД.
- Сертификаты совместимости с ОС из реестра Минкомсвязи («Астра», РЕД ОС, ROSA).
Клиенты и деловые связи
Ключевые клиенты:
- Федеральная налоговая служба (ФНС) — массовые поставки серверов и рабочих станций.
- Министерство труда и социальной защиты РФ — поставка моноблоков для МСЭ.
- Газпром (дочерние компании) — внедрение решений информационной безопасности и инфраструктуры.
- ГК «Русский Холод» — построение отказоустойчивой ИТ-инфраструктуры для ERP-систем.
- ФСИН России — оснащение автоматизированных рабочих мест.
Деловые связи:
- X-Com — партнер по дистрибуции и поставкам серверного оборудования.
- Axoft — совместные проекты по внедрению импортонезависимых стеков (Depo + Astra Linux + Postgres Pro).
- «Смарт-Софт» — технологический партнер в области ИБ (решение Depo Traffic Inspector).
- RAIDIX — партнер по разработке ПО для систем хранения данных.
Судебные разбирательства и конфликты
- Уголовное дело о поставках для Минобороны: В октябре 2024 года Красногорский городской суд приговорил 11 топ-менеджеров DEPO Computers (включая бывшего гендиректора Алексея Ирисова) к срокам от 5 до 7 лет лишения свободы. Обвинение касалось завышения стоимости контракта и несоблюдения условий по стране производства оборудования при поставках через ООО «Антей». Ключевой владелец Сергей Эскин был объявлен в международный розыск, но затем арест отменен.
- Арбитражные споры: Компания активно участвует в конкурсных процедурах, часто выступая с жалобами в ФАС на нарушения со стороны заказчиков (например, Минтруд РФ, Росреестр). Жалобы касаются преимущественно некорректного оформления документации или требований к ПО.
- Публичные конфликты: Конфликт с ФНС по поводу расторжения контракта на поставку моноблоков Depo и последующей победы конкурента («Армтэкс» с продукцией «Бештау»), что компания связывает с некорректными действиями заказчика.
Продукты и технологии
- Серверы Depo Storm: Линейки Entry-level, Midrange, Enterprise. Включают модели на базе процессоров Intel, AMD, а также отечественных «Эльбрус» и «Байкал». Предназначены для виртуализации, хранения данных и хостинга приложений.
- Системы хранения данных Depo Storage: Программно-определяемые СХД (NAS/SAN) на базе ПО RAIDIX или собственных разработок. Поддерживают All-Flash конфигурации.
- Персональные устройства Depo Neos: Моноблоки, ультракомпактные ПК, ноутбуки. Некоторые модели (например, Neos MA 522) построены полностью на отечественной элементной базе.
- Специализированные решения: Видеоконтроллеры Depo Revision для видеостен; двухконтурные комплексы Depo Neos Twin для работы с гостайной.
Технологический стек включает использование российских ОС, модулей доверенной загрузки (Dallas Lock), встроенных систем мониторинга и QR-кодов для сервисного обслуживания.
Конкуренция
Российские конкуренты:
- Yadro — сегмент высокопроизводительных вычислений и серверов.
- «Аквариус» — спектр серверов и рабочих станций, сильные позиции в госзакупках.
- iRU — производитель серверов и СХД, партнер AMD.
- Kraftway — специализируется на рабочих станциях и серверах для госсектора.
- «Элемент» — АРМ и серверы.
- «Булат» — производитель серверов и сетевого оборудования.
- «Инфотекс» — серверы и СХД, часто участвует в тендерах.
Зарубежные аналоги:
- Dell Technologies (США) — PowerEdge, PowerStore (аналоги Depo Storm/Storage).
- HPE (США) — ProLiant, Primera (серверы и СХД).
- Lenovo (Китай) — ThinkSystem, ThinkAgile (широкий спектр ИТ-оборудования).
- Fujitsu (Япония) — Primergy серверы (ранее сильные позиции в РФ, сейчас ограничены).
- Huawei (Китай) — FusionServer, OceanStor (альтернатива для корпоративных клиентов).
Информация актуальна на 17.06.2026
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DEPO Computers и организации, системы, технологии, персоны:
|Урусов Виктор 157 41
|Эскин Сергей 39 36
|Воронецкий Эдуард 47 22
|Легостаева Светлана 96 18
|Юсупов Ренат 125 17
|Черкасов Дмитрий 43 15
|Виноградова Наталья 53 13
|Карачинский Анатолий 96 13
|Двойнина Ольга 13 13
|Покровский Иван 136 13
|Мацоцкий Сергей 180 12
|Шпак Василий 279 12
|Баринов Александр 44 11
|Камытбаева Зарина 16 11
|Ермолаев Артем 379 8
|Копосов Максим 74 8
|Евдокимов Андрей 95 6
|Ирисов Алексей 6 6
|Шибанов Владимир 32 6
|Путин Владимир 3454 6
|Мишустин Михаил 787 6
|Волков Алексей 56 5
|Ананьин Алексей 90 5
|Висящев Андрей 64 5
|Мишин Глеб 70 5
|Широких Алексей 72 5
|Блажко Григорий 8 5
|Верховод Андрей 22 5
|Лянгасов Сергей 5 5
|Шадаев Максут 1210 5
|Собянин Сергей 538 5
|Кирюшин Сергей 91 4
|Пегасов Сергей 55 4
|Попов Михаил 56 4
|Трушкин Константин 60 4
|Беленький Александр 36 4
|Шайхутдинов Роман 116 4
|Грищенков Александр 17 4
|Трухан Александр 8 4
|Тюркин Михаил 45 4
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