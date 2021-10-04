Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
DEPO Computers
Депо Электроникс
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 349, упоминаний - 819
DEPO Computers упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Черкасов Дмитрий 14 6
|Путин Владимир 1820 3
|Ирисов Алексей 3 3
|Евдокимов Андрей 54 3
|Трушкин Константин 43 3
|Прозоровский Василий 40 2
|Носков Константин 201 2
|Щапов Олег 24 2
|Боярков Федор 7 2
|Огурцов Артем 5 2
|Покровский Иван 46 2
|Эскин Сергей 26 2
|Масленников Евгений 7 2
|Двойнина Ольга 12 2
|Копосов Максим 7 2
|Виноградова Наталья 49 2
|Смирнов Алексей 142 2
|Чернышенко Дмитрий 234 2
|Щетинин Павел 3 1
|Черных Сергей 8 1
|Богданов Максим 15 1
|Кабанов Владимир 174 1
|Адам Безиев 4 1
|Путролайнен Вадим 1 1
|Александров Александр 18 1
|Легостаева Светлана 23 1
|Каика Зоя 1 1
|Шайков Игорь 3 1
|Софронова Наталия 2 1
|Иванов Олег 124 1
|Григориади Дмитрий 1 1
|Гурулев Сергей 1 1
|Кисляков Евгений 83 1
|Лящ Михаил 32 1
|Овсянников Анатолий 2 1
|Месропов Юрий 4 1
|Тихонов Андрей 33 1
|Щеголев Игорь 676 1
|Демидов Михаил 119 1
|Стуров Дмитрий 25 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 480 3
|TAdviser - Центр выбора технологий 214 1
|Rambler News Services - RNS - Информационное агентство 46 1
|CNews - ZOOM.CNews 1089 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 757148, в очереди разбора - 660838.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 757148, в очереди разбора - 660838.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru